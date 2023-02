Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Samletest Beste mikrofon for gaming og streaming (2023)

Beste mikrofon for gaming og streaming

Det beste produktet for å øke kvaliteten på Twitch- og YouTube-videoene dine.

Når det røde lyset går på utenfor studiodøren betyr det at du er på lufta – men om du faktisk blir hørt er en annen sak. Kamera Kristoffer Møllevik

Kristoffer Møllevik Lagre Lagre artikkel

De fleste gamingheadset vi har testet har mikrofoner som fungerer helt fint. De vi spiller med både hører og forstår hva vi sier, uten at vi trenger å tenke noe særlig på lydnivåer eller mikrofonplassering. Det bare fungerer. Og det fungerer bra nok. Til og med litt bedre enn bra nok, noen ganger, på skikkelig gode gamingheadset. Men likevel: bare litt bedre.

For du får strengt tatt ikke «god lyd». Selv de beste hodetelefonmikrofonene gir en lyd som er tynn og tørr, som radioen eller telefonlyden på film. Du mangler både fylde, varme og klang, og du er langt fra lydkvaliteten du er vant til å høre fra streamere eller podcastere som tar seg selv på alvor.

Hvem trenger en USB-mikrofon?

En USB-mikrofon er for de som vil ha god lyd, uten å måtte styre med eksterne miksebord med XLR-inngang og jack-utgang. De som ikke vil ta opp lyd med en SM58, 5 meter XLR-kabel og et Beyerdynamic DT 770 (du vet, sånn som han i squaden som gikk musikklinjen gjør…).

Folk som vil ha god lyd, men som ikke er lydnerder.

Det kan være for deg som streamer når du spiller, eller som jevnlig deler høydepunkter (og lavpunkter) på Discord-serveren. Det kan være du har en podkast, eller skal kjøre et webinar eller nettkurs, eller kanskje du har en YouTube-kanal du vil satse litt mer på. Og hvis du vil at andre skal ta det du driver med på alvor, må du gjøre det selv, også på den tekniske fronten. Og da er god lyd en av de beste og enkleste måten å signalisere nettopp det på.

Hvordan få god lyd (og slik har vi testet)

En god mikrofon er ikke nok. Her er fem andre tips til god lyd:

Ha mikrofonen nært lydkilden. Da blir lyden fra kilden høy relativt til andre lyder i rommet (PC-vifter, tastaturklikk og slikt), slik at du får mindre bakgrunnsstøy og romklang. Vi har testet alle mikrofonen med omtrent en håndbreddes avstand fra munnen. Bruk en mikrofonarm. Alle mikrofonene i denne testen kom med en lite bordstativ. Slik stativ får ikke mikrofonen nært nok munnen din, og plukker dessuten opp mye “bordstøy”, det vil si små dunk og smell fra hendene dine på bordet, som går gjennom mikrofonstativet og inn i mikrofonen som dype bass-lyder. Vi har derfor brukt mikrofonarm i testen. Lyd-demp rommet. Romklang gir ikke bra lyd, det er derfor lydstudioer har myke vegger og lyddemperplater. Et stort, tomt rom med nakne, harde flater er det verste du kan ha. Et lite, godt fylt rom med bokhyller, gulvtepper, tykke gardiner og en stor, myk musematte på skrivepulten gir et brukbart «hjemmestudio». Vi har testet mikrofonene i undertegnedes knapt 6 kvadratmeter lille hjemmekontor som i stor grad passer til beskrivelsen over. Flytt PC-en. Så langt unna som mulig. Da slipper du lyden av viftene som truer med å sende PC-en ut i bane i kampen om å holde den stakkars prosessoren din under kokepunktet. Undertegnede har PC-en i et annet rom (med trekk til kabler gjennom veggen), for å slippe viftestøy. Bruk programvaren. De fleste mikrofonene kommer med programvare EQ-innstillinger, kompressor, high-pass-filter, noise-gate og limiter. Du finner mer detalj om hva som er hva, og tips til gode innstillingsoppsett på nettet. Men kort sagt er det innstillinger som kan gjøre lyden din mye bedre. Eller mye verre, hvis du overdriver. Vi har først og fremst testet mikrofonene uten EQ, og både med og uten støydemping og limiter på de som hadde det.

Dette har vi vurdert Vis innhold Design og ytre funksjoner Estetikk er høyst subjektivt, så vi har ikke trukket noen for å hverken å se ut som en steampunk, rockabilly wannabe fra Radio Rapture (vi ser på deg, Blue Yeti), eller for å se ut som en kjedelig, mattsvart colaboks med grå skrift som om Batman skulle starte egen Twitch-kanal (ja, vi ser på deg, Epos B20). Men vi har vurdert funksjonaliteten i designet. Er den høy og stødig? Enkel å montere på mikrofonstativ? Har den gode ytre kontrollknapper og nivåindikatorer? Så har vi sett på hva den har under panseret. Her ser vi etter ting som: Et innebygget pop-filter, for å ta ut «plosiver», altså den «popp»-lyden som kommer i en mikrofon når den treffes av det ekstra utpustet som kommer sammen med for eksempel lyden «p»? (Prøv å holde hånden foran munnen og si «lappeteppe», så kjenner du det selv).

Om mikrofonen har kule-karakteristikk, slik at den tar opp lyd rundt hele mikrofonen? Det er fint hvis flere skal snakke i den, og/eller du vil ha med mye miljølyd. Eller har den mikrofonen kardioide-karakteristikk, slik at den bare tar opp i én bestemt retning foran mikrofonen? Det er best når det er bare én som snakker, eller hvis alle har hver sin mikrofon, og når du ikke vil ha miljølyder og bakgrunnsstøy som tastaturklikk og lignende. En enkel programvare med mange muligheter er fint Kamera Skjermbilde Og hvilke muligheter får vi i programvaren? Her er det fint hvis vi finner: en EQ med gode, enkle forhåndsinnstillinger

en kompressor som hjelper oss å ta opp lyd med jevne nivåer

en limiter som sørger for at lyden ikke sprenger hvis vi hever stemmen for mye

et high-pass filter som kutter lyd under for eksempel 100hz, for å fjerne den verste bass-rumlingen fra bordstøy, slik at subwooferen til lytterne ikke slår ut på lokale seismografer ... Har den noe form for lydmikser? Noen programvarer lar oss opprette virtuelle lydutganger som vi kan ta inn i en mikser i programvaren. Da kan vi justere nivåene på hver enkelt og kjøre ut en ferdig lydmiks til streamen eller opptaket, eller en egen lyttemiks til oss selv. Det er kjempefint hvis vi vil ha god lyd på de vi spiller med og ikke vil høre musikk eller lydeffekter, samtidig som opptaket eller streamen har musikk, lydeffekter, høyere talelyd på oss og så videre. Også har vi vurdert selve lydkvaliteten, selvsagt. Er det fyldig, klar og tydelig lyd klar for podkast og voiceover? Eller er det en tynn og tørr telefonlyd? Og hvor mye støy plukker mikrofonen opp?

Slik ble resultatene:

9 Elgato Wave:3
8 Blue Microphones Yeti
8 Epos B20
7 Razer Seiren Pro V2
6.5 Creative Live! Mic M3

Og under kan du høre mikrofonene i aksjon. Rekkefølgen er som følger:

Razer Seiren V2 Pro Creative Live Mic M3 Epos B20 Blue Yeti Elgato Wave 3

Best i test: Elgato Wave 3

Elgato Wave 3 er klart laget for streaming Kamera Kristoffer Møllevik

Elgato er kanskje best kjent for «Stream Deck»-ene sine, som er paneler med alt fra 6 til 32 programmerbare LCD-knapper. Men de har egentlig alt du trenger for en god webstream: Webkameraer, lys, grønnskjermer, mikrofonarmer, og selvsagt mikrofoner.

Wave 3 har den beste knappe-løsningen av alle i testen. Mute-knappen er på toppen av mikrofonen, og trenger bare en lett berøring for å slås på. Og så er det én knapp på forsiden, som kan veksle mellom å fungere for å justere mikrofonnivået, lyttevolumet, og lyttemiksen mellom dem. Og en liten rekke LCD-lamper som viser nivåene. Og det fungerer veldig greit. Men mikrofonen passer ikke uten videre til et vanlig mikrofonstativ, men bruker samme gjenger som vi vanligvis finner på kamerastativ (1/4"), noe som er litt irriterende. Det har selvsagt ikke noe å si hvis du bruker mikrofonarmene Elgato selger selv, men hvis du vil bruke en rimeligere variant, må du sannsynligvis kjøpe et adapter.

Pakket inn bak et solid metallgitter og det som virker å være et forholdsvis tykt, innebygget pop-filter, finner vi en enkelt kardioidemikrofon. Som vil si at Wave 3 kun tar opp lyd i én retning, og vi kan ikke endre det. Lyden er til gjengjeld svært bra. Definitivt en av de bedre. Klar og tydelig, og med fylde i mellomtonene som gir stemmen en god gjengivelse og følelse av tilstedeværelse.

En kombinasjon av presets og plugins gjør at programvaren blir omtrent så enkel eller kompleks som du selv vil Kamera Skjermbilde

Wave har også den beste programvaren blant alle mikrofonene: Wave Link. Den er enkel nok i bruk som den er, men høypassfilter, limiter, nivåstyring, støyreduksjon og EQ. Disse er forholdsvis enkle, uten for mange innstillingsmuligheter for hver enkelt. Som er fint hvis du ikke vil styre for mye med det, men bare vil at det skal fungere. Men hvis du vil styre med det, kan du laste ned et godt utvalg av plugins, og ulike forhåndsinnstillinger som du kan laste ned og installere.

Men det beste er nok miksefunksjonen. I programvaren kan vi nemlig lage opptil 10 ulike lydutganger og kanaler, og kjøre lyden fra ulike programmer til ulike kanaler. Og mikse dem hver for seg. Slik at for eksempel musikk, chat, spill-lyd, systemlyder og mikrofonlyden kan mikses individuelt. Og du kan kjøre ulike mikser til deg selv, og til streamen. Slik at du for eksempel hører mer chat og mindre musikk, mens på streamen eller opptaket kan det være omvendt. Det er litt styrete å sette opp, men hvis planen er å direktestrømme video, med musikk, lydeffekter og hele pakken, gir det deg mye kontroll og mindre å tenke på når det først er satt opp.

Veldig god lyd og kanonbra programvare; bør være førstevalget for de som skal direktestrømme video.

Godt kjøp: Blue Yeti

Er de «gamle» eldst? Kamera Kristoffer Møllevik

«The grand, old man» blant USB-mikrofoner. En diger, solid bordmikrofon med et digert, solid bordstativ. Den sto i sin tid ut på YouTube-videoer og bilder fra hjemmesnekret podkaststudioer, med sin rause størrelse og produsentens etter hvert sedvanlige retrostil. En periode føltes det som nettopp denne var synonym med å være en «creator» på verdensveven. Og vi har faktisk testet den før, i 2015. For snart 8 år siden! Den er, etter en moderne, digital standard, eldgammel! Den har mini-USB-inngang for svingende! Men ikke bare er den fortsatt i salg, den er høyt på lista over de mest populære USB-mikrofonene både på Prisjakt.no og Prisguiden.no. Og til en pris på 1000 kroner, er den faktisk den billigste i denne samletesten. Så, hva har Blue Yeti for seg i 2023?

Vi har fått flere fargevalg siden sist. Da vi testet den i 2015, var den litt kjedelig metallgrå. Nå får vi den i hvit, sort, «midnattsblå» og matt grå i tillegg. Bortsett fra det, er designet det samme. Mikrofonen er stor, og stativet er stort. Som er fint hvis du skal bruke den som bordmikrofon i en podkast, siden den kommer høyere opp. Ikke nødvendigvis en fordel i en mikrofonarm, men den er ikke tyngre enn at det går greit. Så har den fire knapper, samme som sist: En for lyttevolum, en for å dempe mikrofonen, en for å justere mikrofonnivået og en for å velge lydopptaksmønster (kule, kardiode, åttetall og stereo). De fungerer fint, men har en billig plast følelse som står i kontrast til «skallet» og hetten som er solid konstruert i metall.

Mikrofonhetten er et dobbelt metallgitter med stoff på innsiden, så tett at vi ikke klarer å se gjennom den. Det bør hjelpe litt på både «plosiver» og vindstøy fra tunge utpustere. Innafor sitter det tre mindre mikrofoner, som i ulike brukskombinasjoner gir de forskjellige opptaksmønstrene. Vanlig kardioidekarakteristikk når du snakker i den alene, kule for å ta opp i alle retninger, stereo for band-demoen eller korøvingen, og 8-tall når dere er to stykker som skal dele mikrofon. For eksempel.

Gjennom Logitech får vi en programvare som er rik på funksjoner, men fortsatt enkel å bruke Kamera Skjermbilde

Siden Blue ble inkludert i storfamilien til Logitech i 2018, får vi nå tilgang til en god programvare i Logitech G HUB. Her finner vi et morsomt, om enn lite nyttig, utvalg av stemmefordreiere, en enkelt justerbar EQ og et svært godt utvalg av kontrollere for støyfjerning, noise-gate, kompressor, limiter, og en «de-esser» og «de-popper». Alle kan justeres for seg, men det er 11 forhåndsinnstillinger du kan bruke rett ut av boksen, eller som utgangspunkt for egne justeringer.

Og lyden er blant testens bedre. Med helt flat profil, uten noe fiksfakseri i EQ-en, gir den oss en god stemmegjengivelse. Vi opplever den som fyldigere enn lyden fra Razer Seiren V2 Pro og Creative M3, men et knepp skarpere enn for eksempel Elgato Wave 3. Det er dog med flat EQ, og litt justering der kan hente inn mye.

Blue Yeti forsvarer godt å fortsatt være blant de mest populære, og er helt klart den som gir mest for pengene.

Blue Microphones Yeti
Fordeler + Veldig god lyd
+ God, brukervennlig programvare med mange funksjoner
+ Fire opptaksmønstre gir bruksfleksibilitet
+ Mye for pengene Ting å tenke på — Kjipe betjeningsknapper
— Litt vel stor...
— Ingen miksefunksjon i programvaren

+ God, brukervennlig programvare med mange funksjoner

+ Fire opptaksmønstre gir bruksfleksibilitet

+ Mye for pengene Ting å tenke på — Kjipe betjeningsknapper

— Litt vel stor...

— Ingen miksefunksjon i programvaren

Anbefalt: Epos B20

Pris og produsent skaper store forventninger til Epos B20 Kamera Kristoffer Møllevik

Epos er merkevaren til Sennheisers utstyr for spilling, og du ser dem noen ganger under merket Sennheiser Epos. Sennheiser har lang erfaring med både hodetelefoner og mikrofoner, og er en av de store leverandørene til profesjonelt lydutstyr til både musikk- og TV- og filmbransjen. De har også kommet svært godt ut av tidligere hodetelefontester hos oss. Dette, kombinert med den høye prisen, gir oss høye forventninger.

Den er blant de større mikrofonene, men litt mer praktisk og moderne enn for eksempel Blue Yeti. Volum- og nivåhjulene føles bedre, mute-knappen trenger bare et lett trykk, og en diskret LED-stripe viser tydelig om lyden er på eller ikke. Når vi skrur den av bordstativet, er det med den lille stangen som selve mikrofonen er festet på. Og når vi skrur den fast i den større mikrofonarmen, får vi en ekstra akse til å justere mikrofonen med, slik at det blir enkelt å få en «perfekt» plassering. Dette liker vi.

Også B20 har en mikrofonhette med innebygget pop-filter, og som med med Blue Yeti sitter det tre mindre mikrofoner under den. Disse gir oss muligheten til å velge mellom fire ulike opptaksmønstre: Kule, stereo, 8-tall og kardiode (se Blue Yeti-omtalen for en enkel forklaring). Dette er fine funksjoner som gir B20 et fleksibelt bruksområde, for eksempel som mikrofon til streaming, podkast, musikkopptak og lignende. Som jo er fint hvis du vet at du trenger én mikrofon til flere ulike scenarioer. Eller hvis ikke vet nøyaktig hva du trenger eller ikke trenger den til, men vil ha muligheten til mye.

Lydkvaliteten er som forventet god. Som forventet. Men vi klarer knapt å høre noe forskjell på lyden fra denne, og Blue Yeti som koster godt under halvparten så mye. Det eneste som er en betydelig forskjell, som hjelper oss å skille dem i en blindtest, er at den litt hissigere noise-gaten på B20 gjør at tastaturklikkene kommer og går litt mer markant under spilling. Men det kan vi jo justere selv, og det vil dessuten være enda mindre merkbart hvis du har et tastatur uten så høy klikkelyd som undertegnedes (“cherry blue ftw baby!” – journ.anm.).

Programvaren har de viktigste funksjonene for enkel bruk, men lite mulighet for detaljert tilpasning for de som har satt seg inn i teknikken Kamera Skjermbilde

Programvaren er god. Den gir oss kontroll over 9-bånds EQ, med egen knapp for høypassfilter. Vi får også enkel kontroll over noise gate, støyreduksjon og egenlyttevolum (altså hvor høyt du hører din egen stemme). I tillegg til noen enkle forhåndsinnstillinger for disse, med muligheten til å lage flere hvis du vil. Det er altså nok innstillinger til at du har gode tilpasningsmuligheter, men ikke så mye at du må være lydtekniker for å ikke gå deg vil i dem.

Men, og for streamere kan det være et stort men: Her er ingen lydmikserfunksjon som lar deg lytte til én miks og sende en annen til streamen eller opptaket. Det må du i så fall fikse i et tredjepartsprogram.

En veldig god og fleksibel mikrofon, men dyr sammenlignet med mer eller mindre like gode konkurrenter.

Epos B20
Fordeler + Veldig god lyd
+ God, brukervennlig programvare med mange funksjoner
+ Fire opptaksmønstre gir bruksfleksibilitet
+ Fleksibel festearm Ting å tenke på — Ingen miksefunksjon i programvaren
— Dyr

+ God, brukervennlig programvare med mange funksjoner

+ Fire opptaksmønstre gir bruksfleksibilitet

+ Fleksibel festearm Ting å tenke på — Ingen miksefunksjon i programvaren

— Dyr

Razer Seiren V2 Pro

Kamera Kristoffer Møllevik

Dette er Razers toppmodell blant spillmikrofonene deres, men til en pris på rundt 1200 kroner koster den bare sånn midt på treet i denne samletesten.

Designmessig har Razer kommet et stykke siden den første Seiren-mikrofonen, som vi testet i 2015. Den gang da fikk vi en ganske diger sak, med kobberdetaljer og en stor, lysende grønn Razer-logo. Det så ut som halve designteamet ville ha Steampunk, mens den andre halvdelen ville ha Cyberpunk, også møttes de på midten et sted. Nå er det mye mer nedtonet. Kantene er avrundet, og stilen er mer som en mattsvart retro radiomikrofon. LCD-skjermen som viste lydnivåer er borte, og det samme er knappen som lot oss velge mikrofonkarakteristikk. Her er det bare et hjul for lyttevolum, et hjul for mikrofonnivået, og en «mute-knapp». Enkelt og greit, og irriterende vanskelig å se hva som er hva i dårlig lys, siden det står skrevet med mattsvart skrift mot en mattsvart bakgrunn.

Dette er den eneste mikrofonen i testen der vi skal snakke inn i toppen av mikrofonen, i stedet for inn på en av langsidene. Det er fint, for da er det enklere å plassere mikrofonarmen slik at den ikke er i veien for oss, samtidig som selve mikrofonen ikke tar opp for mye av synsfeltet vårt. På innsiden, bak den stoffkledde nettinghetten som fungerer litt som et innebygget pop-filter, finner vi en enkelt mikrofon med kardioidekarakteristikk. Som vil si at den tar opp lyd i bare en retning, ikke rundt hele seg. Det vil si at den i praksis fungerer dårligere hvis flere skal snakke i samme mikrofon, men for én person som snakker alene har det ingenting å si. Om noe bør det være en fordel, da blir det mindre rom for brukerfeil, og bedre plass til konstruksjonen innafor nettinghetten. Som kanskje, i teorien, kunne gitt en bedre akustisk konstruksjon. Men det er et stort kanskje.

Programvaren erter med funksjoner som egentlig ikke fungerer Kamera Kristoffer Møllevik

For lydkvaliteten er ikke veldig mye bedre enn Creative M3. Den er kanskje litt varmere i lydbildet, men vi hadde nok ikke klart å skille dem i en blindtest. Som Creative M3, gir den oss en litt tørrere og tynnere lyd enn for eksempel Blue Yeti og Elgato Wave 3. Og til tross for at den har litt mer å by på på programvaresiden, har den ikke noe EQ som ellers kunne hjulpet oss med å gi den litt mer fylde og varme. Men den har både limiter og høypassfilter, som hjelper mye med å holde nivåene under rødt hvis vi blir litt for engasjerte og høylytte.

Stream-mikseren i programvaren kunne vært et pluss i boken. Litt som med programvaren til Eglato Wave 3, kan vi her sette opp flere virtuelle lydkilder og justere nivåene på dem. Men vi får det ganske enkelt ikke til å fungere. Når vi opprettet en ny kanal for for eksempel Musikk, dukker den ikke opp som virtuell kanal i Windows-innstillingene. Og da kan vi heller ikke for eksempel si at Spotify skal spille ut til den. Og da kan vi ikke kjøre Spotify ut til hverken den ene eller andre kanalen. Og da blir hele stream-mikseren bare en frustrerende tidstyv og blindspor ...

En kul mikrofon med fin, om litt tørr lyd, men med et potensial som holdes tilbake av en skuffende programvare.

Creative Live Mic M3

Enkel og grei Kamera Kristoffer Møllevik

Til en pris på rundt 1000 kroner er M3 blant de rimeligere modellene i testen.

Den er rundt 12 centimeter høy og 6 centimeter i diameter, og veier rundt 170 gram uten bordstativ. Litt som de smale brusboksene, bare litt lavere, og lettere. Bordstativet er tungt og stødig, men lavt. Heldigvis er det enkelt å feste den på noe annet hvis vi vil, siden mikrofonen har feste for standard mikrofonstativgjenger (5/8"), i tillegg til at den kan festes på kamerastativskruer med en overgang som følger med. Da kan du for eksempel bruke en GorillaPod hvis du ikke har en mikrofonarm.

På utsiden er den ganske enkel. Den har en knapp på baksiden for å velge opptaksmønster, og lar oss velge mellom kule- eller kardioidekarakteristikk. Foran har den en «mute»-knapp, og et analog volumhjul som du kan bruke for å justere lydnivået på lyden som går ut fra mikrofonens mini-jack-utgang. Via den kan du høre både lyden fra mikrofonen, og datamaskinen.

Kamera Kristoffer Møllevik

Den har et pop-filter innebygget i selve huset, og et som følger med som vi kan feste med magneter. Men det er dog bare et slags metallnett, uten noen lag med tynt stoff som et pop-filter burde ha, så vi har ikke så stor tillit til det. På innsiden finner vi to 14mm kondensatormikrofoner, og vi tipper det er én med kulekarakteristikk og én med kardioidekarakteristikk. Alternativet er at det er to kardioider som brukes sammen for å lage en kulekarakteristikk, men det ville strengt tatt blitt mer en 8-talls-karakteristikk, så vi holder en knapp på det første.

Programvaren er kjapp å teste: Den har ingen. Skal du ha EQ, limiter, støyreduksjon eller noe annet sånne smarte greier? Da må du bruke det som allerede finnes i opptaksprogrammet eller streaming-løsningen din.

Heldigvis er lyden god rett ut fra mikrofonen. Litt tørrere enn de beste i testen, så en EQ for å gi stemmen et knepp er varme hadde gjort seg. Og hvis du ikke har en slik EQ i opptaksprogrammet eller streamingsløsningen, så må du klare deg uten. NVIDIA Highlights har for eksempel ikke det.

Alt-i-alt en grei og enkel mikrofon til prisen, spesielt hvis du vil ha noe som fungerer greit rett ut av boksen. Ekstra kjekt hvis du skal bruke på forskjellige enheter, og ikke vil sette den opp hver gang.

Creative Live! Mic M3
Fordeler + Fin lyd
+ To opptaksmønster: Kule- og kardioide
+ Enkel i bruk Ting å tenke på — Ingen programvare = ingen limiter, EQ, støyreduksjon e.l.

+ To opptaksmønster: Kule- og kardioide

+ Enkel i bruk Ting å tenke på — Ingen programvare = ingen limiter, EQ, støyreduksjon e.l.

