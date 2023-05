Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Aldri har vi hatt flere gode maskiner til test

Butikkene leverer så godt at vi sliter med å kåre en vinner.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 6. april 2019, 16:00

På kort tid har kåringene våre av «Beste Spill-PC» blitt blant de mer etterspurte på Tek.no.

Mange har oppdaget at kåringene våre, hvor vi får butikkene til å krige seg mellom om å levere den beste PC-«dealen» for en bestemt sum, gir deg mulighet til å skaffe deg et kraftig spillbeist til en svært hyggelig pris.

Ettersom vi vet at mange assosierer påsken like mye med spillkos som hyttetur og appelsin, er vi selvsagt på ballen igjen med en ny kåring. Denne gangen av beste spill-PC for 15 000 kroner.

Da vi kåret den forrige vinneren av «Beste Spill-PC» så vi at enkelte aktører puttet så kraftige komponenter i maskinen at de neppe kan ha sittet igjen så mye mer enn lommerusk. Men glade og fornøyde kunder kan man jo ikke sette en pris på. Eller?

Etter noen måneders våpenhvile var vi spente på hvor klare butikkene egentlig var for en ny runde i ringen. Det ble imidlertid rask klart for oss at de nok har brukt hvilen til å kvesse klørne, for sterkere kandidater har vi aldri sett i kåringen vår.

Denne runden byr på totalt fire topptrimmede spillmaskiner. De kommer fra Digital Impuls, Elkjøp, Komplett og Multicom, og har alle kraftig grafikk, gode prosessorer, stilige kabinetter og generelt en ytelse du skal slite med å finne på dette budsjettet utenfor kåringen vår.

Hvem av maskinene som vinner har aldri vært så usikkert på forhånd. Vi kan avsløre at selv flere dager med maskinene på testlabben vår ikke gjorde oss helt sikre, for det som er klart for oss etter å ha undersøkt alle kandidatene er at samtlige er gode kjøp.

Men, der du umulig kan trå feil er jo noen selvsagt litt bedre enn andre, og kanskje finner du en maskin som passer deg ekstra godt. Bli med oss nedover så tar vi en titt på kandidatene, oppsummerer de sterke og svake sidene deres og konkluderer. Selve ytelsesmålingene kan du se helt i bunnen av saken.

Råsterke maskiner i denne runden

Digital Impuls-maskinen. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det er grafikkortet som bestemmer mest når det kommer til hvilken spillytelse PC-en har. Forrige gang var det bare Komplett som stilte med et kraftig RTX 2080-kort, men denne gangen har Elkjøp og Multicom tatt steget opp til samme nivå. Dette kortet utgjør alene omtrent 50 prosent av kostnaden for PC-pakkene deres, noe som virkelig bør gi utslag i spilltestene våre! Digital Impuls har valgt et svakere RTX 2070-kort for deres bygg, mon tro hvor mye det vil ha å si i ytelsesmålingen vår?

Elkjøps HP Omen-maskin. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Også prosessoren kan imidlertid påvirke spillytelsen, og her er det nok folkene i Digital Impuls som har gjort det smarteste valget. De har gått for en Intel i5-9600K med seks kjerner som er klokket høyt og kjent for å levere godt i spill.

Alle de andre har valgt prosessorer fra AMDs Ryzen 2000-serie, som enten har flere kjerner eller flere tråder enn Intels i5-9600K. Disse prosessorene pleier å være litt dårligere enn Intel når det kommer til ren spillytelse, og viser heller styrke innenfor innholdsproduksjon eller når du strømmer ved siden av å spille.

Den ferdigbygde HP Omen-maskinen fra Elkjøp kommer med den stussligste prosessorkjøleren. Komplett har en kraftigere AMD Wraith Spire-kjøler, mens Multicom bruker en litt mindre utgave, kalt AMD Wraith Stealth. Digital Impuls har spandert på seg en skikkelig massiv kjøler som hjelper til med å holde både støy og varme unna.

Kompletts Premium Gamer. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Alle maskinene leveres med 16 GB minne fordelt på to moduler. Det gir to tomme spor på de aller fleste hovedkortene slik at det er lett å fylle på med mer minne ved senere behov. Unntaket er Elkjøps HP Omen-maskin, som bare har to spor i utgangspunktet.

Alle minnebrikkene kjører på 2666 MHz (selv Digital Impuls sine ettersom hovedkortet på maskinen ikke støtter at de opererer på sine fulle 3200 MHz hastighet).

Alle maskinene kommer med PCIe-baserte m. 2-SSD-lagring. Det betyr at systemdisken er superrask, montert direkte på hovedkortet og ikke tar opp plass i kabinettet eller krever kabler.

Alle maskiner har plass til mer lagring, enten i form av flere PCIe M. 2-spor eller 3.5/2.5-tommers-brønner for tradisjonelle harddisker eller SSD-er. Elkjøp har allerede inkludert en ekstra harddisk med 1000 GB kapasitet som kan holde på alle spillene du ikke får plass til på system-SSD-en.

Multicoms kandidat. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Strømforsyningene er på mellom 500 og 700 watt. Nvidia anbefaler henholdsvis 550 watt og 650 watt for hele systemet når du har et RTX 2070 eller et RTX 2080 om bord, men Nvidia tar godt i.

Så mens vi gjerne skulle hatt noen ekstra watt i Elkjøp-maskinen var strømforsyningen aldri noe problem under testingen vår. Særlig for Digital Impuls-maskinen, men også for Multicoms utsending, er det ingen problem å gå opp til markedets aller råeste grafikk senere dersom du lar deg friste til dette.

Konklusjon

Under oppsummerer vi de viktigste resultatene og konkluderer.

Beste Spill-PC Påske 2019

Multicom A626R - 3,4GHz HC 16GB 1TB W10

Multicom leverer den beste spill-PC-en denne gangen. De stikker av med tittelen rett foran snuten på Komplett (og Elkjøp), som også har levert fantastisk maskiner. Du kan egentlig ikke trå feil, men begrunnelsen vår for å plassere nettopp Multicoms kandidat først er uansett som følger:

Maskinen er mer stillegående enn Komplett-maskinen ut av esken, og støyen er av typen som lettere forsvinner i bakgrunnen slik at du etter en stund helt slutter å tenke over den. Multicom leverer også en skikkelig godbit i form av en rask PCIe-basert M. 2-SSD på hele 1 TB. Det er mye plass til både Windows, programmer og spill. Faktisk dobbelt så mye som Komplett leverer.

Vi aner en tendens til at Komplett-maskinen er noe raskere i enkelte tunge spill. Det skyldes den hakket svakere prosessoren i Multicom-maskinen, men noen færre FPS her eller der er ubetydelig i forhold til merverdien av godt med lagring og ro for ørene, mener vi.

Maskinen er veldig oppgraderingsvennlig. Med godt med plass og en stor strømforsyning kan du legge til flere lagringsenheter. Det er mulighet for en ekstra M. 2-SSD, og inntil tre andre SSD-er eller eventuelt to 3,5-tommers snurredisker. Ettersom prosessoren bruker den såkalte AM4-sokkelen kan den fint oppgraderes med inntil to generasjoner nyere prosessorer fra AMD ved senere behov.

Kabinettet er godt bygget, men bærer jo veldig preg av å være laget for spillere som liker å vise frem maskinen sin, med pleksiglass både i front og på siden og kraftig RGB-belysning i alle vifter. Om du vil gjøre enda mer ut av maskinen har du mulighet for vertikal montering av grafikkortet slik at det kommer enda bedre til syne.

Om vi skal finne noe negativt å si om Multicoms tilbud er det at designet ikke er for alle. Store stripsede kabelbunter blokkerer harddisk-skuffene i bakkant, så du må bruke litt tid for å installere mer lagring. Den komponenten som støyer «mest», med antydning til høyfrekvent støy, er prosessorviften, så skal du oppgradere én ting bør det bli denne. Det er imidlertid en smal sak og koster ikke mer enn et par-tre hundrelapper.

Totalpakken er tipp-topp. For 15 000 kroner kan du vanskelig forvente mer enn kraftpakken Multicom gir deg her.

Ettersom Multicoms PC-tilbud ikke dukker opp i Prisjakt-boksen her eller nederst i saken, som går til samme tilbud men uten Windows 10 installert, lenker vi her direkte til Multicom-maskinen som er testet. Denne maskinen har Windows 10 ferdig installert i prisen.

Gå til PC-en hos Multicom her »

En svært god 2. plass

Komplett Gamer Premium a175

Bare småpirk hindrer Komplett i å stikke av med seieren. Men vi reagerer altså på at maskinen støyer en del mer enn rivalene ut av esken, og særlig prosessorviften irriterer oss. Den hopper en del opp og ned i hastighet under spilling slik at du aldri glemmer støyen.

Viften som er montert i toppen av kabinettet er heller ikke godt nok vibrasjonsdempet mot de tynne metallplatene, og det fører av og til til høyfrekvent støy.

Ettersom maskinene i testen vår skal oppleves som tipp-topp ut av esken, uten behov for å justere på ting selv, er dette noe vi må vise tydelig i oppsummeringstabellen vår like over. Men, det er begrenset hvor mye vi vektlegger dette i konklusjonen da det tross alt er en smal ting å fikse på selv. Viftekurver er superlett å justere på egen hånd, og en plagsom vifte kan byttes ut for et par hundrelapper.

Men, ettersom maskinen også kommer med halvparten så mye lagring som Multicoms kandidat, og i tillegg har en hakket mindre strømforsyning, ender den på en 2. plass.

Det sagt tror vi flere kan tenke seg Komplett-maskinen over Multicoms kandidat. Kanskje først og fremst på grunn av estetiske årsaker. Komplett-maskinen er like rå, men lettere å plassere i mange hjem på grunn av det mindre prangende utseendet. Du har fortsatt et sidevindu og RGB-belysning, men det er ikke synlig fra front og kabinettet er mer minimalistisk.

Komplett har gått for et Asus-grafikkort med stor kjøler. Det hører vi dermed svært lite til. Av andre kvaliteter kan vi nevne at prosessoren er hakket kvassere til spill en den som Multicom har valgt, og her får du dessuten både et innebygget trådløst nettverkskort og ekstremt forseggjort kabelføring. Sistnevnte høres kanskje litt sært ut å bry seg om da du ikke ser baksiden av maskinen uansett, men dette vil du sette pris på når du skal oppgradere komponenter eller sette inn harddisker eller SSD-er senere.

Velger du Komplett-maskinen bør du være klar for å justere litt på viftekurven eller bytte ut prosessorkjøleren og en vifte. Er du komfortabel med det er det bare å kjøre på her!

En kompakt godbit

HP Omen Obelisk 875-0913no

Vi synes Elkjøp har levert en veldig god spill-PC denne gangen. Den beste de noen gang har levert til vår PC-kåring, faktisk. HP Omen-maskinen deres viser virkelig at du kan få en kraftig og ikke minst funksjonell spill-PC fra en av de tradisjonelle «elektronikksjappene».

At Elkjøp-maskinen havner nede på tredjeplass er bare et tegn på hvor tett denne kåringen er. Det har vært svært vanskelig å rangere deltagerne, men for å differensiere maskinene har vi valgt å vektlegge SSD-lagring og oppgraderingsmuligheter.

Elkjøp-maskinen er den fysisk minste i testen. Det tror vi mange vil sette pris på da den er svært plasseringsvennlig og etter vår mening pen å se på. Men, skal du oppgradere denne maskinen må du holde deg til mATX-hovedkort. Dette er veldig vanlig nå og absolutt ikke noe problem, men disse hovedkortene byr på noe færre utvidelsesmuligheter for den som er opptatt av slikt. Og det har vi valgt å være i denne kåringen. For å belyse hvorfor kan vi se på minne. For skal du utvide mer må du plukke ut brikkene som står i maskinen og erstatte dem med et dyrere 32 GB-sett. For mange vil ikke dette være noe å tenke på på mange år, og ja da, dette er absolutt småplukk. Men når du samtidig bare har én ekstra plass til mer harddisk- eller SSD-lagring, og ikke mulighet for noen flere PCI-utvidelseskort, er det akkurat det vi trenger for å forsvare tredjeplassen. Kanskje du er mer opptatt av størrelse eller det andre maskinen er god på, og foretrekker denne foran både vinneren vår og annenplassen. Det er helt i orden!

For ved siden av å være svært plasseringsvennlig, ha flott design og smart verktøyløs tilgang til innsiden av kabinettet må vi trekke fram et par elementer. Til tross for at prosessorkjøleren ser skikkelig stusslig ut er denne maskinen veldig støysvak. Litt mer høyfrekvent enn Multicom-maskinen, men noen minutter er likevel alt som skal til for du glemmer viftesuset helt. Prosessoren er også den neste beste spillprosessoren i testen, og den egner seg veldig godt til annet arbeid som videoredigering eller samtidig spilling og strømming.

Strømforsyningen er litt for liten til at vi vil anbefale denne maskinen for deg som en gang kan tenke deg å installere markedets aller kvasseste grafikk, men de fleste entusiastgrafikkort støttes ettersom du får strømkabler med de nødvendige 8+8-pinnene her.

Totalt sett er vi veldig fornøyde med Elkjøp-maskinen og anbefaler den til deg som setter kompakt og pent design foran potensielle og kanskje vel overdådige oppgraderingsmuligheter.

Testens «luring»

Digital Impuls PC - 9600K 5GHz

Digital Impuls har valgt å prioritere helheten fremfor å satse halvparten av budsjettet på grafikkortet alene. Det betaler seg når du ser på hvor enormt godt denne maskinen håndterer varme og støy. Her får du nemlig en svært stillegående og kjølig krabat.

Intel-prosessoren Digital Impuls har valgt er dessuten såpass mye bedre til spill at den i enkelte titler helt vil tette gapet til konkurrentene med det sprekere RTX 2080-kortet og AMD-Ryzen-prosessorer. Det er en grunn til at vi kaller maskinen for testens «luring».

Dette gjelder imidlertid ikke i de fleste spill, så ettersom dette er en kåring av beste spill-PC måtte det på mange måter ende med en fjerdeplass.

Likevel kan det være gode grunner til å velge denne maskinen. Intel-prosessoren vil være en mindre flaskehals enn konkurrentenes AMD-prosessorer neste gang du vil oppgradere grafikkortet. Strømforsyningen er også veldig kraftig, så denne kassen kan du fylle til randen med komponenter eller enda kraftigere grafikkort uten problem.

Kabinettet er også veldig minimalistisk og godt bygget, med få andre RGB-lys enn Asus-logoen på hovedkortet, og kabelarbeidet er supert utført. Denne er dermed skikkelig presentabel om du vil vise den frem på skrivebordet.

Digital Impuls sin maskin er for deg som vil ha en spillrigg som ikke ser ut som det. Den er også et godt valg for deg som allerede nå vet at grafikkortet skal oppgraderes neste gang Nvidia eller AMD kommer med en ny generasjon og ikke vil måtte oppgradere prosessoren også.

Se maskinen hos Digital Impuls her »

Målinger og resultater

OBS: I spill er stort sett enkeltkjerneytelsen, som Intel-prosessorer er best på, viktigere enn flerkjerneytelsen, som AMD-prosessorer er best på. Dette får vi godt demonstrert i Far Cry 5-målinger over, hvor RTX 2080-kortene i de AMD Ryzen-baserte byggene holdes tilbake. Med likt grafikkort vil derfor ofte en Intel-prosessor være å foretrekke for spill.

Slik testet vi (Klikk for å åpne)

Spillene vi tester i er det tunge «AAA»-spillet Far Cry 5, samt populære og mer lettdrevne Overwatch. Vi tester ytelsen i 1440p-oppløsning med detaljnivået satt til maks.

Ved siden av ytelse har vi undersøkt hvor mye maskinene støyer, hvor effektiv kjølingen deres er og hvor rask systemdisken er.

Vi vurderer hver maskin med særlig tanke på spillytelse og mulighet for fremtidig oppgradering. Kvalitetsfølelse spiller også inn.

Mye av poenget med å spille på en PC fremfor en konsoll er jo nettopp muligheten til å oppgradere enkeltkomponenter som grafikkort, hovedkort og prosessor, eller legge til mer minne og lagring, når behovet melder seg. Slik kan datamaskinen kontinuerlig holdes oppdatert i stedet for å måtte kjøpe alt nytt når du vil ha bedre ytelse.

6. april 2019, 16:00