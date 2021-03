Vaffeljern er ikke akkurat høyteknologiske apparater – i hvert fall ikke de som er med i denne testen. Og strengt tatt burde heller ikke vaffelsteking kreve en app.

Men det betyr heller ikke at ingenting har skjedd på de hundre årene som har gått siden det første elektriske vaffeljernet for hjemmebruk så dagens lys. Vi har naturligvis fått slippbelegg, som skal sørge for at vaflene ikke setter seg fast og letter rengjøringen. Ettersom vaffeljernet tross alt er et elektrisk apparat er det jo ikke noe du kan putte i oppvaskkummen.

Indikatorer på at vaffelen er ferdig er en annen ting. Dette vil si at jernet er utstyrt med en eller flere lamper som ikke bare brukes for å fortelle deg om at det har nådd ønsket steketemperatur, men også indikerer at vaffelen er ferdig stekt.

Flere av jernene i denne testen har dette, men det gjelder altså ikke alle modeller. Da må du i større grad basere deg på magefølelsen eller stoppeklokka for å få et anstendig resultat.

Merk for øvrig at ferdigindikatoren kun er til å stole på når du steker med røre i begge platene.

Siden vaffelpressene har justerbare termostater, er det også et poeng å sjekke temperaturspennet, og vi har benyttet oss av et IR-termometer for å sjekke hvor svak og sterk varme jernet kan settes til. Videre brukte vi termometeret for å sørge for at samtlige jern ble satt til å steke på omtrent samme temperatur – såfremt mulig.

Med en relativt uniform temperaturinnstilling kunne vi måle oppvarmingstiden, altså hvor lang tid det tok for jernet å nå denne temperaturen – samt tiden det tok å steke vaffelplatene.

Dette ble gjort over to dager og to stekeomganger. Jernene ble med andre ord «kjørt inn» en omgang før vi begynte å notere tider og stekeresultater.

Til slutt har selvfølgelig også det ferdige produktet mye å si. Det er jo en stor fordel at jernene steker jevnt, på begge sider og at ikke produktet setter seg fast.

Fysiske attributter, bruksopplevelse og kvalitetsfølelse er selvsagt også vurdert – men ikke målt.

En ting vi ikke kan si så veldig mye om er hvor godt jernet vil holde over tid. Samtlige eksemplarer i denne testen kommer som nye rett ut av esken, og om vaffeljernet fremdeles holder samme klasse etter et par års tjeneste er ikke godt å si.

For de ekstra interesserte ble testen gjort i et vanlig norsk kjøkken, med Toro ferdig vaffelrøre tilberedt med flytende Melange etter oppskrift. Tradisjonen tro har undertegnedes mor hatt en rolle som konsulent. Hun har for øvrig brukt elektriske vaffeljern siden 1971.