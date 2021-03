Den beste høytrykksspyleren på markedet

Tett kamp om seieren i vår test av høyttrykksspylere.

Ole Henrik Johansen, Tek.no

Ole Henrik Johansen 27 Apr 2018 06:00

Nå som snøen har forsvunnet og dagene varer lit lenger, kommer alt som trenger stell frem i dagen igjen. Mange har kanskje en terrasse som trenger en runde med spyleren, et hus som må vaskes utvendig, en bil som behøver litt kjærlighet eller kanskje en båt som trenger en siste finpuss.

Til dette er en høytrykkspyler noe som fort kan bli din beste venn. Og i disse dager er det mange varehus og (nett-)butikker som frister med gode tilbud på slike vaskere.

Nå har vi testet en rekke høytrykksspylere. Menyen består av populære modeller mellom 2000 og 3800 kroner.

PS: Testen ble sist oppdatert 31. august 2018 med en ny konkurrent fra norske Ava kalt P60 Master.

Dette er kandidatene:

Ava P60 Master Biltema HPC 120B Bosch AdvancedAquatak 150 Husqvarna PW 360 IPC Foma PW-C23 1408 Kärcher K5 Premium Full Control Nilfisk-ALTO E150.2-10 H X-tra Stihl RE 129 Plus Maks trykk 145 bar 160 bar 150 bar 160 bar 140 bar 145 bar 150 bar 150 bar Vannforbruk 500 liter / t 428 liter/t 480 liter/t 500 liter/t 460 liter/t 500 liter/t 500 liter/t 500 liter/t Inntakstemperatur 40 grader 40 grader 40 grader 40 grader 50 grader 40 grader 40 grader 60 grader Dyser Fast, rotor og justerbar Flat og rotor Flat og rotor Flat og rotor Flat og rotor Flat og rotor i ett Flat og rotor Flat og rotor Såpedispenser / skumsprøyte Ja Ja Ja Ja Ja, 2 stk Nei, ekstrautstyr Ja Ja Slangetype Stål-forsterket Stål-forsterket Vanlig Stål-forsterket Stål-forsterket Vanlig Stål-forsterket Stål-forsterket Vekt 25 kg 24 kg 21.1 kg 20,8 kg 18,5 kg 13,06 kg 25 kg 20 kg Slangelengde 8 meter 8 meter 8 meter 10 meter 12 meter 8 meter 10 meter 9 meter Effekt 2100 w 2200 w 2200 w 2300 w 2300 w 2100 w 2100 w 2300 w Pris på nett* 3 799 kroner 1999 kroner 2990 kroner 3699 kroner 3199 kroner 3790 kroner 3299 kroner 2990 kroner

*Prisene som er oppgitt er de laveste vi fant den 24.4.2018 via Prisjakt.no.

Fordeler med høytrykksspylere

Såpe må til for å vaske bilen. Og en høytrykksspyler kan fort bli en god følgesvenn til nettopp dette. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Husqvarna, Nilfisk og Stihl har mye av den samme designen. De er så like at man nesten kunne tro de kom fra samme fabrikk. Ole Henrik Johansen / Tek.no

En høytrykksvasker kan være et meget bra verktøy når du skal rengjøre bil, hus og båt. Men det krever at du setter deg inn i hvilke dyser du bør bruke når, og ikke minst hvilket trykk du skal bruke på de ulike overflatene.

Disse spylerne kan fort gjøre at terrassen din ser ut som en krigssone – om du for eksempel velger en rotordyse med maksimalt trykk. Da ender du opp med mange stygge rifter og sår i treverket ditt.

Når du begynner å bli trygg på hvordan du bruker en slik maskin, vil den effektivisere tiden det tar for eksempel å vaske huset ditt betraktelig. Så lenge maskinen gir fra seg nok vann, i tillegg til et godt trykk, vil skitten flakse av overflatene langt raskere og bedre enn om du står med kun en hageslange og kost for hånd.

Ulemper med høytrykksspylere

Selv på harde overflater som asfalt eller betong skal man være forsiktig med å sette dysen for nære, spesielt om man bruker en rotordyse. Denne er meget kraftig, og skal i alle fall ikke brukes på bilen din.

Har du planer om gjøre unna vasken på en søndag, eller har en nabo som ikke er spesielt glad i støy, skal du dessuten tenke deg litt om med en høytrykksspyler. De bråker ikke på langt nær like mye som for eksempel en plenklipper, men er likevel høylytte nok til at de kan være til irritasjon.

Foma går av med seieren for lengst slange. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Husk å sjekke hvor mye strøm spyleren du vurderer å kjøpe trekker. Ofte kan du bruke en kurs på 10 ampere, men for å være på den sikre siden burde du ha en kurs på 16 ampere. I denne testen brukte vi det siste, selv om mange av spylerne på papiret skal kunne brukes med det minste valget.

Slik tester vi

Når vi har testet disse maskinene har vi sett på flere områder.

Det første er hva som kreves for å komme i gang. Med det legger vi vekt på hvor mye montering som trengs før du kan starte å bruke produktet. Som regel trenger du kun en stjernetrekker for å feste enkelte deler på maskinen før du er klar til dyst.

Når spyleren er montert tar vi en kikk på de praktiske løsningene rundt maskinen. Hvor enkelt er det å sveive inn/oppbevare strømkabelen, er det trommel for slangen til spyleren, og hvordan oppbevares tilleggsutstyr som ekstra dyser og såpedispenser? Vi ser også på om maskinen har egenskaper som egen fothviler, som du kan bruke til å holde produktet fast mens du sveiver inn slangen.

Vi ser også på rekkevidden til maskinene, altså hvor lang slange og kabel som følger med i esken.

Alle har den samme lengden strømkabel, bortsett fra Biltema, som var én meter lenger. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Høytrykksspylere lager en del støy. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi sjekker også hvor mye maskinene støyer. Her har vi målt med en støyapp på mobiltelefonen, hvor denne er plassert én meter unna maskinen, mens vi bruker den roterende dysen. Samtidig så har vi lagt litt vekt på hvilken type støy maskinen gir. Noen er nemlig litt mer høyfrekvente og intense enn andre, som ikke nødvendigvis gir et høyere desibeltall, men som i praksis oppleves mer plagsomt og støyende.

Med bøtte og kjøkkenvekt fikk vi veid hvor mye vann spylerne gir fra seg på 20 sekunder. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Som det ligger i navnet så bruker disse maskinene trykk for å «skyte» vannet ut. Kombinert med dette er det også viktig hvor mye vann disse maskinene gir deg. Uten nok vann blir ikke vaskeresultatet godt nok – og det tar mye lenger tid. Sammenlign det gjerne med å dusje med en veldig aggressiv sparedusj kontra en tradisjonell dusj. Til å måle dette brukte vi et 5 meter langt takrennerør med et par buer på seg – for at alt vannet skulle bremses og samles i bøtten i den andre enden. Vi brukte den flate dysen til spylerne, som du som regel bruker oftest, og spylte inn i røret i 20 sekunder. Deretter veide vi bøtten med en kjøkkenvekt for å se hvor mye vann som var samlet opp, og ganget dette med tre for å få antall liter i minuttet. Denne testen gjorde vi tre ganger med hver av maskinene for å få et mer nøyaktig gjennomsnitt.

Denne trappen av en av flere forsøkskaniner. Her har maskinen fra IPC-Foma startet nederst i høyre hjørne. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kombinasjonen av trykk og mengden vann gir utslag på vaskeresultatet. Her har vi delt testen opp i flere underlag – for å teste alle de ulike dysene. Vi startet med å bruke den roterende dysen på betong og asfalt, hvor trykk og vannmengde virkelig kommer til sin rett. Så fant vi frem den flate dysen, hvor en båt, hus, trapp og impregnert terrasse fikk seg en omgang. Til slutt tok vi også en titt på såpefunksjonen til de ulike modellene, hvor en bil ble prøvekanin. Først ble den såpet inn, så vasket med den flate dysen.

Som alltid så spiller prisen en rolle. Under testperioden har vi oppdaget at disse spylerne varierer mye i pris. Vi har tatt utgangspunkt i hva de ulike modellene kostet 24. april via vår kommersielle partner Prisjakt.no.

Resultatene

AVA P60 Master Biltema HPC 120B Bosch Advanced Aquatak 150 Husqvarna PW 360 IPC Foma PW-C23 1408 Kärcher K5 Premium Full Control Nilfisk-ALTO E150.2 H X-tra Stihl RE 129 Plus Montering Meget god, produktet kommer ferdig montert God. Litt montering kreves. Meget god. Produktet kommer ferdig montert. God. Litt montering kreves. God. Litt montering kreves. God. Litt montering kreves. God. Litt montering kreves. God. Litt montering kreves. Praktiske løsninger Meget god. Slangetrommelen har «follow you»-funksjon. Alle koblinger kan skrus til. Kan også bruke kun pistol uten lanse. Middels. Ingen hurtigfester til dysene.Velter lett. Mangler god løsning for strøm-kabelen. Tung å håndtere. Middels. Ikke armert slange. Denne krøller seg enkelt. Bra system for oppbevaring av dyser og strømkabel. Stabil å trille med seg. God. Testens nest beste rekkevidde. Stødig og robust maskin. God trommel. God håndtering av strømkabel. Middels. Litt klumpete. Trege hjul. God løsning for slange og kabel. God. Kompakt og lett maskin. Ikke armert, men fleksibel slange. Alle dyser i ett og samme munnstykke. Hendig fjernkontroll til å justere trykket. God. Testens nest beste rekkevidde. Solid og robust maskin. God håndtering av kabel og slange. Tung å håndtere. God. God rekkevidde. Stødig og robust maskin. God trommel. God håndtering av strømkabel. Hendig oppbevaring av dyser. Rekkevidde slange Middels Middels. Middels. God. Meget god. Middels. God. God. Støy, målt fra én meter 63 dB, Testens minst støyende 67 dB. Høyfrekvent lyd. 64 dB. 68 dB. 63 dB. Testens minst støyende. 64 dB. 71 dB. Testens mest støyende. 66 dB. Vannmengde (med flat dyse) 8,4 liter i minuttet. Testens beste 7,45 liter i minuttet. 8,1 liter i minuttet. 8,1 liter i minuttet 7,3 liter i minuttet 7,6 liter i minuttet 7,7 liter i minuttet 7,7 liter i minuttet Vaskeresultat betong og asfalt med rotordyse Meget god. Bra trykk, og ikke minst rikelig med vann, får jobben gjort. Middels. Den rengjør ikke like godt som resten av feltet på dette underlaget. God. Den klarer seg greit, men ikke like godt som de aller beste. Meget god. Bra trykk og vannmengde får jobben gjort. Middels. God. Den rengjør ganske godt, men ikke fullt så bra som de aller beste. Meget god. Rotordysen fungerer godt, og rengjør meget bra. Meget god. Maskinen klarer seg godt på betongen, og resultatet blir bra. Vaskeresultat bil, båt og terrasse med flat dyse Meget god. Kraftig rotordyse gjør virkelig vei i vellinga. God. Klarer seg meget bra på terrassen. Mangler litt på båten versus de beste. Meget god. Jevnt over meget bra resultat på alle underlag. Meget god. Vasker godt på alle underlag. God. Egner seg godt til terrassen. Mangler litt på båt versus de beste. Meget god. Takler alle overflatene godt. Meget god. Klarer seg fint på alle overflatene. Meget god. klarer seg fint på alle overflater. Såpeløsning Meget bra. Testens beste. Middels. Stor beholder. Slapt pålegg av såpe versus de beste. Meget god. Lager godt med skum. Meget god. Mye skum og masse vanntrykk. God. To beholdere. Meget god. PS: Dispenser er tilleggsutstyr. Meget god. Lager godt med skum. Meget god. Lager godt med skum. Pris Middels. Koster rundt 3799 kroner på nett. Meget god. Billigste modellen i testen med 1990 kroner. God. Ligger rett under 3000 kr. Middels. Koster rett under 3700 kroner. Middels. Koster rundt 3200 kroner. Middels. Koster i skrivende stund 3798 kroner. Middels. Koster rundt 3300 kroner. God. Koster rett under 3000 kroner.

Og vinneren er:

Den norske mesteren

AVA P60 Master

dav

Vinneren av denne stortesten er denne nykommeren fra norske Ava. Denne maskinen skiller seg fra flere av de andre modellene i testen med hendige og smarte funksjoner.

For eksempel har du en slangetrommel som følger etter deg når du beveger seg fra side til side. Sammen med en egen veltesikring som du kan trekke ut, er det utrolig mye som skal til før denne maskinen velter – selv når du trekker ut slangen. Hjulene er store, og gjør det enkelt å trekke maskinen med seg. Da vi testet storebroren var hjulene litt for trege, noe produsenten tydeligvis har gjort noe med frem til vi fikk testen denne modellen.

I tillegg får du med flere dyser enn på de andre maskinene, hvor vår favoritt blant disse er den justerbare varianten. Denne har nemlig mulighet for å justere fra 20 til 60 graders spredning, og den har i tillegg et lys som gjør det enda enklere å se inne i kriker og kroker.

Byggekvaliteten til denne maskinen er fullt på høyde med de andre i testen, og har en meget enkel og smart måte å feste dyser og lanse på, samt at du bare kan bruke selve pistolen med en dyse på for å komme til i for eksempel hjulbuer.

Vaskeresultatet til denne maskinen er den beste i testen, mye takket være god tilgang på vann. Etter å ha målt kapasiteten flere ganger, viser resultatet 8,4 liter i minuttet, hvilket gir deg over 500 liter i timen.

Rotordysen er også meget effektiv på underlag som trenger tøff behandling, og sammenlignet med de andre såpesystemene til de andre modellene i testen, er såpekanonen som følger med denne maskinen enda bedre.

Om vi skal utsette noe på denne maskinen så er slangen som følger med blant de korteste i testen. Og, som da vi testet P80, er det fortsatt ingen god måte å nøste opp og feste strømkabelen til selve maskinen.

Men alt i alt leverer denne maskinen topp vannmengde og trykk, kombinert med mange smarte løsninger, som totalt gir deg den beste maskinen i denne testen.

9.5 Imponerende AVA P60 Master annonse Sjekk prisen Fordeler Vasker meget godt på alle underlag

Lever mye vann

Støyer lite

Enkel å bruke

God såpepålegger

Hendig følgefunksjon på trommelen

Justerbar dyse med lys

Smart mulighet til å legge fra seg lansen

Justerbar lengde på lansen Ting å tenke på Middels rekkevidde ut av esken

Burde hatt en bedre løsning for å surre opp strømkabelen

Meget god allrounder

Husqvarna PW 360

Bak testens vinner finner vi denne modellen fra Husqvarna – som også er et meget godt og sikkert valg for deg som ønsker en god maskin.

Denne vaskeren gjør det godt på alle underlag, være seg om det er betong, båt, bil eller terrasse du skal spyle. Den har godt trykk og rikelig med vann, som gjør den meget allsidig. Maskinen har en av testens beste rekkevidder, og har en stødig og robust konstruksjon som ikke velter lett selv om du skulle være så uheldig å nappe litt i slangen i kampens hete.

Maskinen er ikke den mest stillegående av kandidatene i denne testen, men er heller ikke den verste.

Vi liker godt helheten i designen til denne maskinen, og den har også et godt såpesystem som legger på såpe med mye vann i samme slengen. Samtidig er det enkelt å skifte mellom de ulike dysene, som du enkelt klipser av i enden av pistolen.

Spyleren har en trommel som er enkel å bruke, og takket være en armert slange og innkveilingssystem, er det enkelt å sveive inn slangen etter bruk.

Alt i alt er denne maskinen et hestehode foran modellene under, selv om kampen opp mot andreplassen er jevn.

PS: Denne maskinen er helt ny på markedet, og derfor ikke tilgjengelig i veldig mange nettbutikker enda.

9 Imponerende Husqvarna PW 360 annonse Sjekk prisen Fordeler God rekkevidde

Stødig og solid kontruksjon

Gir mye vann

Godt egnet til alle underlag

Enkelt å skifte ut dyser

Godt såpesystem Ting å tenke på Litt mer støyende enn de beste i testen

Litt dyr

Solid og god maskin

STIHL RE 129 Plus

Rett bak følger Stihl med sin spyler, som også er et godt alternativ for alle som skal vaske biler, båter og terrasser.

Også denne maskinen kan by på det aller meste du måtte trenge i en vasker, med mindre du skal vaske mye på harde underlag som betong og asfalt. Da ville vi heller valgt testvinneren, som er hakket hvassere på dette sammen med konkurrenten fra Nilfisk.

Utseendemessig har Stihl og Husqvarna mye til felles sammen med nettopp Nilfisk, hvor den største forskjellen er at Stihl har valgt å lage en smart luke på forsiden som lar deg oppbevare de ulike dysene når du ikke bruker dem.

Du finner mye det samme såpesystemet her som på både Husqvarna og Nilfisk, hvor Stihl har lagt til en hendig justering i form av en ring under festet til dispenseren. Denne gir rikelig og jevnt med såpeskum, og justeringen gjør det enkelt å regulere mengden.

Om du ikke skal vaske mye harde overflater vil denne vaskeren gjøre en god jobb, og du vil i samme slengen spare noen kroner versus testvinneren. Et klart anbefalt produkt i våre øyne.

8.5 Meget bra STIHL RE 129 Plus annonse Sjekk prisen Fordeler God rekkevidde

Robust og stødig maskin

Ganske støysvak

Godt egnet til bil, båt og terrasse

Godt såpesystem

Prisgunstig Ting å tenke på Ikke best på harde underlag

Litt mindre vannmengde enn de aller beste

Mye for pengene

Bosch AdvancedAquatak 150

Denne modellen fra Bosch stikker av med prisen for godt kjøp. Dette er en maskin som koster rett under 3000 kroner, og for pengene får du en maskin som gjør mye riktig.

Vaskeren fra Bosch kommer nesten komplett montert, hvor det eneste du trenger å gjøre er å skru på vanntilkoblingen foran på maskinen. Utover det er det bare å slå på vannet og plugge i strømmen.

Denne maskinen passer fint for deg som jakter på en stillegående maskin, og som samtidig vil ha en maskin som passer godt til vasking av bil, terrasse og båt. Spyleren gir deg bra med vann, og har greit med trykk, men skal du vaske mye harde overflater finnes det bedre alternativer enn denne modellen.

Med i esken følger det med hele tre munnstykker til maskinen, en flat, en rotor og en for å legge på såpe. Når vi først er inne på såpe, så fungerer såpesystemet til denne maskinen like bra som de andre spylerne i denne testen.

Denne modellen leveres med vanlig slange, og det betyr at du får en litt mer livat slange når du skal spyle. Under vår testperiode ble den oftest «krøllete» av alle maskinene i testen, og den var i tillegg til mer kronglete å sveive inn. Med en armert slange, som oppfører seg mer død, ville denne maskinen tatt ytterligere et lite steg på opp på karakterstigen.

8 Meget bra Bosch AdvancedAquatak 150 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Fordeler Ferdig montert ut av esken

Stillegående

Gir mye vann

Godt egnet til å vaske biler, båter og terraser

Godt såpesystem

Prisgunstig Ting å tenke på Vanlig slange som lett krøller seg

Takler ikke harde underlag like godt som de beste

Middels rekkevidde

Kompakt og lett

Kärcher K5 Premium Full Control

Kärcher K5 Premium Full Control

Kärcher er også en av produsentene som gjør godt fra seg i denne testen.

Dette er en kompakt og lett maskin som passer fint om du vil «pakke» den sammen og stue den unna etter bruk. I tillegg har selskapet utviklet et alt-i-ett-munnstykke hvor du enkelt bare vrir på enden for å endre hvilken dyse du skal bruke. I tillegg har håndtaket en skjerm som lar deg se hvilket trykk du bruker, og ikke minst regulere dette ved hjelp av to knapper.

Dette er også en maskin som trives med å rengjøre biler, båter og terrasser, men som ikke er fullt så flink på hardere overflater som for eksempel betong.

Også denne maskinen har en tradisjonell slange uten armering, men den er overraskende smidig og myk, og har med det mindre problemer med å tvinne seg opp enn hva tilfellet er med Bosch sin modell.

Dette er en maskin som varierer veldig i pris, og under vår testperiode har den ligget rundt 3800 kroner. Men prishistorikken viser også at den ofte ligger på tilbud under 3000 kroner. Til sistnevnte pris er dette et godt og sikkert kjøp i våre øyne, og en maskin vi uansett trygt kan anbefale deg.

8 Meget bra Kärcher K5 Premium Full Control annonse Sjekk prisen Fordeler Kompakt og lett

Stillegående

Godt egnet til bil, båt og terrasse

Hendig pistol med alle dyser i ett, og justering på håndtaket.

God såpefunksjon Ting å tenke på Middels rekkevidde

Litt dyr

Ikke best på harde underlag

Såpedispenseren er ekstrautstyr

Sikkert valg

Nilfisk-ALTO E 150.2-10 H X-TRA

Nilfisk-ALTO E 150.2-10 H X-TRA

Også Nilfisk får en varm anbefaling fra oss. Dette er en av testens kraftigste modeller.

Denne modellen har testens nest beste rekkevidde – sammen med Husqvarna, og likhetene stopper ikke der. Også designen er mye den samme, og det er slettes ikke noe galt i det. Du får nemlig en solid og stødig modell for prisen du betaler.

Dette er en spyler som byr på mye vann og rikelig med trykk, og den trives på alle underlag vi testet den på. Også på betong gjør den en solid jobb, og vasket, sammen med sin konkurrent fra Husqvarna, best av alle.

Også denne modellen har en hendig måte å skifte ut dysene på, hvor du altså bare klipser av tuten på pistolen og klipser på en ny. Maskinen har også et velfungerende såpesystem som gir rikelig med skum og vanntrykk.

Dette er en spyler som hevder seg mye likt med Stihl sin modell, men koster i skrivende stund noen hundrelapper mer enn sin konkurrent. Likevel er dette en modell vi trygt kan anbefale deg.

8 Meget bra Nilfisk-ALTO E 150.2-10 H X-TRA annonse Sjekk prisen Fordeler God rekkevidde

Solid og stødig konstruksjon

God på alle overflater

Grei vannmengde

Enkelt å skifte ut dyser Ting å tenke på Støyer mest i testen

Tung

Mangler det lille ekstra

Foma PW-C23 I 1408A M Pluss

Foma PW-C23 I 1408A M Pluss

Neste maskin kommer fra IPC-Foma, og den har et par nyttige funksjoner som resten av feltet her ikke kan skilte med.

Blant annet har den testens desidert beste rekkevidde, men en slange som måler hele 12 meter. Og dette er i tillegg en armert slange, som gjør det enklere å sveive inn slangen etter bruk.

Denne modellen har også en god stødighet, men har noen hjul som er litt vanskelige å få til å rulle. Mulig dette er noe som bedrer seg med tiden, men i vår testperiode opplevdes de i alle fall for trege.

Dette er en vasker som ikke har like mye vann og trykk å by på, men som takler underlag som terrasser uten problemer. Den er dessuten testens mest stillegående.

Mangel på vannmengde og litt trykk, gjør at denne maskinen ikke klarer å hamle opp med de beste når det kommer til litt tøffere oppgaver som betong.

Denne modellen har to såpekamre, som gjør at du kan ha to ulike rengjøringsmidler på maskinen samtidig. Såpen spyles på maskinen ved å regulere den på fremsiden.

Dette en av de rimeligere spylerne i testen, og den gjør en del riktig, men mangler likevel det lille ekstra kontra de beste i testen.

7 Bra Foma PW-C23 I 1408A M Pluss annonse Sjekk prisen Fordeler Meget god rekkevidde

Stillegående

To såpedispensere

Grei til bruk på terrasser Ting å tenke på Stor i omfang

Middels vannmengde

Trege hjul

Middels på harde underlag

Sparer deg raskt en tusenlapp

Biltema HPC120B

Biltema HPC120B

Spyleren fra Biltema kommer sist i testen, men det betyr ikke at den er noen flopp av den grunn. Dette er faktisk en ganske så bra maskin til prisen du betaler, og skal du bruke maskinen til litt lettere bruk, er det slettes ikke et så dumt valg som du kanskje skulle tro.

Maskinen har et ganske bra trykk, hvor makstrykket ligger på nivå med de beste i testen. Det som hindrer den fra å matche de beste er at den ikke har fullt like mye vann å bidra med.

Det betyr at den ikke takler betong og harde underlag like godt, men til bilvask og terrassespyling henger den ganske godt med de beste likevel.

Maskinen er ganske tung, og har et tyngdepunkt som gjør at den velter enklere enn de andre vaskerne i testen når du skal trekke ut slangen.

Samtidig er systemet for å feste opp kabelen etter bruk litt tungvint sammenlignet med konkurrentene. Den har heller ikke den beste rekkevidden, selv om den har testens lengste strømkabel.

Pistolen har vanlige skrukoblinger når du skal skifte dyser, men når de først er skrudd skikkelig til er det ingen slingring i valsen.

6 Helt greit Biltema HPC120B annonse Sjekk prisen Fordeler Billig

Grei til terrasser og bil

Stor såpedispenser Ting å tenke på Middels på harde overflater

Middels rekkevidde

Velter lett når du trekker i slangen

Gir mindre vann enn de beste

Tung