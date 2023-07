Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest HP Spectre 13 VS Acer Swift 5

5000 kroner skiller disse «like» maskinene

Kan HP forsvare 50 prosent høyere pris? Vi ser om dyrest også er best.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud Oppdatert 30. juni Lagre Lagre artikkel

Introduksjon og oppsummering »

Se for deg at du nettshopper etter en ny bærbar. Du finner to flotte maskiner med tilsynelatende identiske spesifikasjoner, men oppdager til din overraskelse at det ene produktet er hele 50 prosent dyrere enn det andre.

Tar du sjansen på at det ene produktet er overpriset, eller «safer» du på at det sikkert er noe galt med det billigste produktet og blar opp de ekstra tusenlappene først som sist for det som kan antas å være et bedre produkt?

I dag har vi nettopp to forholdsvis likt spesifiserte, men svært ulikt prisede, maskiner inne til test. De to er HP Spectre 13 til 15 000 kroner, og Acer Swift 5 til 10 000 kroner.

Vil Spectre gjøre seg fortjent til den høyere prisen, eller har Acer laget en uslåelig pakke med sin Swift? Det finner vi straks ut av.

Spesifikasjoner HP Spectre 13 Acer Swift 5 Skjerm 13,3" IPS, 1920x1080 (16:9) 14" IPS, 1920x1080 (16:9) Prosessor Intel Core i5-8250U (4 kjerner @ 1,6 – 3,4 GHz, 15 W) Intel Core i5-8250U (4 kjerner @ 1,6 – 3,4 GHz, 15 W) Grafikk Intel UHD 620 Intel UHD 620 Lagring 256 GB (M.2 NVMe SSD) 256 GB (M.2 NVMe SSD) Minne 8 GB (DDR3 2133 MHz) 8 GB (DDR3 1866 MHz) Tilkoblinger 2x Thunderbolt 3 (USB Type-C), 1x USB 3.1 (USB Type-C), MiniJack 3x USB 3.0, 1x DisplayPort (USB Type-C), HDMI, MiniJack, Kensington-lås Annet HD-kamera, 802.11ac, BT 4.2 Fingerleser, HD-kamera, 802.11ac, BT 4.2 Batteri 43,8 Wh 36,8 Wh Vekt 1,1 kg 0,97 kg Mål (HxBxD) 1,05 x 30,8 x 22,4 cm 1,5 x 32,9 x 22x8 cm Operativsystem Windows 10 Home Windows 10 Home Pris 15 000,- 10 000,- Åpne fullskjerm Mer +

Acer går for sort magnesium-skall med sin Switch 5, mens HP frir med sin aluminium- og karbonfiberkledde Spectre 13. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

HP leverer nok en design-perle

HP Spectre 13 byr på flere flotte detaljer. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Da vi testet forrige HP Spectre ga vi oss helt over og kalte like så godt maskinen for «den nye kongen i premiumsegmentet». Siden har mye skjedd og flere nye knallgode konkurrenter kommet til, men straks vi tar i den nye maskinen blir det klart at HP satser alt på å forsvare tronen også i år.

Nye Spectre ligner veldig på den lekre forgjengeren, som vi bare hadde to små innsigelser mot, og vi kan melde at begge disse «problemene» nå er historie. Først pekte vi på at Spectre var litt større enn de mest kompakte ultrabærbare, og deretter på at den store og svært blanke bakenden kunne oppleves vel prangende for enkelte.

Skjermhengslen er jevn og stabil. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vel, nye Spectre har trimmet av seg daukjøtt både på siden og i dybden, og den store, blanke, baken er erstattet av en mindre men fortsatt svært attraktiv – og matt – stuss i aluminium. Dette uten at maskinen har blitt noe tykkere, for den er fortsatt imponerende tynn med 1,05 cm, og vekten på 1,1 kilogram er det heller intet å si på.

Nå har skjermen en syltynn ramme på kun 5,3 millimeter på hver side, og sammen med kant-til-kant Gorilla-glass ser Spectre nå enda mer moderne ut. Samtidig holder Spectre på det eksklusive designet fra forgjengeren der den største endringen er at HP nå går bort fra avrundede kanter til fordel for spissere mer definerte overganger. En positiv ting ved dette er at det har blitt mye lettere å åpne lokket på maskinen med en finger.

Til tross for at hvite datamaskiner kanskje ikke er hverdagskost i Norge kan HP endre dette med Spectres matte «keramiske» hvitfarge som ser veldig stilig ut. Ellers er utgaven i bronse en litt sikrere vei å gå. Som før er byggematerialene aluminium og karbonfiber, og maskinen føles svært solid og velbygd i våre hender. Skjermhengslen er også forseggjort der den sikrer at skjermen åpnes og lukkes svært jevnt med minimal kraft.

Acers Swift 5 har et flott design og er bygget i magnesium, men gir ikke en like eksklusiv følelse som HPs dyrere Spectre 13. Skjermhengslen er heller ikke fullt så stabil. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Acer frister med magnesium-skall

En regner kanskje med at den 5000 kroner rimeligere konkurrenten fra Acer vil ha et design og en byggekvalitet som står i stil til den lavere prisen. Dette er også riktig, men selv om maskinen ikke ser like eksklusiv ut, eller føles fullt så solid som Spectre 13, sørger skallet av magnesium for at Swift 5 er superlett. Spesifikasjonstabellen forteller oss at 130 gram skiller de to, men det føles som forskjellen er større. Acer har med andre ord gått svært langt i å lage maskinen du ikke merker at du har med deg i sekken.

Magnesium-skallet er svært tynt, og ettersom det buler litt inn når du griper rundt maskinen er det kanskje lett å tenke at man har å gjøre med skjøre saker her, men dette er likevel betydelig sterkere enn plast-skallet brorparten av bærbare omkranses av.

Designet er veldig minimalistisk med få detaljer annet enn den forkrommede Acer-logoen i front og den gullfargede skjermhengslen. Den mørkeblå finishen er pen, men vær obs på at fingermerker reflekteres godt i lyse omgivelser.

Da maskinen er svært lett følger basen med opp om du prøver å åpne skjermen uten å holde den igjen. Skjermhengslen er heller ikke like solid som den hos HP Spectre, men til gjengjeld kan du legge skjermen helt paddeflatt i 180 grader om du skulle ha behov for det.

Ved hjelp av Swift 5 sin fingeravtrykkleser kan du logge inn i Windows uten passord takket være Windows Hello. Spectre 13 lar deg på sin side logge inn ved hjelp av ansiktsgjenkjenning. Innlogging uten passord er en funksjon du raskt blir glad i og som du ikke vil gi slipp på etter at du har vendt deg til er på plass, så dette gir plusspoeng for begge parter.

Swift 5 er mye bredere enn Spectre 13. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Spectre med skjerm-knockout

Begge maskiner kommer med et Full HD-panel som har 1920 x 1080 punkter. Acer har imidlertid strukket litt på panelet slik at det måler 14 tommer fremfor de mer vanlige 13,3-tommerne som hos HPs Spectre. Dette, sammen med de hakket tykkere rammene er grunnen til at Acer Swift er noen centimeter lenger i bredden.

Acer hevder det har fått et 14-tommers panel inn i et 13-tommers skall, men maskinen er beviselig en del større enn HPs kompakte Spectre med 13,3-tommers skjerm. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Både Acer og HP satser på IPS-paneler, som gir godt innsyn fra siden, men her stopper likhetene. For, Spectre slår ren knockout på Acers Swift når det kommer til kvaliteten på bildet og beskyttelsen foran. Spectre er nemlig beskyttet av sterkt Corning Gorilla Glass. Dette øker ikke bare sjansen for at skjermen overlever ved fall eller press, men sørger også for at fargene og lysstyrken til panelet slipper uhindret ut til deg som ser på skjermen. Noen reflekser kommer du ikke unna, men problemet reduseres med lysstyrken på maks.

Swift har på sin side en svært reflekterende skjerm som vil gå deg på nervene dersom du sitter nær en lyskilde eller et vindu. Altså, de fleste andre steder enn i et mørkt som. Panelet har dessuten et belegg som forvrenger refleksjonene og som får det til å se ut som det er bølger i skjermen. Dessverre ødelegger dette for det ellers fargesterke og livlige panelet under, og ikke engang høyere lysstyrke kunne gjort noe for å redde skinnet til skjermen målt mot Spectre 13.

Se hvor godt skjermen til HP Spectre 13 er kalibrert her, og Acer Swift 5 her.

Ytelsestester

Sjekk ytelsestestene våre på side 2, hvor vi ser at selv om spesifikasjonene er nesten identiske, yter de overraskende forskjellig.

Interaksjon i toppklasse

HP Spectre 13. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det er på interaksjon de to maskinene fra HP og Acer er vanskeligst å skille. Begge stiller nemlig med veldig gode tastatur og pekeplater som gjør arbeid og navigasjon i Windows til en lek.

Det er umulig å si at ens tastatur eller pekeplate er bedre enn den andres, men det vi merker oss er at mellomrom-tasten på Spectre-tastaturet er hardere og lager mer lyd enn de resterende tastene. Det føles veldig rart, i alle fall for en som kun har brukt maskinen en ukes tid.

Acer Swift 5. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Pekeplaten er også smalere enn hos Swift, slik at du kanskje må ta et par runder med fingeren før du får flyttet musepekeren fra kant til kant på skjermen. En løsning er å skru opp sensitiviteten, men da kan det bli litt vanskeligere å treffe presist for noen.

Tastene byr ellers på akkurat passe motstand og godt med vandring hos begge maskiner, og du blir neppe misfornøyd med noen av kandidatene her.

Berøringsskjermer er fortsatt en ting, også for tradisjonelle bærbare som ikke kan skryte av hybridegenskaper slik som HP Spectre x360 og Lenovo Yoga 920. Vi skal ærlig innrømme at vi ikke ser behovet for berøringsskjermer på bærbare hvor du ikke kan ta av eller rotere skjermen, men etter en rask test kan vi uansett konstatere at sveiping, forstørring og panorering fungerer som tiltenkt.

Særlig komfortabelt er det imidlertid ikke å sitte med hånden i lufta og dra fingeren rundt på skjermen, så hvor mye berøringsskjermen egentlig vil brukes annet enn til å sveipe gjennom noen bilder eller nedover en nettside fra tid til annen er vi usikre på.

Oppsummering

Dyrest er best

HP Spectre 13-AF000no

Med en pris på 15 000 kroner er HPs Spectre 13 ingen rimelig maskin. Men, sammenlignet mot Acers 5000 kroner rimeligere Swift 5 er den udiskutabelt best.

Den er altså dyrest av en grunn, eller flere grunner som vi kommer tilbake tid, så dersom du ønsker deg en maskin hvor produsenten ikke har kompromisset noe sted er det hos HP du skal handle denne gangen.

Spectre 13 har et rålekkert design med flere stilige detaljer. Som tidigere har HP benyttet kvalitetsmaterialer som aluminium og karbonfiber, og satt sammen maskinen med millimeterpresisjon. Den er også svært tynn og kompakt, med en skjerm som går nesten helt ut til kantene. Skjermen er krystallklar og sprakende, og mens vi skulle ønsket oss et litt bedre kalibrert panel og enda høyere lysstyrke er det en fryd å se på alt skjermen viser oss.

IR-sensorer i toppen av skjermen gjør det mulig å logge på maskinen lynraskt med ansiktsgjenkjenning.

Dette er også en god maskin å jobbe på. Pekeplaten er presis og jevn, mens det stabile tastaturet innbyr til skriving med god demping og passe vandring for tastene. Vi synes bare det er litt rart at mellomromtasten både føles og høres litt annerledes ut enn de resterende tastene.

Ytelsen er klart bedre enn den likt spesifiserte konkurrenten til Acer, uten at det fører med seg problemer som mye viftestøy eller annet. I alle fall med mindre du presser maskinen veldig. Den integrerte grafikkløsningen er ingen revolusjon, men enkle eller eldre spill kan du få til å kjøre greit om du firer litt på grafikkravene.

HPs Spectre holder deg med selskap en vanlig arbeidsdag, og dersom du glemmer laderen kan du lade den med en hvilken som helst USB Type-C-lader.

Obs: Spectre 13 har kun USB Type-C-porter, men det følger med overganger til både USB 3.0-porter og kablet nettverk. Et beskyttelsesetui i imitert skinn følger også med.

9 Imponerende fjerne Sammenlign HP Spectre 13-AF000no 9 Imponerende sitat HP rettferdiggjør prisen med en kompromissløs og eksklusiv bærbar Fordeler + Overganger til USB Type-C og HDMI, samt etui, medfølger

+ Eksklusivt og stilrent design

+ God byggekvalitet

+ Krystallklar skjerm

+ Svært kompakt

+ Godt tastatur og pekeplate

+ Høy ytelse

+ Thunderbolt Ting å tenke på — Blir ganske varm under hard påkjenning

— Mellomromtasten føles annerledes enn øvrige taster

Mye for pengene

Acer Swift 5 SF514-52T (NX.GTMED.007)

Om du ikke er så opptatt av at det er gjort noen kompromiss her og der leverer Acer mye for pengene med sin Swift 5 til 10 000 kroner. Er du påpasselig fanger du den også på tilbud med en tusenlapp i avslag, som i så fall vil gjøre det enda lettere å svelge de snarveiene Acer har tatt enkelte steder på veien.

Kanskje får du ikke den aller beste skjermen eller ytelsen, eller det mest eksklusive designet, men mange kvaliteter er likevel på plass. Som tastaturet og pekeplaten, som er helt supre å jobbe med, eller den hendige fingeravtrykkleseren som logger deg inn i Windows uten passord.

Utførelsen er også stilren med få unødvendige detaljer, og takket være magnesium-skallet veier den inn på under kiloen. I sekken vil du neppe merke den i det hele tatt.

Vi savner et mer lyssterkt panel, men først og fremst reagerer vi på filmen som ligger foran det. Dette er nemlig veldig blankt og skaper tydelige refleksjoner som i tillegg forvrenges i møte med det. Ved arbeid like ved vinduer eller sterke lyskilder kan skjermbelegget derfor være til skikkelig bry. Acer hevder de har presset et 14-tommers panel inn i en 13-tommers bærbar, men dette får vi ikke til å stemme. HPs Spectre med en 13,3-tommers skjerm er jo tydelig mer kompakt i alle retninger.

Batteridriftstiden er helt godkjent og et godt utvalg porter gir deg en «dongle»-fri bærbar, men vi peker likevel på at skjermbelegget sammen med den lavere ytelsen enn Spectre 13 sørger for at Acers Swift 5 ikke når opp til de to øverste nivåene av karakterskalaen vår.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Acer Swift 5 SF514-52T (NX.GTMED.007) 8 Meget bra sitat Mye for pengene om du kan se bort fra et par kompromiss her og der. Fordeler + Pent design

+ Gode taster og presis pekeplate

+ Fingeravtrykkleser

+ Flere ulike porter

+ Fjærlett Ting å tenke på — Lyssvakt panel

— Reflekser i skjermbelegg

— Ikke optimal ytelse

— Fingermerker synes godt

Dypdykk og ytelse »

Vi husker at HPs Spectre 13 og Acers Swift 5 i utgangspunktet bærer på omtrent identisk innmat, men være seg prosessortestene, grafikktestene eller støy- og temperaturmålingene våre forteller disse oss at spesifikasjonsark ikke alltid forteller sannheten om maskinene.

Begge kandidatene våre har en 15-watts i5-8250U-prosessor fra Intels Kaby Lake-R-serie som skal operere med en hastighet på 1,6 GHz med alle fire kjerner i bruk og inntil 3,4 GHz når én kjerne er i bruk.

Likevel viser det seg at HPs Spectre 13 jevnt over yter en god del bedre enn Acers Swift 5. For eksempel viser Handbrake-målingen at Acers Swift 5 bruker hele fire minutter lenger tid enn HPs Spectre på å konvertere og komprimere den samme testfilmen.

Cinebench-målingen vår viser at prosessoren i Acers Swift 5 ikke bare yter svakere enn Spectre 13 ved langvarige tunge prosesser, men også ved kortere belastninger hvor enten én eller flere kjerner brukes.

Her er det sannsynlig at Acer har prioritert strømsparing og energieffektivitet fremfor ytelse, for dette forklarer hvorfor Swift 5 med et mindre batteri enn HPs Spectre varer omtrent like lenge på en opplading.

Begge maskiner leveres med samme integrerte grafikkløsning, Intel HD Graphics 620. Vi ser imidlertid at Spectre enkelt trekker det lengste strået også her, noe som i tillegg til maskinens høyere prosessorytelse skyldes at den leveres med raskere 2133 MHz-minne fremfor Acer Swifts 1866 MHz-minne. Minnehastighet har nemlig en del å si for ytelsen til integrerte grafikkløsninger som ikke har noe dedikert videominne.

Enklere «indie»-spill eller eldre titler kan du gjerne prøve deg på med HP Spectre, men vi ville styrt unna Acers Swift for dette formålet.

Både Acers Swift og HP Spectre leveres med en PCIe M.2-basert SSD på 256 GB som sikrer deg god plass til dokumenter, filmer og bilder. Lesehastigheten er like god og mer enn rask nok for vanlige PC-brukere, der programmer og Windows starter lynraskt opp. Også skrivehastigheten er god nok hos begge kandidatene, men HP har klart lagt mer penger på bordet for å sikre «ekstra god» ytelse her hvor Acer har spart inn litt. Om du vil legge særlig merke til den ekstra ytelsen til HPs lagringsløsning er ganske usikkert.

Når maskinene jobber er det HPs Spectre 13 som blir varmest, men dette er ikke noe problem da det beviselig ikke går utover ytelsen. Maskinene støyer også omtrent like mye når de jobber, og mens du vil legge merke til viften deres har vi hørt langt mer støy fra andre maskiner tidigere. Når maskinene ikke jobber med tunge oppgaver, men for eksempel brukes til nettsurfing, film og lignende er det bare en gang i blant viftene beveger på seg i det hele tatt.

Noen batterirekord setter verken Spectre eller Swift, men de havner begge over åtte timer driftstid under filmvisning. I praksis betyr dette at de akkurat bør holde koken en arbeidsdag. Acers Swift 5 kommer aller best ut, men husk at du sannsynligvis vil bruke denne med skjermlysstyrken på maks for å redusere refleksjoner i skjermen og dermed oppleve lavere driftstid. Testene våre er nemlig gjort med så vidt over halv lysstyrke (150 nits). I praksis betyr dette at Spectre fint kan matche Swifts driftstid.

Disse hybridmaskinene gjør nettbrettet ditt overflødig:

Og en av dem har en revolusjonerende funksjon »



Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse HP Spectre 13-AF000no Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Acer Swift 5 SF514-52T (NX.GTMED.007) Forrige Neste

Oppdatert 30. juni 2023, 16:27