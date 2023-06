Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Billige maskenettverk

Topp wifi overalt: Vi tester rimelige mesh-løsninger

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 25. november 2018, 12:00 Lagre Lagre artikkel

Da maskenettverk kom for alvor rundt årsskiftet 2016-2017, var det stort sett heftige spesifikasjoner som gjaldt. De fleste startet ballet med trebåndssystemer med mange tusen megabit i teoretisk ytelse, og prisen var deretter: Gjerne fem-seks tusen kroner for et sett med tre enheter.

Siden har prisen kommet noe ned, men fremdeles er maskenettverk – eller mesh – blant det mest kostbare du kan anskaffe deg i nettverksverdenen.

Fordelene med mesh er fortsatt åpenbare: I stedet for at én skarve ruter skal overgå seg selv for å dekke hele boligen din, sørger flere strategisk plasserte mesh-noder for at dødsoner er en ting som tilhører fortiden.

Tobåndssystemene har ikke like høy teoretisk båndbredde som trebåndssystemene fordi de ikke kan sette av det ekstra 5 GHz-båndet til kommunikasjon mellom meshpunktene, men i stedet må både kommunisere med hverandre og klientene på samme bånd. Det gjør at båndbredden effektivt halveres når du går fra hovednode til satellitt.

Det kan sammenliknes med en toglinje: Et dobbeltspor gjør at trafikken kan tas unna kjappere, mens et enkeltspor gjør at enkelte tog iblant må vente.

Disse er med

Dette er å regne for en test som med høy sannsynlighet vil bli oppdatert med flere sett etter hvert, men foreløpig har vi tatt inn tre systemer: Netgears Orbi RBK23, Linksys Velop Dual-Band og Iiglo Nimbo Mesh fra Komplett.

Førstnevnte er fortsatt et trebåndssystem, men både enhetene, ytelsen og prisen er skalert noe ned fra originalen. De øvrige to er tobåndssystemer og også litt rimeligere i innkjøp enn Netgear-varianten.

Som referanse har vi også tatt med Google Wifi, som vi vet svært mange har gått til anskaffelse av. Dette er også et tobåndssystem i samme prisklasse som de øvrige.

La oss se på spesifikasjonene:

Netgear Orbi RBK23 Linksys Velop Dual-Band WHW0103 Iiglo Nimbo Mesh Google Wifi Hva er i pakken? Ruter + to satellitter Tre identiske noder Tre identiske noder Tre identiske noder Radioer Tri-band AC2200: 866 + 866 + 400 Mbit Dual-band AC1300: 866 + 400 Mbit Dual-band AC1200: 866 + 300 Mbit Dual-band AC1200: 866 + 300 Mbit Antall ethernet-porter To på hver enhet To på hver enhet To på hver enhet To på hver enhet Ethernet backhaul Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Pris 3490,- Ca 3400,- 2790,- 3190,- Åpne fullskjerm Mer +

Selve testen

Vi har dessverre ikke tilgang til huset vi testet mesh-rutere i sist, så testresultatene er ikke direkte sammenliknbare med testene fra et drøyt år tilbake.

Huset vi denne gang tester i går over totalt tre etasjer, med nettverksinntaket i stua, i enden av hovedetasjen. Totalt areal er drøye 250 kvadratmeter, og det er brukt mye fibermasse i avretting av gulvene, som ikke akkurat hjelper wifi-signalene rundt. Det er også en solid teglsteinspipe midt i huset. En typisk eldre norsk enebolig, med andre ord, hvor det er svært vanskelig å få god dekning på det trådløse nettet.

Vi har kjørt båndbreddetestene våre på totalt sju punkter rundt om i huset: Tre i hovedetasjen, to i kjelleren og to i overetasjen.

Vi har selvfølgelig vurdert nettverksytelsen som aller viktigst, men også brukervennlighet og andre funksjoner er tatt med i vurderingen. Undertegnede har også brukt systemene noe hjemme hos seg for å se på hvordan de fungerer i praktisk bruk, eksempelvis hvordan de håndterer overføring mellom nodene, såkalt roaming.

Litt om punktene vi tester på:

Stue: Cirka to meter fra hovednoden.

Cirka to meter fra hovednoden. Kjøkken: Seks-sju meter fra hovednoden, gjennom en vegg

Seks-sju meter fra hovednoden, gjennom en vegg Gang: Cirka fem meter fra hovednoden, gjennom flere vegger

Cirka fem meter fra hovednoden, gjennom flere vegger Loft soverom: Lengst mulig unna hovednoden, men bare et par meter fra loftsnoden, gjennom en vegg. Vanligvis svært vanskelig å nå med signaler.

Lengst mulig unna hovednoden, men bare et par meter fra loftsnoden, gjennom en vegg. Vanligvis svært vanskelig å nå med signaler. Loft kontor: Stort sett likt punktet over, men enkelte klienter velger her stuenoden.

Stort sett likt punktet over, men enkelte klienter velger her stuenoden. Kjeller 1: Betongvegger stopper effektivt signalet fra kjellernoden, så her er klienten stort sett tilkoblet noden i stua.

Betongvegger stopper effektivt signalet fra kjellernoden, så her er klienten stort sett tilkoblet noden i stua. Kjeller 2: Et par meter unna kjellernoden.

Resultatene spriker en del, så det er ikke ekstremt lett å lage konklusjoner kun basert på ytelsestallene, men noen tendenser kan vi definitivt hente ut.

Iiglo-nodene yter generelt litt skuffende, spesielt i LAN Speed Test. Topphastigheten selv ved optimale forhold virker å være ganske lav, og i kjelleren får vi også litt magre resultater.

yter generelt litt skuffende, spesielt i LAN Speed Test. Topphastigheten selv ved optimale forhold virker å være ganske lav, og i kjelleren får vi også litt magre resultater. Linksys Velop yter jevnt over godt på de fleste punktene. Svært godt resultat i førsteetasje.

yter jevnt over godt på de fleste punktene. Svært godt resultat i førsteetasje. Netgear Orbi sliter litt i førsteetasjen (nesten så mye at vi mistenker at det er noe galt med enhetene), men så fort vi beveger oss ut i dekningsområdet til satellittene vises det ekstra 5 GHz-båndet godt. På loftet og i kjelleren slår Orbi knockout på konkurrentene.

sliter litt i førsteetasjen (nesten så mye at vi mistenker at det er noe galt med enhetene), men så fort vi beveger oss ut i dekningsområdet til satellittene vises det ekstra 5 GHz-båndet godt. På loftet og i kjelleren slår Orbi knockout på konkurrentene. Google Wifi er jevnt rundt middels, slik vi også konkluderte sist vi testet det.

Litt oppsettstrøbbel og andre irritasjonsmomenter

Iiglo-enhetene har den samme ruglete toppflaten som produsent Jensens andre mesh-sett. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Brukervennligheten er stort sett blitt veldig god med disse settene, men noen forskjeller er det. En forskjell er for eksempel at Netgear Orbi kommer med én hovedruter og to satellitter, mens de øvrige har tre identiske enheter.

Iiglo-enhetene er muligens de aller mest enkle å ha med å gjøre, da de kommer forhåndsparret i esken. Plugg i, sett opp den første i appen. Deretter kobler du bare de øvrige til strøm, og så dukker de på magisk vis opp etter hvert. Her slet vi betraktelig mer både med både Velop og Orbi, som krever manuelt oppsett av alle enhetene.

Alle har app-basert oppsett og administrasjon, men ingen har bluetooth, så du må stadig koble deg til og fra ulike nettverk når du skal sette dem opp. Det er litt irriterende.

Alle har også en form for foreldrekontroll, og her er Netgears løsning den absolutt mest avanserte. De har nemlig gått sammen med Disney, og leverer Disneys Circle-løsning i ruterne sine. Det er irriterende å måtte lage en konto, men Circle-appen lar deg styre enhver minste detalj. De mest avanserte funksjonene krever riktignok Premium-abonnement til 55 kroner i måneden.

Basisløsningen er imidlertid gratis og fungerer helt fint. Den kommer også med predefinerte innholdsfiltre som kan endres akkurat slik du ønsker. Tenårings-filteret blokkerer for eksempel "explicit content", gambling, datingsider og liknende automatisk, og så kan du velge hvilke andre nettsteder og kategorier du ønsker å lukke.

De øvrige kommer med litt mer grunnleggende foreldrekontroll som krever at du setter opp filtrene manuelt, hvilket er betraktelig mer jobb. Det er imidlertid enkelt å sette timeplaner for enkelte enheter eller sette opp at nettverket skrus av på et visst tidspunkt.

Trebåndsmesh i mindre størrelse

Netgear Orbi RBK23 Kit (3-pack)

Den første generasjonen Orbi gjorde det skarpt hos oss, og disse nye enhetene har beholdt det samme blomstervase- eller luftfrisker-designet, bare i litt mindre format. Vi synes fortsatt de er sånn noenlunde pene å se på, og de kan fint stå fremme uten at interiøret skjemmes voldsomt. Det er imidlertid verdt å ta med i betraktningen at Orbi-enhetene er en god del større enn for eksempel Velop-nodene, om du har planer om å sette dem på et veldig trangt sted.

Vi opplevde oppsettet som veldig kranglete i denne omgang. I utgangspunktet fant ikke systemet noen av satellittene, og når det først fant dem, fungerte plutselig ikke internett-tilkoblingen. Vi måtte derfor sette opp hele systemet en gang til, heldigvis med bedre resultat.

Netgear bruker familiekontroll fra Disney (helt til høyre), som er betraktelig bedre enn konkurrentenes egenutviklede løsninger. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Orbi-appen er svært grunnleggende, og du må som nevnt over i Disneys Circle-app om du ønsker å begrense tilgangen til internett for enkelte familiemedlemmer eller enkelte tider på døgnet. Det er litt irriterende, men samtidig er Circle-appen betraktelig bedre enn foreldrekontroll-funksjonen konkurrentene tilbyr. Den har for eksempel ferdigoppsatte innholdsfiltre, og du kan i tillegg fjerne tilgangen til enkelte nettsteder eller ved å flytte på en bryter, skulle du ønske det. Garantert irriterende for poden, men topp for mor og far.

Ellers tilbyr appen mulighet for gjestenettverk og et enkelt nettverkskart, men det er omtrent det. Med en Netgear-konto kan du også administrere nettverket via appen når du er ute av huset, og mer avanserte innstillinger er tilgjengelige via nettportalen orbilogin.com.

Ytelsen er stort sett god, men vi undres over dårlige resultater på to av tre punkter i førsteetasje, både i LAN Speed Test og Ookla. Det er ikke før vi kommer ut i satellittenes dekningsområde at Orbi virkelig skinner, og der er det tydelig at trebåndsmesh er betraktelig bedre enn tobånds, siden satellittene kan operere uten å halvere båndbredden.

Orbi virker heller ikke å ha noen særlige problemer med hvordan den flytter klientene mellom de ulike nodene, og det hele fremstår som et sømløst nett med god dekning - akkurat slik mesh skal. For noen kan det kanskje være et problem at denne Orbi-varianten bare har to ethernet-porter per enhet, mot fire på originalen. Samtidig er det ikke mange øvrige mesh-sett som kan skilte med flere enn to porter, så det er ikke noe stort minus.

Totalt sett gir Orbi oss den beste opplevelsen, selv om vi setter noen ganske store spørsmålstegn ved ytelsen til selve ruteren. Det er også verdt å merke seg at du får en topakning med Orbi-rutere i full størrelse for det som i skrivende stund er samme pris, noe som kan være et bedre valg om du ikke har noen logisk plassering for den tredje satellitten. De har også fire ethernet-porter hver.

Du får dessuten testvinneren fra vår siste store mesh-test, Ubiquiti AmpliFi HD med to satellitter, til samme pris. Vi ville kanskje heller ha valgt den.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Netgear Orbi RBK23 Kit (3-pack) annonse Billigste hos Se alle priser 5255 hos Senetic Sjekk nå 8 Meget bra sitat Netgear leverer fortsatt et meget solid mesh-system Fordeler + Tre bånd gjør at hastigheten ikke synker noe særlig utover i nettverkstopologien

+ Enkelt å gjemme vekk kabler bakpå

+ Svært enkel app

+ Tilgang til flere innstillinger gjennom webportalen

+ Relativt pent design

+ Uproblematisk roaming mellom nodene Ting å tenke på — Enhetene er ikke identiske

— Noe svake målinger fra selve ruteren

— Kun to ethernet-porter per enhet

— Fortsatt ganske dyr i innkjøp

— Appen er i overkant enkel

— Oppsettet er ikke alltid like enkelt

Godt, men litt kostbart

Sammenliknet med den smått obskøne prisen Linksys satte på sitt opprinnelige Velop-sett, med nærmere seks tusen kroner for en trepakk ved lansering, fremstår Dual Band-versjonen som hakket mer attraktivt priset.

Som med Orbi er det snakk om identisk design som sist, bare litt mindre i skala. Her er det imidlertid bare ett 2,4- og ett 5 GHz-bånd ombord, og det er i utgangspunktet selvfølgelig et lite handikap – spesielt siden Orbi koster det samme, men har tre bånd å fordele trafikken på.

Linksys-oppsettet var trøblete, men når det først er gjort er systemet enkelt å bruke. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Også her opplevde vi oppsettet som alt annet enn beint frem. Først og fremst tok det veldig lang tid å sette opp hver node, nesten til det punktet at vi lurte på om noe var galt. Linksys-appen klagde etter hvert også på at loftsnoden var plassert for langt unna og hadde for svakt signal. Vi valgte å ignorere dette, da ingen av de andre oppga at avstanden fra hovednode til loftsnode var noe problem. Det virket heller ikke som om det var noe tema i resten av testen.

Linksys har droppet å ha en egen Velop-app, men bruker heller den «vanlige» Linksys-appen. Det er i og for seg like greit. Den er brukervennlig og oversiktlig, og har noen få avanserte innstillinger tilgjengelig som for eksempel Netgear ikke har. Foreldrekontrollen er på sin side helt manuell, og må settes opp fra grunnen av.

Velop har også to ethernetporter per node, men i motsetning til forrige gang er portene plassert bak, ikke under. Det gjør at de kan være litt vanskelig å skjule om du ikke har anledning til å plassere ruteren i et hjørne.

Ytelsesmessig har Velop først og fremst rimelig stabile og ganske forutsigbare målinger, noe vi ofte tar som et kvalitetstegn. På kjøkkenpunktet er det rått parti i favør Velop, og på loft- og kjøkkenpunktene får vi jevnt over ganske gode resultater, i alle fall når vi tar med i betraktningen at dette bare er et tobåndssystem. Velop henger imidlertid ikke med Orbi på rene hastigheter når vi beveger oss ut i nettverkstopologien, men koster som nevnt også noe mindre. Sammenliknet med Google Wifi vinner også Velop på stort sett alle punkter.

Vi synes kanskje å merke litt til det samme problemet som vi gjorde sist gang vi testet Velop, og det er at klientroamingen ikke er perfekt. Når vi befinner oss omtrent midt mellom to noder har signalet en tendens til å være litt treigt, og det skyldes sannsynligvis at ruteren ikke helt klarer å bestemme seg for hvilken node som skal «vinne».

Alt i alt synes vi Velop gjør det rimelig godt, men for samme pris som Netgear skal ha for Orbi, hadde vi heller valgt trebåndssystemet – eller noen av de andre vi nevner over. Om Velop imidlertid kommer ned noen hundrelapper er det et mer interessant alternativ.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Linksys Velop WHW0103 (3-pack) 7.5 Bra sitat Et godt, men litt for dyrt, mesh-sett Fordeler + God ytelse og stabile målinger

+ Små og plasseringsvennlige enheter

+ Brukervennlig app Ting å tenke på — Knotete og treigt oppsett

— Kun to ethernetporter per enhet

— Plasseringen av portene gjør det vanskelig å skjule kabler

— Dual-band: Hastigheten halveres utover i nettverket

— Litt treig roaming mellom nodene

Rimelig, men ikke lynrask, mesh

Jensen of Scandinavia iiglo Nimbo Mesh Router AC1200 (3-pack)

Iiglo, hvor Komplett.no er den fremste forhandleren, har tilsynelatende gått til nettverksprodusenten Jensen for å utvikle et eget mesh-sett. Litt artig er det da også at bruksanvisningen inneholder minst én referanse til Omni, som er Jensens egen serie med mesh-systemer, og sannsynligvis er det mye av den samme innmaten her som hos Jensens egenmerkede produkter.

Nimbo-appen er enkel, men grei å ha med å gjøre. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Designet er også mye av det samme som på Jensen Omni Lite, med den ruglete topplaten og en enkel LED-diode i front. Det samme gjelder vekten: Nimbo-nodene veier svært lite, og det i seg selv gir kanskje litt lavere kvalitetsfølelse enn Orbi og Velop. Det positive er imidlertid at de kommer med skrufester inkludert, og portene er også plassert under, slik at det bør være enkelt å henge dem på veggen.

En fordel er som nevnt tidligere også at nodene kommer forhåndsparret i esken, og du kan dermed velge deg ut én og gjennomføre den enkle oppsettsprosessen i Iiglo-appen (også den veldig lik Jensens egen Omni-app). Deretter kobler du bare de to andre til strøm, og så gjør resten seg i praksis selv. Det er veldig kjekt, og spesielt om du er av typen som ikke har noen stor erfaring med nettverk og rutere.

Iiglo-appen (som for øvrig også er kliss lik Jensens egen Omni-app) er omtrent på nivå med Velop-appen hva gjelder funksjonalitet. Foreldrekontrollen er veldig grunnleggende og må settes opp manuelt, men ellers kan du blant annet sette opp portvideresending og manuell DNS-server.

Ytelsen er ikke enormt imponerende, og spesielt gjelder det topphastigheten ved optimal avstand til ruteren. Her ligger Nimbo ned mot nesten halvparten av de øvrige. Dette harmonerer imidlertid ganske godt med det vi så da vi testet Jensens enda litt billigere Omni Lite for ikke lenge siden. Med tanke på at Nimbo koster det samme som Velop, ser vi ingen grunn til å velge førstnevnte – selv om den i praktisk bruk oppleves som stort sett identisk med de øvrige rent ytelsesmessig.

Som nevnt er det imidlertid hovedsaklig én kvalitet som gjør at Nimbo kan passe bedre enn de øvrige: Oppsettet er stort sett fullstendig «plug and play», og det er garantert kjærkomment for mange. Det er også i skrivende stund 700 kroner billigere i innkjøp enn de to konkurrentene i testen, og det er også vesentlig – spesielt om du ikke har de aller største kravene til båndbredde.

7 Bra fjerne Sammenlign Jensen of Scandinavia iiglo Nimbo Mesh Router AC1200 (3-pack) 7 Bra sitat Et relativt rimelig mesh-sett som gjør det det skal, men ikke mer Fordeler + God wifi-dekning

+ Relativt rimelig i innkjøp

+ Mer enn nok båndbredde til det meste

+ Forhåndsparrede enheter gir svært enkelt oppsett

+ Skrufester for oppheng Ting å tenke på — Holder ikke følge med konkurrentene på ytelse

— Kun to ethernet-porter per enhet

— Ikke akkurat den største kvalitetsfølelsen

25. november 2018, 12:00

