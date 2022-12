Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Kaffekvern

Disse kaffekvernene gjør underverker for kaffen din

Pass på, for testen vår avslører store forskjeller.

Vi nordmenn er blant verdens ivrigste kaffedrikkere. Godt da at kjøpekraften vår har gitt oss tilgang til den beste kaffen verden har å by på, være seg om den kommer direkte fra små plantasjer i Sør-Amerika, Etiopia eller India.

Enten du kjøper dyr spesialkaffe fra spesifikke deler av verden eller en blandingspose på dagligvarehandelen, får du mest ut av kaffen når du kverner den selv rett før du skal brygge den.

Om du handler kaffe fra en spesialforhandler kan du selvsagt be dem kverne den for deg, men det kan du sjelden i dagligvarebutikker. Og så må du tenke på at idet du kverner bønnene, begynner frigjøringen av aromaen som har ligget beskyttet i dem. Nedtellingen til smaksløs kaffe har begynt.

Dette problemet løser du bare ved å kjøpe hele kaffebønner og kverne dem selv, rett før brygging.

Så vi har testet 10 elektriske kaffekverner i prisklassen 200 til 3.400 kroner.

Nå er ikke en kaffekvern primært for deg som kun trenger en oppkvikker om morgenen, men for deg som drikker kaffe for smakens skyld. For deg i sistnevnte gruppe er imidlertid grunnene til å investere i en kvern mange:

Du bevarer aromastoffene i kaffen lenger

Du kan utforske spesialkaffe som kun er tilgjengelig som hele bønner

Du kan tilberede alt fra presskannekaffe til espresso

Du kan tilpasse kvernegraden til antall serveringer og oppnå bedre resultat

Dette må du tenke på når du kjøper kaffekvern

Bryggeutstyr

Vil du lage presskannekaffe må kaffebønnene males til store grove partikler, for filterkaffe på størrelse med sandkorn og for espresso omtrent som melis.

Mens en vanlig kaffekvern ofte fokuserer på å male for en eller to bryggemetoder, som presskanne- og filterkaffe, takler andre kverner hele spekteret fra presskanne til espressomalt. Disse multitalentene ligger til gjengjeld i den dyrere enden av skalaen.

Ingen av kvernene i testen har noe problem med å kverne grovt. Også når vi undersøker mengden malt kaffe som egner seg for filterbrygging leverer de fleste kvernene solid, men enkelte starter her å vise svakhetstegn.

Vi målte partikkelstørrelsen med et siktsystem kalt Kruve Sifter. Les mer om dette nederst i saken. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ikke før vi kommer til espresso-maling, som stiller desidert størst krav til kvernene, sprekker det skikkelig opp i feltet slik at styrker og svakheter kommer frem.

Enkelte kverner som hevder de takler espresso får nær strykkarakter, mens andre får nesten full pott.

Generelt har vi gjort to hovedfunn ved å undersøke malegraden til kvernene:

Du som ikke drikker espresso kan i teorien klare deg med en billig kvern.

Espressonytere trenger en av testens dyreste kverner, men til gjengjeld er disse utmerket også til å kverne for annen type kaffe.

Men alt dette er før vi har tatt høyde for alle de andre faktorene som er viktig for en kvern. Som blant annet:

Justering av kvernen

Det vil alltid være noe å sette seg inn i når du kjøper en kaffekvern, men det skal ikke være nødvendig å ha en kaffebibel i nattbordet for å høste av fordelene nymalt kaffe gir deg. Og viktigere: det skal ikke være vanskelig å repetere en fremgangsmåte som fungerte godt forrige gang.

Her er det likevel store forskjeller. Noen kverner har ingen justeringer. Her må du selv ta tiden for å holde rede på hvor fint kaffebønnene males. Dette gjør det vanskeligere å oppnå konsistent resultat fra gang til gang.

De fleste kverner har imidlertid et vell av justeringsmuligheter.

Enkelte justeringsmekanismer baserer seg på bruken av beskrivende ord som «Presskanne» eller «Filter» med små hakk mellom seg, mens andre kun bruker symboler og krever at du smaker deg frem eller leser i manualen for anbefaling til hver bryggemetode.

Man skulle kanskje tro en beskrivende tekst fungerte best, men under testingen opplevde vi ofte disse som mer misvisende enn hjelpsomme. Enten anbefalingene står i manualen eller på kvernen er det kun en fasit: din smak. Du må altså bruke de første dagene med en ny kvern til å finne kvernegraden som passer best for bryggemetoden din og mengden kaffe du brygger.

Puls, timer eller autostopp?

For deg som kommer til å veie opp nøyaktig antall gram bønner før de males vil kverner med pulsfunksjon kunne fungere svært godt. Her går kverneverket så lenge du holder start-knappen inne. Enkelt, men litt kjedelig om du skal kverne svært mange bønner av gangen ettersom du må stå ved maskinen.

For å male mange bønner av gangen, samt kunne «time» hvor mange gram som males fra gang til gang, kan du velge en kvern med timerfunksjon. Her kan du potensielt fylle bønnekammeret deres med en hel pose bønner og så angi antall kopper du vil male eller antall sekunder kverneverket skal gå. Vi foretrekker her modellene som lar deg angi sekunder, da antall kopper er en måleenhet som kan variere mellom produsenter, og mellom kaffetraktere og kaffekverner. Her bør du derfor lære deg hvor mange gram kaffe kvernen maler gjennom per sekund, eller helt optimalt: veie opp akkurat mengden bønner du trenger fra gang til gang slik at du slipper å basere deg på kvernens indre stoppeklokke.

Enkelte kverner har autostopp. Her kvernes alle bønnene du har lagt i bønnekammeret, og kvernen stopper så av seg selv. Dette høres kanskje upraktisk ut. Det er vi enige i, men på en annen side tvinges du her til å veie opp riktig mengde bønner hver gang og oppbevare dem på mer egnede steder enn i bønnekoppen, som ofte ikke er helt lufttett eller tar så godt vare på bønnene dine. Ettersom du her kan gå fra kvernen mens den gjør sitt, og den garanterer at du har gjort godt forarbeid med oppmåling av bønner, er autostopp vår foretrukne metode for tidsangivelse. I alle fall for kaffenerdene.

Enkelte kverner leveres for øvrig med kombinasjoner av disse tidsfunksjonene.

Se hvor stygg særlig OBH Nordicas Easy Grinder blir etter noen dagers bruk. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Kaffe over kjøkkenbenken eller antistatisk skuff

Kvernene i testen er superlette å holde ved like. Enten er det bare å ta av lokket og bruke en fuktig klut, eller du roterer selve kverneverket i en gitt retning til det kan heises opp i dagslys og skrubbes med en kost.

Når kaffe males blir den statisk, og med mindre oppbevaringsboksen den lander i har mekanismer for å motvirke dette vil kaffepartikler fly ut over kjøkkenbenken så snart du skal tømme den for innhold.

Se hvordan mye av kaffen festet seg til bunnen og måtte graves ut av de manuelle kvernene til OBH Nordica og Bodum. Ikke lekkert. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Få har lyst til å kombinere vask av kjøkkenbenk og gulv med brygging av kaffe på morgenkvisten, så vårt stalltips er å kjøpe en kvern med en antistatisk skuff. Da vi testet dette med en mørkbrent – og dermed potensielt svært statisk kaffe – fant vi store forskjeller.

Skal den vekke hele huset?

Da vi målte støyen kaffekvernene ga under maling (fra 30 cm avstand) fant vi at noen av dem kunne fungert dobbelt som vekkerklokke. Hos flere økte dessuten støynivået kraftig etter at de siste bønnene var kvernet. Andre kverner støyet såpass lite at man i det minste kan føre en samtale underveis.

For deg som må ha kaffen raskt om morgenen tok vi tiden på å kverne nok kaffe til å lage én kopp filterkaffe. Denne varierte med inntil 45 sekunder, men stort sett var alle de automatiske kvernene svært raske.

Disse kvernene er testet

OBH Nordica Easy Grind Bodum Bistro kvern Wilfa Il Solito OBH Nordica Precision Wilfa Svart Nymalt Wilfa Svart Aroma Baratza Encore Baratza Virtuoso Sage Smart Grinder Pro Wilfa Uniform Normalpris 200,- 300,- 400,- 420,- 550,- 1200,- 1400,- 2350,- 2500,- 3400,- Kvern Knivblader Knivblader Flat Konisk Konisk Konisk Konisk Konisk Konisk Flat Vekt 640g 590g 1525g 1370g 1965g 1875g 1300g 3600g 2820g 3720g Kapasitet 75g 60g 180g 125g 250g 250g 225g 225g 450g 75g Skuff Topp Topp Front Front Venstre Venstre Front Front Front Front Timerfunksjon Bytt Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Bytt Pulsfunksjon Krysse av Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Krysse av Bytt Bytt Autostopp Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Bajonettmating Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Tilvalg Tilvalg Krysse av Bytt Innebygget vekt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Blåtann Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Rensekost Bytt Bytt Krysse av Krysse av Bytt Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Kabeloppbevaring Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Bytt Krysse av Bytt Krever montering Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Delvis Delvis Bytt Bytt Åpne fullskjerm Mer +

Styrker og svakheter ved kvernene

OBH Nordica Easy Grind Bodum Bistro kvern Wilfa Il Solito OBH Nordica Precision Wilfa Svart Nymalt Wilfa Svart Aroma Baratza Encore Baratza Virtuoso Sage Smart Grinder Pro Wilfa Uniform Uttelling for Filterkaffe (900-400 μm) 80% 84% 71% 90% 89% 89% 83% 88% 90% 91% Uttelling for Espresso (500-250 μm) 67% 71% 42% 78% 74% 74% 83% 86% 89% 96% Brukervennlighet Dårlig Dårlig Middels Middels Middels Middels Middels Middels Middels Bra Byggekvalitet Dårlig. Blank plast, metall Middels. Matt plast, metall Middels. Metall og blank plast Middels. Metall og matt/blank plast Bra. Metall og plast Bra. Metall og plast Middels. Plast Bra. Metall og plast Bra. Metall og plast Svært bra. Matt anodisert aluminium Støynivå 86 dBA 86 dBA 87 dBA. Ekstremt høyt støynivå uten bønner i koppen 84 dBA. Ubehagelig høyt støynivå uten bønner i koppen. 84 dBA. Høyere støynivå uten bønner i koppen. 83 dBA. Lavt støynivå uten bønner i koppen. 86 dBA. Noe lavere støynivå uten bønner i koppen 84 dBA. Noe lavere støynivå uten bønner i koppen 85 dBA. Noe høyere støynivå uten bønner i koppen. 81 dBA. Lavere støynivå uten bønner i koppen. Kvernetid 15 g (Én kopp) 20 sek. 55 sek. 14 sek. (Hoppende bønner mot slutten) 17 sek. (Hoppende bønner mot slutten) 7 sek. 8 sek. 20 sek. 15 sek. 7,5 sek. 16 sek. (auto-av etter 23 sek.) Gram tapt per kverning 2,5g (kan graves opp) 2,5g (kan graves opp) 0g 0,5g 0g 0g 0g 0g 0–1g 0g Statisk lading Middels. Klistrer seg til lokket. Middels. Klistrer seg til lokket. Svært. Sitter klistret til vegger og lokk. Svært. Hopper ut og er klistret til vegger og lokk. Middels. Noe festet til vegger/hopper ut under helling. Lite. Lett å helle av. Lite. Lett å helle av. Lite. Lett å helle av. Lite. Lett å helle av. Lite. Lett å helle av. Åpne fullskjerm Mer +

Best i test: Wilfa Uniform (WSFBS-100B)

Norske Wilfas nye «Uniform» kaffekvern er helt sjef. Den kverner med stor autoritet og er den kvernen som leverer best og jevnest resultat etter at vi har analysert henholdsvis filter- og espresso-malingen dens.

Særlig utmerker den seg som espressokvern. Mange billigere kverner skryter av å kunne brukes til det samme, men få leverer varene når det kommer til stykket. Espressopartiklene som kommer ut av Uniform er nærmest som melis, og vi målte at hele 96 prosent av bønnene vi la i kvernen oppnådde våre strenge krav til størrelse på mellom 500 og 200 mikrometer. Sammen med liten variasjon i partikkelstørrelse legger kvernen godt til rette for at en espressomaskin kan trekke ut akkurat de smakene den skal, hverken mer eller mindre.

Vi ser at Uniform er hakket mindre konsistent når den produserer grovere filtermalt kaffe, men den er fortsatt bedre enn nærmeste konkurrent og resultatet er mer enn godt nok for å lage supre kopper kaffe.

Wilfa Uniforms lokk er også en nyttig og presis vekt. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Wilfas Uniform byr også på en hemmelighet. Lokket er egentlig en «Uni»-vekt. Ideen er nyskapende og utførelsen genial. For å få best resultat når du kverner bønner må de veies hver gang, noe som er lettere når ikke vekten ligger innerst i skapet. Den er presis ned til 0,1 gram og har en tydelig skjerm.

Vekten kommuniserer med iOS- og Android-enheter over blåtann. Ved hjelp av en egen «Wilfa Svart»-app får du hjelp til å kverne bønnene i forhold til mengde vann du vil bruke. Vi stiller oss imidlertid undrende til hva som er poenget med blåtann-funksjonen, som bare viser vekten av bønnene på skjermen til telefonen. Du trenger imidlertid ikke bruke blåtann for å få utbytte av appen.

Du kan ikke oppbevare kaffebønnene dine i kvernen. Alt du putter inn i den kvernes nemlig når du trykker på på-knappen, som for øvrig er kvernens eneste knapp. For noen kan det nok være litt slitsomt, men om du kjøper denne kvernen er det bare en fin påminnelse om at du bør lagre bønnene dine et mer egnet sted mellom kverningen uansett.

Kvernen er ikke raskest i testen, men til gjengjeld slår den seg av når den merker at alle bønnene er malt. Det er veldig praktisk å ikke måtte overvåke den om du kverner til en liter kaffe av gangen. Dessuten er kvernen desidert mest støysvak i testen, og vi kan melde om at kaffebeholderen av metall dreper statisk oppbygging i den malte kaffen.

Designet av Uniform er unikt og smart, og byggekvaliteten upåklagelig med sort anodisert aluminium, solid stål og vekt med forsterket glass. Når den leverer så konsistent gode kverneresultater, og er best i klassen på de fleste andre områder, er det umulig å ikke kåre Wilfa Uniform til «best i test».

Til tross for den mildt sagt stive prisen, skal det legges til. Men vekten er et nyttig tillegg ingen andre inkluderer, og kvernen er også tilgjengelig i sølv---utførelse for omtrent 1000 kroner mindre om det gjør den mer aktuell. Kvernen har også vært på tilbud til omtrent 2500 kroner allerede, så det er er lov å sette opp et prisvarsel om du ikke må ha den nå.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Wilfa WSFBS-100B annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Gjennomtenkt kvern som maler filterkaffe og espresso med stor autoritet. Fordeler + Best på filtermaling

+ Lavt støynivå

+ Solid byggekvalitet

+ Auto-av-funksjon

+ Antistatisk frontmontert skuff

+ Presis kaffevekt er integrert

+ Hjelpsom app

+ Stilig utseende

+ I en egen liga på espressomaling

+ Lett å bruke, kun én knapp Ting å tenke på — Dyrest i testen

— Ingen kabeloppbevaring

— Bruker litt tid på å slå seg av etter at siste bønne er malt

— Ikke designet for å oppbevare kaffe i mellom kvernerunder

— Uklar blåtann-funksjonalitet

Anbefalt: Wilfa Svart Aroma (CGWS-130B)

Wilfa Svart Aroma er den kaffekvernen de aller fleste som leser denne testen bør kjøpe. Med ett unntak, for espressomaling takler den ikke. Det er imidlertid helt greit ettersom den heller ikke antyder noe annet og er såpass mye rimeligere enn testvinneren.

Om du ikke skal male særlig finere enn til filterkaffe (les traktekaffe, aeropress, V60 og lignende), da gjør Svart Aroma en tilnærmet like god jobb som sin storebror til nesten en tredjedel av prisen.

Også på det som ikke direkte har noe med kverneresultatet å gjøre imponerer kvernen. Byggekvaliteten er nemlig solid, og designet et av de mer tiltalende. Kvernen er relativt støysvak, ekstremt rask og problemet med statisk oppbygging av malt kaffe er nær ikke-eksisterende. Videre liker vi kabeloppbevaringen under kvernen, som du ikke får hos Uniform.

Det vi ikke liker like godt er plasseringen av oppsamlingsskuffen på venstre side. Om du har det trangt på kjøkkenbenken kan det blir utfordrende å gjøre plass til denne fremfor en som kan tømmes fra front. Angivelsen av kverneinnstillinger er også litt misvisende da det selvsagt ikke er mulig å ta hensyn til ting som antall kopper. Vi satte den for eksempel nesten bort til aeropress-innstillingen da vi skulle brygge med kaffetrakteren. Her må du derfor smake deg frem og ikke låse deg i de forhåndsdefinerte merkene.

Vi foretrakk også å droppe doseringen med tidsuret. Dette er veldig vanskelig å stille inn nøyaktig, så en bedre løsning var å veie opp nøyaktig mengde bønner hver gang og deretter kverne alt. Men du har i alle fall muligheten til å velge her.

Om filterkaffe og grovere er din ting er det ingen som slår Wilfa Svart Aroma på kvalitet og valuta for pengene.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Wilfa CGWS-130B annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 999 hos Komplett Sjekk nå 999 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Det beste kjøpet for deg som ikke skal male espresso. Fordeler + Svært god på maling for ulike filter-brygg

+ God byggekvalitet

+ Relativt lavt støynivå

+ Kverner lynraskt

+ Antistatisk skuff

+ Kabeloppbevaring under enheten

+ Stilig design Ting å tenke på — Takler ikke espresso-maling

— Oppsamlingskuff til venstre er lite plasseffektiv

— Markeringene for malegrad er i beste fall veiledende

— Timerfunksjonen er kronglete å være presis med

Anbefalt: Sage Smart Grinder Pro (BCG820)

Hekta på espresso, men ikke så lyst til å punge ut 3400 kroner for førsteplassen? Det er forståelig, og heldigvis må du ikke gjøre det heller. Sage Smart Grinder Pro leverer nemlig også gode resultater på espressomålingen, og like godt på filtermålingen, for 900 kroner mindre.

Det du mister er vekten Uniform kommer med, og det skal nevnes at Smart Grinder Pro støyer noe mer. Særlig når den går tom for bønner i koppen.

Det store spørsmålet du må stille deg er om denne passer deg og kjøkkenet ditt. Den er ikke vanskelig å bruke, og den ser ganske proff ut, men samtidig har den flere knotter enn noen annen kvern og ser mer kaffebar-aktig ut enn hjemlig. Knappene er selvforklarende og ofte kan du simpelthen la dem stå på innstillingen fra forrige gang, men vi kommer ikke bort fra at dette nok er et apparat som blir stående urørt av andre enn de helt kaffefrelste. Noe å tenke på om du har en tedrikkende bedre halvdel som du gjerne vil skal fikse en kopp nå og da.

Kvernen er primært konstruert i plast, og mens byggekvaliteten er ikke er like overbevisende som hos Uniform står den ikke tilbake for noen av de andre i testen. Sjekk også at du har plass til kvernen, for den bygger en del mer enn konkurrentene i høyden. Primært på grunn av bønnebeholderen, som er bedre lufttett enn noen av de andre i testen. Det bør dermed gå greit å oppbevare bønnene her noen dager.

Som andre dyrere kaffekverner er oppsamlingsboksen antistatisk og lett å helle av uten søl. Kvernen er også den det er raskest å rengjøre i testen. Det fulgte ikke med på vår demo-enhet, men fra butikken får du dessuten med egne portafilter.

Å kverne går svært raskt, men da vi kvernet espresso opplevde vi ofte at kvernen «spiste opp» inntil ett gram av kaffen vi lastet inn i den. Vi kunne dunke det ut, eller la kvernen gå lenger og håpe at det dukket opp, men om du kverner lite av gangen og er svært nøye på doseringene dine kan dette være noe å tenke på.

Sage Smart Grinder Pro er et betydelig billigere, men også hakket mindre raffinert alternativ til Wilfa Uniform for deg som vil lage espresso.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Sage Appliances BCG820 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat En proff og rimelig inngang til espresso-maling. Fordeler + God på både espresso og filter-maling

+ God byggekvalitet

+ Skjerm med presis angivelse av kvernegrad

+ Kverner lynraskt

+ Antistatisk oppsamlingsboks

+ Kan kverne rett i portafilter

+ Proft utseende

+ «Lufttett» bønnebeholder Ting å tenke på — Mange knotter og innstillinger

— Ganske høy

— Designet passer neppe alle kjøkken like godt

— Kan av og til «spise opp» litt av den malte espressoen

Baratza Virtuoso

Storebroren i Baratza-familien, Virtuoso, er en forbedring over lillebror Encore på alle områder. Men prisen er etter vår mening for høy i forhold til konkurrentene.

Virtuoso kverner jevnere enn Encore over hele spekteret og kan brukes til både filterkaffe- og espresso-type. Kvernen er relativt rask og sliter ikke med bønner som hopper rundt mot slutten takket være finurlig giring av motoren som holder konsistent hastighet. Den frontmonterte skuffen gjør dette til en plasseringsvennlig kvern, og skuffen håndterer statisk kaffe svært godt. Støynivået er dessuten relativt lavt.

Du kan justere fra presskanne til espresso ved hjelp av 40 hakk. Tiden styrer du med en «manuell» pulsfunksjon (å foretrekke) eller en timer. Vi fatter imidlertid ikke hva Baratza tenkte på da de designet timer-funksjonen, som i praksis er et hjul som «trekkes opp» fra gang til gang og ikke er mulig å bruke med særlig større nøyaktighet enn pluss minus fem sekunder. Det kan gi brygget ditt en variasjon på inntil 10 gram kaffe fra gang til gang, så i praksis er timerfunksjonen ubrukelig.

Brorparten av vekten kommer av metallinnlegg i basen som skal sikre bedre stabliltet ved bruk av pulsfunksjonen. Dette fungerer godt og vi tviler ikke på selve byggekvaliteten, men skulle ønske Baratza kvittet seg helt med plasten som omkranser store deler av kroppen ettersom den gir et svakere visuelt inntrykk og i tillegg en hørbar «hul» lyd om du skumper borti maskinen. Designet slår oss for øvrig som veldig amerikansk, så denne kvernen kan raskt fremstå som den rare andungen på minimalistiske og nordisk inspirerte kjøkken.

Baratza krever at du selv fester både pakning, bønnekoppen og startbryteren før bruk. Her måtte vi faktisk ty til instruksjonsmanualen for å forstå hvor de ulike delene skulle plasseres, vris og klikkes på plass. Dette gikk helt greit, men vi ser ingen grunn til at det ikke kan gjøres på fabrikken og spare deg bryet.

Virtuoso er ingen dårlig kvern, men til prisen ser vi få grunner til å velge den over eksempelvis Wilfa Sort Aroma eller Sage Smart Grinder Pro. Sistnevnte maler bedre filter og espresso, gir deg større kontroll over timingen dersom du vil benytte deg av timerfunksjonen og kommer med holder for bajonett inkludert. Wilfa Svart Aroma takler ikke espresso, men for filterkaffe er den like god og kan skaffes for mindre enn halvparten av prisen.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Baratza Virtuoso 7.5 Bra sitat Fanges mellom bedre eller billigere konkurrenter. Fordeler + Svært god på maling for ulike filter-brygg

+ Relativt lavt støynivå

+ God byggekvalitet

+ Antistatisk skuff

+ Kan kverne espresso

+ Plasseringsvennlig Ting å tenke på — Timerfunksjonen er umulig å være presis med

— Plastkroppen gir hul lyd

— Krever instruksjonsbok for å settes sammen

Den største forskjellen mellom Wilfa Aroma og Wilfa Nymalt er den antistatiske oppsamlingsboksen til førstnevnte. Den kan være verdt den høyere prisen alene. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Wilfa Nymalt (WSCG2)

Wilfa Nymalt kverner nøyaktig som den nyere revisjonen kalt Svart Aroma i sort utførelse fra samme selskap. Den er også utformet på nøyaktig samme måte, og betjenes likt.

Så hvorfor den langt mer attraktive prisen?

Vel, Nymalt har en motor som støyer litt mer under kverning både med og uten bønner i koppen. Dessuten: oppsamlingsboksen hos Nymalt er ikke satt inn med antistatisk belegg.

Er dette verdt nesten dobbel kostnad i forhold til å kjøpe en Nymalt? Jeg skjønner spørsmålet, men jeg utfordrer deg til å stille det igjen etter å ha rengjort kjøkkenbenken for statisk kaffe hver morgen og ettermiddag i en måneds tid.

For når du åpner lokket på oppsamlingsboksen til Nymalt skyter det ut små kaffepartikler, og de liker også å henge i veggene på beholderen. Dette slipper du hos Svart Aroma, og kan du slippe bør du slippe.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Wilfa WSCG2 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 829 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat Kverner perfekt for filterkaffe, men statiske kaffepartikler ødelegger noe av opplevelsen. Fordeler + Svært god på maling for ulike filter-brygg

+ God byggekvalitet

+ Kverner lynraskt

+ Kabeloppbevaring under enheten

+ Stilig design

+ Svært rimelig Ting å tenke på — Takler ikke espresso-maling

— Oppsamlingskuff til venstre er lite plasseffektiv

— Markeringene for malegrad er i beste fall veiledende

— Timerfunksjonen er kronglete å være presis med

— Ikke antistatisk oppsamlingsskuff

Baratza Encore

Vi synes Baratza Encore er bedre priset enn storebroren sin. Vi liker den frontmontert skuffen for lettere tilgang på en overfylt kjøkkenbenk, og at den er en svært budsjettvennlig espressokvern. Encore maler nemlig espresso i en langt høyere klasse enn prisen skulle tilsi.

Skuffen er antistatisk og lett å helle av uten å søle. Takket være metallinnlegg i basen, og at selve kvernen er solid, står den også stabilt på benken når du bruker pulsfunksjonen, som er en av to måter å kverne med Encore. Her holder du altså inne en knapp så lenge du vil motoren skal gå. Den andre måten å kverne på er å bruke av/på-bryteren.

Selv om vi anbefaler å måle opp bønnene helt nøyaktig før kverning med en vekt, tilbyr andre kverner i prisklassen også en timerfunksjon for når du vil forsyne deg av kun noen av bønnene fra lageret i bønnekoppen. Vi savner denne muligheten hos Encore, men da måtte funksjonen uansett hatt et bedre design enn produsenten ga timeren til storebroren, som i praksis er et hjul som «trekkes opp» fra gang til gang og ikke er mulig å bruke med noen form for presisjon.

Ellers synes vi designet er litt skrikende, og kledningen – som kun består av plast – ser veldig plastaktig ut. Den nærmeste konkurrenten, Wilfa Svart Aroma, koster mindre og viser til flere mer raffinerte egenskaper. Som et lavere støynivå, penere design, mindre plast-følelse, ingen montering for å komme i gang, dobbelt så rask kverning og kabeloppbevaring.

7 Bra fjerne Sammenlign Baratza Encore 7 Bra sitat Den rimeligste inngangen til espressomaling. Fordeler + Kan brukes til espressomaling

+ Antistatisk skuff

+ Plasseringsvennlig

+ Kan brukes til filtermaling Ting å tenke på — Konkurrentene enda bedre på filtermaling

— Krever instruksjonsbok for å settes sammen

— Plastfølelse

— Noe høyt støynivå

— Mangler timerfunksjon

OBH Nordica Precision

OBH Nordicas Precision kverner supert for filterkaffe og er uslåelig om man kun ser på kverneresultat for pengene.

Den malte kaffen blir imidlertid så statisk ladet at den fullstendig klistrer deg til oppsamlingsboksen og lokket dens. Her må du hanskes med kaffepartikler som fyker langt utover kjøkkenbenken, ned på gulvet og som fester seg i fingrene dine. Hver eneste gang og uansett hvilken kaffetype du kverner. Å lage en kopp kaffe blir dermed raskt noe skikkelig griseri.

Selv om kvernen er timerbasert hender det du vil skru den av manuelt. Da må knappen trykkes ganske hardt inn, og vi lurer på hvor lenge denne vil vare før den forsvinner inn i maskinen. Kvalitetsfølelsen er nemlig ikke veldig til stede.

Om bønnekoppen går tom før kverningen stanser øker også rotasjonshastigheten og lydnivået fra motoren til ubehagelige nivåer. Under testingen lurte vi ofte på om dette var helt bra for motoren.

Om du veier bønner før du kverner og vil kjøre gjennom alt må du dunke og riste på kvernen for at absolutt alt innholdet skal havne ned i kvernen. Da vi kvernet 10 gram kaffe i testene våre fikk vi ofte ikke ut de siste 0,5 grammene, så dette må du kompensere for hver gang. Du må også ta høyde for at de siste fire-fem bønnene vil bruke mange sekunder på å sprette rundt mot slutten før de blir kvernet.

Selv om dette kun er et problem når man kverner mindre porsjoner bønner av gangen, og kverner opp alle bønnene, er særlig Wilfas Nymalt såpass nær i pris at vi ikke føler OBH Nordicas alternativ er noe å vurdere selv om du er på budsjett. Det måtte i så fall være at den er svært plasseringsvennlig, med skuff i front.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign OBH Nordica GD7008 Precision annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 590 hos Power Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Maler bra for filter, men resten av kverna er lite raffinert. Fordeler + Kverner svært godt for filterkaffe

+ Kompakt og plasseringsvennlig med skuff i front

+ Kabeloppbevaring Ting å tenke på — Ikke optimal for espresso-maling

— Statisk kaffe fester seg til beholder og flyr ut ved åpning

— Ubehagelig høylytt ved kverning på tomgang

— Bønner hopper rundt mot slutten

— Noe blir liggende igjen i innmateren etter kverning

Wilfa Il Solito (CG-110)

Wilfa Il Solito er testens største skuffelse. Det kommer av at den ser proffere og mer kapabel ut enn den er. For kverneresultatene skuffer.

Il Solito kan overhodet ikke brukes til espresso, slik Wilfa hevder både på esken og på nettsidene sine. For filterkverning går det litt bedre, men den når ikke engang opp til de desiderte testtaperne, altså de to manuelle «kvernene» som kutter opp bønner med kniv, leverer.

Og problemene fortsetter. Lydnivået ved kverning er generelt altfor høyt, og om bønnekoppen går tom møtes du av et helt vanvittig hvin som får deg til å bite tennene sammen, slippe alt du har i hendene og løpe bort til den for å dra ut kontakta. Om morgenen kan denne vekke naboen. Om du kverner alle bønnene av gangen vil de siste sprette rundt en stund her også før de kvernes.

Oppsamlingsskuffen har heller ikke her noe antistatisk belegg, og resultatet av det er helt krise. Malt kaffe havner over alt, på benken, på fingrene, i lokket. Du kan dunke innholdet ut, men det siste grammet får du ikke, det tilhører nå skuffen eller havner på utsiden mellom skuffen og kvernen.

Utseendet er jo pent nok, men den blanke plasten vil raskt skjemmes av fettmerker og mikroriper etter kaffepartikler. Vi har dermed mer sansen for det matte designet til OBH Nordicas Precision eller Wilfas egen Nymalt/Aroma.

Selv ikke en fin pris kan redde Wilfas billigste kvern.

4.5 Svakt fjerne Sammenlign Wilfa CG-110 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 499 hos Elkjøp Sjekk nå 4.5 Svakt sitat Svak på både kverning og brukervennlighet. Fordeler + Kabeloppbevaring

+ Er mer brukervennlig enn de billigste kvernene i testen

+ Skuff i front Ting å tenke på — Dårligst på filtermaling

— Ikke i nærheten av å male espresso

— Svært statisk kaffe

— Ekstremt høyt lydnivå både med og uten bønner i koppen

— Mye blank plast som er utsatt for mikroriper og merker

— De siste bønnene spretter rundt

Bodum kaffekvern

Denne fra Bodum er strengt talt ikke en kvern, ettersom den hakker opp bønnene med kniver heller enn å faktisk kverne dem. Men ettersom den markedsføres som en kvern tok vi Bodum på ordet og hentet den inn til testen.

Og «kvernen» kan beviselig brukes til alt fra presskanne til filterbrygg og aeropress. Men ikke ta det som at den er en god kvern til formålet, for det er den ikke.

Det er nemlig veldig vanskelig å oppnå konsistent kvernegrad med den. Den har ingen justerbar kverneinnstilling, men jo lenger du hakker bønnene med knivene, jo finere blir de malt. Instruksjonsboken gir en viss pekepinn på hvor lenge du må kverne for en gitt tilberedningsmetode selv om Bodum selv gir inntrykk av at du kan «se» når kaffen er malt ferdig gjennom det gjennomsiktige lokket. Lykke til med det. Her må du prøve og feile selv noen ganger mens du teller sekunder og krysser fingrene.

Etter mye prøving og feiling målte vi best filterresultat med 55 sekunder av maks tillatte 60 sekunder kverning. Det er ganske lang tid å stå og holde inne en knapp og telle.

Kvernen oppnådde videre omtrent 71 prosent brukbar malt espresso, da etter 50 til 55 sekunder, så dette er ingen espresso-kvern.

Men dette er egentlig ikke en kvern for noen.

Ettersom alt som lander i bunnen av kvernen først har det med å sette seg fast og ikke fanges opp av knivene, må du stadig banke løs kornene for å få dem med i «miksen» igjen.

Deretter er det en liten prosess å få den malte kaffen ut av kvernen. Selv ved å vende kvernen på hodet og banke og riste alt du kan, vil deler av kaffen ikke slippe metallbunnen. I våre tester festet 2,5 gram seg til bunnen hver gang, pluss litt i lokket. Dette måtte sopes opp med fingeren mens vi skjøv knivene unna. Dette er ikke en særlig elegant prosess og det blir mye søl. Dessuten, alt du må grave ut har det med å klumpe seg til harde små egg. Det gir neppe spesielt jevn ekstrahering.

Alternativet er for øvrig å akseptere at omtrent en femtedel av kaffen blir liggende igjen som en permanent ny bunn i kvernen, eller håpe at denne ikke blir med som gammel kaffe ved neste kverning.

For å servere fire femtedeler nykvernet kaffe, og en dose rester fra forrige uke, er ikke helt optimalt og sannsynligvis ikke grunnen til at du kjøpte deg en kvern i utgangspunktet.

Men egentlig har du ikke noe valg. Du må rense opp hver gang, ellers kan du ikke vite hvor mange gram kaffe du bruker når du brygger. Og det er altså ikke det samme om du bruker 13,5 gram eller 15 gram for en kopp!

Til sitt lille forsvar er kvernen svært plasseringsvennlig og har kabeloppbevaring. Men det hjelper så lite.

Bodums kaffekvern er en fornærmelse både mot kaffe som en råvare og mot deg når du står med fingrene i den og graver mens du banker og steiker.

3 Dårlig fjerne Sammenlign Bodum 11160-7 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3 Dårlig sitat Resultatet blir for tilfeldig og grisete. Styr unna. Fordeler + Svært rimelig

+ Kverner fint nok for filterkaffe

+ Plasseringsvennlig Ting å tenke på — Helt manuell

— Vanskelig å oppnå bestemte og konsistente resultater

— Kverner for grovt for espresso

— Bruker lang tid på å kverne

— Støyer mye

— Mye kaffe setter seg fast i bunnen

— Grisete å grave ut kaffe hver gang

— Ikke antistatisk lokk

OBH Nordica Easy Grind (GD4008)

OBH Nordicas Easy Grind er i alle fall alt annet enn lett på sinnet. Denne kvernen, eller mer nøyaktig kutteren, er så å si identisk i funksjon og resultat som den fra Bodum over. Men selv om den kverner betydelig raskere får den en enda litt svakere karakter. Den blanke overflaten dens er nemlig ikke egnet for et apparat som i så stor grad må håndteres røft med hendene.

Fettmerker kommer med en gang og kaffepartikler på avveie legger seg raskt steder hvor de bidrar til å lage mikroriper i overflaten på plasten. Denne blir raskt ganske ulekker å se på. Den har heller ingen kabeloppbevaring.

Når kaffen fester seg på samme måte som hos Bodums kaffekvern får du dessuten lyst til å slå den så hardt at den ikke får laget mer kaffe som setter seg fast.

Vi målte best resultat for en kopp filterkaffe med 20 sekunder kverning. For å få det beste espresso-resultatet måtte vi også kverne i de maks tillatte 20 sekunder for best resultat. Dette er raskt, men det er også maksimal tillatt kvernetid før man ifølge manualen må hvile knivene i 60 sekunder eller risikere overoppheting av motoren. Og den advarselen tror vi på, for etter 20 sekunder varmer det godt rundt hendene og lukten som strømmer ut minner om svidd kaffe.

Både denne fra OBH og kandidaten fra Bodum er billige, men de gjør trolig mer skade enn nytte for kaffebønnene dine, så om det er en av disse eller ingen får det bli det siste. Men vi anbefaler selvsagt at du kjøper deg en kvern med litt respekt for seg selv med en gang og for eksempel strekker budsjettet til en Wilfa Nymalt.

2.5 Elendig fjerne Sammenlign OBH Nordica Easy Grind GD4008 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2.5 Elendig sitat Lukter svidd etter bruk og «spiser kaffe». Styr unna. Fordeler + Svært rimelig

+ Kverner fint nok for filterkaffe

+ Plasseringsvennlig Ting å tenke på — Helt manuell

— Lukter svidd etter bruk

— Vanskelig å oppnå bestemte og konsistente resultater

— Kverner for grovt for espresso

— Plasten blir fort fettete og ripet

— Støyer mye

— Mye kaffe setter seg fast i bunnen

— Grisete å grave ut kaffe hver gang

— Ikke antistatisk lokk

Slik testet vi

Her har vi malt en av to runder med espresso. De fleste kvernene gir flere for grove enn for fine partikler ut. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vi valgte ut testdeltagerne basert på popularitet i prissøketjenesten prisjakt.no, tilgjengelighet i butikk og pris.

Kvernene er testet med fokus på allsidighet, samt hvor jevnt de kverner. I tillegg har vi sett på hvor brukervennlige og solide de er, støy og hvor raske de er. Vi har også vurdert eventuelle ekstrafunksjoner.

For å undersøke hvilke bryggemetoder kvernene egnet seg best for, samt hvor jevnt de malte, benyttet vi sikten «Kruve Sifter». Med plass til utskiftbare sikter kunne vi skille de mest finkornede og grovkornede kaffepartiklene fra resten av den malte kaffen.

I denne testen betyr «resten av den malte kaffen» kaffepartikler med en størrelse på mellom 900 og 400 μm. Dette er en partikkelstørrelse som egner seg godt for å lage filterkaffe på trakter, eller med aeropress og V60, som er populære bryggemetoder.

Vi startet med kvernene på en svært grov innstilling og justerte de finere basert på hvor mange prosent av kaffepartiklene som kom ut i ønsket størrelse. Testen er gjentatt to ganger per kvern når vi fant det vi trodde var den beste innstillingen.

For å finne kvernen som malte best espresso satte vi dem på sine fineste innstillinger, siktet de malte kaffepartiklene og veide antall gram som passerte gjennom en finmasket sikt som målte 500 μm. Testen er utført to ganger per kvern.

Kruve Sifter lot oss finne kvernene som malte jevnest for filterkaffe og finest for espresso. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Oppdatert 22.10: Baratza Encore og Baratza Virtuoso er lagt til i testen.