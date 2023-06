Samletest De beste mobilene (2014)

Dette er de aller beste mobilene akkurat nå

Se hva du bør kjøpe, enten du skal bytte selv, eller kjøpe en virkelig heftig julegave.

Året er sakte, men sikkert, på vei mot slutten. De fleste mobilprodusentene har fått sine nyeste og råeste telefonmodeller på plass i butikkhyllene, og nå begynner også julesalget å komme i full gang. Det er altså et utmerket tidspunkt for å se seg litt tilbake, og peke ut noen av de aller beste telefonene du kan få tak i i norske butikker.

Velg størrelsen som passer deg først

De største brettmobilene har skjermstørrelser på rundt 6 tommer. Blir det særlig større enn dette, er vel de fleste enige om at vi snakker om et nettbrett – og ikke en mobil. Selv om du riktignok kan ringe med enkelte nettbrett.

Er en mobiltelefon altfor stor kan den være upraktisk å ringe med, og det er vanskelig å få plass til den i vanlige lommer. Men har du en stor mobiltelefon er det ikke sikkert du har behov for å ta med deg både et nettbrett og en mobiltelefon når du er på farten. Her må du selv avgjøre hva som er mest praktisk for deg og ditt bruksmønster.

I denne samletesten har vi tatt med de viktigste mobilproduktene fra de store, norgesaktuelle produsentene.



De observante vil legge merke til at én av årets mest spennende mobiler ikke er med her. Samsungs Galaxy Note Edge dukker ikke opp før et lite stykke ut i desember. Dermed rekker den ikke å bli med her. For spenningens skyld har vi snudd listen opp ned, med de aller beste modellene nederst.

Her er de aller beste mobiltelefonene akkurat nå

5. Samsung Galaxy S5 Active

På femteplass i listen kommer Galaxy S5 Active. Med meget bra skjerm, god brukeropplevelse og gode fysiske taster er det lite å utsette på Galaxy S5 Active. Den gjør enkelt og greit det en skikkelig toppmodell skal, og den gjør det samtidig som den fremstår som betydelig mer robust enn sine konkurrenter.

Polstringen gjør den imidlertid ganske voksen på størrelse, og gir den et utseende som ikke alle faller for. Den har enkelte små svakheter, men i det store og det hele er dette et svært godt valg, spesielt for deg som har en aktiv livsstil, eller en jobb som krever litt ekstra av teknologien du bærer med deg.

4. Apple iPhone 6

Til tross for den nye designen er så godt som alt ved iPhone 6 helt tydelig et Apple-produkt. På godt og vondt. Der du får lov til å tukle med og tilpasse svært mye på en Android-telefon, føles iPhone 6 relativt lukket og låst. Like fullt er brukeropplevelsen iPhone 6 stiller med blant de aller beste vi har vært ute for, og ønsker du deg en telefon med like gode materialer og like særpreget design har du svært få andre valgmuligheter.

Mange av endringene Apple har gjort, er tydelige nikk til Android-telefoner på markedet. Det kanskje tydeligste er skjermstørrelsen. Er du en av dem som byttet ut en iPhone med en Android-mobil for å få større skjerm? I så fall er det kanskje deg iPhone 6 roper aller høyest etter; det er trygt å komme tilbake.

3. Sony Xperia Z3 Compact

Siste utgave av Sonys små toppmodeller heter Xperia Z3 Compact. Her snakker vi om en fullverdig toppmodell som i tillegg er vanntett. Den er såvidt større enn forrige generasjon iPhone fra Apple.

Her får du en svært god skjerm, meget god batteritid, minnekortstøtte og en hel rekke praktiske funksjoner. Skjermstørrelsen er 4,6 tommer. Dette er den aller beste av de små toppmodellene på markedet. At den har markedets bredeste støtte for treningstilbehør gjør sammen med størrelse og vanntetting at denne egner seg spesielt godt for deg som trener mye utendørs.

2. Sony Xperia Z3

Vil du ha større skjerm enn Xperia Z3 Compact byr på, uten at mobilen blir for stor? Da er det Sony Xperia Z3 som gjelder. Tidligere var det gjerne én mobiltelefon som utmerket seg med det beste kameraet, og en annen som var best til spill, film eller musikk. Sony Xperia Z3 er i toppsjiktet på alt.

Igjen slår Sony et slag for norsk vær, ettersom Xperia Z3 også er vanntett. Den har 5,2 en tommer stor skjerm med meget god bildekvalitet, og den holder faktisk det Sony lover når de sier at den skal vare i to døgn med forholdsvis tung bruk. Synes du de store brettmobilene blir for voldsomme er dette den aller beste mobilen du kan velge i dag.

1. Samsung Galaxy Note 4

Å plassere Galaxy Note 4 aller øverst er ikke et helt enkelt valg. Dette er nemlig en forholdsvis diger brettmobil, og størrelsen gjør at den slett ikke passer alle. Men, samtidig er dette en teknobombe av en mobiltelefon. Kan du leve med størrelsen får du mobilen med markedets beste skjerm, de beste spesifikasjonene og en batteritid som strekker seg langt og lenge.

Spesifikasjoner er naturligvis ikke alt, men for de beste telefonene betyr det at du kan forvente en fantastisk brukeropplevelse, med raske menyer og støtte for alt du kan tenke deg av nye apper og spill. Vi skulle gjerne ønsket at Galaxy Note 4 også var vanntett, men foruten størrelsen er det egentlig det eneste negative vi har å melde om denne telefonen.

I denne prisklassen får du det aller meste av teknologi, og dermed også en rekke ulike sensorer. Mobilen vet rett og slett mer om dine omgivelser enn du kanskje tror. Her kan du lese om et utvalg av sensorene som følger med i toppmodellene (Ekstra)

