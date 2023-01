Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Hodetelefoner for gaming til under 1000 kroner

God lyd og fine funksjoner til under 1000-lappen

Lei av de kjipe ørepluggene? Vi har sett på rimelige spillhodetelefoner.

Kamera Kristoffer Møllevik

Kristoffer Møllevik Lagre Lagre artikkel

OBS: denne saken er gammel og utdatert. Nå har vi to nyere samletester der vi tester trådløse modeller og kablede modeller.

Det finnes (som regel) bare én måte å vite hvor fienden er når du ikke kan se dem, og det er å høre dem. Er det noen rundt det hjørnet? Løp hun til høyre eller venstre? Og ingenting tar vel lufta ut av storslått grafikk og krystallklare piksler, som ett tynt, flatt og nærmest amputert lydbilde.

Løsningen kan være et skikkelig lydanlegg. Med subwoofer og hele pakka. Som dette, for eksempel. Da får du god posisjonslyd, heftig bass, litt slankere bankkonto og passelig misfornøyd samboer/romkamerat/nabo etc.

En annen løsning, som ikke gir like slank lommebok, og som ikke er til plage for de rundt deg, er gode hodetelefoner. Vi har funnet frem noen forslag som for så vidt koster skjorta, men ikke hele dressen. Altså mindre enn 1000 kroner. Sånn omtrent, i alle fall.

Gode hodetelefoner lar deg høre fiendene før du ser dem, slik at du selv kan gå frem som et snikende ullteppe og være klar når de dukker opp. Skjermbilde: PlayerUnknown's Battlegrounds

Dette har vi sett og hørt etter

Lydkvalitet: Lydkvaliteten er naturlig nok viktig, men hvor viktig varierer mye fra person til person – og med bruken. Skal du bare spille CS, er vel det viktigste at du hører skrittlydene til fienden. Men hvis du hører mer aktivt på musikk, ser film med dem eller skal ha mer «cinematiske» spillopplevelser blir den viktigere.

Mikrofonkvalitet: Hvis du spiller mye med andre, eller kanskje til og med har en liten YouTuber i magen, er mikrofonlyden viktig. Noen har en veldig tynn, men klar «radiolyd» som bærer godt over spillydene; noe som kan være fint for at lagkameratene skal høre deg bedre. Andre har en litt varmere lyd som gjør seg bedre på opptak.

Det er også fint hvis den lar oss høre vår egen stemme, slik at vi ikke må snakke så høyt for å høre oss selv. Og det er kjekt om den kan tas av eller gjemmes i fall vi vil bruke hodetelefonene til andre ting enn spilling.

Virtuell surround La oss presisere klart og tydelig i fete fine fonter at det ikke er ekte surroundlyd det er snakk om, men virtuell surround. Altså en slags digital imitasjon der lyden prosesseres for å gi en surroundeffekt. Hodetelefonene har bare ett høyttalerelement i hver klokke, så all lyd kommer fra samme sted, men programvare kan ved hjelp av posisjonsdata i spillene våre manipulere frekvensen på ulike lyder, slik at lyder som kommer bakfra høres annerledes ut enn lyder som kommer forfra. Mer +

Virtuell surround: Vår erfaring er at noen virtuelle surroundløsninger fungerer bedre enn andre, men når de fungerer bra kan de gi en mer behagelig og mer «omsluttende» lyd. Det siste er jo særlig fint for de storslåtte enspilleropplevelsene. Det går dog på bekostning av litt klarhet, så for konkurransespilling på mer lukkede baner kan vanlig stereo være å foretrekke. Hodetelefonene med surroundlyd lar oss velge (surroundeffekten kan slås av), men de som har bare stereo, har bare stereo.

ChatMix: Kjært barn med flere navn, men i alle fall funksjonen der vi kan justere lyden fra kommunikasjonsprogram som Discord, Skype og lignende uavhengig av lyden fra spillet. Fint hvis du trenger å skru ned lagkameratene når du er siste overlevende på laget og trenger «radiostillhet», eller hvis dere er i et ekstra bråkete spillområde, i et kjøretøy for eksempel, og du sliter med å høre de du spiller med.

Flerbruksmuligheter: Noen av hodetelefonene kobles til med vanlig mini-jack, og kan dermed brukes på det meste. Mens andre kobles til PC-en via USB, og kan ikke brukes til noe annet enn PC-en, Macen eller kanskje en konsoll. Dess flere bruksmuligheter, jo bedre.

Raskt oppsummert

Her får du en oversiktlig «jukselapp» med det vi har kommet frem til. Vi utvider tabellen etter hvert som vi legger til nye hodetelefoner.

HyperX Cloud Alpha HyperX Cloud II Logitech Pro SteelSeries Arctis 5 Razer Thresher Tournament Edition Sennheiser GSP 350 Razer Kraken 7.1 v2 Pris (28.03): 989,- 865,- 990,- 1 099,- 1 019,- 1 099,- 691,- Tilkobling: 3,5 mm USB 3,5 mm USB og 3,5 mm 3,5 mm USB USB Avtakbar kabel: Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Bytt Vekt (veid med ca. 50 cm ledning): 328 gram 318 gram 290 gram 316 gram 358 gram 272 gram 347 gram Kontroll: Volum, mic-mute Volum, mic-mute, surround av/på, mikrofonvolum Volum, mic-mute Volum, mic-mute, chatmix Volum, mic-mute Volum, mic-mute, surround av/på Mic-mute Surround: Bytt Virtuell, egen(?) Bytt Virtuell, DTS Bytt Virtuell, Dolby Virtuell, egen Egenlytting: Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Kompressor: Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt På en måte Chat-mix: Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt Åpne fullskjerm Mer +

Eksempler på mikrofonlyden, lagt oppå skrytebilder fra en særdeles fin runde i PlayerUnknown's Battlegrounds. Dette er et skytespill, så hvis du ikke liker å se på slikt kan du starte videoen og "rulle" ned slik at du slipper å se den. Det viktigste er jo at du hører den.

Det er et par stykker som vi har testet tidligere som også er verdt å se på: Logitech G933 og Corsair Void Wireless. Begge er å finne i omtrent denne prisklassen, og du kan lese mer om den i vår samletest av trådløse spillhodetelefoner.

Slik har vi testet dem

For å teste komforten og funksjonaliteten har alle hodetelefonene har blitt brukt omtrent én arbeidsdag, og minst én spilløkt på minimum to timer. Lydkvaliteten på dem er vurdert ut fra samme opptak fra to-tre dataspill og samme spilleliste på Spotify, slik at sammenligningsgrunnlaget blir likt. Hodetelefonene som ikke kobles til med USB er blitt testet på en PC med lydkortet Asus Strix Raid Pro.

Slik har vi vektlagt dem

Veldig, veldig mye av dette koker ned til bruk og smak. Hvis du nesten bare spiller CS, og knapt vet hva sandkasser har med PC-spill å gjøre, er det ikke sikkert du vil savne virtuell surroundlyd. Og for noen kan kraftig bass være viktig for å skape en oppslukende spillopplevelse, og da kan presisjonen være mindre viktig. Spiller du mye med venner kan chat-mix og egenlytting være kjempefint, mens for andre igjen betyr det ikke så mye. Noen foretrekker en varm, fyldig lyd, andre vil kanskje ha den klarere og skarpere.

Store spillverdener og episke enspillerkampanjer byr på andre lyd-behov enn konkurransespill som CS og DOTA. Skjermbilde: The Witcher 3

Og la det være sagt at det ikke er himmel og hav som skiller lydkvaliteten mellom hodesettene her. Ja, ved aktiv lytting hører vi en forskjell, men det er egentlig ikke det de er laget for, og hvis du har programvare og tålmodigheten til det kan du nok gjøre mye for å jevne ut forskjellene med litt aktiv bruk av EQ-en, på de hodesettene som der det er mulig.

Vi har i alle fall gitt mest poeng til hodesettet som gir oss flest muligheter. Hvis du ikke trenger de mulighetene det gir per nå, kan det jo være behovet ditt endrer seg senere. Hvis ikke kan det være verdt å se på noen av de andre - at de får mindre poeng betyr ikke nødvendigvis at de er dårligere til ditt bruk.

Best i test med flest funksjoner

SteelSeries Arctis 5

Dette er den kablede utgaven av den noe dyrere Arctis 7, som gjorde det ganske så skarpt i vår samletest av trådløse hodetelefoner. Det er den samme kombinasjonen av kvalitet og funksjonalitet som gjør at Arctis 5 gjør det bra her.

Hodetelefonene skårer nesten full pott på funksjonalitetssiden, med virtuell surround, chat-mix, 3,5 mm-inngang for flerbruk, justerbar kompressor, egenlytting og testens kanskje beste mikrofonkvalitet – men får litt trekk for surroundfunksjonen, da denne gir lyden en overdreven og unaturlig klfang vi slett ikke liker.

Oppdatert 16/05: SteelSeries har justert surroundeffekten på Arctis 5 og Arctis 7, og den er nå betydelig bedre.

Lyden i stereo er dog god, med fine mellomtoner, klar diskant og tydelig bass. Vi får et merkbart luftigere og åpnere lydbilde fra disse enn med testens øvrige hodetelefoner. Dette synes vi er veldig fint for de fleste dataspill, men vi kan også se for oss at konkurransespillere vil foretrekke et tettere lydbilde. Det kan dog bare være en vanesak.

SteelSeries gir oss et forholdsvis nøytralt design slik at Arctis 5 ikke lyser «dette er egentlig dataspillhodetelefonene mine!» hvis du tar dem med på bussen. I stedet for en trinnvis justerbar bøyle, som er vanlig på mange andre hodetelefoner, har Arctis-serien et elastisk bånd av samme typen som på skibriller o.l. Vi kan justere lengden på dette, og elastikken gjør at det legger seg fint og de føles veldig lette på hodet. Øreklokkene er romslige, med utskiftbare stoffputer, og det er svært lite «gnissestøy» fra kabelen.

I programvaren får vi en 5-bånds EQ, som jo ikke er all verden, men bedre enn ingenting, og et knippe generiske forhåndsoppsett. En tre-trinns kompressor, og vi kan slå surroundlyden av eller på. For mikrofonen kan vi justere lydnivå, støydemping og egenlytting. Alt dette kan vi lagre til egne forhåndsoppsett, slik at vi raskt kan hente dem frem etter behov, eller knytte dem til bestemte spill slik at programvaren bytter automatisk.

Alt i alt et hodesett med god lyd og funksjoner som åpner for allsidig bruk, både foran PC-en så vel som andre steder.

9 Imponerende fjerne Sammenlign SteelSeries Arctis 5 9 Imponerende sitat Funksjonsrikt med balansert lyd, egnet for mange typer bruk Fordeler + Gode flerbruksmuligheter

+ Kan justere lyd fra spill og kommunikasjon uavhengig av hverandre

+ Lar oss legge på dynamisk komprimering

+ God mikrofonlyd

+ Egenlytting på mikrofon

+ God lyd, balansert

+ Virtuell surroundlyd Ting å tenke på — Kun 5-punkts EQ, vanskelig å finjustere etter smak

Kraftig bass og allsidig funksjon

Razer Kraken 7.1 Chroma

Kamera Razer Kraken 7.1 Chroma

Razer følger sin (stort sett) vante designmal med Kraken 7.1 V2, for som ManO’War, Thresher og de andre hodesettene i Kraken serien, er også dette stort og rundt. Men vekten er forholdsvis lav sett mot størrelsen, det hverken klemmer for mye inn eller hviler for tungt oppå hodet, og hodebøyla kan justeres så mye at det bør sitte godt på store som små hoder.

I motsetning til den heller funksjonsfattige Razer Thresher Tournament Edition, stiller Kraken 7.1 V2 til kamp med et godt funksjonsarsenal. Som navnet sier får vi Razers egne virutelle surroundløsning, som vi blant annet kjenner fra ManO’War der vi synes den fungerte godt. Det eneste problemet med den er at vi ikke kan skru den av når vi for eksempel vil høre på musikk, som vi foretrekker å ha i ren stereo, da surroundeffekten virker å grumse til de bassen og de lavere mellomtonene litt.

EQ-en har 8 bånd og gir sånn sett gode muligheter for lydjustering, men vi savner litt mer presisjon i den lave bassen, da denne starter på 125Hz. Men med litt «bass boost» og en forsiktig bue over de høye frekvensene synes vi lyden ble bra. Med «Sound normalization» får vi også en slags kompressor som kan dempe for eksempel skarpeste lydtoppene i skytespill, samtidig som de lave lydene, som fottrinn, løftes slik at de blir enklere å høre. Hodesettet har ikke noe chat-mix funksjon, men programmvaren har egne spaker for å justere lyden i det frekvensområdet kommunikasjonslyden ofte ligger. Det fungerer langt fra like bra siden det også påvirker spillyden, men det er litt bedre enn ingenting.

På rent volum kan det spille fletta av de fleste, og vi synes 50% var mer enn nok til musikklytting. De gir et svært fint slag i de nedre frekvensene som egner seg godt til skytespill, men som på ManO’War mangler det litt nærhet i de høyere tonene, for eksempel når vi svinger sverdet som Gerhard i The Withcer 3

Her er det mange gode funksjoner, men litt forbedringspotensiale. Vi savner chatmix, bedre EQ-presets og automatiske spillprofiler, men for deg som vil ha litt ekstra trykk i bassen kan dette være et godt valg.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Razer Kraken 7.1 Chroma 8 Meget bra sitat Et godt valg for deg som liker litt ekstra trykk i bassen Fordeler + God mikrofonlyd, mange justeringsmuligheter

+ Egenlytting på mikrofon

+ Gir oss en slags dynamisk komprimering

+ God lyd, litt bassfokusert

+ God virtuell surround Ting å tenke på — Kun USB, dårlige flerbruksmuligheter

— Har ikke chat-mix

— Vi kan ikke slå av den virtuelle surroundlyden

God surround men mindre allsidig

Sennheiser GSP 350

Kamera Sennheiser GSP 350

Hvis nøytralt design er viktig for deg, er nok ikke GSP-350 det hodesettet som treffer best. Med en diger, bred mikrofonarm og et stort volumhjul på den ene øreklokka, treffer det en tydelig «gamer»-estetikk. Om det er bra eller dårlig kommer selvsagt an på øyet som ser.

Siden disse bare kobles til PC-en gjennom USB, via en noe tilpasset 2,5 mm mini-jack, må du bruke noen ekstra hundrelapper på overgangskabler for å bruke hodesettet på konsoller, mobiltelefon, Discman eller andre ting med vanlig 3,5 mm-inngang. Så de blir vel liggende ved PC-en for de fleste.

Dette er ett av tre hodesett som tilbyr virtuell surroundlyd, denne gangen levert av Dolby, som vi kjenner som et velfungerende system fra trådløse hodesett som Logitech G933 og Astro A50. Ellers kan vi som sagt kontrollere lyden og dempe mikrofonen (ved å løfte den helt opp), og en enkel programvare gir oss tre forhåndsoppsatte EQ-innstillinger og justerbar egenlytting fra mikrofonen. Men dessverre ikke chat-mix eller kompressor.

EQ-en er av den enkle typen som lar oss velge mellom ingen (eller «flat»), musikk, e-sport og spill. E-sport-profilen kutter veldig mye bass og oppleves som veldig tydelig, men litt skarp, mens de to andre har fått lagt til mer, og kanskje litt vel mye, bass i bunn. Personlig foretrakk jeg den flate profilen.

Da får vi et lydbilde som er nokså likt det fra HyperX Alpha, men sistnevnte virker å ha et lite hakk mer klarhet i diskanten. Dette er dog så lite om å gjøre at det er veldig «synsete» og kan nok oppfattes ulikt fra øre til øre.

God lyd, Dolby virtuell surroundlyd, enkle EQ-forhåndsinnstillinger og egenlytting gjør dette til et av de bedre hodesettene til ren dataspilling, men design og tilkobling gjør at Arctis 5 drar litt fra med mer allsidig anvendelighet.

7 Bra fjerne Sammenlign Sennheiser GSP 350 7 Bra sitat Et av testens bedre til ren dataspilling, men Arctis 5 er mer allsidig Fordeler + God virtuell surroundlyd

+ Egenlytting på mikrofon

+ God lyd Ting å tenke på — Mikrofonen kan ikke tas av eller gjemmes bort

— Trenger ekstra overgang for 3,5 mm

— Har ikke chat-mix eller kompressor

— Kun forhåndsoppsett på EQ-en

— Ikke spesielt god mikrofonlyd

Solid stereo og tydelig mikrofon

Kingston HyperX Cloud Alpha Pro

Kamera Kingston HyperX Cloud Alpha Pro

Også HyperX Cloud Alpha legger seg inn i rekken av hodesett med enklere funksjonalitet. For som med Logitech Pro og Razer Thresher, kobles dette hodesettet til PC-en, mobilen, nettbrettet, PS4-en eller omtrent hva det skulle være, via en vanlig mini-jack. Kabelen er også avtagbar.

Dette er jo er greit for allsidige bruksmuligheter, men som med de andre to er det da lydkortet ditt som avgjør hva du får av ekstra funksjonalitet. Da tenker vi på ting som surroundlyd, EQ, egenlyd fra mikrofonen og så videre.

Men når det er sagt, er Cloud Alpha undertegnedes favoritt rent lydmessig. Bassen har mer slagkraft her enn hos for eksempel Logitech Pro, og de lave mellomtonene føles mer til stede, men uten at det går så ut over klarheten som det gjorde med Thresher. De høyere tonene er også tydelig til stede. Ikke riktig så skarpe og tørre som hos Cloud II, men tydelige nok og mer behagelige.

Når det foregår mye i de lave mellomtonene opplever vi dem som mer utydelige enn med Logitech Pro, men det kan være du kan hente det inn med litt EQ-justering, hvis PC-en din gir deg den muligheten.

Rent stilmessig har de et visst «industrielt» preg som gjør at de minner mer om hodetelefoner for bruk i lydstudio enn til spilling. Så lenge du tar av mikrofonen ser det nok derfor mer ut som du er over gjennomsnittet opptatt av musikk enn av «gaming». Hvis det var en bekymring, altså.

De er komfortable i bruk, men klokkene kan ikke svinge 90 grader som på Logitech Pro, noe som ikke gjør dem særlig komfortable å bære rundt halsen. Det har selvsagt lite å si foran PC-en, men kan være av betydning hvis du skal ha dem med på farten.

Mikrofonlyden er for øvrig blant de tydeligste i testen, men tydelig komprimert og heller tynn. Altså godt egnet til å kommunisere med lagkammeratene, men lite egnet for streaming og denslags.

Et godt valg hvis du vil ha god «allround-lyd» uten noe ekstra dilldall, men som med Logitech Pro savner vi ting som chat-mix, egenlyd fra mikrofonen, kompressor og virtuell surround.

7 Bra fjerne Sammenlign Kingston HyperX Cloud Alpha Pro 7 Bra sitat God lyd, men ingen ekstra funksjonalitet Fordeler + 3,5 mm kobling - kan brukes med "hva som helst"

+ Klar og tydelig mikrofonlyd

+ God lyd, trykk i bassen og behagelig diskant Ting å tenke på — Veldig tørr og tynn mikrofonlyd

— Har ikke chat-mix eller kompressor

— Ingen egenlytting på mikrofonen

— Ikke virtuell surround

— Klokkene dreier ikke horisontalt

Alpha med surround og skarpere lyd

Kingston HyperX Cloud II

Kamera Kingston HyperX Cloud II

Dette hodesettet er veldig likt Cloud Alpha, men har litt andre drivere og kobles til en egen liten «kontrollboks» (minijack fra hodesett, USB fra kontrollboks) som gir oss muligheten til å aktivere virtuell surroundlyd. Så vidt vi har greit å finne ut er det ikke snakk om DTS eller Dolbys virtuelle surroundsystem, men et egetutviklet. Surroundlyden er i alle fall uten den unaturlige klangen vi får med surrounden på SteelSeries Arctis 5, og kan gjøre spilleopplevelsen mer behagelig. Om du blir noe bedre eller dårligere til å lokalisere lyd med den på eller ikke er nok først og fremst en vane- og/eller treningssak.

Utseende og design er svært tett på Cloud Alpha, forholdsvis nøytralt med dragning mer mot «lydteknisk» enn «gaming» i våre øyne. Lyden er heller ikke helt ulik, men den er noe tørrere enn Alpha, og er klarere (og tidvis skarpere) i de høye mellomtonene, der Alpha gir oss mer varme og større tilstedeværelse i bassen. Vi får ikke noe programvare til hodetelefonene, og så lenge vi er tilkoblet kontrollboksen får vi ikke tilgang til ting som chatmix, EQ eller egenlyd fra mikrofonen. Sånn sett er den kanskje hakket mer tilpasset konkurransespillingens presisjonskrav, litt som Logitech Pro.

Men hodetelefonene kan kobles direkte til PC-en via mini-jack (altså uten å gå om kontrollboksen), så da kan du jo bruke programvaren til lydkortet i stedet hvis du har bedre muligheter der. Men skal du først gjøre det kunne du jo like gjerne bare kjøpt Cloud Alpha i utgangspunktet. Da hadde du fått bedre mikrofonlyd, for selv om den fungerer helt greit til å snakke med laget ditt, er den merkbart mindre klar og tydelig enn på Cloud Alpha og Arctis 5.

Hvis surroundlyden er viktig for deg kan dette være et greit valg, men utover det ville vi ikke valgt dette foran Cloud Alpha.

7 Bra fjerne Sammenlign Kingston HyperX Cloud II annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 719 hos Komplett Sjekk nå 799 hos Elkjøp Sjekk nå 7 Bra Fordeler + God lyd, trykk i bassen og tydelig (kanskje litt skarp) diskant

+ 3,5 mm kobling - kan brukes med "hva som helst"

+ Grei mikrofonlyd

+ Virtuell surroundlyd Ting å tenke på — Ingen egenlytting på mikrofonen

— Har ikke chat-mix eller kompressor

— Klokkene dreier ikke horisontalt

— Veldig tørr og tynn mikrofonlyd, ikke like tydelig som Alpha

God bass, ellers litt for lite av det gode

Razer Thresher Tournament Edition

Kamera Razer Thresher Tournament Edition

Dette er «billigutgaven» i Thresher-familien og er fint kompatibelt med en PC. Men siden ledningen kun er 1,3 meter lang og har mikrofon- og hodetelefonsignal i ett, virker det best tilpasset å plugge i en XBOX- eller PS4-kontroller. Men med en forlengerledning og en headset-adapter kan vi fint bruke den på PC-en også; det må dog kjøpes utenom.

Thresher Tournament Edition er i motsetning til sine trådløse storebrødre et heller enkelt hodesett, og sammenlignet med SteelSeries Arctis 5 ser det direkte funksjonsfattig ut. Her får vi ikke noe surround, ingen chatmix, kompressor, egenlytting eller noe slikt, med mindre du har det fra før av i lydkortet ditt. Men det hjelper uansett ikke på den dårlige mikrofonlyden. Kabelen kan heller ikke tas av, som jo gjør at du må være ekstra obs på å ikke få kontaktfeil, for eksempel hvis du skal pakke det med deg rundt omkring.

Faren for det siste er kanskje ikke veldig stor; hodesettet er nemlig så stort at vi for vår del ikke kan se for oss å bruke det andre steder enn foran PC-en. Det ligger likevel lett på hodet og er behagelig i bruk, med romslige øreklokker som har mye bevegelsesfrihet.

Lydmessig er Thresher er et hodesett som gir oss mye i den nedre delen av registeret. Det durer godt i gamle dieselstridsvogner i Battlefield 1, og tunge skudd og eksplosjoner har et dumpt trykk som gir oss en følelse av kraft. Samtidig er diskanten tydelig til stede når vi svinger sverdet i The Witcher 3.

Satt mot for eksempel Logitech Pro opplever vi lyden som varmere og mer behagelig, men bassen og de lave mellomtonene kan bli litt grøtete. Litt lek med EQ-en kan nok gjøre mye her, hvis du så skulle ønske, men da er du altså avhengig av at PC-en din lar deg gjøre slikt, siden dette ikke kommer med egen programvare.

Thresher er helt klart et godt hodesett til sitt bruk, men sammenlignet med SteelSeries Arctis 5 får vi lite funksjonalitet for prisen.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Razer Thresher Tournament Edition annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit sitat Et greit hodesett til sin bruk, men lite funksjonalitet for prisen Fordeler + 3,5 mm kobling - kan brukes med "hva som helst"

+ Kabel egnet for kobling til Xbox- og PS4-kontroller

+ Godt trykk i bass og nedre mellomtoner, fint for actionspill Ting å tenke på — Kort ledning, kan ikke tas av

— Dårlig mikrofonlyd

— Har ikke chat-mix eller kompressor

— Ingen egenlyd på mikrofonen

— Lydbildet kan bli litt grøtete for aktiv lytting

Sjekk også samletesten vår av trådløse hodetelefoner for dataspilling »

Og her finner du en oversikt over alle hodetelefontestene våre »

annonse SteelSeries Arctis 5 I samarbeid med vår kommersielle partner Prisjakt.no Ikke på lager Få prisvarsel SteelSeries Arctis 5 Razer Kraken 7.1 V2 Over-ear Headset Razer Thresher Tournament Edition Over-ear Headset HyperX Cloud II Over-ear Headset HyperX Cloud Alpha Pro EPOS GSP 350 Over-ear Headset Logitech G Pro X Gaming Over-ear Headset

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse SteelSeries Arctis 5 Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Razer Kraken 7.1 Chroma Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Sennheiser GSP 350 Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Kingston HyperX Cloud Alpha Pro Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Kingston HyperX Cloud II Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Razer Thresher Tournament Edition Forrige Neste