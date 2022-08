Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Ryggsekker på cirka 30 liter

Ingen over, ingen ved siden av: Vi finner den beste dagstursekken

Enten du skal klyve opp fjell, gå langtur i skogen, stå på ski eller bare ta med alt familien trenger på en kort spasertur, så trenger du ofte en ryggsekk. Helst en som ikke kjører hoftebeltet til magepartiet ved første kneløft, gir deg gnagsår over skuldrene, eller har så dårlig med lommer at du ender med å kaste alt i hovedrommet.

Det siste der svarer seg aldri, men nøyaktig hvor irriterende det er oppdager man først etter å ha brukt sekken en stund. Derfor har vi tatt temperaturen på frustrasjonsnivået og komforten til en rekke ulike dagstursekker.

Obs! For sekkene i tabellen under med oppgitte Ca.–lengder er ikke størrelse oppgitt fra produsent. De har ikke justerbar rygg, så vi har målt bakplaten fra øverst på magebeltet til ryggplaten og naturlig høyde for toppen av selene for å finne en omtrentlig rygglengde. Målingene blir i sin natur noe upresise, og kan skille seg litt fra tallene som de øvrige deltakerne har oppgitt for sine produkter.

Product Lowe Alpine AirZone Trek+ ND 33:40L (Dame) Rab Aeon ND33 Haglöfs Aurora L.I.M 35 Ortovox Traverse 28 S Ortovox Traverse 30 L Urberg Glacier 35L Urberg Vistas Air 35L Bergans Vengetind W 32 Osprey Tempest 30L (2022) (Dame) annonse Pris 1 019,- 1 159,- 750,- 899,- 1 169,- 549,- 479,- 1 249,- 1 499,- Størrelse testet(HxBxL) 76 x 33 x 29 cm 59 x 32 x 24 cm 59 x 31 x 25 cm 57 x 27 x 15,5 cm 60 x 27 x 17 cm 65 x 35 x18 cm 54,5 x 29,5 x 19,5 cm 60 x 31 x 26 cm 61x28x25 cm Rygglengde/personlengde 43 - 48 cm (Airzone std.) 43 - 48 cm 43 - 49 cm Ca. 30 cm Ca. 39 cm Ca. 39 cm Ca. 38 cm 40–52 cm 40,5 - 50,5 cm / 33 - 43 cm (MS / XS) Justerbar rygg Krysse av Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Krysse av Volum 40 liter 33 liter 35 liter 28 liter 30 liter 35 liter 35 liter 32 liter 30 liter Produktvekt 1560 g 1000 g 980 g 970 g 1180 g 1020 g 950 g 1000 g 1100 g Kommer med regntrekk Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Vanntett Krysse av Bytt Bytt Bytt Løsning for drikkepose - Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Materiale Nylon/Polyamid Nylon Nylon/Polyamid Plast/Polyester, Nylon/Polyamid Nylon/Polyamid Nylon Nylon Nylon Nylon/Polyamid

En typisk dagstursekk ligger et sted mellom 20 og 40 liter. Derfor er sekkene vi har hentet inn stort sett et sted midt mellom, og ligger på rundt 30 liter. Noen varierer opp mot 35, andre ned mot 28.

Vi har bedt samtlige produsenter og importører om å sende oss sekker i størrelser som passer testjournalistens rygg, da altså i dame- eller unisex-størrelse. Vi har likevel også testet sekkene på en rekke ulike rygger både i og utenfor redaksjonen.

Sekkene har blitt med på turer høyt og lavt, i hetevarme til skogs, og på vindfull fjelltur. De har blitt med på korte sykkelturer, på luftetur med en overentusiastisk hund som kan finne på å rive deg overende, og på hverdagslig bruk til og fra jobb. Alt for å finne ut hvor godt de sitter, hvor det eventuelt begynner å gnage, og hvor mye greier man faktisk får plass til i de ulike lommene.

Helst skulle vi hatt inn enda flere sekker, men på grunn av en rekke omstendigheter blir vi nødt til å oppdatere testen med sekker etterhvert som vi får hentet dem inn.

Usikker på hvilken sekk som passer deg? Les vår guide til hvordan velge riktig tursekk.

Best i test: Osprey Tempest 30 L

Det er på mange måter en ganske overlegen seier for Osprey. For samtlige personer som har testet de ulike sekkene – nesten uavhengig av rygglengde, for den kan justeres – har tatt på seg sekken og uttalt noe i retning av «Oi, ja. Denne sitter godt.»

Tempest er damemodellen til Osprey, mens Talon er den sammenlignbare herremodellen – denne har vi derimot ikke testet. Selve ryggpanelet består av en ryggplate med skumputer som nærmest former seg etter ryggsøylen. De har god nok lufting til at det ikke oppleves unødvendig klamt. Sekken har i tillegg en perfekt liten svai i ryggen, som i tillegg svinger ut ved hoftepartiet – perfekt for dem av oss med svai i ryggen som alltid skaper sekketrøbbel.

Både hoftebeltet og skulderreimene benytter seg av samme luftige skumkonstruksjon som ryggpanelet og sørger for at også her får man luft. Brystbeltet kan enkelt tilpasses ved å dra det opp og ned, men sitter samtidig ikke så løst at det begynner å leve sitt eget liv i løpet av turen. Også hoftebeltet er av ypperste kvalitet, og svinger nedover fra ryggen og formelig folder seg rundt hoften.

I motsetning til flere andre sekker, hvor det er gjort plass til vannpose i egen lomme på innsiden av hovedrommet, har Osprey lagt denne mellom selve ryggpanelet og hovedrommet. Det gjør at det er fenomenalt mye enklere å fylle uten å måtte ta ut absolutt alt som er i sekken samtidig.

Foruten å være svært behagelig på ryggen, så er også konseptet «lommer» og «fester til alt mulig rart» Ospreys styrke. Min iPhone 12 går enkelt i en av de to lommene på hoftebeltet, og det er fortsatt plass til nøkler, bankkort og en nødbar.

Hvis du ikke har tatt med en vannpose, men heller bruker flasken, så kan denne stues bort i en av de to sidelommene for enkel tilgang. Den ekstra jakken stapper du i den store forlommen, gå- eller skistavene kan du feste i skulderreimen og ishakken har eget feste bak på sekken.

Det er altså en egen ekskursjon bare å finne ut av alle de smarte løsningene Osprey har kommet opp med. Og så er det opp til deg hva du velger å bruke dem til.

Lowe Alpine AirZone Trek +

Lowe Alpine har i likhet med Osprey en smart og luftig ryggkonstruksjon. Men de gjør det på en helt annen måte.

Mens Osprey lar ryggen ligge helt inntil det – for all del luftige – ryggpanelet, velger Lowe Alpine å skape fysisk lufterom mellom den strekte mesh-ryggen og selve ryggpanelet til sekken. Det betyr i praksis at du aldri har ryggen i nærheten av sekkens ytterstoff og at det er pusterom i massevis for dem som skal på en svett oppstigning. Nederst i ryggpartiet har også AirZone Trek innsving i ryggen og skumputer som gir den dets form.

Hoftebeltet er bra, men har ikke i like stor grad som testvinneren den gode innsvingen nederst. Istedenfor føles det som det mangler noe støtte akkurat i overgangen mellom hofteparti og rygg. Skulderreimene er til gjengjeld av den solide sorten, med tykk mesh og skumputer.

Brystbeltet er derimot av den lettere irriterende sorten, hvor man fysisk må bøye ut beltet for å justere det. Dette gjør du helst kun én gang før tur, for hvis du skal justere dette mens du er svett, tørst og litt klar for å spise lunsj - «men la oss bare komme oss opp den siste kneiken der», så kommer det muligens til å gå en smule varmt i topplokket. Takk oss senere.

Den har gode sidelommer, en stor forlomme og romslig topplokk. Sistnevnte kan derimot oppleves litt høy. Det anbefales derfor å ikke stappe den helt full.

Men der Lowe Alpine (og flere andre sekker) slår Osprey er muligheten til å åpne hele sekken som en «bag». Altså, den kan åpnes helt rundt. Dette kan ofte være praktisk når ting er blitt pakket litt ulike steder, og du vil sitte deg ned for å spise lunsj, skifte klær eller annet, uten å måtte tømme hele sekken for å finne frem. Kjempedeilig!

Ortovox Traverse 30 / 28S

Ortovox Traverse 30 og 28 er egentlig samme sekk, men 30 oppgis å være unisex-størrelse, mens 28 er til dame. Og der er i all hovedsak forskjellen.

For det handler i Ortovox’ tilfelle kun om en størrelsesforskjell i rygglengde. Det er så langt vi har klart å måle og se ingen betydelige forskjeller i bredde (utover at skulderreimene til dame er litt smalere), eller andre anatomiske forskjeller. Dermed kunne forskjellen mellom unisex og dame vært utjevnet ved å gjøre det mulig å justere rygglengden på sekken. Men det er altså ikke mulig med denne sekken.

Ryggpanelet består av fem tykke mesh-dekkede skumputer. Klart, det er luftig nok mellom dem, men putene sitter klistret til ryggen. Det betyr dessuten at de heller ikke er kjempestive i ryggen. Det er rett og slett en sekk ment for deg som behøver fleksibel bevegelse fremfor noe annet.

Og det er tydelig at Ortovox har hatt i tankene dem som er i en eller annen aktivitet som krever sitt, for den har også en egen lomme til hjelm. Vi har ikke kunnet teste sekken ved klatring, ei heller på ski, men vi har i det minste tatt med oss sekkene på sykkeltur. og kan bekrefte at noen ganger er det faktisk ganske behagelig med en sekk uten ryggplate eller spiler.

Ortovox kommer med en skikkelig stor og god lomme i front, som kan hende hadde vært enda bedre om det fantes et feste øverst på lommen. Det er mindre fare for at noe skal falle ut hvis sekken er fullpakket, for da ligger ting rimelig stramt og perfekt festet foran. Men så fort den ikke er det ligger ting litt løst oppi der.

Foruten forlommen har den to gode sidelommer, men kun én lomme på hoftebeltet. Den har en god lomme i topplokket, samt på innsiden av selve lokket. Der finner du også et «nødkort» du kan fylle ut, i tilfelle noe skulle skje deg.

I likhet med Lowe Alpine har også Ortovox muligheten til åpning langs hele sekken, hvilket betyr at du får enkel tilgang til det meste. Det gjør at den også er super som treningsbag.

Haglöfs Aurora L. I. M

Den har gode skulderreimer, et helt greit hoftebelte av en viss størrelse, samt deilig med luft i ryggen. Men så har den likevel noen virkelig rare greier ved seg, som vi ikke helt klarer å fatte og begripe at har fått passere fra tegnebordet til produksjon.

Ryggen har en god og passe bøy, som skapes av to bøyler. Skulderreimene fremstår relativt behagelige, og hoftebeltet like så. Problemet kommer først når du skal stramme det hele.

Hoftebeltet festes enkelt nok på, men når du skal feste skulderreimene så håper jeg for andres del at de ikke må stramme dem så stramt at de må trekke stroppene veldig langt bak. For da må du innunder lommene, som Haglöfs av en eller annen grunn har plassert langs etter hoftebeltet og inn i selve sekkeryggen.

Forøvrig er også spennen til Haglöfs rimelig håpløs. Spennedelene – som er så små at man skulle tro man festet en niliters sekk, ikke 35-liters – er festet mellom to reimer på hver side. Foruten at det er klønete å feste, så kan spennen komme til å snu seg rundt og skjære innover mot magepartiet hvis du er riktig uheldig. Det er mindre behagelig.

I tillegg har du også her et brystbelte som du helst bare vil fikse på én gang fordi man i likhet med Lowe Alpine må trekke ut hele beltet for å feste det i valgt lomme. Det er bare klønete. Forlomme har den heller ikke, men til gjengjeld får du stropper. Stropper er kjempefint og praktisk, men vi savner likevel den forlommen.

Heldigvis har den i alle fall to romslige sidelommer, samt en lomme i topplokket. Men det er alt av lommer.

Kort fortalt: sekken er god nok å ha på, den har masse plass i hovedrommet, men mangler altså en hel haug med lommer.

Rab Aeon ND33

Denne sekken er ikke dårlig, men vi har litt vansker med å skjønne hvorfor RAB har valgt å kutte inn på ryggstøtten nederst på sekken.

Både hoftebelte og skulderreimer fremstår noe slankere enn mange av de andre sekkene i testen, og i utgangspunktet hadde vi tenkt at det er deilig med en sekk som ikke veier for mye, eller er for mye. Men så har samtlige testpersoner kommentert at det er «ett eller annet» som ikke stemmer i korsryggen.

Noe av dette kan skyldes at den rett og slett ikke har den utpregede svaien i ryggen som flere av de andre testproduktene har. Dermed kan en person med kort rygg og mindre svai kanskje få denne til å fungere optimalt. Men sekken har også en slags perfekt «V»-form, med sine smale skumputer på ryggplaten. Det kan late til at den formen bidrar til at støtten nederst ikke fungerer helt som vi ønsker. Og det er dumt, for en slik sekk krever best støtte nederst.

Utover det har den gode hoftebeltelommer med stretch-mesh, en god topplomme, samt noe plass på innsiden av topplommen til for eksempel bankkort eller nøkler. I tillegg har den en skikkelig god og fin frontlomme, som dessverre mister litt av funksjonen sin ved at selve lukkefunksjonen til sekken består av én spenne som går tvers over lommen.

Det gjør jo ikke noe hvis du allerede har stappet den full av greier, og avslutningsvis lukker sekken. Men hvis du skal ta ting inn og ut underveis på tur så kan du bli litt irritabel.

Bergans Vengetind W32

Denne sekken har den beste snøremetoden av de alle. Når du skal lukke sekken, snurper du først sammen innerste toppdel, dernest pakker du denne inn i neste toppdel. Hvilket i praksis betyr at du har laget en ekstra lomme øverst til en ekstra genser eller lignende, samtidig som resten av sekken er tørr og fornøyd. Tipp topp.

Forøvrig er damestørrelsen vi har hatt inne til test (den kommer også i unisex) nok best hvis du har en kort rygg, for de fleste som har testet den på har måttet innse at den sitter godt nok på ryggen, men den holder seg ikke på hoften.

Det er rart, for noen av testkaninene som har måttet til pers har relativt korte rygger.

Hoftebeltet til Vengetind W32 sitter nemlig best rundt magen. Det er dumt, for det heter «hoftebelte» av en grunn. Et «magebelte» vil være en belastning for skuldrene når beltet ikke sitter der det skal. Men dette er mer en leksjon i «hvorfor teste sekker på før kjøp», for Bergans’ sekk gjør likevel mye bra – og du kan skaffe deg en større størrelse.

Finner du riktig størrelse så kan den skilte med luftig ryggpanel av bøyler, greie skulderreimer og et brystbelte som enkelt lar seg justere. Hoftebeltet på sin side er ikke sydd fast, men beveger seg i takt med dine bevegelser, hvilket vi heller mot å anse som positivt, all den tid det gjør at belastningen stadig fordeles.

Derimot bemerket våre mer brystfagre testpersoner at skulderreimene, i kombinasjon med brystbeltet, kunne komme til å gnage etter noen timer med tung sekk.

Utover dette har den to gode sidelommer, en stor frontlomme, samt to gode lommer på hoftebeltet og et romslig topplokk.

Urberg Vistas Air 35 L

Denne sekken er blant de rimeligste i testen, og imponerer på flere områder.

I likhet med flere andre sekker i testen, har den et ventilasjonssystem hvor ryggpanelet består av et oppstrammet mesh-stoff som ligger inntil ryggen, mens et par bøyler sørger for å holde sekkens hovedparti unna ryggen din.

Det er deilig når man er god og varm. I akkurat denne sekkens tilfelle opplever vi dog at buen disse bøylene skaper kan hende er litt langt unna selve ryggen. Det er stort sett uproblematisk, men når vekten vender ut av ryggen din så kan man komme til å kjenne det over tid.

Det har to puter nederst i ryggen som støtte, og de fungerer bedre enn vi i utgangspunktet tenkte da vi fikk den. Hoftebeltene er helt greie, og gir ok støtte, men vi opplevde at de kunne skli opp når vi gikk lenge. Dette kan noen ganger korrigeres ved å justere rygglengden, men det er ikke et alternativ med denne sekken.

Den har tilsynelatende et slags system for vannpose, med en stor lomme på innsiden av sekken og en borrelås (?!) øverst, som kan brukes til å feste den med. Det er også et ventileringshull på siden av sekken som kan brukes til å få drikkeslangen gjennom, men det er ingenting som pedagogisk skriker H2O her.

Uansett, den har en god forlomme, romslig topplokk, og kan i tillegg åpnes helt opp som en bag. Den mangler kanskje de gode sidelommene hvor man kan ha en vannflaske lett tilgjengelig, men har til gjengjeld én sidelomme på høyre siden (når du har på sekken).

Urberg Glacier 35 L

I likhet med Urbergs Vista Air er denne sekken i det lavere prissjiktet. Den ble opplevd av flere som mindre behagelig på ryggen, mens andre igjen syntes den var helt grei.

Ryggpanelet, som har mesh nærmest ryggen, og et bøylesystem bak, ser ut som en Spiderman-drakt. Det er gøy. Helt usaklig, men gøy.

Som også Urbergs andre sekk kan ikke denne justere rygglengden. Og selv om skulderreimene og hoftebeltene kan det, klarte flere av oss aldri helt å få sekken til å sitte perfekt uansett hvor mye vi justerte opp og ned på reimer og belte. Det forteller oss at om vi hadde kunnet justere rygglengden så hadde det nok kunne korrigeres, men all den tid det ikke er et alternativ så fordrer sekken at du har perfekt rygglengde. Det hadde visst ingen av oss.

Og det er synd, for den har alle muligheter til å være en veldig god sekk til en rimelig penge.

Den har tydelig drikkeslangeutgang, en pose på innsiden, to gode sidelommer, helt greie lommer på hoftebeltet og et relativt romslig topplokk. Den har også en stor nok forlomme, men fordi stoffet ikke er laget i et elastisk materiale, så vil det være begrenset hvor mye man får plass til her hvis sekken ellers er stappfull.

Sekken kan også åpnes helt opp som en bag, men da følger også topplokket med som resultat av et noe irriterende design.

Men sekken er grei den, altså, god til og med. Men det er skikkelig synd med den rygglengden.