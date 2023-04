Å teste griller betyr å ta hensyn til mange faktorer.

Det første vi har gjort er å montere grillene. Da får vi kjenne litt på hvor lang tid dette tar og hvor enkelt det er å få de ulike elementene til å passe sammen. Å montere en grill kan ta en del tid, hvor det varierte fra rundt 20 minutter for den aller enkleste til over tre timer på den mest kompliserte.

Med grillene ferdig satt sammen begynner en evaluering av byggekvalitet. Vi kan naturlig nok ikke teste hvordan grillen vil være flere år frem i tid, men vi ser nøye på den opplevde kvaliteten av en ferdig sammenskrudd grill. Er lokket godt og solid å bruke, står grillen støtt og virker dører og andre detaljer robuste.

Videre tar vi en titt på de praktiske funksjonene som grillene har. Da ser vi på om du får med sidebord, om disse eventuelt kan legges ned når grillen ikke er i bruk, har grillen noen form for oppbevaring av gassflaske utenom bruk, og får du hyller eller skapplass. Videre ser vi på mulighetene for å kunne henge fra seg utstyr som grillspade og grillklype og om grillen har annet ekstrautstyr og funksjoner som bidrar til en enda mer praktisk grill. PS: Det er ikke anbefalt å ha gassflaskende stående under griller når du bruker den.

Vi ser også på størrelsen på grillen. Både hvor stort «fotavstrykk» den trenger, men også hvordan dette er sammenlignet med hvor stor grillflate du får. Noen av grillene i testen har nemlig ganske så stor grillflate uten at de nødvendigvis tar opp så mye plass på balkongen.

Samtidig ser vi også på størrelsen på lokket på grillen. Mange ting kan trenge litt god «takhøyde» i grillen som for eksempel stående kylling på boks. Vi tok derfor et lite spann for å sjekke hvilke griller som kunne ha denne stående på grillristen med lokket helt nede.

Videre ser vi på praktiske muligheter når du griller. Får du for eksempel en ekstra avlastningshylle som pølsene kan få roet seg litt fra direkte varme, og i så fall hvor stor og velfungerende er denne. En av grillene har for eksempel vindu, slik at du kan se inn og gjøre en visuell «svettetest» av biffen din. Så teller vi opp hvor mange bluss grillen har og om du får med sidebluss til å for eksempel lage saus eller koke poteter mens du griller?

Så kommer den viktigste delen av testen. Hvordan er de å grille på. Et stort spørsmål som krever flere vurderinger for å kunne sette sammen et konkret svare på.

Vi starter med å sjekke hvor raske de ulike grillene er til å varme seg opp. Her har vi gjort flere forsøk med de ulike grillene. Først startet vi med å tenne opp grillene og la de stå på maksimal varme. Da sjekket vi temperaturmåleren på grillen, samtidig som vi gjorde mange punktmålinger med en tempraturpistol under veis. Først ved 5 minutter, så 10, 15 osv. Og vi bruker et grilltermometer som henger inne i selve grillen som et tredje sjekkpunkt.

For å dobbeltsjekke dataene tok vi en pølse og satt et grilltermometer i midten av pølsen. Deretter tente vi opp grillene på nytt etter at de hadde avkjølt seg helt og lot de stå på maksimal varme inntil pølsen fikk en kjernetemperatur på 70 grader mens vi tok tiden. Igjen en metode som ikke nødvendigvis er sikker som banken, men dette kombinert med metoden over, samt bruk av et FLIR-kamera for å sjekke på en fjerde måte, gir oss et bilde av hvor raske de er.

Så er det over til praktisk grilling.

Her har vi grillet flere typer mat for å se på de forskjellige ferdighetene til grillen. En av tingene som er viktig i en grill er kontroll på temperaturen. Vi har derfor regulert ned og opp varmen på de ulike for å se hvor store utslag dette gjør på tempmåleren i selve grillen, samt at vi sjekker med de andre måleinstrumentene vi har for hånd. Langt fra all mat skal grilles på maksimal varme, og da er en jevn justeringsmulighet verdifullt. Under tilberedning av for eksempel svin og kylling ville vi ha lavere temperatur, cirka 200–250 grader, mens vi øste på med maks effekt på 400 grams entrecoter.

Så ser vi på hvordan grillene er på jevnhet. Dette er et vanskelig punkt, hvor vi har brukt gjentatte punktmålinger og FLIR-kamera for å se etter variasjon i temperaturen inne i grillen. For eksempel om risten holder ganske jevn varme, eller om de blir betydelig varmere under der brennerne er plassert.

Ristene spiller også en stor rolle i hvordan maten blir laget og ikke minst ser ut. Skikkelige merkinger i kjøttet gjør at alt blir mer innbydende, og nettopp en av grunnene til å bruke grillen. Samtidig ser vi raskt på om det er noe annet ved inndelingen i grillen som gir merverdi. Noen har for eksempel en utskiftbar del av risten, hvor du kan felle ned blant annet ekstrautstyr som pizzastein, biffrist eller fiskepanne. Mens andre har deler hvor du får en tett stekeplate som for eksempel gjør det enklere om du skal frese opp en del scampi.

Når grillingen er unnagjort så ser vi også på renhold. Er det enkelt å ta ut ristene og varmeskjold for vask, hvordan fungerer oppsamleren av fet og så videre.

Siste stopp blir som vanlig å se alle kvalitetene i punktene over mot hva du betaler i pris. Er to griller tilsynelatende like gode vil den som er billigst få en fordel. Men samtidig vil den beste kvaliteten ikke trekkes ned av å koste noe mer.