Samletest Den beste parkgrillen

Bytt engangsgrillen med gass

Billigere i lengden og mye bedre.

En av de bedre grillene i testen: Campingaz Party Grill 200.

Anders Brattensborg Smedsrud og Finn Jarle Kvalheim 11 min lesetid

Vi har testet seks av de mest utbredte og rimelige parkgrillene som går på gass.

Om du som oss har brukt din andel engangsgriller vet du at det er dyrt over tid, og at det skaper søppel. Det kan være brannfarlig også, om du ikke passer på dem til lenge etter at maten er ferdig. Og det gir veldig sjelden den beste matopplevelsen.

Det trenger heldigvis ikke å være dyrt eller komplisert å få noe som er bedre på alle måter. Parkgriller som går på gass kan kjøpes fra rundt 500 kroner, og gass attåt får du fra rundt 25 kroner boksen. Og du kan grille mye på hver boks, gjerne et par-tre timer eller mer.

I denne testen har vi et par store merkenavn som Weber, Thermos og Flying Culinary Circus, i tillegg til produkter fra kjedene som «har alt», Biltema og Clas Ohlson. Felles for dem er at de er forholdsvis rimelige – nesten alle legger seg under tusenlappen, foruten Weber som kryper forbi halvannen tusenlapp og er dyrest i testen.

Nesten uansett hva du velger får du noe som er vesentlig bedre enn engangsgrillen. Vi tok med oss en representant for den gamle engangsgrillen som referansepunkt.

PS! Vi vet at det også er kvalitetsforskjeller på engangsgrill, men vi lar en «helt vanlig representant» for arten «bære fanen» for disse, siden målet er å finne den beste oppgraderingen, og ikke den beste engangsgrillen.

Slik tester vi parkgriller Alle grillene i testen ble pakket ut av butikkforpakningen og satt sammen. Grillene hadde større eller mindre behov for bygging, med et spenn hele veien fra totalt byggesett ned til den minste skrue og opp til fullstendig ferdig rett ut av esken. Fiks ferdig er best – og derfra er spørsmålet hvor mye arbeid det er, og om arbeidet er godt forklart i en bruksanvisning hvis det er nødvendig. Dårligst er når vi bruker lang tid og klør oss i hodet selv med bruksanvisningen på slep. Vi vurderer selve byggekvaliteten og funksjonene på grillene. Kan lokket henges på på en fornuftig måte? Er det enkelt å ta av eventuelle bein? Hva med mekanismen der gassen monteres? Grillristen må også kunne tas av og rengjøring er alltid en faktor, hvis gassgrillen skal kunne være økonomisk sammenlignet med en engangsgrill. Er det lett å ta med seg grillen? Kanskje er den som griller best en diger grill som er tung og keitete å ta med? I så fall kan det hende en grill som er litt dårligere, men lettere å ta med på tur får plusspoeng. Størrelse og vekt er altså en faktor, men din måte å dra på tur på avgjør hvor mye hensyn du bør ta til vår vurdering. Også bør den kjøles ned raskt og være lett å transportere uten fare for søl i bilen, om du plutselig ser uværsskyer i horisonten. Hva med sikkerhetsfunksjoner og justeringsmuligheter? Hvor hett blir det og hvor fort? For noen gassprodukter kuttes gassen hvis det ikke er varmt nok, og atter andre har separat hovedgassbryter. For noen er det lett å høre at grillen går, mens andre har så skjermet brenner at det er vanskelig å se om de er i drift eller ikke. Vurderingen av hvor enkelt det er å få et godt resultat teller tungt. Her handler mye om jevnhet på temperaturfordeling. Er det et lokk med «ovnsrom» som kan varmes opp for steking av større stykker kjøtt, eller er det bare en plate? Klarer grillen å holde varmen også når det blåser litt? Og blir det varmt nok til å lage en skikkelig grillskorpe? For å vurdere matlagingsegenskapene har vi stekt følgende på alle grillene: Biffstykke på omtrent 100 gram

Laksefilet 75 gram i folie med rømme og gressløk

Hamburger

Ostegrill Vi vurderer resultatene på tvers av de ulike grillene. Alle grillene unntatt engangsgrillen er brukt minst to ganger. Mer +

Parkgrillene vi har vi testet

Produkt Campingaz Party Grill 200 Weber Go Anywhere Gass Clas Ohlson portabel gassgrill FCC BBQ Grab`N`Grill Gass Thermos 190 Gassgrill Biltema bærbar gassgrill annonse Pris 1 149,- 1 699,- 500,- 849,- - 499,- Vekt 2,84 kg 7,2 kg 2,15 kg 4,52 kg 4,3 kg 2,7 kg Mål 32 x 33 cm 51 x 31 x 37 cm 45,5 x 32,5 x 10 cm 43 x 27 x 12 cm 38 x 31 x 59 cm 46 x 34,4 x 12,8 cm Grillflate ø30 cm (rund) 41 x 26 cm 35 x 28 cm 34 x 25,5 cm 42 x 28 cm 34 x 28 cm Gasstilkobling Easy Clic Gjenger 7/16" (Primus-kobling) MSF-1A MSF-1A Gjenger 7/16" (Primus-kobling) MSF-1A Maks effekt 2 kW 2,1 kW 1,9 kW 2,5 kW 3,6 kW 2,3 kW Oppgitt forbruk 145 g/time 153 g/time 150 g/time 180 g/time 233 g/time 167 g/time Krever montering Ben (verktøyfri) Håndtak og ben (verktøyfri) Bytt Bytt Krysse av Bytt Transport Bytt Nei (håndtak) Bæreveske Koffert Nei (håndtak) Bæreveske Har lokk Bytt Krysse av Bytt Bytt Krysse av Bytt Annet Oppbevaring inni grillen, kan varme kjeler 10 års garanti, hovedgassbryter - Utfellbare bein, stekeplate - - Pris ved test: 1150,- 1700,- 500,- 800,- 600,- 500,-

Dette syntes vi om grillene

Produkt Varme/tidsbruk Grillresultat Portabilitet Montering Byggekvalitet Rengjøring Campingaz Party Grill 200 Weber Go Anywhere Gass Clas Ohlson portabel gassgrill FCC BBQ Grab`N`Grill Gass Thermos 190 Gassgrill Biltema bærbar gassgrill

Utgangspunktet: Engangsgrillen

Vi tok med en enkel engangsgrill fra en av de store dagligvarekjedene. Den har oppfyringsark på toppen, og bruker 15–20 minutter på å bli varm. Dernest har vi en knapp halvtime på oss til å grille mens det er «optimal» varme. Dette er en av modellene med hele kull forsøksvis fordelt utover bunnen. Varmen blir langt fra jevn.

Biffen ble medium stekt – vi får jo ikke styrt varmen på noe skikkelig vis her, men resultatet ble faktisk greit. Sannsynligvis mest fordi biffen lå på optimalt sted på grillflaten. Fisken vår ble helt rå, til tross for at den lå langt inne på risten, mens pølsen vår ble kremert. Ujevn varme er stikkordet.

Selv om vi kun har kort tid på oss til å grille på en engangsgrill har vi lang tid på oss med restvarme og brannfare. Og den må ofte hjelpes med vann for å ufarliggjøres raskere.

Det finnes engangsgriller med mindre og jevnere fordelt kull, og det finnes større engangsgriller som ligner noe mer på små kulegriller i omfang. De har sine styrker, men erfaringsmessig klatrer ikke resultatet særlig langt over testens nest laveste resultat. Selv fra fjerdeplassen vår og oppover har du en vesentlig bedre grill(opplevelse).

Det er og verdt å få med seg at der du gjerne har en dryg halvtime med effektiv grilling på en engangsgrill, vil en gassboks på 450 gram gi deg tre timer brenntid på full guffe med de fleste av gassgrillene. Da trenger du kun 2–5 minutter oppvarmingstid, og det meste er ren grilltid. Du kan altså beregne veldig mange engangsgriller per gassboks i den størrelsen.

1. plass: Campingaz Party Grill 200

Campingaz Party Grill 200.

Den er blå og den er fransk, og den veier lite. Tre bein kan skrus på med noen få omdreininger, eller oppbevares nede i skåla som utgjør hoveddelen av Campingaz Party Grill 200.

Her var testens store overraskelse. For en slik futt som denne kan diske opp med hadde vi ikke forventet. Den oppgis bare å ha 2 kW effekt, men det litt mindre stekearealet gjør kanskje sitt til at den oppleves bjørnesterk når biffen legges på. Her blir det stekeskorpe og perfekt blodig biff på få minutter.

Også fisken fikk en liten stekeskorpe inni aluminiumsfolien der den lå og koste seg sammen med litt rømme og salt.

En teflondekket jernplate sørger for å fordele varmen perfekt utover hele grillarealet, og hullene som slipper fett ned i grillen leder det til en smultringformet «fettgrav» slik at det ikke søles utover. Fyller du lit vann her før du griller blir rengjøring enda enklere.

Grillen blir svært raskt varm, og kjøles fort ned igjen. Det tok et par forsøk å bli venner med piezotenneren. Det mistenker vi har med det voldsomme gasstrykket brenneren slipper gjennom å gjøre. Med litt lavere trykk fyrte vi opp på et blunk. Grillen har ikke lokk for større kjøttstykker eller mer avansert grilling, men til alt som er «flatt» og skal svis litt på hver side er denne prima. Og etterpå veier den bare 2,8 kilo pluss gass, og koser seg fint oppi sekken eller bæres enkelt under armen.

At det er en helt vanlig rundtbrennende gassbrenner som står oppi betyr at du også kan sette en kjele på denne og koke kaffe.

9 Imponerende Campingaz Party Grill 200
Fordeler Krysse av Lett og kompakt å bære

Krysse av Er sin egen utstyrsbeholder med plass til bein under medfølgende lokk

Krysse av Massevis av varme

Krysse av Fettoppsamler er lett å gjøre ren

Krysse av Kan brukes som kokeapparat

Ting å tenke på Bytt Litt upraktisk geometri når sekken skal pakkes

Bytt Mindre grillflate enn resten

2. plass: Weber Go Anywhere

Weber Go Anywhere.

Testens dyreste doning kommer fra grillstorheten Weber. Her får du både grill og lokk i emaljert, tykt metall. Du trenger bare å sette på håndtaket og skruknotten på regulatoren selv, noe som skjer uten bruk av verktøy. Du er altså klar i en håndvending.

Siden denne grillen har litt «heft» tar det litt tid før du er klar til å grille. Den minner på mange måter om en litt nedskalert versjon av Webers Q-serie. Når du først har varme i den holder den bra på varmen, og denne gjorde det lett å få en god grillskorpe på kjøttet. Så nærme en fullblods gassgrill som du kommer her er dette den klart mest allsidige grillen i testen, selv om du bør bruke termometer hvis du skal til med steika, for det har den ikke i lokket slik flere i Q-serien har.

Grillen er også enkel å betjene.

Her er det kjapt å skru på gassen, og kun et lite øyeblikk det freser gass fra tilkoblingen før det er tett. En hovedkran øker inntrykket av gjennomført og trygg grilling. Alt er meget solid skrudd sammen.

De finfine beina lar grillen stå stødig, og de kan låses sammen. Etter bruk vippes bare beina rundt igjen og låser lokket på plass. Dermed kan grillen bæres etter håndtaket i lokket. Den er merkbart tyngre enn de andre i testen, men for campingferie eller grilling ved sjøen er denne super. Bare beregn litt ekstra tid for at det tykkere emaljerte skroget dens skal kjøle seg ned igjen etter grillingen før du stapper den i bilen.

Vi liker ikke at denne grillen ikke har en skikkelig fettoppsamler. I stedet er hele bunnen av grillen en skål som samler dryppfett. Nedi der er både brenner og andre saker godt skrudd fast, så det er en nokså omfattende oppgave å få Webern helt rein.

8.5 Meget bra Weber Go Anywhere Gass
Fordeler Krysse av Kan bli veldig varm og holde på varmen

Krysse av Solid regulator og hovedkran

Krysse av Praktiske bein som holder lokket når du transporterer den

Krysse av Kvalitetsprodukt fra innerst til ytterst

Krysse av Lite montering nødvendig

Ting å tenke på Bytt Tung

Bytt Dyr

Bytt Ingen egen fettoppsamler

3. plass: Clas Ohlson Portabel Gassgrill

Clas Ohlson Portabel Gassgrill.

Clas Ohlson går «head to head» mot grillen fra Biltema, som er en identisk priset og åpen type, altså uten lokk.

Og sjelden har vi sett et produkt som er så overlegent en konkurrent til samme pris. «Clas-grillen» vinner ikke bare på absolutt alle punkter mot rivalen, men står seg også som en god og enkel grill som gir mye for pengene isolert sett.

Grillen krever i praksis ingen montering og kommer klar for aksjon. Det er lett å sette i gasspatron som får plass i et eget rom i grillen. Denne festes også skikkelig, og det er aldri tvil om den er på plass eller ikke. Når gassbeholderen er på plass vises det tydelig med et lite «flagg» som indikerer at grillen er «ladet» og klar. En løsning som ser litt pussig ut, men som også er en nyttig sikkerhetsfunksjon.

Å tenne den er så enkelt som å vri på en bryter, og det er lett å regulere varme.

Vi satte den på full effekt, og under 10 minutter senere freste det skikkelig da vi la på maten. Varmen holdt seg stabil under grillingen. Pølser og laks var klare på under 10 minutter, mens biff og burger så supre ut etter ca. 12 minutter.

Enda høyere varme kunne nok gitt biff og burger enda mer stekeskorpe, men vi er ganske fornøyde med den vi fikk. Og det viktigste er jo at maten blir grillet her, ikke kokt!

Maten er lett å håndtere og ligger stabilt på grillristen som er svakt senket ned så ikke maten sklir av. Den er ganske solid og lett å gjøre ren med skrape. Fettoppsamleren under er lett å gjøre ren, og enda enklere om du husker å fylle den med litt vann før du starter.

Grillen tar ikke stor plass, er veldig lett og avkjøles raskt etter bruk. Det er dermed ikke noe problem å bære den noen hundre meter i den medfølgende bærevesken.

8 Meget bra Clas Ohlson portabel gassgrill
Fordeler Krysse av Testens letteste og kompakt størrelse

Krysse av Svært rimelig

Krysse av Gassboksen låses på plass

Krysse av Nok varme

Krysse av Bæreveske inkludert

Ting å tenke på Bytt Lett og litt raklete konstruksjon

Bytt Ikke like mye krefter som testens to beste

Bytt Sårbar for vind

4. plass: FCC BBQ Grab ’n’ Grill

Flying Culinary Circus BBQ Grab ’n’ Grill.

Grillen fra FCC er den mest påkostede «flatgrillen» i selskapet. Men den har sine fordeler, og de 300 kronene du betaler ekstra sammenlignet med Clas Ohlson-grillen kan absolutt være verdt det for deg.

For det første har den 6–7 centimeter lange bein som løfter den opp fra underlaget hvis det er ujevnt, som på svaberg, eller om det er høyt gress. Den ser også mye tøffere ut, og har generelt bedre byggekvalitet.

Som på Clasern-grillen har du en låsemekanisme for gasspatronen, slik at den er lett å feste på plass og aldri står i fare for å falle av. Det er forholdsvis lett å tenne opp FCC-grillen, men vi la merke til at første forsøk ledet til at kun den éne av to brennerområder tente skikkelig. Derfor ble også bare halve grillen varm. Følg med litt ekstra under bruk, altså.

Når den først fyrer blir den imidlertid varm nok, og selv om dette ikke er en «overskuddsgrill» på temperatur, slik Campingaz og Weber er, lager den fin stekeskorpe og har god kontroll på ulike råvarer.

Vi liker at du får med en emaljert stekeplate, slik at du kan lage sveler om du vil. En koffert i solid hardplast følger dessuten med, noe som er superpraktisk for transport. Selve låsemekanismene på den kofferten kunne likevel vært bedre.

Her er det pluss i boka for dryppbrett for fettet som enkelt kan tas ut og rengjøres, og dessuten har den den beste konstruksjonen på selve stekeristen av alle flatgrillene. Her ligger hele stekeanordningen fjellstøtt nedi grillen, i motsetning til de litt «slarkete» konstruksjonene fra Clas Ohlson og Biltema.

FCC leverer en finfin grill her med små, men gode forbedringer sammenlignet med rivalen fra «Clas». Planlegger du å grille en del og har budsjettet er dette en modell som løfter grillopplevelsen nok til at det er verdt de ekstra hundrelappene. Kampen om tredjeplassen var slett ikke enkel, og prisen er eneste grunn til at den tapte hårfint for den enklere Clas Ohlson-grillen.

7.5 Bra FCC BBQ Grab`N`Grill Gass
Fordeler Krysse av Utfellbare bein for ujevne overflater

Krysse av Gassboksen låses fast

Krysse av Solid konstruksjon på grillflate

Krysse av Følger med stekeplate

Krysse av God bærekoffert inkludert

Krysse av Grei varme

Krysse av Praktisk størrelse og vekt

Ting å tenke på Bytt Hadde ønsket oss mer varme

Bytt Litt høy pris gitt typen grill

Bytt Følsom for vind

5. plass: Thermos 190 Gassgrill

Thermos 190 Gassgrill.

Grillen fra Thermos er en variant som minner litt om større griller, med lokk som gir et varmt ovnsrom og egner seg for større stykker kjøtt, så vel som de vanlige pølsene og burgerne.

Ulempen som åpenbarer seg med en gang er at denne grillen må bygges «fra scratch». Her får du med et helt lite sett skruer, mutre og skiver og den eneste delen av grillen der fler enn én bit henger sammen fra start er selve gassregulatoren. Alt det andre må skrus og kobles sammen. Det tar tid, og bruksanvisningen er ikke spesielt god.

Når vi er ferdige har vi imidlertid en greit portabel grill med stor grillflate, om litt under middels oppfattet byggekvalitet i de syltynne blikkveggene som ble levert med ferdige bulker i, og nok fikk et par til under montering.

Gassboksen skrus rett på gassregulatoren, men selv om grillen oppgis å kunne ta 450-gramsbokser blir disse boksene så lange at de løfter hele grillen. Det er de «halve» boksene som i praksis kan brukes.

Det er lettvint å tenne opp i grillen med piezotenner plassert i det ene håndtaket. Gassregulatoren må trykkes inn for at den skal kunne vris rundt – en grei og grunnleggende sikkerhetsfunksjon.

Det blir ikke veldig varmt i ovnsrommet, og grillen er veldig følsom for vind eller for løfting av lokket for pølsesnuing og lignende. Vi endte med å koke kjøttet mer enn vi grillet det i denne grillen. Den er svært billig gitt at det er en type med stor stekeflate og lokk over, men at du må bygge den en halvtime til time før du kan grille noe på den, og at resultatet ikke blir som forventet trekker kraftig ned.

5.5 Middelmådig Thermos 190 Gassgrill
Fordeler Krysse av Lett å bære med seg

Krysse av Praktisk piezotenner

Krysse av Stor grillflate

Krysse av Veldig billig

Ting å tenke på Bytt Må bygges fra grunnen av

Bytt Kronglete bruksanvisning

Bytt Under middels byggekvalitet

Bytt Stativet er for kort for store gassbokser (450g)

Bytt Slerkete regulatorfeste

Bytt Blir ikke varm nok under bruk

6. plass: Biltema Portabel Gassgrill

Biltema Portabel Gassgrill.

Grillen fra Biltema ble veldig varm ved oppstart, før den gradvis ble lunken igjen. Den virket ikke å klare å holde høy effekt over tid. Det er mulig den slukket underveis, men det var veldig vanskelig å si på grunn av varmesprederen under grillristen. Derfor var vi og utrygge på om det faktisk strømmet gass ut av den.

Gassbeholderen låses ikke på plass, men presses bare inn i et spor. Det skal ingen krefter til å løfte gassbeholderen ut av sporet sitt, og antageligvis skal det ikke mer enn et lite dytt borti grillen til før gassflasken kobles fra. Sammenlignbare griller har lås for gassflasken, og noen har hovedbryter og indikator for tilkoblet gassflaske i tillegg.

At det er uråd å vite om gassflasken er koblet til eller ikke er slett ikke bra for et produkt som går på brennbar gass under trykk. Slikt skal det ikke være tvil om.

Til sist kan vi nevne at grillen leveres uten fettoppsamler av noe slag, som leder til at den drypper glovarmt fett rett ned på underlaget den står på. Her spørs det om ikke brannfaren nærmer seg like høy som fra en engangsgrill – med tilleggsproblematikken at du ikke riktig vet om det strømmer gass fra grillen eller om den varmer under bruk.

Denne grillen stoler vi rett og slett ikke på. Og det er før vi kommer til grillresultatene og maten.

Biltema: – Vil undersøke produktet

Vi sendte vurderingen av Biltema-grillen til daglig leder i varehuskjeden, Asif Din.

– Det er ingen tvil om at vi er skuffet over resultatet og kommer til å undersøke det spesifikt testede produktet grundig da det ikke er meldt om slike feil eller mangler tidligere, forklarer Biltema-sjefen i en e-post til Tek.no.

1 Styr unna Biltema bærbar gassgrill
Fordeler Krysse av Bæreveske medfølger Ting å tenke på Bytt Svært raklete konstruksjon

Bytt Gassboksen sitter ikke fast

Bytt Vanskelig å vite om grillen er i drift eller ikke

Bytt Lite varme

