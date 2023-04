Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Netatmo smart værstasjon og Oregon Scientific WMR86N

Med disse får du full oversikt over været

Vi tester avanserte værstasjoner.

NB! Siden Oregon Scientific WMR86N har gått ut av produksjon, har vi i april 2023 lagt ut en oppdatert test av kun Netamos værstasjon.

Dersom vi ikke diskuterer været, ser vi på det, lurer på det og ikke minst opplever det.

Noen ganger er det heller ikke bare et spørsmål om hva slags vær det er, men også hvor mye det er av det.

De mer værinteresserte av oss vil da kunne ønske å gjøre noen målinger selv, og da er det greit å ha litt bedre utstyr enn en gradestokk utenfor kjøkkenvinduet og et ukalibrert barometer på stueveggen.

Vi skal nå se nærmere på to relativt populære værstasjonsløsninger. Begge kan gjøre været til en enda mer interessant opplevelse, men de er også ganske så forskjellige. Den ene er avhengig av apper og internett for å i det hele tatt fungere, mens den andre på alle måter er en ren «frakoblet» løsning.

Netatmo smart værstasjon og Oregon Scientific WMR86N

Værstasjoner flest er bygd opp av flere moduler og sensorer. Noen sitter samlet, mens andre er knyttet sammen gjennom en kablet forbindelse. Det mest praktiske og fleksible er nok likevel de batteridrevne sensorene som trådløst knyttes til en basestasjon – eller en hovedenhet om du vil.

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

I bildet over har vi fra venstre basestasjonen til Netatmo, en mobiltelefon kjørende Netatmos vær-app, WMR86N (altså basetasjonen til hele Oregon Scientific-pakka) med baklyset tent, dennes utendørssensor og helt til høyre Netatmos utendørssensor.

Gult er kult nok i dette tilfellet. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Når vi sammenligner basestasjonen til Netatmo og Oregon Scientific, er det et par umiddelbare forskjeller. Det mest åpenbare er at Netatmoen ikke har noen skjerm eller display. Netatmos enhet er også avhengig av å få strøm via en mikro-USB-port, mens Oregon-enheten går på ren batteristrøm.

Netatmos aluminiumskledde og sylinderformede hovedmodul har dog et statuslys og berøringsfølsom topp. Et lite trykk på den vil få modulen til å ta en CO2-måling, og den markerer da om inneklimaet er godt, middels eller ganske dårlig med henholdsvis grønn, gul og rød farge.

Normalt sett vil du også få en advarsel på mobilappen din dersom CO2-nivået går over til neste nivå, men dette kan du også slå av i nevnte appen. Netatmo-appen brukes for øvrig også til å sette opp værstasjonen gjennom en visuell «trinn-for-trinn»-guide.

Foruten CO2-nivået i lufta, måler modulen temperatur (termometer), luftfuktighet (hygrometer), lufttrykk (barometer) og lydnivå – som totalt sett bør gi et godt inntrykk av inneklimaet der modulen står.

Det er også mulig å legge til opptil tre ekstra innendørsmoduler for å dekke andre rom i kåken.

LCD-displayet synes helt greit i vanlig innelys, men virker veldig mørk på bilder. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Oregon Scientific WMR86N er et mer reinspikka værprodukt, og i motsetning til Netatmos løsning trenger du hverken nettverk eller en ekstern skjerm for å bruke produktet – her leser du av alt du trenger på LCD-displayet til baseenheten. Det har også en knapp for baklys til bruk i dunkle omgivelser.

Sammen med enheten får du en utfyllende bruksanvisning, og det å få de forskjellige modulene til å kommunisere med basestasjonen er ikke stort mer komplisert enn å sette i batterier og trykke på «reset»-knappene til riktig tid.

Vi bet oss dog merke i at stasjonen kan være ganske kresen på plasseringen. Vi opplevde flere ganger at den mistet kontakten med modulene på steder der Netatmo ikke hadde noen problemer. Har du derfor planer om å plassere utendørsmodulene og basestasjonen på hver sin side av et stort hus med mange vegger mellom, er det ikke sikkert det vil fungere.

Heldigvis er altså basestasjonen batteridrevet, så den er ikke avhengig av å være i nærheten av en stikkontakt. Det gjør det enklere å finne et egnet sted.

Av målinger tar den temperatur, luftfuktighet og lufttrykket selv. For sistnevnte kan vi sette høyden over havet i timetersintervaller.

I tillegg henter stasjonen inn dato- og tidsdata via radiosignaler fra Tyskland eller England dersom du ikke bor for langt nordpå, den viser månefaser og prøver å melde været i snarlig fremtid basert på egne værdata.

Været er utendørs

Utendørsmodulene til Oregon Scientific og Netatmo. Sistnevnte holder samme stil som innendørsmodulen. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Med unntak av lufttrykket, som grovt sett er det samme inne og ute, dreier været seg i stor grad om det som skjer utenfor hjemmets fire vegger. Derfor kommer naturligvis også værstasjonene med en modul som skal plasseres utendørs.

For både Netatmo og Oregon Scientific dreier dette seg om batteridrevne, trådløse enheter som måler luftfuktighet og temperatur. Ifølge bruksanvisningene kan begge kommunisere med basestasjonen på opptil hundre meters avstand, men det er i så fall med helt fri sikt og ingen hindringer. Når signalene skal gå gjennom vegger og slikt blir det straks mindre å gå på, noe vi merket spesielt godt på Oregon WRM86N.

Netatmos værstasjon har bare sin ene utendørsmodul med termometer og hygrometer, men siden den er koblet opp mot internett, bruker den noen triks for å virke enda mer avansert. Appen henter nemlig ned værmeldingen fra MeteoGroup for den kommende uka. I tillegg hentes data som skal si noe om utendørs luftskvalitet fra The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).

Med Netatmos internettoppkoblede app kan du se hvordan været har vært også.

Uten blygsel viser den altså data den på ingen måte har målt selv. Men det er samtidig klinkende klart at Netatmo ikke har lagd denne værstasjonen for å være et produkt som står for seg selv.

Ikke minst bekreftes dette av at enheten er kompatibel med IFTTT (If This, Then That), og Netatmo har dessuten lovt at Apple HomeKit-støtte er på vei. Foruten dette skal selskapet ha som mål å ha produkter som fungerer med alle kjente taleassistenter. Vel, vi får se.

En annen ting som så avgjort må nevnes er Netatmos «weathermap»-tjeneste, hvor alle med en slik værstasjon – og som ønsker det – kan dele sine værdata offentlig.

Ved siden av at tjenesten har et kart det kan være artig å se på for å plukke opp lokale variasjoner i været, er det også lagt opp til at andre kan benytte seg av dataene. Faktisk benytter vårt statlige værvarslingsorgan seg av dette for mer nøyaktige værmeldinger.

I WMR86N-pakka er anemometer inkludert, hos Netatmo er det ekstrautstyr. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Den gjengen har også noen gode råd om plassering av utendørssensorer. Du trenger naturligvis ikke snekre deg et hvitmalt bur av den grunn, men å skjerme sensoren fra regn og direkte sollys er et godt utgangspunkt.

Mer i pakka med Oregon Scientific

Der Netatmo kan skryte av slikt som CO2- og lydnivåmåling, kan Oregon Scientific på sin side trekke fram flere eksterne enheter å leke med. Pakka vi har testet kommer også med regnmåler (pluviometer) og vindmåler (anemometer) inkludert.

Det som trengs for å feste disse er også med, men hvorvidt dette vil passe kommer helt an på hva du har planer om å feste det i.

Uansett får du altså basestasjonen pluss tre eksterne moduler til en pris som ligger under det du må bla opp for Netatmos værstasjon med kun basestasjonen og utendørsmodulen.

Denne type målere kan brukes med annet utstyr også. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Skulle du ønske det, kan Oregon Scientific WMR86N utvides med et par ekstra utendørsmålere og en UV-måler, men dette må da kjøpes som ekstrautstyr. I tillegg finnes det et solcellepanel som kan kobles til anemometeret for å spare batteriene.

Vi liker også at både de eksterne modulene eller målerne og basestasjonen er kompatible med andre enheter som støtter den samme radiofrekvensprotokollen. Enhetene som følger med WMR86N benytter seg av versjon 3.0.

Netatmo liker ekstrautstyr

At Netatmos værstasjon «kun» kommer med to moduler betyr på ingen måte at den ikke kan mer. Dette er nemlig bare grunnpakka.

Netatmos pluviometer har kun festeanordning i bunnen, så mange vil være nødt til å kjøpe et feste. Ekstrautstyr til ekstrautstyret altså. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Som nevnt er det også mulig å legge til flere innendørsmoduler, og så har vi dette med måling av vind og regn – her vil Netatmo være med på moroa og selger også moduler som måler dette.

Men når vi inkluderer pluviometer, anemometer og festene som er ment å brukes – disse festene er ekstrautstyr til ekstrautstyret – ender totalprisen på et helt annet nivå.

Og da har vi ikke kalkulert inn at man dessuten trenger tilgang til internett for å bruke utstyret. De fleste har riktignok nett hjemme i dag, men det kan gjøre det problematisk å for eksempel ha en slik løsning på en øde hytte.

Uten en skjerm er det også vanskelig å vite noe særlig om dataene, så du må ha en mobil, nettbrett eller PC tilgjengelig.

Det er noen klare fordeler med dette. Du trenger for eksempel ikke å stå opp for å vite hvor kaldt det er ute – det kan du få vite med et lite blikk på mobiltelefonen. Faktisk kan du være hvor som helst, så lenge du har nettilgang. Du kan også la hvem du enn ville ønske få tilgang på dine værdata.

Om måling av regn og vind Ikke alle vil kunne ha like mye utbytte av en regnmåler og vindmåler. Bor du eksempelvis i en blokk midt i byen, kan det være vanskelig nok å finne et egnet sted å feste en utendørs temperaturmåler. Da sier det seg selv at det kan bli vanskelig å få korrekte målinger av nedbør og vind også. En vindmåler kan selvsagt monteres på en balkong eller utenfor et vindu, men da vil jo selve bygningen i mange tilfeller påvirke vinden. Det samme vil være tilfelle med en regnmåler. Skal man være virkelig nøye på det, er det visse retningslinjer som helst skal følges for at målingene skal bli så nøyaktige som mulig. Eksempelvis skal vindmåleren ideelt sett plasseres på toppen av en ti meter høy stang i åpent lende, men Netatmo anbefaler at den heller monteres på taket ditt – helst en meter over eller så. Regnmåleren skal på sin side helst stå et sted mellom 50 og 150 centimeter over bakkenivå, og da minst tre meter fra slikt som husvegger eller trær. Men ettersom de fleste av oss ikke har vær som yrke, er det selvsagt lov å improvisere litt. Mer +

Ulempen er at du er pokka nødt til å fiske frem en eller annen dings med skjerm for å sjekke temperaturen. Dette selv om du så skulle stå ved siden av basestasjonen.

Vindretning er ingen spøk

Anemometerne til Oregon Scientific og Netatmo er av forskjellig type, men de måler det samme: vindhastighet og vindretning. Gitt at de monteres riktig, selvsagt.

Netatmos vindmåler inkludert festeanordning koster omtrent like mye som du må ut med for selve værstasjonspakka, og er den mest avanserte typen av de to. Her er det ingen bevegelige deler, i stedet brukes ultralydomformere og signalvariasjoner for å måle vindhastighet og -retning.

Anemometeret fra Oregon Scientific er av den mer tradisjonelle typen med roterende kopper og en vindfløy. Vindmåleren krever at festepunktet er sørvendt for å vise korrekt vindretning, noe som i visse tilfeller vil gi problemer med monteringen.

Oregon Scientifics anemometer har et festepunkt som må vende mot sør, mens det ikke spiller noen rolle for Netatmos kandidat. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Med Netatmo-anemometeret må også en bestemt del peke mot nord, men da apparatet er rundt og festet sitter på undersiden – det er et standard kamerafestehull – er det en enklere prosess.

Regn, ikke nedbør

Med mer ekstremvær og ikke minst nedbør vil nok mange like å ha et pluviometer, som altså måler hvor mye det regner og har regnet. Noen vil kanskje reagere på at vi ikke kaller dette for nedbørsmålere, men de vil ikke fungere ved snøvær, så regnmålere virker mer korrekt.

Både Netatmos og Oregon Scientifics regnmåler virker slik at regn samles opp og via en «trakt» renner ned i en «vippeskål» inne i målerens kropp. Når vekten av vannet når et visst punkt, vil mekanismen tippe over og tømmes. Så er det ikke verre enn at måleren bare teller hvor mange ganger dette tipper frem og tilbake.

Oppsamlet regn samles i en vippeskål som tipper frem og tilbake under vekten av vannet. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Netatmos regnmåler har litt større diameter på oppsamleren, noe som gjør at den potensielt er litt mer nøyaktig.

Den har også mindre skåler til å samle opp vann, slik at den melder inn data med kortere intervaller.

Men den mangler bein å feste den til underlaget med. Det er riktignok litt klaring til dreneringshullene, men akkurat som med vindmåleren er det eneste festepunktet på undersiden. Igjen er nok poenget at du skal kjøpe Netatmos egen festeanordning til noen hundrelapper. Vi nevner nok en gang at festehullet passer til kamerastativer også.

Alt kan kalibreres – nesten

En fordel med å ha en rent appbasert løsning som Netatmo har, er at alle utdata i teorien kan kalibreres. Det vil si at data fra sensorene kan justeres opp eller ned dersom du har tilgang på mer nøyaktige målinger. Dette kan du for eksempel benytte dersom du må plassere hovedmodulen på et sted som holder et par grader over eller under temperaturen som er typisk for rommet.

Har du ikke vindmåleren ti meter over bakken? Da kan du ta høyde for dette i appen. Kamera Netatmo

I appen kan du justere inne- og utetemperatur, kalibrere regnmåleren og taste inn høydekompensasjon for vindmåleren dersom du ikke faktisk har den i ti meters høyde.

Videre har stasjonen automatisk kalibrering av CO2-nivået så lenge det synker til under 400 ppm en gang i blant.

Det vi dessverre ikke fant var en mulighet for å kalibrere luftfuktighet eller lufttrykk. For det siste kan vi selvfølgelig taste inn vår høyde over havet, men likevel ligger værstasjonen tilnærmet konsekvent 10 hPa over lufttrykket meldt av Yr.

Mangelen på kalibreringsmuligheter for lufttrykket gjør da at Netatmos alternativ må oppfattes som den mindre nøyaktige på akkurat dette punktet.

Da vi kommenterte dette overfor Netatmo, fikk vi som svar at de nå har tenkt å legge til kalibrering for barometeret i en fremtidig oppdatering. Så vet vi det.

Foruten dette, fulgte Netatmo og Oregon Scientific hverandre ganske bra med tanke på temperaturer og luftfuktighet. Med tanke på at dette tross alt ikke er proffutstyr, forventer vi heller ikke ekstrem nøyaktighet.

For deg som sjekker mobilen uansett

Netatmo Weather Station

Netatmo er den «smarte» løsningen som inntil et visst punkt lar seg integrere med andre smarthjemsløsninger. Sånn sett er den glimrende for deg som alltid har nett og smartmobilen for hånden.

Du trenger ikke engang være hjemme for å sjekke hvordan været er. Og skulle du være hjemme, er det heller ikke noen grunn til å stå opp for å sjekke hvor kaldt det er – det er bare å ta en kikk på mobilen eller nettbrettet. Ikke at du har noe valg, ettersom basemodulen mangler display, og for noen vil det være en god grunn til å styre unna akkurat denne løsningen.

Men for deg som liker apper, er ikke dette nødvendigvis noe tap. Netatmos hybridløsning sørger for å mikse dine lokale data med nedlastede værmeldinger og varsler om utendørs luftkvalitet. Du har kontroll på det meste og tilgang på historikk. Dataene dine kan du dessuten dele med hvem du vil – det være seg enkeltpersoner eller offentlig.

Som bonus måler innendørsmodulen CO2- og støynivået der den er plassert også, sånn at du vet når det er på tide å lufte eller skru ned festmusikken. Stort hus? Du kan bygge på med flere innendørsmoduler.

Selve grunnpakken med to moduler koster rundt 1400 kroner, men det baller fort på seg dersom du ønsker å bygge på med regnmåler, vindmåler og vil ha fester til disse også. Da kommer vi fort opp i rundt 3500 for hele pakka.

Vår anbefaling er derfor å starte med de to grunnmodulene og se om dette er noe for deg, før du eventuelt bygger på med nye enheter.

+ Data kan deles med hvem som helst

+ Måler inneklima som bonus

+ Henter værmelding

+ Kalibreringsmuligheter

+ Værdatahistorikk Ting å tenke på — Trenger internett

— Har ingen egen skjerm

— Det kreves mye ekstrautstyr for full pakke

— Unøyaktig barometer på vårt testeksemplar

Har egentlig alt du trenger

Oregon Scientific WMR86

Oregon Scientific, som har mange forskjellige typer værstasjoner på samvittigheten, står bak dagens andre testobjekt WMR86N. Den er fullstendig «offline» – som vil si at den hverken har en app eller mulighet til å eksportere data til en PC. Løsningen samler ganske enkelt lokale værdata og får dem vist på basestasjonens display.

Sånn sett kan den gjøre seg på hytta, hvor du uansett ikke har nett, eller den kan være for deg som liker tanken på å tusle over stuegolvet for å lese av temperaturen. Her er det ingen app eller smartfunksjonalitet å tukle med, noe som noen helt sikkert vil se som en velsignelse.

WMR86N-pakka gir deg også helt klart mer for pengene. Den kommer komplett med regn- og vindmåler inkludert – kanskje ikke like fjonge som Netatmos tilsvarende målere, men så koster heller ikke hele sulamitten mer enn de to Netatmo-grunnmodulene.

Produktet kan dessuten utvides med UV-måler, for den som skulle ha bruk for det, eller ekstra temperaturmålere.

Basestasjonen kan være litt kresen på plasseringen. Med for mange hindringer mellom den og de trådløse eksterne modulene, kan det fort bli problemer med at signalene ikke kommer frem.

En annen ting er at du går glipp av værhistorikken med et slikt frittstående system. Displayet viser riktignok trender basert på tidligere målinger, men dette er da fra de siste timer eller døgn. Stasjonen kan heller ikke vise noen annen værmelding enn det den kan tippe basert på egne data, så det er begrenset hvor treffsikkert det blir.

+ Vind- og regnmåler samt fester er inkludert i pakka

+ Eksterne moduler kan brukes med andre værstasjoner Ting å tenke på — Ingen ekstern tilgang på værdata

— Unøyaktig «værmelding»

— Ingen tilgang på værhistorikk

— Litt kresen på plassering

