Gaming Samletest Det beste RTX 2080-kortet

Dette massive RTX 2080-kortet er overlegent Nvidias eget

MSIs toppkort har egenskaper som er verdt den høyere prisen.

Over to år etter at Nvidia leverte Pascal-arkitekturen og GTX 10-serien fikk vi i september endelig en ny generasjon grafikkort i form av den Turing-baserte RTX 20-serien.

Denne saken startet som en enkeltest av Nvidias RTX 2080 Founders Edition. Nå er saken gjort om til en «levende» samletest som vil oppdateres etter hvert som vi stifter bekjentskap med flere RTX 2080-modeller fra tredjepartsprodusenter.

Målet er å gi en enkel guide til det beste RTX 2080-kortet på samme sted, heller enn spredt utover flere tester.

Nå har vi testet vårt første tredjepartskort i RTX 2080-familien: MSI RTX 2080 «Gaming X Trio».

Gaming X Trio er MSIs beste modell i RTX 2080-serien, med en virkelig massiv kjøleløsning, tre vifter, tilpasset PCB – og selvsagt – mengder av RGB-belysning for å krone det hele.

Hvordan det går når dette kortet møter Nvidias Founders Edition kan du se lenger ned i saken. Men, selv om MSI ønsker omtrent 500 kroner mer for sin flaggskipsmodell enn Founders Edition går over disk for kan vi allerede her avsløre at de ekstra hundrelappene lett er verdt det.

Ytelsen er én ting, men det som virkelig gjør dette tredjepartskortet så bra er den gode kjølingen, som fører til lavere temperaturer og mindre støy.

Mer om det etter våre saftige spesifikasjonsgrafer.

Vi finner ut hvordan Nvidias Founders Edition takler konkurranse fra tredjepartskort. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

RTX 20-serien vs. GTX 10-serien

Modell (Founders Edition) Nvidia RTX 2070 FE Nvidia RTX 2080 FE Nvidia RTX 2080 Ti FE Nvidia GTX 1070 Nvidia GTX 1080 Nvidia GTX 1080 Ti Arkitektur Turing Turing Turing Pascal Pascal Pascal Grafikkpros. TU106-200 TU104-400 TU102-300 GP104-200 GP104-400 GP102-300 Prosess 12 nm FFN 12 nm FFN 12 nm FFN 16 nm FF 16 nm FF 16 nm FF Brikkestørrelse 445 mm² 545 mm² 754 mm² 314 mm² 314 mm² 471 mm² TFLOPS 7.9 10.6 14.2 6.5 8.9 11.3 Tensor-kjerner 288 368 544 – – – RT-kjerner 36 46 68 – – – RTX-OPS/s 45 60 78 6.5 8.9 11.3 Giga Rays/s 6 8 10 0.65 0.89 1.1 Kjernefrekvens 1410 MHz 1515 MHz 1350 MHz 1506 MHz 1607 MHz 1480 MHz Boost-frekvens 1710 MHz 1800 MHz 1635 MHz 1683 MHz 1734 MHz 1582 MHz Effektiv minnefrekvens 14 GHz 14 GHz 14 GHz 8 GHz 10 GHz 11 GHz Minnetype 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 11 GB GDDR6 8 GB GDDR5 8 GB GDDR5X 11 GB GDDR5X Minnebus 256-bit 256-bit 352-bit 256-bit 256-bit 352-bit Båndbredde 448 GB/s 448 GB/s 616 GB/s 256 GB/s 320 GB/s 484 GB/s Streampros. 2304 2944 4352 1920 2560 3584 Transistorer 10.8 mrd. 13.6 mrd. 18.6 mrd. 7.2 mrd. 7.2 mrd. 12 mrd. TMU 144 184 272 120 160 224 ROP 64 64 88 64 64 88 Strømkontakt 8-pinner 8+6-pinner 8+8-pinner 8-pinner 8-pinner 8+6-pinner Typisk forbruk 185 W 225 W 260 W 150 W 180 W 250 W Lansert Oktober 2018 September 2018 September 2018 Juli 2016 Juni 2016 Mars 2017 Lanseringspris 6400 kr (FE) 8500 kr (FE) 12 700 kr (FE) 4900 kr 7600 kr 7600 kr Laveste pris tredjepartsmodeller 6400 kr 8300 kr 11 500 kr 3900 kr 5000 kr 7300 kr Åpne fullskjerm Mer +

Testede RTX 2080-modeller

RTX 2080-modell Nvidia Founders Edition MSI Gaming X Trio Grafikkprosessor TU104-400A TU104-400A Kjernefrekvens 1515 MHz 1515 MHz Oppgitt boost-frekvens Målt boost-frekvens (Stabil boost ved OC) 1800 MHz 1950 MHz (ca 2040 MHz) 1860 MHz 1965 MHz (ca 2025MHz) Effektiv minnefrekvens (OC) 14 GHz (16 GHz) 14 GHz (15 GHz) Strømkontakt 8+6-pinner 8+8-pinner Mål og vekt 26,9 x 11,5 x 3,9 cm, 1,27 kg 33 x 14 x 5,5 cm, 1,54 kg Pris ved test 8500 kr 9050 kr Åpne fullskjerm Mer +

Les om Turing-arkitekturen (trykk for å utvide)

«Turing» oppsummert

Vi har allerede dypdykket ned i Turing-arkitekturen, som kortene i RTX 20-serien er basert på, men under får du en rask oppsummering som tar for seg de viktigste nyvinningene dens.

Mer realisme med strålesporing

De nye RT-kjernene i Turing-arkitekturen skal gi oss«den hellige gral» for rendering av datagrafikk, nemlig strålesporing, eller «raytracing» som det heter på originalspråket.

Strålesporing, som du kan lese mer om her, gjør det blant annet mulig at omgivelser reflekteres i store vinduer langs gaten eller i lakken på en mørk bil. I Battlefield V har vi sett eksempler på hvordan sølepytter viste refleksjonene til utbombede bygninger og regnvåte brostengater totalt endret karakter når granater gikk av og badet dem i oransje og røde lys. Tilsvarende betyr strålesporing en ny vår for realistiske skygger, og kan også hjelpe til med å imitere mer realistiske materialer.

Selv om en rekke titler er annonsert med støtte for strålesporing i månedene og året som kommer, er dessverre ingen klare til lanseringen av RTX-kortene. Om du bestemmer deg for å kjøpe et betyr det at du må vente til minst november (når Battlefield V kommer) med å utnytte kortet til det fulle. Et annet og minst like viktig element er selvsagt at ingen vet hvor mye ytelse (les FPS) det koster å ha strålesporing-funksjoner aktivert. Det kan være snakk om 10 prosent, eller det kan være snakk om mye, mye mer. Det er også høyst usikkert hvor realistisk det er å forvente at RTX 2080 eller 2080 Ti kan drive strålesporing i 4K-oppløsning, eller med høy bildeflyt i 1440p-oppløsning.

Det er lett a se hva stralesporing bidrar med i Battlefield V til venstre, med refleksjoner i billakken og gaten. I Tomb Raider til hoyre svever figurene ved fontenen over bakken uten riktig skyggelegging, noe stralesporing fikser.

Supereffektiv kantutjevning: DLSS

Med Turing-arkitekturens Tensor-kjerner og deres store nevrale nettverk kan RTX-kortene skilte med støtte for en ny type kantutjevning kalt «Deep Learning Super Sampling», eller bare DLSS.

DLSS skal ifølge Nvidia levere bilder med mindre ujevnheter og feil, samt større skarphet, enn noen annen kantutjevningsteknikk. Ikke minst skal den være svært lite ressurskrevende.

Ingen spill støtter DLSS ennå, men vi har prøvd DLSS i aksjon i en oppdatert versjon av benchmark-verktøyet til Final Fantasy XV.

Resultatene er utrolige:

Sammenlignet med tradisjonell TAA-kantutjevning ser vi at ytelsen til RTX 2080 Ti øker med 36 prosent når vi aktiverer DLSS og Tensor-kjernene får mat å jobbe med. Det mindre kraftige RTX 2080 ser på sin side en ytelsesøkning på hele 44 prosent.

Like viktig som å konstatere at ytelsesøkningen er massiv, er det å fastslå at vi ikke klarte å se forskjell på de to typene kantutjevning. Kombinert med økt ytelse generelt fra RTX-kortene er det dermed tydelig at spill med DLSS-støtte blir spesielt viktige å ha på radaren fremover. En foreløpig liste over hvilke spill som er annonsert med DLSS-støtte får du her, men denne vokser stadig.

Nå kan en argumentere for at kantutjevning ikke er nødvendig i 4K-oppløsning, og mens det helt riktig kan være mindre effektfullt på skjermer under 30 tommer, er det fortsatt greit å ha for større skjermer og TV-er. DLSS ser dessuten ut til å bli en virkelig vinner på raske skjermer med oppløsninger som 1440p eller lavere, selv om vi dessverre ikke fikk testet akkurat dette.

DLSSx2 skal vare mer effektiv, og som vi ser, også mer presis enn TAA.

Mer effektive CUDA-kjerner for dagens spill

Dedikerte RT- og Tensor-kjerner kan benyttes i en ny hybrid renderingmodell som kombinerer strålesporing i sanntid (såkalt «raytracing»), rasterering, kunstig intelligens og simulering for å gi mer realistisk og filmaktig grafikk enn tidligere. Det er denne samlede ytelsen Nvidia forsøker å oppsummere i form av RTX-OPS-spesifikasjonene for de nye kortene.

Med tanke på dagens spill, som kanskje ikke får DLSS-støtte, er det også viktig å peke på at Shading-ytelsen til hver CUDA-kjerne (streamingprosessor) skal ha økt med inntil 50 prosent. Nytt, raskere og 20 prosent mindre energikrevende GDDR6-minne tar dessuten over stafettpinnen fra GDDR5X-minnet i forrige generasjon. Forbedrede komprimeringsalgoritmer gjør det dessuten mulig å overføre enda mer informasjon mellom GPU og minne.

Turing-brikkene er videre produsert med en fabrikasjonsprosess kalt 12 nanometer FinFET Nvidia (FFN). I forhold til 16 nm Pascal gir dette plass til flere transistorer, hvor de maskinvarebaserte akseleratorene dog stjeler en del plass. Det er derfor den store TU102-300-brikken i RTX 2080 Ti er hele 60 prosent større enn GP102-300-brikken i GTX 1080 Ti, men samtidig bare leverer 21,4 prosent flere CUDA-kjerner.

MSI Gaming X Trio er nyeste utfordrer til Nvidias FE-modell. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Testbenken 2018 CPU: Intel i7-8700K @4,8 GHz

HK: MSI Z370 Gaming Pro Carbon

Minne: G. Skill Trident Z 3600 MHz

Grafikkdriver: GeForce 411.70 Alt om testbenken og rutinene våre » Mer +

Hakket høyere ytelse

NB: For ytelse mener vi det er naturlig å sammenligne RTX 2080-kortene mot forrige generasjons flaggskip, GTX 1080 Ti, på grunn av at disse har omtrent lik pris. Nvidia mener selvsagt GTX 1080 er den naturlige sammenligningskandidaten, men dette ligger i en helt annen – lavere – prisklasse.

Når vi ser på ytelsesgrafen under blir det klart at RTX 2080 FE legger seg henholdsvis 5,4- og 4 prosent over ytelsen til GTX 1080 Ti ved 1440p- og 4K-oppløsning. Dette er litt skuffende, særlig ettersom Nvidias Founders Edition – akkurat som kortene det sammenlignes med – er overklokket fra fabrikk.

MSIs Gaming X Trio leverer heldigvis et par knepp høyere ytelse enn dette igjen ut av esken. Vi måler det til 2 prosent høyere ytelse i 1440p-oppløsning og 3 prosent høyere ytelse i 4K-oppløsning i forhold til Founders Edition.

Om vi sammenligner Gaming X Trio mot vårt GTX 1080 Ti – som tilfeldigvis er signert MSI Gaming X – ser vi ytelsesøkninger på rett over 7 prosent i begge oppløsninger.

I forhold til GTX 1080, som vi på grunn av prisøkningen til etterfølgeren ikke liker å sammenligne for mye med, tilbyr RTX 2080 mellom 35 og 40 prosent høyere ytelse. 3DMark-resultatene på neste side understøtter også at RTX-kortene byr på en prosentvis større ytelsesøkning i den mer krevende 4K-oppløsningen enn i 1440p.

Vi skal imidlertid huske på at ingen av testspillene våre tar i bruk RTX-seriens Tensor-kjerner, som ved hjelp av DLSS-teknikken kan øke ytelsen ganske dramatisk der dette støttes.

Høyere ytelse med overklokking

Selv om begge RTX 2080-kortene våre er overklokket fra fabrikk er de bygget for å tåle og ta i enda et ekstra tak. Etter noen runder i EVGAs Precition X1 endte vi opp med kjernefrekvenser som stabiliserte seg på henholdsvis 2040 MHz for Founders Edition og 2025 MHz for MSI Gaming X Trio etter 20 minutter last.

Denne frekvensøkningen på omtrent 70 MHz over det kortene klokket opp til med boost-frekvenser ut av esken, sammen med øke minnefrekvenser, resulterte selvsagt i høyere ytelse.

Hos Founders Edition steg ytelsen med 6 prosent, mens for MSIs Gaming X Trio – som allerede presterte hakket bedre – økte ytelsen med omtrent 4,5 prosent.

Selv om Nvidia har skrudd opp prisene kraftig for RTX 20-serien i forhold til GTX 10-serien ser vi av kroner per FPS-grafen vår at et RTX 2080 faktisk ikke er en helt dum løsning. I alle fall ikke om vi sammenligner mot GTX 1080 Ti som det yter bedre enn.

Vi får ikke de flerfoldige prosentene økt ytelse ut av boksen som vi er vant med fra tidligere generasjonsskifter, men må foreløpig greie oss med omtrent 7 prosent mer ytelse ut av boksen over GTX 1080 Ti. Dette ytelsesløftet betaler vi omtrent 3,5 prosent mer for per FPS med et RTX 2080, men så skal vi huske at RTX 2080 har funksjoner som du som GTX 1080 Ti-eier kan se langt etter.

For om ikke strålesporing er noe du ivrer voldsomt etter ennå kan i alle fall flere spill skilte med fremtidig støtte for DLSS, som vil gi en ytelsesøkning som strekker seg langt over de nevnte 7 prosentene i «vanlige» spill.

For personer som ikke alltid må ha det aller beste fremstår på mange måter RTX 2080 som en bedre «deal» enn RTX 2080 Ti, som koster hele 18,5 prosent mer per FPS med dagens priser.

Med RTX-serien har Nvidia gått bort fra å bruke en «blower»-style-kjøler, som blåser varm luft ut bak kortet, og heller valgt en løsning med to frontmonterte 85mm vifter.

Den nye kjøleløsningen er godt nytt for de av oss som ikke har veldig kompakte PC-bygg da den gir mye lavere temperaturer og hakket mindre støy enn tidligere Founders Edition-kort. Til referanse målte vi GTX 1080 FE til 41 dBA og 81 celsius under last.

Temperaturforskjellen er lett å se, mens forskjellen i støy blir særlig viktig ved overklokking. Der sistnevnte giret skikkelig opp øker støynivået til RTX 2080 bare med én desibel.

Det rimelig store Gaming X Trio-kortet forsvarer størrelsen ved at det kan vise til langt penere støynivå og temperaturer. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Men så kommer det første tredjepartskortet vi tester og knuser Nvidias forbedrede referansedesign. MSI Gaming X Trio er jammen stort og tungt, men gjett om det er lett å forsvare størrelsen når vi ser resultatene. Dette «gigakortet» kan nemlig vise til lave 35,5 dBA og kun 67 grader celsius under last. I praksis er Gaming X Trio så stille at vi ikke hører det over normal bakgrunnstøy.

Til tross for at Founders Edition aldeles ikke er noen bråkebøtte blir dermed forskjellen mellom de to RTX 2080-modellene som natt og dag å regne. Ekstra imponerende er det å se hvor godt MSIs kort takler overklokking, der vi egentlig ikke merker mer støy fra kortet enn uten overklokking, og bare ser tre grader høyere temperaturer.

MSI RTX 2080 Gaming X Trio

MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio HDMI 3xDP 8GB

MSIs Gaming X Trio er både tykt, langt og høyt der det kommer med to massive kjøleribber som er koblet sammen med flere kraftige kjølerør. Vår anbefaling er at du måler opp kabinettet ditt før du handler dette, for du kan ikke ta for gitt at det vil smette inn hvor som helst.

Men så er dette tross alt flaggskipet i MSIs RTX 2080-serie. Og det solide grunnarbeidet gjør det lett som en lek for de tre viftene på toppen å bortransportere varmen fra kjøleribbene.

Totalt finner vi tre vifter på kortet, og du legger nok raskt merke til at de har forskjellig størrelse. De to store viftene måler gode 95mm, mens den tredje måler 85mm. Den reduserte størrelsen skyldes at MSI måtte gjøre plass til NVLink-broen, som lar deg koble sammen to kort. Med en mindre vifte ytterst på kortet kan en liten del av plastdekselet skrus bort for å gi tilgang til NVLink-broen. Dette hadde ikke vært mulig med en større vifte med kjøleribbe under.

De tre viftene fungerer som bare juling i tandem med den massive kjøleribben. Gaming X Trio måles aldri over 67 grader (70 ved overklokking) og har dessuten stålkontroll på støy. Vi vil faktisk påstå at støyen er nær ikke-eksisterende under spilling, og dersom det skulle friste med litt overklokking merker du neppe forskjell med ørene, selv om apparatet vårt gjorde et lite utslag på én desibel.

Enkelte likte ikke den røde dekoren på tidligere Gaming X-kort, noe MSI har tatt til seg når de har designet Gaming X Trio rundt sort/sølv-toner. Fargevalget virker kanskje kjedelig, men så er kortet rikelig utstyrt med RGB-lys i front og topp. Satt opp på riktig måte, med farger som spiller på lag med resten av systemet, kan du få til et flott oppsett hos deg.

De som ikke monterer kortet vertikalt (altså de fleste av oss) vil uansett se mest på bakplaten av børstet aluminium. Denne gjør kortet mer spiselig for den som ikke faller pladask for den røffe designen det ellers har.

Med total overlegen kjøling og støynivå, hakket bedre ytelse enn FE-kortet til Nvidia og ikke veldig mye høyere pris, er MSIs Gaming X Trio er klart bedre valg enn Founders Edition. For deg som har plass til det, da.

fjerne Sammenlign MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio Fordeler + Svært god ytelse i 1440p

+ Støtte for DLSS og strålesporing

+ Mye potensiale for enda høyere ytelse i kommende DLSS-spill

+ Energieffektivt

+ Svært støysvakt

+ God kjøleløsning Ting å tenke på — Få planlagte spill med DLSS-støtte fremover

— Ingen spill med støtte for strålesporing ute

Nvidia RTX 2080 FE

nVidia GeForce RTX 2080

Nvidias Founders Edition er et kompakt og svært velbygget kort som ser strålende ut i maskinen din. Men det viktigste er jo hvordan det oppfører seg under spilling.

Og det er under spilling Founders Edition kommer til kort på alle måter. Ikke når vi tenker på spillytelsen – den er bare et par prosent lavere enn det tredjepartskort kan vise til i testene våre – men når det kommer til kjøleløsningen.

For selv om det nye designet sørger for betydelig mindre støy og lavere temperaturer enn tidligere referansedesign fra GTX 10-serien er det ingen tvil om at tredjepartskort er veien å gå for de aller fleste av oss.

Den eneste virkelige fordelen FE-kortene har er byggekvaliteten og det kompakte designet, som gjør dem bedre egnet for små PC-kabinetter.

fjerne Sammenlign Nvidia GeForce RTX 2080 Fordeler + Svært god ytelse i 1440p

+ Støtte for DLSS og strålesporing

+ Knallgod byggekvalitet

+ Kompakt

+ Energieffektivt Ting å tenke på — Få planlagte spill med DLSS-støtte fremover

— Lite rom for overklokking

— Svært dyrt

— Ikke optimal kjøling

— Mer støyende enn tredjepartsmodeller

— Ingen spill med støtte for strålesporing ute

Disse passer RTX 2080-kortene for

Baksiden av MSI Gaming X Trio. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Fra de detaljerte ytelsesmålingene på neste side ser vi at RTX 2080-modellene kan duppe under 60 FPS-merket i de aller tyngste spillene i 1440p-oppløsning, men stort sett slipper du med skrekken. For 4K-oppløsning er det imidlertid klart at storebror RTX 2080 Ti er det klare førstevalget takket være større kontroll på Min-FPS-en her.

RTX 2080 legger seg ytelsesmessig omtrent 7 prosent over den gamle kongen, GTX 1080 Ti. Dette er skuffende med tanke på prisen, men selv om sistnevnte er hakket rimeligere i innkjøp og tilbyr noen flere FPS per krone, er det likevel enkelt å anbefale deg å velge RTX 2080 om du først skal ha et nytt kort i denne prisklassen.

En ny Virtuallink-port er på plass på alle de nye RTX-kortene for å støtte tilkobling av VR-briller med bare én kabel. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Grunnen heter DLSS. Denne RTX-eksklusive kantutjevningsteknikken vil kortet dra nytte av i tiden som kommer for å øke bildeflyten i spill. I Final Fantasy XV har vi allerede sett hvordan ytelsen steg med over 40 prosent når TAA-kantutjevningen ble byttet ut med DLSS, og økninger av denne typen er selvsagt ikke tatt hensyn til i våre ytelsesgrafer ettersom dagens spill ikke støtter teknikken. Dette kommer imidlertid til å endre seg i månedene som kommer, og da er det kjedelig å ha lagt mye penger i et kort som ikke støtter den.

Det nye Founders Edition-designet bruker to vifter, men har beholdt dampkammeret fra tidligere kort. Dette er grunnen til at det er såpass kompakt i forhold til tredjepartsmodellene. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

DLSS er også nøkkelen som må til får å låse opp virkelig stabil bildeflyt i 4K-oppløsning for de tyngste spillene, men 1440p har RTX 2080 god kontroll på.

Om du i dag ruger på et GTX 1080 Ti er vi klare på at du bør gå for storebror RTX 2080 Ti for å virkelig merke ytelseshoppet forbedrede CUDA-kjerner og Tensor-kjerner kan levere.

Ditto oppfordring gjelder, i alle fall inntil videre, dersom planen er å kjøpe et nytt grafikkort for å kjøre neste generasjons grafikkteknologi, strålesporing. Strålesporing er ventet å bli svært krevende, og selv om vi ikke har fått noen gode eksempler på hvor mange FPS dette vil stjele fra ytelsen har vi indikasjoner på at du vil ønske å ha så mange «RT»-kjerner som mulig for at denne teknologien får vise seg fra sin beste side.

NB: Før vi har sett hvordan strålesporing påvirker spillytelsen føler vi oss ikke klare til å sette en karakter på noen av RTX-kortene. Disse tidlige testene vil oppdateres utover høsten etter hvert som vi stifter bedre bekjentskap med de (tross alt) nye og revolusjonerende teknikkene de byr på.

Detaljerte ytelsesgrafer »

Her finner du detaljerte ytelsesmålinger for de syv testspillene våre, i tillegg til syntetiske målinger i 3DMark.

