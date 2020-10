Vi har funnet de beste hodetelefonene med støydemping

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Aktiv støydemping i hodetelefoner er en fantastisk funksjon, selv om den nok i hovedsak brukes på hjemmekontoret i disse coronatider, ikke på fly.

Tidligere var det Bose som var den klare markedslederen på dette feltet, men de siste årene har de fleste produsenter med respekt for seg selv kastet seg på bølgen, enkelte også med veldig godt resultat. Det lanseres nye modeller støtt og stadig, og det er grunnen til at vi igjen oppdaterer denne samletesten.

Siden vi sist oppdaterte den i mars har vi testet hele sju nye modeller som alle som en legger seg i eller rundt toppsjiktet. Kvaliteten er med andre ord gjennomgående svært høy, og det er i mange tilfeller små nyanser som skiller modellene. Dette er i de fleste tilfeller produsentenes absolutte flaggskip, og det vises.

I denne testen ser vi på trådløse hodetelefoner som koster over 2000 kroner. Vi har også en annen samletest med rimeligere hodetelefoner med støydemping , skulle du være mer interessert i det, men denne har uheldigvis ikke vært oppdatert på en god stund.

Slik tester vi

Under finner du en rangering av de modellene vi synes er best. I vår test har vi vektlagt lydkvaliteten til de ulike kandidatene, vekt og komfort på produktet, batterilevetid, design og eventuelle ekstrafunksjoner.

I tillegg har vi sjekket hvor god rekkevidde de ulike hodesettene har, og ikke minst hvor godt den aktive støydempingen fungerer. Her har vi tatt med oss klokkene ut i felten og oppsøkt miljøer som setter funksjonen på en skikkelig prøve. Der det har vært mulig å få til, har hodetelefonene også også vært med oss på fly, men i coronaperioden har reisevirksomheten naturlig nok vært minimal, og vi har derfor vært nødt til å simulere flymiljøer hjemme med lyd fra Youtube.

Til å sjekke lydkvaliteten har vi brukt ulike alternativer, blant annet Spotifys Extreme-kvalitet, samt Tidal (320 kbps) og ulike nettradioer. Vi bruker både Apples iPhone og ulike Android-telefoner i testingen, da disse bruker ulike lydkodeker som kan ha innvirkning på lyden du får servert.

Dette er hodetelefonene vi har hatt til test:

Formfaktor Vekt Oppgitt batterilevetid (støydemping på) Pris AKG N700NC M2 Around-ear 277 gram 23 timer 2590,- Bang & Olufsen H8i On-ear 215 gram 30 timer 2990,- Bang & Olufsen H9 3rd Gen Around-ear 285 gram 25 timer 3990,- Bang & Olufsen H95 Around-ear 323 gram 38 timer 8750,- Beats Studio 3 Wireless Around-ear 260 gram 22 timer 2490,- Beyerdynamic Lagoon ANC Around-ear 283 gram 24,5 timer 2890,- Bose NCH 700 Around-ear 250 gram 20 timer 3690,- Bose QC35 II Around-ear 235 gram 20 timer 2490,- Bowers & Wilkins PX7 Around-ear 310 gram 30 timer 4298,- Dali IO-6 Around-ear 325 gram 30 timer 4398,- Denon AH-GC30 Around-ear 287 gram 20 timer 2498,- Jabra Elite 85h Around-ear 296 gram 36 timer 2490,- JBL Club One Around-ear 379 gram 23 timer 4190,- KEF Space One Wireless Around-ear 330 gram 30 timer 2199,- Kygo A11/800 Around-ear 250 gram 19 timer 2499,- Marshall Monitor II ANC Around-ear 320 gram 30 timer 3290,- Master & Dynamic MW65 Around-ear 245 gram 25 timer 4590,- Nuraphone G2 Around-ear 329 gram 20 timer 4198,- Sennheiser Momentum 3 Around-ear 305 gram 17 timer 3290,- Sennheiser PXC 550-II Around -ear 227 gram 30 timer 2990,- Shure Aonic 50 Around-ear 334 gram 20 timer 4390,- Sony WH-1000XM3 Around-ear 255 gram 30 timer 2890,- Sony WH-1000XM4 Around-ear 254 gram 30 timer 3990,-

Ingen over, ingen ved siden av - for de fleste

Sony WH-1000XM4

Sonys 1000X-serie har siden lanseringen vært noe av det ypperste du kunne få av hodetelefoner med støydemping, men med årets modell tar de steget helt opp på toppen av pallen hos oss. 1000XM4 har først og fremst en kompromissløs støydemping som effektivt tar livet av det aller meste av omgivelsesstøy, være det seg en flykabin eller trafikk fra veien ved siden av deg. Ingen av konkurrentene klarer helt å matche dette, selv om det definitivt er mange av de andre som også er gode.

Sammenliknet med 1000XM3 er forbedringene såpass subtile at du nok vanskelig vil legge merke til dem om du ikke har anledning til å sammenlikne direkte, men XM4 er bedre enn XM3 på enkelte områder. De reduserer for eksempel definitivt noe mer av den mest høyfrekvente motorstøyen på fly, som kanskje også er den mest irriterende å høre på. De er nok også et lite hakk bedre til å dempe stemmene fra passasjerene rundt deg, og samlet gjør det at den «min egen boble»-effekten er enda større i den nye versjonen. Om du spiller musikk merker du knapt noe til motorstøyen annet enn at du kjenner at det vibrerer i gulvet.

Til fjerde generasjon har Sony også gjort endringer i lyden som vi synes er til det bedre. Bassen er først og fremst hakket strammere og diskantgjengivelsen er skrudd litt opp. I sum gir det en mer balansert og åpnere lyd enn på forgjengeren: Fortsatt fantastisk engasjerende og morsomt å lytte til, men litt mindre brummende og bassfokusert enn før.

Ellers er komforten svært god, de holder ut 30 timer på batteri og Sony har lagt til en rekke funksjoner vi mer eller mindre visste at vi trengte. Viktigst er kanskje muligheten for multipoint-tilkobling, altså at du kan være tilkoblet mer enn én bluetooth-enhet samtidig. Dette var noe som ofte var etterspurt på 1000XM3, og også noe mange har valgt Bose for. Du må bare passe på å aktivere funksjonen i Sonys app.

Mikrofonkvaliteten har vært litt av en akilleshæl for Sony tidligere, og de hevder selv at den skal være forbedret med 1000XM4. Det er den også, men Sony er fortsatt ikke på nivå med konkurrenter som Bose og Jabra på dette området. XM4 gjør en bedre jobb med å skille ut stemmen din fra bakgrunnsstøyen, men støyete omgivelser er fortsatt mer problematisk hos Sony enn det er hos NCH 700 og Jabra Elite 85h. Kort fortalt: De har gått fra å være rimelig svake til å bli helt greie, men fortsatt ikke like gode som de beste.

Totalt sett er likevel WH-1000XM4 hodetelefonene vi tror aller flest kommer til å bli fornøyd med. Dermed havner de også på topp i et meget godt felt.

Velg disse hvis: Du vil ha den aller heftigste støydempingen og hodetelefoner som fungerer på alle områder.

Les hele testen av Sony WH-1000XM4 her .

9.5 Imponerende Sony WH-1000XM4
Det begynner å bli vanskelig å finne ting å utsette på Sonys flaggskip-serie. Fordeler Markedsledende støydemping

Engasjerende, fyldig lyd

Høy komfort

God batteritid, rask lading

Autopause som fungerer godt

Bedre samtalekvalitet enn tidligere

Speak-to-chat og quick attention er nyttige funksjoner

Multipoint bluetooth Ting å tenke på Mangler fortsatt litt åpenhet i lyden versus de beste

Ingen Aptx-støtte

Kun middels samtalekvalitet

Multipoint kan ikke brukes sammen med LDAC

Et meget godt alternativ

Bang & Olufsen Beoplay H9 (3rd Generation)

Danske Bang & Olufsen er kommet til sin tredje generasjon H9, og vi anser dem fortsatt som noe av det ypperste du kan kjøpe av hodetelefoner, støydemping eller ei. Designet er stort sett det samme som før, men generasjon tre har fått en liten endring på øreputene for å gi bedre plass til ørene. De skal også ha fått litt mer polstring over hodet enn tidligere, alt for å øke komforten, og videre en egen, dedikert knapp for å aktivere taleassistenten på telefonen din.

Materialene som brukes er helt i toppklasse, med aluminium, lær og lammeskinn i front. Komforten er som tidligere svært god, selv om polstringen over hodet er litt i stiveste og hardeste laget. Det er riktignok litt mer av den enn før, men det hadde fortsatt vært på sin plass med en litt mykere variant. Du kan nemlig oppleve et visst gnag i hodebunnen etter hvert som lyttetiden overstiger en time eller to.

Lydmessig virker B&O å ha skrudd diskantspaken noe tilbake fra forgjengeren H9i. H9i var nemlig skrudd veldig langt mot skarphet i diskanten, og i noen tilfeller kunne det bli litt for mye, med en litt syntetisk klang som resultat. 3rd Gen. er fortsatt skarp og veloppløst, men låter hakket varmere og mer organisk. Noen vil nok likevel garantert foretrekke den skarpere tuningen i H9i, så det er ikke sikkert at endringen er til det positive for alle.

Ellers gjelder fortsatt alt det vi tidligere har sagt om H9-serien. De låter nærmest konsertaktig luftig og stort, har en fabelaktig balanse gjennom hele registeret og makter å låte både engasjerende og relativt nøytralt på samme tid. Uheldigvis gjør den aktive støydempingen at lydkvaliteten forringes litt, med spesielt et lite slør over vokalen.

Batterilevetiden er dessuten vesentlig oppdatert fra før, med 25 timer mot 16 timer tidligere. Det gjør H9 3rd Gen betydelig mer konkurransedyktige – 16 timer var i nedre sjikt, mens 25 timer plasserer dem omtrent midt i flokken og vel innenfor det vi anser som akseptabel batteridriftstid.

Støydempingen virker på sin side å være identisk med på H9i. Det betyr at den er relativt habil, men et lite stykke unna nivået til Bose og kanskje først og fremst Sony. På kontoret legger H9 for eksempel et behagelig slør over omgivelsene, men klarer ikke å kansellere vekk like mye av stemmer og andre ujevne lyder som det for eksempel Sony klarer.

Bang & Olufsen H9 3rd Gen er, tross at prisen har sunket en tusenlapp fra lanseringsprisen, fremdeles en kostbar fornøyelse. Vi tror dog det er en fornøyelse du vil ha stor glede av i hverdagen, selv om det kanskje er andre hodetelefoner som gir deg bedre støydemping, spesielt på fly.

Velg disse hvis: Du synes fantastisk lydkvalitet i hverdagen er viktigere enn å ha den aller heftigste støydempingen – og synes design er noenlunde viktig.

9 Imponerende Bang & Olufsen Beoplay H9 (3rd Generation)
Danske B&O befester posisjonen som leverandør av strålende hodetelefoner. Fordeler Svært god lyd

Habil støydemping

Pent design, påkostede materialer

Touchkontrollene er enkle å bruke

Komfortable å ha på

God batterilevetid Ting å tenke på Lyden er best uten støydempingen aktiv

Ikke like god støydemping som hos de aller beste

Ikke sammenleggbare

Litt trøbbel med tilkobling til to enheter samtidig

Kostbare

Forrige generasjon er fortsatt meget god

Sony WH-1000XM3

Selv om 1000XM4 nå er førstevalget, er også 1000XM3 et meget habilt valg til rundt en tusenlapp mindre enn etterfølgeren. Støydempingen er som nevnt bare et lite hakk svakere enn på 1000XM4, og lyden er også hakket mer basstung og med mindre tydelig diskant - men fortsatt god.

Batteritiden er dessuten den samme, med rundt 30 timer med støydempingen aktivert, og komforten er god også her. De to største utfordringene med 1000XM3, som til en viss grad er løst med XM4, er mangelen på multipoint-tilkobling og at samtalekvaliteten er elendig. Bruker du hodetelefonene mye til samtaler ville vi kanskje anbefalt heller å velge Jabra Elite 85h, men også 1000XM4 er altså et bedre valg enn 1000XM3 her.

Du går altså glipp av mange små forbedringer om du velger 1000XM3 over 1000XM4, men du sparer til gjengjeld minst en tusenlapp i skrivende stund. Og 1000XM3 er fortsatt helt der oppe når det gjelder støydempende hodetelefoner, selv om det er andre som leverer bedre lyd enn Sony.

Velg disse hvis: Du synes støydemping er viktigere enn det meste annet, liker mye bass og moro og ikke vil bruke 4.000 kroner.

Les hele testen av Sony WH-1000XM3 »

9 Imponerende Sony WH-1000XM3
Fordeler Fabelaktig støydemping som også tar høyfrekvent lyd

Behagelige puter og hodebøyle

Svært engasjerende spillestil

Lang batteritid, hurtiglading over USB-C

Forseggjort bæreveske Ting å tenke på Berøringsfølsomme kontroller kan irritere

Litt bassig lyd uten bruk av equalizer

Kan ikke kobles til to kilder samtidig

Svak samtalekvalitet i støyete omgivelser

Fryktelig dyre, men også veldig gode

Bang & Olufsen Beoplay H95

Akkurat som om at Bang & Olufsens hodetelefoner ikke var dyre nok fra før, kom nye Beoplay H95 tidligere i høst. Til 8.750 kroner er de blant de absolutt dyreste trådløse hodetelefonene vi noen gang har testet, og om du ser på hva du får per krone er det åpenbart at det er andre modeller som er bedre valuta for pengene. Det betyr ikke at ikke H95 er gode.

Først og fremst er støydempingen noen hakk opp fra H9. Sony WH-1000XM4 er nok litt hvassere på å fjerne de mest irriterende høye frekvensene i flystøyen, men de legger til gjengjeld hakket mer press på trommehinnene og kan nok for noen være litt mer slitsomme av den grunn. H95 er heller ikke veldig langt bak, og de har definitivt også evnen til å lage den der «min egen boble»-følelsen hodetelefoner med god støydemping - ikke minst også grunnet god passiv støydemping - har. De er godt isolert både inn og ut, og lekker i det hele tatt veldig lite lyd.

Lydmessig er også H95 nærmest uovertruffen. B&O har strevd litt med å skru diskantgjengivelsen «riktig» på H9 - H9i var for eksempel i overkant lyse og skarpe, mens H9 3rd Gen. nok gikk litt langt i motsatt retning. Med H95 har B&O endelig truffet riktig, og resultatet er en svært helhetlig, velbalansert og ikke minst fantastisk engasjerende lyd.

Tingene vi liker så godt med H9-serien er nemlig fortsatt her - det konsertaktig store lydbildet og det solide bassfundamentet er begge på plass, med B&Os typisk varme klang og enorm fylde. Det kan nok argumenteres med at B&O-lyden nesten kan bli litt for mye av det gode - bassen er riktignok både tørr og kontant, men kombinert med fylden i mellomtonen tar de sammen såpass stor plass at det blir litt lite igjen til resten. Om du foretrekker en skarpere diskant og mer luft har du heldigvis et veldig godt alternativ i Shure Aonic 50 - begge veldig gode, men de tilfredsstiller nok litt ulike lydpreferanser.

Multipoint er på plass, men H95 mangler noen funksjoner som enkelte av de andre i feltet har. De har for eksempel ikke autopause når du tar dem av deg, men samtalekvaliteten er i alle fall god, selv i støyete omgivelser. Batteritiden er dessuten på meget solide 38 timer, som er helt i toppklassen.

Alt i alt fabelaktig fra B&O, og H95 forbedrer det aller meste fra H9. Når vi da ikke rangerer dem enda høyere er det naturligvis på grunn av prisen, som er mange tusenlapper over det vi tror folk flest har lyst til å bruke på hodetelefoner. Om du har penger som brenner i lommeboka og vil bruke de ekstra tusenlappene på dansk luksuslyd: For all del, du blir neppe skuffet.

Les hele testen av Bang & Olufsen Beoplay H95 .

9 Imponerende Bang & Olufsen Beoplay H95
Luksus på alle måter fra B&O, men prisen er avskrekkende Fordeler Stor og enormt engasjerende lyd

Solid aktiv støydemping

Påkostede materialvalg

Lekkert bæreetui

Smarte ringer til å justere volum og støydemping

God samtalekvalitet

Meget god batteritid Ting å tenke på Svært høy pris

Kanskje litt i overkant fyldig mellomtone for noen

Iblant litt kranglete multipoint-tilkobling

Vi savner valgmuligheter i appen

Kunne hatt litt mer polstring over hodet

Tvinger ambient-modus i telefonsamtale

Helt der oppe med Sony

Jabra Elite 85h

Danske Jabra kastet seg i fjor ut i markedet for støydemping, og de gjorde det med bravur. De ligger nemlig helt der oppe med Sony i å kombinere god lydkvalitet med heftig støydemping i en komfortabel pakke.

Jabraene har dessuten fysiske knapper på øreklokkene i stedet for touchpaneler, men til gjengjeld har de en litt merkelig løsning hvor du vrir dem «i posisjon» for å skru dem på i stedet for å ha en fysisk på-knapp.

Jabra er nesten like gode som Sony og Bose på støydemping, men Sony er hakket mer kompromissløse i sin tilnærming, både med 1000XM3 og ikke minst 1000XM4. Jabraene er dog mer komfortable og føles mer naturlige å ha på når støydempingen står på for fullt, og også Jabra klarer på en imponerende måte å blokkere ut selv ujevne lyder som når kollegene står to meter unna på kontoret og snakker. Vi liker også at du har enkel tilgang til å bytte støydempingsmodus gjennom en egen knapp på hodetelefonene, og Jabras app er også brukervennlig og god.

Lyden til Jabra er mer nøytral enn hos Sony, og de føles åpnere og luftigere - i alle fall sammenliknet med 1000XM3. Helt like store og engasjerende som for eksempel B&O og Shure er de ikke, men også dette er flott å lytte til.

Vi må også gi heder til Jabra for fantastisk god samtalekvalitet. Disse kan du nemlig bruke selv i bråkete omgivelser uten at motparten sliter med å høre deg. Her er danskene på et helt eget nivå i dette selskapet.

Batteritiden er dessuten helt i toppklassen, med voldsomme 36 timer trådløs avspilling med støydempingen aktivert. De lader dessuten ekstremt raskt via USB-C-tilkoblingen og støtter tilkobling til to enheter samtidig, noe Sony ikke gjør.

Komforten er dessuten god også her, men det er mulig Sony og Bose er ørlite bedre. Elite 85h er nemlig også ganske tunge, og konkurrentene har kostet på seg litt mer polstring rundt ørene enn hva Jabra har.

Det er i det hele tatt veldig lite å utsette på Jabra Elite 85h. De byr på meget god lyd, god støydemping, fantastisk batterilevetid og samtalekvalitet. Prisen er dessuten litt lavere enn for de øvrige vi plasserer helt i toppen, så det er ikke umulig at dette i skrivende stund faktisk er testens beste kjøp.

Velg disse hvis: Du bruker hodetelefonene mye til telefonsamtaler, vil ha litt mer nøytral lyd enn Sony tilbyr – eller bare ikke liker touchkontrollere.

Les hele testen av Jabra Elite 85h »

9 Imponerende Jabra Elite 85h
Fordeler Nøytral, fyldig, detaljert og luftig lyd

Meget god støydemping

Fantastisk samtalekvalitet, selv i bråkete omgivelser

Komfortable å ha på

Enorm batterilevetid Ting å tenke på Ikke helt like ekstrem demping som hos Sony

Ingen justering av nivå på støydempingen, kun av/på

Ingen av/på-knapp kan være irriterende

Kun middels rekkevidde

Sliter med å være tilkoblet to enheter samtidig

Bose med ny vinnerformel

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Bose måtte se seg forbigått av spesielt Sony på støydemping det siste året. Med siste modell har de igjen plassert seg helt der oppe, og også forbedret lydkvaliteten noen hakk sammenliknet med QuietComfort-serien.

Noise Cancelling Headphones 700, som er det noe knotete navnet på nykommeren, har fått et design som må sies å være hakket mer moderne og stilrent enn den mer tanks-aktige QC35. Det fører uheldigvis også til at NCH700 rett og slett er litt mer «slarkete» enn forgjengeren.

Rister du på hodet med NCH 700 på, hører du plasten og metallet i konstruksjonen bråke, og det kan også gjøre at dunking forplanter seg i musikken om du tramper litt hardt med hodetelefonene på. På komfort er likevel Bose på topp, og blant de absolutt beste i feltet til å unngå å gnage på lange turer. Klokkene har blitt litt større, mens putene er like myke og gode som de har vært på noen QC-modell tidligere.

Inntrykket av støydempingen er dessuten at den også er blitt noen hakk bedre, og at Bose med det tangerer Sony på den fronten, i alle fall før WH-1000XM4 ble lansert. Bosene er nok bedre på den jevne støyen, mens Sony kanskje har et ørlite overtak på de litt mer ujevne lydene som er vanskeligere å dempe. Alt i alt er det ganske jevnt, og disse to utgjør nå de aller beste på støydemping, tett fulgt av Jabra.

Lydmessig er også NCH700 bedre enn QC35, spesielt når det gjelder luftighet og stereoperspektiv. Bose beholder imidlertid sin litt sedate og tilbakelente spillestil, og om du er ute etter bass og moro finner du mer av det hos andre. Redaksjonen er litt splittet når det gjelder lyden til Bose - enkelte liker den godt, andre synes den er kjedelig og savner equalizer-mulighet i Bose-appen. Bosene trives best på velproduserte låter med mye bass, som gjerne kunne bli litt for mye av det gode hos Sony.

Det må også nevnes at touchkontrollene til Bose er svært gode. Å trekke fingeren opp og ned på den høyre klokken føles nesten like fysisk som å skyve opp og ned en volumbryter. Løsningen er så responsiv at du fint kan trekke lyden et godt stykke opp eller ned, før du avslutter med å fininnstille ved saktere tempo. Alt i én bevegelse.

Batteritiden er for øvrig oppgitt til 20 timer med trådløs avspilling og støydemping hos Bose, mot opptil 30 timer hos Sony og 36 timer hos Jabra. Bose ligger altså noe bak de skarpeste konkurrentene, men alle kvalifiserer i vår bok til «utholdende nok», så det er ikke noe stort minus. Samtalekvaliteten er også god; mye bedre enn hos Sony, men ikke helt på nivå med Jabra.

Alt i alt har Bose tatt steg fra QC35, men de fremstår kanskje ikke som et like godt kjøp som Sony WH-1000XM4. Om du liker Bose-lyden og synes lav vekt og høy komfort er spesielt viktig, kan disse imidlertid være verdt å vurdere en ekstra gang.

Les hele testen av Bose Noise Cancelling Headphones 700 »

9 Imponerende Bose Noise Cancelling Headphones 700
Bose er igjen høyt på støydempingspallen. Fordeler Markedets beste støydemping

Ekstremt behagelige å ha på

Mye bedre lyd enn forgjengeren

Lang batteritid

Kan kobles til to enheter samtidig

Gode touch-kontroller Ting å tenke på Ikke sammenleggbare

Føles ikke like solide som forgjengeren

Flyadapter følger ikke lenger med

Helt fantastisk Shure-lyd

Shure Aonic 50

Shures første hodetelefoner med støydemping vinner nok ingen designpriser, men de tar igjen med god byggekvalitet, høy komfort og ikke minst en helt spektakulært god lyd. Aonic 50 støtter først og fremst stort sett rubbel og bit av det som trengs av bluetooth-kodeker, med både AAC, Aptx, Aptx HD og LDAC, så du kan være ganske trygg på at du får den beste lydkvaliteten som enheten din er i stand til å levere.

Aonic 50 er først og fremst ekstremt fyldige, detaljerte og velbalanserte. At Shure kommer fra en bakgrunn i studioprodukter er ikke vanskelig å høre, men det er ikke gitt at den bakgrunnen resulterer i en så engasjerende og morsom opplevelse som her.

Bassen er tørr og kontant - du får nok mer av den hos en del andre, men sjelden låter den så tørr og fast som på Aonic 50. Øvre mellomtone og diskant er skrudd til slik at de balanserer helt på grensen til at det blir skjærende og slitsomt når du skrur opp volumet, men faller i de fleste tilfeller ned på riktig side. Sammenliknet med Bang & Olufsen H9 3rd Gen er Aonic 50 betydelig skarpere og mer veloppløste over det hele, mens B&O kanskje har et ørlite fortrinn på luftighet og «konsertfølelse». Smak og behag.

Støydempingen må sies å være helt grei. Den reduserer spesielt de lave frekvensene greit, men det er fortsatt et stykke opp til de beste på markedet. Det føles nesten som om vi begynner å få litt hakk i plata, men faktum er foreløpig at Sony og Bose er i en klasse for seg selv på toppen, og så følger de fleste av konkurrentene et stykke etter – så også Shure, som nok er helt nede i sjiktet etter sjiktet etter de beste.

Batteritiden er oppgitt til 20 timer med trådløs avspilling og støydempingen aktiv, som er greit, men noe bak de beste. De støtter multipoint, men samtalekvaliteten utendørs ikke er veldig god. Spesielt er de veldig følsomme for støy og vind, og da kan det være ganske vanskelig å gjøre seg forstått for motparten i andre enden.

Hovedgrunnen til å kjøpe disse blir dermed lyden, som nærmest står til en full tier. Sånn sett er det synd at resten av opplevelsen ikke er helt på samme nivå. Men om lyden er det viktigste for deg, bør du definitivt be om å prøvelytte til disse før du bestemmer deg.

8.5 Meget bra Shure Aonic 50
Sannsynligvis den beste trådløse lyden vi har hørt Fordeler Til dels magisk lydkvalitet

Finkornet equalizer i appen, god kodekstøtte

Komfortable å ha på

Multipoint bluetooth som fungerer godt

Bæreetui følger med Ting å tenke på Tunge og ikke sammenleggbare

Diskant som kan oppfattes som noe skarp iblant

Andre gjør støydemping bedre, tunge steg forplanter seg i lyden

Kun middels batteritid

Veldig følsom for støy og vind i samtaler

Lekker noe lyd

Rock & roll-hodetelefoner med støydemping

Marshall Monitor II ANC

Den neste kandidaten på listen kommer fra Marshall – som for de aller fleste nok assosieres med forsterkere og annet materiell på en konsertscene. Men selskapet viser med sin Monitor II ANC-modell at de også behersker å lage lydutstyr for oss forbrukere.

Disse hodetelefonene er tro til Marshall sin velkjente stil når det kommer til design. Overflaten på klokkene har det mønsteret som er brukt på selskapets forsterkere i en årrekke. Samtidig så er det også andre detaljer, som spiralkveilede kabler, som gir deg en litt mer rocka følelse enn hva andre modeller kan skilte med.

Samtidig så er disse hodeklokkene gode når det kommer til både brukeropplevelse og lydkvalitet. Til å justere forskjellige valg bruker du en joystick som sitter plassert på den ene klokken. Det trengs litt tilvenning før du er helt fortrolig med denne, men med funksjonene i fingrene så gir denne joysticken en god brukervennlighet.

Lyden er av den ærlige og nøytrale sorten. Dette, kombinert med en god åpenhet og detaljrikhet i diskanten, vil fenge de som jakter denne type lyd. Samtidig så har du mulighet å farge lyden etter eget ønske i en egen equalizer-funksjon i appen til Marshall.

Disse klokkene har også aktiv støykansellering, og det av den gode sorten. Riktignok kan de ikke tukte Sony og Bose som leder an som de beste i denne kategorien, men Monitor II ANC legger seg i det etter hvert ganske store sjiktet som følger like bak.

Marshall II ANC er hodetelefonene for deg som vil ha et rocka utseende på hodetelefonene – og en lydkvalitet som henger med i svingene. I dette selskapet er heller ikke prislappen på drøye 3.000 kroner avskrekkende.

8.5 Meget bra Marshall Monitor II ANC
Rock & roll-særpreg på sitt beste. Fordeler Åpen og detaljert lyd

Design som skiller seg fra mengden

Enkel og ryddig app

Meget god støykansellering

God bærekomfort Ting å tenke på Låter litt tynt og uengasjerende for noen

Hørbar «white noise» fra støykanselleringen når du ikke spiller musikk

Joysticken krever tilvenning før du blir skikkelig venn med den

Tungvekter med svært god lyd

JBL Club One

JBLs flaggskip er et ganske tungt og solid par hodetelefoner, med en vekt som faretruende nærmer seg 400 gram. Vekten er imidlertid fordelt på en måte som gjør at hodetelefonene ikke trykker på noe spesielt punkt, godt hjulpet av godt med (ganske fast) polstring over hodet.

Støydempingen er kurant, men ikke helt på nivå med de aller beste. Undertegnede har for eksempel en luftrenser hjemme som blir ganske bråkete på høyeste nivå. Club One fjerner ålreite mengder av de laveste frekvensene, men det gjenstår mye av lyden høyere opp i registeret. Utendørs gir imidlertid Club One en ganske behagelig boble-følelse hvor mye av støyen dempes, selv om den altså ikke er helt der oppe med Sony og til dels Bose.

Det som kanskje først og fremst imponererer med Club One er lyden. Dette er svært velbalansert, luftig og detaljert - og attpåtil med et ganske solid bassfundament i bunn. Shure har nok en liten fordel på oppløsning og detaljnivå, men JBL tar igjen med mer bass og engasjement. De har dessuten en ganske rå, analytisk og ufiltrert tilnærming til diskant og mellomtone som kan være veldig fengslende å lytte til, spesielt kombinert med den ellers varme klangen. Hodetelefonene balanserer hele veien på grensen til at det blir skjærende i toppen, men de trår svært sjelden over, og resultatet er lyd som egner seg til det aller meste. Et minus er imidlertid at de ikke støtter verken Aptx eller LDAC, kun AAC.

Club One støtter ellers multipoint-tilkobling, altså tilkobling til flere enheter samtidig, og vekslingen når det for eksempel ringer på telefonen fungerer utmerket. Samtalekvaliteten er imidlertid ikke den aller mest imponerende. Innendørs og i stille omgivelser fungerer det godt, men i støyete omgivelser eller vind utendørs opplever vi at støyreduksjonen på mikrofonen er altfor ivrig og i mange tilfeller fjerner både støy og stemme. Ganske middelmådig, altså.

Totalt sett er JBL Club One et godt, men ganske dyrt alternativ til modellene over. Lyden gjør imidlertid at de definitivt kan være verdt en vurdering.

Les hele testen av JBL Club One .

8.5 Meget bra JBL Club One
Strålende lyd og god støydemping i JBL-flaggskipet Fordeler Fabelaktig lydkvalitet

Høy komfort, enkle å betjene

Grei aktiv støydemping

Finmasket equalizer

Sammenleggbare. Kompakt etui medfølger

God batteritid

Multipoint bluetooth Ting å tenke på Støydempingen ikke helt på nivå med de aller beste

Ingen Aptx- eller LDAC-støtte

Høy vekt

Svak samtalekvalitet i støyete omgivelser

Et litt anonymt, men kompetent, alternativ

Sennheiser PXC 550-II

Sennheisers PXC 550-II er hodetelefonene for deg som vil ha et mest mulig anonymt utseende. De ser rett og slett veldig uspennende ut, men det er muligens akkurat det mange er på jakt etter. De er dessuten svært lette, og det kan i stor grad oversettes direkte til høy komfort, selv om vi gjerne skulle ha sett litt mer polstring på hodebøyla. Den har knapt noe skum rundt seg i det hele tatt, og det kan gjøre PXC 550-II noe gnagende, i alle fall før hodet har rukket å bli litt «herdet».

Støydempingen er på sin side svært solid, og faktisk nesten helt på linje med Sony og Bose. For å illustrere: Ved et tilfelle var jeg ute for å plukke opp testprodukter på posten, og benyttet anledningen til å ringe opp kollega Niklas for å teste samtalekvaliteten. Underveis bemerket han at «det var da voldsomt til bråk», hvorpå jeg måtte ta av meg hodetelefonene og innse at veiarbeidet jeg var på vei forbi i praksis låt som en byggeplass.

Også samtalekvaliteten er god - jeg var fullstendig i stand til å gjøre meg forstått selv i svært støyete omgivelser, og vi vet om mange hodetelefoner som ikke ville vært i stand til å gjengi stemmen vår i det hele tatt i like forhold.

Lyden er veldig typisk for Sennheiser, vil vi si, og det er vanligvis noe vi sier med meget positivt fortegn. PXC 550-II låter nøytralt, veloppløst og balansert, slik Sennheiser er kjent for. Bassen er tørr og kontant, lydbildet luftig og flott og Sennheiser er som vanlig meget detaljrike i fremstillingen. Diskanten kan nok hevdes å være litt overaksentuert, noe som iblant kan gi et litt syntetisk inntrykk, og dette er heller ikke hodetelefonene for deg som vil ha tung og pumpende bassgjengivelse.

20 timers batteri er greit, om enn ikke veldig imponerende, men det er et minus at de bruker microUSB til lading i 2020. Samtidig støtter de multipoint, som fungerer bra. Hadde de kostet 500 kroner mindre hadde vi vært enda mer positive.

Les hele testen av Sennheiser PXC 550-II .

8 Meget bra Sennheiser PXC 550-II
Et nøkternt, men solid sett med støydempende hodetelefoner Fordeler Solid aktiv støydemping

Veldig lette

Detaljert og velbalansert lyd

Fungerer godt til telefonsamtaler

Reiseetui følger med Ting å tenke på Lader med microUSB

Store utfordringer med programvaren, spesielt på iOS

Andre hodetelefoner låter muligens mer engasjerende

Noe overoppskarpet diskant på enkelte låter

Under equalizer-løsning

God kombinasjon av lyd og støydemping

Beyerdynamic Lagoon ANC

Beyerdynamic har imponert med fantastisk lyd tidligere, men Lagoon ANC er deres første forsøk på å implementere aktiv støydemping. Resultatet er også ganske solid.

Lagoon evner å fjerne det aller meste av jevn støy og også faktisk en god del av de ujevne lydene. Vi vil rangere dem et lite hakk under de absolutt aller beste, men forskjellen er ikke veldig stor og ikke et element som i seg selv gjør at vi vil anbefale det ene over det andre.

Uheldigvis produserer støydempingen en viss suselyd i hodetelefonene, men dette er høyst sannsynlig ikke noe du vil legge merke til om du ikke sitter i stille omgivelser uten noen form for lyd spillende.

Lydmessig er Lagoon ANC litt flate ut av esken, men den tilhørende appen har mulighet til å kjøre en hørselsmåling som tilpasser lydgjengivelsen akkurat til dine ører. Med en slik gjennomført er resultatet betraktelig bedre, og Lagoon ANC byr på en engasjerende, fyldig og også ganske veloppløst lyd.

Komfortmessig er Lagoon noe stivere i utformingen enn flere av konkurrentene og har ikke minst litt mer kompakte puter rundt ørene. Komforten er likevel ganske god. De sitter stramt nok fast til at det bør gå greit å løpe med dem, men ikke så hardt at det gnager eller strammer for hardt noe sted. Vi kunne nok likevel ønsket oss litt mer polstring i selve øreputene.

Batteritiden er ellers relativt habil og Lagoon fungerer godt til telefonsamtaler, selv i støyende omgivelser.

Siden vi først testet dem har prisen dessuten blitt redusert med 1.200 kroner. 3.000 kroner er fortsatt mye penger for hodetelefoner, men det gjør Lagoon ANC betydelig mer konkurransedyktig.

Les hele testen av Beyerdynamic Lagoon ANC »

8 Meget bra Beyerdynamic Lagoon ANC
Solid lyd og god støydemping, men det koster å være kar. Fordeler Kan personalisere lyden til hørselen din - med godt resultat

Solid batterilevetid

God aktiv støydemping

Gode til samtaler, selv i støyete omgivelser

Bæreveske i hardplast følger med Ting å tenke på Noe tynn polstring, spesielt rundt ørene

Noe høy vekt

Fastvaren må oppdateres gjennom en PC

På-knappen kan iblant være litt seig i responsen

Ganske kostbare

Høy komfort, også i lyden

Dali IO-6

Danskene kan sin design, og det gjelder også for Dali, som med sine IO-6 legger seg ganske tett opptil Bang & Olufsen både i utseende og pris. B&O H9 ser kanskje hakket mer luksuriøse ut, men også IO-6 er pene og velbygde hodetelefoner, og begge er svært komfortable å ha på.

Komfort er også et stikkord som gjelder for lyden her. Det er stort, luftig og flott, og Dali har lagt seg på en ganske tilbakelent linje hva gjelder diskant og øvre mellomtone. Det gjør at vi kanskje foretrekker et par av de andre hodetelefonene i testen over disse, men dette er til gjengjeld lyd du kan lytte til i lange perioder uten å oppleve «fatigue». Daliene har også en ganske nøktern bassgjengivelse, og noen vil nok savne litt mer trøkk.

Støydempingen er relativt habil, spesielt på jevn, lavfrekvent støy, men det er andre som er bedre enn Dali til å fjerne knatring på tastatur eller samtaler rundt deg. De lekker også en del, så dette er ikke hodetelefonene for deg som liker å sitte på kontoret (eller hvor det nå måtte være) og spille høyt.

30 timers batteritid er bra, og de støtter både AAC og Aptx HD, som ikke er tilfelle for alle. Samtalekvaliteten er også relativt god, og det går fint an å føre en følsomme med IO-6 også utendørs. De er ganske følsomme for vind, men det er ikke så veldig uvanlig på denne typen produkter. Multipoint bluetooth mangler dessuten, som er et visst minus.

Komfort i høysetet for Dali, altså, men vi synes kanskje du får mer for pengene hos en del av de andre. Spesielt siden de koster over 4.000 kroner.

Les hele testen av Dali IO-6 .

8 Meget bra DALI IO-6
Kanskje et av de mest komfortable parene med hodetelefoner vi har brukt Fordeler Svært behagelige å ha på

Varm og behagelig lyd

God batteritid

Relativt gode til telefonsamtaler

Fint bæreetui følger med

USB-C for digital lyd Ting å tenke på Savner litt definisjon i vokalområdet og kanskje litt dypere bass

Kan ikke legges sammen

Ingen multipoint-bluetooth

Støydempingen er ikke på nivå med de beste

Kostbare

En rimeligere Bose

Bose QuietComfort 35 II

Om du ikke vil betale hva NCH700 koster, vil QC35 fortsatt eksistere, og konkurransesituasjonen har tilsynelatende gjort at Bose har vært villige til å senke prisen noe. Med rundt 2.500 kroner skiller det i skrivende stund rundt 1.000 kroner opp til NCH700.

Du mister den oppgraderte støydempingen til den nye toppmodellen, men også QC35 leverer fortsatt noe av den beste støydempingen på markedet. Sony, Jabra og NCH700 er nok litt bedre på å kansellere vekk de mer ujevne lydene, som bestikk som klirrer på et fly eller kolleger som snakker på kontoret.

Lyden er uprovoserende, i mangel av et bedre ord. Mange vil nok synes Boses lydprofil er i overkant tilbakelent og på grensen til kjedelig. QC35 mangler også litt luftighet og engasjement versus for eksempel testvinneren, og det beste vi kan si om den er sannsynligvis at den er «helt grei».

Batterilevetiden er også litt bak de beste konkurrentene. Bose oppgir rundt 20 timer på QC35 II, men vi opplevde at dette var ganske greit å oppnå ved rundt 50 prosent volum. Det bør dermed være mulig å skvise inn et par timer til om du ikke spiller altfor høyt.

En av tingene det dessuten er verdt å merke seg med disse er den gode komforten. Dette er et lett hodesett som du kan bære hele dagen uten å bli plaget av det. Putene kan oppleves som noe varme for noen, men alt i alt er Bose en mester på nettopp komfort.

QC35 er fortsatt et godt valg, men konkurrentene har tatt sjumilssteg og valget er derfor langt fra like klart som det en gang var.

Les hele testen av Bose QC35 II her »

8 Meget bra Bose QuietComfort 35 II
Bose med støydemping er fortsatt et sikkert og trygt valg. Fordeler Støydemping i toppklasse

Lette og komfortable å ha på seg

Meget god samtalelyd

Ny knapp som lar deg justere nivået av støykansellering Ting å tenke på Blir litt varme å ha på seg over tid

Traust lyd sammenliknet med de beste

Flott lyd, vonde å ha på

AKG 700NC M2

AKGs nye støydempings-flaggskip imponerer med svært engasjerende, luftig og dynamisk lyd som er svært fornøyelig å lytte til. Ut av eska er den kanskje litt ivrig hva gjelder oppskarping av diskanten og fylde i mellomtonen, men det lar seg enkelt justere i den tilhørende equalizeren. Da blir også resultatet meget godt.

Det vi ikke liker så godt er hvor hardt hodebøyla klemmer på ørene. Det er i overkant selv uten briller, men om du bruker briller - spesielt om de har ganske tykke brillestenger, vil du sannsynligvis oppleve at disse blir vonde å ha på etter ganske kort tid. Selv etter en testperiode på flere uker var dette et problem.

Klemmingen gir imidlertid god passiv støydemping, som forsåvidt også er nødvendig, all den tid den aktive dempingen ikke er verdt all verden. Den reduserer nok den lavfrekvente brusingen noen hakk, men ellers er det ikke så mye å hente. At AKG har gått for en løsning hvor du i praksis ikke kan skru av støydempingen uten å aktivere en av ambient-modusene er dessuten noe underlig. Her er det enten støydemping på eller bruk av de utvendige mikrofonene til å slippe inn lyd utenfra, ingen mellomting.

Samtalekvaliteten er akseptabel, de støtter multipoint bluetooth og batteritiden på 23 timer er godt innenfor hva vi anser som akseptabelt. Samtidig er det slitsomt at de begynner å mase om lavt batteri stadig allerede ved 20 prosent, hvor du jo ha fire-fem timer med lytting igjen.

Totalt sett ganske bra for AKG, altså, som dessuten plasserer seg i nedre sjikt i denne testen prismessig. Absolutt et alternativ verdt å vurdere, men kanskje i hovedsak om du ikke bruker briller.

8 Meget bra AKG N700NC M2
Knallgod lyd, men vonde å ha på sammen med briller Fordeler Strålende lyd: Veloppløst og engasjerende

Multipoint bluetooth

God passiv støydemping

Finkornet equalizer

Sammenleggbare. Kompakt etui

Grei samtalekvalitet Ting å tenke på Klemmer så hardt at det går ut over komforten - spesielt med briller

Den aktive støydempingen er ikke veldig imponerende

Lyden krever litt justering før det blir helt bra

Kresen på hvilke laderen de godtar

Noen rare prioriteringer på knappefunksjoner

Appen er pen, men ikke så funksjonsrik

Fabelaktig lyd, middels støydemping

Master & Dynamic MW65

Amerikanske Master & Dynamic har levert påkostede telefoner i et par år allerede, men siste modell er den første fra selskapet med aktiv støydemping.

MW65 er dessuten et lekkert par hodetelefoner i aluminium og skinn, og vekten på 245 gram er bare 10 gram mer enn Boses fjærlette QC35.Det beste med MW65 er lydkvaliteten, som er helt på nivå med hva Bang & Olufsen leverer. MW65 er ikke like voldsomt luftige som H9, men har til gjengjeld en både veloppløst og fløyelsmyk gjengivelse av diskant og mellomtone som er svært flott å lytte til. Det hele kompletteres av en tørr og stram bass som fyller ut lydbildet på en god måte.

Støydempingen er uheldigvis ikke like god, og vi opplevde dessuten at MW65 sliter med at støydempingen introduserer en stygg ulyd i hodetelefonene hver gang du flytter litt brått på hodet eller går bestemt nedover gata.

Hodetelefonene fjerner noe av flystøyen, for eksempel, men ikke på langt nær like mye som noen av hodetelefonene over i testen. Støydempingen er et hendig tillegg her, ikke på noen måte en hovedfunksjon, og det bør du som kjøper være klar over.

Komforten er dog god, og batterilevetiden absolutt godkjent med 24 timer på én lading. Kritikkverdig er imidlertid samtalekvaliteten. Selv i stille omgivelser sliter motparten med å høre hva vi sier gjennom disse, og utendørs i støyete bygater tvinges vi til å bytte til å snakke rett i telefonen.

I tillegg til støydempingsproblemet er også prisen et minus. Selv om de har kommet ned noen hundrelapper fra lanseringsprisen på 5000 kroner, er MW65 fortsatt et svært kostbart par hodetelefoner. Det finnes rett og slett bedre valg til denne prisen, selv om MW65 absolutt ikke er dårlige.

Les hele testen av Master & Dynamic MW65 »

8 Meget bra Master & Dynamic MW65
Fordeler Fabelaktig lydkvalitet

Lav vekt, relativt god komfort

Pent design, påkostede materialer

God batterilevetid Ting å tenke på Støydempingen gir en ulyd i hodetelefonene når du beveger på hodet

Svak støydemping sammenliknet med for eksempel Sony, Bose og Jabra

Elendig samtalekvalitet

Ikke sammenleggbare

Ikke hardcase-etui i eska

God støydemping, men lyden er ikke for alle

Bowers & Wilkins PX7

Noen av de mer særegne hodetelefonene på designfronten er Bowers & Wilkins’ PX-modeller, og nye PX7 er intet unntak. Vi savner kanskje den blå- og gullfargede varianten fra forgjengeren, men byggekvaliteten fremstår uansett som upåklagelig, med meget solide materialvalg og generelt høy kvalitetsfølelse. PX7 koster flesk, men de føles også ut som de koster litt å produsere.

Støydempingen fikk relativt gode skussmål fra oss på førstegenerasjons PX, og det gjør den definitivt nå også. Bowers & Wilkins er faktisk helt oppe der med Bose og Sony på dette området. Du hører knapt tastaturet foran deg når du skriver, og de har åpenbart veldig små problemer med å betydelig redusere den mer jevne støyen du typisk finner på kontoret eller i trafikken.

Lydmessig fokuserer B&W åpenbart mest på de nedre delene av registeret, noe som gir en ganske fyldig og engasjerende bassgjengivelse, men uten at diskant og mellomtone henger helt med. Det er som om det ligger et slags tynt ullfilter spesielt over mellomtonen, noe som igjen gjør at hele lydbildet føles en smule lukket og innestengt.

Det låter ikke ille på noe vis, men det låter ikke helt like åpent, luftig og raffinert som vi forventer av hodetelefoner som koster rundt 4.000 kroner. Dette er varmt, mørkt og i hovedsak lyd for deg som vil ha mye bass og moro. De låter også best til boppete, velprodusert pop og r&b og andre basstunge sjangre.

Batterilevetiden er ellers god og samtalekvaliteten helt på det jevne, men vi vet ikke helt om vi kan stå inne for å bruke over 4.000 kroner på PX7 når konkurransen er så sterk. Vi vil i alle fall anbefale at du tar deg en tur i butikken og lytter først.

Les hele testen av B&W PX7 her.

8 Meget bra B&W PX7
Gode til det meste, men lyden er ikke for alle Fordeler Solid byggekvalitet, tøft design

Meget god batterilevetid, lader raskt

Fysiske knapper som er enkle å bruke

God aktiv støydemping

Velfungerende autopause-funksjon

Pent etui følger med Ting å tenke på Lyden er nok i overkant basstung for en del

Ganske tunge, klemmer hardt på ørene

Høy pris

Appen burde hatt equalizer-mulighet

Ikke sammenleggbare

Et solid valg for deg som liker god lyd

KEF Porsche Design Space One Wireless

Space One Wireless kombinerer lyd fra KEF med design fra Porsche Design, men vi kan ikke si vi er helt solgt på designet. Hodetelefonene fremstår som litt klumpete, og farger og materialer skriker kanskje ikke akkurat nette og elegante. Det er også et lite minus at de ikke er sammenleggbare.

For deg som er allergisk mot touchkontrollere på hodetelefoner er det greit å vite at KEF har gått for en kontrolløsning som kun består av fysiske knapper og knotter. Det fungerer helt greit. Vekten er høy (330 gram), men komforten er likevel god.

Støydempingen er godkjent på jevn during, men klarer ikke sperre ute like mye av den mer ujevne omgivelseslyden – som samtaler og knatring på tastaturet – som markedslederne. Støydempingen genererer for øvrig en liten mengde elektronisk støy, men dette hører du kun om det er forholdsvis stille rundt deg og du ikke spiller musikk i hodetelefonene. Det er også en meget lavfrekvent og ikke-sjenerende form for støy.

Lyden er likevel det aller viktigste, og her synes vi KEF gjør det godt. De leverer svært engasjerende, med mye bass og stor fylde i mellomtonen. Toppen av registeret er behagelig avrundet, men for mange vil dette nok være akkurat litt for mye av det gode. Vi synes også de mangler litt luftighet og «pust» til å konkurrere med Beoplay H9, men hadde nok valgt disse over Bose og Bowers & Wilkins. Batteritiden er også meget solid, med 30 timer med både støydemping og bluetooth-avspilling aktivert.

Alt i alt gir KEF de store god kamp om topplasseringene i testen, men noen små minuser gjør at de akkurat går klar av toppsjiktet.

Les hele testen av KEF Porsche Design Space One Wireless her »

8 Meget bra KEF Porsche Design Space One Wireless
Fordeler Engasjerende og fyldig lyd

Meget god batterilevetid

Stabil bluetooth-tilkobling Ting å tenke på Fokus ligger i de nedre delene av registeret

Ikke akkurat elegant og nett design

Ikke sammenleggbare; svært etui

Svakere støydemping enn de aller beste

En viss støy fra elektronikken ved støydemping aktivert

Gode, og endelig er prisen der den bør være

Sony WH-H910N

Sonys lillebror til toppmodellserien 1000X kom i ny versjon i vinter, men Sony priser fortsatt 900-serien for tett inntil toppmodellen, etter vår mening.

H910N er på ingen måte dårlige hodetelefoner, men de har ikke like god støydemping som toppmodellene og lyden kan nok også oppfattes som litt kjedeligere enn både 1000XM3 og en del av de andre. H910 er nemlig ganske nøktern og balansert i fremtoningen, som jo både kan være en god og en dårlig ting. Smak og behag.

Batteritiden med støydempingen aktiv er oppgitt til solide 35 timer på en lading, som er fem timer mer enn 1000XM3 og på nivå med Jabra Elite 85h. Det er i praksis så lang batteritid at du slipper å lade så veldig mye oftere enn toppen en gang i uka, og vi liker også godt at du kan trykke på strømknappen én gang for å få opplest hvor mye batteri som gjenstår. Det er en liten detalj, men likevel en funksjon som er veldig kjekk å ha. Hodetelefonene lader også kjapt – 10 minutters påfyll skal være nok til 2,5 timers avspilling.

Prisen har sunket betydelig siden WH-H910N først ble lansert, men vi synes fortsatt de er noen hundrelapper for dyre. Når prisen synker under 2.000 kroner kommer vi garantert til å gi disse en mer positiv vurdering, for det er i det hele tatt veldig lite å kritisere her.

8 Meget bra Sony WH-H910N
God lillebror fra Sony som endelig koster det den bør koste Fordeler Nøytral, velbalansert lyd

Ganske god støydemping

Komfortable å ha på

Ganske stilig design

Fungerer godt til samtaler

Meget god batteritid

Touchpanelene fungerer godt Ting å tenke på Følsomme for vind

Støydempingen ikke like god som på de absolutt beste

Tynt polstret hodebøyle

Lyden vil nok kunne oppfattes som litt "kjedelig" av enkelte

En teknologipakke uten like

Nura Nuraphone G2

Nuraphone er sannsynligvis det mest spesielle produktet i hele denne testen. Det australske selskapet har nemlig laget en hodetelefon med øreplugger inni. Pluggene tar seg av diskant og mellomtone, mens hodetelefonene står for bassgjengivelsen. Nuraphone har dessuten en innovativ og smått magisk funksjon hvor de måler hørselen din og tilpasser lyden deretter. Resultatet er lydmessig veldig godt, med en engasjerende og luftig lyd som nesten når opp til de aller beste.

Med så mange lag mellom deg og omverdenen blir dessuten støydempingen ganske god, spesielt når du kombinerer den passive støydempingen med en svak aktiv variant.

Utfordringen med Nuraphone er komforten, i alle fall for dem av oss i redaksjonen som har prøvd dem ut. Utformingen med plugger inni hodetelefonene er ikke optimal, og det både gnager i ørene og gjør vondt oppå hodet. Nura burde definitivt ha kostet på seg litt mer polstring, for hodetelefonene er tunge og kun tilgodesett med en liten gummipute over hodet.

Det er synd, for det er mye annet som er å like med Nuraphone. Vi nevner autopause og mulighet til selv å velge hva de to knappene utvendig skal gjøre, for eksempel.

Til 4000 kroner blir dette imidlertid litt for vondt å ha på i lengden til å nå helt opp.

Les hele testen av Nuraphone her »

8 Meget bra Nura Nuraphone G2
Fordeler Tilpasser lyden til deg – med meget godt resultat

Isolerer særdeles mye lyd utenfra, både aktivt og passivt

Relativt god batterilevetid

God samtalekvalitet

Kan oppdateres videre gjennom appen Ting å tenke på Ikke spesielt komfortable å bruke over lang tid

Ikke alltid like lette å få til å sitte på plass

Proprietær ladekabel, ingen minijackkabel følger med

Ikke sammenleggbare

Jevnt over helt grei

Denon AH-GC30

Vi var aldri spesielt store fans av Denons AH-GC20 her på Tek.no, som med sin ulne lyd og middelmådige støydemping var alt annet enn det vi ønsket oss fra et par hodetelefoner.

Etterfølgeren GC30 er heldigvis et markant steg opp. Lyden er først og fremst blitt en hel del bedre. Det hele er åpnet opp og har blitt langt mer luftig, uten den overveldende bassen fra GC20. Nå er det faktisk blitt ganske fint å lytte til.

Hovedinnvendingen denne gang er at AH-GC30 mangler litt oppløsning og definisjon i vokalområdet, som gjør at vokalen ofte ikke makter å stå godt nok ut fra resten av instrumentene. Stemmer fremstår gjerne som litt i overkant myke, samtidig som en del S-lyder er noe overaksentuerte, noe som får det hele til å låte litt kunstig. Likevel er ikke Denonene langt unna Sony og Jabra rent lydmessig.

Støydempingen er helt grei – bedre enn Master & Dynamic, men ikke på nivå med Sony og Jabra. Samtalekvaliteten er også ytterst middels. I stille omgivelser gjør vi oss greit forstått, men utendørs er dette ganske svakt.

Batterilevetiden på 20 timer er også grei, men noe bak de aller beste.

Alt i alt er AH-GC30 et ganske habilt sett støydempende hodetelefoner, men dessverre for Denon er det flere konkurrenter som gjør det meste litt bedre enn dem. At prisen har gått ned fra lansering hjelper dog noe.

Les hele testen av Denon AH-GC30 »

7.5 Bra Denon AH-GC30
Fordeler Fyldig og engasjerende lyd

Relativt god batterilevetid

Stort sett god komfort

Pent design Ting å tenke på Mangler litt luftighet og oppløsning i lyden

Ikke like god støydemping som de beste

Ekstremt dårlig app, equalizer koster ekstra

Svak samtalekvalitet, spesielt i støyende omgivelser

Kun microUSB til lading

Stilrene og med god lyd

Beats by Dr. Dre Studio 3 Wireless

Beats by Dr. Dre Studio 3 Wireless

Beats by Dr. Dre har kommet en lang vei fra sine første ekstremt basstunge røtter. Studio 3 Wireless overrasker nemlig på mange felter, og er slettes ikke langt unna å sette mange av konkurrentene i skyggen.

Studio har arvet mye av utseende til tidligere modeller, og det betyr at du får et ganske strømlinjeformet produkt som sitter godt på hodet. Komforten er det med andre ord ikke mye å utsette på annet enn at putene gjør at du fort blir litt klam på ørene.

Dette er et hodesett som du fint kan brette sammen og ha med på tur. Det følger med ett lite egg av et etui som passer på produktet når det ikke er i bruk. Samtidig har du godt med batteritid, hvor du kan bruke klokkene rundt 22 timer mellom besøkene til laderen.

Også disse klokkene gjør en grei jobb når det kommer til å fjerne uønsket støy fra omgivelsene. Nok til at du slipper mesteparten av støyen på vei til og fra jobb. På flyet finnes det bedre alternativer.

Lyden er god, hvor du får et luftig og åpent lydbilde. Bassen er ganske frempå, men går ikke så veldig dypt i registeret. Diskanten er god og skarp, uten at den blir for mye av det gode. Mellomtonen kunne vært litt mer fremtredende. Om du liker musikk som for eksempel Pink Floyd, vil ikke stemmene være like tydelige og engasjerende om du kanskje skulle ønske deg.

Men alt i alt er dette et godt forsøk fra Beats som på ingen måte gjør seg bort.

Les hele testen av Beats by Dr.Dre Studio 3 Wireless her »

7.5 Bra Beats by Dr. Dre Studio 3 Wireless
Et vel gjennomført produkt av Beats by Dr. Dre Fordeler Sitter godt på hodet

Dynamisk og pent lydbilde

God batteritid

Kompakte og sammenleggbare

Solid bluetooth-rekkevidde Ting å tenke på Blir fort varme å ha på

Mellomtonen kunne vært bedre

Støykanselleringen er ikke blant de aller beste du får

Mer kompakt enn storebroren

Bang & Olufsen Beoplay H8i

Bang & Olufsen Beoplay H8i

Om du ikke liker så store hodetelefoner som testvinneren H9i tilbyr også Bang & Olufsen en litt mindre modell kalt H8i. Denne omslutter ikke ørene i like stor grad, men har de samme eksklusive materialene og pene designlinjene.

H8i er også blant de bedre «on-ear»-hodetelefonene vi har vært borti rent komfortmessig. Normalt pleier slike puter å bli litt klemmende etter lengre tids bruk, men dette blir du ikke videre plaget av med H8i.

Støykanselleringen i disse klokkene er på plass, men er ikke veldig aggressive sammenlignet med Bose og Sony når det kommer til å fjerne mest mulig støy. Vi vil også si at H9 er et godt knepp foran også. Likevel fjerner de noe støy fra omgivelser som for eksempel åpne kontorlandskap.

Lyden i H8i har hevet seg et lite knep versus den tidligere H8-modellen. Bassen har blitt mer kontrollert og fast i takten, mens H8 kunne oppleves som litt vel buldrende.

Diskanten og mellomtonene spiller fortsatt god på lag, men mangler det lille ekstra stinget i detaljene som storebror H9 gir deg, og H8i er heller på langt nær like konsertaktig luftige i fremtoningen.

Prisen på disse klokkene er stiv, og når du først beveger deg i denne prisklassen, finnes det andre modeller med større klokker som gir deg mer for pengene. Men er det kompakt du skal ha, så er dette slettes ikke noe dårlig kjøp.

7.5 Bra Bang & Olufsen Beoplay H8i
Fordeler Robust og elegant design

Lette

Grei batteritid

God lydkvalitet

Grei støydemping

Enkel betjening Ting å tenke på Du er en tusenlapp unna å heller kjøpe H9i

Mangler åpenhet versus de beste

Svært god lyd, men veldig irriterende i bruk

Sennheiser Momentum 3 Wireless

Momentum 3 har meget bra lyd og er behagelige å ha på. Men den har også høy pris, og den er litt for smart for seg selv. En autopausefunksjon skrur av og på lyden i ett sett, helt til du får lastet ned appen og skrudd av funksjonen.

Det er i tillegg svært mange knapper på øreklokkene, og det er ikke lett å vite hva alle er til - spesielt ikke når du skal føle deg frem på baksiden av hodetelefonene.

Støydempingen er fullt ut akseptabel. Den er bedre enn i for eksempel Master & Dynamic uten å bli like god som i Bose eller Sonys nyeste hodetelefoner.

Hverken på flyturen mot Kina eller på t-banen gjennom Groruddalen er støydempingen et irritasjonsmoment. Den etablerer sin egen lille boble der musikkvolumet ikke trenger å være så veldig høyt for å overdøve mas og tjas og motordur rundt deg. Men om du skal reise mye og langt med fly eller andre bråkete transportmidler er det verdt å vurdere alternativene som er enda bedre på demping.

Lyden i Momentum 3 er det lite galt med. Den er fyldig og dynamisk, av typen som får deg til å trampe takten ganske automatisk. Selv når andre ser på.Vi kunne kanskje ønsket oss et litt bredere stereoperspektiv og et litt større fokus på diskanten, men dette er likevel god lyd som passer til de fleste typer musikk.

Dette er først og fremst et sett hodetelefoner for deg som vil ha meget bra lyd, og er villig til å betale for det både i kroner og øre og ved å gi avkall på brukervennlighet sammenliknet med konkurrentene.

6 Helt greit Sennheiser Momentum Wireless 3
Momentum 3 er blant de dyreste i klassen uten å leve opp til prisen. Fordeler Meget god lyd

Middels god støydemping

Velbygget

Behagelige å ha på

Tile-funksjoner for lett gjenfinning bygget inn Ting å tenke på Dårlig app

Nær umulig å gjennomføre firmwareoppdatering

Håpløs autopause-funksjonen

Mange knapper uten merking

Appen krever tilgang på lokasjonsdata/GPS

Svært høy pris

Middels god støydemping

Rett og slett ikke gode nok

Kygo A11/800

Kygo A11/800

Kygo Lifes første forsøk på hodetelefoner med aktiv støydemping kom på markedet tidligere i år, men dessverre er vi ikke overvettes begeistrede for A11/800, som de heter.

Byggekvaliteten er først og fremst ikke verdig et par hodetelefoner som koster 2.500 kroner (som attpåtil er ned fra 3.000 kroner ved lansering). Designet kan minne om både de nevnte Bose-, Sony- og Jabra-hodetelefonene, men A11/800 minner likevel mer om en del Kina-hodetelefoner enkelte selskaper selger under eget merkenavn, og disse koster vanligvis godt under tusenlappen.

Støydempingen er grei, spesielt når det gjelder å kansellere vekk jevn støy som trafikkduring, aircondition og på fly. A11/800 er imidlertid åpenbart svakere enn de beste når det kommer til mer høyfrekvent støy som tastaturknatring og kontorsamtaler.

Lydmessig er det veldig likt de tidligere toppmodellene til Kygo. Det er klangmessig ganske varmt og lydbildet er stort sett fyldig og engasjerende, med et solid bassfundament. Vi vil definitivt anbefale å ha den aktive støydempingen aktivert. Lyden lider tydelig av at elektronikken skrus av.

Mellomtonen er dessuten noe for slank. Det mangler rett og slett en liten del av registeret her, og for det andre mangler det mye i både luftighet og åpenhet.

19 timers batteri med støydempingen aktiv er helt greit, mens 40 timer uten støydempingen er helt i toppsjiktet.

Kombinasjonen av slarkete plastkonstruksjon, middels støydemping og middels lyd gjør det likevel svært vanskelig å anbefale Kygo A11/800 – selv om de altså har redusert prisen med noen hundrelapper.

Les hele testen av Kygo A11/800 »

6 Helt greit Kygo A11/800
Kygos støydempende hodetelefoner er helt greie, men byggekvaliteten er svak til prisen. Fordeler Svært god batterilevetid uten støydemping

Nøytralt design, sammenleggbare

Aktiv støydemping

Hardt bæreetui følger med

Touchpanelet fungerer stort sett godt

Pen app Ting å tenke på Fryktelig høy plastfaktor, knirker og bråker

Lyden blir merkbart dårligere med støydempingen avskrudd

Ikke like god støydemping som de beste konkurrentene

Litt syntetisk-låtende, i overkant mye diskant

Oppdateringslogg:

Oppdatert 28. oktober 2020: La til Sony WH-1000XM4, Bang & Olufsen Beoplay H95, JBL Club One, Shure Aonic 50, Dali IO-6, Sennheiser PXC 550-II og AKG N700NC M2. Justerte noen karakterer. Fjernet Libratone Q Adapt.

Oppdatert 20. mars 2020: Byttet ut B&W PX med PX7, la til Sony WH-H910N, Marshall Mid II ANC og Sennheiser Momentum 3 Wireless. Fjernet Sennheiser PXC 550.

Oppdatert 21. oktober 2019: Byttet ut B&O H9i med H9 3rd Gen. La til Bose NCH 700, Beyerdynamic Lagoon ANC og Kygo A11/800. Fjernet Sennheiser Momentum, som ikke lenger er i salg. Justerte noen karakterer.

Oppdatert 23. mai 2019: La til Jabra Elite 85h, Nuraphone, Denon AH-GC30, byttet ut Sony WH-1000XM2 med WH-1000XM3 og la til Master & Dynamic MW65. Justerte noen karakterer og fjernet noen anbefalt-stempler. Fjernet Sony MDR-100ABN og JBL Everest Elite 700, som ikke lenger er i salg.

Oppdatert 22. mai: Flyttet noen modeller over i samletesten av støydempende hodetelefoner under 2000 kroner .

Oppdatert 16 mars 2018: Byttet ut B&O Play H9 med H9i, lagt til KEF Space One Wireless, byttet ut B&O H8 med B&O H8i.

Oppdatert 20. desember 2017: Byttet ut Bose QC 35 med QC 35 II, Sony MDR-1000X med WH-1000XM2. La til Beats Studio 3 Wireless og Sony WH-900. Justerte noen karakterer.

Oppdatert 15. desember 2016: Vi har lagt til Beoplay H9.