Samletest Sykkelvogner (2023)

Av fem sykkelvogner gikk kun én på trynet

Alle sykkelvognene samlet.

Vilde M. Horvei og Niklas Plikk 14. mai 2023, 12:30

Ungene må i barnehagen, du er allerede for sein til et viktig møte og bilen konket i forgårs. Dette kunne blitt oppskriften på et helt vanlig familiemareritt, med mindre man har noen lure triks i ermet. Som for eksempel en trillevogn som på null komma niks blir til en sykkelvogn, og vips var tidsklemmen forrige ukes vits.

Det var omtrent det vi konkluderte med da vi i fjor testet en el-lastesykkel. Men ettersom dette er en særs kostbar løsning på et kjent tidsproblem, fant vi ut at det var på høy tid å teste helt vanlige sykkelvogner, som både kan fungere som vanlige trillevogner og som pulk.

Dette er vognene vi har testet - og hvordan vi vurderer dem (klikk på «Mer» for å se all teksten).

De fem vognene vi har testet har blitt stresstestet i halvkrappe svinger, fått målt graden av vibrering i setet, blitt kjørt i bakker, på grussti, over kjipe fartshumper og med varierende last.

Noen vogner har en ordentlig «rykk og napp»-opplevelse i oppoverbakker, andre mangler demping og får den fartsglade testbabyen på ni måneder til å hyle, og sørger i neste sving for å gå helhjertet på trynet.

NB: Ingen vannmeloner eller barn ble skadet i testperioden.

Best i test: Hamax Outback



Hamax Outback har mer eller mindre alt vi ønsker oss i en sykkelvogn, til en betydelig lavere pris enn hovedkonkurrenten fra Thule.

Sykkelvognens form oser stabilitet, og det oppleves som å sette ungene i en så beskyttet ramme som en sykkelvogn kan klare. Foruten de tykke rammene og de stramt oppspente veggene, har den også barneseter og setebelter som er utrolig godt polstret. Den har til og med en polstret sidevegg, som effektivt forhindrer for mye ubehag hvis man skulle kjøre over kjipe partier.

Av rare kuriositeter, som vi ikke trodde skulle fremstå viktig før vi startet testen, er det harde, gummierte «gulvet» på begge Hamax-modellene. Det fremstår ikke bare trygt for oss, fordi vi tenker de er bedre rustet for å tåle kjipt underlag som slår opp fra bakken, men også våre minste testpersoner la merke til forskjellen mellom spesielt Thule og Hamax: Hamax var det null problem å klatre opp i av egen maskin. Thules fremstod ustødig og det ble behov for å bli løftet oppi vognen.

Dessuten har den regntrekk som er festet fast i vognen, en solskjerming som enkelt kan trekkes ned, og selv om den ikke har noe sted å feste forhjulet når du bytter fra trillevogn til sykkelvogn, så har den utrolig god lagringsplass.

Når vi snakker om det å skifte mellom trillevogn til sykkelvogn, så er også dette en forholdsvis enkel operasjon, og den triller like godt som den fungerer som sykkelvogn.

Den holder seg også kjempegodt i forholdsvis brå svinger på sykkelen. Derimot er det et merkbart hint av «rykk-og-napp» følelse når man sykler med en umotorisert sykkel. Dette er jo helt naturlig og i utgangspunktet relativt uproblematisk, men mer vekt vil trolig forsterke den opplevelsen.

Vekten kan også bli en akilleshæl for noen. For denne vognen har en maksimal totalvekt på 60 kg, og når vognen i utgangspunktet veier hele 20 kg, mot testens letteste vogn på 14 kg, så går dette utover den ekstra lagringskapasiteten. Dermed har den naturlig nok også en belastningsbegrensningene på 40 kg, mot testens letteste vogn som har en belastningsbegrensning på 45 kg.

Dermed vil man potensielt miste mulighet til å fullstappe det som er testens mest romslige lagringsplass.



Litt trening behøves også for å pakke sammen denne vognen. Trikset er å trykke inn noen bittesmå og på grensen til veldig irriterende knotter, og så «knekke» ryggen sammen. Det går helt fint, men så må du huske å ta av bakhjulene hvis du vil ha den inn i bagasjerommet på en Tesla Model Y - som vi testet det på.

Øvelse gjør uansett mester, og litt kløning tåler vi når vi får en knallgod sykkelvogn til halvparten av prisen til andre- og tredjeplassen i testen.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Hamax Outback (Dobbelvogn) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7995 hos Jollyroom Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Det her er utrolig mye vogn for pengene Fordeler + Oppleves veldig stabil

+ Et enkelt hjul foran gjør vognen svært fleksibel i bruk

+ Enkelt sykkelfeste

+ Godt polstrede seter og seler

+ God lagringsplass

+ Genial solskjerm som er festet i glidelås øverst i vognen

+ Ekstrahjulet kan festes opp-ned i front

+ Forholdsvis enkelt sykkelfeste Ting å tenke på — Høy vekt på vognen forhindrer for tung last

— Største vognene i testen, tar mye plass

Thule Chariot Cross



Den veier minst, men koster mest. Til gjengjeld er den utrolig stabil og har anstendig med bagasjeplass.

Det er i grunn lite i veien med Thules Chariot Cross. Men den koster en hel del mer enn testvinneren, og den har ingen vesentlige kvaliteter vi opplever at forsvarer kjøpet. Utover at den er ordentlig lett. Og det kan naturligvis ha ganske mye å si for mange.

Den kommer i likhet med øvrige testvogner med solskjerm, men denne lar seg ikke feste utenpå regntrekket, det må i så fall festes under, og kan da heller ikke enkelt justeres underveis.

Bagasjerommet består i praksis av en bag, men det burde holde for de helt enkle tingene man behøver å ha med seg - slik som bagen med absolutt alt i.



Skal du pakke sammen vognen kommer det bare til å ta deg noen sekunder, for den har den desidert enkleste og mest intuitive nedpakkingen av dem alle. Du bare trykker på en sideknapp og dytter ned hele greia. Dessuten passer den ganske perfekt bak i Teslaen.

Derimot regelrett hater vi sykkelfestet til Thule. Det har nærmest bannskaps-garanti, og i løpet av testperioden har vi også prestert å skade oss på selve festet. Det er en rund «klump» som skal festes inn i et lite rør, som så skal plugges sammen med en «pinne». Det er i teorien enkelt, i praksis noe herk.

Pluss får de til gjengjeld for at når du først skal bytte til sykkelvogn, så har Thule fast lagringsplass for hjulene sine - du bare fester dem opp-ned der de opprinnelig stod. Enkelt og helt genialt.

Men så er det dette gulvet i Thules sykkelvogner, da. Det er ganske mykt. Mangelen på et ordentlig avstivet gulv effektivt forhindret at det eldste barnet i testpanelet ville klatre opp i vognen, fordi det fremstod ustøtt.

Setene og beltene er ikke i nærheten av like forseggjorte som Hamax’ eller Thor Hushovds polstringer, men det er utvilsomt mer forseggjort enn Thules rimeligere versjon. Hvis prisen ikke er avskrekkende, så er dette en sykkelvogn både voksne og barn kommer til å ha stor glede av.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Thule Chariot Cross 2 (Dobbelvogn) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 13199 hos Jollyroom Sjekk nå 8 Meget bra sitat Stødig flerbruksvogn Fordeler + Oppleves veldig stabil

+ De to beltestroppene kan festes separat

+ Fire hjul føles svært stabilt

+ Helt greit polstret

+ Grei lagringsbag som er festet på vognens bakvegg Ting å tenke på — Klønete sykkelfeste

— Koster en hel del

Hamax Cocoon



Hamax Cocoon hadde utvilsomt vært favoritten, hadde den bare gitt oss brukbart med lagring.

Vi tenkte da testen startet at lagring ikke nødvendigvis ville være så utslagsgivende, men når en vogn som er helt «mega» på det aller meste, presterer å gi oss en slags bag som henger bak på veggen, så går det noen oppgitte sukk gjennom redaksjonen.

Oss bekjent finnes det nemlig særs få småbarnsfamilier - om noen - som ikke har en dedikert bag for alt fra bleier, våtservietter, smokker og nødproviant. Ingen har behov for Hamax’ bag. Ei heller er det noen som har tid til å feste den og ta den av vognveggen, for hver gang man skal bruke vognen. Vi behøver å kunne slenge den inn fort nok til at ungen med «sitte-stille»-allergi ikke registrerer at vi fortsatt står stille.

Men dette er, sammen med den høye prisen, det eneste vi har å utsette på Hamax Cocoon. For den er altså helt fantastisk som trille- og sykkelvogn. Som også går perfekt og enkelt inn i bagasjerommet.



Den er for eksempel den eneste som har bremser i selve styret. Hverdagslykke, kalles det. Det er også hverdagslykke for ungene som sitter fastspent i det som må være sykkelsetepolstringens Rolls-Royce. Den stødige rammen og stabiliteten den utviser selv hengende bakpå en bevisst uforsiktig testsyklist, gjør at vi genuint elsker vognen.

Nevnte vi at den i likhet med testvinneren har en solskjerm som enkelt lar seg dra ned? Og at sykkelfestet er en drøm å håndtere? Helt fantastisk. Hadde den bare hatt litt mer nyttig lagring.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Hamax Cocoon (Dobbelvogn) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8999 hos Jollyroom Sjekk nå 8 Meget bra sitat Den beste komforten for barna Fordeler + Oppleves veldig stabil

+ Genial solskjerm som er festet i glidelås øverst i vognen

+ Den desidert enkleste vognen å «brette sammen»

+ Et enkelt hjul foran gjør vognen svært fleksibel i bruk

+ Testens beste sete- og selepolstring

+ Forholdsvis enkelt sykkelfeste

+ Har bremse i håndtaket Ting å tenke på — En ganske upraktisk lagringsbag som eneste lagringsplass

— Koster en hel del

Thor Hushovd Kid Razer Twin



Thor Hushovds Kid Razer gjør i utgangspunktet veldig mye bra. Den har god polstring på innsiden, fremstår trygg i svinger, og pakkes kjempeenkelt sammen.

Derfor fremstår det innmari merkelig at de samtidig har valgt å satse på et forhjul som i praksis fungerer like bra som Nintendos JoyCon-kontroller: den «drifter» til siden helt av egen maskin når man bruker den som trillevogn.

Sykkelhjulet kan med fordel byttes til et stort hjul, som gjør vognen mer praktisk til jogging, men dette er i likhet med øvrige testvogner et hjul som kommer i tillegg.

Men som sykkelvogn er den i alle fall enkel å feste fast. Faktisk er den enklest av samtlige deltagere. Den har en festekrok. Som funker. Den rykker litt i oppoverbakker på grunn av festet, men vet du, det lever vi greit med når du slipper blodsutgytelse bare for å få på en vogn.



Hva gjelder lagringsplass kommer den derimot til kort. For den lagringen eksisterer knapt. Det er en lomme bak, men her får du kun plass til et par Ikea-kataloger. Det er kanskje ikke et problem hvis det du hovedsakelig skal bruke den til er å frakte ungene til og fra barnehagen, for sekken deres kan ligge på gulvet inne i vognen. Eller kanskje du bare skal jogge med den - men da må du ha det store hjulet i tillegg.

Problemet oppstår heller når du skal bytte mellom trillevogn og sykkelvogn, for du har i praksis ingen steder å legge sykkelstangen eller det ekstra hjulet. Så hvis du først har syklet av gårde med vognen, og ungene blir så krakilsk at det fremstår utrygt å sykle videre med dem, da kan du faktisk drite i å gjøre dem om til trillevogn. For ekstrautstyret ble igjen hjemme i mangel på lagringsplass.

Dessuten, for de av oss som ikke alltid har livet hundre prosent på stell, og gjerne skulle svippet innom butikken på vei til barnehagen og kjøpe med noen liter melk, to brød og en pose ris, vi må ta på oss en sekk eller bære handleposen i tillegg.

Til gjengjeld tar den omtrent ingen plass når du pakker den sammen. Den blir flatpakket. Og således er den kanskje det beste alternativet for de som bor i storbyen og ikke har mulighet til å lagre svære sykkelvogner noe sted. Dessuten, storbyens matbutikker er heller ikke så langt unna, du kan faktisk gå på butikken litt seinere.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Thor Hushovd Kid Racer Twin (Dobbelvogn) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Mest plassbesparende sykkelvognen Fordeler + Tar minst plass «sammenbrettet» - blir flat

+ God polstring av vegger, seter og belte

+ De to beltestroppene kan festes separat

+ Kommer med solskjerm som monteres enkelt på

+ Kommer med ulike hjulløsninger for ulik bruk

+ Svært enkelt sykkelfeste

+ Har en lett tilgjengelig bremse-skru på vognens bakvegg Ting å tenke på — Det lille fronthjulet svinger automatisk hele vognen mot høyre

— Har ingen lagringsplass utover en folderlomme bak

— Har ingen naturlige plasser å lagre ekstradeler (hjul, håndtak)

Thule Courier



Den er ikke kjempedyr, den er ganske god i bruk, men nåde deg om du kjører for fort over en hump eller kutter en sving for grovt. For denne vognen er ikke like tilgivende som øvrige testvogner.

Det betyr ikke at den er dårlig, men den har ingen demping. Den har altså null hjelp fra noe som helst sted. Det endte med at Teks éne testbaby, som frydet seg over enhver runde i sykkelvognene, hylgråt etter tredje fartsdump - som vi for øvrig syklet rolig over.

Det er selvsagt umulig å bekrefte årsakssammenhengen grunnet alder og manglende språk, det kan jo like gjerne ha vært at smokken hadde falt ut, luen var i øynene eller at dette lille øyeblikket bare var ekstra fælt.

Men da vi i tillegg - etter å ha fjernet babyen til fordel for en vannmelon - kuttet en sving og bakhjulet lettet fra bakken, så tenkte vi i alle fall vårt. Bedre ble det ikke da vi tok en relativt krapp sving i en nedoverbakke med lav fart og hele vognen veltet over på siden.

Det er likevel klart at vi alltid prøver å dytte grensene til produktene vi tester for å finne ut hva de kan og ikke kan. Og selv om Thules Courier ikke er så fornøyd med kjipe svinger i nedoverbakke, når du kun har 8 kg last, så er den ikke nødvendigvis elendig av den grunn. Men smertegrensen ligger rundt der, i alle fall.

For dens kvalitet ligger nettopp i å være enkel. Den er ikke for stor eller for liten, den har kjempegod lagringsplass, regntrekk og myggnett henger fast i vognen, og må ikke brettes av og legges noe annet sted. Den får også enkelt plass i Teslaens bagasjerom.



Mindre imponert er vi likevel over at det har blitt spart på sittekvaliteten til barna, og polstring på setebeltene. Det fremstår også som at gulvet er såpass lite stabilisert at en vannmelon ved fotenden bulker ordentlig - det har mest noe å si for vår opplevelse av steiner og annet som kan kjøres over og skrape opp understellet, men vi registrerte at det eldste barnet i testpanelet (2 år) ikke ville trå på gulvet fordi det var for lite stabilt. Det fremstod dermed nokså usikkert også for ham.

Og helt seriøst, hva er greia med en håndspak nede mellom hjulet og veggen, som skal fungere som parkeringsbrems?! Du får jo ikke engang plass til foten din inni der, hvilket i praksis betyr at du må bøye deg ned og dra i spaken med armene. Klønete. Og vi hater sykkelfestet. Det gir oss mareritt å skulle feste på og ta av.

Men vannmelonen trenger ikke å ligge i gulvet, og du kan jo la være å kjøre over masse krøkkete steiner i krappe svinger. Og den er jo et rimelig alternativ som funker til mye. Men hvis du skal bruke den på ordentlig norske veier, med kjipe svinger og unger som blir regelrett rasende over for lav fart, da velger du noe annet.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Thule Courier annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Helt grei til mye, men er ustødig i svinger med lav lastvekt Fordeler + Fire gode hjul

+ Regntrekk og myggnett sitter fast i selve vognen, tar ikke ekstra plass

+ Romslig lagring Ting å tenke på — Har ingen demping

— Setebelter og sitterygg er ikke polstret godt - dårlig sittekomfort

— Klønete å brette sammen

— Klønete sykkelfeste

— Regntrekk kan vanskelig brukes uten samtidig å bruke myggnett

— Noe mer utsatt i svinger og humper enn øvrige vogner

— Hjulbremsen er gjemt mellom vogn og hjul - du må stoppe helt for å kunne bruke den

Testkriterier, kort fortalt

Alle vognene har blitt kjørt med henholdsvis en vanlig sykkel og elsykkel. Vi har både hatt barn som passasjerer på tur, men all form for mer utsatt krasjtesting ble gjennomført med to svære vannmeloner på rundt 8 kg hver fastspent.

Stabilitet

Vi testet å sykle opp og ned bakker hvor vi bevisst svingte mye krappere enn vi ville gjort med levende last i vognen. Vi overgikk heller aldri fartsbegrensningene produsentene selv oppgir (25 km/t). Til svingtesten hadde vi kun én vannmelon i lasten - da på motsatt side av «armen». Dette fordi vognene, til tross for å være dobbeltvogner, også bør kunne fungere optimalt med bare ett barn i seg.

Vi testet å sykle opp og ned bakker hvor vi bevisst svingte mye krappere enn vi ville gjort med levende last i vognen. Vi overgikk heller aldri fartsbegrensningene produsentene selv oppgir (25 km/t). Til svingtesten hadde vi kun én vannmelon i lasten - da på motsatt side av «armen». Dette fordi vognene, til tross for å være dobbeltvogner, også bør kunne fungere optimalt med bare ett barn i seg. Praktisk bruk

Her har vi testet hvor enkelt det er å bytte fra trillevogn til sykkelvogn, og hvor gode de er faktisk å trille rundt på. Kommer den med regntrekk festet i selve vognen? Har den noen smarte løsninger for å feste fronthjul eller sykkelstang og ikke minst: Hvor enkel er den å klappe sammen?

Her har vi testet hvor enkelt det er å bytte fra trillevogn til sykkelvogn, og hvor gode de er faktisk å trille rundt på. Kommer den med regntrekk festet i selve vognen? Har den noen smarte løsninger for å feste fronthjul eller sykkelstang og ikke minst: Hvor enkel er den å klappe sammen? Demping eller ikke demping?

Det kan ha noe å si, men målingene sier kun «så» mye. Vi la en vibrasjonsmåler i setene med en last på totalt 16 kg. Ruten gikk gjennom grussti, over fartshumper, og i oppoverbakker og svinger. Denne delen av testen ble gjennomført med en elsykkel.

Det kan ha noe å si, men målingene sier kun «så» mye. Vi la en vibrasjonsmåler i setene med en last på totalt 16 kg. Ruten gikk gjennom grussti, over fartshumper, og i oppoverbakker og svinger. Denne delen av testen ble gjennomført med en elsykkel. Lagringsplass

Det er stor forskjell i lagringskapasiteten til de ulike vognene. Foruten at det kan være greit å kunne legge barnas ymse «greier» et sted, så er det også forskjell på hvorvidt det finnes lagring til det ekstra trillevognhjulet, som man kanskje har med for å montere av vognen fra sykkelen. Dessuten, har du to store barn forsvinner det som måtte være av ekstralagring i front.

Det er stor forskjell i lagringskapasiteten til de ulike vognene. Foruten at det kan være greit å kunne legge barnas ymse «greier» et sted, så er det også forskjell på hvorvidt det finnes lagring til det ekstra trillevognhjulet, som man kanskje har med for å montere av vognen fra sykkelen. Dessuten, har du to store barn forsvinner det som måtte være av ekstralagring i front. Pris

Hvor mye får man egentlig igjen for det man betaler? En stor og fancy vogn, hvor lagringen er håpløs, eller en rimeligere og tyngre en, hvor man i alle fall har plass til noe lagring?

NB: Husk at bremsestrekket med tung last blir lengre, og kjøp for all del et speil til sykkelen.

Spesifikasjoner og priser

Product Hamax Cocoon (Dobbelvogn) Hamax Outback (Dobbelvogn) Thor Hushovd Kid Racer Twin (Dobbelvogn) Thule Courier Thule Chariot Cross 2 (Dobbelvogn) annonse Pris 12499 6499 5990 6799 10195 Tilgjengelige farger Sort, Grå, Grønn Sort, Hvit, Grå, Blå, Rød, Oransje, Grønn Grå Sort, Blå Sort, Grå, Turkis, Blå, Rød, Oransje, Grønn Maks belastning 42 kg 34 - 40 kg (avhengig av ett eller to barn) 43 kg 45 kg 45 kg Maksvekt på barn 22 kg 22 kg 21 kg 22 kg 22 kg Makshøyde barn 117 cm 117 cm 111 cm 111 cm 111 cm Antall plasser 2 2 2 2 2 Produktvekt 17 kg 20 kg 16,2 kg 16 kg 14.5 kg Funksjoner Støtte for ekstra joggehjul Støtte for ski og ekstra joggehjul Støtte for ski og ekstra joggehjul Støtte for ski og ekstra joggehjul Støtte for ski og ekstra joggehjul Størrelse sammenbrettet ikke oppgitt ikke oppgitt 84 x 40 x 103 cm 99 x 74 x 32 cm 87 x 80 x 37,5 cm Justerbare seter Ja, de kan også justeres individuelt Krysse av Bytt Bytt Ja, de kan også justeres individuelt Bremse i håndtak Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Parkeringsbremse Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Åpne fullskjerm Mer +

Bilde av vibreringsmålingene fra setet til Thule Cross over humper, grus og svinger. Bilde av vibreringsmålingene fra setet til Thule Courier over humper, grus og svinger. Bilde av vibreringsmålingene fra setet til Hamax Cocoon over humper, grus og svinger.

14. mai 2023, 12:30

