Samletest Beste ringlys

Vi har funnet det beste ringlyset

Ringlys kommer i alle former og størrelser Kamera Marie Helene Mariussen, Tek.no

Enten det er for TikTok-videoer eller jobbmøter, strømming eller opptak, så vil vel alle se bra ut på video. Et minimumskrav er å få et jevnt nok lys for å fjerne skygger som får ansiktet til å se uflatterende ut. Nettopp derfor sverger «alle» til ringlys.

Men hvilke velger man, og må det koste så mye?

Det korte svaret er at man får mye for lite penger. Og at det finnes flerfoldige ulike lys til rett under og over 500 kroner.

Vi hentet inn seks ulike, billige modeller som egner seg for mobilbruk. Samtlige - med unntak av én - er tenkt å skulle stå på et bord, eller lignende. I flere av tilfellene er det derimot mulig å demontere ringlyset og montere på et stativ, men dette blir ekstrakostnader.

Disse ringlysene er med i testen:

Nedis ringlys 10"

Dacota Dual Ringlys 3,5"

Kodak ringlys 4"

Clas Ohlson ringlys 10"

Dacota Ringlys 8"

Ikea Lånespelare

Hva er poenget med ringlys?

For å få et mest mulig profesjonelt uttrykk på en video, kreves godt og jevnt lys. Men hvis videoens hovedfokus er et ansikt – fremfor større flater med flere objekter – da er det ikke nødvendig å bruke masse penger på dyrt studiolys.

Det er her ringlys kommer til sin rett, for de er enkle og stort sett rimelige alternativer som er skikkelig god på å gi et jevnt lys til et begrenset område som et ansikt, som naturlig nok er relativt tett på kameraet.

Oftest vil du også kunne filme gjennom selve ringen som utgjør lyset, og på den måten sentrere lyskilden perfekt i forhold til ansiktet ditt.

Alle ringlysene vi har testet har dedikerte mobilholdere, eller eventuelt mekanismer for å festes på en telefon. Men ettersom vi i denne testen har vært mer opptatt av hva man kan få til en gitt pris, fremfor å sammenligne nesten identiske konstruksjoner, vil det derfor også oppleves som til dels urettferdig å sammenligne enkelte.

Vi har likevel valgt å gjøre det på denne måten for å bedre forstå hva som finnes, hvordan det fungerer, og hvorvidt noen typer konstruksjoner er kjempebra, eller kjempehåpløs.

Konklusjonen er at det skal vanskelig gjøres å gjøre feil med et enkelt ringlys av en viss størrelse. Det blir generelt seende bra ut, eller i hvert fall betydelig bedre enn uten lys. Det som derimot skiller dem er konstruksjonens funksjonsområder, stabilitet og fleksibilitet.

Våre topp tre ringlys har derfor helt ulike – og unike – kvaliteter. Hvilken du velger kommer helt an på hva du trenger.

Slik har vi vurdert ringlysene

Vi har fokusert spesielt på disse fem punktene når vi har testet ringlysene:

Hvor stabile konstruksjonene er. Med dette menes at ettersom de enten skal festes på noe, eller plasseres på et bord, så må man kunne forvente at de står støtt uten å vingle for mye.

Med dette menes at ettersom de enten skal festes på noe, eller plasseres på et bord, så må man kunne forvente at de står støtt uten å vingle for mye. Hvor enkle de er å bruke. Foruten at lyktene selvsagt må stå stødig, så vil vi ikke heller gjennom hundre steg for å klare å gjøre konstruksjonen stabil. Enkelt og greit er mottoet.

Foruten at lyktene selvsagt må stå stødig, så vil vi ikke heller gjennom hundre steg for å klare å gjøre konstruksjonen stabil. Enkelt og greit er mottoet. Prisen. Ingen er interessert i å betale for mer enn de får.

Ingen er interessert i å betale for mer enn de får. Bruksområder – har de noen unike kvaliteter som gjør at de skiller seg ut? Svaret er at flere i testen skiller seg merkbart ut fra resten. Både på godt og vondt.

– har de noen unike kvaliteter som gjør at de skiller seg ut? Svaret er at flere i testen skiller seg merkbart ut fra resten. Både på godt og vondt. Selve lyset. Bilderesultatet er naturligvis viktig, og hvordan det er å se på. I praksis er dette et lys du faktisk skal stå og stirre på over tid, hvilket fordrer at du ikke blir blendet av å se på det. Dette er stort sett ikke et problem, da de fleste ringlysene har et matt glass ytterst, som sørger for å gi et mer diffust lys. Det finnes likevel ett, irriterende unntak i denne testen.

Best i test: Nedis ringlys 10"

Forrige Neste Marie Helene Mariussen, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Nedis ringlys 10" Åpne fullskjerm

Det enkle viser seg gang, på gang å være det beste. Dette gjelder også for ringlys.

Samtlige av de testede ringlysene har tre enkle lysjusteringer; naturlig lys, varmt lys og kaldt lys. I tillegg kan du justere lysstyrken med en egen kontroll. Vi merket stor forskjell blant ringlysene på hvor gode de var til å skjule de individuelle LED-lysene på innsiden. De beste – deriblant Nedis' ringlys – gjorde en god jobb med å spre lyset og få det hele til å fremstå som en solid ring av lys. Det ga oss et sterkt og jevnt lys, som likevel ikke er ubehagelig å se på over tid.

Nedis’ ringlys kommer med et godt fungerende mobilstativ, som er festet i midten av ringen. Dette gjør naturlig nok at du også får en perfekt plassering av lys i forhold til mobilens kamera.

Vel så viktig er likevel at selve lyset og mobilstativet står helt støtt. Det er ikke noen dyr og tung konstruksjon, men enkelt og stabilt i bruk. Klart, vi har sett produktbilder av Nedis hvor beina står mer luftig oppover, fremfor godt plassert ned på bordet – dette kan vi bare avkrefte at er praktisk mulig uten at stativet blir helt vinglete.

Stativet kan du «klappe» sammen og holde i hånden om du trenger å bevege det litt rundt med deg. Minuset er så klart at lyset krever strøm, men har du en nødlader er det meste ordnet. Og som et enkelt og fleksibelt bordstativ, attpåtil som ikke koster noe særlig er dette absolutt en vinner.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Nedis Ring Light 10" annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Enkelt, billig og godt lys - hva mer trenger du? Fordeler + Er billig

+ Godt lys og anstendig størrelse på ringen

+ Stødige bein og enkel mobilholder Ting å tenke på — Tydelig at det er brukt billigere materialer, kan stilles spørsmål ved holdbarhet

Dacota Dual Ringlys 3,5"

Forrige Neste Marie Helene Mariussen, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Dacota Dual Ring light Åpne fullskjerm

Dette er jo i praksis ikke ett ringlys, men to. Selve ringlysene er ikke i nærheten av like store i størrelse som øvrige deltagere i testen, men det gjør dem overhodet ikke til noe dårligere alternativ av den grunn.

Man kunne kanskje tenkt at to lys vil være irriterende å se på, men som med testvinneren er lyset matt og diffust, og dermed utrolig behagelig å ha i front- og sidesyn. Vi merket heller ikke noe til at vi fikk noe dårligere belysning av to små versus étt stort ringlys. Faktisk opplevde samtlige testpersoner det som at de to lysene gav oss en fleksibilitet de øvrige ikke klarte å innfri - vi kunne rett og slett justere lyset etter der vi til enhver tid behøvde det mest. Og så gav det oss mulighet til både å bruke det for ansiktet, og å lyse opp objekter vi ønsket å vise frem. To for en der altså.

Foruten at de to ringene gir et utrolig godt lys, så er de også utrolig enkle å justere. Det gjelder også for mobilholderen i midte, som holder telefonen stødig og stabilt.

Men så er ikke Dacotas to ringlys like enkel å bare plassere på bordet, for denne kommer med en tykk klype du fester i for eksempel bordkanten. Generelt er ikke dette et stort problem hvis det faktisk er et bord du skal feste den til, men det kan så klart by på problemer hvis du ikke har noe å enkelt feste klypen i. Vi testet for eksempel å feste den på ryggen til en kontorstol, men da skled hele konstruksjonen til siden og falt av.

Har du et stabilt bord er derimot dette helt uviktig, for lyset er bra, konstruksjonen er sterk og stabil og vi har utvilsomt funnet enda en favoritt.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Dacota Dual Ring Light 3.5" annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 299 hos Power Sjekk nå 7.5 Bra sitat Doble små ringlys, som gjør jobben til ett stort Fordeler + Stødige armer på ringlysene

+ Enkle å bøye til Ting å tenke på — Festet krever en stabil kant

Kodak ringlys 4"

Forrige Neste Marie Helene Mariussen, Tek.no Marie Helene Mariussen, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Kodak ringlys 4" Åpne fullskjerm

Dette er en liten joker, for den hverken ligner eller fungerer likt testens øvrige ringlys overhodet. Det gjør den likevel ikke dårligere, for den tilbyr noe ingen av de andre lysene kommer i nærheten av å klare like bra: fleksibilitet.

Det lille ringlyset skal nemlig ikke plasseres på et bord. Den skal klipses på telefonen. Det betyr at du kan forflytte deg rundt med ringlyset hvor enn du måtte føle for. Skal du irritere alle de andre passasjerene og lage video fra flyet? Kodaks ringlys. Skal du forflytte deg rundt mens du lager video? Kodaks ringlys.

Du kan til og med feste den over kameraet på laptopen din om du skulle være på farten og trenge å se sånn passe grei ut i et digitalt jobbmøte. Det er kanskje ikke nødvendig når du sitter på kontoret og har et bordmontert ringlys tilgjengelig, men hvis du er som oss og kan finne på å ha en litt fleksibel kontorløsning, hvor det å ta jobbmøte fra hotellrom, en kafé eller til og med fra et telt langt inni skauen, så er denne superenkel å bære med seg.

Lysstyrken er heller ikke noe dårligere enn hos de øvrige lysene, men den fordrer nok i større grad at du er nærmere kameraet enn de andre for å få den gode effekten av «lys som dekker ansiktet». Ikke at det har så mye å si, for i praksis har du ansiktet automatisk nærmere kameraet når du er på farten. Diodene er her noe mer synlig enn hos flere andre, men det fremstår likevel helt uproblematisk å ha den på høyeste styrke - du kommer ikke til å tenke over disse diodene overhodet.

Med andre ord: denne blir med på neste reise.

7 Bra fjerne Sammenlign Kodak Ring Light Mini 4" annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Kjempebra ringlys hvis du er på farten Fordeler + Utrolig enkel å håndtere

+ Kan brukes hvor som helst, når som helst Ting å tenke på — Krever at du er relativt nær lyset

— Dekker deler av skjerm når brukt i selfie-mode

Clas Ohlson ringlys 10"

Forrige Neste Marie Helene Mariussen, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Clas Ohlson ringlys Åpne fullskjerm

Selve ringlyset til Clas Ohlson er helt utmerket. Det eneste minuset er de vinglete beina, og en mobilholder som aldri ble helt bestevenn. Dermed blir ikke opplevelsen veldig god i praksis.

Hele konstruksjonen hadde hatt godt av en real oppstramming. I notatblokken står det skrevet «beina fremstår dritings», og det er altfor beskrivende. I teorien burde beina være superpraktiske, for de skal jo i utgangspunktet kunne bøyes til å holde rundt hva som helst. Men i praksis blir de rett og slett klønete å bruke. De bøyer seg greit nok, men når den skal stå på et bord fremstår de ustabile. Når de festes rundt noe er det også vanskelig å få strammet det hele godt nok til å stabilisere konstruksjonen.

I likhet med beina er også mobilholderen noe frustrerende uregjerlig, og vi klarte aldri helt å stole på at konstruksjonen skulle bli stående på stedet hvil. Uregjerligheten i bein og mobilholder gjør også at det blir vanskelig å justere kameraet helt beint. Det er synd, for Clas Ohlsons ringlys har blant det største og beste lyset i testen.

Som øvrige andre har den tre lysinnstillinger og knapper for å justere opp og ned lysstyrken. Legger du til at prisen ikke er på mer enn 400 kroner så burde det i utgangspunktet være et strålende valg. Og hvis du har et bedre fotostativ liggende hjemme allerede, så kan det fortsatt være et kupp. For du kan montere selve ringlyset på et annet fotostativ, da den har universelle gjenger for stativfeste.

Men det finnes dessverre andre lys på markedet som koster mindre – eller det samme – hvor kameraet blir stående i rett vinkel, og hvor beina er edru.

7 Bra fjerne Sammenlign Clas Ohlson ringlys 10" annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Godt lys, god størrelse, men vinglete bein Fordeler + Godt lys og god størrelse på ringen Ting å tenke på — Klønete og vinglete bein

— Vanskelig å få mobilkameraet til å bli helt rett

Ikea Lånespelare

Forrige Neste Marie Helene Mariussen, Tek.no Marie Helene Mariussen, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Ikea Lånespelare Åpne fullskjerm

Dette er ikke lampen for praktisk bruk eller billige løsninger. Det her må være laget av og for veletablerte folk som vil lage en video eller to, se bra ut på jobbmøter, og samtidig ha en pen lampe på skrivebordet hjemme.

For fin er den. Og som lampe er den faktisk ganske bra. Men som ringlys faller den nesten helt gjennom. Det er ikke selve lyset i ringen det står på, for dette lyser godt, dekker bredt, og har et matt glass som gir rolig lys. Men Ikea prøver for hardt å være alt mulig rart annet enn ringlys.

Foruten at den i ekte Ikea-stil må monteres med skruer (helt seriøst, Ikea ...), så er den betraktelig tyngre enn samtlige over. Det gjør i utgangspunktet ikke så mye, men det gjør jo at den fremstår mer som en bordlampe enn ringlys.

Lys og mobilholder kan både stå fast på samme bunnplate, eller så kan mobilholderen flyttes ut og stå aleine. Ringlyset er uansett høyt der oppe, mot mobilholderen som står lavt plassert. Dermed må du faktisk jobbe litt for å fjerne lyset under haken, siden lyset kommer ovenfra og ned.

Dette kan du naturlig nok løse helt greit ved å bøye til ringlyset, men det er altså betydelig mer kløn enn andre ringlys.

Dessuten er dette det aller dyreste ringlyset i testen. 699 kroner må du ut med, forutsatt at du bor i Norge. For vi oppdaget fort at det selges for betydelig mindre andre steder i verden. Du skal ikke lenger enn til Sverige før den koster 200 kroner mindre enn i Norge, og hvis du drar til USA så selges den for rett over 400 kroner. Hadde dette vært prisen i Norge hadde vi nok også vurdert lampen litt snillere. Menn 700 kroner for et ringlys som ikke er kjempemessig som ringlys, men helt ok som skrivebordslampe er litt i overkant.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Ikea Lånespelare annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit sitat Kan fungere som både skrivebordslampe og ringlys Fordeler + Kan fungere som både ringlys og skrivebordslampe Ting å tenke på — Får litt følelsen av å være lampe først og ringlys sekundært

— Ringlyset for høyt opp i forhold til mobilholder

Dacota Ringlys 8"

Forrige Neste Marie Helene Mariussen, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Dacota Ring light 8" Åpne fullskjerm

Når ringlyset kjennes ut som å se mot solen, da er det kanskje ikke helt verdt det, tenkte vi. Og det er konklusjonen vår for dette lyset.

Hvem som tok avgjørelsen om å få lampen til å se ut som lampene på et sminkespeil vites ikke. Kanskje kunne det funket hvis man sløret glasset foran diodene, men når diodene fremstår så sterk at du heller foretrekker å slå av hele lampen, med alt det innebærer av skygger på feil steder og et blåskjær i ansiktet som får deg til å se ut som et monster fra Last of Us. Ja, nei, da kan det være det samme.

Det hjelper jo heller ikke at mobilen må festes i en separat mobilholder, som ved første øyekast fremstår noe ustabil. Ikke det at den faktisk er det, for den står bom fast, og mobilen holdes godt på plass, men det blir jo litt ekstra «greier» okke som.

Så får det bare være at den ikke koster all verdens, og er enkel nok å ta med seg noe sted, for det finnes bedre alternativer på markedet. Som ikke blender deg for resten av dagen.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Dacota Ring Light 8" annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit sitat Grei nok, bortsett fra at du blir blendet av lyset Fordeler + OK størrelse på ringlys

+ Koster ikke allverdens Ting å tenke på — Kronglete å plassere mobilkamera i forhold til lyset

— Blir til dels blendet av skarpt lys fra diodene

