Samletest Beste nuppefjerner (2022)

Vi har funnet den beste nuppefjerneren

Selv noe så enkelt har merkbare variasjoner.

Disse skal gjøre plaggene dine fri for nupper, men noen funker mye bedre enn andre. Kamera Åsa H Aaberge, Tek.no

Har din favoritt-ullgenser blitt sjuskete og dekket av nupper og lo, kan den bli så god som ny ved hjelp av en liten dings.

Det finnes manuelle nuppekammer og andre teknikker for å fjerne nupper, men her har vi testet seks små, elektroniske nuppefjernere, som går på batteri eller kan lades opp med USB.

Hva er en nuppefjerner?

En nuppefjerner er nuppenes verste fiende. Helt enkelt så skal en elektronisk nuppefjerner med knøttsmå, skarpe blader, som er det vi har testet, fjerne uønskede nupper. En slik dings skal kunne brukes på ulike tekstiler som får nupper. Det kan beskrives litt som en mini støvsuger, som føres over tekstilet og samler opp alle uønskede nupper i en liten beholder.

Nuppefjernere er som steamere, et hendig redskap for å ta vare på dine fine plagg og tekstiler. For vi vil jo at klærne våre skal vare lenge, og se pene ut hele levetiden sin.

Et ullplagg kan se litt kjipt ut om det er fult av nupper, men før du pensjonerer plagget, ta en runde med nuppefjerneren og vipps skal du se det får ny giv.

Det samme kan du gjøre med sofatrekket, kåper, votter, hva enn. Vi erfarer at samtlige av nuppefjernerene i denne testen fungerer generelt godt på små, overfladiske nupper. Lettest forsvinner nuppene på plagg i syntetiske blandinger og mykere materialer. Det som skiller nuppefjernerene i testen mest, er hvor godt de tar på de større og grovere nuppene, som på tykke ullplagg med lange nupper, samt hvor mye de tar av gangen.

Det er også tydelig at ulike produsenter, har ulike tilnærminger til design, og de som legger litt ekstra omtanke i utformingen, får igjen telling for en generelt mer funksjonell nuppefjerner.

Vi mener at en manuell nuppekam kan gjøre en like god jobb som de elektriske nuppefjernerene som gjør det dårligst i testen. Hvilke det er ser du lenger ned!

Disse har vi testet:

Steamery «Pilo no. 2»

Point «POLR03»

Phillips «Fabric Shaver GC026/80»

Clas Ohlson nuppefjerner

Pyrm Mini

Singer Compact

Hva er, og hvorfor oppstår, nupper? Det er vanlig at vi opplever å få nupper på strikkede tekstiler, som ullgensere, men også eksempelvis bomullslaken og sofatrekk kan få nupper. De fleste materialer – alt fra polyester til merinoull og kasjmir, lin, lammeull og bomull – kan nuppe. – Det som nupper mest er blandinger mellom svake og sterke fiber og blandinger mellom syntetisk og naturfiber, forteller Ingun Grimstad Klepp, som er professor innen bærekraft og klær på SIFO ved OsloMet, til Tek. – Kvaliteten på fiberen har mye å si. Svake og dårlige fiber og løst spunnet garn nupper mer, sier Klepp. Klepp mener produsenter burde teste tekstiler og merke plagg med graden av nupping. Lange, blanke, sterke fiber og plagg laget av rene tekstiler nupper minst, ifølge Klepp. Og med det mener hun: – På alle naturfiber gjelder det at jo lengre de er, jo høyere er kvaliteten. Lav kvalitet bomull, ull, lin, silke osv. har kortere og mattere fiber enn de lenger og blankere, sier Klepp. Hvor mye plagget nupper varierer altså med kvalitet og fiberlengde. Nye klær vil nuppe mer enn eldre fordi nye klær har mer overskuddsfiber. Strikkede plagg, uavhengig av materiale, vil kunne nuppe oftere enn vevde plagg, fordi vev betyr at tekstilfiberne er mer «låst». Nupper oppstår ofte på ullplagg, også de hjemmestrikkede. Det kommer ofte av friksjon, kan strikkedesigner Helene Arnesen bak Fabel Knitwear fortelle til Tek. – Ull nupper når fibrene utsettes for friksjon, med andre ord slit og bruk. Myke fiber, som merino, tåler mindre friksjon enn «hardere» fiber, som tradisjonell norsk ull. Jo mykere ullen er, jo mer kommer den til å nuppe med bruk, og motsatt, sier Arnesen. Men betyr nupper dårligere eller syntetisk kvalitet? Ofte kan det indikere lavere kvalitet. Men, for noen tekstiler er det naturlig med nupper. Kasjmir for eksempel, forbinder vi ofte med kvalitet. Også kasjmir i høy kvalitet vil kunne få noen nupper, men lavere kvalitet kasjmir med kortere fiber, vil nuppe mer enn kasjmir av høyere kvalitet, med lenger fiber. Eksempelvis akryl er syntetisk og består av korte, svake fiber, og en strikket genser i akryl vil nuppe nesten uansett. Mer +

Anti-nuppe-tips: Selv om de aller fleste tekstiler tåler å nuppebehandles, vær litt varsom på delikate fibre og gjerne test et lite område av plagget først for å forsikre deg om at det tåler behandling. Legg plagget flatt og gå systematisk over områdene med nupper. Unngå knapper, broderier og lignende. Ikke nupp over løse tråder, de kan du heller sy på plass igjen for å unngå hull. Unngå at plagget folder seg når du bruker nuppefjerner. – Nuppefjering er lurt – både nuppekam og elektrisk kan fungere fint. Du kan forsøke å se på klærne i butikken om de ser ut som de nupper, noen er jo faktisk nuppete allerede da. Ellers ... legge vekt på glans og sterke fremfor matte, myke – og legge vekt på rene materialer, tipser Klepp. Arnesen forteller at noen ullkvaliteter kommer til å nuppe uansett, men at det kan være bra å ikke vaske klærne for hardt eller for ofte, for å hindre nupping. – Ull trenger ikke vaskes særlig ofte, men når det først trengs er håndvask mer skånsomt enn maskinvask, tipser Arnesen. – Om du er ute etter ull til hverdagsbruk som skal tåle litt, gå for et plagg strikket i mer tradisjonell norsk ull heller enn merino. Merino er mykt og deilig, men nupper til gjengjeld mye og raskt. Om du strikker selv kan du også merke deg at antall tråder garnet er spunnet i vil avgjøre hvor raskt og hvor mye garnet nupper. Garn spunnet i flere tråder tåler mer enn garn spunnet i kun 1 eller 2 tråder.

Obs! Husk å tøm beholderen og rens bladene for maksimal effekt, dersom nuppefjerneren kommer med rensebørste. Mer +

Slik har vi testet

Hver nuppefjerner har blitt testet på fem-seks plagg/tekstiler, fra gensere i ulike ullkvaliteter, til syntetiske blandinger. Vi har først testet å føre nuppefjerneren over nuppene en gang, og der nuppene ikke ble fjernet, ført over samme områder igjen.

Vi har etterspurt og fått tilsendt produktene fra produsenten for testen. To har vi kjøpt inn selv.

Dette har vi vurdert:

Hvor effektivt fjernes nupper

Hvor lett er nuppefjerneren å bruke og holde

Hvor godt funker den nupper og lo på ulike typer tekstiler

Design

Plass i beholderen, tøm og rens

Øvrige funksjoner og tilbehør

Styrker og svakheter

Best i test: Point POLR03

Point sin nuppefjerner er faktisk litt fin, synes vi. Kamera Åsa H Aaberge, Tek.no

Først av alt, kudos til Point for å lage en nuppefjerner i en pen farge, den skiller seg umiddelbart ut bare av det faktum. Den har dessuten noe ingen andre nuppefjernere i testen har; en antistatistisk børste, eller lobørste som vi velger å kalle det, på baksiden. En fiffig og nevneverdig bonus.

Forrige Neste Tek.no Genser i merinoull med nupper før test. Tek.no ... og etter at nuppefjerneren fra Point har gjort jobben sin. Åpne fullskjerm

Et annet pluss med Point sin nuppefjerner, er at beholderen hvor nuppene samler seg er trasparent, slik at man kan se når den blir full og må tømmes. Etter å ha nuppet fem plagg er den ennå ikke full, og når vi først må tømme er dette enkelt. Til tross for tre knivblad nupper den av like godt som Steamery sin, som har seks blader.

Point har en fancy børste for å fjerne lo bakpå. Kamera Åsa H Aaberge, Tek.no

Point fungerer godt på alle tekstilene vi testet, og det eneste vi kan trekke den for er at den kunne vært litt mer komprimert i designet og at ladekabelen kan oppgraderes til en USB-C, men alt i alt en super allround nuppefjerner som også har en snill pris.

Testet på:

Genser i 100 % kasjmir

Genser i 100 % merinoull.

Tykk genser i 60 % ull, 30 % kasjmir og 10 % silke.

Inner- for til frakk i 50/50 polyester og bomull.

Cardigan i 39 % ull, 24 % polyester, 20 % alpakka, 16 % nylon og 2 % elastin.

Tilbehør: Beskyttelseslokk, rensebørste, antistatistisk børste og USB-kabel til lading.

9 Imponerende fjerne Sammenlign POINT POLR03 LOFJERNER annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Effektiv, rimelig og pålitelig Fordeler + Gjør en god jobb på alle testede materialer.

+ Ekstra børste til lo.

+ Oppladbar.

+ Rimelig. Ting å tenke på — Litt klumpete.

Steamery «Philo No. 2 Fabric Shaver»

Steamery’s «Philo» skiller seg ut i designet. Kamera Åsa H Aaberge, Tek.no

I likhet med deres steamere, har nuppefjerneren til Steamery, et forseggjort design. Og her har de lykkes med å fusjonere funksjon og design. Det er mye som er positivt med «Philo No. 2». Nuppefjerneren er enkel å manøvrere, det føles naturlig å holde den i hånden og føre over plagget. Hodet er stort, slik at man kan nuppe store områder om gangen.

Den er så kraftig med sine fem watt, at det rister litt i hendene, så man blir nesten redd for at den skal kutte hull i stoffene, men det gjør den ikke.

På eksempelvis kasjmirgenseren, hvor nuppene er myke og små, fordufter nuppene kjapt ved at nuppefjerneren føres lett over plagget. «Philo» gjør også en god jobb på grove ull-nupper.

Forrige Neste Tek.no ... og etter at «Philo» har fjernet nuppene. Tek.no Genser i kasjmir med nupper. Åpne fullskjerm

Et annet pluss er at beholderen har god plass til å samle nupper og lo, men her kommer også et minus. Noen nupper hoper seg opp ved bladene, som igjen gjør at nuppefjerneren ikke funker så godt som den kan. Etter å ha testet tre plagg merker vi at den tar svakere, sjekker inni, og da har lo samlet seg rundt bladene, og ikke falt ned i beholderen under. Nuppefjerneren er dog enkel å tømme og rense med den lille kosten som følger med.

Her skal nuppene egentlig falle ned i hullene, men de har en tendens til å samle seg i bladene, som gjør jobben mer trå. Kamera Åsa H Aaberge, Tek.no

Veldig hendig at denne kan lades med USB-C. Litt kjedelig at den bare varer to timer om gangen, men så er det vel ikke så ofte man nupper så lenge om gangen? Den lades dessuten opp på to timer, og kan brukes mens den lader.

Steamery’s «Philo 2» er alt i alt både gjennomført og god i bruk, selv om prisen gjerne er i det drøyeste laget. Når en liten duppedings, koster rundt 600 kroner forventer man noe nesten eksepsjonelt.

Så litt minus til Steamery for drøy pris, og fordi lo hoper seg opp i bladene, men ellers en kjempegod og effektiv nuppefjerner med forseggjort design.

Testet på:

Vest i 100 % ull.

Genser i blanding av mohair og alpakka.

Genser i 100 % kasjmir.

Collegegenser i 50/50 bomull og polyester.

Tykk genser i 60 % ull, 30 % kasjmir og 10 % silke.

Tilbehør: USB-C-kabel til oppladning, og liten rensebørste.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Steamery Pilo No.2 Fabric Shaver annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Supert design og god nuppefjerner, med en litt drøy prislapp Fordeler + Velutformet design, som gjør den enkel og effektiv å bruke.

+ Oppladbar.

+ Gjør en god jobb på alle testede materialer. Ting å tenke på — Drøy pris.

— Lo hoper seg opp i knivbladene, og må derfor ofte renses.

Philips GC026/80

Nuppefjerneren til Philips er blant testens største. Kamera Åsa H Aaberge, Tek.no

Første tanke om Philips sin nuppefjerner er: Hvorfor er denne så stor? Man skulle tro den kunne fylle ekstra mye nupp i beholderen, men beholderen er ikke så stor i seg selv, og blir full etter å ha nuppet bare to gensere. Da skjer det samme som når en støvsugerpose blir full, nuppefjerneren sin effekt blir svekket. Det trekker umiddelbart Phillips ned.

Ellers er den generelle effekten veldig bra, og den funker godt på alle de testede materialene. Den føles kraftig og er effektiv i bruk og det store hodet gjør nuppefjerne-jobben uanstrengt.

Forrige Neste Tek.no Genser i ull-blanding med nupper. Tek.no ... og etter at Philips sin nuppefjerner har fjernet nuppene. Åpne fullskjerm

En jevnt over god nuppefjerner, med for liten beholder. Den hadde også scoret høyere hos oss om den kunne lades opp.

Testet på:

Collegegenser i 50/50 bomull og polyester.

Genser i 100 % mohair.

Genser i 100 % ull.

Tykk genser i 60 % ull, 30 % kasjmir og 10 % silke.

Cardigan i 39 % ull, 24 % polyester, 20 % alpakka, 16 % nylon og 2 % elastin.

Tilbehør: Deksel og to ekstra batterier.

7 Bra fjerne Sammenlign Philips Fabric Shaver GC026/80 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Jevnt over god nok til det meste, men litt klumpete og med liten beholder til lo Fordeler + Effektiv med stort hode.

+ Gjør en god jobb på alle testede materialer. Ting å tenke på — Liten beholder som må tømmes ofte. For stor til å romme så lite lo.

Singer nuppefjerner

Designet gjør denne lett å bruke. Kamera Åsa H Aaberge, Tek.no

Singer sin nuppefjerner har et ganske funky design. Og, full score for at designet også er funksjonelt: hodet er stort som betyr at man kan føre over store deler av plagget om gangen, som gjør nuppefjerningen effektiv. Det smale håndtaket gjør den lett å holde i og dermed god å bruke.

Forrige Neste Tek.no Genser i mohair-ull full i nupper. Tek.no ... glattet ut av Singer sin nuppefjerner, som fungerer godt på myke, lette nupper, men sliter litt mer på de grovere nuppene. Åpne fullskjerm

Singer funker godt nok på de fleste materialer, men uten å imponere nevneverdig på hverken det ene eller andre stoffet. På løse, lette nupper, som genser i mohair, forsvinner nuppene lett, mens den krever noe mer møysommelige bevegelser på grovere nupper.

Den har en nokså liten beholder til nuppene, som er sentrert rundt hodet, og mister fort effekten ettersom beholderen fylles opp. Den er dog lett å tømme, med lokk som skrus av og på.

Dette er en gjennomsnittlig nuppefjerner, med et over gjennomsnittlig godt design.

Testet på:

Collegegenser i 50/50 polyester og bomull.

Genser i 100 % kasjmir.

Genser i 100 % lammeull.

Genser i 100 % mohair.

Tykk genser i 60 % ull, 30 % kasjmir og 10 % silke.

Tilbehør: Deksel.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Singer Noppborttagare Compact annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Fiffig design som gjør brukeropplevelsen god, med grei effekt Fordeler + Fiffig design som gjør den enkel å holde og bruke.

+ Gjør en jevnt over grei jobb på de fleste materialer. Ting å tenke på — Sliter litt på grovere nupper.

— Liten beholder til lo.

Prym mini

Nuppefjerneren til Prym kommer i flere farger. Kamera Åsa H Aaberge, Tek.no

Denne nuppefjerneren reflekterer kanskje størrelsen: den er spak og ikke særlig effektiv på grovere nupper, som på genseren i grov lammeull. Også for å fjerne selv små nupper, som på plaggene i polyester og bomull, må den føres flere ganger over nuppene.

Etter litt jobb slipper nuppene av, men den er dvask i forhold til de øvrige vi har testet.

Forrige Neste Tek.no Hjemmestrikket ullvest med nupper. Tek.no ... fremdeles en del nupper etter at vi har ført over med Prym sin nuppefjerner. Tek.no Men helt glatt etter at vi prøver med Point sin. Åpne fullskjerm

Effekten av Prym er svak og det er bare kjedelig å måtte gnikke over nupper for å få de vekk, når du først skal bruke penger på en elektrisk nuppefjerner. Og denne koster tross alt rundt 200 kroner, nesten like mye som testens beste.

Om du bare skal nuppe små områder og ikke er så nøye på at det kan ta litt tid å fjerne nuppene kan denne være fin nok til ditt bruk. Den kommer i flere farger, så det er jo søtt og et lite pluss.

Testet på:

Collegegenser i 50/50 polyester og bomull.

Vest i 100 % ull.

Genser i 100 % lammeull.

Genser i 100 % merinoull.

Vest i 100 % kasmir.

Pledd i 100 % ull.

Tilbehør: Deksel og rensebørste.

3.5 Dårlig fjerne Sammenlign Prym Nuppefjerner Mini annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3.5 Dårlig sitat Svak effekt, men søte farger Fordeler + Kommer i søte farger.

+ Rimelig.

+ Liten å oppbevare/reise med. Ting å tenke på — Gjør en generellt svak jobb i å fjerne nupper.

— Det lille hodet tar få nupper om gangen.

Nuppefjerneren fra Prym har et lite hode, som bidrar til at den fjerner små områder av nupper om gangen, og havner bak andre i testen, som Singer (t.v.) og Point (t.h). Kamera Åsa H Aaberge, Tek.no

Clas Ohlson nuppefjerner

Clas Ohlson har ikke vært nevneverdig kreative med designet på nuppefjerneren. Kamera Åsa H Aaberge, Tek.no

Hjelp, denne bråker overraskende mye til å være så liten, og lyden er som en skarp buzz-lyd. Det er irriterende. Dessuten rister nuppefjerneren til Clas Ohlson for mye i hånden til å være såpass svak i jobben den gjør. Den krever i likhet med Prym at man holder over nuppene for at de skal forsvinne, og er utelukkende mest effektiv på de helt lette og små nuppene, som på foret til frakk i polyesterblanding. Der gjør den en grei jobb.

Når den møter motstand, som ved grove nupper på ullpledd og kasjmirsokker, gjør Clas Ohlson sin nuppefjerner svært lite med mindre man trykker over nuppen gjentatte ganger. Det er noe vi helst vil unngå med en nuppefjerner, fordi vi vil ta bare nuppen og ikke røske i tekstilen for øvrig. Det skiller den fra flere av de øvrige testede, som kun krever en liten sveip over for å fjerne nupp.

Forrige Neste Tek.no Sokker i kasjmir før nuppefjerner ble testet. Tek.no ... fremdele noe nupper etter at Clas Ohlson sin nuppefjerner har jobbet. Åpne fullskjerm

Den er dessuten så kjip i designet at det er med på å trekke ned. Det mest positive er at den er liten og lett, så du derfor kan ta den med på tur. Men, alt i alt en stusslig nuppefjerner. Om du først skal ha en elektrisk nuppefjerner, treger det ikke være denne, mener vi. Da kan du like gjerne bruke en manuell nuppekam.

Testet på:

Innenfor til frakk i 50/50 polyester og bomull.

Genser i 100 % kasjmir.

Vest i 100 % lammeull

Genser i 100 % mohair.

Cardigan i 39 % ull, 24 % polyester, 20 % alpakka, 16 % nylon og 2 % elastin.

Pledd i 100 % ull.

Sokker i 100 % kasjmir.

Tilbehør: Deksel.

3 Dårlig fjerne Sammenlign Clas Ohlson nuppefjerner annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3 Dårlig sitat Kjip og lite å glede seg over Fordeler + Liten å oppbevare/reise med.

+ Grei til å fjerne små, syntetiske nupper.

+ Rimelig. Ting å tenke på — Bråkete.

— Kjip design.

— Gjør en svak jobb på de fleste materialer.

— Lite hode.

