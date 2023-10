Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Fire OLED-TV-er testet

Alle er gode, men en er bedre enn de andre.

Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen Publisert i går 05:00

Høsten er i ferd med å sette ned foten, og det betyr at vi nordmenn liker å trekke inn i sofakroken for å se filmer og serier. Det er ikke tilfeldig at mange nye programmer starter opp akkurat i disse dager.

De siste årene har OLED-teknologi blitt å finne hos stadig flere produsenter, hvor også Samsung kastet seg med i kampen med sin QD OLED-teknologi i fjor. Det har i år gitt flere modeller, og nå har vi samlet «inngangsmodellene» til de ulike produsentene.

Det betyr noe hyggeligere priser, selv om de likevel koster rundt 25.000 kroner for en 65 tommer. Skal du ha rimeligere TV er det ikke OLED-TV du ser etter. Men prisene viser seg å svinge mye. Eksempelvis kostet Samsung sin kandidat nesten 10.000 kroner mindre på tidspunktet vi hentet den inn til test enn hva den gjør når vi publiserer denne testen.

Og med Black Week og Black Friday på vei, vil prisene trolig kunne svinge en del fremover.

Samtidig er det verdt å merke seg at disse skjermene kommer i flere størrelser. For eksempel fikk vi bare tak i B-serien til LG i 55 tommer for denne testen, men vi forventer at bildekvaliteten er lik på tvers av de ulike, store størrelsene. Når vi sammenligner pris, har vi derfor vurdert 65-tommeren av B3 med i totalen.

Nesten toppmodeller

Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Som nevnt over er disse OLED-TV-ene blant de billigere modellene som Sony, Philips, Samsung og LG har.

Men vi beveger oss likevel langt opp på listen av modeller selskapene kan skilte med – også om man tar med LCD-baserte typer. Selv om det altså ikke er direkte toppmodeller, er det likevel meget godt utstyrte alternativer det er snakk om.

Som du kan se av resultatene nedenfor så er dette alle meget kompetente modeller. Men det er likevel forskjeller under panseret:

En av forskjellene er panelet de bruker. Frem til i fjor var det kun LG som lagde slike paneler, kjent under navnet white OLED. Der de organiske diodene er hvite, og kombineres med et fargefilter i enten rødt, grønt eller blått for å gi deg bilde.

Samsung på sin side har en litt annen løsning. De bruker blå dioder som lyskilde, og har i tillegg et lag med kvanteprikker over diodene (quantum dots). Ved å bruke blå dioder oppnår de høy lysstyrke, samt at spesielt fargerommet rundt grønt og gult er litt mer utvidet.

LGs white OLED kan også gi fra seg tilsvarende lysstyrke. Men for å oppnå det må de ta i bruk et MLA-filter (Micro Lens Array). Dette er et filter med ørsmå linser som forsterker lyset og ikke minst gjør det enda mer presist. Dette filteret finner du ikke på modellene fra Sony, Philips og LG som er med i denne testen. Enn så lenge er dette forbeholdt toppmodellene til LG (G3) og Philips (OLED908).

Sony på sin side bruker QD OLED-panelet fra Samsung på årets toppmodell.

8.5 Samsung 65" 4K OLED S90C (TQ65S90CATXXC) (2023)
8 Sony Bravia 65" OLED 4K (XR-65A80L)
8 Philips 65OLED808/12 65" OLED 4K Ultra HD TV
8 LG OLED55B3 55" OLED 4K TV

Dyr men best: Samsung S90C

Forrige Neste Tek.no Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Da vi hentet inn disse modellene til teste kostet Samsung S90C 24.990 kroner. Til den prisen ville karakteren vært enda et knepp høyere. Men i løpet av testen har den økt betraktelig, og ved publisering koster den altså 34.990 kroner.

Men du får en TV som på mange måter minner mye om toppmodellen til Samsung. Riktignok får du ikke One Connect-boks og like kraftig lysstyrke, men utenom det er det svært lite som skiller S90C fra S95C.

Og sammenlignet med de resterende modellene i dette feltet blir forskjellen ganske stor. Riktignok klarer Philipsen å heve seg litt på lysstyrke sammenlignet med LG og Sony, men sammenlignet med Samsung blir den parkert.

Samtidig er fargene på S90C noe av det aller beste vi har sett og målt, akkurat som på S95C. Du får spesielt gode farger rundt oransje og grønt sammenlignet med de andre modellene, og samtidig er fargene meget engasjerende og livlige.

I tillegg er dette den beste TV-en for deg som vil spille på den. Langt lavere inputlag, alle fire HDMI-portene har 2.1-støtte og det aller beste av funksjoner på plass, gjør denne til et solid førstevalg for gamere.

Lydkvaliteten er ikke slående god, men er likevel hakket hvassere enn på Philips og LG. Men den må se seg slått av Sony, som har mest pondus å fare med blant denne gjengen.

Alt i alt er det prisen som er hovedutfordringen til denne modellen versus de andre modellene i skrivende stund. Hadde den hatt samme prislapp som når vi hentet inn produktene, altså det samme som Philips og LG, ville seieren vært langt klarere.

PS: Denne modellen finnes også som en del såkalt derivatmodeller: S92C, S93C og S94C. Disse er mer eller mindre den samme TV-en, annet enn ting som for eksempel forskjellige føtter.

8.5 Meget bra
Samsung 65" 4K OLED S90C (TQ65S90CATXXC) (2023)
Samsungs "billigste" OLED er farlig nære å være like god som sin storebror på mye
Fordeler
+ Levende og gode farger

+ Godt med lysstyrke

+ God på gjenskinn

+ Enkel å bruke

+ Best på spill av de fire skjermene i testen

+ Oppladbar og hendig fjernkontroll

+ Kurant lydkvalitet Ting å tenke på — HDR blir litt vel overeksponert spill-modus

— Noen vil savne støtte for Dolby Vision

— Dyrest i testen med god margin

Mye for pengene: Philips OLED808

Forrige Neste Tek.no Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Philips OLED808 er god på det aller meste. Og den har en funksjon ingen av de andre modellene kan skilte med; Ambilight. Og bruker av dette lyset gir «det lille ekstra» i mange situasjoner etter vår mening.

Philips har også god bildebehandling, men den henger ikke like godt med på raske bevegelser som Sony og Samsung. Forskjellen er ikke så stor når vi ser på HDR-innhold, men på standardinnhold er den innimellom litt bakpå.

Utover det så gjør også denne skjermen en meget god jobb med å tegne opp et strålende bilde. Den har litt mer lysstyrke å by på sammenlignet med Sony og LG, men må se seg slått av Samsung. Her måler vi rundt 780 nits lysstyrke ved en vindu på 10 prosent.

Lyd er noe Philips har vært gode på i en rekke TV-modeller de siste årene, men denne er ikke like imponerende. Her betaler du mest for god bildekvalitet, og bør ha et ekstern anlegg stående klart for at filmkvelden skal bli fullkommen.

Denne skjermen er slettes ikke verst når det kommer til spill, og har samme, lave inputlag som konkurrenten fra LG. Eneste minuset, som også LG-en har, er at kun to av de fire HDMI-portene har støtte for 2.1.

Sammenlignet med LG er denne skjermen fra Philips ganske lik i bildekvalitet, men har et lite knepp bedre byggekvalitet med tanke på foten som følger med. Denne er kraftig og solid, og er den eneste i testen som har svingfunksjon.

Så forskjellene mellom denne, Sony og LG er overraskende små. Men til prisen, som er den laveste blant disse, er dette skjermen som knepent vil gi deg best for pengene.

Gjør mye riktig: Sony A80L

Forrige Neste Ole Henrik Johansen

Sony viser at de også har mye å fare med. Spesielt gode er de på bildebehandling, kanskje til og med beste av alle. Og det gjør at du får en bildekvalitet som er i god balanse, med presise farger, knallgod skarphet og silkemyke bevegelser. Den gjør også en gnistrende jobb med å oppskalere og rense dårligere signaler, slik at du vekker mer liv i spesielt gamle opptak.

Det vi kan sette fingeren på med denne modellen er at den faller litt bak de beste på lysstyrke, spesielt når du ser på HDR-innhold. Vi måler rundt 650 nits i et 10 prosent vindu, og det er ganske langt ned fra Samsung som så vidt bikker 1000 nits. Det gjør at opplevelsen blir litt slappere, selv om også denne modellen har et helt enestående sortnivå. Men forskjellen mellom det stummende mørke og lyse detaljer blir ikke like slående.

Men lyden i denne TV-en er den beste i testen. Når du installerer skjermen kan du kjøre igjennom en rask kalibrering, der du holder fjernkontrollen der du pleier og sitte mens skjermen kjører raskt igjennom en prosess med å sende ut testsignaler som mikrofonen i kontrollen plukker opp. Resultatet er at du får en lyd som er mer romslig og kraftig enn hos konkurrentene.

Sony lager også som kjent PlayStation. Men denne TV-en er ikke noe klart førstevalg når det kommer til gaming. Den har den høyeste inputlagen i testen, selv om den ikke er så høy at det er helt krise (16,3 ms). Men til aktive spillere som liker å spille skytespill, er ikke dette et førstevalg.

Men alt i alt gjør Sony likevel en solid figur i denne testen. Det er en TV som funker å spille på, men som egner seg best til film og serier hvor den kan briljere med den beste bildebehandlingen.

8 Meget bra
Sony Bravia 65" OLED 4K (XR-65A80L)
Sonys lillebror bland årets OLED-modeller slår godt i fra seg.
Fordeler
+ Solid sortnivå

+ Gode og presise farger

+ God lydkvalitet sammenlignet med Philips og LG

+ Enkel å bruke

+ Grei til spill

+ God lydkvalitet

+ Følger med to fjernkontroller

+ Solid bildebehandling Ting å tenke på — Bare to av HDMI-ene støtter 2.1 og ARC på en port

— Litt slapp lysstyrke, spesielt i HDR

— Krever ganske bred benk for å få plass til føttene.

Solid allrounder: LG B3

Forrige Neste Ole Henrik Johansen

I flere år har C-serien til LG vært blant de beste valgene om du jaktet OLED-TV til en ok pris. Men årets B-serie er slettes ikke noe dårlig alternativ, hvor du får mange av de samme kvalitetene som storebroren til en langt mer spiselig pris.

Den største forskjellen ligger i lysstyrke. Sammenlignet med C3 (rundt 800 nits) så havner den rundt samme nivå som Sony A80L, altså rundt 650 nits. Det gir ikke samme punchen i bildet når du vil se innhold i HDR.

Når det kommer til resten av bildekvaliteten så er denne skjermen fullt på høyde med både Sony og Philips hva gjelder farger. Og skjermen er ganske så god til å oppskalere dårligere signaler, selv om Sony er best i klassen akkurat her. Vi liker hvordan skjermen håndterer bevegelse, hvor skarpheten beholdes selv under raske bevegelser.

Til å spille på havner denne skjermen på samme stigtrinn som Philips. Den har den samme, lave innputlagen, samt at du har god støtte for ulike funksjoner som de nyeste konsollene tar med seg. Men, akkurat som med Philips og Sony, er det kun to av de fire HDMI-ene som støtter 2.1.

Om vi skal pirke litt så er ikke byggekvaliteten til denne skjermen like rå som resten av TV-ene. En fot i plast gir ikke det beste inntrykket, selv om den utseende-messig ser ut som den er i metall.

Alt i alt er dette likevel en solid og god allrounder som vil passe godt i de fleste situasjoner.

8 Meget bra
LG OLED55B3 55" OLED 4K TV
LGs billigste OLED-serie henger godt med i svingene
Fordeler
+ Enkel å bruke

+ Bunnløst sortnivå

+ Gode farger

+ Grei inputlag

+ Lett og nett design

+ Grei kvalitet i HDR

+ God på gjenskinn Ting å tenke på — Middelmådig lyd

— "Bare" to porter med HDMI 2.1

— Fot i plast gir ikke samme kvalitetsinntrykk som resten

— Ikke like lyssterk som de beste i testen

Slik testet vi / Slik leser du målingene våre

Vis innhold Slik testet vi Når vi skal sette en karakter på disse TV-ene så er det flere punkter vi vurderer, der noen naturligvis betyr mer eller mindre enn andre. For eksempel vektes bildekvalitet langt høyere enn for eksempel utseende. En ting vi alltid gjør før vi setter i gang er å påse at alle skjermene har de nyeste driverne som er tilgjengelige. Det første vi tar en rask titt på er design og byggekvalitet . Her er det greit å ha en god og solid fot, slik at TV-en ikke blir stående ustøtt, samtidig som utformingen gjerne må være tiltalende. En rask kikk på hvordan tilkoblinger og sånt sitter plassert er også med i vurderingen. Samtidig tar vi en vurdering på hvor godt tilpasset de er til å henges på vegg, dersom noen ønsker det i stedet for å bruke foten.

. Her er det greit å ha en god og solid fot, slik at TV-en ikke blir stående ustøtt, samtidig som utformingen gjerne må være tiltalende. En rask kikk på hvordan tilkoblinger og sånt sitter plassert er også med i vurderingen. Samtidig tar vi en vurdering på hvor godt tilpasset de er til å henges på vegg, dersom noen ønsker det i stedet for å bruke foten. Vi sjekker også hva slags tilkoblinger som TV-en har å by på. Er du en av mange som liker å spille på TV-en så vil for eksempel en HDMI-port av nyere dato med støtte for 4K @ 120 Hz være et must. For andre vil støtte for ARC også være essensielt for å gjøre det enkelt å hente ut lyden til et ekstern anlegg.

som TV-en har å by på. Er du en av mange som liker å spille på TV-en så vil for eksempel en HDMI-port av nyere dato med støtte for 4K @ 120 Hz være et must. For andre vil støtte for ARC også være essensielt for å gjøre det enkelt å hente ut lyden til et ekstern anlegg. Så ser vi på brukervennligheten . Her er det helhetsinntrykket som gjelder. Hvordan er menyene og funksjonene sydd sammen, kan du for eksempel styre andre enheter med TV-ens fjernkontroll, er plattformen stabil, og ikke minst; er den rask og responsiv å bruke. Vi tar samtidig et blikk på selve fjernkontrollen, og hvordan denne er utformet.

. Her er det helhetsinntrykket som gjelder. Hvordan er menyene og funksjonene sydd sammen, kan du for eksempel styre andre enheter med TV-ens fjernkontroll, er plattformen stabil, og ikke minst; er den rask og responsiv å bruke. Vi tar samtidig et blikk på selve fjernkontrollen, og hvordan denne er utformet. Det viktigste for TV-en er bildekvaliteten . Her bruker vi utstyr fra Calman for å måle hva de ulike skjermene klarer av presisjon i farger og lyskontroll. Her sjekker vi modusene Standard og Kino hos de enkelte. Deretter tråler vi igjennom et stort knippe med ulike klipp som er alt fra gamle Fleksnes-episoder til siste skrik innen 4K HDR-innhold. Nettopp for å se hvor godt bildeprosesseringen i TV-en takler de ulike kvalitetene. Samt at vi kjører en rekke stresstester som utfordrer kvaliteten på baklys, bevegelse og skarphet. Hvordan du leser resultatene av våre målinger med Calman, ser du i en egen faktaboks litt lenger ned i artikkelen. PS: I denne testen sjekker vi modusene TV-ene kommer med fra fabrikken, og gir deg svar på hvilke av disse du bør bruke uten å kalibrere skjermen videre.

. Her bruker vi utstyr fra Calman for å måle hva de ulike skjermene klarer av presisjon i farger og lyskontroll. Her sjekker vi modusene Standard og Kino hos de enkelte. Deretter tråler vi igjennom et stort knippe med ulike klipp som er alt fra gamle Fleksnes-episoder til siste skrik innen 4K HDR-innhold. Nettopp for å se hvor godt bildeprosesseringen i TV-en takler de ulike kvalitetene. Samt at vi kjører en rekke stresstester som utfordrer kvaliteten på baklys, bevegelse og skarphet. Hvordan du leser resultatene av våre målinger med Calman, ser du i en egen faktaboks litt lenger ned i artikkelen. PS: I denne testen sjekker vi modusene TV-ene kommer med fra fabrikken, og gir deg svar på hvilke av disse du bør bruke uten å kalibrere skjermen videre. Et annet element som vektlegges en del er hvor gode skjermene er å spille på . Her bruker vi en inputlag-måler for å se hvor raskt skjermene klarer å respondere på signalene de får fra konsoller og PC-er, samt at vi vurderer egnede tilleggsfunksjoner som synkronisering av grafikken mellom TV og avsender.

. Her bruker vi en inputlag-måler for å se hvor raskt skjermene klarer å respondere på signalene de får fra konsoller og PC-er, samt at vi vurderer egnede tilleggsfunksjoner som synkronisering av grafikken mellom TV og avsender. En punkt vi også er innom er lydkvalitet . Selv om mange velger å bruke ekstern lyd på flatskjermer, er det fortsatt kjekt å ha god nok lyd fra selve skjermen til å se innhold uten å være avhengig av å slå på lydplanken.

. Selv om mange velger å bruke ekstern lyd på flatskjermer, er det fortsatt kjekt å ha god nok lyd fra selve skjermen til å se innhold uten å være avhengig av å slå på lydplanken. Til slutt vurderes de ovennevnte punktene mot prisen på TV-en. Er to skjermer likeverdige ellers, vil hva du betaler vippe den billigste foran den dyrere. Mer + 1 / 2

8.5 / 10 Samsung 65" 4K OLED S90C (TQ65S90CATXXC) (2023)
8 / 10 Philips 65OLED808/12 65" OLED 4K Ultra HD TV
8 / 10 Sony Bravia 65" OLED 4K (XR-65A80L)
8 / 10 LG OLED55B3 55" OLED 4K TV