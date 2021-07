Lommeknivene som kan berge ferieturen

Det færreste av oss tar med verktøykassen på ferie. Med en av disse i lomma berger du deg kanskje.

Fem lommekniver med verktøy, som kan berge deg ut av både store og små kniper Kristoffer Møllevik

Kristoffer Møllevik 25 Juli 2021 06:00

Vet du hva som er bedre enn et multiverktøy? Denne turkniven fra Helle. Og denne tursaga fra Bacho. Og en av disse skrumaskinene. For å nevne noen eksempler. Men vet du hva de har til felles? De er noe herk å ha med i lomma.

Så hvis du ikke er av typen som tar verktøykassen med over alt, er det slettes ikke sikkert du har dem for hånden når du trenger dem. For eksempel når du ikke er hjemme, men på ferie. Det er her våre venner fra Leatherman, Victorinox, SOG og Gerber kommer inn i bildet.

Dette er verktøy du alltid kan ha for hånden, og selv om de sjelden er førstevalget til en større jobb, kan de berge deg fra mang en stor og liten uforutsett knipe. Men da er det essensielt at du faktisk har dem for hånden. Derfor har vi tatt en titt på fem ulike, lommevennlige typer som du kan ta med over alt, enten du skal i bryllup eller på fjelltur.

Og hvem vet, kanskje er det en slik som berger campingturen eller bilferien, når du reiser bort fra verktøykassen hjemme?

Mer «lommekniv» enn «multitool»

Vi vet ikke med deg, men når vi tenker «multitool», ser vi lett for oss en Leatherman Charge eller Wave; forholdsvis store, sammenleggbare tenger som best bor i et skinnetui på beltet. Du vet, sånne som Adam Savage sverger til . Men ulempen med disse er at de er så store og klumpete at de best bor i nettopp et skinnetui på beltet. Og med mindre du bruker den mye på jobb, kan det bli både rart og upraktisk. Derfor har vi sett på flere mindre og mer lommevennlige varianter. Du vet, omtrent sånne som MacGyver sverger til .

Disse mer lommevennlige variantene har selvsagt noen ulemper. Først og fremst at de som regel har færre og/eller svakere verktøy. Men undertegnedes erfaring er at de likevel klarer 90 prosent av oppgavene vi trenger dem til. Oppgaver som å spikke pølsespidd, kappe noen taulengder, løsne en stram knute, åpne sånne plagsomme vakuumplast-pakker, skru fast et eller annet i forbifarten, jekke en øl eller skjære opp koteletten når du glemmer bestikket på grilltur.

Det er et hav av modeller og varianter å velge mellom her. Hvis du vet omtrent akkurat hva du trenger den til og hva du er villig for å gi for den, er det en god sjanse for at du finner en som passer nær perfekt for deg.

Men hvis du ikke gjør det, kan vi være til hjelp. Vi har nemlig sett nærmere på fem forskjellige typer, hver med sine styrker og svakheter.

PS! Til forskjell fra våre vanlige tester følger det her en konklusjon helt til slutt i testen. Den kan være verdt å få med seg uansett om du ikke leser alle detaljer om alle produktene.

Product Leatherman Free K2 Victorinox RangerGrip 61 Gerber ArmBar Drive Gerber Dime SOG PowerPint 1199 NOK 653 NOK 369 NOK 269 NOK Antall funksjoner 8 9 8 10 16 Lengde, lukket (cm) 11,5 13,4 9 7 8,3 Lengde, knivblad (cm) 3,2 8,5 6,6 3,7 4,9 Vekt (gram) 139 134 87 62,3 119 Funksjoner Kniv, skrutrekker (stor, medium og liten), flaskeåpner, syl, pakkeåpner og "brekkstang" Kniv, skrutrekker (stor og liten), boksåpner, flaskeåpner, korketrekker, pinsett, tannpirker, syl Kniv, bitsholder med dobbel bits, syl, saks, flaskeåpner, «hammer» og «brekkstang» Kniv, skrutrekker (stor og liten), saks, kombitang, flaskeåpner, fil, pinsett, syl, pakkeåpner Kniv, kombitang, kabelskotang, tommestokk (mm og tommer), vinkelmåler, bitsholder, saks, flaskeåpner, boksåpner, skrutrekker (stor og liten), taukniv, syl, linekutter, fil

Produktene i testen, med unntak av Leatherman Free K2, er lånt for test fra kniveksperten.no

Best i test: SOG Powerpint

Med 18 verktøy er Powerpint klar for mye Kristoffer Møllevik

Dette er en imponerende liten sak, som byr på hele 18 verktøy, fordelt på forholdsvis beskjedne 119 gram og 8,3 ganger 2,5 centimeter. Noen av dem, som linjalen og vinkelmåleren, er nok mer teoretiske enn praktiske. Men de 16 andre varierer fra ganske gode til imponerende gode.

Her finner vi en sterk kombitang med avbiter og en enkel kabelskotang, saks, øljekk, boksåpner, mellomstort og lite skrujern, taukniv, fil, linekutter, syl, bitsholder og en liten kniv (selvsagt). Saksa er litt treig, men god, og biter godt gjennom paracord-tau, men nylontauet blir mest til nød, siden det tynne håndtaket blir vondt mot tommelen.

Men den gode taukniven gjør uansett kort prosess der saksa må gi tapt. Tanga er sterk nok til å trekke mellomstore spiker ut av veggen. Den innebygde bitsholderen er fin, men det er fort gjort å miste bitsene, siden de bare holdes på plass når verktøyet er lukka.

Boksåpneren og den lille linekutteren tror vi raskt blir dødvekt for de fleste. Det samme gjelder muligens også øljekken. Utover det er det jo en del verktøy som havner i «kjekt å ha» kategorien, som for eksempel kabelskoklemma. Men når du står der med kontaktfeil og halvgåen stereo i campingvogna, innerst på festivalcampen, kan jo «kjekt å ha» være veldig kjekt å ha.

Om vi skal gi SOG påpakk for noe, må det være ergonomi og pris. Det første på grunn av at Powerpint ikke ligger noe godt i hånda. Det kantete, litt grove håndtaket blir raskt ubehagelig når vi må legge litt makt bak jobben, som når vi skal spikke flere litt grove, improviserte treplugger, eller skru en skrue inn i veggen uten å kunne forborre.

Og prisen på nesten 900 kroner er kanskje ikke så høy for alt du får her, men det forutsetter jo at du trenger det. For mange tror vi mye av det havner litt langt bak i «kjekt å ha»-land.

8 Meget bra SOG PowerPint annonse Sjekk prisen Verktøyet for deg som vil være klar for så mange utfordringer som mulig Fordeler Kraftig og sterk i forhold til størrelsen

Mange verktøy og funksjoner Ting å tenke på Lite ergonomisk

Lite knivblad, ikke egnet for turbruk

Billig og bra: Gerber Armbar Drive

En «swiss army-kniv» for dette århundret Kristoffer Møllevik

Gerber Armbar Drive kan virke som den klassiske Swiss Army-kniven omdesignet for dette årtusenet. En mellomstor lommekniv med et passelig langt og kraftig knivblad for mer hverdagslige oppgaver, en skarp syl for å lage hull, en saks, en flaskeåpner, «brekkjern» og «hammer». Og prikken over i-en: en bitsholder, slik at du kan skru på hva enn du trenger å skru på. Sykkelbremser og IKEA-møbler? Bare ta med riktig bits, så går det helt fint.

Størrelsen og vekta er liten nok til at du kan ha denne i lomma hele dagen uten egentlig å merke den. Samtidig som den er stor nok til at du får et godt grep, enten du skal skru noe fast i veggen eller spikke teltplugger. Den er litt i det minste laget til større oppgaver, som for eksempel å kappe de tykkere pinnene vi samler til hjemmelaga fiskestenger, men siden det er en «unntaksaktivitet» tåler vi å jobbe litt ekstra der.

Kniven har enhånds-åpning, men den er litt for tung til at vi synes det fungerer godt. Den spisse, solide sylen kan fint lage forhull i veggen hvis du trenger å sette inn en skrue, eller stikke hull på en flaskekork for å lage en improvisert vannpistol, og saksa fungerer utmerket til snørrbremskontroll og kutting av mindre tau, som fiskesnører og paracord. Men på det tynne, blå nylontauet vi testa med måtte den melde pass, så det ble mer en oppgave for kniven.

På den ene enden finner vi en kombinert flaskeåpner, «brekkjern» og «hammer». De siste står i gåseøyne, for de erstatter nok ikke slegge og kubein ved neste «brekk». Brekkjernet er mer en vippestang for malingsspann og flaskekorker, og «hammeren» er vi veldig usikker på. Kanskje den er fin til å knuse bilruta, hvis du mot formodning må rømme fra en vraka bil? Eller som en selvforsvarsgreie, litt som de der nøkkelknippene? Den gjør nok sabla vondt å bli slått med. Men vi hadde ikke slått inn spiker med den.

Men det som kanskje er best med Armbar Drive er den forholdsvis lange, magnetiske skrutrekkeren som bruker standard bits. Dermed kan du ta med umbraco-bits når du skal på sykkeltur eller være klar for IKEA-kveld i sommerhuset. Eller bittesmå torx-bits hvis du trenger bittesmå torx-bits. Eller store flat-bits når du skal fikse hengslene i bestemorhuset. Eller - ja, du skjønner vel.

7 Bra Gerber ArmBar Drive annonse Sjekk prisen En veldig hendig liten lommekniv med de mest nyttige hverdagsfunksjonene, plus noen til Fordeler Skrutrekker med utskiftbare bits

God saks og syl

Fin pris Ting å tenke på Kniven og saksa blir små for tyngre oppgaver

Leatherman Free K2

Leatherman Free K2, i dette tilfellet K2X-utgaven med taggete knivblad Kristoffer Møllevik

Av en eller annen grunn, ut fra bildene, trodde vi denne skulle være mye mindre enn den er. Men dette er en ganske kraftig kniv. Knivbladet er over åtte centimeter langt og over tre millimeter tykt, Håndtaket er av aluminium, og forholdsvis stort, så du får et solid grep om den. Den ser litt ut som en Tesla Cybertruck kjørte inn i en lastebil med tapetkniver fra Stanley. Er den stygg? Eller tøff? Kanskje begge deler. Pen er i alle fall ikke riktig ord her.

Den er i øvre sjikt for hva vi vil kalle hverdags-vennlig, og muligens mer egnet for å være en latmannsløsning i snekkerbuksene. Klar for å fikse småting på arbeidsplassen mer enn i huset og på tur. Men det fastmonterte belteklipset kan du feste kniven sånn at den ligger i ro i lomma, eller henge den i beltet, slik at den ikke er i veien når du går. Både knivbladet og verktøyene har en-hånds-åpning. Leatherman har et magnetisk lukkesystem som gjør kniven veldig enkel åpne, men vi synes åpningen og lukkingen av de tre verktøyene fungerer bare litt bedre enn halvveis. Men så lenge du ikke skal være med i VM i malespannåpning, fungerer det greit nok.

Det forholdsvis store knivbladet klarer oppgavene med å spikke teltplugger, lage fiskestang og kappe taulengder uten store problemer. Vi er i grunn ikke så fan av det delvis serraterte knivbladet, men kniven kommer uansett i en utgave uten for de som ønsker det. Med et stort og et lite skrujern får vi tak på både de små skruene på den fjernstyrte marihøna og bilnøklene, og det kraftige håndtaket gjør at vi kan legge litt kraft i skruingen når vi skal kjøre en skrue inn i veggen. Vi savner en liten saks for mindre kuttejobber og snørbremskontroll, men du får det med «storebror» K4 hvis du synes det er verdt å betale 200 kroner ekstra for det. Da blir kniven noen gram tyngre og et par millimeter tykkere.

Prisen og størrelsen gjør nok dette mest til et verktøy for deg som skal bruke den ofte, og kanskje mer til håndverksoppgaver enn til hverdagsbruk. Mer til laminatgulv, vegg-til-vegg-tepper og takpapp enn pølsespidd og hjemmelagde fiskestenger. Men den klarer de siste med glans. Så hvis du vil ha et verktøy til begge deler, og enda litt til, kan dette være verktøyet for deg.

Særlig hvis du skal bruke den så mye og så hardt at du kan få bruk for Leathermans 25 års garanti.

6 Helt greit Leatherman Free K2 annonse Sjekk prisen Kanskje mer til laminatgulv, vegg-til-vegg-tepper og takpapp enn pølsespidd og hjemmelagde fiskestenger. Fordeler Kraftig konstruksjon

Stort grep gir kraft og kontroll

Alle verktøy kan låses Ting å tenke på Svært kostbar

Litt klumpete

Victorinox Ranger Grip 61

En større utgave av den klassiske MacGyver-lommekniven Kristoffer Møllevik

På en måte hadde det vært rart å teste «MacGyver»-kniver uten å ta med selve «MacGyver-kniven», den klassiske Swiss Army-kniven fra Victorninox. Men det finnes utallige utgaver av denne, store og små, med mange funksjoner, så for morro skyld gikk vi for en større, litt mer moderne utgave. Men bare litt, viser det seg.

Som med de andre Swiss Army-knivene, finnes det mange utgaver og varianter av Ranger Grip, med ulike verktøy, farger og funksjoner. Vi valgte «standardutgaven» siden det blir den mest lommevennlige. Denne har omtrent de samme verktøyene som de klassiske knivene: Kniv, boksåpner, flaskeåpner, stort flatskrujern, lite flatskrujern/stjerneskrujern, syl, korketrekker, pinsett og tannpirker. Hvis vi skulle oppgradert, hadde vi gått for Ranger Grip 78 som kommer med en liten sag og et bedre stjerneskrujern. Men med mindre du planlegger å lage mange fiskestenger eller noe slikt, ofrer vi gjerne sagen til fordel for et lettere og slankere verktøy.

Knivbladet på denne er mer som en turkniv enn en arbeidskniv. Sammen med det forholdsvis gode, gummierte grepet, fungerer kniven fint til ting å spikke teltplugger, rense ørret eller enkle matoppgaver ved stormkjøkkenet. Men de andre verktøyene begynner å bli litt utdaterte.

Korketrekkeren og boksåpneren er kanskje de beste eksemplet på dette. De kan være fine å ha under apokalypsen når du finner en hjemmelaga bunker full av boksemat og årgangsvin, men i en hverdag med skrukork og hermetikk med håndtak, trenger vi dem ikke lengre.

Det store flatskrujernet blir nok i stor grad degradert til bryteoppgaver og malingsspann. Selv om det lille skrujernet klarer «vanlige» stjerneskruer, inkludert batteriluka på den fjernstyrte marihøna, kunne Victorinox gjerne sett til Leatherman og Gerber, og enten bytta ut verktøyene med noen mer relevante. Eller bare droppa dem til fordel for en saks eller sag, og likevel hatt en slankt verktøy.

Swiss Army-knivene fra Victorinox er klassikere, og enten du har den lille «MacGyver»-versjonen eller denne større varianten av den, har du et ikonisk verktøy i lomma som kan løse mange av ferien og hverdagens små utfordringer. Og selv om du ikke skal åpne så mange flasker vin, kan koretrekkeren brukes til andre ting. Du kan skru den inn mellom for stramme knuter for å løsne dem. Og boksåpneren kan være fin til å skånsomt skjære opp teipen på pakker. Men hvorfor ikke bare gjøre som Leatherman, og sette inn verktøy for akkurat dette? Da trenger vi ikke jobbe rundt utdatert funksjonalitet.

5 Middelmådig Victorinox RangerGrip 61 annonse Sjekk prisen Tilbehøret er utdatert, men kniven er god. Vurder varianten Ranger Grip 78 istedet. Fordeler Stort knivblad

Godt grep gir kraft og kontroll

Skarp og kraftig syl Ting å tenke på Verktøy som korketrekker og boksåpner er utdatert

Bare knivbladet kan låses

Gerber Dime

Funksjonaliteten står i stil med størrelse og pris Kristoffer Møllevik

Gerber Dime er testens andre med tang, og testens minste. Faktisk så liten at den ikke bare er lommevennlig, men «bilnøkkelvennlig». Og med ti verktøy på 63 gram har du da ganske mye hengende på nøkkelringen. Nå er den likevel ganske langt unna SOG Powerpint i både vekt og pris, så at utvalget av verktøy er mindre er ikke overraskende. Men vi finner en enkel nebbtang med avbiter, en liten kniv, en kjekk pakkeåpner, stor og liten skrutrekker, en liten fil, en fin liten saks, en pinsett og øljekk.

Alt her er jo ganske lite, og det merkes til bruken. Tanga fungerer fint til enkle oppgaver, som å klemme inn en sprengt glidelås og nappe en fiskekrok ut av en liten ørret. Men en spiker i veggen blir litt mye. Og avbiteren fungerer egentlig ikke, så du får ikke rydda bort gammel piggtråd med denne. Det korte knivbladet fungerer nok helst til å åpne kaffeposer og små pølsespidd.

Å lage en improvisert fiskestang er egentlig bare å glemme, og til å spikke litt grove teltplugger fungerer den kun som en nødløsning. Det samme gjelder egentlig skrutrekkeren, som begynte å bli spist opp når vi skrudde en skrue inn i veggen. Saksa har ikke sjans på paracorden, så nylontauet er bare å glemme.

Men til mindre oppgaver fungerer det fint. Tanga kan fikse en glidelås i nøden, eller trekke opp en for stram knute. Kniven kan åpne kaffeposer og spikke pølsepinner. Saksa er utmerket til hårstrå og skjeggtuster på ville veier, og skrutrekkerene klarer fint skruer der du ikke trenger å bruke så mye makt. Og som et hverdagsverktøy, som du har i lomma sånn «i tilfelle», dekker jo det ganske mye av behovet.

Kombinerer du denne med en liten foldekniv eller turkniv, kommer du i grunn ganske langt. Men hvis du ser etter noe som kan være det eneste verktøyet for alt fra småelektriske reparasjoner til leirplass-rydding, ville vi lett videre.

5 Middelmådig Gerber Dime annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Prisen og størrelsen står til funksjonaliteten. På godt og vondt. Fordeler Svært liten og lommevennlig

God knipetang og saks (for mindre oppgaver)

Grei kniv, pakkeåpner og flaskeåpner Ting å tenke på Elendig avbiterfunksjon

Lite knivblad, ikke egnet for turbruk

Konklusjon

Kan noen av disse hjelpe oss med ødelagte teltplugger, kontaktfeil på stereoen og andre skjær i ferie-sjøen? Kristoffer Møllevik

Det kommer kanskje ikke som et sjokk, men det er altså ikke så enkelt som å si «dette er det beste multiverktøyet, punktum finale». Her handler det i nesten sjeldent stor grad om å finne det som blir det beste for deg og dine behov. Vi har en klar favoritt for hverdag, og en klar favoritt for ferieturen. Men ingen av dem stakk av med «best i test»-utmerkelsen.

Er «best i test»-verktøyet best for deg? Hvis du vil være klar for så mange utfordringer som mulig, og vet at du får bruk for en god tang forholdsvis ofte, så ja. Da er kanskje SOG Powerpint best for deg. Prisen og vekta er relativt høy sammenlignet med lommeknivene fra Gerber, men ikke hvis vi sammenligner med de mange større modellene fra Leatherman, som Charge eller Wave. Sånn sett får du mye for pengene her. Om du trenger alt du får, er opp til deg.

Men hverdagsfavoritten er nok Gerber Armbar Drive. Her får vi en veldig hendig liten lommekniv som tar liten plass, med det vi vil kalle de nyttigste hverdagsfunksjonene, samtidig som du kan tilpasse den dine særbehov ved å bytte ut bits-en i skrutrekkeren. Og som en liten verktøykasse for telt- og ferieturen ville vi tatt med Gerber Dime, dog med en turkniv i tillegg for de litt tyngre speideroppgavene. Dime og Armbar Drive i kombinasjon kan også vært et vinnerlag å vurdere. Men å utrope dem som samlet testvinner vil være å ta litt vel store friheter med formatet her, så det gjør vi ikke. Om du vil gjøre det, er opp til deg.

Men nå er det ikke noe galt med Victorinox Ranger Grip 61 og Leatherman Free K2 heller. Eller, noe galt er det jo. Vi synes prisen på Free K2 er høy, og verktøyene på Ranger Grip 61 er litt utdaterte. Så for sistnevnte ville vi kanskje gått for en annen variant, for eksempel Ranger Grip 78 som har sag og et bedre skrujern. Og begge er ganske store for å ha plass til et forholdsvis stort knivblad. Og det kan jo være fint å ha.

Men om du trenger det, er… ja, du har vel skjønt poenget nå.