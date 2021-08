Velg riktig liggeunderlag til turen

Det er større forskjeller på kvalitet enn på pris.

Sju ulike liggeunderlag har måttet bryne seg i park og på kjølerom (!) for at vi skulle kåre hvilket som er det beste. Finn Jarle Kvalheim/ Tek.no

Skal man sove ute er liggeunderlag en selvskreven gjest. Men havet av valgalternativer kan gjøre det mest erfarne friluftsmennesket utmattet. Som en begrensning i denne testen har vi derfor forholdt oss til de mer rimelige oppblåsbare liggeunderlag som ligger under normalpris på tusen kroner.

Det har dessverre ikke vært like enkelt å få inn alle utgavene vi gjerne skulle tatt med, men syv ulike underlag med ulik R-verdi, vekt, komfort og pris har blitt testet.

Det finnes også gummiunderlag, og disse vil vi ta for oss i en senere test. Det er derimot nyttig å vite at denne typen liggeunderlag er utmerket til å bruke under oppblåsbare. Både fordi isoleringen blir bedre, men også fordi oppblåsbare underlag kan få rifter. Da er det bra å ha gummiunderlaget som beskyttelse.

Hva trenger du?

Hvilket liggeunderlag som er best for deg er subjektivt. Det kommer an på din vekt og lengde og hvilke forhold du skal bruke det i. Skal du sove i telt, under tarp, i hengekøye eller campe med bil? Skal du bruke det i minusgrader eller plussgrader? Alt dette spiller inn når du skal velge riktig underlag.

Hele poenget med liggeunderlag utover å være mer komfortabelt enn å ligge rett på bakken, er å skape en isolerende barriere mellom deg og bakken. De fungerer ved å minimere tap av varme, slik at kroppen din ikke bruker i overkant mye energi på å holde seg varm.

Man kan selvsagt ikke lene seg på at et liggeunderlag alene skal holde deg varm, ettersom både liggeunderlaget og soveposen jobber sammen for å holde temperaturen i vater. Derfor er det også viktig å ha med seg riktig sovepose sammen med liggeunderlaget.

Alle gode produsenter oppgir R-verdi, som angir underlagets termiske motstand. Jo høyere R-verdi, desto mer motstandsdyktig er den.

Det vil være noen små variabler mellom hva ulike produsenter og utsalgssteder oppgir som anbefalt R-verdi. Dette fordi det ikke er definitive verdier, men omtrentlige. Vår R-verditabell er derfor også omtrentlig.

R2 R3-R4 R5 Sommer. Ved fjellturer bør man vurdere noe høyere R-verdi også på sommeren. Sen vår, sommer og tidlig høst. For tidlig vår og sen høst bør man velge minimum R4. Vinter.

Én av de viktigste egenskapene ved oppblåsbare liggeunderlag er at de tar liten plass. Derfor frarådes det å transportere mange av gangen ferdig oppblåst.

Underveis i testingen kunne det til tider se ut som en hel liten sportsbutikk hadde eksplodert utover parkgresset.

Som vanlig i en Tek-test er firefotede assistenter aldri langt unna. Hva R-tallet for sju liggeunderlag oppå hverandre kan være tør hverken vi eller hunden Gunnar å spekulere i.

Finn Jarle syntes det var problematisk at ingen av underlagene kom med hodepute, og valgte en gedigen vannflaske i stedet. Det finnes imidlertid hodeputer å få kjøpt fra noen av utstyrsprodusentene som er med.

Slik testet vi Liggeunderlag vurderes ut i fra flere kriterier som sammen utgjør grunnlag for karakteren de får. Vekt og pakkform. For de fleste turer som inkluderer å gå med fullpakket sekk, så ønsker man at tingene man har med veier minst mulig og pakkes opp og ned enklest mulig. Summen av alle tingene man har med seg avgjør om sekken blir for tung for turen. Likevel er det slik at jo lettere enkeltelementene er, jo bedre blir totalen.

Isoleringsevne (R-verdi). I 2020 kom standardiseringsorganisasjonen ASTM med en ny standard for å angi R-verdi for liggeunderlag. Dette testes ved å legge liggeunderlaget mellom to metallplater i et kaldt rom (termisk forseglet). Bunnplaten forblir kald gjennom testen, mens den øverste platen avgir energi for å holde på en angitt temperatur. Ved testens ende leser man av hvor mye energi som ble brukt for å holde på temperaturen, som danner grunnlag for å kalkulere R-verdien. I det siste har stadig flere sluttet seg til standarden for måling av R-verdier, men fortsatt er det en del ulikhet i målemetoder og utstyr blant produsentene. Det gjør det også litt uforutsigbart hvor sammenliknbare produsentenes egne tall er på området. Men R-verdi er likevel det sikreste holdepunktet for å sammenlikne isolasjonsevnen til ulike liggeunderlag. Det krever maskineri som koster svært mye å gjennomføre slike tester og det er vanskelig å gjennomføre utenfor et stort laboratorium. R-verdiene vi leser vil derfor komme fra produsentene selv og er ikke målt og etterprøvd. Til gjengjeld har alle underlagene, bortsett fra ett som kom inn senere enn de andre (det er bemerket under produktbeskrivelsen) blitt ligget på i et kjølerom og dernest fotografert med varmekamera. De ble ligget på i 15 minutter hver - en gang av hver tester. Kjølerommet hadde en gjennomsnittlig temperatur på 1–2 grader gjennom hele testperioden. Hvert av underlagene ble fotografert både på overflaten og undersiden. Sistnevnte for å avdekke hvor mye varme som slapp gjennom til gulvet. Dette er derimot ikke en laboratorietest og resultatene må derfor behandles deretter. Vi har ikke ilagt denne delen av testen noen særlig vekt utover den opplevelsen vi selv hadde av å ligge på underlaget i kjølerommet (noen opplevdes dårligere isolert enn andre).

Liggekomfort. For å vurdere hvordan de er å ligge på ble de i tillegg til kjølerommet tatt med til en varmere park. Her undersøkte vi hvordan den rene liggekomforten var med hensyn til hvordan det er å ligge på magen, ryggen og på siden. Samt også hvor mye lyd de lager når du beveger deg rundt. For dem som er sensitiv til lyd når de sover er ikke knitring det beste å sove til.

Pris Hvor mye du får for pengene er alltid viktig og derfor også et kriterium for denne testen.

Sea to Summit Camp SI Regular 4.0 (183cm) Falkeberg Cloud 9 liggeunderlag Urberg Airmat Insulated 6.0 (185cm) Urberg Airmat Nova 5.5 (187cm) Sydvang Austfjell Insulated Air Mat (195cm) Sydvang Burfjord Foam 3.8 (183cm) Robens Vapour 6.0 (190cm) 539 NOK 999 NOK 799 NOK 399 NOK 889 NOK 649 NOK 589 NOK Testet pris 539 899 559 399 499 649 569 R-verdi 4,2 4,5 3,9 1,6 4,2 3,8 1,6 Vekt (gram, fra) 780 790 535 407 976 997 425 Dimensjoner pakket (cm x cm) 16 x 26 17 x 21 11 x 30 9,5 x 24 12 x 23 16 x 26 8 x 27 Tykkelse (cm) 3,8 9 6 5,5 8,5 3,8 6 Utforming Mummy Rektangulær Mummy Mummy Rektangulær Mummy Mummy Luftlommer Ingen På tvers På tvers Diamantformet Langsgående Ingen Diamantformet Størrelser (maks p. lengde [cm]) Medium - Large (198) Short&Wide - Long & Wide (195) One size (185) One size (183) One size (195) One size (183) One size (190) Bredde testet (maks [cm]) 51 (64) 65 (65) 50 (50) 56 (56) 54 (54) 51 (51) 55 (55) Stofftype 75D Nylon 75D Nylon 70D Nylon 20D Nylon 190T Polyester 240T Polyester 20D, 390T Medfølgende pumpe Ikke nødvendig Nei, tilbehør Nei, tilbehør Nei, tilbehør Nei, tilbehør Ikke nødvendig Nei, tilbehør Selvoppblåsende Ja Nei Nei Nei Nei Ja Nei

Varmen trenger gjennom langs sømmene

Vi tok med termisk kamera for å se hvordan varmen fordelte seg under de ulike mattene. Kameraet er av nokså enkel sort, og viser relative temperaturforskjeller, der rødt indikerer varme, mens blåere og tendenser mot helt svart viser relativt kalde overflater.

I et kjølelager vil for eksempel en ting som holder 6–7 grader være ildrødt og «kjempevarmt» mot sine omgivelser, selv om de samme 6–7 gradene kan fremstå som blå og iskalde hvis man flytter dem over i et rom der omgivelsene holder 20–30 grader.

Kameraet vi brukte var ikke egnet for noen skikkelig termografi av mattene, men bildene viser tydelig hvordan underlagene forsøker å fordele varmen, og viser et mønster i hvor de isolerer minst.

Etter å ha ligget på dem og snudd dem var alle underlagene varmest i det tynne området i skøytene mellom rillene.

Like fullt var det store forskjeller i hvor godt varmen fordelte seg utover hele underlaget. De beste ble nokså jevnt varmet opp utover hele underlagets lengde og store deler av dets bredde.

Underlagene med små diamantformede kanaler spredte varmen i litt mer begrenset utstrekning enn underlagene med større kanaler.

Men også for underlagene med diamantformede riller var det skjøtene det forsvant mest varme gjennom da vi snudde dem etter endt utprøveing.

Skumunderlaget fra Sea to Summit ser jevnt ut på utsiden, men inni har det trekantete utskjæringer som skal passe ulike isolasjonsbehov. Det er synlig hvor matten ikke isolerer like godt.

De fleste liggeunderlagene fikk en kvarter hver under to ulike testpersoner på kjølelager. Det gjorde R-verdiene for de ulike underlagene svært merkbar - R1,6 er ikke mye når bakken holder 2 grader.

Best i test: Sydvang Austfjell Insulated

Sydvang Austfjell isolerer godt mot underlaget enten det er steinete og ujevnt eller bare bikkjekaldt. Finn Jarle Kvalheim/ Tek.no

Prismessig ligger dette underlaget egentlig i øvre klasse rundt en normalpris til omtrent 900 kroner. Men til gjengjeld får du veldig mye for prisen, og prishistorikken for underlaget viser at det nokså jevnlig ligger mellom 500 og 700 kroner på tilbud.

Det er formet med langsgående luftkanaler og fylt med et syntetisk isoleringsmateriale for ekstra isolasjon. Det merkes.

Dette er utvilsomt blant de mest komfortable liggeunderlagene vi har testet, med sine 8,5 cm i tykkelse, og holdt oss god og varm selv i et kaldt kjølerom. Det er aldri noen fare for at rumpen treffer bakken gjennom underlaget, slik vi opplevde med flere andre.

Testvinneren Sydvangs sammenpakkede størrelse er svært kompakt gitt kvalitetene, men vær obs på at andreplass, Cloud 9, er 11 centimeter bredere.

Austfjell kommer med to ventiler i enden av liggeunderlaget.

Den er 195 x 54 cm lang, som gjør at også dem opp til 185 cm kan bruke det, men for den 195 cm lange testjournalisten vår er den dessverre i korteste laget. Det er derimot alle liggeunderlagene i denne testen, hvilket dessverre er gjennomgående. Er du for høy er det vanskelig å finne et liggeunderlag med bra lengde. For den 170 cm lange testjournalisten er den derimot helt perfekt.

Begge er derimot enig i at skal man vurdere lyd og bevegelse på underlagene så er det ingen som er like bra som Sydvangs Austfjell. Den har et elastisk ytterlagsmateriale som gjør at soveposen ikke sklir av underlaget, samt at lyd dempes betraktelig.

Vekten trekker derimot ned, da den veier hele 976 gram og det kun er ett annet underlag som veier såpass mye i denne testen.

Totalt sett er likevel Sydvang Austefjell den klare vinneren.

8.5 Meget bra Sydvang Austfjell Insulated Air Mat (195cm) annonse Sjekk prisen Dette liggeunderlaget gir veldig mye for pengene. Fordeler Behagelig antiskli-materiale på ytterlaget

Veldig komfortabelt å ligge på

Høy R-verdi Ting å tenke på Koster en del (normalpris 899 kroner)

Høy vekt

Anbefalt: Falkeberg Cloud 9

Falkeberg Cloud 9 likner en god del i komfort på testvinneren, men er en del dyrere, og har mindre komfortabelt stoff oppå. Vilde M. Horvei/ Tek.no

Dette underlaget er i likhet med testvinneren blant de dyreste i testen, men har også den høyeste R-verdien (4,5) blant alle testproduktene.

Cloud 9 fra Falkeberg har i det hele tatt mange likheter med testvinneren fra Sydvang, med sine langsgående luftekanaler, gode isolasjon og navnets 9 centimeter tykkelse opp fra bakken.

For Falkeberg Cloud 9 er det modellen «Long and wide» som er testet. Det er den aller største utgaven av underlaget, og dermed er det også noe større enn de andre sammenpakket.

Cloud 9 har en spesiell luftventil.

En todelt hette med luftlås i den ytre delen gjør det enkelt å pumpe opp uten å miste futten.

Når det er tid for det kan du lett slippe luften uhindret ut gjennom den indre ventilen.

Det er likevel to vesentlige forskjeller mellom Cloud 9 og Sydvang Insulated; Cloud 9 er betydelig bredere, med sine 65 centimers bredde i alle tre størrelser av liggeunderlaget. I tillegg har ikke Cloud 9 det myke toppstoffet som Sydvang har - for testerne denne gang betød det at den ene følte seg friere til å snu seg rundt på liggeunderlaget, mens den andre likte bedre komforten ved direkte hudkontakt fra Sydvang insulated.

Samtidig gjør bredden på Cloud 9 at det er lettere for en større person å holde vingene innenfor underlagets bredder. For øvrig er dette også ett av testens tyngre underlag, men det er like fullt knappe 200 gram lettere enn Sydvang Insulated.

7.5 Bra Falkeberg Cloud 9 liggeunderlag annonse Sjekk prisen For dem som vil ha et godt og bredt liggeunderlag. Fordeler Er bredt og passer bra for personer som trenger litt mer plass

Svært behagelig å ligge på

Høy R-verdi Ting å tenke på Er i øvre prisklasse i denne gruppen

Veier en del

Tar mye plass når pakket sammen

Urberg Airmat Insulated

Urberg Airmat Insulated har tversgående kanaler. Av de kompakte og lette liggeunderlagene kom dette nærmest de to beste. Finn Jarle Kvalheim/ Tek.no

Urbergs Airmat er ikke like tjukk som de andre underlagene, men ruver likevel seks centimeter over bakken. Luftkanalene på tvers er flere og mye tettere enn Falkenberg Cloud 9.

Prismessig ligger den nærmere toppen enn nederst, men du får også mye for pengene her. Blant annet med en R-verdi på 3,9 og en vekt på svært respektable 535 gram ligger dette underlaget høyt oppe for oss.

For dem som har smale telt vil også dette underlaget gjøre susen siden den har en «mummy»-form, altså at den er smalere nederst mot bena.

Urberg Airmat Insulated er kompakt og lett å få med seg.

Apropos bredde - for testens største deltaker ble Urberg Insulated en blandet opplevelse. Matten er nokså smal, og det glatte stoffet gjorde at albuene stadig falt utenfor kantene. Rett nok ikke det største problemet om man forutsetter en lukket sovepose til å holde albuene på plass, men så er også dette underlaget egentlig for lite for de største turfuglene.

Fordi dette er det beste av de kompakte underlagene som er lette å ta med, og som garantert passer i alle telt, deler vi ut et anbefaltstempel til testens tredjeplass denne gangen. Hvis størrelse er ekstra viktig får du tilstrekkelig komfort her.

7.5 Bra Urberg Airmat Insulated 6.0 (185cm) annonse Sjekk prisen Kompakt innpakning og god komfort. Fordeler Høy R-verdi

Pakkes til en relativt smal forpakning som enkelt går i sekken

God komfort og lav vekt Ting å tenke på Litt for smal og kort for en større person

4. Sydvang Burfjord Foam

Sydvang Burfjord Foam blåses ikke opp manuelt. I stedet åpner man en ventil som slipper luft inn til det komprimerte «madrasstoffet».

Sydvang vinner testen med sitt isolerte liggeunderlag, men deltar også med en av testens to skumbaserte underlag. Disse underlagene behøver ingen egen pumpe. De skal blåse seg opp på egen hånd så lenge du løser en ventil og lar skummet inni «jobbe» med å trekke inn lufta.

Det er betydelig enklere når du skal sette opp leir, men litt mer arbeidskrevende når du skal forlate igjen, siden matten må presses godt sammen før den lar seg komprimere i den medfølgende posen.

Sydvang Burfjord er et tykt og nokså behagelig liggeunderlag - som også blir nokså stort når det pakkes sammen.

En ulempe med disse er at de ikke kan bli voldsomt tjukke før de nærmer seg å ha med en ordinær madrass på tur. Her har du skarve 3,8 centimeter mellom deg og moder jord.

Testens høyeste og tyngste tester syntes denne var litt lite polstret, men ellers varm og grei. Vesentlig lettere kollega mente den var både behagelig og varm. For øvrig har dette underlaget minst liggeareal av alle deltakerne, og finnes ikke i flere størrelser - så stolper på nærmere to meter bør uansett vurdere noe annet.

Forøvrig ble det notert at toppmaterialet i Sydvang Foam ikke støyet like mye som forventet i kontakt med andre stoffer. Vekten er imidlertid nedsig her - underlaget er kun tre gram unna å utgjøre et helt kilo ekstra i ryggsekken.

7 Bra Sydvang Burfjord Foam Sleeping Mat 3.8 (183cm) annonse Sjekk prisen Fordeler Høy R-verdi for pengene

Komfortabel å ligge på Ting å tenke på Høyeste vekt av alle testet

Tar mye plass i sekken

5. Sea to Summit Camp SI

Sea to Summit blåser seg opp på egen hånd, i likhet med Sydvang Burfjord, men er ikke like behagelig å ligge på.

Det er uvisst om noen av redaksjonens to testere er egnet som prinsesser på erter. Men like fullt mente begge at Sea to Summits selvoppblåsende skumunderlag føltes tynnere enn Sydvang Foam. Det til tross for at den altså er 0,2 centimeter tykkere.

Kan hende kommer noe av den svakere opplevde komforten av luftlommene inni matten. Her er det trekantformede hulrom i skummet som er ulikt fordelt etter hvor kroppen din trenger best isolasjon, heter det seg. I praksis ga denne matten den dårligste isoleringen mot ujevnheter i underlaget.

– Denne kjennes mye tynnere enn Sydvang, ble det slått fast underveis.

De skumbaserte liggeunderlagene tar typisk ganske stor plass selv når de er pakket sammen. Men de veier ikke nødvendigvis mer enn andre underlag.

Sea to Summit har en praktisk stengeventil som holder luften på plass også som hetten er åpen.

Like fullt ble den opplevd som noenlunde varm og god av begge testerne da døra til kjølerommet gikk igjen. Her ble det for øvrig bemerket at stoffet var litt bråkete sammenliknet med en del av de beste underlagene i testen.

Som Sydvang Foam er det ingen form for oppblåsing nødvendig. Her fikser underlaget den biffen selv, men du må også her trykke godt til hvis du skal klare å komprimere matten skikkelig igjen. Når det er sagt har Sea to Summits trekantutskjæringer i skummet vært godt for noe; Sea to Summit-underlaget veier mer enn to hekto mindre enn Sydvang Foam.

6.5 Helt greit Sea to Summit Camp SI Regular 4.0 (183cm) annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Fordeler Veldig enkelt å blåse opp

Høy R-verdi Ting å tenke på Er ikke så kompakt som man skulle ønske, føler bakken er altfor nær

6. Urberg Airmat Nova

Urberg Airmat Nova er blant de to underlagene i testen som kom med diamantmønstrede luftkanaler.

Urberg Airmat Nova 5.5 løfter deg 5,5 centimeter over bakken. Dette er ett av testens to liggeunderlag med diamantformede luftriller. Luftlag både inni matten og rundt diamantene skal gi matten en viss isolasjon. Men som begge variantene av denne typen er det ikke allverdens til R-verdi den skryter på seg, med 1,6.

De relativt små luftrillene er muligens mer effektive kubikkcentimeter for kubikkcentimeter enn de større rillene i de andre liggeunderlagene. Men den største fordelen disse underlagene har er antakeligvis vekten. Urberg Nova er testens letteste underlag, med en vekt på bare 407 gram, dermed er det veldig enkelt å ta med på tur, i hvert fall.

Hvis plassen er alt som teller er de mumieformede lettvektsunderlagene aller best. Men de krever grei temperatur og greit underlag for å være behagelige.

Problemet her er at ulempene for folk flest antakeligvis er større enn fordelene. Svak R-verdi og luftputer som er så små at det ikke skal store «akseltrykket» til for å presse en av dem flat teller nemlig imot. Da deiser lett rumpa, eller albuen, nedi og selv skarve 1,6 R nærmer seg bikkjekalde 0-verdier.

Begge de to variantene med diamantformede luftkanaler kan være vanskelige å snu seg rundt på. Utformingen har veldig lyst til å følge deg rundt når du vrir på deg.

Som en del av en strikt oppakning der hver eneste bit har sine nøkternt tilmålte gram, i de varmeste delene av året, kan Urberg Nova være et greit valg. For turmuligheter flest blekner det mot en del tyngre og mye varmere og behageligere alternativ.

6 Helt greit Urberg Airmat Nova 5.5 (187cm) annonse Sjekk prisen For turer i den varmeste delen av året Fordeler Behagelig når du ligger helt i ro

Enkel å blåse opp og ta ut av luften Ting å tenke på Lager mye lyd når du beveger deg

Flytter seg gjerne sammen med deg hvis du beveger deg rundt på sidene

Lav R-verdi

Testjumbo Robens Vapour ble hverken opplevd som spesielt varmt eller behagelig å ligge på.

7. Robens Vapour 6.0

Testens andre liggeunderlag med små diamantformede luftkanaler avrunder på jumboplass. Det er svært lite som skiller Robens Vapour 6.0 fra Urberg Nova 5.5. Men noen ting er det; hvis vi tar det positive først er Robens-underlaget tre centimeter lengre enn det fra Urberg. Det er også litt tykkere opp fra bakken.

Men der stopper også listen over oppturer, før den går over i flere av de samme nedturene som varianten fra Urberg. Det skal ingenting til for å trykke hver enkelt luftcelle flat, slik at du kjenner kulda fra dørken tvers gjennom - igjen er det enten det er rumpa eller albuen som slår gjennom, med sine noe ulike behov for oppvarming på kjølige netter. Og du hadde tross alt bare et R-tall på 1,6 å rutte med fra før.

Selv om den har omtrent samme konsept og størrelse som Urberg Nova er Robens Vapour noe større i sammenpakket utgave.

Selv om det strengt tatt er tykkere enn Urberg-underlaget, syntes begge testere at Robens Vapour var mindre komfortabelt å ligge på. Begge konstaterte også at det gjorde vondt å ligge på siden på Robens Vapour.

– Hadde underlaget vært mer utfordrende hadde jeg muligens reist hjem, lød et utbrudd i testperioden.

Matten er også rundt 50 prosent dyrere enn Urbergs i skrivende stund. Prisene på dette feltet varierer gjerne litt, men det er utgangspunktet akkurat nå.