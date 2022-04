Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Den beste gåmøllen (2022)

Vi har testet minimøller til hjemmekontoret

Å «gå på jobben» har fått en helt ny betydning.

En gåmølle kan gjøre hjemmekontorhverdagen langt mer aktiv. Vi har testet fire modeller.

Daniel Rosenquist Lagre Lagre artikkel

Hva med å logge dagens 10.000 skritt før lunsj, mens du samtidig har fått gjort unna en del arbeid? Det er mange som gjennom pandemien og ekstra mye ufrivillig hjemmetid har valgt å gå til innkjøp av en såkalt gåmølle eller et gåbånd, også kalt kontormølle.

I utgangspunktet er dette en liten, lett og kompakt tredemølle som egner seg ekstra godt under pulten eller på mindre områder. De kan ofte slås helt sammen og lagres under en seng eller stående langs veggen.

Mindre og lettere

Forskjellene på en gåmølle og en mer tradisjonell tredemølle er flere. De viktigste er størrelsen og motorkraften. Der en vanlig tredemølle kan veie rundt 100 kilo og være veldig stasjonær, kan gåmøllene veie så lite som 28 kilo og enklere flyttes rundt i huset eller på kontoret.

Flere moderne tredemøller kan riktignok slås delvis sammen, men nesten alle møllene i denne testen kan kalles «ultra-kompakte». Med det mener vi at de kan gjøres flate nok til å lagres under en seng eller sofa. Noen av de kan også brettes i to på midten og bli veldig små. De minste møllene kan også brukes uten det tradisjonelle stativet med knapper og skjerm som kjennetegner en mølle, slik at du blant annet kan ha den under arbeidspulten og gå mens du jobber.

Motorkraften, makshastigheten og muligheten til stigning er betydelig lavere på de rene gåmøllene. Noen av dem er utelukkende laget for spasering, men de kraftigere kan løpes på i en viss hastighet. Ettersom de beste gåmøllene er kompakte, vil også overflaten på det bevegelige båndet være mye mindre enn på en tradisjonell tredemølle.

En gåmølle er altså betydelig svakere enn en tradisjonell tredemølle, men er også betydelig billigere. De rimeligste kan du avhengig av tilbud få helt ned mot 5000 kroner. De beste koster opp mot, og kanskje rett over, det dobbelte av dette, men stadig langt billigere enn de beste tradisjonelle møllene.

Slik har vi testet Gåmøllene har vært testet på ulike steder i hjemmet og i ulike settinger gjennom en periode på et par uker. Alle har vært brukt til alt fra å ta en rask gåtur i telefonmøter til lengre økter for å se på evnen til å holde ut over tid. De møllene som er kraftige nok til å løpe på er også testet på løpeøkter. Alle møllene har forsøksvis blitt montert sammen og fra hverandre mellom hver bruk, både for å se hvor de godt de tåler det, og å teste hvor enkelt det føles å stue dem vekk når de ikke brukes. Noen av møllene har egne apper fra produsenten, som kan gi deg tilgang til enkle treningsøkter og -programmer. Dette er ekstratjenester du må betale for, og er ikke spesielt vektlagt i testen. Møllene er vurdert ut ifra flere kriterier. Pris er ikke det viktigste, snarere hva du får for pengene. Møllene er vurdert ut fra hvor enkle de er å ha med å gjøre i en hjemme- eller kontorsetting og hvor lett det er å slå dem sammen og ta dem frem. Her spiller vekt og størrelse en sentral rolle. Det er også viktig at størrelse og kompakt design ikke går utover øvrig brukervennlighet. Vi har vurdert hvordan motoren oppfører seg, herunder hvor lett det er å skifte hastighet og om det er noe støy. Å skifte hastighet er viktig for hvor sømløs brukeropplevelsen er, mens støy er avgjørende hvis du skal bruke disse mens du jobber eller kanskje ser på TV. Møllene er også brukt med en fotsensor fra Stryd, som er kjent for å være svært nøyaktig i å gjengi faktisk hastighet. Dette er gjort for å måle om oppgitt hastighet fra møllene er reell. Det er viktig å understreke at dette ikke er eksakt måling, men det gir en god indikasjon. Mer +

Disse er testet

Product Xiaomi Kingsmith WalkingPad A1 Pro Xiaomi Kingsmith Walkingpad R2 Pro Master Fitness T22 ProForm City L6 annonse Pris 4 990,- 7 990,- 8 990,- 9 999,- Maksimal hastighet 6 km/t 12 km/t 18 km/h 14 km/t Produktvekt 28 kg 38 kg 61 kg 51 kg Displayet viser Tid, hastighet, kalorier Tid, hastighet, kalorier Stigning, Gjeldende hastighet, Distans, Kalorier, Puls, Tid Tid, hastighet, kalorier, puls Sammenleggbar Krysse av Krysse av Bytt Delvis

Konklusjon: Ikke fantastiske

Veldig kort fortalt er en gåmølle en veldig enkel og liten tredemølle. For å få veldig liten størrelse, lav vekt og ikke minst lav pris er det tatt en del grep som åpenbart går utover kvaliteten. Om du googler denne produktkategorien er det veldig lett å finne både reklamer og mer eller mindre uavhengige tester som alle scorer disse møllene svært høyt og lover veldig mye.

Vår erfaring etter å ha testet et lite utvalg er at dette rett og slett ikke er de «fantastiske produktene» det er lett å få inntrykk av. Det er mye plast og billige deler. I tillegg er inntrykket litt det samme som etter å ha falt for diverse reklamer i TV-shop-lignende reklamer. «Med enkle grep kan du lagre den under sengen» sier de ofte der. De grepene er ofte ikke så enkle, og også her krever det i mange tilfeller en del manuell innsats for at disse skal være så mobile og enkle som det påstås.

Møllene har helt tydelige begrensninger, og du må ta en vurdering på om de er gode nok til det du ønsker å bruke dem til. Noen av møllene i denne testen havner også litt i en «dødsone» mellom å være ganske små, men samtidig ikke små nok til at de er verdt det over en dyrere og bedre mølle.

Når det er sagt: Flere av disse møllene kan være alt du trenger for å både gå og kanskje jogge litt hjemme uten at du må tømme sparekontoen.

Ja takk, begge deler: Kingsmith WalkingPad R2 Pro

Kingsmith WalkingPad R2 Pro.

KingSmiths R2 Pro er en videreføring av samme produsents modell A1, som kan sies å være den originale kompakte gåmøllen. KingSmiths A1 er med i denne testen, og du leser mer om den litt lenger ned.

Med R2 Pro får du en gåmølle som absolutt ikke er perfekt, men som klarer kunststykket å både kunne være et lite gåbånd til hjemmekontoret og kunne ta seg av enkle treningsøkter av litt høyere intensitet. Det er ingen andre møller i denne testen som klarer begge deler på samme måte som R2 Pro.

Dette er en type mølle som kan dekke enda flere behov uten å gå for mye utover testkriteriet om å være kompakt. Den aller mest merkbare forskjellen mellom Kingsmith sine to ultrakompakte modeller er at topphastigheten på denne er dobbel så høy. Med sine inntil 12 km/t kan dette være en mølle som mange kan bruke til løpetrening.

For å dra båndet raskere trengs også en kraftigere motor, og det fører med seg et par andre ting å tenke på. For selv om R2 fortsatt er en liten og praktisk mølle, er den forholdsmessig mye større og tyngre enn lillebroren. De 10 ekstra kiloene merkes godt om du skal flytte på den. Merk at 38 kilo fortsatt er relativt lite til mølle å være.

Et lite display i front og et smalt løpebånd gjør at du må helt ut i kantene og ofte kommer borti.

R2 Pro har to hovedmoduser, gåing og løping. I gå-modus er farten begrenset til 6 km/t, og du må aktivere løpemodusen for å få høye nok hastigheter til å løpe. For å aktivere løpemodus må du manuelt skru opp stativet. Med stativet i låst posisjon er løpemodus tilgjengelig. Du kan selvsagt fortsatt velge å gå i lavere hastigheter i denne modusen. Håndtaket har ingen knapper eller brytere, men har en holder til mobiltelefon eller nettbrett. Denne møllen kan altså skli inn under arbeidspulten i gå-modus.

I tillegg til de to hovedmodusene kan du velge å bruke møllen i automatisk eller manuell modus. I den manuelle stiller du selv inn hastigheten med enten fjernkontrollen eller en tilhørende app. I den automatiske modusen stilles hastigheten opp eller ned av seg selv avhengig av hvor på møllen du er. Denne funksjonen føles dessverre litt unøyaktig og klønete.

Foran på møllen er det et lite og begrenset LED-display som viser tidsbruk, distanse og hastighet. Informasjonen er fin å få, men det er absolutt minimum av hva du bør forvente.

Betjeningen av møllen oppleves noe klønete. Det er tre knapper på selve modulen foran løpebåndet. Her kan du med foten slå møllen av eller på, og velge mellom automatisk og manuell modus. Men for å endre hastigheten eller få utvidet info om skritt eller kalorier bør du over på appen. Denne er gratis og enkel å sette opp, men hvis du enten går mens du er i et videomøte eller mens du ser favorittserien er det litt kronglete å måtte innom appen for enkle justeringer.

Det følger med en liten trådløs fjernkontroll som også kan brukes til de enkleste operasjonene som av, på og å endre hastighet. Denne må du derimot feste rundt håndleddet eller legge på et bord i nærheten. Alt i alt skulle vi ønske det var litt lettere å finjustere hastighet underveis.

Møllen slått sammen, brettet i to og på vei til lagring under sengen.

R2 Pro var den møllen i testen som hadde størst forskjell i oppgitt og målt hastighet med fotsensor. Når møllen står på maks hastighet, altså 12 km/t, får vi ikke mer enn rundt 10.5 km/t på fotsensoren. Vi har tatt kontakt med MyStuff, som forhandler KingSmith i Norge, som forteller at de ikke har lignende erfaringer. De har sjekket dette med sine teknikere og kan vise til tester som viser mer nøyaktige målinger på eller svært nært faktisk hastighet.

Konstruksjonen føles noe mer solid enn hos lillebroren Kingsmith A1. Til felles har de at hele møllen i utgangspunktet ligger flatt på gulvet. Det er lite bevegelige deler her, og det eneste som kan røre litt på seg er håndtaket i løpemodus.

Å skru håndtaket opp og ned avhengig av modus er noe tungvint. Du må ned på kne og skru en skrue på hver side av møllen helt ut og inn igjen. I tillegg må du via to jern på siden av håndtaket justere dette opp og ned slik at det passer til å legge håndtaket ned.

Det tar noen forsøk å treffe riktig på skruene. Patentet med skruer og jern på siden gjør også at møllen ikke kan stå helt inntil en vegg, men må stå noen centimeter utenfor. Noe brukerveiledningen anbefaler av sikkerhetsmessige årsaker likevel, men for plassbesparingens skyld ville det vært bedre å kunne skyve den helt inntil hjørnet.

Oppslått i full løpemodus med stativet oppe.

Lagringsmessig er møllen nesten like god som sin lillebror, men den teller noen flere centimeter i høyde og bredde, i tillegg til at vekten som nevnt er merkbart høyere. Når det er sagt vil du stort sett få plass til en R1 der du får plass til A1. Her må du vurdere om du vil opp i pris for å kunne få møllen i joggetempo.

Når Kingsmiths R1 Pro blir testvinner er det ikke fordi det er den beste møllen i testen, og heller ikke fordi det er et perfekt produkt. Men den treffer veldig godt i brytningspunktet mellom funksjoner, pris og kompakthet. Dette er den eneste møllen du både kan bruke under arbeidspulten på kontoret og samtidig ta en enkel løpeøkt på etter at arbeidsdagen er over.

Og etter alt det kan du brette den i to og trille den under sengen. På de kriteriene er det ingen som kan slå den. Men du må ta til takke med litt knotete fartsjusteringer og litt manuelt arbeid for å bytte mellom gå- og løpemodus, blant annet.

7 Bra Xiaomi Kingsmith Walkingpad R2 Pro annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Testvinner fordi den kan litt av alt. " Fordeler Krysse av Minimalistisk design

Krysse av Relativt lav vekt

Krysse av Kraftig nok til enkel løping

Krysse av Kan brukes under en kontorpult

Krysse av Det beste fra begge verdener Ting å tenke på Bytt Begrenset informasjon i display

Bytt Smalt bånd

Bytt Begrenset app

Bytt Lite brukervennlig fjernkontroll/appstyring

En god hybrid: ProForm City L6

Møllen kan legges flat mellom bruk, men stativet må opp når du skal trimme.

ProForm City L6 kaller seg «den perfekte tredemøllen for optimal plassbesparelse». Med tanke på hvor små og praktiske møllene fra Kingsmith er å stue vekk under en seng, er det litt vanskelig å kjøpe den beskrivelsen. Men til å være en så kraftig og god mølle som L6 faktisk er, så er den relativt liten i størrelse.

Denne skiller seg fra de utpregede gåmøllene på et par punkter. Den kan ikke brettes sammen på midten, og blir dermed noe større når den ikke er i bruk. En annen sentral forskjell er at denne møllen ikke kan brukes under arbeidspulten, fordi stativet må være i oppreist posisjon når møllen er i bruk.

Stativet der du betjener funksjoner og kan sette mobiltelefon eller nettbrett lar seg riktignok folde helt sammen slik at møllen bare teller 33 centimeter i høyde når den er pakket sammen. Men den er fortsatt for stor til enkelt å skyve inn under sengen. Jeg klarte riktignok så vidt å lagre den under en sovesofa mellom bruk, men å flytte den innunder møbelet var en liten økt i seg selv.

Til gjengjeld leverer den hele 14 km/t i makshastighet, og har et større løpebånd. Dette gjør seg også bemerket i vekt, og etter å ha trillet rundt på A1-møllen med sine 28 kilo føles de 51 kiloene her massive ut. Dette er møllen å gå for hvis du vil ha en semi-kompakt gåmølle som også kan ta seg av en del solid løpetrening. Og hvis du har plass til å stort sett ha den stående fremme, med muligheten til å trille den vekk ved behov. Møllen har hjul i forkant for enklere flytting.

Dette er altså en mølle som kan sies å gli litt over i neste kategori møller. Hvis du aksepterer høyere vekt, økt størrelse og mindre mulighet for å stue den vekk, får du med en del plusser på kjøpet. Stativet har en rekke smarte knapper og betjeningsmuligheter, og her kan du styre alt uten app eller fjernkontroll.

Her har du knapper for å justere farten opp og ned og egne hurtigknapper for hastigheter fra 2–14 km/t. Møllen kan kobles til pulsbelte, og du kan også koble den til iFits treningsapp for å få video, coaching eller mer data. Alt utover de helt enkleste funksjonene krever abonnement, og selve skjermen på møllen kan ikke vise iFit. Da er du avhengig av en mobil eller nettbrett.

Testens beste stativ for iPad eller andre nettbrett.

Stativets knapper er enkle å forstå, og du kan enkelt styre møllen og har enklere treningsøkter tilgjengelig. Det er god plass til en iPad i en egen holder hvis du vil ha litt underholdning mens du holder på.

Møllen har dessverre ikke stigning, noe som heller ikke er vanlig i dette segmentet. Til gjengjeld har den demping som gjør den behagelig i bruk over tid. Vår test av reell fart med fotsensoren leverer godt, og bare noen få desimaler skiller fotsensoren og møllens oppgitte hastighet. Godt innenfor feilmargin.

En egen app gir deg enkel data i en fin oversikt. Mer avanserte funksjoner krever abonnement.

Det bevegelige båndet er 123 centimeter langt og 44 centimeter bredt. Det er bitte litt lenger enn konkurrentene fra Kingsmith, men like smalt. Størrelsen på båndet er blant egenskapene som gjør at denne egner seg best til gange eller rolig jogging. Det sammenleggbare håndtaket oppleves tidvis veldig vinglete.

Under rolig gange er det ikke spesielt merkbart, men om du vil løpe på denne vil du oppleve at det svinger litt frem og tilbake, uten at det nødvendigvis er et problem. Det er rett og slett en del plast og enklere løsninger i bruk her for å holde prisen så lav. Selve mekanismen for å slå håndtaket sammen og å sette det opp krever litt tilvenning.

En litt for liten bryter på siden må tråkkes hardt ned på mens du løfter håndtaket. Bryterens plassering og størrelse gjør du at må gjennom litt lettere rytmisk sportsgymnastikk for å få det til. Dette kunne vært løst enklere.

6.5 Helt greit ProForm City L6 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " En god og liten mølle hvis du ikke trenger å bruke den under arbeidspulten. " Fordeler Krysse av God makshastighet

Krysse av Fin plass til iPad

Krysse av Kan kanskje lagres under sofa/seng mellom bruk

Krysse av Treningsprogrammer og pulstilkobling

Krysse av Ganske lav høyde sammenslått Ting å tenke på Bytt Kan ikke brukes under kontorpult

Bytt Vinglete og plastaktig stativ

Bytt Kronglete løsning for å slå opp og legge ned

I en annen vektklasse: Master Fitness T22

Denne møllen er den eneste i testen med et permament stående stativ, men hvor selve løpebåndet kan løftes.

Master sin T22 er strengt talt i en litt annen klasse enn de andre i denne testen. Men for det første er den så kompakt som en mer tradisjonell tredemølle kan bli, og for det andre gir den veldig godt perspektiv på hva de ulike typene møller har av egenskaper.

For dette er den beste møllen som er med i testen med tanke på egenskaper og hva du får for pengene. Men den stryker på et av testens viktigste kriterier, nemlig kompakthet og mulighet til å slå den sammen.

Der de tre andre modellene i testen kan slås flate og lagres under en seng eller sofa, er denne møllen alltid stående. Du kan derimot løfte opp bakenden av løpebåndet og komprimere størrelsen noe under lagring. I denne posisjonen kan du relativt enkelt tippe den litt og rulle den avgårde uten for mye innsats. Men mot de andre ultra-kompakte møllene til bruk på for eksempel kontoret, vil denne møllen være for stor.

Også her er løpebåndet smalt og dataskjermen enkel.

Når det er sagt er dette en veldig god mølle til prisen og til hva de har klart å pakke inn i en mindre innpakning enn de mest klassiske møllene. Denne veier 61 kilo, som i dette selskapet er enormt. Men sammenligner du med andre møller laget for løping er den omtrent på det halve. Så alt er relativt.

En kraftigere motor gjør at løpebåndet kan bevege seg i hele 18 kilometer i timen, og dette er testens eneste med mulighet til å gå i motbakke og stigning. Også her vil du alltid ha et stativ foran deg, og her har du en flaskeholder, et lite brett og selve skjermen.

Skjermen er svært enkel og viser fart, hastighet og kalorier. Møllen har en rekke programmer og kan koble til pulsbelte for pulsstyring av trening. Det er begrenset mulighet til underholdning underveis her. Et lite hakk i stativet er for så vidt iPad-vennlig, men min relativt vanlige iPad Pro på 11 tommer får ikke plass i stativet, og i tillegg vil skjermen blokkere hele møllens egen skjerm. Litt uelegant løst. Pluss for flaskeholder og et lite brett til mobil eller andre ting.

Litt for liten plass til iPad, som også vil blokkere dataskjermen. Dette kunne vært løst smidigere.

Løpebåndet er fortsatt smalt med 46 centimeter, men er noe lenger de andre i testen. Det samsvarer godt med at denne møllen først og fremst er en mølle til trening mer enn til lettere spasering. Løpebåndet føles mykt og godt på grunn av god demping i underkant.

Når det kommer til å gi korrekt hastighet tester denne møllen helt godkjent. Ifølge fotsensoren får du rundt 0.2-0.4 km/t tregere reell hastighet enn oppgitt. Det er ikke uvanlig, og møllen skal få skryt for at denne forskjellen holder seg stabil selv i de høyeste hastighetene. Den er det samme om du går i rolig tempo eller løper intervaller opp mot møllens makshastighet.

Dette er ikke møllen du bruker på hjemmekontoret, men er omtrent så liten en mer tradisjonell tredemølle kan bli. Spørsmålet er om den er en mellomting og om du enten bør gå helt ned på de enklere modellene eller legge på litt mer og få en enda bedre løpemølle, hvis det er det du er ute etter.

6 Helt greit Master Fitness T22 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Ikke kompakt nok i dette selskapet, men en god mølle til pris og størrelse. " Fordeler Krysse av God hastighet

Krysse av Eneste i testen med stigning/motbakke

Krysse av God demping i løpebåndet Ting å tenke på Bytt Kan ikke måle seg i kompakthet og vekt

Bytt Begrenset skjerm

Bytt Dårlig løsning for underholdning underveis

Den bittelille lillebroren: Kingsmith WalkingPad A1 Pro

WalkingPad A1 fra Kingsmith er på mange måter den originale gåmøllen. Denne modellen vant prestisjetunge designpriser for å være den første sammenleggbare tredemøllen, og har banet vei for det som etter hvert er blitt en egen produktkategori. Modellen vi har testet er A1 Pro, som er etterfølgeren og også en noe oppgradert versjon.

Motoren lager mindre lyd og beltet tåler mer vekt enn før. Ellers er det samme bemerkelsesverdig kompakte design. A1 Pro er definitivt den møllen i denne testen som er lettest å gjemme vekk. Det mest unike med møllen er at den kan brettes i to for lagring, slik som testvinneren. Lagt ut på gulvet rager beltet bare drøye seks centimeter over gulvet, og selv brettet i to er den lav nok til å gli under sengen. Den er også smal nok til at den passer inn i et skap eller andre steder når den ikke er i bruk. I forkant har den to hjul som gjør det enda lettere å flytte den rundt.

Selve gåbåndet har også begrenset størrelse, med sine drøye 40 centimeter i bredden. Det er ikke mer enn det trenger å være, og i starten er det lett å gli borti en av sidene med skoene - uten at det i seg selv er noe stort problem.

Oppslått er A1 Pro en liten og lav mølle som er enkel å bruke.

A1 Pro er et gåbånd, og kun laget for gåing. Det betyr at det ikke finnes noe håndtak, ikke noen knapper og ikke noen plass til en iPad eller en drikkeflaske. Denne er mer laget for å stå under hev/senk-pulten din slik at du kan ha beina i bevegelse når du jobber. Og til det er den veldig god. Makshastigheten er 6 km/t, nok til å få opp pulsen litt i rask gange. Den har ikke mulighet til å gå i motbakke.

Foran beina dine har du en enkel skjerm som viser tid, distanse og kalorier, og for å endre hastigheten må du enten bruke den medfølgende fjernkontrollen eller en svært sparsommelig app som kobles til over bluetooth. Appen er innstilt på kinesisk ved oppstart, så du må leke litt for få den til riktig språk.

Appen til møllen er i enkleste laget (og på feil språk).

Denne møllen er svært enkel, på godt og vondt. Å bruke fjernkontroll eller app for å endre hastigheten er overraskende irriterende. Spesielt ettersom du ikke har noe stativ eller bord, med mindre du har møllen ved pulten. Fjernkontrollen endrer hastigheten med 0,5 km/t ved trykk, noe som også kan føles som litt store hopp. Det blir vanskeligere å finne perfekt flyt når intervallene er såpass store.

Appen og fjernkontrollen er omtrent like begrensede, men gjør det de skal.

Lagre-under-senga-vennligheten er svært god på møllene fra Kingsmith.

Møllene fra Kingsmith har en finurlig funksjon som kan gjøre deg mindre avhengig av fjernkontrollen på sikt. Du kan nemlig velge mellom automatisk og manuell modus. Den ene styres med fjernkontroll og holder valgt hastighet inntil den får beskjed om noe annet, og den andre tilpasser seg hvordan du går på møllen.

Enkelt forklart; er du langt frem på møllen vil farten gå opp, mens havner du bakpå går farten ned. Står du på møllen på arbeidspulten og får en telefon kan du bare slippe deg et par rolige skritt bakover og senke hastigheten. I teorien. I praksis oppleves funksjonen for begrenset til at den ble brukt her i huset.

Hastigheten stiger veldig raskt når du går fremover, og veldig ofte stopper møllen helt opp når du kommer bakerst. Fjernkontrollen ble for meg den minste onden av måtene å styre møllen på.

Om du ikke vil legge den under senga får du plass langs veggen eller i et skap. Størrelsen er denne møllens fremste egenskap.

Reell fart med fotssensor er tett opptil det displayet sier, og møllen skal ha skryt for å lage lite lyd. Enkelte ganger har motoren satt inn en lite dur etter 15–20 minutter, men heller ikke dette har vært sjenerende, og den har ofte forsvunnet.

Hva så med knekken på midten? Det at du kan brette hele møllen i to og lagre den føles omtrent like spesielt som første gangen du bretter en mobilskjerm i to. Det føles feil og kult på en gang. Og etterpå lurer du på om du merker at det er en knekk der. Både denne og KingSmiths andre mølle i testen løser knekken veldig bra.

Du kan merke den så vidt hvis du går i sokkelesten eller barbeint, men med sko på beina, som uansett er anbefalt, merker du ikke at det er en skjøt der. Selv om det er et relativt billig produkt med mye plast oppleves konstruksjonen og stabiliteten helt grei.

Denne møllen er enkelhet satt i system. Det er et bevegelig bånd i svært begrenset hastighet og med en begrenset brukeropplevelse, og karakteren gjenspeiler det. Men den er utrolig kompakt og lett, og hvis den dekker ditt behov for lett gange så er den uslåelig.

5.5 Middelmådig Xiaomi Kingsmith WalkingPad A1 Pro annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Enkelhet satt i system. Kanskje verdens minste mølle, og best på størrelse, hvis du bare skal gå. " Fordeler Krysse av Ekstremt minimalt design

Krysse av Lav vekt og liten størrelse

Krysse av Kan brukes under en kontorpult Ting å tenke på Bytt Begrenset informasjon i display

Bytt Dårlig app

Bytt Går kun i 6 km/t

Bytt Smalt bånd

Bytt Hakkete å endre fart

Bytt Automodus fungerer dårlig

