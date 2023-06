Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Håndholdte støvsugere på batteri

Vi har testet 13 håndholdte støvsugere: Den dyreste er definitivt ikke den beste

Spesielt på dyrehår er det store forskjeller.

David Johansen Auby Oppdatert 27. juni Lagre Lagre artikkel

Støvsuging er et fast innslag i livets mange rutiner, og dessverre er det fremdeles slik at dette er noe du må gjøre, enten du liker det eller ei (joda, man kan alltids betale noen, men det er en annen sak).

Les også Dette er den beste håndholdte støvsugeren 18. juli 2022

Det nærmeste man har kommet en løsning på dette problemet er oppfinnelsen av robotstøvsugere (for eksempel den billige robotstøvsugeren fra Kina som vi testet), men heller ikke disse løser problemet på en fullt ut tilfredsstillende måte. Spesielt ikke hvis du har rommene dine oversvømt av potensielle robotstøvsuge-fiender som tepper og ledninger, eller har kjæledyr som plutselig tror de har fått en ny mekanisk lekekamerat.

Vil du ha noe automatisert?

Sjekk ut våre tester av robotstøvsugere her »

Sjekk ut våre tester av robotstøvsugere her » Sjekk også ut vår oppdaterte test hvor vi sammenligner toppversjonene av de beste håndholdte støvsugerne på markedet »

I denne testen har vi testet over et dusin håndholdte støvsugere fra en rekke produsenter. De håndholdte modellene har kommet for fullt de siste par årene og forbedret batteriteknologi (alle unntatt en av støvsugerne i denne testen bruker litiumionebatteri) og sugekraft gjør at det nå har blitt mer aktuelt å velge en håndmodell over en tradisjonell støvsuger, selv om det nok fremdeles er naturlig å bruke disse modellene som sekundærstøvsuger.

Enkelte ønsker kanskje å bytte ut den gamle arbeidshesten med en ny håndstøvsuger for å spare på plassen. Med et par hederlige unntak tyder vår test kanskje ikke helt på at det er mulig, dessverre. Det er kun et par av disse modellene som kan brukes som primærstøvsuger, og hvis du har en større leilighet eller hus så vil vi fremdeles anbefale at du beholder eller skaffer deg en god gammeldags støvsuger. Fordeler og ulemper med håndholdte støvsugere

Målet med enhver støvsuger, enten det er en vanlig tradisjonell støvsuger eller en ny hånd-modell må være å gjøre denne utrolig kjedelige jobben så enkel og effektiv som overhodet mulig.

Når det kommer til komfort har de håndholdte modellene noen åpenbare fordeler. Bevegelsesfriheten uten ledning er påtagelig. Her er det bare å svinse fra rom til rom uten å måtte ta hensyn til hverken dørkarmer eller strømuttak. Disse modellene er også mye enklere å rydde vekk, spesielt de man kan brette sammen.

Mange av modellene er også såkalte 2-i-1-støvsugere, noe som vil si at de har en egen liten avtagbar ministøvsuger som man kan bruke hvis for eksempel poden har valgt å leke helikopter med Smarties-røret.

Spørsmålet blir så om fordelene utklasser ulempene. For det er en hel del ulemper også. De viktigste innvendingene er effektivitet og levetid. Disse ledningsfrie støvsugerne må naturligvis lades opp, og det er en stor fordel om man rekker over alle flater og tepper i en omgang uten ladepause.

Batteritid er derfor en viktig faktor i denne testen. Samtidig hjelper det ikke at en støvsuger varer i timevis om den ikke gjør jobben skikkelig. Innsugningsevne og støvopptak er viktige faktorer her, men også hvor gode støvsugerne er til å støvsuge hår, enten det er dyrehår eller menneskehår.

Slik har vi gått frem

sitat " Batteritid er en viktig faktor i denne testen. "

"Vacuum cleaner". Det ligger i navnet. Vakuum er stikkordet. Det betyr at det hverken er watt eller styrke som nødvendigvis sier noe om støvsugerens effektivitet. Den må klare å skape vakuum, og det er denne effekten som sørger for innsugningen som transporterer støvet fra overflaten og inn i støvsugeren.

Alle vanlige støvsugere skal etter et nytt EU-regelverk ha en energimerking der støvopptak på ulike underlag deklareres. Dessverre er det ikke noe krav at håndstøvsugere skal energimerkes, og derfor finner vi ikke noen energimerking på modellene vi har testet. Vi har derfor ingen tester utført i laboratorium som viser støvopptak på tepper, hardt underlag osv.

Istedenfor har vi valgt å sette støvsugerne på prøve på teppe og parkett. Vi har også testet hvor godt støvsugerne suger opp dyrehår og hvor godt de suger opp hardere materier (vi brukte riskorn). I tillegg har vi undersøkt hvor gode støvsugerne er til å støvsuge møbler (sofa, gardiner).

I utgangspunktet var planen å undersøke hvor mye materie hver enkelt støvsuger klarte å suge opp. Derfor strødde vi 100 gram ris utover ett teppe. Det som imidlertid viste seg var at det var små forskjeller på de ulike modellene og med unntak av et par stykker klarte de fleste seg ganske godt (se tabell for å se hvor mange gram hver enkelt støvsuger klarte å suge opp). For å differensiere støvsugerne bedre måtte vi altså teste på mange forskjellige måter.

Noe av det støvsugerne har fått å bryne seg på: Hundehår, støv og riskorn. Kamera David Auby Johansen/Tek.no

I tillegg til ris på teppe, testet vi også ris på parkett, hår på teppe (vi brukte lange hundehår) og støvsuging av sofa hvis det fulgte med passende munnstykke. For å teste batterikapasiteten kjørte vi hver støvsuger på både maksimum og minimum styrke. Maks styrke brukes vanligvis for å støvsuge tepper, mens svakere hastighet er greit å bruke til dagligdags rengjøring på parkett. Vi har også oppgitt hva slags type batteri de ulike støvsugerne bruker.

Tek har skrevet om forskjellen på NiMH og Li-Iion batterier tidligere. Les denne saken for å forstå forskjellene bedre.

I tillegg til dette har vi undersøkt hvilke av støvsugerne som er såkalte 2-i-1-støvsugere, hvilke som kan brettes sammen, hvilke som har eget ladestativ, hvor mye de bråker, hvor mye de veier og en del andre parametere (se tabellen for oversikt).

En større utfordring med testen har vært å måle hvor mye støvpartikler som virvles opp i luften ved støvsugning. Vi har ikke gjort noen nøyaktig måling av dette, men vi har fått en indikasjon på denne effekten ved å se hvor mye ris som blåses unna når vi støvsuger på parkett. Som man kan lese om i testene var det også helt andre faktorer som påvirket hvor gode støvsugerne var på støvsuging av tørrvarer.

Til slutt er det greit å nevne at vi ikke har lagt vekt på om støvsugerne har ladestativ eller ikke, selv om vi har markert det i tabellen nedenfor.

Dette er en smakssak og det finnes gode argumenter for og imot dette (alle støvsugerne unntatt de to fra Dyson kan stå av seg selv uten ladestativ). Vi har heller ikke lagt vekt på størrelsen på støvkammer og tømming av disse. Tømmingen er ganske lik på alle modellene og dette gjøres relativt enkelt.

Slik klarte støvsugerne seg i testen:

Pris cirka Batteri-kapasitet maks/min Type batteri 2-i-1 Trinnvis styrke Munn-stykker Volum i db Led-lys Lade-stativ Vekt i gram God på hår? Opptak ris i gram Bosch Athlet 1967 kr 10/67 Li-ion Bytt 3 trinn 1 76 dB Bytt Bytt 3190 God 85/100 Bosch Move 2-in-1 1175 kr 23 min NiMH Krysse av 1 trinn 2 75 dB Bytt Bytt 2390 Dårlig 83/100 Bosch Zoo ProAnimal 2429 kr 11/48 min Li-ion Ja/nei 3 trinn 4 75 dB Bytt Bytt 3380 God 85/100 Dyson V6 AnimalPro 4290 kr 6/21 min Li-ion Krysse av 2 trinn 4 76 dB Bytt Bytt 2100 Middels 87/100 Dyson V8 6249 kr 8/41 min Li-ion Krysse av 2 trinn 5 76 dB Bytt Bytt 2610 Svært god 89/100 Electrolux Ergorapido 989 kr 15/26 min Li-ion Krysse av 2 trinn 1 79 dB Krysse av Krysse av 2320 Dårlig Ikke fullført Electrolux Ergorapido Power Ed. 2195 kr 15/47 min Li-ion Krysse av 2 trinn 3 77 dB Krysse av Krysse av 2520 Svært god 88/100 Electrolux Ultrapower 1696 kr 14/66 min Li-ion Bytt 3 trinn 1 83 dB Krysse av Krysse av 3610 Svært god 87/100 Nilfisk Handy 2-in-1 (18V) 899 kr 18/30 min Li-ion Krysse av 2 trinn 1 77 dB Bytt Krysse av 2230 Dårlig 83/100 Nilfisk Handy 2-in-1 (25,2V) 1299 kr 21/33 min Li-ion Krysse av 2 trinn 1 77 dB Bytt Krysse av 2140 Dårlig 85/100 Philips PowerPro Duo 2-in-1 2699 kr 20/65 min Li-ion Krysse av 2 trinn 3 79 dB Bytt Bytt 2900 Middels 87/100 Point Black Stickvac 2-in-1 (14,4V) 1299 kr 20/33 Li-ion Krysse av 2 trinn 1 78 dB Bytt Krysse av 2690 Dårlig 84/100 Point Pro Series White Stickvac (25,2V) 2499 kr 23/40 Li-ion Krysse av 2 trinn 1 77 dB Bytt Krysse av 3600 Dårlig 86/100 Åpne fullskjerm Mer +

Konklusjon

Oppsummert må vi kunne si at denne testen over håndstøvsugere har vært noe skuffende. Mangel på energimerking gjør at det er vanskelig for forbrukerne å velge på skikkelig grunnlag. Testene vi har gjort kan heller ikke måle seg med tester som gjøres i kontrollerbare laboratorieforhold. Vi mener allikevel at vi har kunnet gi en god pekepinn på hva du som forbruker kan forvente deg.

Det kan se ut til at det dessverre ennå er få gode støvsugere i dette segmentet.

Skal man kunne konstruere en støvsuger med sterk motor og god sugekraft går det også utover batteritiden. Det er en utfordring å lage en støvsuger som både har kraftig sugekraft, har et munnstykke som gir godt resultat både på harde og myke overflater, og har en batteritid som gjør at du rekker over alt uten å måtte mellomlade.

De fleste av disse støvsugerne kan kun brukes som sekundærstøvsugere i tilfeller der du trenger å gjøre en kjapp rengjøring. Selv om de beste støvsugerne i testen definitivt kan erstatte din gamle støvsuger, anbefaler vi også å eie en god gammeldags støvsuger hvis du bor i en større leilighet eller et hus.

Electrolux ErgoRapido ZB3225POW

Kamera SAMSUNG CSC

Mens Electrolux Ergorapido skuffet på de fleste punkter, klarer denne «Power»-utgaven av samme modell de fleste utfordringer. Det er tydelig fra første øyeblikk at dette er en mye sterkere modell. Her er det mye positivt å si; ikke bare har den god batteritid både på maksimum og minimum styrke, men sugekraften er også svært god.

I motsetning til standard Ergorapido har denne få problemer med tykke tepper. I vår test med dyrehår på teppe gjorde denne modellen det best av alle, også blant de støvsugerne som markedsfører seg som spesielt gode på dyrehår. Denne og Electrolux Ultrapower (som vi også har testet) har nemlig såkalt BrushRollClean-teknologi. Denne fungerer ved at man kan trykke på en fotpedal som da kutter vekk oppsamlet hår i munnstykket. Det fungerer som bare det! Vi vil påstå det kun er disse to modellene fra Electrolux som har løst det forjettede «hår-problemet» som ser ut til å hjemsøke mange støvsugere.

På parkettesten gjorde denne modellen det også svært bra. Den skyver ikke risen rundt og støvsuger like godt i begge retninger. Den fungerte også eksemplarisk på vår støvmiks. Det merkes umiddelbart at dette er en støvsuger av høy kvalitet. Den er robust og stødig, den glir like lett over tepper som parkett, og den kommer til over alt med testens mykeste og beste manøvrering. Spesielt enkelt er å det å komme til under sengen, sofaen og andre lave møbler. De tre modellene fra Electrolux har dessuten integrert LED-lys på munnstykket, noe som gjør det ekstra gøy å gå på hybelkaninjakt.

Støvsugeren kommer med et ekstra munnstykke for karmer og lister, og det er meningen at det også skal følge med et motorisert munnstykke som man kan støvsuge blant annet møbler med*. Modellen er også en såkalt 2-i-1-modell og den lille håndstøvsugeren ville ha vært enda mer nyttig med sitt eget munnstykke.

Mangelen på tilleggsutstyr er det eneste som trekker ned her, og batteritiden kunne med fordel også ha vært enda bedre, men ser vi bort i fra dette en av de få utfordrerne til den tradisjonelle støvsugeren.

* Ifølge produsenten følger det også med et ekstra motorisert munnstykke til den lille håndstøvsugeren, men det fulgte ikke med på vår testmodell, så det det har vi dessverre ikke fått mulighet til å teste i denne omgang.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Electrolux ErgoRapido ZB3225POW 8.5 Meget bra sitat Electrolux imponerer med den jevnt over beste støvsugeren i testen. Fordeler + Svært god sugekapasitet

+ Svært god på dyrehår

+ God batterikapasitet Ting å tenke på — Lite tilleggsutstyr

Philips PowerPro Duo FC6172

Kamera SAMSUNG CSC

Dette er den eneste modellen fra Philips i denne testen. Med en veiledende pris på 2699 kr er den ikke en av testens billigste, men her får du allikevel mye for pengene. Modellen er en 2-i-1-variant og har naturligvis Li-ion-batteri. I tillegg til dette har den såkalt "Power Cyclone"-teknologi som visstnok skal skape en sterk vakuumeffekt. Det er god grunn til å være skeptisk til denne type teknologi-sjargong som kommer fra produsentene selv, men her viser i hvert fall testene våre at oppsugingsevnen er svært god.

Støvsugeren gjør det godt på ris-på-parkett-testen, og det er åpenbart at denne modellen har mye sugekraft. Riskornene skyves ikke unna og trekkes kontant opp i støvkammeret. På teppet med dyrehår var den ikke like god, og selv om håret suges opp, sitter mye fast i munnstykket. Rent teknisk gjør den det altså godt, men den mangler en god måte å løse det evinnelige problemet med lange hår, enten det kommer fra mennesker eller dyr.

Det som imidlertid skiller denne støvsugeren fra mange andre er at det følger med hele to ekstra munnstykker (der det ene er spesielt tilpasset dyrehår på møbler). Disse kan også festes på den lille støvsugeren, noe som utvider bruksområdene betraktelig. Med denne Philips-støvsugeren kan du støvsuge alt hva du eier og har, enten det er gardiner eller møbler. Det er en stor fordel.

Vi testet det ene munnstykket på en sofa og det andre på lister. Det fungerte utmerket, også på hår. Spesielt enkelt var det å støvsuge sofa i og med at det følger med et munnstykke tilpasset dette. Med begge støvsugerne kommer man dessuten svært godt til hvor enn man skulle ønske. Støvsugeren har også svært god manøvrering og det er enkelt å støvsuge under møbler, lave senger og så videre.

Når støvsugeren i tillegg har en svært god batteritid både på høyeste (19 min) og laveste (65 min) effekt seiler denne modellen inn som et produkt vi kan anbefale. Dette er en god allround-støvsuger som kan brukes til det meste. Det eneste som egentlig trekker ned er at denne modellen ikke er ideell for dyreeiere (spesielt ikke hvis du har mange tepper), så hvis du har langhårede husdyr i din husholdning vil vi heller anbefale Electrolux.

PS: Denne støvsugeren er helt ny på markedet, og Philips melder at de håper å ha den tilgjengelig i butikk før påske, med bredere distribusjon mot sommeren.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Philips PowerPro Duo FC6172 8 Meget bra sitat En god allroundstøvsuger til en overkommelig pris. Fordeler + God pris

+ God batteritid

+ 3 munnstykker

+ 2-i-1 Ting å tenke på — Middels på dyrehår

Dyson V8 Absolute

Kamera Dyson V8 Absolute

Hvis du er teknologiinteressert så kjenner du sikkert igjen en Dyson-støvsuger. Med sitt futuristiske utseende og mange innovasjoner (de er opptatt av å patentere nye oppfinnelser) har de markert seg som en sterk konkurrent til de etablerte gigantene i støvsuger-markedet. De har også vekket oppsikt med sine stive priser. Dette er uten tvil den dyreste støvsugeren i denne testen med en pris på over 6000 kroner.

Som vi nevnte i innledningen var det svært små forskjeller på hvor stort opptak de ulike støvsugerne hadde på ris på teppe. Denne Dyson-modellen klarte å støvsuge 88/100 gram, noe som absolutt er høyt. Når det er sagt er det vanskelig å si hvor god støvsugeren er på de minste støvkornene, men det kan tenkes at den er god på nettopp det. Sugekraften oppleves i hvert fall som meget sterk og vår støvmiks sugde den opp lekende lett.

Til tross for jevnt over gode resultater fikk vi oss en negativ overraskelse da vi testet støvsugeren på hardt underlag. Som så mange andre støvsugere i denne testen skyver munnstykket risen unna når vi trekker munnstykket til oss (se videosnutten lengre opp). Det er utilgivelig i denne prisklassen. Det kan kanskje virke arrogant å anklage Dyson for enkle konstruksjonstabber, men det er vanskelig å tolke det vi ser på en annen måte.

Når det kommer til dyrehår er denne modellen svært god. Hårene setter seg ikke fast i munnstykket, men suges direkte opp i kammeret. Støvsugeren kommer dessuten med en rekke ulike munnstykker så man kan støvsuge alt fra møbler til gardiner. Vi vil også tro at denne modellen er spesielt nyttig for de med bil siden det de ulike munnstykkene gjør det lekende lett å komme til hvor enn man måtte ønske.

Dyson v8 er absolutt en god støvsuger, men til denne prisen hadde vi forventet oss enda mer.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Dyson V8 Absolute 7.5 Bra sitat Vi hadde forventet mer av denne Dyson-modellen som er testens desidert dyreste. Fordeler + Svært god på dyrehår

+ Mange munnstykker

+ Svært god sugekraft Ting å tenke på — Testens desidert dyreste

— Skuffende på parkett

— Svak batteritid på turbo

Electrolux UltraPower ZB5022

Kamera Electrolux UltraPower ZB5022

Electrolux Ultrapower er den eneste av Electrolux sine støvsugere som ikke er en såkalt 2-i-1-modell. Det betyr at den ikke har en separat håndstøvsuger som kan løsnes ved behov, noe som gjør denne modellen mindre attraktiv for de av oss som er mer enn gjennomsnittlig klumsete på kjøkkenet. Electrolux Ultrapower er derfor støvsugeren for deg som kanskje støvsuger en gang i uka og som heller bruker feiekosten når uhellet er ute.

Av samtlige støvsugere er også denne modellen den tyngste i bruk. Den durer kraftig og er tung å skyve på. Men når det er sagt så fungerer den absolutt tilfredsstillende og sugekraften er det lite å si på.

Vår støvmiks var ingen match mot denne kolossen av en støvsuger. I likhet med Electrolux Ergorapido Power Edition så har denne også såkalt BrushRollClean-teknologi der man kan fjerne hår i munnstykket ved bruk av en pedal. Det fungerer utmerket og gjør at også denne modellen fungerer godt på lange dyrehår. Dette kombinert med testens nest beste batteritid på lav effekt gjør dette til en støvsuger vi kan gå god for.

Electrolux Ultrapower er en robust og god støvsuger som fungerer godt på både parkett og teppe. Dessverre er den tung i bruk og den har ingen avtagbar støvsuger. Den kommer også uten ekstra munnstykker, noe som også trekker ned.

Dette er en støvsuger som er god på grunnrengjøring, men egner seg ikke for de som ønsker å støvsuge møbler eller som trenger å trekke med seg støvsugeren ut i bilen.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Electrolux UltraPower ZB5022 7.5 Bra sitat Testens tyngste støvsuger støvsuger godt, men er tung å bruke og mangler 2-i-1-funksjon. Fordeler + Svært god sugekapasitet

+ Svært god på dyrehår

+ Svært god batteritid Ting å tenke på — Tung i bruk

— Ikke 2-i-1

— Ingen ekstra munnstykker

Bosch BBHMOVE1

Kamera Bosch BBHMOVE1

Bosch Move 2-i-1 er Bosch sin billigste modell i denne testen og den modellen der du får mest for pengene av Bosch-modellene. Anbefalingen kommer allikevel med et par forbehold. Denne modellen er testens eneste med NiMH-batteri.

Hovedinnvendingene mot NiMH er at de kan lades færre ganger før de brukes opp og at de tømmes raskere når batteriene står uten å bli brukt.

Når det er sagt så er dette en støvsuger som absolutt leverer. Det er den eneste av Bosch-støvsugerne som takler ris-testen på parkett. Denne modellen støvsuger like godt om vi skyver fram eller tilbake. Slik skal det være!

Støvsugeren er dessuten den letteste og smidigste av Bosch-støvsugerne og en av de mest komfortable i testen. Dessverre er den ikke like god på hår, men det er den ikke alene om i denne testen.

Hvis du må ha en støvsuger som er god på lange hår, så er det eneste alternativet Electrolux, men hvis du har en liten leilighet eller hybel og trenger en jevnt god støvsuger så er dette et godt og rimelig alternativ.

Med Bosch Move 2-i-1 får du en standard god, relativt billig støvsuger som er veldig behagelig å bruke. Vi målte batteritiden til kun 23 minutter (kun én styrke) og det trekker dessverre noe ned, men allikevel vil vi si at dette er et godt kjøp der du får mye valuta for pengene.

7 Bra fjerne Sammenlign Bosch BBHMOVE1 7 Bra sitat God pris og god kraft, men noe svak batteritid. Fordeler + God pris

+ God på parkett.

+ 2in1 Ting å tenke på — Bruker NiMH-batteri

— Svak batteritid

— Kun 1-trinns styrke

Bosch BCH6ATH18

Kamera Bosch BCH6ATH18

Denne støvsugeren fra Bosch står i stil med Athlet-navnet. Den knallrøde fargen og den kraftige, men allikevel smidige utformingen er både sporty og atletisk.

Bosch Athlet er en av flere støvsugere i testen som ikke er spesielt god på å støvsuge parkett. Vi har testet med ris, og problemet er at støvsugeren ikke klarer å støvsuge spesielt godt når vi trekker munnstykket mot oss. Det er fordi det er en liten plastkant under munnstykket som sikkert er der for å dra med seg støv og annet når støvsugeren skyves fra oss.

Det er et merkelig konstruksjonsvalg som dessverre ikke fungerer så godt i praksis. Når støvsugeren brukes på teppe har det ikke denne effekten, og denne modellen er faktisk en av de bedre på å støvsuge dyrehår. Ja, det er en del hår som setter seg fast i munnstykket, men det er ikke like ille som på mange av de andre modellene.

Testens beste batteritid på lav hastighet samt SensorBagless-teknologi som sier ifra når støvkammeret er fullt trekker opp.

Dette er en ok støvsuger, men definitivt bedre på teppe enn parkett. Det er også synd at dette ikke er en 2-i-1-modell med egen avtagbar del. Modellen kommer også uten ekstra munnstykker.

7 Bra fjerne Sammenlign Bosch BCH6ATH18 7 Bra sitat Bosch Athlet er en godkjent støvsuger og har testens beste batteritid. Fordeler + Svært god batteritid

+ God på dyrehår

+ 3-trinns styrke

+ SensorBagless-teknologi

+ Sporty design

+ Testens beste batteritid Ting å tenke på — Svakt resultat på parkett

— Ingen ekstra munnstykker

— Ikke 2in1

— Dårlig på parkett

— Ikke 2-i-1

— Uten ekstra munnstykker

Bosch BCH6ZOOO

Kamera Bosch BCH6ZOOO

Blant støvsugerne i testen er det to modeller som markedsfører seg som støvsugere spesielt laget for å takle dyrehår. Det er denne modellen fra Bosch og Dysons AnimalPro. Med en slik markedsføring forventer man også gode resultater på nettopp dette.

Dessverre innfrir ikke denne Bosch-modellen. I testen med dyrehår på teppe blir store mengder hår sittende fast i munnstykket. Det skal være sagt at munnstykket er utformet med ekstra skarpe tagger, noe som gjør at den er god på å skrape vekk hår fra tepper osv, og det er også mulig å ta ut rullen inne i munnstykket.

Det tar allikevel sin tid og er ikke ideelt. Bosch er dessuten tung å bruke på teppe, den durer ganske kraftig og vibrerer i hånden.

Det er verdt å nevne at denne modellen kommer med en egen reim og en egen slange slik at man kan bruke støvsugeren som en slags håndstøvsuger (og da spesielt for å støvsuge møbler). Selve bruken av denne er god nok, men det er mye styr å sette den sammen. Utstyret tar også mye plass, og da forsvinner også mye av poenget med å kjøpe en håndstøvsuger fremfor en standard støvsuger.

Til slutt må det også nevnes at denne modellen heller ikke er spesielt god på parkett. Den skyver på risen og selv om den har god sugekraft klarer den ikke å gjøre jobben tilfredsstillende nok.

Alt i alt er dette en støvsuger som ikke rettferdiggjør en ganske stiv pris på rundt 2400 kroner.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Bosch BCH6ZOOO annonse Billigste hos Se alle priser 2935 hos Proshop.no Sjekk nå 6 Helt greit sitat Bosch Zoo ProAnimal har stiv pris og burde være enda bedre på dyrehår. Fordeler + God på dyrehår

+ Mange munnstykker Ting å tenke på — Bråker og rister under bruk

— Dårlig på parkett

— Dyreste fra Bosch

Dyson V6 Animalpro

Kamera Dyson V6 Animalpro

Denne Dyson V6 AnimalPro-modellen skal, slik navnet også antyder, være spesielt god på å fjerne dyrehår. Vi kan like gjerne slippe bomben med en gang: det er den dessverre ikke. I vår test har vi brukt lange dyrehår, så vi kan ikke si noe om hvor god den er på for eksempel kattehår, men til å støvsuge lange hår var den ikke egnet. Hårene sitter fast i munnstykket og de må manuelt fjernes.

Heller ikke på parkett overbeviste Dyson V6. Den skyver på risen slik V8-modellen også gjør, og man klarer kun å støvsuge kornene hvis man skyver munnstykket fra seg. Ja, sugekraften er sterk og riskornene farer inn i kammeret, men det hjelper lite når man må støvsuge på denne veldig lite intuitive måten. I testen med vanlig støv gjør den det absolutt bra, så selve sugekapasiteten er i orden. Maskinen er også enkel og behagelig i bruk.

På maks hastighet har de to Dyson-støvsugerne testens to svakeste batteri-resultater. Dyson v6 holder kun 6 minutter i «Power Boost» og kun 19 minutter på normal hastighet. Den svake batteritiden gjør at det er umulig å bruke denne Dyson-støvsugeren som en normal støvsuger hvis man både skal støvsuge parkett og tepper.

Det rekker man simpelthen ikke før batteriet er tomt. Dermed blir det en luksus-støvsuger som kun brukes i nødstilfeller, og det trenger man ikke bruke over 4000 kr på.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Dyson V6 Animalpro 5.5 Middelmådig sitat Dyson AnimalPro skuffer mest på det den markedsfører seg mot, nemlig dyrehår. Fordeler + Flere munnstykker

+ Enkel i bruk Ting å tenke på — Burde vært bedre på dyrehår

— Svak på parkett

— Svak batteritid

— Testens nest dyreste støvsuger

Nilfisk Handy 2-in-1 (25,2v)

Kamera Nilfisk Handy 2-in-1 (25,2v)

Denne modellen er hakket sterkere enn testens andre Nilfisk-modell, men den deler samtidig mange av de samme problemene.

I likhet med veldig mange andre modeller i denne testen sliter den med å suge til seg dyrehår. Mer eller mindre alt hår setter seg fast i munnstykket, og den eneste måten å fjerne det på er å plukke det ut mens støvsugeren er avslått. På parkett er den hakket bedre, men også her er vi nødt til å gå over flere ganger for å få sugd opp all risen. Støvsugeren har dessuten det problemet at det faller ut riskorn når vi rister på støvsugeren. Det er ikke tillitvekkende.

Når det gjelder batterikapasitet har denne modellen cirka den samme kapasiteten som lillebror. Det holder kanskje akkurat til en tilfredsstillende rengjøring i en mindre leilighet, men passer ikke om du har større flater eller mange tepper.

Heller ikke den fysiske manøvreringen fungerer spesielt godt (det gjelder begge modellene fra Nilfisk). Munnstykket kan beveges i 180 grader, men det hever seg opp fra parketten om man svinger for krapt. Det er spesielt irriterende om man for eksempel skal støvsuge under sofaen eller sengen.

Vi har i det hele tatt lite positivt å si om de to Nilfisk-modellene selv om denne er hakket bedre enn den billigste modellen.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Nilfisk Handy 2-in-1 (25,2v) 5.5 Middelmådig sitat Beste til Nilfisk, men allikevel ingen spesielt god støvsuger. Fordeler + Grei på parkett Ting å tenke på — Dårlig på dyrehår

— Svak manøvrering

Electrolux ErgoRapido ZB3101

Kamera Electrolux ErgoRapido ZB3101

«Støvsuging vil ikke lenger være en kjedelig rutine» proklamerer Electrolux entusiastisk på forpakningen. Dette lover bra, det er jo nettopp en slik støvsugeropplevelse vi alle ønsker oss.

Med en veiledende pris på under tusenlappen er dette den billigste Electrolux-støvsugeren i testen. Dessverre merkes dette ganske tydelig under testingen. Konstruksjonen virker billigere enn på de to andre modellene og støvsugeren knirker under bruk.

Vi testet støvsugeren først på teppe, der vi testet både med ris og dyrehår, og resultatet var mer enn skuffende. Dette var den eneste støvsugeren i testen som stoppet av seg selv fordi belastningen ble for stor. Dette er definitivt ikke støvsugeren for deg med mange tykke tepper. Selve opptaket av dyrehår var godkjent, men mesteparten satt seg fast i munnstykket.

På parkettesten gjorde støvsugeren det bedre. Den suger til seg riskornene, men ved å riste litt på støvsugeren etterpå faller det også en del riskorn ut igjen. Dette tilsier nok at veien inn til støvkammeret ikke er helt tett.

Electrolux Ergorapido er en helt ok støvsuger som kan passe for de med en liten leilighet, få tepper og ingen husdyr. Den får pluss for å være en 2-i-1-støvsuger. Dessuten har den en overkommelig pris, men den kommer til gjengjeld helt uten tilleggsutstyr.

5 Middelmådig fjerne Sammenlign Electrolux ErgoRapido ZB3101 5 Middelmådig sitat Electrolux Ergorapido er en ganske svak modell med overkommelig pris. Fordeler + God pris

+ Grei på parkett

+ 2in1 Ting å tenke på — Spesielt dårlig på tepper

— Dårlig på dyrehår

— Ikke tett støvkammer

POINT Pro POVC525PW

Kamera POINT Pro POVC525PW

Med en pris på cirka 2500 kroner er dette en av de dyrere modellene i testen, og prisen er rundt det dobbelte av den billige modellen fra Point. Med en slik pris forventer vi også mer. Det første vi legger merke til er at denne modellen klarer seg merkbart bedre på parketten enn billigmodellen.

Den suger til seg riskornene i en fei og det må mindre til for å få jobben gjort. Når det er sagt så sliter også denne støvsugeren, som mange andre i denne testen, men at den skyver på risen når vi trekker tilbake. Dette er og blir et merkelig konstruksjonsvalg som dessverre trekker ned inntrykket på mange av testens støvsugere.

Som med den andre modellen fra Point er heller ikke denne spesielt god på dyrehår. De setter seg fast i munnstykket og det er et slit å nappe dem ut igjen.

Batteritiden på cirka 40 min på laveste hastighet og cirka 23 min på maks hastighet er absolutt godkjent, om ikke på toppnivå. Når det gjelder tilleggsutstyr er det magert også her, ingen ekstra munnstykker og lite annet som trekker opp.

Denne modellen fra Point er en ok støvsuger til en altfor høy pris. Her følger det ikke med noe tilleggsutstyr og batterikapasiteten er bare ok. Til denne prisen forventer vi mer.

5 Middelmådig fjerne Sammenlign POINT Pro POVC525PW 5 Middelmådig sitat En dyr støvsuger som ikke presterer mer enn middels. Fordeler + God på parkett

+ 2-i-1-støvsuger Ting å tenke på — Stiv pris

— Dårlig på dyrehår

POINT POVC514BL 14,4V

Kamera POINT POVC514BL 14,4V

Denne støvsugeren fra Point minner i stor grad om støvsugerne fra Nilfisk. Den er ganske anonym i farge og fasong, kommer uten tilleggsutstyr, har ganske svak sugekapasitet og har samme problemer med ris på parkett-testen.

I likhet med Nilfisk-støvsugerne klarer den å støvsuge små støvpartikler, men den sliter når vi gir den noe tyngre å suge opp. Støvsugeren blåser riskornene unna og det tar sin tid å få støvsuget opp alt. Det kan tyde på at vakuumeffekten ikke er spesielt god.

Den lille håndstøvsugeren som følger med er heller ikke spesielt god. Åpningen er veldig smal og siden sugeeffekten ikke er spesielt god ender den med å blåse bort riskornene istedenfor å suge dem opp. Det er frustrerende og lite effektivt. På mer finkornet støv klarer den seg greit, men det gjelder samtidig de fleste støvsugerne i denne testen.

Batterikapasiteten på denne modellen er godkjent. Rundt en halvtime på laveste effekt er nok til å få jobben gjort for de fleste, men noe perfekt resultat får man ikke. Støvsugeren har god vinkelmanøvrering, noe som trekker litt opp

5 Middelmådig fjerne Sammenlign POINT POVC514BL 14,4V 5 Middelmådig sitat Anonym støvsuger som er dårlig på dyrehår og som har svak sugeevne. Fordeler + God vinkelmanøvrering

+ 2in1 Ting å tenke på — Dårlig på dyrehår

— Svak sugevne

— Medfølgende ministøvsuger fungerer dårlig

Nilfisk Handy 2-in-1 (18v)

Kamera Nilfisk Handy 2-in-1 (18v)

Denne danske produsenten har holdt det gående i over 100 år. De begynte som utviklere av blant annet kjøkkenheiser, men begynte snart å produsere støvsugere. Denne modellen fra Nilfisk er den billigste støvsugeren i denne testen, og det gjenspeiler seg dessverre også på resultatene. På vår test av riskorn på teppe gjorde den det nest svakest i testen og det var kun Electrolux Ergorapido som gjorde det dårligere ved å ikke fullføre.

Støvsugeren imponerer ikke på noen av våre tester. Dyrehårene setter seg fast i munnstykket, men det har vært et gjentagende problem i denne testen og gjelder de fleste modeller. Støvsugeren er heller ikke spesielt god til å suge riskorn fra parketten.

Vi må gå over flere ganger før alt er borte og det er tydelig at sugekraften er så som så. Støvsugeren gjør forsåvidt jobben, det tar bare litt ekstra tid. Dessverre er tid noe man ikke har mye av når batteriet går tomt på ca 18 min på maks styrke (den eneste styrken man kan bruke for å få et tålelig resultat).

Den avtagbare delen fungerer ok, men siden sugekraften er såpass svak er den ikke spesielt godt egnet til å støvsuge for eksempel brødsmuler og andre tørrvarer (vi testet som nevnt med ris). Oppsummert er Nilfisk Handy 2-in-1 en støvsuger til deg som virkelig er på budsjett og som er villig til å bruke lang tid på rengjøringen.

4.5 Svakt fjerne Sammenlign Nilfisk Handy 2-in-1 (18v) 4.5 Svakt sitat En svak støvsuger til overkommelig pris. Fordeler + God pris Ting å tenke på — Dårlig på parkett

— Dårlig på dyrehår

— Ingen ekstra munnstykker

— Svak batteritid

Oppdatert 27. juni 2023, 16:00