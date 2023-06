Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest BenQ EX3501R / Asus ROG XG35V - Test av ultrabrede skjermer

Disse gigant-skjermene er nesten helt like på papiret, men stor forskjell i pris

4. mars 2018, 06:00

Jakter du en ny skjerm som kan brukes til både kontorarbeid og spilling, kan en såkalt ultrabred skjerm være løsningen.

21:9-format gir deg god plass til flere faner når du jobber, samt høy nok oppdateringsfrekvens til at den blir brukbar til spill.

Vi har nå tatt to nye 35-tommere i nærmere ettersyn. Begge kan skilte med VA-panel, 100 bilder i sekundet, FreeSync og 3440 x 1440 punkters oppløsning.

Hvorfor velge 21:9-monitor?

Jobber du mye med flere faner oppe samtidig, så er en 21:9-skjerm mer anvendelig enn en tradisjonell 16:9-skjerm. Den ekstra bredden gjør at du fint kan ha to vinduer ved siden av hverandre uten å trenge å krympe dem i bredden.

Dette formatet er også kjent som kinoformatet. Det betyr at filmer hvor du normalt får en sort stripe oppe og nede med en 16-9-skjerm, vil bli vist i fullskjerm på en med 21:9-format.

Disse skjermene er mer kostbare enn 16:9-skjermer, men dersom du trenger to vanlige skjermer for å få nok skjermareal til for eksempel å jobbe på, kan prisen fort snike seg forbi prisen av en 21:9-monitor.

Om du til nå har brukt to skjermer ved siden av hverandre kan du spare en del plass ved å velge en 21:9-monitor i stedet. Du får riktignok ikke like mye plass å boltre deg på som to skjermer, men for mange holder det likevel i lange baner.

Hvorfor ikke velge 21:9-monitor?

Er du en veldig ihuga spiller vil det fort koste deg mye penger dersom du vil ha en 21:9-skjerm som kan dytte ut mer enn 100 bilder i sekundet. Jakter du et høyt antall bilder per sekund, vil tradisjonelle 16:9-skjermer være billigere.

Ikke alle spill er laget eller tilpasset for 21:9-formatet. Det betyr at du kan oppleve problemer med at spillgrafikken ikke blir proporsjonalt riktig. De fleste nye spill takler formatet bra, men ikke alle. Sjekk gjerne derfor favorittspillet ditt før du klinker til.

Skal du se film eller spesielt TV-serier, vil du kunne oppleve at 21:9-formatet kan gi deg sorte striper på sidene. Det er fordi filmen eller programmet du ser er laget i 16:9. Noen ganger kan du bruke en strekkefunksjon for å få bildet helt ut i kantene, men da mister du detaljer i høyden.

Vær oppmerksom på oppløsningen til skjermen du kjøper. Vi vil anbefale deg en skjerm som kjører 1440 punkter i høyden. Det finnes en del rimeligere varianter som kun kan skilte med 1080. Dette blir fort litt lite om du for eksempel skal jobbe med grafikk.

Her er de to kamphanene:

BenQ EX3501R Asus ROG XG35V Størrelse 35 tommer 35 tommer Buet Ja, 1800R Ja, 1800R Paneltype VA VA Sideforhold 21:9 21:9 Oppløsning 3440 x 1440 3440 x 1440 Lysstyrke 300 cd/m2 300 cd/m2 Responstid 4 ms (grått til grått) 4 ms (grått til grått) Bilder per sekund 100 Hz 100 Hz DisplayPort Krysse av Krysse av HDMI Ja, 2 stk Ja, 1 stk FreeSync Krysse av Krysse av Bakbelysningsteknologi LED LED Vekt 10,5 kg 12,2 kg Dimensjoner 83,4 x 9,45 x 50,4 cm 83,47 x 31,73 x 56,72 cm Pris 8490,- (annonselenke) 9990,- (annonselenke) Åpne fullskjerm Mer +

Slik tester vi:

Det første vi starter med å kikke på er byggekvaliteten og designen til skjermen. Er for eksempel rammene tynne eller tykke, er foten enkel å montere – og er den grei å justere.

Skjermene gjennom mange testpunkter før vi kan gi produktene en endelig karakter. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Videre ser vi på tilkoblingsmulighetene. Hvor mange porter har du av de forskjellige grensesnittene, hvor raske USB-porter har skjermen, og ikke minst hvordan sitter disse plassert.

Så er det brukervennligheten. Denne er også grei å sjekke. Noen skjermer kan være langt mer knotete å navigere seg rundt i enn andre. Og selv om du neppe besøker disse menyene spesielt ofte, er det likevel med som en liten del av helhetsinntrykket.

Den viktigste delen er likevel bildekvaliteten. Her sjekker vi flere parametere. Vi ser på fargene og presisjonen i disse fra fabrikk. Så ser vi på lysstyrke, og ikke minst hvor presis bakbelysningen i skjermen er, ved å se etter eventuelle lekkasjer og ujevnheter. Også sortnivå og kontrastnivå blir sjekket, samt hvor god innsynsvinkelen er. Samtidig er bevegelse viktig, hvor for eksempel FreeSync eller G-Sync kan være en reddende engel.

Vi ser også på inputlag. Uheldigvis har vi ingen måler som klarer mer enn 1080p i øyeblikket, men likevel gir dette en pekepinn på hvordan skjermen klarer seg – dersom du bruker HDMI.

Til slutt kommer pris inn i bildet. Dersom to eller flere produkter presterer tilsvarende likt, vil prisen du betaler kunne være en avgjørende faktor. Her vurderer vi rett og slett hva du får for pengene du betaler.

BenQ EX3501R Asus ROG XG35V Byggekvalitet og design Meget god. Dette er skjermen for deg som ønsker et rent og kompakt design. Rammene rundt skjermen er minimale, og baksiden er lekkert utført i grått. Også foten fortjener et pluss i margen, og tar lite plass i dybden. Meget god. Langt mer spradende og røff i utseendet enn sin motstander. Har LED-belysning rundt festet mellom skjermen og foten på baksiden, som kan skifte farger, samt en tøff logo som lyser ned på bordet. Har de samme tynne rammene som BenQ-en, men tar mer plass i dybden. Tilkoblingsmuligheter Meget god. Her får du en skjerm som har det meste du trenger av tilkoblinger. I tillegg til DisplayPort, har du også 2 HDMI, 2 USB og ikke minst én USB-C. Med sistnevnte kan du koble til en bærbar via denne porten og lade denne samtidig som du bruker skjermen. God. Også denne skjermen har godt med tilkoblinger, hvor du kan bruke både DisplayPort og HDMI (kun én). I tillegg har du en USB-B-port som du kobler til PC-en slik at du kan bruke skjermen som hub for de andre USB-portene. Likevel hadde vi ønsket oss en USB-C også her, samt at en ekstra HDMI aldri er feil. Brukervennlighet God. Denne skjermen har en tradisjonell måte å navigere rundt i menyene på ved hjelp av knapper under skjermen. Det blir litt prøve og feile i starten før du får stokket fingrene skikkelig. Skjermen har ellers en ryddig og oversiktlig meny-grafikk. Meget god. Asus er den beste på brukervennlighet. Ved hjelp av en liten joystick på baksiden av skjermen har du god kontroll når du navigerer deg rundt i menyene. Menyen i seg selv er også meget oversiktlig og ryddig. Bildekvalitet Meget god. Denne skjermen klarer seg meget bra til det aller meste. Fargene er meget presise når du kjører Standard- eller HDR-modus, samt at sortnivået er meget potent. Skjermen har også et jevnt belyst bilde, selv om vårt testeksemplar har noe lyslekkasje å spore nederst til venstre. FreeSync fungerer som vanlig meget bra, og utsletter det mest av riving i bildet. Kombinert med 100 Hz får du silkemyke bevegelser når du spiller. En god skjerm som egner seg godt til både spilling og bildebehandling. Meget god. På bildekvalitet så er disse to kamphanene jevngode. Også her får du solide og presise farger, hvor det er Varm-modusen som er desidert best om du ønsker deg en presis hvitbalanse. Asus serverer også et meget potent sortnivå, samt at bakbelysningen er knakende god. Også denne skjermen drar god nytte av FreeSync og 100 Hz når du spiller, hvor resultatet er feilfri grafikk med meget gode bevegelser. Inputlag Meget god. Vår måler viser 9,1 millisekunder målt over HDMI ved en oppløsning på 1080p. Det betyr en rask skjerm som innfrir for de aller fleste spillere. Meget god. Asus er hakket hvassere enn sin konkurrent her. Måleren viser 8,8 millisekunder ved en oppløsning på 1080p. Med andre ord ikke noe problem å bruke denne til de aller fleste spill. Pris God. Koster rundt 8500 kroner på nett. Middels. Koster en del mer enn sin konkurrent. Du må regne med å betale rett under 10 000 kroner for et eksemplar. Åpne fullskjerm Mer +

Vinner på pris

Benq EX3501R

Duellens vinner blir skjermen fra BenQ. På bildekvalitet matcher de to skjermene hverandre hele veien inn til et målfoto, så den avgjørende faktoren blir prisen du betaler. Her sparer du 1500 kroner på en skjerm som ser stilren ut, og som etter vår mening har det beste utvalget av tilkoblinger.

Skjermen er riktignok litt mer knotete å bruke enn sin konkurrent, men i vår bok veier prisen du betaler for produktet langt tyngre enn brukervennligheten i menyer du sjelden bruker.

Bildekvaliteten er nemlig knakende god på denne modellen, hvor du får en skjerm som kan friste med både presise farger og godt sortnivå. Samtidig så yter den godt nok for flesteparten av dem som liker å spille, mye takket være 100 bilder i sekundet kombinert med FreeSync-teknologi.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Benq EX3501R 9 Imponerende Fordeler + Enkel og ren deisgn

+ Godt med tilkoblingsmuligheter

+ USB-C

+ Grei brukervennlighet

+ Godt egnet til spilling

+ Meget god bildekvalitet Ting å tenke på — Mindre dyr enn sin konkurrent, men fortsatt kostbar

— Ikke fullt så brukervennlig som Asus' skjerm

Like god kvalitet – bare dyrere

Asus Strix XG35VQ

Asus må denne gangen se seg slått den siste meteren på oppløpet. Og det er mest på grunn av den høye prisen.

Denne skjermen er nemlig et meget gjennomført produkt med et unikt design som skiller seg ut fra andre monitorer – som ikke alltid har et lite spenstig design. Særtrekk som en lysring du selv kan konfigurere med ulike farger, samt en egen lysende logo mot bordet skjermen står på, er funksjoner noen ønsker seg.

Samtidig er dette en skjerm som er enklere å bruke når du skal inn i menyer enn sin konkurrent.

Bildekvaliteten er etter vår erfaring omtrent identisk med den du får med BenQ, med andre ord noe av det bedre på markedet. Fargene er presise og baklyset jevnt og potent. Resultatet er et godt sortnivå. Samtidig vil du få mange timer med glede takket være kombinasjonen 100 Hz og FreeSync.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Asus Strix XG35VQ annonse Billigste hos Se alle priser 11091 hos Proshop.no Sjekk nå 8.5 Meget bra Fordeler + Tøft design som skiller seg fra mengden

+ Greit med tilkoblingsmuligheter

+ Meget brukervennlig

+ Godt egnet for spilling

+ Meget god bildekvalitet Ting å tenke på — Dyr

— Savner USB-C

4. mars 2018, 06:00