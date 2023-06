Samletest Mobilskjermer som er best i sola (2015)

19 modeller testet: Disse mobilene er best i sol

Ingen mobilskjermer elsker sol, men noen er bedre enn andre. Se hvilke.

Lysmåling og solbilder

Vi tok 19 mobiltelefoner i laboratoriet for å måle lysstyrken på skjermene. Deretter tok vi dem med oss ut i solen for å sjekke hvilke som takler sollyset best. Nok en gang fikk vi bekreftet at lysstyrke ikke er alt. Faktisk var noen av skjermene som avga minst lys blant de mest lettleste i direkte sollys. Faktorer som skjermteknologi (LCD eller AMOLED) og glasstype har større betydning enn hvor mange «nits» vi måler under kontrollerte forhold.

Teori og praksis

selv de tøffeste mobiler blir svake i møte med sola. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Den første delen av denne testen er gjennomført med laboratorieutstyr som måler lysstyrke med noen promilles nøyaktighet. Resultatet av denne målingen fremgår av tabellen nedenfor. For ordens skyld – vi har målt med samme hvite bilde (100 prosent hvitt) på alle skjermene. Kontrollmålinger viser at det kan være variasjoner dersom vi måler på blått, grønt eller rødt testbilde, men disse variasjonene er ikke signifikante.

Den andre delen av testen er mer subjektiv. Her har vi vært flere som har gransket skjermene ute i vårsola, og rangert telefonene innbyrdes. Bildene vi har tatt av telefonene ute i sol gir ikke nødvendigvis et representativt bilde av den enkelte telefon, men må oppfattes som en illustrasjon. Det er den individuelle bedømmelsen som ligger til grunn for vår rangering.

Her har vi laget en grafikk som viser hvor mye lys vi målte fra telefonskjermene.

Ute i solen fyrte vi opp alle telefonene, satte lysstyrken til maksimalt, og bladde oss gjennom menyer og bilder. Etter å ha vurdert lesbarheten frem og tilbake endte vi opp med en grei konklusjon. Ingen av mobilene ble helt uleselige, og ingen var fantastiske. Likevel var det Samsung Galaxy S6 som kom best ut av de praktiske prøvene. Denne telefonen ble bare nummer 15 av 19 i lysmålingene.

AMOLED eller LCD

Denne telefonen har AMOLED-skjerm, i likhet med flere av telefonene fra Nokia/Microsoft. Telefoner med AMOLED gir ikke like mye lys per kvadratcentimeter som LCD-skjermene. Men i sollys er god kontrast vel så viktig, og her er AMOLED uslåelig.

Så kan en lure på hvordan det har seg at tvillingmodellen Galaxy S6 Edge ikke kom like godt ut av det. Her er svaret enkelt. Galaxy S6 Edge har en annen overflate enn Galaxy S6. I rett vinkel kan du sågar se at glasset på Edge-modellen ikke er helt slett, selv ikke på den delen av glasset som ikke er en del av de buede kantene.

Nokias AMOLED-skjermer gjør det ikke like bra, særlig ikke de minst lyssterke av dem. Kombinasjonen skjermlys, glass og skjermteknologi må altså være riktig om skjermen skal være mest mulig lesbar i direkte sollys.

Polarisert glass har fordeler og ulemper

Telefonen med det kraftigste lyset, Sony Xperia Z3, har en skjerm med polariserende glass. I enkelte vinkler får vi også reflekser i glasset som gjør at vi kan se berøringssensorene. Polariserte glass er fint i mange sammenhenger, men kan være plagsomt for den som bruker polariserte briller. Da vil nemlig skjermen se helt sort ut om du vender den 90 grader.

Også Huawei P8 har polarisert skjerm.

Under har vi lagt ved noen bilder som viser telefonene badet i sol på en grønn gressplen. Her har selvsagt vinklene mye å si, både i forhold til hvordan solen treffer skjermen, og hvor vi står når bildet blir tatt. Det du ser gir bare en pekepinn på hva vi opplevde da vi kontrollerte telefonene under like forhold. Det er som nevnt vår praktiske erfaring med mobilene som ligger til grunn for rangeringen.

Rett forfra med sol skrått inn fra høyre. Øverste rekke fra venstre: Huawei Mate 7, HTC One M9, HTC Desire Eye, Samsung Galaxy Note 4 Edge, Nokia 830, Samsung Galaxy S6 Edge, LG G3. I midten: Samsung Galaxy S5, Huawei P8, Nokia 930, iPhone 6 Plus, Microsoft Lumia 535, HTC One M8, Microsoft Lumia 640. Nederst: Honor 6, Nexus 6, iPhone 6, Sony Xperia Z3, Samsung Galaxy S6 Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Samme motiv, men med en annen kameravinkel. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Samme motiv, nå med sola i ryggen. Husk at dette er illustrasjonsbilder. Vår rangering er et resultat av praktiske sammenlikninger, og ikke en vurdering av disse bildene. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Resultatlisten

Om vi deler mobiltelefonene inn i tre grupper, og skiller mellom de gode de nest beste og de dårlige, så er det egentlig bare en mobiltelefon som virkelig skiller seg ut som svakere enn de andre. Det er Lumia 640, som ender på 19. plass i vår rangering.

Den neste gruppen består av telefoner som presterer på det jevne, og her er det lite som skiller mellom 6. plass og 17. plass på listen.

De fem på topp skiller seg litt mer fra hverandre, og var følgelig også lettere å rangere.

#19 Microsoft Lumia 640

Microsoft Lumia 640. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Helt nederst på resultatlisten havner Microsoft Lumia 640. Denne telefonen skiller seg vesentlig fra resten av modellene vi har tatt med her. Telefonen er tilnærmet ubrukelig i direkte sollys, men det skal ikke så mye vinkling og skygging til før også denne lar seg bruke.

Ulempen er at du ikke alltid kan vinkle telefonen så du ser skjermen skikkelig. Skal du ta et bilde må du nesten holde mobilen med kameraet mot motivet.

#18 LG G3

LG G3. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Denne telefonen er LGs topmodell (for øyeblikket), og vi hadde nok forventet at skjermen skulle være noe bedre. Denne mobiltelefonen er også den som fikk flest stemmer i vår test av kameramobiler.

Men når det handler om lesbarhet i sollys havner den altså i et stykke ned på listen. Vi får legge til at den likevel ikke er vesentlig svakere enn de fleste mobilene den har foran seg på listen.

#17 Microsoft Lumia 535

Nokia Lumia 535. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Denne mobiltelefonen er testens billigste, og da skal du kanskje ikke kunne forvente all verden. Men skjermen duger på et vis i solen, selv om den ligger et stykke bak de beste i testen. Lumia 535 har imidlertid en rekke andre svake sider, noe som gjør at vi uansett skygger unna, sol eller ikke. At skjermen suger til seg fingermerker er ikke akkurat noe pluss i sollys.

#16 Honor 6

Honor 6. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Denne mobiltelfonen karakteriserte vi som det beste mobilkjøpet du kunne gjøre i 2014. Det var ikke skjermens egenskaper i sollys som var bakgrunn for den kommentaren, men en samlet vurdering av egenskaper og pris.

I sollys er det en del refleksjoner i skjermglasset. Vi vil likevel ikke advare deg mot å velge denne telefonen, med mindre du oppholder deg svært mye utendørs.

#15 Huawei Mate 7

Huawei Mate 7. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Huawei Mate 7 er en stor mobiltelefon, og det er selvsagt en fordel når du skal lese noe på skjermen. Skjermen er god den, men ikke i direkte sollys.

Vi målte relativt høy lysstyrke, men glasset gjør at det er vanskelig å finne en ideel innsynsvinkel med lite reflekser. Nok en gang får vi minne om at det er lite som skiller de nest beste mobilene fra hverandre.

#14 Motorola Nexus 6

Motorola Nexus 6. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Denne telefonen har en stor skjerm, men som vi erfarte med Huawei Mate 7, det er ikke bare størrelsen som teller. Nexus 6 er i tillegg lyssvak.

Vi har sett lyssvake AMOLED-skjermer som likevel gjør det godt i sollys, men dette er altså ikke en av dem. Så snart omgivelseslyset dempes noe, fremstår dette som en av de beste mobilskjermene vi har sett. Men altså ikke i sollys.

#13 Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z3. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Sony har utviklet denne telefonen med tanke på deg som er mye ute. Men den er laget for norsk klima, og da er det viktigere at den takler regn enn at den kan stråle omkapp med sola.

Denne telefonen har polarisert glass i skjermen, og ved noen vinkler demper dette reflekser, noe som er en fordel. I sol reflekteres lyset i sensorene i glasset, og det hindrer topplassering.

#12 Huawei P8

Huawei P8. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Denne telefonen har en full-HD-skjerm av typen LCD, men den er ikke blant de mest lyssterke. Dette merkes også i sollys, der kontrastene forsvinner som dugg for solen. Eller i alle fall nesten.

Du klarer å bruke telefonen i sol, men helst ikke med polariserte solbriller på. I likhet med Xperia Z3 er glasset på P8 polarisert, og skjermen ser da sort ut om du snur den for å ta bilder.

#11 Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S5. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Dette var toppmodellen til Samsung for ett år siden, og den greier seg fremdeles tålelig bra i sammenlikning med de andre telefonene vi har tatt med her. Så er dette også en av de mest lyssterke AMOLED-skjermene i oversikten.

AMOLED-skjermene avgir generelt mindre lys enn LCD-skjermene, men den høye kontrasten kompenserer for dette.

#10 HTC One M9

HTC One M9. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Den er dyr og den er lekker, men den er ingen konge i sola. HTC One M9 presterer omtrent likt med HTC One M8, som har vært på markedet i ett år. Så målte vi også at den avgir litt mindre lys per kvadratcentimeter enn forgjengeren. Begge modellene har såkalt SuperLCD3-skjerm, men skjermen på M8 er en anelse større enn skjermen på M9.

#9 HTC One M8

HTC One M8. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

HTC One M8 har et kamera som trives best i mørket, med sitt kamera med ultrapikselteknologi som er utviklet for å fange mest mulig lys per piksel.

Skjermen er relativt lyssterk, og det er ikke noe større problem å lese den i direkte sollys. Men det holder altså ikke til en plassering blant de aller beste solmobilene.

#8 Nokia Lumia 830

Nokia Lumia 830. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Nokia 830 plasserer seg omtrent midt på treet i vår oversikt. Den er ikke veldig lyssterk, men igjen ser vi at AMOLED-skjermenes gode kontrast langt på vei trumfer solens forsøk på å gjøre skjermbildet uleselig.

Nokia har også valgt å være litt smarte. Telefontastaturet har nemlig store hvite tall på sort bunn, og du skal ha mye sololje i øynene for ikke å kunne lese dem.

#7 Samsung Galaxy Note Edge

Samsung Galaxy Note Edge. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Samsungs største modell i denne oversikten har en fantastisk skjerm med høy oppløsning. Men det er en av de minst lyssterke AMOLED-skjermene, og egentlig er det nesten forunderlig at den ikke er vanskeligere å se i sola.

I sterkt sollys endrer skjermen karakeristikk, så fargene blir mindre markerte, mens kontrastene trer tydeligere frem. Det er en smart løsning.

#6 Nokia Lumia 930

Nokia Lumia 930. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Nokia Lumia 930 er testens desidert minst lyssterke. Likevel havner den like bak de fem på topp i vår oversikt. Igjen handler mye om smart tilpasning, glass og skjermpanel.

Også dette er en AMOLED-skjerm, og som nevnt før, god kontrast kan kompensere mye for manglende lystyrke. Nokia Lumia 930 har et fantastisk kamera, så denne telefonen er god under alle lysforhold.

#5 HTC Desire Eye

HTC Desire Eye. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

HTC Desire Eye bruker rå kraft for å presse seg inn blant de beste telefonene i sollys. Med det sikter vi til at den er oversiktens nest mest lyssterke. Dermed klarer den å kile seg inn på topp 5-listen.

Desire Eye er ikke HTCs toppmodell, men den er vanntett, og følgelig en fin telefon å bruke ute, enten det er regnvær eller solskinn.

#4 iPhone 6

iPhone 6. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Si hva du vil om iPhone, og det er sagt før. Denne gangen skal vi rose Apple for å ha laget de beste LCD-skjermene, i alle fall med tanke på lesbarhet i sollys.

Vi husker fra de tidligste iPhone-modellene at Apple brukte transreflektive skjermer som var svært gode i sollys. Siden kom det modeller som var bedre på andre områder, men hvor skjermen ikke var like god i sollys.

#3 iPhone 6 Plus

iPhone 6 Plus. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

iPhone 6 Plus har den samme skjermteknologien som iPhone 6, og enda større flate å vise bildet på. iPhone-modellene er også blant de mest lyssterke, noe som bidrar til lesbarheten i sollys.

Glasset over skjermen gjør at telefonen kan vris og vendes uten at vi ser forstyrrende reflekser fra berøringssensorene i glasset.

#2 Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Mye er nytt i Samsungs Galaxy S6-modeller, deriblant skjermpanelene. Dette er en AMOLED-skjerm med ekstremt høy oppløsning og relativt høy lysstyrke til AMOLED å være.

Ved praktisk bruk i sola viser det seg at disse skjermene er i en klasse for seg, men god lesbarhet, gode kontraster og bedre farger enn konkurrentene. Fargene er gjerne det som lider mest i sola.

#1 Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

En kan spørre om det har noen hensikt å ta med både S6 Edge og S6 i denne oversikten, for på den måten å gi Samsung de to øverste plassene med identiske skjermer. Men det er faktisk forskjell på dem, og S6 er best.

Den buede skjermen på Edge er nemlig ikke like glatt som skjermen på S6, noe du ser tydelig om du speiler rette linjer i skjermen. Ellers er egenskapene de samme.

