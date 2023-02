Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Den beste hodelykten 2023 (high-end)

Dette er de beste, og kraftigste, hodelyktene

De sterkeste lyser opp halve skauen... men koster også deretter.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Vi har testet billige hodelykter, og vi har testet dem i mellomsjiktet. Men vi har hele tiden gledet oss til å teste også dem som både koster mest, lyser mest, og er så kraftige at du bør holde deg utendørs for å bruke dem.

Og nå har dagen kommet. Kremlyktene er blitt målt opp og ned, dratt med på tur hit og dit, både i ruskevær og kosesnø.

Resultatet? Vi ble absolutt ikke skuffet!

I praksis føltes det omtrent som dette så fort vi skrudde på de kraftigste lysene:

Slik følte vi oss da vi testet hodelyktene. Kamera Klipp fra Malcolm in The middle, s4e8

I all hovedsak er lyktene i denne kategorien ment for dem som virkelig trenger mye lys, og er stort sett litt «over the top» for de av oss som kun trenger lys til skitur i forhåndspreparerte spor, eller telttur i marka året rundt. Skal du derimot opp på fjellet og stå på ski i høy hastighet, drive med hundekjøring eller enduro, kan det være nyttig med litt mer «oomph».

Det er en til dels vanvittig variasjon i noen av disse lyktene, da vi beveger oss opp i det prismessige toppsjiktet hvor lykter koster alt fra 3000 – 12.000 kroner.

Vi har derfor endt opp med å måtte sammenligne lykter som er så store og kraftige at de kunne vært ekstralys på en bil, mot små lykter som hadde havnet i mellomklasse-hodelykttesten vår hvis de ikke hadde kostet så mye.

Det har derfor aldri vært viktigere å lese testen vår med lupe. For alle lyktene i denne testen er knallgode, de har bare ulike kvaliteter. Dermed er det ikke sikkert at den vi har kåret til toppkandidaten er riktig for akkurat ditt bruk, men kanskje heller nummer to, tre, fire eller fem på listen vår.

Disse er med i testen:

Lupine Piko

Lupine Bilka

Lupine Wilma

Lupine Betty

Lumonite Leader

Lumonite Navigator

Lumonite Air

Moonlight Bright as Day 3000

Moonlight Bright as Day 4000

Testkriterier – kort fortalt

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Uavhengig av prisklasse er det en rekke kriterier vi vurderer før sluttkarakteren gis:

Lysstyrke: Vi tester selvsagt lysstyrken, som helt klar vekter høyt hos oss. Men det er ikke alltid slik at høyest lysstyrke plasserer lykten på toppen. For det er andre kriterier lyktene også må oppfylle.

Vi tester selvsagt lysstyrken, som helt klar vekter høyt hos oss. Men det er ikke alltid slik at høyest lysstyrke plasserer lykten på toppen. For det er andre kriterier lyktene også må oppfylle. Brukervennlighet: Slik som hvor enkle de faktisk er å bruke. Det hjelper fint lite hvor bra lyset egentlig er hvis du må trykke deg halvt i hjel for å finne riktig innstilling.

Slik som hvor enkle de faktisk er å bruke. Det hjelper fint lite hvor bra lyset egentlig er hvis du må trykke deg halvt i hjel for å finne riktig innstilling. Batteritid: At den lyser som en engel og er skikkelig enkel å bruke er vel og bra, men det hjelper jo ikke hvis batteriet går tomt så fort du har ankommet mørkesonen. Det er ikke et stort problem for noen av disse lyktene, da batteriet er mega, lyktene er knall og det eneste det kommer an på er hvorvidt du kjører «bånn gass» hele tiden. For da må du regne med at de stryker med etter en time eller to.

Det er viktig å nevne at de fleste lyktene i testen har svært kraftige batterier, og det lar seg ikke enkelt praktisk teste hvor lenge de holder seg på. En ting er nemlig at lysinnstillingene justerer seg selv og innvirker på batteritiden, en helt annen er at lyktene blir svært varm under bruk. Dette er stort sett helt uproblematisk når du bruker dem ute i kulden, hvor nettopp kulden bidrar til nedkjøling, men under test må de vurderes under samme, jevne temperaturer. Dette fikk vi ikke gjennomført presist nok for testens lykter. Batteritid beskrives derfor som «oppgitt» i tabellen.



At den lyser som en engel og er skikkelig enkel å bruke er vel og bra, men det hjelper jo ikke hvis batteriet går tomt så fort du har ankommet mørkesonen. Det er ikke et stort problem for noen av disse lyktene, da batteriet er mega, lyktene er knall og det eneste det kommer an på er hvorvidt du kjører «bånn gass» hele tiden. For da må du regne med at de stryker med etter en time eller to. Konstruksjon: Mer enn i de to øvrige hodelykttestene er selve konstruksjonen helt vesentlig her. Hvis du skal putte masse penger i en lykt så forventer vi også at den skal tåle litt. Kan man få fikset den, fremfor å kjøpe en helt ny lykt? Fabelaktig.

Mer enn i de to øvrige hodelykttestene er selve konstruksjonen helt vesentlig her. Hvis du skal putte masse penger i en lykt så forventer vi også at den skal tåle litt. Kan man få fikset den, fremfor å kjøpe en helt ny lykt? Fabelaktig. Verdi for pengene: I flere tilfeller handler det også vel så mye om hvor mye lys du får for pengene. Vi er ikke interessert i å betale i dyre dommer for noe som ikke innfrir, og det er neppe du heller.

Slik har vi testet Vis innhold I våre to foregående tester av hodelykter, har vi målt lysstyrken ved å sette opp et lerret med målelinjer (40 cm mellom hver av de mindre målepunktene), hvor vi kan se hvilken form og styrke lyset har. Hodelyktene har så blitt festet på et isopor-hode for mest mulig riktig posisjon. Deretter måles lyset ved hjelp av en lysmåler som står midt i krysset av mållinjene to meter unna hodelykten. Dette har vi gjort denne gangen også, men med unntak av tre av lyktene er lyset for stort og bredt til at det gir mening å kun ha et lerret på to meters distanse. Det blir rett og slett bare ekstremt flombelyst, uten egentlig å kunne si noe om kvaliteten til lyktenes lengde og bredde. Derfor har vi i tillegg til denne tometersøkten, som kun blir viktig for noen utvalgte lykter, også satt opp måleren i en låve, med 15 meters distanse. Målingene herfra er de vi tar utgangspunkt i for de aller sterkeste lyktene, da dette blir mest mulig riktig. I tabellen fremkommer begge målingene. Lysmåleren måler lux fremfor lumen, hvilket vil si at den ikke måler mengden lys som skilles ut fra lyskilden (lumen), men mengden lys som treffer en flate (lux). Det vil derfor være en forskjell mellom oppgitt lumen og målt lux. Det bør også regnes med noe variasjon i målingene våre, altså at selv ved måling på 500 lux, vil det riktige svaret ligge et sted mellom 490–510 lux. Begge stativene står i samme høyde, og alle lyktene blir festet på det samme punktet. Selv om flere lykter har mulighet for både skarpsyn og bredt, valgte vi å måle lysstyrken med utgangspunkt i deres mest intense lys. Så ser vi hvor mye lysstyrke de ulike styrkemodusene gir, som du kan se i resultatene nedenfor. Lystest mot lux-måler – med og uten lerret Åpne fullskjerm Olight H67S Ingen lys - kun taklys Lystesten mot lerret kan kun fortelle oss så mye. Spesielt i dette tilfellet hvor lysmengden blir så ekstrem. Vi har ilagt denne delen mindre verdi, men heller vurdert målingene i låven. Disse er det ikke bilder av, men fremkommer i tabellene under. Alle bildene under er kun beskåret og ikke justert på noen som helst annen måte. Trykk og dra på bildet for å se forskjellen. Velg modell fra rullgardinsmenyene. Forrige Neste Åpne fullskjerm Lystest mot person med refleksjakke Trykk og dra på bildet for å se forskjellen. Velg modell fra rullgardinsmenyene. Men lyktene har selvsagt også gjennomgått en rekke praktiske tester. For den ene testen har vi plassert en person med refleksjakke 20 meter unna hodelyktene. Kameraet er plassert like ved hodelykten, med samme lukkertid og blender. Den reflekskledde (og forfrosne) personen sto på samme sted i bildetakingsperioden. I motsetning til de øvrige testene av hodelykter, har vi her målt opp 20 meter i luftlinje, men latt personen stå øverst på en haug med snø, for at det også skulle være synlig hvordan lyktens lys legger seg. Forrige Neste Åpne fullskjerm Lystest mot fargerik vegg Trykk og dra på bildet for å se forskjellen. Velg modell fra rullgardinsmenyene. Det tas selvsagt forbehold om at bildene aldri vil kunne presist gjengi faktisk opplevelse, ei heller presise mål for lysets bredde. Men de vil til gjengjeld kunne gi en indikasjon på både bredde og styrke. Forrige Neste Åpne fullskjerm Målinger og spesifikasjoner

Målinger og spesifikasjoner Vis innhold Lumonite Leader Lumonite Navigator 2 Lumonite Air 2 Lupine Blika X4 SC Lupine Piko RX 4SC 2100 LM Lupine Betty RX 14 SmartCore Lupine Wilma RX 7 SmartCore Olight H67S Moonlight Mountain Gear Bright As Day 3000 Moonlight Mountain Gear Bright As Day 4000 annonse Pris 2999 2507 2599 - 3590 13299 5499 2500 3187 4555 Maks. lysmengde oppgitt (lumen) 5581 lm 3864 lm 2231 lm 2100 lm 2400 lm 5000 lm 3200 lm 12000 lm 3000 lm 4000 lm Maks. rekkevidde oppgitt 370 m 300 m 260 m Ikke opplyst Ikke opplyst 380 m 300 m Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt Vekt (inkl. batteri) 625 g 600 g 330 g 250 g 220 g (batteri inkl) 640 g 430 g 841 g 500 g 522 g Produktvekt 155 g 125 g 68 g 85 g 55 g 150 g 120 g - 102 g 127 g Funksjoner Batteriindikator, Justerbar lysstyrke, Vridbar lyskilde Batteriindikator, Justerbar lysstyrke, Vridbar lyskilde Batteriindikator, Justerbar lysstyrke, Vridbar lyskilde Batteriindikator, justerbar lysstyrke, SOS, Rødt og grønt lys Batteriindikator, justerbar lysstyrke, SOS Batteriindikator, Justerbar lysstyrke, Vridbar lyskilde, Blink/SOS-funksjoner Justerbar lysstyrke, Blink/SOS-funksjoner Justerbar lysstyrke Justerbar lysstyrke Justerbar lysstyrke IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) IPX6 IPX6 IPX4 IP68 IP68 IP68 IP68 IPX4 IP67 IP67 Batteritid oppgitt 2,5 - 70 timer 3 -48 timer 2 - 30 timer 1 - 2,5 timer 1,15 - 80 timer 2 - 310 timer 1,45 - 150 timer 1- 38 timer 2 - 40 timer 1 - 30 timer Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion SmartCore Li-Ion SmartCore Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Oppladbart batteri (tilsluttet/integrert) Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Åpne fullskjerm Mer +

Testresultatene kort oppsummert:

9 Lupine Wilma RX 7 SmartCore Bytt 8.5 Moonlight Mountain Gear Bright As Day 4000 Bytt 8.5 Lumonite Leader Bytt 8.5 Lupine Blika X4 SC Bytt 8 Lupine Betty RX 14 SmartCore Bytt 7.5 Lumonite Air 2 Bytt 7.5 Lupine Piko RX 4SC 2100 LM Bytt 7 Lumonite Navigator 2 Bytt 7 Olight H67S Bytt 7 Moonlight Mountain Gear Bright As Day 3000 Bytt

Best i test: Lupine Wilma

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Samtlige lykter fra Lupine fremstår ekstremt tillitvekkende. De er hardføre, gode på hodet og med et lys som er både sterkt og ikke minst behagelig å se på i lengden. Det betyr mer enn man tror, for der Lupine kommer med en tydelig kjølig, dagslysfarge som er konstant over tid, er det andre i testen som både lyser varmere, grønnere (!) og til og med i et fargespekter som gjør at vi hadde blitt sjøsyk hvis det ikke var for at de tross alt lyser godt.

Du kan variere de ulike batteriene sammen med Lupine-lyktene. Til Wilma har vi anvendt et batteri på 6,9Ah. Klart, dette er ikke batterier man kan forvente at lar seg ha på hodet. De er kompakte, men til gjengjeld så er ikke Lupines batterier unødvendig store og kan enkelt festes på armen, i lommen, eller i sekken. Batteriene kommer dessuten med både lys- og lydindikator for hvor mye batteri det er igjen. Helt prima.

Lyktene er også i en egen liga hva gjelder vekt kombinert med mengde lys. Det er til dels komprimerte lyskilder med et stort spenn, som sammen med et godt hodebånd er så vidt merkbart at henger på hodet. Det er nydelig for alle, og spesielt for den i testpanelet som har så smal hodeform at selv barnehjelmer passer, er det et «halleluja»-øyeblikk.

Wilma topper tronen vår på grunn av en rekke ting. Dette er ikke toppmodellen til Lupine, det er Betty. Og det er en styrkeforskjell mellom disse to. Klart, Betty når 645 lux på 15 meters avstand, mot Wilmas 430 lux. Men til gjengjeld koster Wilma halvparten av Betty. Vi sier ikke at Wilma er en billig lykt, og det er langt fra noe for alle og enhver, men du får innmari mye lykt for pengene.

Foruten at lyset er bredt og godt, hodebåndet flott, og lengden den lyser på mer enn nok for de aller fleste av oss, så er den også bærekraftig. For når du først har svidd av flere tusen kroner på en hodelykt, da forventer vi faktisk at den holder. Og de aller fleste delene kan byttes ut på Lupines verksted. Det betyr at du kan ha lykten din i så mange år du bare vil.

Det koster, men den holder deg kanskje livet ut.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Lupine Wilma RX 7 SmartCore annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Den beste «allrounderen» du kan bli gammel med Fordeler + Tillitsvekkende konstruksjon - tåler tydelig en del

+ Lyd- og lysindikator på batteriet

+ Behagelig lys

+ Godt hodebånd

+ Delene vil kunne byttes ut hvis de ødelegges

+ Kommer med mange tilleggsdingser

+ Justerer selv ned lysstyrken hvis lykten blir for varm

+ Kommer med Bluetooth-tilgang Ting å tenke på — Koster en hel del mer enn andre (men mindre enn noen)

— Blir varm hvis temperaturene er for høy

Anbefalt: Moonlight Bright as Day 4000 - Hvis bredde er det viktigste

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Dette er en helt annen lykt enn Lupine sine, og da vi gjennomførte målingene våre ble vi langt på vei skikkelig, skikkelig skuffet. Men pipen fikk en helt annen lyd da vi tok den med ut for praktisk testing.

For denne er ikke spesielt god på konsentrert langlys. Målt på 15 meter fikk vi den ikke opp i mer enn 260 lux. Det er ikke dårlig, men når andre deltagere i testen ble målt til helt opp i 720 lux, så er forskjellen veldig merkbart.

Det Moonlight Bright as Day 4000 derimot kan by på er testens aller beste breddelys.

Akkurat dette lar seg vanskelig gjengi på bilder, men det er som å kombinere lyktfargen til Lupine, med bredden til Olight, og pakket inn med Moonlights særegne lykteform. Det gir et behagelig opplyst område, men som sagt, ikke noe godt konsentrert lys rett foran deg.

Batteriet er stort. Ferdig snakket. Det er en ordentlig klump av et batteri på 4,8Ah. Her kreves en sekk, eller et feste på for eksempel sykkel, for du orker ikke gå rundt med den her i lommen.

Det største minuset er likevel at selve hodebåndet er mer klønete enn de andre å bruke. Den henger jo på, men hvorfor i alle dager den må ha så lavt feste bak, og så stort og komprimert bånd foran fremstår noe uklart. For i praksis gjør det båndet at den blir fremtung.

Men så kan du jo ta av selve lykten og feste den på hjelmen, sykkelstyret, eller hva enn du vil, for den kommer med GoProfeste. Det er et pluss.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Moonlight Mountain Gear Bright As Day 4000 8.5 Meget bra sitat Når bredde er det viktigste er dette lykten for deg. Fordeler + Svært behagelig og kjølig lys

+ Innmari god på breddelys

+ GoPro-feste Ting å tenke på — Svak på fokusert langlys

— Skikkelig klumpete batteri

— Hodebåndet er klønete - mangler støtte bak

Anbefalt: Lumonite Leader - Råeste lysstyrke

Forrige Neste Åpne fullskjerm

4 innstillinger, 7 dioder og testens sterkeste lykt med 720 lux målt på 15 meters hold. Den når kanskje ikke helt toppen i hele testen vår, men det handler vel så mye om en hel rekke finurligheter.

Først og fremst er lykten gigantisk. Den ser i praksis ut som et litt smalt billys. Det blir litt i overkant hvis du bare skal på enkle turer. Men du kan også ta den av og feste den på hjelm eller styre, for den kommer med GoPro-feste. Med det sagt, vær så snill å ikke ta denne på sykkelen hvis du bare skal sykle rundt i marka i Oslo. Du klarer deg med betydelig mindre lys, og alle rundt deg slipper å bli rasende.

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Ole Henrik Johansen, Tek.no Åpne fullskjerm

Til gjengjeld har den et ordentlig godt hodebånd, med to bånd som nærmest former seg etter bakhodet ditt. Det gjør jo at lykten ikke kjennes tung ut, selv om de av oss med minst hode vil komme til å se ut som et vandrende gatelys.

Selve ledningen her er også litt klønete, for den sitter rett og slett ikke godt nok fast i selve hodebåndet. Kløneriet er komplett når man ser på batteristørrelsen, for den er altså svær. Det følger med feste til å ha batteriet på armen, men den bør helst festes i en sekk av noe slag.

Fargene i Lumonite blir svært tydelig i snøen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Men den lyser altså ekstremt godt. Den har ikke det bredeste lyset, men den dekker opp for det ved å spre langlyset godt utover. Minuset er at den ikke har et like godt og heldekkende lys som vi finner hos Lupine og Moonlight. Det er en fargeskala av sirkler foran oss, fra gult til blått og grønt. Det kan bli slitsomt når du lyser opp snø, men ikke på langt nær like merkbart når du snur hodet opp mot trærne og stiene.

Dette er da også toppmodellen til Lumonite, som koster halvparten av Lupines toppmodell og lyser litt mer, og enda lenger. Vi har vanskelig for å presist teste rekkevidde, men denne når noen hundre meter uten problemer.

Kjempegod lykt, men er altså like stor som et lite billys. Bør derfor kun anskaffes for bruk under helt spesielle forhold.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Lumonite Leader annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Ser ut som og oppfører seg som et lite billys - sjukt mye lys Fordeler + Desidert sterkest målt lysstyrke

+ Svært behagelig hodebånd som støtter godt opp

+ GoPro-feste

+ Mye lys til prisen Ting å tenke på — Selve lykten er gigantisk

— Ikke et rent lys, men variable regnbuefarger

— Ledningsfestet er klønete festet til lyktens side

Anbefalt: Lupine Blika - Best til hverdags

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Den er langt fra kraftigst, men som en lykt for hverdagsbruk er den beste i denne testen.

Den har et lite nok batteri til at det kan festes på bakhodet, og et godt nok bånd til at det ikke oppleves tungt eller upraktisk. Batteriet er også stående fremfor liggende, hvilket gjør at det hele oppleves mer stabilt.

Lysstyrkemessig er den også svært sterk, og ble målt til 345 lux på 15 meter, og 3200 lux på 2 meter. Det er helt der oppe på toppen i midtsjiktetesten vår, og gir i tillegg blant de mest stabilt behagelige lysene i testene for øvrig. Breddemessig er den klart svakere enn de øvrige på topp i testen, men hvis du skal på ski, skøyte- eller spasertur så er ikke bare denne lykten god nok, den er absolutt å anbefale.

Som med de store batteriene til Lupine, får du også med lys- og lydindikatorer som forteller deg hvor mye batteri som er igjen. Det er praktisk, for du trenger ikke å ta av deg hodelykten for å sjekke, kun trykke på en knapp bak på hodet, høre mellom ett og fem pip, og vite ganske nøyaktig hvor mye du har å gå på.

Det er klart at dette er en hverdagslykt i den øvre prisklassen, men i likhet med samtlige Lupinelykter så betaler du også for at den skal kunne repareres like lenge som du selv. Dermed er dette potensielt snakk om livskompanjonger, som ikke bare sparer miljøet, men som også gir en trygghet i å vite at det løser seg, selv når noe går galt.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Lupine Blika X4 SC annonse Få prisvarsel hos Milrab Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Favoritten til hverdagsturer på ski, skøyter, sykkel eller til fots Fordeler + Veldig godt og behagelig lys til hverdagsaktiviteter

+ Tillitsvekkende konstruksjon - tåler tydelig en del

+ Delene vil kunne byttes ut hvis de ødelegges

+ Godt hodebånd

+ Lyd- og lysindikator på batteriet

+ Justerer selv ned lysstyrken hvis lykten blir for varm

+ Kommer med Bluetooth-tilgang Ting å tenke på — Koster en hel del

— Blir varm hvis temperaturene er for høy

Lupine Betty

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Toppmodellen til Lupine, Betty, er nest kraftigst i testen, har en bredde som er fabelaktig, er fenomenalt behagelig å ha på hodet, er slank og enkel, og er i seg selv helt i toppsjiktet av hodelykter. Hadde vi ikke tatt hensyn til pris så hadde denne trolig tronet helt på topp hos oss. Men den koster rett og slett for mye.

Du kan selvsagt «slanke» prisen ved å velge et rimeligere batteri, men skal du velge topp-topp, så ender du med å betale 12–13.000 kroner. Det er mye. Og da klarer vi oss med litt mindre lys, til en rimeligere penge. Men det gjør som nevnt ikke lykten som sådan dårlig.

Foruten at du kan få med en fjernkontroll eller tillegg av linsebelegg, og mulighet til å monteres ulikt på styret eller hjelmen, samt også GoPro-feste. Dette er jo ikke unikt for Betty, men mer en mulighet med Lupine for øvrig.

Batteriet vi har anvendt på Betty er Lupines aller største på 13,8Ah, men du kan selvsagt også anvende mindre batterier. Med tanke på styrken til Betty er det derimot trolig ikke noe poeng å gå lenger ned enn deres 6,9Ah-batteri, som vi anvendte til testvinneren Wilma spesifikt. Uansett er begge disse batteriene nødvendig å pakke ned i sekken på grunn av størrelse.

Misforstå oss rett, vi elsker lykten. Men det forandrer ikke at over 10.000 kroner for en hodelykt er en veldig stiv pris å betale. Selv om du kommer til å ha lykten din nærmest ut livet.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Lupine Betty RX 14 SmartCore annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 13299 hos Power Sjekk nå 8 Meget bra sitat Den koster, men du får tidenes mest solide lykt og lysstyrke med Betty Fordeler + Tillitsvekkende konstruksjon - tåler tydelig en del

+ Godt hodebånd

+ Behagelig lys

+ Helt sykt rå lysstyrke

+ Lyd- og lysindikator på batteriet

+ Kommer med mange tilleggsdingser

+ Justerer selv ned lysstyrken hvis lykten blir for varm

+ Kommer med Bluetooth-tilgang Ting å tenke på — Koster mer enn samtlige i testen

— Blir varm hvis temperaturene er for høy

Lumonite Air

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Den er lett, enkel og god på hodet. Minuset er kun at den ikke utmerker seg så mye blant de øvrige testdeltagerne. Det gjør den selvsagt ikke noe dårlig, og den er en kjempegod lykt til vanlig tur, det handler mer om at alle lyktene vi har hatt inne er ordentlig gode.

Lumonite Air, som er den enkleste lykten av Lumonite i denne kategorien, ble målt til 315 lux på 15 meter, samt 3000 lux på 2 meter. Det gjør den sammenlignbar med Lupines Blika, hvor den trolig hadde vært nærmere hadde det ikke vært for fargespekteret i lyset. Der foretrekker vi nok stort sett et klart, kjølig lys.

Hodebåndet er som nevnt av det absolutt bedre slaget, og kommer med god støtte i bakhodet. Festet for batteriledningen er like klønete som før, men selve batteriet er i det minste mindre, og enklere å ha i lommen.

Også denne Lumoniten kommer med GoPro-feste, som gjør det forholdsvis enkelt å flytte den over på styret eller hjelmen.

Prismessig er den blant de rimeligste i testen, og således troner den høyt hvis det er langt lys du behøver fremfor bredt.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Lumonite Air 2 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Hverdagslykten fra Lumonite er ordentlig god på tur i skogen Fordeler + Svært behagelig hodebånd som støtter godt opp

+ GoPro-feste Ting å tenke på — Ledningsfestet er klønete festet til lyktens side

— Ikke et rent lys, men variable regnbuefarger

Lupine Piko

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Den minste og svakeste lykten. Men den bør ikke undervurderes.

En del av testpanelet tok nylig med seg denne på telttur, for å sjekke hvordan det var å bruke den i fullstendig uopplyst terreng. Klokken 5 om morgenen var det null sikt og bekmørkt, men Lupine Piko lyste opp mer enn godt nok for å både se veien foran seg og vel så det.

Målingene leser ikke mer enn 245 lux på 15 meter, og 870 lux på 2 meter, og lykten burde således helt utvilsomt konkurrert sammen med lyktene i midtsjiktetesten. Både Piko og Blika er skikkelig gode hverdagslykter, som fungerer utmerket til vanlige turer – både med og uten telting.

Grunnen til at de likevel ender opp i toppsjiktetesten, handler som det alltid gjør med Lupine, om prissjiktet de ligger seg i. De er rett og slett dyrere enn de aller fleste (om ikke alle) andre lyktene.

Til tross for høy pris, det vi med sikkerhet kan si er at du i alle fall ikke bomkjøper om du velger Lupine.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Lupine Piko RX 4SC 2100 LM annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat En utrolig behagelig og enkel hverdagslykt Fordeler + Tillitsvekkende konstruksjon - tåler tydelig en del

+ Delene vil kunne byttes ut hvis de ødelegges

+ Godt hodebånd

+ Behagelig lys

+ Lyd- og lysindikator på batteriet

+ Justerer selv ned lysstyrken hvis lykten blir for varm

+ Kommer med Bluetooth-tilgang Ting å tenke på — Koster en del

— Blir varm hvis temperaturene er for høy

Lumonite Navigator

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Innledningsvis tenkte vi at billyslykten til Lumonite ble for stor og klumpete og at dette var blant favorittene. Det er det jo til dels fortsatt, men den ble ingen stjerne under den praktiske testen.

Den måler 400 lux på 15 meter, bare litt under testvinneren, og er i praksis også svært lik Lupines Wilma i lengde og breddekast. Derimot er Lupines lys av vesentlig bedre karakter, da denne avgir et klart og kjølig lys. Lumonites lys byr imidlertid på et helt fargespekter, fremfor én jevn farge. Men skal du i skog og mark, uten kun ren hvit snø, vil naturligvis ikke dette være like merkbart, og i noen tilfeller svært behagelig.

Batteriet her er som øvrige Lumonite en grei koloss, men for Navigator får du med et 7,5Ah batteri som er litt mindre enn deres største. Batteriledningen er derimot i likhet med toppmodellen litt klønete feste på, da den ikke helt vil ligge riktig inn til hodet.

Men lykten er jo ikke dårlig, langt ifra. Den er bare ikke blant de beste i denne testen. Og du får også innmari mye lykt for pengene.

7 Bra fjerne Sammenlign Lumonite Navigator 2 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat En ordentlig god «allrounder» med høy lysstyrke og god komfort Fordeler + GoPro-feste

+ Svært behagelig hodebånd som støtter godt opp

+ Mye lys for pengene Ting å tenke på — Ikke et rent lys, men variable regnbuefarger

— Ledningsfestet er klønete festet til lyktens side

Olight H67S

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Hvis «mest mulig lykt for pengene» er ditt viktigste kriterium er kan hende dette et alternativ. Det er nemlig ingen andre lykter som lyser like bredt som denne. Og det gjelder å følge med, for den har til tider blitt solgt til vesentlig lavere pris enn prislappen på 5000 kroner den normalt har.

Dette er altså en lykt som lyser opp alt foran deg, selv om det ikke når like langt som de beste i testen.

Men når du går på snø vil du raskt merke at lampen har et grønnskjær i seg. Du får lyst opp hele skauen, selv om lyset er langt fra like klart og godt som du får det med Lupine eller Moonlight, men det duger likevel greit.

Minuset er at i motsetning til øvrige lamper så har Olight en hørbar vifte for å kjøle ned lampen. Og den hører du, så for all del ikke løp rundt med denne hvis du prøver å finne ro og fred i skauen.

Men til å koste så «lite» den gjør i forhold til mengden lys du faktisk får, så er dette faktisk et svært godt alternativ.

7 Bra fjerne Sammenlign Olight H67S annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Breddelyset er vanvittig, om enn noe grønt Fordeler + Rimelig pris for mengden lys

+ Svært god på breddelys

+ Godt hodebånd

+ GoPro-feste Ting å tenke på — Har en utrolig høylytt vifte for å kjøle ned lykten

— Svak på fokusert langlys

— Grønnaktig lys

Moonlight Bright as Day 3000

Forrige Neste Åpne fullskjerm

I likhet med Moonlight Bright as Day 4000, som endte blant toppen av testen, er også denne lykten ordentlig god på breddelys.

Den er kanskje ikke like bred som dens storebror, men den er innmari god okke som. Den er kun målt til 208 lux på 15 meter, men Moonlights 4000 er heller ikke helt der oppe på disse målingene, da de ikke er spesielt fantastisk på konsentrert langlys, men får først skinne når det er bredde du behøver.

Dessuten er Moonlights lys, som nevnt tidligere, på linje med like kjølig og godt som Lupines lys. Det blir fort til at man velger Lupine for langlys, og Moonlight for bredde.

Derimot deler den med sin navnebror det idiotiske hodebåndet som er sterkest foran og svakest bak. Det gir fortsatt ingen mening, ettersom store lykter behøver bedre støtte bak hodet enn foran, men du kan til gjengjeld bruke Go-Pro-festet og montere det på hjelm, styre, eller lignende.

De aller fleste av oss behøver heller ikke de mest sinnssyke lyktene, og således er dette et kjempegodt alternativ, for prismessig er den blant de lavere i testen.

7 Bra fjerne Sammenlign Moonlight Mountain Gear Bright As Day 3000 7 Bra sitat Moonlight er innmari god på breddelys, og Bright as Day 3000 er intet unntak Fordeler + Svært behagelig og kjølig lys

+ God på breddelys

+ GoPro-feste Ting å tenke på — Svak på fokusert langlys

— Hodebåndet er klønete - mangler støtte bak

— Skikkelig klumpete batteri

