Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Mattermos – Best i test (2023)

Hold lunsjen varm med testens beste mattermos

...eller kald, om det er det du vil.

Vi har testet en rekke mattermoser Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Trodde du mattermoser kun var til tur? Vi også. Men vi lærte innmari fort at de kan brukes til mer enn det.

For joda, de er helt utmerkede å ta med på tur. Når ungene må bestikkes med varm mat for å holde oppe humøret, da er du sjeleglad for å slippe å måtte fyre opp en primus. Eller når du ligger på post på tredje timen, to timer etter at regnet sørget for at selv ikke undertøyet skulle forbli tørt i dag, og gårsdagens biffgryte blir jaktens høydepunkt.

Men de kan altså også være nyttige i hverdagen. For hvem vil vel ikke ha varm mat til lunsj? Eller å ta med seg middagen til det sene natteskiftet.

Dette fordrer selvsagt at du er en av dem med kontroll på livet, og faktisk laget varm mat før du gikk ut døren, men hvis du er det er mattermoser et helt strålende konsept.

Dessuten kan de - selv om vi ikke har testet dette enda - holde innholdet kaldt. Så hvis du trenger en skål is til dessert fordi du spår at dagen blir dritt og du trenger noe digg, så hvorfor ikke bare kjøre det i en termokopp?

Dette er modellene vi har testet:

Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Thermos King mattermos m/skje 470ml Primus Trailbreak Lunch Jug 400ml Primus Trailbreak Lunch Jug 550ml SPiiS mattermos 500ml Biltema mattermos 500 ml Stanley Classic Legendary Food Jar 700 ml Stanley Vacuum Food Jar 400ml Santeco Koge mattermos 500ml SIGG Gemstone Food Jar 750ml SIGG Food Jar Gemstone 500ml Ikea Efterfrågad 500ml Hydro Flask Insulated Food Jar 0,82L annonse Pris 299,- 209,- 265,- 129,- 149,- 399,- 399,- - - - 159,- 500,- Produktvekt (målt) 362 g 316 g 363 g 389 g 476 g 610 g 340 g 347 g 470 g 417 g 325 g 511 g Høyde 13,1 cm 13,5 cm 13,7 cm 17,4 cm 10,8 cm 22 cm 13 cm 13,3 cm 18,4 cm 14,2 cm 14 cm 14,9 cm Diameter 10,8 cm 9,7 cm 9,3 cm 9,4 cm 13,1 cm 10 cm 11 cm 10,7 cm 9,8 cm 9,8 cm 8,9 cm 10,8 cm Rengjøring Oppvaskmaskin ikke oppgitt Kan ikke vaskes i oppvaskmaskin Kan ikke vaskes i oppvaskmaskin Håndvask anbefales Oppvaskmaskin ikke oppgitt Oppvaskmaskin ikke oppgitt Oppvaskmaskin ikke oppgitt Kun lokket kan vaskes i oppvaskmaskin Kan ikke vaskes i oppvaskmaskin Kan ikke vaskes i oppvaskmaskin Oppvaskmaskin ikke oppgitt Tåler oppvaskmaskin Materiale Aluminium, Plast, Silikon, Stål Aluminium, Stål Aluminium, Stål Aluminium, Stål Stål Aluminium, Stål Aluminium, Stål Aluminium, Stål Aluminium, Stål Aluminium, Stål Rustfritt stål Rustfritt stål Åpne fullskjerm Mer +

Slik testet vi, og dette er målingene våre Vis innhold Vi har kanskje ikke testet hvor lenge maten kan holdes kald i mattermosene. Men vi har selvsagt målt varmegradene. Kort fortalt kan vi si at målingene stort sett er strålende for samtlige. Ved målingene har vi vektlagt spesielt kjøleskapstemperaturen. Derfor valgte vi også å koke opp grønnsakssuppe da vi målte dem der. I frysertesten anvendte vi kun vann. Da vi hentet inn til test innså vi at mattermoser kommer i så mange størrelser og fasonger at vi ble nødt til å ta en rekke forbehold, for vi fikk inn mattermoser i alle størrelsesordener. Hvor lenge en termodings holder på varmen (eller kulden) avhenger også av dens volum. Det vil si at selv om en større mattermos holder varmen lenger enn en mindre, gjør den ikke automatisk til bedre på temperaturmålinger. Hver enkelt må vurderes opp mot sine respektive størrelser. Denne testen er derfor summen av disse vurderingene, sammen med en hel rekke andre kriterier: Temperaturmålinger (lest opp mot størrelsen på respektive mattermos)

Praktisk bruk

Bruksområder

Rengjøring

Pris

Resultatene kort oppsummert:

9 Thermos King mattermos m/skje 470ml Bytt 8.5 Primus Trailbreak Lunch Jug 400ml Bytt 8.5 Primus Trailbreak Lunch Jug 550ml Bytt 8.5 Biltema mattermos 500 ml Bytt 8 Stanley Classic Legendary Food Jar 700 ml Bytt 8 Stanley Vacuum Food Jar 400ml Bytt 7.5 SPiiS mattermos 500ml Bytt 7.5 Ikea Efterfrågad 500ml Bytt 7.5 Hydro Flask Insulated Food Jar 0,82L Bytt 7 SIGG Gemstone Food Jar 750ml Bytt 7 SIGG Food Jar Gemstone 500ml Bytt 7 Santeco Koge mattermos 500ml Bytt

Best i test: Thermos King mattermos

Forrige Neste Vilde M. Horvei / Tek.no Vilde M. Horvei / Tek.no Vilde M. Horvei / Tek.no

Vi skal være første redaksjon ut til å erklære at det er kjedelig å stadig vekk kåre Thermos som vinner. Men det er jo ikke uten grunn, for de gjør utrolig mye riktig.

For utover at temperaturmålingene er gode (den har knapt sunket fra koketemperatur til 78 grader celsius på tre timer), så har de laget en termokopp som gjør seg utmerket både på tur og til lunsj. Den har en enkel og kompakt utforming, som gjør den praktisk å ta med overalt.

Den kommer med en sammenleggbar skje, som er festet til det innerste lokket. Du har også alternativet om å spise direkte av selve mattermosen, eller å bruke koppen som følger med som en skål. Begge deler fungerer utmerket, men bruker du koppen slipper du i alle fall å være redd for å skrape opp innsiden av termosen med skjeen.

Skal du på tur, trenger varmmat på nattevakten, eller bare er en morgenfugl som fikset et ordentlig måltid før du dro hjemmefra klokken altfor tidlig? Dette er i så fall et helt strålende alternativ. Tommel opp for Thermos! Igjen.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Thermos King mattermos m/skje annonse Billigste hos Se alle priser 299 hos Glass & Interior Sjekk nå 9 Imponerende sitat Thermos' mattermos er utrolig praktisk på tur Fordeler + Kommer med sammenbrettbar skje

+ Har en egen kopp

+ Skjeen er pakket inn i lokket

+ Lokkene er enkle å håndtere når kaldt Ting å tenke på — Døllt design

Primus TrailBreak

Forrige Neste Vilde M. Horvei / Tek.no Vilde M. Horvei / Tek.no Vilde M. Horvei / Tek.no

De har hverken ekstra kopp eller eget bestikk. Men fy fader så deilig enkelt utformet.

I likhet med, vel, alle deltagende mattermoser, har også Primus TrailBreak gode temperaturmålinger. Etter tre timer var de nede i henholdsvis 76 og 75 grader celsius. Først etter 8 timer begynte man å se særlig forskjell i målingene for den største og minste mattermosen, som da var nede i 61 og 54 grader respektivt.

Så er de kanskje ikke full i ekstra tilbehør og dingser, men det gjør også at de oppleves enda mer allsidig i bruk. Ta dem med til jobblunsjen, nattevakten, i skogen med familien, hva som helst. Eller bare lagre mat varmt eller kaldt, stående på kjøkkenbenken til tenåringen oppdager at det er noe som heter en «klokke» og at middagen ble servert for 4 timer siden.

Og så ser jo termosene helt smashing ut og vi er naturligvis småforelsket allerede.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Primus Trailbreak Lunch Jug 400ml annonse Billigste hos Se alle priser 209 hos Outnorth Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Så enkel kan en kjempegod mattermos være Fordeler + Pent design

+ Passer enkelt i enhver sekk

+ Lokket er enkelt å håndtere når kaldt Ting å tenke på — Har ikke egen dedikert kopp

— Har ikke bestikk

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Primus Trailbreak Lunch Jug 550ml annonse Billigste hos Se alle priser 265 hos Happy Yachting Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Så enkel kan en kjempegod mattermos være Fordeler + Pent design

+ Passer enkelt i enhver sekk

+ Lokket er enkelt å håndtere når kaldt Ting å tenke på — Har ikke egen dedikert kopp

— Har ikke bestikk

Biltema mattermos

Forrige Neste Vilde M. Horvei / Tek.no Vilde M. Horvei / Tek.no Vilde M. Horvei / Tek.no

Vi liker billige ting som gjør jobben. Og for 150 kroner får du en helt utmerket mattermos på Biltema. Strålende.

Ut på tur aldri sur, sa de. Men ørten timer i bil senere er alle ungene dritsur og møkklei, og den fergematen kommer til å sende deg ut i milliongjeld. Da er det ikke så dumt at du svingte innom Biltema før avgang, slang oppi litt gryterett og med det sørget for å holde bilfreden (og penger på bok) i noen mil til.

Tre timer inn i turen, sikkert 1,5 time etter første indikasjon på sure miner fra baksetet, er væsken kun falt til 74 grader celsius. Først etter 8 timer er det begynt å nærme seg lunkent med sine 56 grader (du når ikke lunkent før ca. 35 grader), men det burde holde lenge.

Den har også en ekstra kopp, slik at du får testet nøyaktig hvor god de er til å ikke grise i bilen. Vi ønsker dere all lykke til på veien!

8.5 Meget bra fjerne Biltema mattermos 0,5L 8.5 Meget bra sitat Romslig og billig mattermos Fordeler + Har egen kopp

+ Romslig utformet

+ Lokket er enkelt å håndtere når kaldt

+ Kjempebillig - mye termo for pengene Ting å tenke på — Kommer ikke med bestikk

— Usikker på om plastforseglingen i lokket kan byttes ut hvis den går tapt (uten denne er termosen ubrukelig)

Stanley mattermos med spork

Forrige Neste Vilde M. Horvei / Tek.no Vilde M. Horvei / Tek.no

Vi elsker den, og er litt irritert på den samtidig.

For den har den perfekte størrelsen for turer alene, kommer med en kjempegod spork Krysse av Bytt sporkBåde gaffel og skje i ett., er god å håndtere, og utrolig pen! Men den sporken, den henger seg fast i alt mulig rart i sekken. Dermed ender vi opp med å ta den av og legge den i sekkens topplokk istedenfor. Det burde være unødvendig.

Men dette er stort sett det eneste vi har å utsette på den, for utover den teite sporkplasseringen er den helt strålende. Sporken i seg selv er også utrolig deilig å bruke, all den tid den har et plastbelegg som forhindrer at du frosser fingrene av deg mens du spiser mat i kulden.

Den rommer 0,4 liter væske, holder innmari godt på temperaturen (77 grader celsius etter tre timer, 59 grader innen åtte timer) og passer stort sett i enhver sekk. Den er utmerket. Bortsett fra at sporken er dust plassert da.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Stanley Vacuum Food Jar 0,4L annonse Billigste hos Se alle priser 399 hos Speider-Sport Sjekk nå 8 Meget bra sitat Liten, enkel og mye glede til tur Fordeler + Kommer med egen skje

+ Svært god å holde i

+ Lokket er enkelt å håndtere når kaldt

+ Liten og praktisk størrelse Ting å tenke på — Skjeen henger på utsiden og henger seg fast i ting

— Har ikke egen kopp (fungerer fint å spise rett ut av)

Stanley Legendary Food Jar 0,7

Forrige Neste Vilde M. Horvei / Tek.no Vilde M. Horvei / Tek.no

Blant testens desidert beste termperaturmålinger. Men den er merkbart en forstørret termos, fremfor å egentlig tilføre noe nytt.

Den ser ut som en litt mer kompakt versjon av Stanley Adventure termosen, som etter to år med republiseringer og oppdateringer, fortsatt innehar termostestens andreplass. Mattermosen klarer å holde 70 grader etter 8 timer, og vi er rimelig sikker på at vi kan sove gjennom høstnatten, og våkne opp i teltet til passe temperert frokost fra Stanleys mattermos. Den er med andre ord ikke dårlig, den er dritbra. Og vi elsker den.

Men vi vil ha noe «mer» enn bare en vanlig termos. Litt mer kompakt kanskje? Mer romslig og flat? Noe?

Men hvis du synes det enkle er det aller beste, og foretrekker det trygge fremfor noe annet, så gå for Stanley. Det holder alltid koken. Dessuten kommer den med livstidsgaranti.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Stanley Classic Legendary Food Jar 0.7L annonse Billigste hos Se alle priser 399 hos Multitrend Sjekk nå 8 Meget bra sitat Like standhaftig som Stanley termoser forventes å være Fordeler + Kommer med egen kopp

+ God å holde i

+ Lokkene er enkle å håndtere selv når kaldt Ting å tenke på — Kommer ikke med bestikk

Hydro Flask Insulated Food Jar

Forrige Neste Vilde M. Horvei / Tek.no Vilde M. Horvei / Tek.no

Da vi testet vanlige termoser registrerte vi at en av termosene fremstod så standhaftig at vi forventet at den ville overleve en apokalypse. Vi er litt der igjen, med Hydro Flask sin mattermos denne gangen.

Utover at den er blant testens mest romslige modeller - de kommer i andre, mindre størrelser også - så er den også blant de tilsynelatende best forseglede beholderne. Lokkets isoleringsplast er utvilsomt den største i testen, og gjør at det hele fremstår svært tillitsvekkende.

Derfor ble vi overrasket over at temperaturmålingene fremstod såpass «lave» (det er fortsatt ingen dårlige målinger i testen) i forhold til andre, mindre beholdere. At den ligger på 72 grader celsius etter tre timer er ganske gjennomsnittlig, men den er nede i 52 grader etter 8 timer. Det er åpenbart langt fra noen krise, men til sammenligning har Stanley-klassikeren Stanley Adventure over en desiliter mindre i volum, men har ikke droppet mer enn til 70 grader innen 8 timer.

Men så er de jo dritgode, romslige og stabile. Typen «overlever apokalypsen»-standhaftige. Så får du tåle at den når «lunk» litt fortere enn andre, når verden uansett har gått under.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Hydro Flask Insulated Food Jar 0,82L annonse Billigste hos Se alle priser 500 hos AYA Sport Sjekk nå 7.5 Bra sitat Den er standhaftig som få - ingen suppe kvelver Fordeler + God og romslig

+ Svært behagelig å lukke/åpne

+ Lokket er holdbart og tillitsvekkende Ting å tenke på — Hadde forventet enda bedre temperaturmålinger for såpass mye volum

Spiis mattermos

Forrige Neste Vilde M. Horvei / Tek.no Vilde M. Horvei / Tek.no Vilde M. Horvei / Tek.no

Hvis du har lyst til å gjøre et ordentlig priskupp, så er Spiis mattermosen for deg.

130 kroner må du ut med. Og det er tross alt mye mattermos til den prisen. For denne kommer med både ekstra kopp og egen skje. Og hvis vi for et øyeblikk ser bort fra at vi har irritert oss over at den skjeen faller ut av festet sitt så fort termosen er i litt bevegelse, så er jo allting fint.

Men den irriterende skjeen, som du uansett kommer til å miste fordi sånn er bare livet når ting ikke henger fast, kombinert med temperaturmålinger som ikke er like bra som Biltema, gjør at denne ikke når helt toppen. For all del, de er langt fra dårlige med 73 grader celsius etter tre timer. Men etter åtte ser vi antydninger til at den ikke holder like lenge som andre, for da er den nede i 51 grader. Det er fortsatt helt greit, men da foretrekker vi billig-mattermosen til Biltema, som tross alt ikke lover bort en skje du ikke kommer til å få bruk for.

Men hvis denne koppen er ment for ungen(e), som uansett trolig forventer påfyll lenge før 8 timer er gått, og du er villig til å ta med en ekstra skje, så er jo ikke denne noe «gæli» overhodet.

Nevnte vi at den koster rett over 100 kroner (utenom tilbudstid)..?

7.5 Bra fjerne Sammenlign SPiiS mattermos annonse Billigste hos Se alle priser 129 hos Obs Sjekk nå 7.5 Bra sitat God og ikke minst billig mattermos Fordeler + Har egen kopp

+ Kommer med sammenbrettbar skje

+ Lokkene er enkle å håndtere når kaldt

+ Billig mattermos Ting å tenke på — Skjeen som er festet i lokket faller ut stadig vekk

Ikea mattermos

Forrige Neste Vilde M. Horvei / Tek.no Vilde M. Horvei / Tek.no

Ikea gjør det veldig ofte, veldig bra. Og den er jo ikke dårlig denne mattermosen. Den er bare ikke best heller. På noe som helst.

Den holder helt fint på varmen, 72 grader etter 3 timer og 51 etter 8 timer. Og det er det.

Den har ingen ekstra kopp, den kommer ikke med noen skje, den er rett og slett ikke noe som helst annet enn en beholder for mat. Ingen fine farger, glorete logoer, stilig design. Ingenting. Den bare er en enkel beholder til 160 kroner.

Så hvis du uansett er på Ikea, og kommer på at «søren, jeg skulle hatt en mattermos typ nå», så rask den med deg. Men du trenger ikke gå mann av huse for å få tak i den. Og når du likevel er på Ikea, ta med deg en sånn her (krever abonnement). Takk oss senere.

7.5 Bra fjerne Ikea Efterfrågad 7.5 Bra sitat Ikea gjør det enkelt, og det funker Fordeler + Lokket er enkelt å håndtere når kaldt

+ Billig mattermos Ting å tenke på — Kommer uten bestikk

— Har ikke en ekstra kopp

SIGG Gemstone mattermos

Forrige Neste Vilde M. Horvei / Tek.no Vilde M. Horvei / Tek.no Vilde M. Horvei / Tek.no

Disse to her kom sigende inn fra sidelinjen, som to anonymt utseende mattermoser og bare sørget for tidenes temperaturmålinger.

De er kjempegode. Ferdig snakket. Etter 8 timer i kjøleskap er deres største konkurrent Stanley, med sine henholdsvis 70 og 63 grader celsius. Og det eneste som teller i favør disse to her er at de kommer med en sammenleggbar skje.

Utover det foretrekker vi beholdere som er mer behagelig å holde i enn aluminium, men de fungerer jo utmerket til det de har satt seg fore å gjøre; holde fast på matens temperatur.

Men så finner vi den ikke i norske butikker da. Enda.

7 Bra fjerne SIGG Food Jar Gemstone 0,5L 7 Bra sitat Enkelt design, men temperaturmålingene er kjempegode Fordeler + Har egen kopp

+ Kommer med sammenbrettbar skje

+ Skjeen er pakket inn i lokket Ting å tenke på — Vond å skru opp innerste lokket når kaldt

7 Bra fjerne SIGG Gemstone Food Jar 0,75L 7 Bra sitat Enkelt design, men temperaturmålingene er kjempegode Fordeler + Har egen kopp

+ Kommer med sammenbrettbar skje

+ Skjeen er pakket inn i lokket Ting å tenke på — Vond å skru opp innerste lokket når kaldt

Santeco Koge mattermos

Forrige Neste Vilde M. Horvei / Tek.no Vilde M. Horvei / Tek.no

Den ser dritkul ut, helt klart. Men det kule blir fort mer irriterende enn kult.

For det oransje gummibåndet rundt termosen henger seg fast i alt annet i sekken. Med det resultatet at den sammenbrettbare skjeen som også henger i båndet, ligger ett eller annet sted innimellom alt annet skrot. Sikkert et sted mellom den sure ullsokken du bare heiv oppi der, og den halvspiste rosinbollen du kastet oppi der på vei ut av toget i retning skog, skog og mer skog.

Uansett, temperaturmålingene er jo ikke dårlige. 75 grader celsius etter 3 timer, og 56 grader etter 8. Mer enn anstendig. Hvis du tar av det dumme båndet - for det er jo enkelt å ta det av, hilsen alle dingsene i sekken - så er den jo helt utmerket.

Men du får foreløpig ikke tak i den i norske butikker. Vi er blitt fortalt at den kommer, etterhvert da. Så. Det er vel noe.

7 Bra fjerne Santeco Koge mattermos 7 Bra Fordeler + Kommer med sammenbrettbar skje

+ Liten og praktisk størrelse Ting å tenke på — Skjeen henger på utsiden og kan henge seg fast i ting

— Skjeen er festet i gummi - gummien sklir fort av i sekken

— Har ikke egen kopp

Vil du sammenligne? Velg produktene du er interessert i og se hvordan de skiller seg. 9 / 10 Sammenlign Sammenlign Thermos King mattermos m/skje 8.5 / 10 Sammenlign Sammenlign Primus Trailbreak Lunch Jug 400ml 8.5 / 10 Sammenlign Sammenlign Primus Trailbreak Lunch Jug 550ml 8 / 10 Sammenlign Sammenlign Stanley Vacuum Food Jar 0,4L 8 / 10 Sammenlign Sammenlign Stanley Classic Legendary Food Jar 0.7L 7.5 / 10 Sammenlign Sammenlign Hydro Flask Insulated Food Jar 0,82L 7.5 / 10 Sammenlign Sammenlign SPiiS mattermos Forrige Neste