Oppladbare batterier kan brukes i nesten all elektronikk der du bruker engangsbatterier i dag. Det er likevel ett veldig viktig unntak, samt noen områder der du kan få litt problemer.

Det viktigste er at du ikke bruker oppladbare batterier i røykvarslere. Her advarer en del produsenter om dette i bruksanvisningen. Grunnen er at slike apparater kontinuerlig trekker en liten mengde strøm og er designet for å fungere i veldig lang tid av gangen. Selv om oppladbare og moderne NiMH-batterier har langt lavere selvutladingstakt enn tidligere, slås de fremdeles av engangsbatterier på dette området.

I andre apparater som trekker ekstremt lite strøm, som vekkerklokker og fjernkontroller, kan også oppladbare batterier trenge utskifting oftere enn alkaliske engangsbatterier. Så særlig mye galt kan de likevel ikke gjøre her, det er bare noe å tenke over.

Engangsbatterier har også gjerne en spenning på 1,5 volt, der denne reduseres gradvis under bruk. Oppladbare batterier har en lavere spenning på 1,2 volt, men holder til gjengjeld denne konstant under hele virketiden. Med engangsbatterier kan du blant annet oppleve at lommelykten din lyser svakere mot slutten fordi spenningen faller. Dette fenomenet unngår du med oppladbare batterier.

Det finnes også enkelte apparater som trenger høy spenning for å fungere optimalt, som radiostyrte biler. Sjekk derfor i bruksanvisningen før du går til innkjøp av oppladbare batterier med 1,2 volt.