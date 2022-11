Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste multifuelbrenner (2022)

Vi har funnet den beste multifuelbrenneren

En god venn når nettene blir lange og kulden setter inn.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Endelig har du fått med deg svigerforeldre, barn og bikkje på det som skal bli tidenes hyggeligste skitur. Midtveis skal dere ta en lang pause og varme opp både mat og hender. Lykken varer ikke evig, for den der [velg passende kraftuttrykk] gassen er det jo ingen futt i.

Tilbake står bikkjen som den eneste fornøyde sjelen på dagens tur.

Nå skal sant sies at dette scenarioet kommer vel så mye an på hvilken type gass-sammensetning du har dratt med deg, for du kan fortsatt sørge for å være svigermors drøm og ungenes helt, hvis du har dratt med vintergass. Men hvis ungene er kald på hendene, og du ikke gidder diske opp med tidenes bål, ja, da er det bare å glede seg til «sur klut»-humøret som er rett rundt svingen.

I mangel på tid til båloppfyring, er multifuelen både best til varming og matlaging når det er ordentlig kaldt. Og burde (ifølge oss i alle fall) alltid ligge parat hvis gassbrenneren ikke strekker til.

Det sier seg med andre ord selv at disse brennerne er en bestevenn på overnattingsturer på vinterstid, og at de er den eneste brenneren man bør ha når apokalypsen faktisk inntreffer. Hvorfor? Fordi de, som navnet tilsier, bruker en rekke ulik brensel. Herav brensel som brenner like godt selv om det er pisskaldt. Slik som gass, renset bensin, parafin eller diesel.

Men hvordan funker de, og hvilken er egentlig best?

Disse er med i testen:

Multifuel het engang bare «primus», og således er det mange som fortsatt kaller dem det. Men primuser er ikke bare Primus (selv om de historisk sett var først ute). Det finnes flere kjente merkevarer og respektive modeller å velge mellom. Vi har hentet inn fem ulike typer i denne omgang.

Primus Omnifuel II

Kovea Booster +1

MSR WhisperLight Universal

Optimus Polaris Optifuel

Soto StormBreaker Combo

Slik har vi testet (og derfor endte vi med å sette fyr på en skiferstein)

Forrige Neste Ole Henrik Johansen, Tek.no Ole Henrik Johansen, Tek.no Åpne fullskjerm

Da vi testet gassbrennere med slange vektla vi i veldig stor grad effekt, og derav evnen til å koke opp vann fort – i tillegg til øvrige bruksfunksjoner. Når vi nå har testet multifuel har vi selvsagt også fyrt opp brennerne ved gjentatte anledninger. Men vi har også sett enda mer på konstruksjon og funksjon.

Dette har vi gjort fordi testen skal treffe også dem som aldri har vært borti en multifuel i sitt liv, som kanskje er nysgjerrig men samtidig litt nervøs for å fyre opp bensin i skauen, eller bare ikke skjønner hva greia er med den pumpesaken.

For det er noe ekstra kløning med multifuel. Men det er også den brenneren vi stoler mest på når det er iskaldt – til tross for at vi med årene har blitt vel så glad i blant annet vintergassen til Primus, «Extreme»-varianten til Coleman og MSRs «All season»-gass.

Tross verdens største kjeledress presterte testpanelets frysepinn å fryse. Helt til hun fikk fyrt opp brennerne. Da ble hendene endelig litt varm. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

For multifuelen har høyere effekt, og vil ikke bare kunne kjappere varme opp mat, men for frysepinner som ene delen av testpanelet er den også en effektiv varmekilde i seg selv.

Vi har anvendt renset bensin fordi dette kan brukes på samtlige brennere i testen. Vi har både brent på nesten full flaske, og på halv flaske. Vi har kun testet utendørs, men både under kontrollerte forhold med vindbeskyttelse fra vegger og eget vindskjold, samt uten annen vindbeskyttelse enn vindskjoldet.

Alle har fått målt opp 1 liter vann hver gang, og vi har anvendt den samme kjelen i hver runde.

Alle multifuelene fungerer noenlunde likt. På forhånd sjekker man at man har satt på riktig dyse til foretrukket brensel. Pumpen skrus fast i flasken med brensel. Denne får pumpet opp trykk i drivstoff-flasken ved å pumpe rundt 20–30 ganger (avhengig av hvor mye væske som er i flasken). Ventilen åpnes for å slippe ut noen dråper brennstoff ned i brenner. Tenn på og vent til flammen gir seg (hvis du har helt i for mye brennstoff kan du få en ganske stor flamme). Det varme brennerhodet vil etterhvert omdanne valgte flytende brennstoff som kommer ut av dysene til gass.

For å slå dem av vender du flasken andre vei og venter til brenneren slukker seg selv. Så kan du skru av ventil(ene).

Men noen har to ventiler (en ved pumpen, og en ved selve brennerhodet), andre krever ikke bytting av dyser avhengig av hvilken brensel man anvender, og noen igjen kommer med utrolig enkle instruksjoner.

Husk derfor alltid å lese instruksjonene før du begir deg ut på tur, samt unngå å søle bensin. Vi måtte selvsagt teste hvor intenst renset bensin brenner, og sølte ut på en skiferstein og satte fyr på det. Konklusjonen er at renset bensin heldigvis er mer flammevennlig enn diesel, men det er likevel greit å unngå for mye søl.

NB! Noen av prisene i tabellen vil fremstå svært ulike fordi noen selger egnet flaske sammen med multifuelbrenneren, mens andre ikke. Totalprisen (for brenner og flaske) er etter vår erfaring noenlunde den samme. Sjekk prishistorikken nøye på disse produktene, da vi også har sett at de går opp og ned som en jojo. Her kan man gjøre noen veldig gode, eller veldig dårlige kjøp.

Vær også nøye på å bestille flaske sammen med brenner - aldri anvend uegnet flaske når du tenner opp.

Primus OmniFuel II w/ Fuel Bottle Soto StormBreaker Combo Optimus Polaris Optifuel MSR WhisperLite Universal Kovea Booster+1 annonse Pris 1599 1999 1599 1627 1499 Effekt 3000 W ikke oppgitt 3300 W ikke oppgitt 2530 W Varmekilde Bensin, Gass, Sprit, Parafin Gass, bensin Bensin, Gass, Parafin Bensin, Gass, Parafin Gass, bensin Produktvekt 441 g 278 g 475 g 388 g 315 g Gjennomsnittlig tid oppkok (1liter vann) 9:24 min 10:38 min 13:00 min 8:74 min 6:79 min Åpne fullskjerm Mer +

Best i test: Primus Omnifuel II

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Primus er kanskje ikke best på å være intuitivt enkel for dem som tester multifuel for første gang. Men der har de kommet oss alle i forkjøpet, og printet bruksanvisningen på selve pakkposen.

– Hvis man er litt fersk i gamet kan det jo være greit å finne ut hva man driter seg ut på, poengterte den ene testjournalisten.

– Det er jo dumt å sitte langt uti skauen uten YouTube-dekning og være helt fortapt.

Dermed er det heller ikke så vanskelig å vite hvordan den funker. Så fort trykket i flasken er pumpet opp, legges flasken ned med merket «ON» oppover, ventilen på siden av flasken skrus opp, og man åpner ventilen ved brennere slik at et par dråper væske renner ned i fatet. Skru igjen, fyr opp, og la den brenne litt før du åpner ventilen igjen. For å slå den av snur du selve flasken. Du kan ikke ta feil, for det stå «OFF» på den. Vent til flammene har gitt seg før du skrur av ventilene.

Det er en forholdsvis enkel prosess, selv om vi erfarte at det for «folk flest» potensielt kan være styrete med to ulike ventiler å forholde seg til. Men øvelse gjør mester, og det tar ikke lange tiden før man blir bestevenn med Primusen.

Dette er også en av tre brennere hvor du kan bruke mer «skitten» brensel som parafin og diesel. Disse soter derimot mer, og du bør være veldig nøye på rengjøringen. Forutsetningen er uansett at du bruker riktig dyse, og på Primusen skal det godt gjøres å miste disse. For de er montert på det ene beinet til brenneren.

Verktøyet for å montere og demontere brenneren for rengjøring legger du i glidelåslommen på pakkposen – en pakkpose som for øvrig er testens desidert mest romslige.

Rengjøringen er forholdsvis enkel, selv om det klart blir mer sot og knot jo skitnere brensel du anvender (les: gass og renset bensin står vårt hjerte nærmest).

Primusen er en omstendelig brenner, men i likhet med Primus’ gassbrenner EasyFuel, laget for å kunne gå i arv. Med det menes at har du først fått én i hus, så ser vi for oss at den kommer til å vare i generasjoner.

8.5 Meget bra Lagre Sammenlign Primus OmniFuel II w/ Fuel Bottle annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Ingen primus uten Primus - den er solid nok til å gå i arv Fordeler + Flasken har barnesikring

+ Kan brenne på en rekke typer brensel (tre dyser følger med)

+ Pakkposen kommer med instruksjoner

+ Tydelig «på»/«av» merker på flasken

+ Flaske følger med i pakken

+ Dysene sitter fysisk fast på selve brenneren (mindre sannsynlig å miste)

+ Fremstår solid nok til å holde i årevis Ting å tenke på — Mulig irritasjonsmoment å måtte bytte dyser

— Doble ventiler er irriterende

Kovea Booster +1

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Hvis gass og renset bensin er din foretrukne brensel, så er Koveas Booster +1 et godt alternativ. For her slipper du kløningen med dyser. Den bruker nemlig samme dyse for gass og bensin.

Minuset er selvsagt at du ikke får anledning til å bruke andre typer brensel enn nettopp disse to, da det ville krevd en annen dyse. Men hvis det enkle ofte er det beste, så er ikke denne dum.

Den står også støtt på sine gummierte bein, og med både bein og rillede armer på 18 cm i diameter, står også kjelen støtt. Selv om vi skulle ønske oss at det ytterste leddet på armene ikke var så innmari lealause.

Montering og demontering er også forholdsvis enkel, og overgang fra brensel til gass er uproblematisk. Du bare skrur av pumpen. Derimot må du ikke forvente at alt pakkes enkelt sammen, for pakkposen får kun plass til selve brenneren og multiverktøyet som kommer med. Pumpe og vindskydd må du pakke et annet sted. Og det er dumt, for hvem vil ha dråperester av bensin i sekken - uansett om renset bensin fordamper fortere enn mer grisete brensel..?

Flasken har heller ikke en barnesikring, hvilket fremstår som ganske idiotisk, all den tid tanken er at den skal inneholde bensin.

Du må heller ikke forvente en stillegående brenner, for vi trengte ikke en desibelmåler for å fastslå at «HÆÆ?! Jeg hører ikke hva du sier, Ole?». Det er lyd. Mye lyd.

Men så ble den også målt til å være blant de kjappeste brennerne, som i vind, men med skjerming, kokte opp 1 liter vann på gjennomsnittlig 6,7 minutter.

MSR WhisperLight Universal

Forrige Neste Åpne fullskjerm

I likhet med Primus fremstår MSR å være så solid at det er å forvente at den overlever flere generasjoner. I tillegg brenner den på en rekke ulike typer brensel, som kan være nyttig hvis gass og renset bensin er utilgjengelig.

Den krever likevel litt ekstra. Når man skifter dyse må man være forsiktig så ikke nålen tipper ut. Dette går stort sett helt fint, selv om det per nå burde være viden kjent at den ene delen av testpanelet har en egen evne til å miste det meste. Hun heter ikke Ole.

Det ble møkkete. Forholdsvis fort. Men den ble også satt i ordentlig fyr og flamme. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Den andre delen av testpanelet har derimot en like sterk evne til å sette ting ordentlig i fyr og flamme. Og dermed kan vi – til tross for å ha anvendt renset bensin – vise hvor møkkete brennerne kan bli. Og ikke minst hvorfor man ikke skal la for mye bensin renne ned i fatet.

Heldigvis burde dette være forholdsvis enkelt å unngå, da den i motsetning til to andre brennere i testen, kun har én ventil å forhold seg til.

Beina er ikke like stødig som hos Primus og Kovea, men vi var heller aldri redd for at den skulle kvelve, med sine ben og armer på ca 19 centimeter i diameter. Dessuten hadde den en gjennomsnittlig brenntid på 8,7 minutter på 1 liter vann ute i det fri, hvilket ikke bare er anstendig, men også bedre enn testvinneren. Så hvis det skulle levne noen tvil om kvaliteten på brenneren: den er helt konge.

8 Meget bra Lagre Sammenlign MSR WhisperLite Universal annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2799 hos Milrab Sjekk nå 8 Meget bra sitat MSR sin brenner er en tillitsvekkende klassiker Fordeler + Flasken har barnesikring

+ Kan brenne på en rekke typer brensel (tre dyser følger med)

+ Kun én ventil å forholde seg til

+ Fremstår solid nok til å holde i årevis

+ Kommer med eget stativ til gassbokser Ting å tenke på — Flaske må kjøpes i tillegg

— Noe klønete demontering av dyse (nålen kan falle ut)

— Mulig irritasjonsmoment å måtte bytte dyser

— Krever egen pumpe for minusgrader

Optimus Polaris Optifuel

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Dessverre er ikke dette en designkonkurranse, for da hadde Optimus ligget enda nærmere toppen. Foruten at den bare ser sykt bra ut med sine S-formede ben og grønne ventil, så legger bena seg som en tettpakket sirkel rundt brennerhodet når den pakkes sammen. Det er designmessig perfeksjon.

Problemet er bare at den ikke er den mest stødige, trolig nettopp på grunn av formen. Med det sagt, det er langt fra så ustødig som vi opplevde gassbrenneren fra Optimus å være, og det var aldri noen fare for at den skulle tippe over ende. Men den er ikke like standhaftig som øvrige brennere.

Den har derimot den fordelen at du ikke trenger å skifte dyse for å brenne gass eller bensin. Og i motsetning til andre brennere med samme manglende dysebytte, hvor man kun kan brenne på gass og renset bensin, hevder Optimus at du skal kunne brenne parafin, diesel og flybensin også – alt uten å skifte dyse. Vi har til gjengjeld å teste akkurat dette, men vi tror dem likevel når de sier det. Likevel, dette krever uansett at man er ekstra nøye med rengjøringen.

Den har også tydelig markering for «ON»/«OFF» (på/av) på pumpens topp, slik at det ikke skulle være noen tvil hvilken vei flasken skal ligge til enhver tid.

8 Meget bra Lagre Sammenlign Optimus Polaris Optifuel annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Utrolig smart brenner - en rekke typer brensel uten dyseskifting Fordeler + Flasken har barnesikring

+ Trenger ikke skifte dyse mellom gass og bensin

+ Kan brenne på en rekke typer brensel

+ Tydelig «på»/«av» merker på flasken Ting å tenke på — Flaske må kjøpes i tillegg

— Står noe ustøtt

— Doble ventiler er irriterende

Soto StormBreaker Combo

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Sotos brenner er den desidert mest intuitive brenneren. Foruten at den er den eneste brenneren som ikke krever forvarming (!), så trenger den heller ikke å skifte dyse mellom gass og renset bensin. I tillegg bare drar ut slangen og plugger den inn i ønsket utgang - være det seg for gass eller pumpe for bensin.

Men best av alt er selve instruksjonshjulet øverst på pumpen. For den forteller deg nøyaktig hva du skal gjøre. Sørg for at den står på «Stop» før du trekker ut selve hjulet for å ta den i bruk. Vri så til «Start», tenn på og vent til flammen gir seg. Juster styrken opp og ned ved å vri mot «Run». For å avslutte skrur du hjulet mot «Air» for å slippe inn luft og stenge av tilgangen til brensel. Det er tomt for brensel når flammene har gitt seg, og du skrur hjulet tilbake til «Stop» før du trykker det inn. Voila. Ferdig.

Den er enkel på alle mulige måter. Dessverre gjelder det også kjelestøtten - eller beina. De er slanke, urillede på toppen, og er ikke bare litt ustø, men selve konstruksjonen fremstår også noe vaklevoren.

Men for dem som har sin første runde med en multifuelbrenner, vil vi likevel tro denne brenneren er et godt alternativ.

7.5 Bra Lagre Sammenlign Soto StormBreaker Combo annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Utrolig smarte og intuitive løsninger Fordeler + Krever ikke forvarming

+ Trenger ikke skifte dyse mellom gass og bensin

+ Et beskrivende skruhjul for å slå av/på og ventilere

+ Kommer med flaske

+ Kun én ventil å forholde seg til Ting å tenke på — Beina fremstår for lette og ustabile

— Brenner ikke særlig effektiv

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Primus OmniFuel II w/ Fuel Bottle Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse MSR WhisperLite Universal Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Optimus Polaris Optifuel Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Soto StormBreaker Combo Forrige Neste

Mer om Drivstoff