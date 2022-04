Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Terrassevarmere 202

Test av terrassevarmere: Disse forlenger utesesongen i begge ender

En god terrassevarmer kan forlenge sesongen både før og etter sommeren. Vi har testet fem frittstående varmere som hverken må skrus på vegg eller i tak.

Oppdatert mars 2022: Vi har testet flere terrassevarmere og har med fem nye modeller, blant annet to modeller med 360 graders rotasjon, en med tidsur for automatisk avstengning og en modell designet som en lampe.

Enten det er høst, vår eller kalde sommernetter - kan det være fint å sitte ute litt lenger enn været ellers skulle tilsi.

En terrassevarmer gjør det ikke mulig å hygge seg utendørs året rundt. Eller rettere sagt: Den kan absolutt brukes til å holde varmen mens man heller nedpå morgenkaffen eller tar en luftepause, men først og fremst brukes den til å forlenge sommeren en måned eller to i hver ende.

Hvor komplisert kan det egentlig være å velge riktig terrassevarmer? Vel, spenn fast setebeltet og hold deg godt fast, for sjeldent har en produktkategori som høres så tilsynelatende enkel ut vist seg å være såpass innviklet. Vi skal gjøre et forsøk på å oppsummere hovedpoengene på enklest mulig måte, men er du interessert i å grave deg lenger ned i materien kan vi anbefale Forbrukerrådets store terrassevarmerguide som du kan finne her.

Varmetrådene på kortbølgevarmere kan avgi ganske mye lys. Her modellen fra Mill.

Kort-, mellom- eller langbølge

Varme er ikke bare varme. Å varme opp noe innendørs og utendørs krever to radikalt forskjellige tilnærmingsmåter. Sunn fornuft forteller de fleste av oss at det for eksempel ville vært utrolig ineffektivt å bruke en panelovn utendørs. Det er fordi en panelovn produserer såkalt konveksjonsvarme, det vil si at den varmer opp luften rundt deg. Terrassevarmere derimot produserer hovedsakelig infrarød strålevarme (ofte forkortet IR). IR fungerer på den måten at den varmer det den treffer direkte (slik som solen). Fordelen med det er at varmen ikke forsvinner på veien fra apparatet til deg.

For å gjøre det enda litt mer innviklet er det sånn at IR kan produsere kort-, mellom- eller langbølget stråling. Langbølget passer ikke til utendørs bruk, så derfor kommer terrassevarmere med enten kortbølge eller mellombølge. Det vi la merke til i denne testen er at selve varmeopplevelsen oppleves veldig forskjellig på de to ulike bølgelengdene.

Hvis vi skal forsøke oss på en sammenligning kan man si at kortbølge minner om den varmen du opplever fra solen, mens mellombølge minner mer om varmen fra for eksempel et åpent ildsted.

I tillegg til selve varmeopplevelsen er det også andre viktige forskjeller:

Kortbølge Mellombølge Full varmeeffekt på et par sekunder Full varmeeffekt på cirka ett minutt Kan lyse sterkt Mindre lys Lite konveksjonsvarme Større andel konveksjonsvarme Kortere levetid Lengre levetid Lite påvirket av vind Mer påvirket av vind

Slik testet vi Terrassevarmerne i denne testen er testet på en utebalkong vendt mot en bakgård der det kan blåse litt til tider. Hvor mye det blåser har ganske mye å si for denne type test, så her har vi vært påpasselige på å sørge for at dagene vi testet hadde noenlunde samme vindforhold. Den viktigste egenskapen til en terrassevarmer er naturligvis at den skal varme godt, derfor vil varmeeffekten være det absolutt viktigste kriteriet i testen. Det er naturligvis utendørs resultatene i denne testen gjelder, men for ordens skyld har vi også slått på varmerne innendørs for å kjenne på hvor stor innvirkning utetemperatur og spesielt luftbevegelser har for varmeopplevelsen. I tillegg har vi også undersøkt hvor mye lys de ulike terrassevarmerne produserer. Generelt sett kan man si at kortbølge produserer et rødere og sterkere lys enn mellombølge, som har et mer varmt oransjepreget lys. En annen viktig faktor er hvor godt terrassevarmerne tåler regn og annen påkjenning? For å finne nærmere ut av det har vi sett på de ulike modellenes IP-grad. IP-systemet er en internasjonal sertifiseringsordning som sier noe om hvor godt elektrisk utstyr tåler påkjenning fra faste gjenstander (for eksempel støv eller insekter) og vann. IP-graden består av to tall der det første sier noe om faste objekter og det andre taller sier noe om vann. For å ta et eksempel så har en Galaxy S9 IP-grad 68, noe som betyr at den er helt støvtett og skal tåle «varig neddykking» under vann. Så heftig er ikke terrassevarmerne i denne testen isolert, men vi setter pris på om varmeren kan tåle et kraftig regnskyll. Det siste viktige punktet vi har sett på er varmerens levetid. Her har vi tatt utgangspunkt i den oppgitte levetiden fra produsenten. Det er kjedelig å måtte kassere en terrassevarmer fordi røret slutter å virke etter et år eller to, så derfor har vi tillegg til levetid undersøkt hvor vanskelig det er å skifte varmerør og om dette er mulig å gjøre på egen hånd. Det er bra for både lommeboken og miljøet. Mer +

Her er de nye terrassevarmerne som ble testet i 2021.

Et par ting å være oppmerksom på

Hvorfor ryker sikringen? Fordi enkelte kortbølgevarmere bruker mer strøm i oppstartsfasen enn det som er oppgitt som terrassevarmerens effekt (watt-styrke), kan det være behov for trege sikringer (altså sikringer som tåler et par sekunders effekt over grensen før den går).

Hvorfor er ledningen så kort? På grunn av ulike regler som gjelder elektriske apparater er maksimal lengde du finner på en terrassevarmer 1,9 meter. For å gjøre det enda litt vanskeligere skal man som hovedregel ikke bruke skjøteledninger på apparater som bruker over 1000 watt.

Kan jeg bli solbrent av kortbølgevarmere? Kommer man for nært kan selvfølgelig selve varmen skade deg og huden din, men de infrarøde strålene gjør deg ikke solbrent. Det er det de ultrafiolette strålene (UV-stråler) fra solen som gjør.

Hvorfor blir jeg varm på hodet, men ikke på beina? Ja, det høres kanskje selvfølgelig ut, men vi nevner det likevel: Opplevelsen av å bruke en terrassevarmer som henger horisontalt er veldig forskjellig fra å bruke en som står vertikalt. Hva som passer deg kommer helt an på hvordan utestedet ditt ser ut og hva du har behov for.

Stropper gjør terrassevarmerne enkle å flytte rundt på.

Til sammen har vi testet elleve modeller av typen som kan stå av seg selv (eller henges på stativ) med effekt på maks 2.000 watt. Nedenfor har du en oversikt over modellene som er testet:

- Product Eva Solo HeatUp Jula Anslut 2000 W Mill CB2000FLOOR Mill CB2000PLUSS Norveco Star 20 DTS Opranic THOR20XR Nordic Season Bjørvika 360 Nordic Season Frognerkilen Terrassevarmer 700W Clas Ohlson Terrassevarmer med tidsur 900W Clas Ohlson Osjord terrassevarmer el 800W annonse Pris 3 995,- - 2 490,- 1 590,- 1 189,- 1 999,- 1 249,- 1 790,- - 599,- 1 399,- Pris testet 3999,- 699,- 2999,- 1795,- (u/stativ) 1599,- 2999,- 1249,- 1790,- 649,- 500,- 999,- Type IR kortbølge IR langbølge IR kortbølge IR kortbølge IR mellombølge IR mellombølge IR lang/mellombølge IR mellom/kortbølge IR lang/mellombølge IR mellombølge IR lang/mellombølge Type rør Golden tube - Golden tube Golden tube - - Karbon Halogen Karbon Karbon Karbon Form Vertikal gulvstående Horisontal stativ Vertikal gulvstående Horisontal vegg/stativ Horisontal vegg/stativ Vertikal gulvstående Vertikal gulvstående Lampeform/gulvstående Vertikal gulvstående Vertikal gulvstående Vertikal gulvstående Maks effekt 1500W 2000W 2000W 2000W 2000W 2000W 1200W 1500W 700W 900W 800W Antall varmesteg 3 steg 2 steg 6 steg 6 steg Termostat 5 steg 2 1 2 1 1 Estimert levetid 5000 timer 6000 timer 5000 timer 5000 timer 6000 timer 10000 timer Minst 3000 timer Minst 3000 timer Ikke oppgitt Ikke oppgitt 10.000 timer Bytte varmerør? Bytt Ja, selv Ja, selv Ja, selv Ja, selv Ja, selv Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Behov for trege sikringer? Sannsynlig ikke på grunn av lavere effekt Ikke relevant Bytt Bytt Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Lysstyrke Middels Lav Middels Middels Lav Lav Lav Lav Lav Lav Lav Lyd Lydløs Lydløs Lydløs Lydløs Litt på lav effekt Litt på lav effekt Lydløs Lydløs Lydløs Lydløs Lydløs IP-sertifisering IPX4 IP24 IP65 IP65 IPX4 IP34 IPX4 IPX4 IPX4 IP20 IP44 Tilbehør - Stativ Fjernkontroll Fjernkontroll Stativ Fjernkontroll - - - - -

Oppsummert

Begynner man å lese om varmeteknologi og terrassevarmere på nett er det lett å gå seg vill i informasjonsjungelen. Ulike produsenter har ulik varmefilosofi, og hver og en av dem vil påstå at deres type varme er best. Sannheten er at hverken kortbølgevarme eller mellombølgevarme er «best». Men det er viktig å understreke at de passer til ulike formål.

Vår konklusjon er at kortbølgevarmere er det tryggeste valget om du er usikker på hva du trenger. En kortbølgevarmer kan brukes både om det blåser eller om det er vindstille. En mellombølgevarmer derimot er mer sårbar for vind. Mill CB2000Floor er vår testvinner fordi den er en effektiv terrassevarmer og fordi den ikke har noen av de typiske problemene kortbølgevarmere ofte har.

Selv om det var en kortbølgevarmer som stakk av med topplasseringen betyr ikke det at vi avskriver mellombølgevarmere. Vet du at du skal bruke varmeren din på et skjermet eller lukket utested (telt til bobil eller lignende) kan disse være gode alternativer. Et godt eksempel på det er modellen Nordic Season Bjørvika 360 som med sin lille størrelse, gode varmeeffekt og smarte design passer perfekt under terrassebordet. Derfor stakk denne modellen av med vårt «Godt kjøp»-stempel.

Testvinneren: Mill CB2000Floor – En utmerket varmer

Det norske selskapet Mill er kjent for sine mange ulike typer varmeovner. I denne testen har vi med to varianter til utendørs bruk: CB2000PLUSS som kan monteres på vegg eller stativ og CB2000FLOOR som er en frittstående modell. Utover form (pluss-modellen henges vertikalt og er noe kortere), er det ikke så mye som skiller de to modellene. Begge varianter har en effekt på 2000W, begge sender ut kortbølger og begge har egen fjernkontroll med av/på-knapp og justering av varme.

Idet vi setter på CB2000FLOOR kjenner vi varmen på kroppen i løpet av sekunder. Varmen er behagelig og god og gjør deg varm på en diskré måte som ikke er for intens. Som vi også nevnte i innledningen minner denne kortbølgevarmen om varmen du opplever på en solfylt sommerdag. Det er fordi den infrarøde strålingen fra denne type terrassevarmer er den samme typen som du også får fra solen. At dette er en kortbølgevarmer merket vi spesielt godt når det blåste litt. Vi ble naturligvis kaldere på huden, men man kunne legge merke til at varmestrålene ikke lot seg påvirke av vinden.

Modellen har seks varmenivåer som man enkelt kan regulere opp eller ned med fjernkontrollen. Vi kunne kanskje ønsket en indikator på enten fjernkontrollen eller selve varmeren på hvilket nivå varmen sto på. Vi opplevde også at det kunne være litt vrient å sikte seg inn med fjernkontrollen, men dette blir bare småplukk.

En vanlig utfordring på en del kortbølgevarmere er at lyset fra varmerøret kan være intenst. Her opplevde vi ikke det som noe stort problem. Ja, lyset har en relativt sterk rødlig farge, men sjenerende er det ikke for oss, selv om vi naturligvis ikke kan snakke for alle. Både Floor- og Plussvarianten har såkalt ULG-varmerør (Ultra Low Glare) som reduserer lysstyrken betraktelig.

Mill CB2000Floor er et produkt som virker veldig gjennomtenkt. Modellen gir mye varme, også når det blåser. Den kan brukes med vanlige (ikke-trege) sikringer, og med en IP-grad på 65 tåler den all slags vær. Det første tallet forteller at produktet er støvtett, mens 5-tallet betyr at den tåler vann i form av «spyling fra alle kanter». Sammen med Mill sin Pluss-modell er dette testens høyeste IP-grad.

Vi finner også lite annet å sette fingeren på. Varmeren lager ingen lyd (som enkelte andre i denne testen) og den er enkel å flytte rundt. Levetiden på varmerøret (oppgitt til 5.000 timer) er heller ingen ting å bekymre seg over. Mill oppgir at man fint kan kjøpe og sette i nytt varmerør på egen hånd. Mill er ingen nykommer når det kommer til varme, og her skinner erfaringen deres om varmeprodukter tydelig igjennom.

9 Imponerende Mill CB2000FLOOR annonse 2 490,- Sjekk nå 2 799,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " En nærmest komplett kortbølgevarmer " Fordeler Krysse av Gir mye varme

Krysse av Tåler godt vind og vær

Krysse av Lager ingen lyd

Krysse av Man kan bytte varmerør selv

Krysse av Ikke behov for trege sikringer Ting å tenke på Bytt Middels sterkt lys

Nordic Season Bjørvika 360 - det smarteste designet

Nordic Season Bjørvika 360 har flere egenskaper som i kombinasjon gjør den til en terrassevarmer som skiller seg positivt ut. For det første er den lav og for det andre har den roteringsfunksjon opp til 360 grader. Det gjør at den kan plasseres under bordet og at varmen fordeles jevnt utover. Siden varmeren bruker mellombølge-teknologi gir den fra seg ganske mye konveksjonsvarme som stiger til værs - men her utnyttes altså denne varmen gjennom et smart og gjennomtenkt design. Her er det faktisk en fordel at varmeren bruker mellombølge-teknologi siden det gjør at varmeren sprer varmen på en annen måte enn om det kun var snakk om strålevarme. Denne varmeren fra Nordic Season er ikke den eneste med 360-graders rotering i testen, også en 700 W varmer fra Clas Ohlson et designet på denne måten. Her er imidlertid varmenivået en god del lavere.

Nordic Season Bjørvika 360 er også utrolig enkel å ta i bruk. Den har fire innstillinger som gjør at den kan stilles inn på lav eller høy effekt, med eller uten rotering. I tillegg er det mulig å justere i hvor stor grad den skal rotere. Det gjør at den er enkel å justere med tanke på hvor mange som sitter rundt bordet. At den har roteringsfunksjonen gjør at man også kan stoppe den i hvilken som helst posisjon. Dermed slipper man å flytte så mye rundt på varmeren.

I innledningen til denne testen sammenlignet vi varmen fra mellombølgevarmere med varmen fra et åpent ildsted. Med Nordic Season Bjørvika 360 er altså det åpne ildstedet plassert rett under bordet ditt og gir - i likhet med et ildsted - varme i alle retninger. Det er en god og smart løsning. Det eneste som trekker noe ned er at varmeeffekten gjerne kunne ha vært enda noe høyere. Det samme gjelder IP-graden. Denne modellen er sprutsikker, men ikke spylesikker. Det må også sies at det ikke er mulig å skifte varmerørene (i hvert fall ikke selv) på denne modellen. I følge leverandør ville et bytte oversteget prisen av å kjøpe en ny varmer.

Nordic Season Bjørvika 360 imponerer. Samtidig er det viktig å nevne at denne - i likhet med de fleste gulvstående modeller - passer aller best i kombinasjon med for eksempel en vegghengt modell som gir varme ovenfra. Dette kommer selvfølgelig an på hvor varmt man ønsker det, men skal man sitte god og varm på verandaen utover høsten vil det neppe holde med kun én terrassevarmer uansett hvor god den er.

9 Imponerende Nordic Season Bjørvika 360 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Et kjempesmart design gjør dette til en vinner under terrassebordet. " Fordeler Krysse av Smart design som utnytter den overflødige varmen

Krysse av Gir mye varme

Krysse av Lite utsatt for vind/kan stå skjermet

Krysse av Lager ingen lyd

Krysse av Behagelig lys

Krysse av Kjempegod brukervennlighet Ting å tenke på Bytt Kunne vært enda varmere

Bytt Kan ikke bytte varmerør selv

Mill CB2000Pluss – et godt alternativ

Mill CB2000Pluss er på mange måter lik den gulvstående FLOOR-modellen til Mill. Forskjellen er at denne er noe kortere (mer varme fordelt utover mindre flate) og at den er ment å installeres horisontalt enten på stativ eller på vegg. Vi brukte «Mill Cb Stand» i denne testen, og standen blir derfor også en del av vurderingen.

Mills CBStand kan ikke justeres i høyden. Ei heller kan vinkelen på varmeren justeres.

Først et par ord om selve stativet. Stativet er stødig og robust, men også ganske tungt. Det kan naturligvis ikke trekkes frem som noe negativt siden det aller viktigste er at det ikke faller over ende, men det gjør likevel at terrassevarmeren ikke blir like mobil. Så har du behov for å flytte rundt på varmeren ville vi nok heller valgt Floor-modellen. Stativet kan heller ikke høydejusteres, men heldigvis er det mulig å justere vinkelen på selve varmeren.

Varmeopplevelsen på Pluss-modellen er omtrent den samme som på Floor. Varmen er noe mer konsentrert, og lysstyrken er omtrent den samme (denne har også såkalt Ultra Low Glare-varmerør). Den store forskjellen ligger i hvordan varmen distribueres. Her kommer den ovenfra og det vil være individuelt hvordan dette oppleves. Vi synes nok at Floor-modellen fungerer bedre siden varmekilden da kan plasseres nærmere. Men som nevnt, dette kommer helt an på hva slags behov man har og hvordan uteområdet ser ut.

I likhet med Floor-varianten har også denne modellen IP-grad 65. Det vil si at den er støvtett og at den skal tåle å bli nedspylt av vann. Vi vil nok ikke anbefalt å bruke hageslangen til vask, men denne skal i det minste tåle kraftig regn. Utover dette kan vi bare gjenta det vi skrev om CB2000Floor. Varmerøret har en forventet levetid på cirka 5000 timer, og kan lett skiftes ut på egen hånd. Modellen kommer i både sort og aluminium. Stativ må kjøpes separat.

Et minus er at den ikke har veltesikring. Det er greit nok siden denne først og fremst er ment til å henges opp. Likevel kan det være verdt å merke seg, spesielt hvis man planlegger å bruke denne på stativ.

8.5 Meget bra Mill CB2000PLUSS annonse 1 590,- Sjekk nå 1 590,- Sjekk nå 1 659,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " En veldig god kortbølgevarmer som kan monteres på vegg eller settes på stativ " Fordeler Krysse av Gir mye varme

Krysse av Tåler godt vind

Krysse av Tåler all slags vær

Krysse av Lager ingen lyd

Krysse av Man kan bytte varmerør selv

Krysse av Ikke behov for trege sikringer Ting å tenke på Bytt Middels sterkt lys

Bytt Det tilhørende stativet kan ikke høydejusteres

Opranic Thor 20XR-B – best for skjermede områder

Det er mye positivt å si om terrassevarmeren Opranic Thor: med sine 2000W gir den mye varme (når det er vindstille), den er lett i vekt og enkel å flytte rundt på, den har svært lang levetid (ca. 10.000 timer), den har trinnvis varme (og ikke termostat), og den har testens videste åpning, noe som gjør at den fordeler varmen godt ut til sidene.

Varmeren har to varmerør – et større bak og et mindre foran. Kroppen er i sort aluminium, selv om vi må være ærlige og si at materialet minner mer om hard plast. Varmeren fra Eva Solo for eksempel kommer også i aluminium, men føles mye mer robust enn denne. Varmeren har en holder for fjernkontrollen, men det er ikke meningen at man skal bruke denne mens varmeren er på (noe det også står i bruksanvisningen).

Hvorvidt det er en god idé med fjernkontroll-holder på en terrassevarmer får være opp til den enkelte, det er uansett verdt å være oppmerksom på. Når det kommer til beskyttelse mot vann og støv så er IP-graden oppgitt til 34, noe som vil si at den tåler «vannsprut», men ikke «spyling». Varmeren har også veltesikring. Den slår ut nesten umiddelbart når man skubber borti, noe som for så vidt er greit siden man uansett ikke skal flytte på varmeren mens den er på.

I denne testen har vi testet på en balkong med noe vind. Erfaringen vår er at kortbølgevarmere klarer seg bedre og gir en bedre varmefølelse når det blåser. Opranic Thor, som er en mellombølgevarmer, er ikke noe unntak. Når vinden tar skikkelig tak, så forsvinner også en del av varmen.

Men når det er sagt så er det enkelte som ikke er så glad i følelsen man får av kortbølget varme, og da vil Opranic Thor være et godt alternativ, spesielt om du har tenkt å bruke den på et skjermet uteområde eller for eksempel i telt til bobil.

8 Meget bra Opranic THOR20XR annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Topp mellombølgevarmer som er aller best på skjermet sted " Fordeler Krysse av Gir mye varme

Krysse av Tåler det meste av vær

Krysse av Behagelig lys

Krysse av Man kan bytte varmerør selv Ting å tenke på Bytt Varme påvirkes av vind

Bytt Lager litt lyd

Terrassevarmer 700W Clas Ohlson - smart design, men litt svak varme

Denne terrassevarmeren fra Clas Ohlson er tilnærmet identisk med Nordic Season Bjørvika 360, bare mindre i størrelse og med lavere effekt. I likhet med Bjørvika-modellen har den to effektnivåer som kan brukes med eller uten rotering. Vi liker valgfriheten, for sitter man kun på den ene siden av bordet er det meningsløst med rotering - det sier kanskje seg selv, men vi har vært borti verre designblemmer.

På denne modellen fra Clas Ohlson oppleves imidlertid varmeeffekten som litt for lav. Jo, varmen fordeles godt rundt, og det smarte designet gjør at den overflødige konveksjonsvarmen (som ellers ville gått til spille) blir utnyttet. Men det er for lite av den. Når det er sagt så er dette en såpass billig modell at man fint kan gå til innkjøp av flere stykker, og skal man bruke varmerne under et langbord kan dette faktisk være et bedre alternativ enn Nordic Season.

Denne modellen fra Clas Ohlson er en god terrassevarmer som utnytter sin relativt lave varmeeffekt godt. Den avgir også lite lys og er lydløs. Vi vil allikevel tro at Nordic Season Bjørvika 360 vil være et bedre alternativ for de aller fleste, simpelthen fordi den avgir mer varme.

8 Meget bra Terrassevarmer 700 W Clas Ohlson annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Denne terrassevarmeren fra Clas Ohlson har et smart design, men en litt lav varmeeffekt. " Fordeler Krysse av Smart design som utnytter den overflødige varmen

Krysse av Lite utsatt for vind/kan stå skjermet

Krysse av Lager ingen lyd

Krysse av Behagelig lys

Krysse av Kjempegod brukervennlighet Ting å tenke på Bytt Noe lav varmeeffekt

Bytt Kan ikke bytte varmerør selv

Eva Solo HeatUp Patio heater – pen, dyr og kanskje litt svak

Denne terrassevarmeren fra Eva Solo gir et stødig førsteinntrykk. Dette er en robust kortbølgevarmer med flott design. Varmerøret er av typen ULG (Ultra Low Glare) som også finnes på varmerne fra Mill, og effekten er på 1500 watt. Idet vi setter på kjenner vi varmen nesten momentant, og varmefølelsen har denne distinkte kortbølge-kvaliteten. Her spiller det liten rolle om det blåser, varmen når frem uansett. Lyset, som på en del kortbølgevarmere kan være sjenerende, opplever vi ikke som noe problem her.

Det må sies at vi kanskje synes at effekten på 1500 watt er litt i det minste laget, og vi kjenner tydelig forskjell på denne og Mill sine modeller på 2000 watt. På mildere dager vil nok dette holde, men nå som det har blitt ganske mye kaldere i lufta trenger man all effekten man kan få. Ser man på prisen, som i skrivende stund ligger på mellom fire og fem tusen kroner, må man nok konkludere med at Eva Solo gir minst varme for pengene i denne testen. Her betaler man for designet, som riktignok må sies at er flott. De lavere varmegradene, som ligger på 500 watt og 1000 watt, er for virkelig milde høstkvelder.

Når det gjelder varmerøret så er ikke dette mulig å bytte. Levetiden er oppgitt til 5.000 timer, noe som burde holde i hvert fall noen år, men når det gjelder et såpass kostbart produkt som dette kunne vi ønske at levetiden var lenger. Varmeren har heller ikke fjernkontroll og IP-graden (altså hvor godt den tåler vann/regn) er ett hakk lavere enn på testvinneren fra Mill. Bortsett fra dette så er Eva Solo HeatUp Patio heater et solid produkt.

7.5 Bra Eva Solo HeatUp annonse 3 995,- Sjekk nå 3 999,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " En flott designet kortbølgevarmer med litt lav varme og noe kort levetid " Fordeler Krysse av Gir grei varme

Krysse av Tåler godt vind og det meste av vær

Krysse av Lager ingen lyd

Krysse av Robust

Krysse av Pent design Ting å tenke på Bytt Ikke mulig å skifte varmerør

Bytt Litt lav varmeeffekt

Bytt Middels sterkt lys

Nordic Season Frognerkilen - en diger terrassevarmer med kult design

Nordic Season sin Frognerkilen terrassevarmer minner om en gigantisk lampe og skiller seg - i hvert fall designmessig - ut blant de terrassevarmerne vi har hatt inne til test. Med sine 225 cm er den også betydelig høyere og større enn produktbildene skulle tilsi. Akkurat det skal vi naturligvis ikke bruke imot modellen, men her er det allikevel greit å være oppmerksom på at man helst burde ha tilgjengelig et større uteområde.

Design vil alltid være smak og behag, men vi likte lampeformen veldig godt. Ikke bare ser denne terrassevarmeren bra ut, formen gjør også at varmen spres på en god måte. Når det er sagt så er det dessverre ikke mulig å justere varmeren i høyden, noe som gjør at den føles litt langt unna når man sitter ned. Effekten på 1500 W føles også i minste laget og varmerens halogen-lampe avgir også en del varme som går til spille om man bruker den utendørs. Selve lampehodet kan riktignok justeres, men vi kunne ønske at høyden også kunne settes lavere.

Utover det er dette altså en smart designet terrassevarmer. Den avgir lite lys og ingen lyd. Den har også et behagelig lys og en snor for å slå av og på uten å måtte fikle med en vanskelig tilgjengelig bryter. Varmeren er forholdsvis lett i vekt - spesielt med tanke på størrelsen - men kan skrus fast til terrassegulvet hvis man ønsker det.

Allikevel må vi si at varmeren skuffer litt alt i alt. Designet er kjempekult, men den opplevde varmeeffekten er noe lav. Enda høyere effekt, kanskje en annen lampe-teknologi (som avgir mindre konveksjonsvarme), samt muligheten til å justere høyden ville gjort dette til en enda bedre modell.

7.5 Bra Nordic Season Frognerkilen annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " En kjempestor terrassevarmer med spesielt design som passer best hvis du har mye plass. " Fordeler Krysse av Kult "lampe"-design

Krysse av Gir mye varme

Krysse av Behagelig lys

Krysse av Kan fungere som utelys i tillegg til å være varmer Ting å tenke på Bytt Ikke mulig å justere i høyden

Bytt Varmekilden plassert langt unna

Bytt For stor for mange

Bytt Mye varme går til spille utendørs

Norveco Star 20 DTS – rimelig og med stativ

Norveco Star 20 DTS er en mellombølgevarmer med effekt på 2.000 watt. Den kan monteres på vegg, i taket eller på medfølgende stativ. Til denne testen har vi brukt stativ, så først et par ord om selve stativet. Den eneste sammenligningen vi har er stativet til Mill som ble brukt til deres Pluss-modell. Norveco-stativet er kanskje ikke like «pent» (dette er smak og behag, vi gir ikke stilkarakterer i denne testen), men det har andre fordeler som Mill-stativet ikke har.

Norveco-varmeren kommer med et smart og praktisk stativ.

For det første så kan det høydejusteres. For det andre så er det mye lettere i vekt uten at sikkerheten kompromitteres – her går føttene ut i en bred vifteform, noe som gjør den minst like veltesikker. Og skulle uhellet være ute så har denne, i motsetning til Mills modell, veltesikring. Stativet har også en «knekk» på toppen som gir en veldig god vektfordeling.

Norveco Star 20 DTS gir ekstremt mye varme – innendørs, vel å merke. Ute derimot, forsvant veldig mye av varmen før den nådde frem. Vi merket at avstanden her hadde ekstremt mye å si. Når vi satt nært fungerte den som en ovn, men med bare litt avstand forsvant veldig mye av varmen. Dette er helt klart en ovn for skjermede, helst lukkede, utesteder. Det at varmeren kommer med termostat underbygger også dette poenget. Termostat gir mye mening innendørs, men ikke utendørs.

Norveco Star er veldig stor i størrelsen (ca. 78 cm lang, 16 cm bred) og lysflaten, spesielt på grunn av det bakre lysrøret, er også stor. Men selv om lysflaten er stor, er lyset behagelig oransje. En vanlig fordel med mellombølgevarmere er nettopp dette – at de generelt gir fra seg mindre og mer behagelig lys enn kortbølgevarmere. Lyd derimot, produserer denne mer av. Varmeren gir tidvis fra seg en svak summelyd som kanskje kan irritere enkelte på stille høstkvelder.

Norveco Star er en helt grei terrassevarmer som er best på skjermede og lune uteområder. Stativ medfølger dessuten og prisen er lav.

7.5 Bra Norveco Star 20 DTS annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " En god mellombølgevarmer med smart stativ " Fordeler Krysse av Gir mye varme

Krysse av Tåler det meste av vær

Krysse av Behagelig lys

Krysse av Man kan bytte varmerør selv

Krysse av Smart stativ Ting å tenke på Bytt Varme påvirkes en del av vind

Bytt Lager litt lyd

Bytt Kommer med termostat

Terrassevarmer med tidsur, 900 W Clas Ohlson - eneste med automatisk avstengning

Denne terrassevarmeren med tidsur fra Clas Ohlson gjør et labert førsteinntrykk. Den har nemlig en ustødig fot som gjør at den vingler. Vi gjorde et forsøk med å skru til skruene på undersiden, men endte med å skru skruene for langt inn siden de ikke stoppet naturlig. Det er vanskelig å si om dette er et typisk problem med modellen, eller om det kun gjelder den varmeren vi fikk tilsendt. Allikevel fungerer det fint å bruke varmeren. Den har dessuten veltesikring, så en ustødig fot er kanskje irriterende, men ikke brannfarlig.

Det unike med denne modellen er at den kommer med tidsur som kan stilles inn på opp til 2 timer. Det er nyttig i tilfelle man skulle glemme å slå av apparatet. Nå skal det sies at en terrassevarmer avgir ganske mye lys, så å glemme å slå den av skal litt til. Allikevel skader det ikke å ha en slik funksjon, og dette er den eneste modellen i testen som har dette.

Når det kommer til vær-bestandighet stusser vi over at oppgitt IP-grad kun er på IP20. Det er veldig lavt og vil tilsi at denne modellen kun er ment for innendørs bruk - som for eksempel innglassert balkong eller lignende. Det begrenser bruken veldig og er et viktig punkt å være klar over før et eventuelt innkjøp av denne modellen.

Når det er sagt så fungerer varmeren godt, og med sine 900 W gir den greit med varme. Den har dessuten også rotering på 90 grader som sprer varmen godt. I tillegg lager den ingen lyd og har et behagelig lys. En ganske standard mellombølgevarmer med andre ord - men som kun kan brukes innendørs.

6.5 Helt greit Clas Ohlson Terrassevarmer Med Tidsur 900W annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " En helt grei terrassevarmer med tidsur for automatisk avstengning. " Fordeler Krysse av Gir grei varme

Krysse av Sveipende bevegelser (90 grader)

Krysse av Har tidsur som slår den av automatisk etter gitt tid

Krysse av Lager ingen lyd

Krysse av Behagelig lys Ting å tenke på Bytt Ustødig fot

Bytt Svært lav IP-grad (Kan kun brukes innendørs)

Bytt Grei, men ikke sterk varmeeffekt

Osjord terrassevarmer el 800W

Produktbilder kan være misvisende hvis man ikke ser nøye på målene som er oppgitt. Mens Nordic Season Frognerkilen nærmest var dobbelt så stor som det vi så for oss, er denne modellen fra Maxbo rundt halvparten av forventet størrelse. Men som Bjørvika-modellen i denne testen på eksemplarisk måte viste oss, har ikke alltid størrelse så mye å si - i hvert fall ikke når det kommer til terrassevarmere. En liten terrassevarmer kan gi godt med varme, bare den er smart designet. Osjord terrassevarmer er dessverre ikke det - eller rettere sagt: den har et design vi tror ikke vil passe de aller fleste.

Som eneste modell i denne testen varmer den nemlig i alle retninger. Så sitter man samlet rundt et bord eller i en sofagruppe vil halvparten av varmen forsvinne i feil retning. Sitter man spredt vil kanskje utformingen fungere greit, men samtidig har denne varmeren altfor lav effekt til at den kan brukes alene. Med sine 60 cm i høyden vil den kanskje passe under noen bord, men her er det viktig å passe på så det ikke oppstår brannfarlige situasjoner.

Vi har fått oppgitt en levetid på opptil 10.000 timer. Det høres ut som et høyt estimat. Røret er laget av karbon, så det er liten grunn til at akkurat denne modellen vil kunne leve mye lenger enn de andre modellene med karbonrør. Generelt sett vil levetiden på en terrassevarmer uansett avhenge av bruken. IP-graden er oppgitt til å være IP44, noe som vil tilsi at den er sprutsikker, men for å forlenge levetiden vil vi generelt sett anbefale å ikke la varmerne stå ute i regn - i hvert fall ikke over lengre tid.

Alt i alt er Osjord terrassevarmer el 800 W en ganske standard mellombølgevarmer med en litt spesielt design, og for å få maksimalt ut av varmeeffekten må den plasseres på en smart måte.

6.5 Helt greit Osjord terrassevarmer el 800W annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " En ganske liten og pen terrassevarmer som varmer likt i alle retninger " Fordeler Krysse av Liten i størrelse og pent designet

Krysse av Lager ingen lyd

Krysse av Behagelig lys Ting å tenke på Bytt Ganske lav varmeeffekt

Bytt Varmer likt i alle retninger, så må plasseres godt for full effekt

Bytt Lavt plassert av/på-knapp

Jula Anslut Infravarmer 2000W - billig og middels

Denne terrassevarmeren fra Jula er testens eneste med infrarød langbølge-teknologi. Det vanligste å bruke på utendørs terrassevarmere er enten kort- eller mellombølge, der kortbølge har den fordelen at den ikke lar seg påvirke av vind (hvis du vil lese mer om forskjellene mellom de ulike bølgelengdene så står det mer om det i innledningen til denne saken). Vi var derfor spente på hva slags varmeeffekt denne varmeren ville gi utendørs.

Det korte svaret på det er at denne modellen i stor grad minner om terrassevarmere med mellombølget varme. Lyset er mildt oransje og varmen oppleves på samme måte. Modellen har to varmenivåer – 1000W og 2000W, der det høyeste varmenivået gir en god og behagelig varme. Men, den store ulempen med mellom- og langbølge er at mye av varmen går over i såkalt konveksjonsvarme som stiger til værs og dermed går til spille.

På denne modellen kunne man tydelig se varmeflimmeret på oversiden – lik effekten av varm asfalt på en stekende sommerdag. Det sier seg selv at det å varme opp omkringliggende luft ikke er særlig effektivt utendørs. Vi testet også modellen inne og resultatet var at det ikke overraskende ble mye varmere.

Varmeren kommer med medfølgende stativ (modellen kan ikke henges på vegg) som er enkelt å montere. Det kan justeres i høyden, men selv den laveste høyden på rundt 1,5 meter oppleves altfor høy. Det hjelper heller ikke at justeringen på vinkelen til varmeelementet ikke fungerer særlig godt.

Varmeelementet er med sine snaue 50 cm dessuten ganske kort i bredden, så her hadde vi trengt flere velfungerende justeringsmuligheter for å utnytte varmen best mulig.

Jula infravarmer 2000W er en helt grei langbølge-varmer som fungerer best på skjermede uteplasser uten for mye vind. Varmeren kan kun brukes på stativ og derfor er det synd at stativet ikke tilbyr bedre muligheter for høyde- og vinkeljustering.

6 Helt greit Anslut 411142 2000W annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " En helt grei terrassevarmer til en billig penge, men mye varme går tapt. " Fordeler Krysse av Behagelig lys

Krysse av Lager ingen lyd

Krysse av Kan bytte varmerør selv

Krysse av Billig Ting å tenke på Bytt Kun middels varmeeffekt

Bytt Varmen påvirkes en del av vind

Bytt Kort varmeelement

Bytt Manglende justeringsmuligheter på stativet

Bytt Lav IP-grad (IP24)