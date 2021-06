Varm? Vi har testet billige klimaanlegg

Aircondition trenger ikke koste mye.

Vi tok inn seks av markedets billigste klimaanlegg til test. De starter på rundt 2500 kroner, og forskjellene er store. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Med sommeren følger solfylte, varme dager som innbyr til utepils og herlige turer på stranda. Men med stigende temperatur ute blir det også langt varmere innendørs. Noe som igjen kan gjøre det utfordrende å få sove om natten – eller holde maskinparken din kjølig.

Uansett hva slags grunn du har for å kjøle ned rommet ditt, vil en aircondition være den beste løsningen.

Disse finnes i mange ulike størrelser og prisklasser. Vi har nå testet seks av de billigste, portable airconditionene som koster deg mellom 2000 og 4000 kroner.

De utvalgte maskinene er langt fra de kraftigste modellene vi kommer til å teste i år, men likevel gode nok til at du fint kan gjøre et mindre rom langt mer levelig i sommer.

Slik tester vi Når vi tester disse modellene er så er det flere punkter som til sammen oppsummerer hva slags karakter de ender opp med å få. Noen av kriteriene er selvsagt viktigere enn andre. For eksempel vil design være sekundært til pris og kjølekapasitet. Men dersom to maskiner er likeverdige på de viktigste kriteriene, vil de andre sjekkpunktene vippe én modell foran enn annen. Størrelse og vekt: Vi ser på størrelsen på maskinen. Er en maskin større og tyngre enn den andre, vil dette telle negativt dersom de ellers er likeverdige. Samtidig så ser vi også på hvordan maskinen er utformet, blant annet om den har bærehåndtak.

Design: Utseendet teller noe. Dersom en maskin har et langt bedre utseende enn konkurrenten, kan det telle positivt. Samtidig så er det andre faktorer som spiller inn. Som for eksempel om du kan justere luftstrømmen ut fra maskinen, hvordan skjerm og styringsknapper er plassert og om den har en oversiktlig fjernkontroll.

Installasjon: Dette er en faktor som er verdt å merke seg. Noen av maskinene i testen har en enkel løsning hvor du ikke trenger noe spesielt med verktøy for å montere klart alt, mens andre er litt mer kronglete. Samtidig så måler vi lengden på røret og merker oss om det er enkelt å kvitte seg med oppsamlet vann ved hjelp av en tømmeslange.

Støy: Det som er sikkert er at maskiner som dette langt fra er stillegående. De bråker en del, men likevel er det en del forskjell på de ulike maskinene. Vi måler hvor mye de støyer på én meters avstand, og noen få desibel kan oppleves som ganske store forskjeller. Samtidig bedømmer vi litt hva slags støymønster de ulike maskinene gir fra seg. Noen har en summing du fint kan sovne med, mens andre har en litt mer intens støy som gjør det mer utfordrende.

Nedkjøling: En av de aller viktigste punktene er naturligvis hvor godt disse maskinene reduserer temperaturen i rommet. I dette tilfellet har vi testet i et rom på 12 kvadratmeter, hvor vi har en stasjonær temperaturmåler som holder styr på temperaturen. Samtidig har vi en håndholdt måler hvor vi måler hvor kald luften som blåses ut fra maskinen faktisk er. Her viser det seg at det kan variere med flere grader. På forhånd varmet vi opp rommet til mellom 25 og 27 grader, og lot deretter maskinene jobbe på maksimal kjøling i 20 minutter.

Pris: Som vanlig så spiller prisen en rolle. Dersom to maskiner er jevngode, vil den billigste ha en fordel i vår bok.

Best i test - Julas modell: Anslut 2300W

Senz SEAC2005 Sandstrøm SAC05C19E Anslut Klimaanlegg 2300W Biltema Portabel AC 7000 BTU Andersson ARC 1.3 Wilfa Cool 7 2999 NOK 2995 NOK 2499 NOK 2790 NOK Støy 70 dB (66 dB sleep m.) 62,4 66,8 67,7 66,2 65 Reduserte grader per 20 min 0,8 1,8 2,7 2,6 4 2 BTU 5000 5000 8000 7000 7000 7000 Effekt (watt) 1500 1400 2300 2100 2050 2100 Anbefalt romstørrelse (m2) 14 10 16 15 29 20 Temperatur i spjeld 13,5 17,4 10,8 10 10,5 16 Automatisk sving Nei Nei Nei Nei Nei Nei Manuell sving Ja, opp/ned/h/v Nei Ja, opp/ned/h/v Ja, opp/ned Nja Ja, opp/ned/h/v Fjernkontroll Ja Ja, med skjerm Ja, med skjerm Ja Ja Ja, med skjerm Skjerm oppå/foran? Skråstilt Oppå Oppå Oppå Oppå Skråstilt Vekt (kg) 18,5 19,5 24,7 21 18 24 Dimensjoner 30,5 x 32,8 x 68 cm 32,9 x 31,8 x 61,5 cm 35,5 x 34,5 x 70,3 cm 37 x 35 x 69 cm 33 x 28 x 68 cm 31,5 x 39,5 x 77 cm Enkel å montere? Nei Ja Ja Ja Nei Ja* Slangelengde (m) 1,8 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 Omtrentlig pris i kroner 3000 3500 2000 2500 2800 3400

Julas maskin har høyest effekt for minst penger, og er proppet med gode funksjoner for prisen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Med litt forvirrende prising - tilgjengelig både til 2000 og 2500 hos Jula - deiser Anslut inn som ett av de billigste flyttbare klimaanleggene du kan kjøpe. Det har også den høyeste kjøleeffekten blant billigmodellene, med 8000 BTU. Når vi pakker ut denne boksen ser vi at den er nødt til å ha kommet fra nabosamlebåndet til Sandstrømmen som leveres av Elkjøp.

Fjernkontroll og vindusmontering antyder sterkt at Anslut-modellen kommer fra omtrent samme sted som Elkjøps Sandstrøm-maskin. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For eksempel er fjernkontrollene og vindusmonteringssettene helt like. Men du får likevel betydelig mer for pengene hos Jula. Her er det snakk om en vesentlig kraftigere maskin, og testens nest beste kjøleresultat da vi skulle dra ned tempen på vårt 12 kvadratmeter store bad.

Du får svingbart spjeld - men du må svinga det sjøl, som Bjørn Eidsvåg aldri riktig sang. Displayet på selve enheten er ikke spesielt detaljert, og peker rett opp. Men du ser alt du trenger på fjernkontrollen. Jula-modellen bråker litt mer enn de snilleste, men det er en nokså jevn motordur kamuflert bak vindsus - en type lyd som lett drukner i hverdagen og ikke er fullt så irriterende som verstingene. En god maskin som gjør en god jobb til forholdsvis lite penger her, altså.

8.5 Meget bra Anslut Klimaanlegg 2300W annonse Sjekk prisen Jula leverer en svært rimelig AC som gjør jobben. Fordeler Enkel og grei vindusmontering

Manuell sving alle veier

Fjernkontroll med skjerm

Nest best på praktisk kjøling av rom

Behagelig støyprofil

Løftehåndtak for enkel flytting Ting å tenke på Ingenting spesielt til denne prisen

Biltema Portabel AC 7000 BTU

Biltemas klimaanlegg gjør en sabla god jobb - men den lager Nintendo-lyder hver gang du stiller på den. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Da vi startet Biltemas klimaanlegg ble lydene det ga fra seg beskrevet som «nervøse Gameboy-lyder». Her er det en liten trudelutt for hver knapp, og det kan bli sånn passe irriterende. Dessverre gnåler den også når du bruker fjernkontrollen, som betyr at det kan bli utfordrende å ha denne maskinen gående om natten dersom man må stille på den.

Enkle fjernkontroller til klimaanlegg ser som regel slik ut. Denne hadde flest knapper, men form og layout er omtrent lik mellom alle som ikke har skjerm. Ulempen er at du ikke riktig vet hva du får om du ikke samtidig kan se skjermen på maskinen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fjernkontrollen er forøvrig en nokså overlesset liten sak uten skjerm, som gjør at du mister litt oversikt over hva AC-en faktisk driver med. Det er forøvrig ikke stort håp om å se tallene på denne fra avstand, siden de er forholdsvis små, og funksjonene beskrives med enda mindre enkeltdioder fordelt utover toppen av enheten. I mørket bør det være enklere enn ellers, dog - og med god spredning utover hele toppanelet er det mulig å lære seg hvor det lyser for de ulike funksjonene.

Dette er dingser som ofte stues bort, og en kabeloppkveiler med sted å stikke kontakten bakpå maskinen vil være velkommen hver høst. At den gir solide 10 grader ut av spjeldet med 25–26 grader inne og ute er nokså sterkt, og betyr at dette er en fin maskin å sitte midt i strålen fra om du trenger akutt nedkjøling på hjemmekontoret. Den lager forøvrig forholdsvis mye bråk, men det er en jevn hvit støy uten for mye dunkdunk, knirk eller hviiin.

Biltema gjør det sterkt på de praktiske løsningene også - her kommer slangedelene satt sammen rett ut av eska, og du slipper å dille med for mye montering.

8 Meget bra Biltema Portabel AC 7000 BTU annonse Sjekk prisen Biltemas AC er et solid kompromiss med fristende prislapp. Fordeler Enkel kabeloppkveiling bak

Grei ytelse

Manuell sving opp og ned

Litt mer design enn "hvit boks"

Behagelig støyprofil

Svært enkel å montere Ting å tenke på Funksjonslysene oppå er små

Alle knappene lager lyder

Bråker en del

Batteri til fjernkontroll ikke med

Wilfa Cool 7

Design og fin ytelse. Med Wilfas lange fartstid overrasker det ikke at de lager et helt ålreit produkt. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det finnes knapt den kategorien husholdningsprodukter Wilfa ikke har et tilbud i, og på flyttbare aircondition-maskiner har de vært representert i rundt 20 år. Med lang erfaring og produkter som faktisk fremstår som designet og ikke bare hvite «bokser» hadde vi forhåpninger for Cool 7. Og den innfrir dem et greit stykke på veien - spesielt med tanke på at dette er en Wilfa som blander seg helt ned i billigsegmentet - de fleste av Wilfas klimaanlegg er vesentlig høyere oppe i priskabalen.

Oversiktlig og fint. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men du får manuelt justerbart spjeld, du får nokså pen design og et veldig oversiktlig styringspanel på toppen. Fjernkontrollen er også god, med skjerm og fin oversikt - om enn litt lite display. Displayet på selve maskinen er såvidt skråstilt, og med veldig store tall - i akkurat passe lysstyrke til å være lett å lese fra avstand på soverommet.

Det bråker ganske lite, dette klimaanlegget, og bråket det gir fra seg er for det meste ganske uniformt og lett å leve med. Innimellom kan det lage en liten ulyd når kompressoren må jobbe litt hardere - det låter litt som når man trekker noe over en litt ujevn overflate. Men det er helt i bakgrunnen, og for det meste er det vindsus man hører fra denne tassen.

Wilfas maskin la seg midt i hurven av maskiner, selv om kompressoren typisk begynner umiddelbart på jobben når maskinen starter, og til tross for 7000 BTU, som er samme kjøleeffekt som de fleste av de andre maskinene har. Hovedfordelene her er enkel montering, lavt støynivå og tiltalende design. Ulempen er at Wilfa faktisk ikke inkluderer en vindusskinne - dermed får du mye lekkasje inn hvis du ikke kobler den til en ventil.

7.5 Bra Wilfa Cool 7 annonse Sjekk prisen Wilfas AC er lett å bruke, bråker lite og pen å se til. Fordeler Pen design

"Behagelig" støy

Lite bråk

Fjernkontroll med skjerm

Grei ytelse

Stort lettlest display såvidt skråstilt

Tømmeverktøy følger med

Manuell sving i alle retninger Ting å tenke på Vindusskinne følger ikke med

Kompressoren lager en liten ulyd når den går for fullt

Sandstrøm SAC05C19E

Sandstrøm-maskinen er en boks med riller på. Intet mer, intet mindre. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

«Oi så liten den er!»

Et kjempekompliment for klimaanlegg i 2021, og mobiltelefoner i 1998. Og Sandstrøms maskin er den aller minste klossen i testen. Kloss er virkelig beskrivende, for denne maskinen har knapt utvendige egenskaper. Den er en hvit plastboks. Den har noen riller i fronten, noen knapper på toppen og dett var dett. Det kan nesten virke som den trillet av samlebåndet mens designerne hadde en inneklemt dag. Men fravær av estetisk uttrykk er kanskje ikke så farlig når maskinen er så liten og grei at den nesten gjemmer seg bort under vinduet.

Den er enkel å montere, og hvis du vil kan du tette vinduslisten med en skumgummilist som følger med. Til å bare ha 5000 BTU kjøler denne maskinen faktisk noenlunde greit - og gjør det vesentlig bedre enn Senz-maskinen med samme oppgitte styrke. Men prisen er faktisk den høyeste i denne samlingen airconditioner, og da rynker vi litt på nesen av at den for eksempel mangler sving på luftstrømmen, og ikke har høyere oppgitt og opplevd effekt.

Kjekt er det at tømmeslange følger med, og fjernkontrollen med skjerm er også finfin. Men hvis du er villig til å spare tusen kroner og få høyere effekt, er det hos Jula du får storebroren - om enn under et annet navn.

7 Bra Sandstrøm SAC05C19E annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sandstrøm treffer på det viktigste - den er lett å bruke, svært kompakt og fungerer godt. Fordeler Enkel vindusmontering

Forholdsvis lavt maksimalt strømforbruk

Fjernkontroll med skjerm

Skumgummilist med lim medfølger for tetting

Tømmeslange følger med

Meget kompakt Ting å tenke på Absolutt ingen sving

Minimalt med info på display

Andersson ARC 1.3

Andersson-maskinen leverte fryktelig kald luft, men laget bråk mens den gjorde det. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvis det var én maskin i denne testen som fikk oss til å fryse, så var det ARC 1.3 fra Andersson og NetOnNet. Den tordner ut 10,5 grader rett fra spjeldet, og begge involverte testere hutret da vi målte og funderte foran maskinen. Dessverre er ikke kjøleeffekten alt for et klimaanlegg. Skal det erstatte en vifte i en liten stue, på hjemmekontoret eller soverommet er det flere faktorer som må med. Støy er spesielt viktig.

Å få plass til hele avløpsslangen gjennom vindussprekken kan være utfordrende med noen vinduer. Det blir sjelden spesielt fabelaktig. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og bråket fra Andersson ARC 1.3 var kanskje testens mest merkbare og irriterende motorhvin. Det låter absolutt ikke ille nok til å være «noe feil», men bare som motordur i et frekvensområde der man har ekstra lett for å legge merke til det. Den første tanken som slo ned hos undertegnede var at dette er en typisk serverromskjøler. Hvis du har en plass der lyden er uvesentlig, eller der det er mye bråk fra før - for eksempel der du har mange datamaskiner, eller i en arbeidsbrakke på en byggeplass, er Andersson ARC 1.3 perfekt.

Utover det svikter denne maskinen på en del praktiske valg. At den ikke har innsnevring på slangen i vindusmonteringen gjør at vinduet må stå ganske åpent for å slippe ut luften - og større åpning ut er også større åpning inn. Det er heller ikke sikkert det er så enkelt å få en full «tørketrommelslange» gjennom alle vinduer. Et spjeld som såvidt lar deg styre luftstrømmen opp og ned understreker det lite fleksible ved denne maskinen.

Men et så kraftig kjøleresultat som vi fikk fra denne kan likevel ikke ignoreres, og viser seg i en helt ålreit karakter.

6.5 Helt greit Andersson ARC 1.3 annonse Sjekk prisen Andersson 1.3 er den som kjøler best, men lider under dårlige praktiske valg. Fordeler Kjøler mest for minst penger

Tømmeslange følger med

Bikkjekaldt midt i luftstrømmen (10,5 grader) Ting å tenke på Ingen innsnevring på vindusslangen

Ikke skjerm på fjernkontroll

Ikke sidelengs sving på luftstrøm

Såvidt sving opp/ned på luftstrøm

Irriterende hvin fra kompressoren som man legger merke til

Veldig plastig vindusmontering

Ingen design. Hvit boks.

Senz SEAC2005

Senz ble for dyr og for svak i dette utvalget - du kan få betydelig kraftigere saker for 2500 kroner. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er tett i toppen, men Senz er dessverre alene på jumboplass. For det første koster maskinen rundt 3000 kroner, og er en av de to med lavest oppgitt effekt i testen. For det andre snek den seg bare opp mot en grad nedkjøling i løpet av tjue minutter. Kan hende skyldes det at den bruker en god stund på å starte kompressoren - men det er like vilkår for alle sammen.

Den bråker også mye. Med oppe i 68–70 dB på en meters avstand, og en nokså uren støy som låter litt som en gammel lastebil, er det vanskelig å «sone ut» bråket fra denne maskinen. Den har også en av testens mest gammeldagse og slarkete vindusmonteringssett, som reddes noe av at det har en faktisk bolt og vingmutter som stiller riktig lengde på vindusdelen, der mange av de andre maskinene har plastknotter. Like fullt blir det lett stående litt på halv åtte. Vi må likevel gi pluss for forholdsvis lang slange.

En ting denne er alene om er å ha relativt kraftig skråstilt display, sånn at det er mulig å se hva maskinen driver med også når ikke hodet ditt svever en meter over den. Men dette løses av flere av de andre maskinene ved å ha skjerm på fjernkontrollen også, noe Senz ikke har.

Det er kjekt med sving på spjeldet, og oversiktlige kontroller på maskinen. Men maskinen svikter på hovedjobben, og å sove til denne støyprofilen her blir ikke så enkelt, selv om bråket demper seg noe i «sleep mode».