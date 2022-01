Samletest Den beste store termokoppen

Den beste store termokoppen for både tur og jobb

Vi har testet store termoser, og vi har testet små termokopper. Men hva med termokopper som rommer mer enn én kopp kaffe, og som kan brukes både som turkopp og pendlerkopp for de virkelig kaffetørste?

Nå har vi endelig testet dette også. For la oss være ærlig. Det er veldig komfortabelt å ha en stor nok termokopp til at du kan nyte kaffe på tur, uten å måtte sette deg ned og styre med en termos. Likeledes er det kjekt å ha med seg ekstra kaffe på jobb, spesielt hvis (basert på erfaring) kaffen fra jobb smaker som gift ispedd koffein.

Vi fikk inn syv termokopper til test i størrelsene 0,45 – 0,6 L. Én av disse, nærmere bestemt Asaklitt, viste seg å lekke. Ettersom vi antar at vi mottok en defekt enhet, har vi valgt å be om et nytt eksemplar og vil oppdatere testen med denne fortløpende.

Disse termokoppene er med i testen:

Thermos JMW 0,5

Hydro Flask Wide Mouth 0,5 L

Stanley NeverLeak

Stanley Trigger-Action Travel Mug

Urberg Vacuum Mug

Urberg Tumbler Double

Slik har vi testet

Som i vår tidligere test av termokopper er det visse kriterier som er viktigere enn andre. Den må kunne holde væsken varm og unngå lekkasje. Når man velger termokopp fremfor termos er det også fordi man vil drikke direkte av termokoppen. Da forventer vi også at den er god å drikke av. Og så er det greit at den enkelt lar seg rengjøre og er praktisk å håndtere.

Vurderingene i denne testen vektlegger både behovet for kaffe selv etter ankomst jobb, men ikke minst også som turkopp. Vi vektlegger de ulike kriteriene i denne rekkefølgen:

Det aller viktigste er at koppen holder varmen, og her lener vi oss, som alltid, på temperaturmålingene våre.

Den må være tett, for ingen liker kaffe utover hverken sekken, lommen eller skrivebordet.

Dernest må den også være komfortabel å drikke av.

Alle andre vurderinger kommer i tillegg til de tre viktigste kriteriene.

Termokopper av den størrelsesordenen vi denne gangen har testet er i mindre grad tenkt for koppholderen i bil, rett og slett fordi de enten er for høy eller bred. Vi har likevel oppgitt diametermål for dem som kanskje likevel har en passende koppholder. For ordens skyld: en gjennomsnittlig koppholder har et diametermål på omtrent 7 centimeter.

Alle termokoppene har tilbrakt til sammen tolv timer i kjøleskap, samt ni timer i en fryser (-18°C). Etter ni timer i fryseren var de aller fleste sunket så drastisk at det ble meningsløst å vurdere det lenger. Men én termos holdt fortsatt koken.

Stanley Classic Trigger-Action Travel Mug 0.47L Stanley NeverLeak Travel Mug 0,47L Thermos JMW 0,5 Urberg Vacuum Mug Black 0,45 Urberg Tumbler Double 500ml Midnight Navy Hydro Flask Wide Mouth Flex 0,47 annonse Pris 379,- - 200,- 104,- 90,- 295,- Volum 0,47 L 0,47 L 0,5 L 0,45 L 0,5 L 0,47 L Materiale Aluminium, Stål Aluminium, Stål Aluminium, Stål Aluminium, Stål Aluminium, Stål Aluminium, Stål Oppgitt vekt 360 g 453 g 305 g 340 g 300 g 336 g Oppgitt mål (HxD) 22,7 x 7,2 cm 20,9 x 7,2 cm 23,6 x 6,9 cm 19,5 x 8,5 cm 13,5 x 8,5 cm 20,1 x 5,7 cm Rengjøring Tåler oppvaskmaskin Tåler oppvaskmaskin Tåler oppvaskmaskin - - Lokket tåler oppvaskmaskin, flasken bør håndvaskes

Best i test: Thermos JMW 0,5l

Thermos gjør ett eller annet sykt bra. For dette er intet mindre enn tredje gangen på rad at de vinner våre termo-tester. Utover at de er gode på temperaturmålingene og gode å håndtere, så har de alltid det lille ekstra ved seg.

Thermos JMY til venstre, Thermos JMW til høyre.

Denne testens Thermos’ termokopper er fra JMW-serien, og en utgave som er nesten lik Thermos’ 0,35-liters kopp, som vi testet tidligere. Men det er noen forskjeller. Blant de mest merkbare forskjellene er lokket.

Prinsippet er det samme: den har et lokk som man spretter opp ved hjelp av en åpne-knapp for å drikke av det. Når man lukker denne igjen setter man på en ekstra «lås» for å sikre at den ikke lekker. Men låsen på nåværende testutgave har kun et stål-feste, fremfor den store og lett tilgjengelige låsen fra foregående test. Den er litt mer klønete å åpne, men funksjonen er helt fin.

Varmen er det, i kjent stil, ingenting å si noe på. Faktisk er det her snakk om ren utklassing. Etter 9 timer i fryseren kan Thermos skilte med temperaturmålinger på over 50 grader celsius – som den eneste. Kaffen er varm, sjelen er lykkelig og turen, eventuelt kaffen på jobb, er reddet.

Den er også god å drikke av, lekker ikke, er enkel å rengjøre, god å holde i og ser generelt bra ut – selv om vi i en tidligere test kalte en lignende termokopp sitt utseende for et «portabelt toalett».

Dette er uten tvil testens beste termokopp, og absolutt den vi velger å både ta med oss på tur, samt som nødhjelp for å slippe å drikke kontorkaffen.

9 Imponerende Thermos JMW 0,5 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign Fordeler Krysse av Eneste termokoppen som holder på varmen mer enn 9 timer

Krysse av God drikkekomfort

Krysse av Holder aller best på varmen

Krysse av God å holde i Ting å tenke på Bytt Litt klønete å åpne

Stanley NeverLeak 0,45

Blant testens flotteste termokopper. Den fine blåfargen, kombinert med det enkle, smale designet gjør den utvilsomt til et blikkfang.

Dens lillebror, Stanley NeverLeak 0,35 L, opplevde vi at var noe ubehagelig å drikke av. Overraskende nok er det ikke samme opplevelsen med denne. Grunnen er at den er bredere i lokket, og dermed ikke skraper kantene i kinnet når du drikker.

Og flott er det, for den har helt greie temperaturmålinger i kjøleskap (50 grader etter 9 timer, 43 grader etter 12 timer). Om enn noe dårligere i fryseren (36 grader etter 6 timer, 22 grader etter 9 timer). Det er langt unna testvinneren, men fortsatt blant de øvrige i testen.

Men pass på, vi har opplevd å ikke lukke dette lokket ordentlig, med det som følger at frysen frosset grunnet lekkasje. Lokket må nemlig skrus helt rundt slik at drikkeåpninger forsvinner under topplokket.

Tar vi den med på tur? Ja, den er absolutt en kandidat. På kontoret? Hvorfor ikke.

7.5 Bra Stanley NeverLeak Travel Mug 0,47L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Ser utrolig lekker ut, men ikke den beste å drikke av " Fordeler Krysse av Enkel å rengjøre

Krysse av Meget pent design

Krysse av God å holde i

Krysse av Holder greit på temperaturen en stund Ting å tenke på Bytt Fare for å kløne til lokket og derfor søle i sekken

Hydro Flask Wide Mouth 0,5 L

Dette er mer eller mindre en tro kopi av 0,35 liters utgaven av Hydro Flask, som vi testet tidligere. Bare i en størrelse større.

Som med den tidligere utgaven termokopp har vi lært oss å bli skikkelig glad i håndtaket på koppen. Om den røskes med for å løpe til bussen, eller røskes med fordi langt inni skauen der fant bikkjen ut at «NÅ har vi sittet for lenge i ro» så kommer det håndtaket til nytte.

Den har også en smart måte å sjekke at lokket faktisk er lukket. Når du vrir om på topplokket og du ser den røde flaten under, da er den lukket. Vrir du den tilbake åpner du for å kunne drikke. Grei siste sjekk før man eventuelt legger flasken i sekken.,

Temperaturmålingene er så-som-så. De er midt på treet, men det er ikke krise heller. Etter seks timer ligger vi på 53 grader. Skulle du ha behov for en 9–12 timerstur da velger du noe annet. Men da er vi fort gjort over på termoser istedenfor.

7.5 Bra Hydro Flask Wide Mouth Flex 0,47 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign Fordeler Krysse av God å drikke av

Krysse av Praktisk håndtak

Krysse av Lokket er utskiftbart

Krysse av Praktisk med rødt parti under drikkeåpning for å vise at den er låst Ting å tenke på Bytt Ikke den beste til å holde på varmen

Stanley Trigger-Action Travel Mug

Den er jo magisk å drikke av. Enkel knapp bak på topplokket åpner drikkeåpningen, og selve formen på lokket gjør at nesen ikke moses inn i flasken når du drikker.

Den er kjempegod å holde i, ser fabelaktig ut med Stanleys kjenningsfarge grønt, og er i utgangspunktet en favoritt hos oss.

Men, så er det som tidligere – temperaturmålingene er gjennomsnittlig til dårlig. I kjøleskap holder den helt greit (50 grader etter ni timer, 43 etter tolv timer), men det blir vesentlig lavere i fryseren (36 grader etter seks timer, 22 etter ni timer). Hvor lang tur du skal gå, samt hvor kaldt det er bør tas med i betraktningen hvis du skal gå for denne termokoppen.

Men funksjonsmessig er den absolutt noe å trakte etter.

7 Bra Stanley Classic Trigger-Action Travel Mug 0.47L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Denne serien er best på drikkekomfort, men ikke på å holde på varmen " Fordeler Krysse av Aller best å drikke av

Krysse av Meget pent design

Krysse av Enkel å rengjøre

Krysse av God å holde i Ting å tenke på Bytt Holder kun på varmen hvis den brukes i varmegrader

Urberg Vacuum Mug

En i særdeleshet stilren termokopp. Superenkelt og slank design, som buer noe ut mot toppen. Det gjør den også veldig god å holde i.

Derimot har den en drikkeåpnings-flapp som vi mistenker de har adoptert fra Bodum-koppen, som vi testet tidligere. Og det er dumt, for den hatet vi fordi den var vond å løfte opp. Det er også denne. Men i motsetning til Bodum-koppen, så lekker ikke Urberg.

Drikkeopplevelsen er for så vidt grei, selv om strålen er noe bred. Men den har ikke fantastiske temperaturmålinger. Den fikser helt greit seks timer i kjøleskap (44 grader celsius), men etter ni timer er vi nede i 34 grader. Målingene fra fryseren viser at den når under 50 grader allerede etter tre timer (47 grader), og etter ni timer har du fått deg iskaffe på fem grader.

Termokoppen til Urberg er helt grei i noen timer. Men utover det er den sjanseløs.

6.5 Helt greit Urberg Vacuum Mug 0,45 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign Fordeler Krysse av Enkelt og pent design

Krysse av Helt grei drikkeopplevelse Ting å tenke på Bytt Holder ikke så lenge på varmen

Bytt Åpne-flippen er hard å få opp

Urberg Tumbler Double

Denne koppen funker overhodet ikke til tur. Med mindre du er av typen som helst tar med porselensserviset til skogs, men tenker at du skal «modernisere» det litt med termo fremfor porselen. Den er nemlig formet som en stor kopp.

Designet er jo upåklagelig hvis du skal bruke den på kontor, da den har et lokk over koppen for å holde varmen. Spesielt bra er det for premiekløner som undertegnede hvor vanlige kaffekopper nærmest daglig tar sats utover skrivebordet.

Men så viser det seg at den lekker. Mye. Det er faktisk nesten smartere å drikke av en vanlig kopp for å unngå den falske-sikkerheten. For her siver vannet ut.

Temperaturmålingene er også testens dårligste. Dermed er det lite som teller i favør av denne koppen. Hvilket er synd, for den ser jo så bra ut.

4 Svakt Urberg Tumbler Double 500ml Midnight Navy annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign Fordeler Krysse av Formet som en faktisk kopp - perfekt form for kontoret

Krysse av Ok drikkeopplevelse Ting å tenke på Bytt Den lekker en hel del.

Bytt Dårligst på temperaturmålinger

