Gaming Samletest Beste gaming-PC våren 2023 (10.000 kroner)

Dette er den beste gaming-PC-en til under 10.000 kroner

3 rivaler: fra Komplett, Shark Gaming og Elkjøp. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Selv om vi ikke kan gjøre noe med vår-været, kan vi i tradisjon tro diske opp med årets første kåring av «beste gaming-PC».

I disse kåringene, der vi utfordrer butikker til å konkurrere om å lage så kraftige spill-PC-er som mulig til en pris vi har satt, er det mulig å gjøre noen kupp du ellers må vente lenge på.

Gaming-PC-er har generelt blitt mye dyrere de siste årene. Men, ettersom mange har fått svakere økonomi, og det ikke har kommet nye grafikkort i budsjettsegmentet på et par år, satte vi prisgrensen på lave 10.000 kroner.

Er det fortsatt mulig å fikse en god spill-PC, som gir nye generasjoner en super inngang til PC-gaming, under denne magiske grensen?

Nå går det jo også mot både påske - med fridager og gaming i Vikingskipet - og mot konfirmasjonstid der en spill-PC garantert står på manges ønskeliste.

Vi har fått med oss fire butikker denne gangen: Elkjøp (som vant forrige kåring!), Komplett og Multicom, samt nykommeren Shark Gaming. Alle leverer gode maskiner som gir bedre ytelse og flere muligheter enn normalt, men spesielt én skiller seg ut:

Vinneren stikker nemlig av gårde med en sjelden toppscore, og vi kan ikke forestille oss en bedre maskin å starte PC-gaming-karrieren med.

OBS: Du kan se alle målingene våre nederst i testen.

Dette er deltagerne

a133 Epic (Komplett) PCSpecialist Vortex G50 (Elkjøp) Max Bite Brutality (Shark Gaming) Mesh i820R (Multicom) annonse Pris 9999 9995 13599 9995 Pris ved test 9999,- 9995,- 9999,- 9995,- Grafikkort AMD RX 6700 10GB (XFX Speedster Swift 390) Nvidia RTX 3050 8GB (Zotac Gaming) AMD RX 6600 8GB (PowerColor Fighter) AMD RX 6500 XT 4GB (Asus TUF Gaming) Prosessor AMD r5-5600 (6 kjerner) Intel i5-12400F (6 kjerner) AMD r5-5700X (8 kjerner) Intel i3-13100F (4 kjerner) Minne 16 GB (3200 MHz) 16 GB (3200 MHz) 16 GB (3200 MHz) 16 GB (3200 MHz) Lagring 1000 GB (M.2 NVMe) 1000 GB (M.2 NVMe) 1000 GB (M.2 NVMe) 1000 GB (M.2 NVMe) Trådløs komm. WiFi 6, BT 5 WiFi 6, BT 5 Ingen WiFi 6E, BT 5 Strømforsyning 550 Watt (80+ Gold) 450 Watt (80+ Bronze) 600 Watt (80+ Bronze) 500 Watt (80+ Standard) Brikkesett B550 (ATX) B660 (ATX) A520 (m-ATX) B660 (ATX) Kabinett Phanteks Eclipse G360A (ATX) PCSpecialist K107 ARGB (ATX) Shark Silent Void (ATX) Fractal Design Meshify C (ATX) Operativsystem Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11 Åpne fullskjerm Mer +

Oppsummert om maskinene

10 a133 Epic (Komplett) Bytt 7.5 PCSpecialist Vortex G50 (Elkjøp) Bytt 7 Max Bite Brutality (Shark Gaming) Bytt 6.5 Mesh i820R (Multicom) Bytt

1. plass: Kompletts a133 Epic

Forrige Neste Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Kanskje var Komplett ekstra revansjesugne etter å ha misset den forrige kåringen vår. Uansett er det en helt overlegen seier deres a133 Epic henter hjem til Sandefjord denne gangen.

Ikke bare har maskinen suverent best gamingytelse - som jo veier tungt - men den er også skikkelig trivelig å bruke og har enormt potensial for fremtidige oppgraderinger. Dette er altså en maskin som er fantastisk i dag, og som enkelt kan forbedres og bygges videre på i årene som kommer.

Maskinen kverner gjennom alle spill ved 1080p-oppløsning, og for den mer krevende og stadig mer populære 1440p-oppløsningen har den null problem med å «makse» enklere spill som Overwatch 2. Også middels krevende spill som Fortnite byr på pen grafikk og høy bildeflyt, mens svært tunge spill som Cyberpunk 2077 også holder fin flyt med generelt høye innstillinger.

I det fleste tilfeller kan du fint utnytte en skjerm med et raskt 144 Hz-panel med denne maskinen.

Det eneste den ikke takler så godt er strålesporing, men det er vanskelig å kritisere i dette prissegmentet.

Prosessorytelsen er ikke aller best i testen, men god nok til at den ikke holder tilbake spillytelsen. Verken i dag eller de nærmeste årene.

Kabinettet har mange vifter som gir god luftflyt. I «Idle» og for kontorbruk hører vi den knapt, og også under spilling er det bare en monoton og svak suselyd å høre. Grafikkortet fra XFX er massivt og godt kjølt, og det samme er prosessoren av sin luftkjøler.

Vi liker kabinettet godt. Det er solid, og med glassdør, mesh-front og justerbare RGB-vifter kan uttrykket i stor grad bestemmes av deg. Vi liker spesielt godt RGB-effektene på minnebrikkene, som spiller bra sammen med resten av maskinen.

Kabinettet har plass til større radiatorer i topp og front om du vil ha AiO/vannkjøling senere, er lett å jobbe i og skjule kabler i, og gir enkel tilgang til støvfiltre på alle kanter.

Du kan ha inntil fire 2,5-tommers SSD-er, eller bruke to av plassene på snurredisker. Hovedkortet har to raske spor for moderne PCIe 4.0 M.2-enheter, og mens den éne som allerede er montert har god ytelse, er det plass til en til. Også minnet kan utvides.

Den fullmodulære strømforsyningen på 550 effektive watt (80+ Gold) sikrer at du kan oppgradere grafikkortet til et som trekker litt mer strøm enn dagens om det blir nødvendig i fremtiden. Så lenge det bare trenger strøm fra to 8-pin PCIe-kabler er du i de fleste tilfeller «good to go», og det gjelder jo for de fleste grafikkort i budsjett- og mellomklassesegmentet.

Med en haug ulike tilkoblingsporter og utvidelsesspor, trådløst nett og blåtann, og generelt kvalitetskomponenter i alle ledd også, er Kompletts a133 Epic en overlegen maskin.

Den som skal dyppe tåa inn i PC-gaming for første gang får ikke en bedre inngang enn dette.

10 Fantastisk fjerne Sammenlign a133 Epic (Komplett) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 10 Fantastisk sitat Overlegen seier. Det finnes ikke bedre kjøp til 10 lapper. Fordeler + Klart best gaming-ytelse i testen

+ God prosessorytelse

+ Støysvak

+ Svært god kjøling

+ Store oppgraderingsmuligheter

+ Pent og solid kabinett

+ Flotte RGB-effekter

+ Mange ulike tilkoblingsporter

+ Effektiv strømforsyning Ting å tenke på — Strømforsyning har "kun" to 8-pin kabler

2. plass: Elkjøps PCSpecialist Vortex G50

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Med en såpass knusende seier fra Komplett er det ikke gitt at så mange vil vurdere noen av de andre kandidatene, selv om også de generelt tilbyr høyere ytelse og flere muligheter enn det som er normalt til prisen.

Elkjøps PCSpecialist Vortex G50 er den eneste i kåringen som kommer med grafikk fra Nvidia. Nvidia er kjent for å tilby høyere strålesporingytelse enn AMD, men sammenlignet med det generelt kraftigere AMD-kortet vi finner i testvinneren har uansett ikke G50 sitt RTX 3050-kort en sjanse.

Maskinen takler likevel alle spill ved 1080p-oppløsning, og gir også en god spillopplevelse ved 1440p bare du modererer grafikkvalgene litt i de aller tyngste titlene.

Det er imidlertid ikke spillytelsen i seg selv som sikrer Elkjøps maskin 2. plassen. Der er nemlig maskinen fra Shark Gaming bedre. Her er det spillytelsen kombinert med alle de andre gode egenskapene som sikrer et godt fundament for fremtiden og bonuspoeng:

Som det stilige kabinettet med skikkelig potent RGB-belysning og rom for AiO-kjøler med radiator, men særlig hovedkortet som byr på flere ledige utvidelsesspor. Det har blant annet plass til to raske, ekstra PCIe 4.0 M.2 SSD-er, tre SATA-baserte lagringsdisker/SSD-er og to ekstra minnebrikker.

Selv om prosessoren er kraftig nok for spill nå, gir hovedkortet deg mulighet til å oppgradere til en prosessor fra Intels aller siste generasjon, om du trenger det i fremtiden.

Det som trekker ned, ved siden av den svakere spillytelsen, er at strømforsyningen er på relativt lave 450 watt. Det vil hindre deg fra å velge blant de beste og mer energikrevende mellomklassegrafikkortene i fremtiden.

Vi synes ikke maskinen støyer, men den er heller ikke like stille under bruk som et par av de andre i kåringen.

Selv med en 2. plass ender PCSpesialist Vortex G50 opp først og fremst som et alternativ til testvinneren dersom den blir utsolgt.

7.5 Bra fjerne Sammenlign PCSpecialist Vortex G50 (Elkjøp) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9995 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat En fin maskin vi savner høyere gamingytelse og flere strømkrefter fra. Fordeler + Høy prosessorytelse

+ Stilig kabinett

+ Flotte RGB-effekter

+ Oppgraderingsvennlig

+ God kjøling Ting å tenke på — Knapp strømforsyning

— Merkbart lavere spillytelse enn vinneren

— Andre er enda mer støysvake

3. plass: Shark Gamings Max Bite Brutality

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Shark Gaming har bygget gaming-PC-er i Danmark i en årrekke, men har nå rettet fokus på Norge. Dette er første gang vi har med en av maskinene deres i kåringen vår, og førsteinntrykket av «Max Bite Brutality» var i utgangspunktet godt. Prosessorytelsen er best i testen, og spillytelsen er også god der det ikke skiller ekstremt mye opp til testvinneren.

Selve kabinettet er stramt og stilig, har plass til ulike kjøleløsninger og har flott RGB-belysning med en rekke ulike effekter i front. Et ekstrapoeng får de også for å være de eneste som bruker «sleevede» kabler for et ryddigere og mer enhetlig utsende, og det er superenkelt å få tilgang til støvfiltrene.

Til tross for dette ender maskinen på en litt skuffende tredjeplass. Det skyldes mulig uflaks med kjølingen av vår testmaskin, men også valgene selskapet har tatt i byggeprosessen for å holde prisen nede.

Vi opplever en konstant høyfrekvent during fra pumpen som kjøler prosessoren. Den slår ikke ut på støymålingene våre, men er særlig plagsom når maskinen går på tomgang. Vi skal ikke utelukke at vi er uheldige med «vår» pumpe, men må likevel nevne det, da vi regner med selskapet har sjekket maskinen før de sendte den av gårde.

Maskinen kommer i utgangspunktet med et stilig glassvindu, men et heldekkende svart sidedeksel følger også med, og dette har passiv demping som reduserer pumpestøyen noe. Men borte blir den aldri.

Dette ville vært ekstra kjipt om Max Bite Brutality også hadde høyest spillytelse, men akkurat i denne kåringen, der Komplett tar storeslem, er det kanskje ikke så viktig. Om du likevel skulle foretrekke denne maskinen over Komplett sin, kanskje på grunn av utseende eller at du vil ha den aller kraftigste prosessorytelsen, kan du bruke Shark Gaming sin konfigurator for å få levert maskinen med en annen prosessorkjøler til et lite tillegg i prisen. Via den kan du også få skrevet tekst som gamertag og lignende på kabinettet, for å gjøre det mer personlig, som jo er litt morsomt.

Målt mot testvinner er det likevel vanskelig for Shark Gaming å markere seg i deres første test hos oss. Mens de har sørget for en fremtidsrettet og kraftig strømforsyning, og kabinettet i seg selv er supert, står det nemlig dårlig til med de umiddelbare oppgraderingsmulighetene.

De har valgt et lite mATX-hovedkort, og det har ingen ledige minnespor og ingen ledige M.2-spor for flere PCIe-SSD-er. PCIe-sporene støtter heller ikke like raske lagringsenheter som konkurrentene. Resultatet er at du for å oppgradere denne maskinen må erstatte komponenter du allerede har betalt for, fremfor å bare bygge videre på dem - som jo er selve ideen bak en smart gaming-PC.

Mens en kan argumentere for et flere gamere foretrekker å spille over kablet nett, mener vi også det er upraktisk å ikke tilby WiFi/blåtann slik rivalene gjør.

Enda mindre praktisk er det at maskinen ikke har en eneste USB-C-port.

Vi tipper vi får se mer til Shark Gaming sine maskiner i disse kåringene, men akkurat dette første forsøket traff ikke helt blink.

7 Bra fjerne Sammenlign Max Bite Brutality (Shark Gaming) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat God ytelse og stilig design. Sjenerende støy og svake oppgraderingsmuligheter trekker ned. Fordeler + Best prosessorytelse i testen

+ God spillytelse

+ Stramt og stilig kabinett

+ Flotte RGB-effekter

+ Kraftig strømforsyning

+ Bruker kabelstrømper Ting å tenke på — Sjenerende ulyder fra pumpe

— mATX-hovedkort med få utvidelsesmuligheter

— Ingen USB-C-port

— Ingen WiFi/blåtann

4. plass: Multicoms Mesh i820R

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Multicom har ofte levert disse kåringenes «sjarmører». Ikke alltid fullt så råe på spillytelse som enkelte av konkurrentene, men maskinene deres har alltid oppført seg eksemplarisk på andre områder som støynivå og gitt et godt fundament for fremtidige oppgraderinger.

Slik er det nå også, bare at deres Mesh i820R denne gangen ikke er i nærheten av å holde følge med gamingytelsen til de beste. Såpass langt unna er den at det ikke er mulig å anbefale maskinen, selv om den gjør mye riktig på de andre viktige punktene.

Der vi blant annet vil trekke frem hvor merkelig det er å slå på maskinen de første gangene, og måtte se etter RGB-belysning for å vite om den faktisk skrudde seg på. Så stille er den, og så stille oppleves den under alle lettere oppgaver som kontorarbeid. Også under spilling er den stilleste maskin på testbenken, men det har vel også noe med at grafikkortet er det svakeste.

Temperaturene får også lov til å være litt høyere enn i de andre maskinene, uten at dette er verken farlig eller går utover ytelsen.

Vi liker Meshify C-kabinettet veldig godt. Det er ganske anonymt, med sotet sidevindu som reduserer de mest prangende RGB-effektene. Men det har også potensial for å bli en «luftflytkonge» om du monterer inn et par ekstra vifter, eller en AiO-kjøler med radiator for den saks skyld.

Sammen med en grei størmforsyning på 500 watt, et hovedkort med støtte for de siste Intel-prosessorene og den nye WiFi-6E-standarden, fem 3,5-tommers SATA-SSD-er, en ekstra PCIe 4.0 M.2-SSD og ekstra minnebrikker, er det kun grafikkortet som ble for svakt i denne omgang. Med litt flere grafikkrefter kan den ellers samme maskinen komme vesentlig sterkere tilbake neste gang.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Mesh i820R (Multicom) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Elegant, lydløs og svært oppgraderingsvennlig. Svak spillytelse ødelegger. Fordeler + Ekstremt støysvak

+ God kjøling

+ Mange oppgraderingsmuligheter

+ Solid og elegant kabinett Ting å tenke på — Klart svakest gamingytelse

— Kun 4 GB grafikkminne

Målinger

Om kåringen Vi vurderer hver maskin med særlig tanke på spillytelse, fremtidige oppgraderingsmuligheter og kjøling. Også helhetlig bygg/design spiller inn. Vi har testet spillytelsen i tre spill: Det svært krevende Cyberpunk 2077, der vi har testet på «high» grafikkinnstillinger med drahjelp av oppskaleringsteknologiene DLSS/FSR (balanced), men holdt strålesporing avslått. I det ekstremt populære og middels krevende spillet Fortnite har vi testet med «medium» grafikkdetaljer, mens vi testet det lettdrevne Overwatch 2 med «ultra» grafikkinnstillinger. Testene er gjort ved både 1080p- og 1440p oppløsning, med dynamisk oppløsning avslått. Vi har også målt prosessor- og lagringsytelsen, hvor mye maskinene støyer ved spilling, ren prosessorlast og idle/kontorbruk. Og vi har sett på hvor effektiv kjølingen til grafikkortet og prosessoren er. Multicom, Digital Impuls, Power, Elkjøp, Shark Gaming og Komplett fikk alle forespørsel om å være med i kåringen, med tre ukers leveringsfrist. Maskiner som deltar i testen må koste under 10.000 ved publisering. Butikkene kan benytte eventuelle logoer de oppnår i testen i inntil tre måneder etter publisering, men kun så lenge prisen er den samme som eller lavere enn ved publisering. Enkelte butikker velger å midlertidig sette ned prisene på eksisterende modeller for å delta, mens andre bygger egne maskiner kun for vår kåring. Butikkene er oppfordret til å ha god tilgang på maskinen som meldes på kåringen vår, men hverken vi eller butikkene kan garantere tilgjengelighet utover den aller første tiden testen er ute. Mer +

