Samletest Best i test: Store nødladere

Aldri har vi testet en så god nødlader før

Det er faktisk ganske utrolig hvor mye du får for pengene.

Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge Oppdatert 29. juni Lagre Lagre artikkel

Samletesten

Hvis du har fulgt med på oss her på Tek en stund, har du nok fått med deg at vi har gjort omfattende samletester av nødladere de siste årene.

Vi startet med en samletest av små nødladere på tampen av 2017, og fulgte så opp med en samletest av store nødladere på starten av 2018.

Siden oppdaterte vi denne med nye ladere, slik at vi totalt har testet hele 34 store ladere og 11 små.

På tide å stoppe, tenker du kanskje? Vel, ikke vi! Det lanseres nemlig stadig nye produkter, og denne sommeren utvider vi repertoaret med hele 23 nye modeller i kategorien for de større nødladerne – altså fra 10 000 mAh og oppover.

Dette er snakk om ladere fra både nye leverandører og oppdaterte modellutvalg hos leverandørene vi allerede har hentet modeller fra. Nytt av året er at nesten samtlige modeller har blitt utstyrt med den nye USB Type-C-inngangen og en eller annen form for hurtiglading, med noen få unntak. De som ikke kan by på mer avanserte funksjoner må dermed være priset svært godt for å kunne konkurrere.

Felles for alle laderne er da også at pris vil ha mye å si for sluttvurderingen. Det er begrenset hvor mye man kan variere over et såpass enkelt produkt som en nødlader, og det er tross alt mest av alt et nyttig verktøy, ikke en motegjenstand man skal vise frem.

Foruten pris vil vi imidlertid også se på den fysiske størrelsen og vekten, antallet ut/innganger, hurtiglademuligheter og funksjonalitet og – ikke minst – den faktiske kapasiteten.

Nettopp det siste er også det som gjør testen litt unik i norsk sammenheng: vi tester utladingskapasiteten til alle laderne individuelt.

Kapasitet er ikke sort/hvitt

Å teste nødladere høres kanskje enkelt ut. Sjekk oppgitt kapasitet, vurder ekstra funksjonalitet og inn/utganger opp mot pris og – bing-bada-boom – ferdig samletest.

NB: Produsenter og avvik Ved publisering av en tidligere test var mange kritiske i kommentarfeltet til vår karakteristikk av «avvik» hos produsentene. Hovedgrunnen var at avviket skyldes nødvendig omgjøring fra batteriets interne spenning (typisk 3,7/3,6 volt) til spenning telefonen kan spise (typisk 5 volt). Avviket har altså en naturlig forklaring, men for å presisere: vi omtaler det allikevel som et klart avvik nettopp fordi produsenten markedsfører nødladerne med kapasiteten de ville hatt uten avviket. Mer +

Vel, nei. Som vi fant ut i de foregående testene, så er det liten grunn til å feste særlig stor lit til produsentenes egne, oppgitte kapasiteter – spesielt ikke mAh-tallene (milliamperetimer). Riktig nok oppgir mange leverandører også Wh (wattimer), et mer korrekt format, men selv dette medregnet oppnådde de 11 laderne i den første testen gjennomsnittlig nokså svake 76,25 prosent av oppgitt Wh-kapasitet. Den verste oppnådde litt deprimerende dårlige 51,75 prosent, men var også veldig billig.

I vår forrige samletest av store nødladere var tilsvarende tall henholdsvis 63,97 prosent (gjennomsnitt) og 55,85 prosent (dårligste). Det er altså en klar tendens at desto høyere kapasitet en lader har, desto større avvik er det. Her er det imidlertid noen som skiller seg ut i veldig positiv retning, som vi snart vil se.

Større nødlader betyr som regel også bedre funksjonalitet, ikke bare større kapasitet. Små nødladere har eksempelvis sjelden avansert funksjonalitet som hurtiglading innebygget (selv om noen kan lade raskere enn andre), og som enhver nødladereier vet: man ønsker helst å være lenket til laderen så kort som mulig. I denne testen har dessuten mange av laderne USB Type-C, og en del kan også lade opp datamaskiner som har en tilsvarende port. Her er imidlertid avvikene store.

Spesifikasjonskartet er sortert etter pris, og inkluderer kun laderne som er med i denne testen. Andre ladere fra tidligere tester som vi muligens vil trekke frem lenger nede er altså ikke listet her. Vi tar heller ikke hensyn til frakt, av hensyn til den allerede store kompleksiteten – så vær obs på det.

Klikk her for å se spesifikasjonene

Produkt: Pris: Oppgitt mAh: v/ spenn-ing Oppgitt Wh: Maks eff. ut Pass-through/Power Delivery (PD) USB Type-C Hurtig-lading Tilkoblinger Vekt Deltaco PB-1065 143,- 10 000 mAh 3,7 V 37 Wh 2,1 A + 1 A + 2 A Ja*/Nei Krysse av Bytt Micro-USB + 1 x USB Type-C + 2 USB A 228 gram Deltaco PB-1062 190,- 10 000 mAh 3,7 V 37 Wh 2,1 A + 2,1 A Nei/Nei Bytt Bytt Micro-USB + 2 x USB A 239 gram Deltaco PB-1072 205,- 20 000 mAh 3,6 V 72 Wh 2,1 A + 2,1 A Nei/Nei Bytt Bytt Micro-USB + 2 x USB A 415 gram Deltaco PB-830 212,- 10 000 mAh 3,7 V 37 Wh 2,4 A + 2 A Ja*/Nei Krysse av Krysse av Micro-USB + 1 x USB A + 1 x USB Type C 231 gram Deltaco PB-831 212,- 10 000 mAh 3,7 V 37 Wh 2,4 A + 2 A Ja*/Nei Krysse av Krysse av Micro-USB + 1 x USB A + 1 x USB Type C 232 gram GP MP10MA 284,- 10 000 mAh 3,7 V 37 Wh 2,1 A + 2,1 A + 3 A Ja*/Nei Krysse av Bytt Micro USB + 1 x USB Type X + 2 x USB A 252 gram Gear 10 000 mAh 299,- 10 000 mAh 3,7 V 37 Wh 2,1 A + 2,1 A Nei/Nei Bytt Bytt Micro-USB + Lightning + 2 x USB A 199 gram GP MP15MA 345,- 15 000 mAh 3,7 V 55,5 Wh 2,1 A + 2,1 A + 3 A Ja*/Nei Krysse av Bytt Micro USB + 1 x USB Type X + 2 x USB A 344 gram Iiglo IIPB100BL 349,- 10 000 mAh 3,6 V 36 Wh 2 A + 3 A Nei/Ja (18W) Krysse av Krysse av USB Type C + 2 x USB A 201 gram Goji G6PB20K18 349,- 20 000 mAh 3,7 V 74 Wh 2,4 A + 2,4 A Nei/Nei Bytt Bytt Micro-USB + 2 USB A 474 gram Deltaco PB-832 362,- 20 000 mAh 3,7 V 74 Wh 2 A + 2 A + 3 A Ja/Nei Krysse av Krysse av Micro-USB + 2 x USB A + 1 x Lightning + 1 x USB Type-C 459 gram Andersson Powerbank 20 000 PD/QC 3.0 399,- 20 000 mAh 3,7 V 74 Wh 3 A + 3 A + 3 A Ja*/Ja (18W) Krysse av Krysse av Micro USB + USB Type C + 2 x USB A 407 gram Gear 15 000 399,- 15 000 mAh 3,6 V 54 Wh 2,1 A + 2,1 A + 2,1 A + 2,1 A Nei/Nei Bytt Bytt Micro-USB + Lightning + 4 x USB A 313 gram GP B20A 426,- 20 000 mAh 3,6 V 72 Wh 2.1 A + 2,1 A Ja*/Nei Bytt Bytt Micro USB + 2 x USB A 460 gram Trust Omni Plus 20 000 473,- 20 000 mAh 3,7 V 74 Wh 2 A + 3 A Ja*/Nei Krysse av Krysse av Micro-USB + 1 x USB Type-C + 1 x USB A 464 gram Andersson PRB 3.6 499,- 30 000 mAh 3,6 V 111 Wh 2A + 2A + 3A Ja/Ja (18W) Krysse av Krysse av Micro-USB + 1 x USB Type-C + Lightning + 2 x USB A 632 gram Mophie Powerstation PD XL 595,- 10 000 mAh 3,7 V 37 Wh 3A + 3A Ja/Ja (18W) Krysse av Krysse av USB Type C + 1 x USB A 258 gram Iiglo IIPB200BL 599,- 20 000 mAh 3,6 V 72 Wh 2 A + 2 A + 3 A Nei/Ja (18W) Krysse av Ja (inn også) USB Type C + 2 USB A 377 gram Crave Plus 599,- 10 000 mAh 3,8 V 38 Wh 2 A + 3 A Nei/Nei Krysse av Krysse av Micro-USB + 1 x USB Type-C + 1 x USB A 243 gram Mophie Powerstation Plus XL 645,- 10 000 mAh 3,6 V 36 Wh N/A Nei/Nei Bytt Krysse av Lightning + 1 x USB A + trådløs opplading 205 gram Rescuejuice KRAFTWERK 679,- 10 000 mAh 3,7 V 37 Wh 2 A + 1 A Nei/Nei Krysse av Krysse av USB Type-C + 2 USB A 246 gram Gear PD45W-Type-C 899,- 20 000 mAh 3,7 V 74 Wh 2.4 A + 2,4 A + 3 A Ja/Ja (45W) Krysse av Krysse av Micro USB + 1 x USB Type X + 2 x USB A 422 gram Iiglo IIPBL268BL 990,- 26 800 mAh 3,6 V 96,5 Wh 3 A + 3 A + 3 A Ja*/Ja (60W) Krysse av Krysse av USB Type C + 2 x USB A 632 gram Åpne fullskjerm Mer +

* Pass-through uten nok effekt til å lade annet enn småelektronikk/har ikke Micro-USB i tillegg til USB Type-C

NB : Alle priser er hentet i skrivende stund og kan avvike etter publisering. Vi velger ikke alltid aller laveste pris, men heller laveste pris fra en kjent og troverdig aktør.

: Alle priser er hentet i skrivende stund og kan avvike etter publisering. Vi velger ikke alltid aller laveste pris, men heller laveste pris fra en kjent og troverdig aktør. SNARVEI : Trykk her for å gå rett til testvinneren og anbefalingene våre »

: Trykk her for å se alle rådatene og bildene på side to »

Hvordan tester vi batterier? Holder målingene vann?

Batterikapasitet forklart Batterikapasitet oppgis gjerne i mAh (milliamperetimer), men denne verdien tar ikke hensyn til spenningen (V) i batteriet. Wh (wattimer) tar denne verdien med i regnestykket, og beregnes ved å dele mAh-verdien på 1 000, og gange dette med spenningen. Slik: V * (mAh / 1 000) = Wh Wh-verdier kan direkte måles mot hverandre, og ideelt sett burde dermed både mobil- og nødladerprodusenter benyttet denne verdien – noe de ikke gjør i stor grad i dag. Det er av sikkerhetsmessige hensyn innført restriksjoner på å ha med seg litiumbatterier ombord på fly. Batterier opptil 100 wattimer er generelt akseptert (løse batterier kun i kabinbagasje), mens batterier mellom 100 og 160 wattimer krever forhåndsgodkjenning fra flyselskapet. Batterier over dette er i utgangspunktet ikke tillatt. Ett av batteriene i testen er over denne kapasiteten, og er TYDELIG merket. Les mer om restriksjonene hos den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA (PDF). Mer +

I de forrige testene våre av nødladere har vi gått i dybden på hvordan vi tester slike produkter, hvilke forbehold vi tar og hva slags utstyr vi benytter for testingen. Det skal vi ikke gjøre her, ettersom det tar mye plass og du da like godt kan ta turen over til forrige test og lese det der.

Vi kan imidlertid kort si at vi benytter to hovedverktøy for å vurdere nødladerne korrekt:

Digital måling – Vi benytter små USB-målere som plugges mellom nødladeren og en resistor (motstand), som trekker nøyaktig 1A (ampere) og omgjør energien til varme. Målingene gjøres tre ganger, og tallene du ser her er gjennomsnittet

– Vi benytter små USB-målere som plugges mellom nødladeren og en resistor (motstand), som trekker nøyaktig 1A (ampere) og omgjør energien til varme. Målingene gjøres tre ganger, og tallene du ser her er gjennomsnittet Automatisert tallsjekk/utregning – Vi benytter egenskrevet Python-kode for utregning av dataene, for å sikre at ikke menneskelige feil påvirker resultatene. Koden finner du i en repository på Github.

Ikke alle USB-målerne gir korrekte tall, og ikke alle resistorene trekker jevn strøm. Dette har vi sjekket, og luket ut de som har uakseptable avvik. Vi har også sjekket at USB-målerne ikke trekker så mye strøm selv at det påvirker resultatene; strømforbruket deres er neglisjerbart, og i promilleordenen. Videre har temperaturen laderne ble testet under vært stabilt på omtrent 21 grader, og burde ikke påvirke ytelsen deres.

Slik ladet vi opp og ned alle laderne. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/kollasj

Med alle disse forbeholdene mener vi at testens data bør anses for gyldige og til å stole på, men vil du lese mer om metodologien i dybden ber vi deg altså ta turen over i forrige test.

Forbrukeren kan ikke vite om laderen de kjøper er bra (før nå!)

Som du kan se i faktaboksen litt lenger oppe er hovedgrunnen til at vi må teste batteriene så nøye er at de sjelden har en oppgitt kapasitet som samsvarer med virkeligheten. Vi vil ikke gå så langt som å kalle det løgn fra leverandørenes side, men det er heller ikke langt unna. Det er i beste fall fryktelig kreativ bruk av tall, og i verste fall direkte misvisende.

Mange ulike mAh-verdier; stor variasjon i reell kapasitet. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Hvorfor? Jo, fordi det eneste tallet du som oftest har å forholde deg til ved et kjøp, er mAh-verdien («milliampere-timer») på nødladeren. Sammenligner du denne mot telefonens eget batteri vil du gå på en smell og sannsynligvis bli skuffet.

Når energi skal overføres fra ett batteri til et annet må nemlig spenningen omformes i prosessen. Ser vi bort fra hurtigladere, er standardspenningen i de fleste tilfeller omkring 5 volt – og det er både det nødladeren vil gi energien ut i, og det telefonen vil ta den inn i også.

Da blir regnestykket med ett helt annerledes, fordi en betydelig del av energien går tapt i prosessen. En annen faktor er at batteriene gjerne har variabel spenning under utladning, selv om de forsøker å holde seg ved 5 V så godt de kan.

Nettopp derfor er stadig det høyeste faktiske kapasiteten vi har målt på en nødlader bare 73,98 prosent av det produsenten selv hevder (!). Gjennomsnittlig har alle laderne i denne testen en kapasitet på skarve 68,38 prosent av det produsentene oppgir. Tallet har altså bedret seg noe siden sist, men avviket er fortsatt enormt.

Forbrukere har heller ingen forutsetning for å selv vite om dette. Nettopp dette er også grunnen til at vi gjennomfører disse testene (som for øvrig kan ta flere måneder å gjennomføre ettersom det å lade ut én nødlader på 20 000 mAh kan ta over ett døgn!).

Resultatene er imidlertid verdt strevet – bare se på tallene for faktisk kapasitet under:

De mørkegrønne strekene er altså kapasiteten laderne reelt sett har, og har du wattimer-tallet til din egen mobiltelefon bør du kunne regne ut et rimelig godt estimat for hvor mange ganger laderen kan lade den opp. De lysegrønne strekene? Det er kapasiteten som gjenstår opp til det produsenten selv oppgir.

Legg imidlertid merke til at grafen ikke tar hensyn til hverken pris, størrelse eller funksjonalitet, og kan derfor lett være misvisende. Den sier heller ingenting om prosentandelen den faktiske kapasiteten utgjør.

Det gjør derimot grafen under:

Før har vi her pleid å påpeke at det er viktig å ha i mente at vi kun har hatt én modell av hver lader til test, og at det kan være variasjoner på produktene. I denne testen har vi imidlertid to av samme modell – Deltaco PB-830 og Deltaco PB-831 er samme lader, bare med forskjellig farge.

Dermed fikk vi litt ufrivillig et godt eksempel på at variasjonen innad i en modellrekke sannsynligvis ikke er høy nok til at det ugyldiggjør noen resultater herfra. Som vi ser av grafen over ligger de to nesten identisk til i leiet, med henholdsvis 66,31 og 65,71 prosent av oppgitt kapasitet.

En gledelig utvikling å merke seg fra forrige gang er for øvrig at langt flere ladere plasserer seg over 70-prosentmerket. Av 34 tidligere testede modeller presterte kun 2 en slik bragd; her karrer hele 7 modeller seg over grensen. Det er heller ingen som synker under 60 prosent. En kort og svært lite vitenskapelig analyse kan dermed fort være at batteriteknologien rett og slett har blitt bedre de siste årene.

En annen gledelig utvikling er at stadig flere ladere får både USB Type-C, pass-through-lading, PD-støtte og hurtiglading. Kort forklart:

USB Type-C – Universalkontakten som «alt» snart vil benytte. Muliggjør mye raskere lading, blant annet av datamaskiner, men også av nødladeren selv

– Universalkontakten som «alt» snart vil benytte. Muliggjør mye raskere lading, blant annet av datamaskiner, men også av nødladeren selv Pass-through – At laderen kan lade opp både seg selv og lade noe annet samtidig

– At laderen kan lade opp både seg selv og lade noe annet samtidig Power Delivery (PD) – En hurtigladestandard som sørger for ekstremt mye høyere effekt enn konkurrende løsninger. Muliggjør hurtiglading av iPhone og kreves ofte for lading av datamaskiner (men ikke av MacBook-er)

– En hurtigladestandard som sørger for ekstremt mye høyere effekt enn konkurrende løsninger. Muliggjør hurtiglading av iPhone og kreves ofte for lading av datamaskiner (men ikke av MacBook-er) Hurtiglading – Sekkebetegnelse for en rekke ulike teknologier for hurtiglading. Qualcomm QuickCharge er den mest utbredte. Krever at både laderen og mobilen/dingsen støtter standarden

Okay, da gjenstår bare to faktorer å ta hensyn til: pris og vekt. Hvor mange Wh får du egentlig pr. krone? Og hvor mange gram lader må du drasse med deg rundt for samme mengde kraft?

Gram holder seg som kjent stabilt, men prisene svinger voldsomt. Det gir store utslag på listen vår, som ikke nødvendigvis vil være stabil etter publisering. Trendene burde imidlertid holde seg, og gitt dataene våre her kan du enkelt selv regne ut dette i etterkant om en lader skulle være på tilbud, for eksempel.

Merk at vi henter priser fra både Prisguiden.no og Prisjakt.no, og disse ikke alltid samsvarer. Sjekk derfor begge om du ikke finner prisen vi oppgir her hos Prisjakt, vår hovedkilde.

Uansett, her er tabellen for pris og vekt vektet opp mot våre målte Wh-verdier:

Her har vi altså delt pris og vekt på hver laders respektive Wh-gjennomsnitt fra våre målinger, og det kanskje mest interessante vi ser er hvor enorme forskjellene mellom de ellers ganske like laderne med ett blir.

Det skal nevnes at vi målte vekten og dimensjonene manuelt for hver lader, ettersom produsentene besynderlig nok nesten alltid oppgir feil vekt på produktene sine.

Igjen viser listen vår at enkelte ladere peker seg ut i begge retninger, og denne listen vil i stor grad påvirke vår prisvurdering; en dyr lader er ikke nødvendigvis dyr om den gir mye strøm for pengene.

Uansett: rådataene fra testene våre finner du på side to. Anbefalingene våre? De finner du på løpende bånd under. Og ja, vi har en ny testvinner!

Ingen andre er i nærheten engang

Andersson PD/QC 3.0

Oppgitt kapasitet: 74 Wh (20 000 mAh)

Målt kapasitet: 52,9 Wh (71,49 prosent)

I forrige samletest av nødladere var det en Andersson-lader som vant, og jammen er det ikke det nå igjen. Dette er ikke fordi undertegnede har en spesiell forkjærlighet for disse laderne. Det er rett og slett fordi både dagens forrige testvinner, Andersson PRB 3.5, og dagens modell knuser alle på både verdi og funksjonalitet.

Her får du, vel, alt vi forventer av en nødlader i 2019. Andersson Powerbank 20 000 PD/QC 3.0 (puh!) står seg svært godt kapasitetsmessig, med 71,49 prosent av det produsenten oppgir. Dette er nest mest i hele denne testen, og bedre enn alle foregående testede nødladere. PD/QC 3.0 er også den tredje mest gunstige laderen på Wh per krone, med kun 6,15 kroner betalt for hver Wh strøm du får. Dette er hele to kroner under forgjengeren, og bringer oss over på det virkelig store momentet her: prisen.

NetOnNet, eneste leverandør, priser PD/QC 3.0 svært aggressivt. 399 kroner må du ut med for denne laderen, og da får du kort og godt alt du trenger – blant annet et godt portutvalg. To store USB A-utganger er på plass, begge med QuickCharge 3.0-støtte (men ikke samtidig), samt én USB Type-C-utgang med støtte for hurtiglading og Power Delivery på 18W. Pass-through støttes også, via Micro-USB-inngangen. Dermed kan du lade opp PD/QC 3.0 samtidig som du for eksempel lader opp hodetelefonen din eller lignende. Skal du lade en MacBook, for eksempel, kan du imidlertid ikke lade samtidig. Litt synd, men samtidig er det neppe mange som faktisk trenger dette ofte.

Du kan også lade flere ting samtidig, men hastigheten da vil nok neppe være like høy som ellers – men det er mulig. Lader du kun én dings skal det imidlertid gå sabla fort. Power Delivery muliggjør imidlertid lading av de fleste Windows-laptoper med USB Type-C-lader, hvilket jo er flott. Det gir deg også hurtiglading til iPhone.

Laderen er for øvrig gjort i metall, og føles svært solid. En liten skjerm på forsiden gir deg også nøyaktig informasjon om gjenværende kapasitet, og formfaktoren er litt mer lommevennlig enn PRB 3.5. Alt i alt er det nær ingenting vi savner her, og til 399 kroner er det et uslåelig produkt.

10 Fantastisk fjerne Sammenlign Andersson PD/QC 3.0 annonse Billigste hos Se alle priser 399 hos NetOnNet Sjekk nå 10 Fantastisk sitat En vanvittig prestasjon å presse så mye produkt inn i så lav pris. Fordeler + USB Type-C

+ Power Delivery-støtte

+ Hurtiglading

+ Passthrough-støtte for mindre dingser

+ Høy målt kapasitet

+ Lav pris

En god andreplass med et par ekstra muligheter

Deltaco PB-832/833

Oppgitt kapasitet: 74 Wh (20 000 mAh)

Målt kapasitet: 50,21 Wh (67,85 prosent)

Deltaco har lenge skåret høyt i våre tester, og denne er ikke noe unntak. PB-832 (som også kommer i sølv og heter PB-833) koster rett over 350 kroner og gir deg alt du får i Andersson-laderen som vant testen, foruten Power Delivery-støtte. Samtidig får du også noe igjen, i form av en Lightning-inngang. Dette betyr at du kan velge om du vil lade opp nødladeren med Micro-USB, Lightning eller USB Type-C. Kort sagt: Har du en telefon, vel, så har du også en lader som passer her.

For iPhone-eiere kan denne dermed friste. Den har også et ytre design som burde friste, med matt, solid metall og en slank og tiltalende utforming. I front finner du alle de tre nevnte ladeinngangene, samt to USB A-porter med hurtigladestøtte. USB Type-C-porten kan selvfølgelig også brukes til utlading, og vil eksempelvis kunne lade opp en MacBook (men IKKE en del Windows-maskiner).

Deltaco PB-832 ligger dessuten svært godt til i både vekt- og krone-per-wattimer-kategoriene, såvidt over Andersson-laderen. Prisen er som nevnt lavere, mens kapasiteten er tilsvarende på papiret. Målingene våre viser imidlertid at den reelle kapasiteten fra Andersson-laderen er såpass mye høyere at den utkonkurrerer Deltaco i dette aspektet, selv når vi tar den lavere prisen på PB-832 i betraktning.

Dette er uansett en veldig god nødlader som burde vurderes sterkt.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Deltaco PB-832/833 8.5 Meget bra sitat Et svært godt alternativ til lav pris, om du ikke trenger Power Delivery. Fordeler + USB Type-C

+ Slank og lekker utforming

+ Hurtiglading

+ Passthrough

+ Lav pris Ting å tenke på — Støtter ikke Power Delivery

For deg som vil ha maksimal kapasitet og funksjonalitet

Iiglo Powerbank 26800 mAh

Oppgitt kapasitet: 96,5 Wh (26 800 mAh)

Målt kapasitet: 60,09 Wh (62,27 prosent)

Noen ganger vil man bare ha så mye man kan få av noe, koste hva det koste vil. Iiglo IPB268BL er et eksempel på et slikt produkt, der du får den maksimale mengden kapasitet det er lovlig å ta med på flyturer (og for øvrig som det er praktisk å drasse rundt på). Hele 96,5 Wh (26 800 mAh), eller 3,5 Wh under grensen, burde holde for de aller fleste og for de fleste formål.

Enorm kapasitet er imidlertid ikke det eneste IPB268BL kan by på. Her får du også den desidert raskeste formen for PD-lading vi har sett fra noen nødlader, med hele 60 watt effekt om kun USB Type-C-utgangen brukes. Dette er like mye som eksempelvis Apples egen vegglader til nye MacBook Air leverer, og det betyr at du for alle formål vil kunne lade opp en datamaskin lynraskt over Type-C – uansett merke.

Ellers er det verdt å nevne at laderen er nokså stor og tung og at den har to vanlige USB A-utganger i tillegg. Disse har begge Quick Charge-støtte, om enn ikke samtidig. Prisen på nesten 1 000 kroner er litt stiv, og laderen kommer dermed ikke veldig godt ut av krone-per-Wh-grafen vår. Totalpakka er likevel så god at vi mener den fortjener en anbefaling. Her kan du gå «all out»!

7.5 Bra fjerne Sammenlign Iiglo Powerbank 26800 mAh 7.5 Bra sitat Den mest ekstreme batteripakka det er praktisk å eie. Her får du alt! Fordeler + USB Type-C

+ Power Delivery-støtte med 60W!

+ Hurtiglading

+ Passthrough

+ Maksimal lovlig kapasitet for flyturer Ting å tenke på — Stor og tung

— Dyr

Deltacos store funksjonsvinner i budsjettklassen

Deltaco PB-830/831

Oppgitt kapasitet: 37 Wh (10 000 mAh)

Målt kapasitet: 24,31 Wh (65,71 prosent)

Deltaco har en mindre variant av den tidligere anbefalte laderen i denne testen, og den kommer også to i varianter: PB-830 og PB-831. Vi har testet begge i denne samletesten, men samler dem her for ordens skyld ettersom fargen er det eneste som skiller dem.

Dette er en nødladermodell vi liker godt, ikke bare på grunn av den samme gode byggekvaliteten, men også fordi du får både Micro-USB og USB Type-C sammen med en vanlig USB A-port. Dermed får du passthrough-lading, om enn ikke av datamaskiner som trenger PD-støtte. Det finner du nemlig ikke her.

Formfaktoren er fin og kompakt, og vekten relativt lav. Kapasitetsmessig utmerker den seg ikke som særegent god, men heller ikke spesielt dårlig. Med hurtigladestøtte på plass og – ikke minst – en svært tiltalende prislapp på rundt 200 kroner ser vi imidlertid ingen grunn til å ikke anbefale laderen likevel. Skal du ha en lader med 10 000 mAh kapasitet og funksjonaliteten du trenger i 2019, vel, så bør du vurdere denne sterkt.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Deltaco PB-830/831 7.5 Bra sitat Et kompakt og svært tiltalende alternativ – til lav pris. Fordeler + Kompakt

+ USB Type-C

+ Passthrough

+ Hurtiglading

+ Slank og lekker utforming Ting å tenke på — Ikke Power Delivery-støtte

Eksepsjonelt mye nødlader for pengene

Deltaco PB-1072

Oppgitt kapasitet: 72 Wh (20 000 mAh)

Målt kapasitet: 51,53 Wh (71,56 prosent)

I nesten alle nødladertester dukker det opp én modell som ikke nødvendigvis gir deg så voldsomt mye funksjonalitet eller er så moderne, men som gir vanvittig mye kapasitet for pengene. I denne testen er dette Deltacos PB-1072, som med en pris på 205 kroner og en kapasitet på hele 20 000 mAh løper i sirkler rundt alle de andre laderne i testen. Vel, i alle fall i kroner-per-Wh-land.

Her betaler du kun 3,97 kroner per Wh, omtrent halvparten av det laveste vi noensinne hadde målt før. Det hjelper også godt på at laderen er en av de desidert mest troverdige rent kapasitetsmessig, med et resultat på 71,56 prosent av oppgitt kapasitet.

Så hva går du glipp av her? Vel, hurtiglading, USB Type-C, passthrough og PD-støtte. Kort og godt avansert funksjonalitet, altså. Her er det enkelt: du får én Micro-USB-inngang til å lade opp laderen, og to USB A-porter for å lade opp andre enheter. Om du bare skal ha en lader som gir deg mest mulig for pengene og ikke synes det er så farlig om det går så fort eller om laderen ser «sexy» ut mens den gjør det, vel, da bør du titte mot PB-1072. Et godt kjøp!

7 Bra fjerne Sammenlign Deltaco PB-1072 7 Bra sitat Skal du ha mest mulig kapasitet for pengene? Da kjøper du denne. Fordeler + Vanvittig kapasitet til prisen

+ ...som er veldig lav

+ Ren og pen i utformingen Ting å tenke på — Stor

— Støtter ikke avanserte funksjoner

— Ikke hurtiglading

Bra design, men når ikke helt opp

GP Batteries PowerBank Voyage 2 10000 MP10

Kamera GP Batteries PowerBank Voyage 2 10000 MP10

Oppgitt kapasitet: 37 Wh (10 000 mAh)

Målt kapasitet: 25,56 Wh (69,09 prosent)

Vi liker virkelig designet til GP Batteries, og det er også mye fint å si om deres GP MP10MA. Det er imidlertid ikke nok her til at den når helt opp, og det som trekker mest ned er at den ikke støtter hurtiglading over vanlige standarder. Prisen er også bittelitt stiv, selv om den målte kapasiteten er god. Det er ikke et galt kjøp, men det er heller ikke det beste du kan gjøre.

Laderen er imidlertid ganske kompakt for batteristørrelsen, så om det er viktig kan den vurderes. Kommer i mange artige farger.

7 Bra fjerne Sammenlign GP Batteries PowerBank Voyage 2 10000 MP10 annonse Billigste hos Se alle priser 279 hos Bauhaus Sjekk nå 7 Bra Fordeler + USB Type-C

+ Kan lade MacBook-er

+ Svært fint designet

+ Kompakt

+ God faktisk kapasitet

+ Litt dyr Ting å tenke på — Støtter ikke hurtiglading (utenom rent høyere ampere)

Gir rett og slett ikke nok for pengene til å nå opp

Trust Omni Plus Metal Powerbank 20000

Kamera Trust Omni Plus Metal Powerbank 20000

Oppgitt kapasitet: 74 Wh (20 000 mAh)

Målt kapasitet: 51,25 Wh (69,26 prosent)

Trust Omni Plus er en nødlader som er bygget i metall, og som føles svært solid ut i hånden. Den er også ganske tung, og gitt størrelsen på batteriet skulle vi virkelig ønske at det var mer enn én USB-A-utgang her.

Det er for øvrig lite å utsette på den målte kapasiteten, og laderen har både hurtiglading og passthrough. Den skiller seg bare ikke nok ut i hverken funksjonalitet eller pris til å nå opp.

7 Bra fjerne Sammenlign Trust Omni Plus Metal Powerbank 20000 7 Bra Fordeler + Knallbra bygget

+ Metalldesign

+ USB Type-C

+ Hurtiglading

+ Passthrough

+ God faktisk kapasitet Ting å tenke på — Stor og tung

— Ikke spesielt billig

— Kun én USB A-utgang, for lite

Lekker design, men ikke nok annet

GP Batteries PowerBank Voyage 2 15000 MP15

Kamera GP Batteries PowerBank Voyage 2 15000 MP15

Oppgitt kapasitet: 55,5 Wh (15 000 mAh)

Målt kapasitet: 36,5 Wh (65,76 prosent)

GP Batteries andre lader i denne testen ligner svært mye på den første, og har den samme svært gode byggekvaliteten. Her er det bare gummierte materialer og metall rund baut, og du får også USB Type-C og passthrough.

Den mangler imidlertid hurtiglading, og mens den kan lade MacBook-er støtter den ikke PD-standarden og kan dermed ikke brukes på mange Windows-maskiner. Prisen er ikke i verste laget, men den målte kapasiteten skuffer. Formfaktoren er kompakt og fin.

7 Bra fjerne Sammenlign GP Batteries PowerBank Voyage 2 15000 MP15 annonse Billigste hos Se alle priser 589 hos Bauhaus Sjekk nå 7 Bra Fordeler + USB Type-C

+ Kan lade MacBook-er

+ Svært fint designet

+ Kompakt

+ Ålreit pris Ting å tenke på — Støtter ikke hurtiglading (utenom rent høyere ampere)

— Skuffende faktisk kapasitet

Har det meste, men koster for mye

Iiglo Powerbank 20000 mAh

Kamera Iiglo Powerbank 20000 mAh

Oppgitt kapasitet: 72 Wh (20 000 mAh)

Målt kapasitet: 53,74 Wh (72,62 prosent)

Grunnen til at Andersson Powerbank 20 000 PD/QC 3.0 vant denne samletesten er at den koster vanvittig lite, og gir deg all funksjonaliteten som er mulig å få fra en nødlader i 2019. Iiglo IIPB200BL gir deg like mye funksjonalitet, men den koster mye mer og har verre byggekvalitet.

Ikke får du noen skjerm som viser gjenværende kapasitet heller, og den målte kapasiteten er noe dårligere. Kort og godt: får du den på tilbud kan den være verdt det. Men til nåværende pris: nei.

7 Bra fjerne Sammenlign Iiglo Powerbank 20000 mAh 7 Bra Fordeler + USB Type-C

+ Hurtiglading

+ Power Delivery-støtte Ting å tenke på — Ikke bygget i metall

— Koster mye for kapasiteten

Sterk på de fleste områder, men er ikke verdt prisen

Gear by Carl Douglas Power Bank 20000mAh

Kamera Gear by Carl Douglas Power Bank 20000mAh

Oppgitt kapasitet: 74 Wh (20 000 mAh)

Målt kapasitet: 46,34 Wh (62,63 prosent)

Som med Iiglo-en har Gear PD45W-Type-C det problemet som heter «Andersson Powerbank 20 000 PD/QC 3.0». Med andre ord har den all funksjonaliteten du kunne ønske deg, men prisen er skyhøy. Dette, kombinert med at kapasiteten ikke er like god i våre målinger, gjør at den ikke når opp. Du kan like godt «gå all out» og velge Iiglo IPB268BL om du vurderer denne, og få mer for pengene.

7 Bra fjerne Sammenlign Gear by Carl Douglas Power Bank 20000mAh 7 Bra Fordeler + Power Delivery-støtte (med 45W)

+ Hurtiglading

+ USB Type-C

+ Passthrough Ting å tenke på — Litt svak kapasitet

— Dyr

— Dårlig byggekvalitet

Mye for pengene, men dårlig tilgjengelig

Deltaco PB-1065

Kamera Deltaco PB-1065

Oppgitt kapasitet: 37 Wh (10 000 mAh)

Målt kapasitet: 25,58 Wh (69,13 prosent)

Deltaco PB-1065 gir definitivt mye for pengene, med svært lav pris og både Micro-USB og USB Type-C på plass. Du får også to USB A-utganger, og passthrough-støtte. Så er det bare synd at den ser ut til å være vanskelig å få tak i, og ikke støtter hurtiglading. Ellers er det lite å utsette på denne, foruten plasten den er bygget i.

7 Bra fjerne Sammenlign Deltaco PB-1065 7 Bra Fordeler + Veldig mye for pengene

+ Lav pris

+ USB Type-C

+ Passthrough Ting å tenke på — Vanskelig å få tak i

— Støtter ikke hurtiglading

— Ikke Power Delivery

For stor til at du kan ha den med på flyet

Andersson PRB 3.6

Kamera Andersson PRB 3.6

Oppgitt kapasitet: 111 Wh (30 000 mAh)

Målt kapasitet: 81,12 Wh (73,08 prosent)

For første gang tester vi en lader med 30 000 mAh kapasitet, og for første gang forstår vi hvorfor vi ikke har gjort det før. Dette er nemlig for høy kapasitet til at laderen er lovlig å ha med på fly (grensen går rundt 27 500 mAh), og laderen er også ganske stygg i designet.

Tung og uhåndterlig er den også. Funksjonaliteten? Vel, den er det lite å si på – her får du alt, inkludert Lightning-port, Micro-USB og USB Type-C. Hurtiglading, Power Delivery, passthrough, vel, you name it. Men den er upraktisk å reise med, og større enn de fleste trenger.

7 Bra fjerne Sammenlign Andersson PRB 3.6 7 Bra Fordeler + Vanvittig stor kapasitet

+ Relativt billig

+ Power Delivery-støtte

+ Hurtiglading

+ USB Type-C

+ Lightning

+ Skjerm som viser kapasitet Ting å tenke på — Tung og uhåndterlig

— Er ikke lovlig å ha med på fly (!)

— Stygt design

Uønsket funksjonalitet i knallbra design

Mophie Powerstation Plus XL Wireless 10K

Kamera Mophie Powerstation Plus XL Wireless 10K

Oppgitt kapasitet: 37 Wh (10 000 mAh)

Målt kapasitet: 26,17 Wh (70,74 prosent)

Mophie er flinke på design, og har laget en av testens desidert best utseende og byggede ladere. De er da også sterkt tilknyttet Apple, og det synes på denne laderen. Her får du en innebygget Lightning-ledning, laderen lades opp av tilsvarende plugg og den kan hurtiglade iPhoner. Den kan også lades opp trådløst, noe ingen har bedt om eller trenger. Ja, og så er den grisedyr, noe som trekker ned.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Mophie Powerstation Plus XL Wireless 10K annonse Utvalgte butikker 999 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 999 hos Elkjøp Sjekk nå 6.5 Helt greit Fordeler + Kan lades opp trådløst

+ Innebygget Lightning-kabel

+ Veldig god byggekvalitet Ting å tenke på — Veldig dyr

— Lav kapasitet

— Fungerer kun for iPhone-brukere

Kjedelig og gammeldags

Goji G6PB20K18

Kamera Goji G6PB20K18

Oppgitt kapasitet: 74 Wh (20 000 mAh)

Målt kapasitet: 54,74 Wh (73,98 prosent)

Goji Powerbank 20 000, eller Goji G6PB20K18 som den egentlig heter, er en nødlader av den gamle sorten. Ikke har den hurtiglading, USB Type-C eller Power Delivery, og ikke er den spesielt liten eller velbygget.

Prisen er vi ikke spesielt kritiske til, men den er ikke nok til at nødladeren får en anbefaling hos oss. Den har en skjerm som viser kapasiteten, men med mindre dette er kjempeviktig for deg bør du heller gå for Deltacos PB-1072.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Goji G6PB20K18 6.5 Helt greit Fordeler + Har en skjerm som viser kapasitet

+ Høyest målt kapasitet prosentmessig

+ Gir ganske mye for pengene Ting å tenke på — Veldig billig byggekvalitet

— Ingen ekstrafunksjonalitet

— Ikke USB Type-C

— Ikke hurtiglading

— Ikke Power Delivery

— Ikke passthrough

Mange utganger og iPhone-tilpasset, men dyr

Gear by Carl Douglas Power Bank 15000mAh

Kamera Gear by Carl Douglas Power Bank 15000mAh

Oppgitt kapasitet: 54 Wh (15 000 mAh)

Målt kapasitet: 38,09 Wh (70,54 prosent)

Gear 15 000 er en hvit plastkloss med testens rekord i antall USB A-utganger. Dette gjør den litt unik, men ingen av disse utgangene har støtte for hverken hurtiglading eller annet snadder. Du kan velge å lade den opp med enten Micro-USB eller Lightning, så dette er definitivt en lader myntet på iPhone-eiere. Prisen er imidlertid ganske stiv.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Gear by Carl Douglas Power Bank 15000mAh 6.5 Helt greit Fordeler + Har Lightning-port

+ Hele fire USB A-porter Ting å tenke på — Alt for dyr

— Kjedelig plastdesign

— Ingen avansert funksjonalitet

Har det meste av funksjonalitet, men når ikke opp

Iiglo Powerbank 10000 mAh

Kamera Iiglo Powerbank 10000 mAh

Oppgitt kapasitet: 36 Wh (10 000 mAh)

Målt kapasitet: 24,85 Wh (67,17 prosent)

Som storebroren med nesten samme navn, har Iiglo IIPB100BL det meste du kunne ønske av en nødlader i 2019. Det betyr både hurtiglading, USB Type-C, Power Delivery-støtte og passthrough. Det den derimot ikke har er en hyggelig pris og god målt kapasitet. Ikke er den bygget i metall heller, og da blir det stang ut her.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Iiglo Powerbank 10000 mAh 6 Helt greit Fordeler + Power Delivery

+ Passthrough

+ Hurtiglading

+ USB Type-C Ting å tenke på — Alt for høy pris

— Lav prosentmessig kapasitet

Ekstremt lav reell kapasitet

Mophie Powerstation PD XL

Kamera Mophie Powerstation PD XL

Oppgitt kapasitet: 36 Wh (10 000 mAh)

Målt kapasitet: 22,13 Wh (61,17 prosent)

Mophie er gode på design, som vi også tidligere nevnte. Det stemmer også her, og Powerstation PD XL er dessuten litt mer «vanlig» enn den forrige varianten. Den har ikke trådløs opplading, og det er kanskje like greit. Den har imidlertid en kompakt kropp, Power Delivery, USB Type-C og passthrough. Den har også bare én USB A-utgang, og er veldig dyr. Ja, også har den testens laveste målte kapasitet. Njet.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Mophie Powerstation PD XL annonse Utvalgte butikker 799 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 379 hos Power Sjekk nå 6 Helt greit Fordeler + Power Delivery

+ Hurtiglading

+ USB Type-C

+ Passthrough Ting å tenke på — Ekstremt lav prosentmessig kapasitet ift. prisen

— Veldig høy pris

— har bare én USB A-utgang

Samme problemer som storebroren, men har færre USB A-utganger

Gear by Carl Douglas Power Bank 10000mAh

Kamera Gear by Carl Douglas Power Bank 10000mAh

Oppgitt kapasitet: 37 Wh (10 000 mAh)

Målt kapasitet: 25,72 Wh (69,52 prosent)

Tittelen burde gjøre det klart hva som er greia her: Gear 10 000 har både Micro-USB og Lightning til opplading, er bygget i plast og har ingen avanserte funksjoner. Prisen er for høy, og den målte kapasiteten for lav. Den er rett og slett vanskelig å anbefale, med mindre du får den hevet etter deg. Eller er en iPhone-bruker som ikke trenger hurtiglading og vil ha en lader med Lightning-inngang, da.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Gear by Carl Douglas Power Bank 10000mAh 6 Helt greit Fordeler + Lightning-port Ting å tenke på — Ingen avansert funksjonalitet

— For dyr

— Billig plast

Super byggekvalitet, himla dyr

Crave Plus 10000mAh

Kamera Crave Plus 10000mAh

Oppgitt kapasitet: 38 Wh (10 000 mAh)

Målt kapasitet: 25,93 Wh (68,24 prosent)

Crave Plus er litt som en veldig dyr bil. Den ser veldig flott ut, og den får gjort det du ønsker å gjøre – men til en pris som er alt for høy. Her får du både USB Type-C og hurtiglading, men prislappen er veldig stiv. Ikke er det Power Delivery-støtte heller, og den er ikke spesielt kompakt.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Crave Plus 10000mAh 6 Helt greit Fordeler + God byggekvalitet, pent design

+ USB Type-C

+ Hurtiglading

+ Passthrough Ting å tenke på — Alt for dyr

— Ikke spesielt kompakt

Gammeldags, kjedelig og billig

Deltaco PB-1062/1063

Kamera Deltaco PB-1062/1063

Oppgitt kapasitet: 37 Wh (10 0000 mAh)

Målt kapasitet: 24,79 Wh (67,01 prosent)

Deltaco har mange gode produkter i testene våre, men PB-1062 er ikke ett av dem. Her får du rett og slett lite for pengene, ettersom laderen ikke støtter noen form for avansert funksjonalitet og heller ikke har USB Type-C.

Nei, her er det gammeldagse løsninger og treg lading som gjelder – og det finnes for mange gode konkurrenter (som ikke er bygget i plast) til å kunne konkurrere med det.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Deltaco PB-1062/1063 5.5 Middelmådig Fordeler + Billig Ting å tenke på — Har ikke avansert funksjonalitet

— Ikke hurtiglading

— Ikke USB Type-C

Stivere prislapp skal du lete lenge etter

Rescue juice Kraftverk 10000mAh

Oppgitt kapasitet: 37 Wh (10 000 mAh)

Målt kapasitet: 25,22 Wh (68,16 prosent)

Rescuejuice er et norsk selskap, og KRAFTVERK er laderen deres i 10 000 mAh-klassen. Den støtter hurtiglading, pass through og har USB Type-C.

Den har også et lekkert design, kommer i lekne farger og føles svært velbygd. Også koster den helt vanvittige 679 kroner, noe som ødelegger for alt dette andre.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Rescue juice Kraftverk 10000mAh 5.5 Middelmådig Fordeler + God byggekvalitet

+ USB Type-C

+ Hurtiglading Ting å tenke på — Ikke mer avansert funksjonalitet

— Ekstremt dyr for kapasiteten

— Lav reell (målt) kapasitet

Den kjipeste plasten og funksjonaliteten i testen

GP Batteries Bearbar PowerBank 20000 DIEM B20A

Kamera GP Batteries Bearbar PowerBank 20000 DIEM B20A

Oppgitt kapasitet: 72 Wh (20 000 mAh)

Målt kapasitet: 49,95 Wh (69,38 prosent)

GP Batteries har vært gode på design ellers, så hvorfor de feiler som de gjør her vet vi ikke. Men faktum er at de ikke når opp med GP B20A, som ikke har noen form for avansert funksjonalitet og heller ikke USB Type-C. Til størrelsen burde den også hatt flere USB A-utganger, i det minste. Prisen er heller ikke lav i det hele tatt – styr unna.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign GP Batteries Bearbar PowerBank 20000 DIEM B20A annonse Billigste hos Se alle priser 609 hos iPhonehuset Sjekk nå 5.5 Middelmådig Fordeler + Stor kapasitet Ting å tenke på — Bare to ladeutganger er for lite for størrelsen

— Stor og tung

— Kun micro-USB, ikke avanserte funksjoner

— Dårlig byggekvalitet, kjip plast

Rådata og bilder av alle laderne

Her finner du rådata fra målingene. Ta høyde for at ikke alle tallene nødvendigvis samsvarer med andre enheter av samme modell, og at batterikjemien gjør at målingene svinger fra gang til gang. Tallene på side én er hentet herfra, som gjennomsnittet av alle de tre målingene per lader.

Legg også merke til at «prosentandel» i tallene under beskriver hvor stor andel av den oppgitte Wh-kapasiteten laderne faktisk var i stand til å gi ut.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på torstein@tek.no om du skulle ha spørsmål om tallene eller fremgangsmåten vår. Og om du finner en feil i tallene, skal vi selvfølgelig rette den så fort råd er!

Det er for øvrig også verdt å merke seg at mens en del av laderne har USB Type-C, så er det ikke alle som kan brukes til å lade MacBook-er og annet større utstyr med USB Type-C som ladeinngang. Dette har vi også bemerket i spesifikasjonslista på første side.

PS: Laderne er ikke organisert i noen spesiell rekkefølge her.

PPS: Ikke alle datamaskiner har samme krav til strømføring for å lade. Enkelte maskiner lader ikke med alle USB Type-C-ladere.

Rådata fra målingene og bilder

Deltaco PB-830. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Deltaco PB-830: 6 680 mAh + 6 570 mAh + 6 643 mAh

Hevdet Wh: 37 Wh (10 000 mAh)

Runde 1 målt: 24.72 Wh. Prosentandel: 66.8% Runde 2 målt: 24.31 Wh. Prosentandel: 65.7% Runde 3 målt: 24.58 Wh. Prosentandel: 66.43% Snitt: 24.53 Wh. Prosentandel: 66.31%

Deltaco PB-832. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Deltaco PB-832: 13 270 mAh + 13 865 mAh + 13 576 mAh

Hevdet Wh: 74 Wh (20 000 mAh)

Runde 1 målt: 49.1 Wh. Prosentandel: 66.35% Runde 2 målt: 51.3 Wh. Prosentandel: 69.33% Runde 3 målt: 50.23 Wh. Prosentandel: 67.88% Snitt: 50.21 Wh. Prosentandel: 67.85%

Deltaco PB-1062. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Deltaco PB-1062: 6 729 mAh + 6 540 mAh + 6 834 mAh

Hevdet Wh: 37 Wh (10 000 mAh)

Runde 1 målt: 24.9 Wh. Prosentandel: 67.29% Runde 2 målt: 24.2 Wh. Prosentandel: 65.4% Runde 3 målt: 25.29 Wh. Prosentandel: 68.34% Snitt: 24.79 Wh + 67.01%

Rescuejuice KRAFTWERK. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

RescueJuice KRAFTWERK: 6 846 mAh + 6 770 mAh + 6 832 mAh

Hevdet Wh: 37 Wh (10 000 mAh)

Runde 1 målt: 25.33 Wh Prosentandel: 68.46% Runde 2 målt: 25.05 Wh. Prosentandel: 67.7% Runde 3 målt: 25.28 Wh. Prosentandel: 68.32% Snitt: 25.22 Wh + 68.16%

Iiglo IIPB200BL. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Iiglo IIPB200BL: 14 348 mAh + 14 750 mAh + 14 475 mAh

Hevdet Wh: 72 Wh (20 000 mAh)

Runde 1 målt: 53.09 Wh. Prosentandel: 71.74% Runde 2 målt: 54.58 Wh. Prosentandel: 73.75% Runde 3 målt: 53.56 Wh. Prosentandel: 72.38% Snitt: 53.74 Wh + 72.62%

Deltaco PB-1065. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Deltaco PB-1065: 6 656 mAh + 7 150 mAh + 6 934 mAh

Hevdet Wh: 37 Wh (10 000 mAh)

Runde 1 målt: 24.63 Wh. Prosentandel: 66.56% Runde 2 målt: 26.45 Wh. Prosentandel: 71.5% Runde 3 målt: 25.66 Wh. Prosentandel: 69.34% Snitt: 25.58 Wh + 69.13%

Crave Plus. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Crave Plus: 6 825 mAh + 6 810 mAh + 6 836 mAh

Hevdet Wh: 38 Wh (10 000 mAh)

Runde 1 målt: 25.93 Wh. Prosentandel: 68.25% Runde 2 målt: 25.88 Wh. Prosentandel: 68.1% Runde 3 målt: 25.98 Wh. Prosentandel: 68.36% Snitt: 25.93 Wh + 68.24%

Iiglo IIPB100BL. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Iiglo IIPB100BL: 6 830 mAh + 6 580 mAh + 6 741 mAh

Hevdet Wh: 36 Wh (10 000 mAh)

Runde 1 målt: 25.27 Wh. Prosentandel: 68.3% Runde 2 målt: 24.35 Wh. Prosentandel: 65.8% Runde 3 målt: 24.94 Wh. Prosentandel: 67.41% Snitt: 24.85 Wh + 67.17%

GP B20A. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

GP B20A: 13 840 mAh + 14 008 mAh + 13 780 mAh

Hevdet Wh: 72 Wh (20 000 mAh)

Runde 1 målt: 49.82 Wh. Prosentandel: 69.2% Runde 2 målt: 50.43 Wh. Prosentandel: 70.04% Runde 3 målt: 49.61 Wh. Prosentandel: 68.9% Snitt: 49.95 Wh + 69.38%

GP MP15MA. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

GP MP15MA: 9 660 mAh + 9 980 mAh + 9 952 mAh

Hevdet Wh: 55.5 Wh (15 000 mAh)

Runde 1 målt: 35.74 Wh. Prosentandel: 64.4% Runde 2 målt: 36.93 Wh. Prosentandel: 66.53% Runde 3 målt: 36.82 Wh. Prosentandel: 66.35% Snitt: 36.50 Wh + 65.76%

GP MP10MA. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

GP MP10MA: 6 867 mAh + 7 119 mAh + 6 740 mAh

Hevdet Wh: 37 Wh (10 000 mAh)

Runde 1 målt: 25.41 Wh. Prosentandel: 68.67% Runde 2 målt: 26.34 Wh. Prosentandel: 71.19% Runde 3 målt: 24.94 Wh. Prosentandel: 67.4% Snitt: 25.56 Wh + 69.09%

Deltaco PB-831. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Deltaco PB-831: 6 382 mAh + 6 792 mAh + 6 540 mAh

Hevdet Wh: 37 Wh (10 000 mAh)

Runde 1 målt: 23.61 Wh. Prosentandel: 63.82% Runde 2 målt: 25.13 Wh. Prosentandel: 67.92% Runde 3 målt: 24.2 Wh. Prosentandel: 65.4% Snitt: 24.31 Wh + 65.71%

Gear PD45W-Type C. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Gear PD45W-Type C: 12 811 mAh + 12 440 mAh + 12 326 mAh

Hevdet Wh: 74 Wh (20 000 mAh)

Runde 1 målt: 47.4 Wh. Prosentandel: 64.06% Runde 2 målt: 46.03 Wh. Prosentandel: 62.2% Runde 3 målt: 45.61 Wh. Prosentandel: 61.63% Snitt: 46.34 Wh + 62.63%

Goji G6PB20K18. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Goji G6PB20K18: 14 800 mAh + 14 801 mAh + 14 785 mAh

Hevdet Wh: 74 Wh (20 000 mAh)

Runde 1 målt: 54.76 Wh. Prosentandel: 74.0% Runde 2 målt: 54.76 Wh. Prosentandel: 74.01% Runde 3 målt: 54.7 Wh. Prosentandel: 73.93% Snitt: 54.74 Wh + 73.98%

Andersson Powerbank 20 000 PD. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Andersson Powerbank 20 000 PD: 14 130 mAh + 14 379 mAh + 14 384 mAh

Hevdet Wh: 74 Wh (20 000 mAh)

Runde 1 målt: 52.28 Wh. Prosentandel: 70.65% Runde 2 målt: 53.2 Wh. Prosentandel: 71.9% Runde 3 målt: 53.22 Wh. Prosentandel: 71.92% Snitt: 52.90 Wh + 71.49%

Deltaco PB-1072. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Deltaco PB-1072: 14 330 mAh + 14 150 mAh + 14 458 mAh

Hevdet Wh: 72 Wh (20 000 mAh)

Runde 1 målt: 51.59 Wh. Prosentandel: 71.65% Runde 2 målt: 50.94 Wh. Prosentandel: 70.75% Runde 3 målt: 52.05 Wh. Prosentandel: 72.29% Snitt: 51.53 Wh + 71.56%

Trust Omni Plus 20 000. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Trust Omni Plus 20 000: 13 860 mAh + 13 941 mAh + 13 753 mAh

Hevdet Wh: 74 Wh (20 000 mAh)

Runde 1 målt: 51.28 Wh. Prosentandel: 69.3% Runde 2 målt: 51.58 Wh. Prosentandel: 69.7% Runde 3 målt: 50.89 Wh. Prosentandel: 68.77% Snitt: 51.25 Wh + 69.26%

Gear 15 000. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Gear 15000: 10 450 mAh + 10 620 mAh + 10 674 mAh

Hevdet Wh: 54 Wh (15 000 mAh)

Runde 1 målt: 37.62 Wh. Prosentandel: 69.67% Runde 2 målt: 38.23 Wh. Prosentandel: 70.8% Runde 3 målt: 38.43 Wh. Prosentandel: 71.16% Snitt: 38.09 Wh + 70.54%

Gear 10 000. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Gear 10000: 6 970 mAh + 6 961 mAh + 6 924 mAh

Hevdet Wh: 37 Wh (10 000 mAh)

Runde 1 målt: 25.79 Wh. Prosentandel: 69.7% Runde 2 målt: 25.76 Wh. Prosentandel: 69.61% Runde 3 målt: 25.62 Wh. Prosentandel: 69.24% Snitt: 25.72 Wh + 69.52%

Iiglo IIPB268BL. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Iiglo IIPB268BL: 16 780 mAh + 16 452 mAh + 16 842 mAh

Hevdet Wh: 96.5 Wh (26 800 mAh)

Runde 1 målt: 60.41 Wh. Prosentandel: 62.6% Runde 2 målt: 59.23 Wh. Prosentandel: 61.38% Runde 3 målt: 60.63 Wh. Prosentandel: 62.83% Snitt: 60.09 Wh + 62.27%

Mophie Powerstation PD XL. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Mophie Powerstation PD XL: 6 059 mAh + 6 143 mAh + 6 240 mAh

Hevdet Wh: 36 Wh (10 000 mAh)

Runde 1 målt: 21.81 Wh. Prosentandel: 60.29% Runde 2 målt: 22.11 Wh. Prosentandel: 61.12% Runde 3 målt: 22.46 Wh. Prosentandel: 62.09% Snitt: 22.13 Wh + 61.17%

Mophie Powerstation Plus XL. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Mophie Powerstation Plus XL: 7 080 mAh + 6 985 mAh + 7 157 mAh

Hevdet Wh: 37 Wh (10 000 mAh)

Runde 1 målt: 26.2 Wh. Prosentandel: 70.8% Runde 2 målt: 25.84 Wh. Prosentandel: 69.85% Runde 3 målt: 26.48 Wh. Prosentandel: 71.57% Snitt: 26.17 Wh + 70.74%

Andersson PRB 3.6.

Andersson PRB 3.6: 21 647 mAh + 22 185 mAh + 21 940 mAh

Hevdet Wh: 111 Wh (30 000 mAh)

Runde 1 målt: 80.09 Wh. Prosentandel: 72.16% Runde 2 målt: 82.08 Wh. Prosentandel: 73.95% Runde 3 målt: 81.18 Wh. Prosentandel: 73.13% Snitt: 81.12 Wh + 73.08%

Gjennomsnitt for alle laderne:

Snitt for alle laderne totalt: 39.19 Wh + 68.38%

Opprinnelige data:

Deltaco PB-830: * 37 * 3.7 * 6680 + 6570 + 6643 231 gram

Deltaco PB-832: * 74 * 3.7 * 13270 + 13865 + 13576 459 gram

Deltaco PB-1062: * 37 * 3.7 * 6729 + 6540 + 6834 239 gram

RescueJuice KRAFTWERK: * 37 * 3.7 * 6846 + 6770 + 6832 246 gram

Iiglo IIPB200BL: * 72 * 3.6 * 14348 + 14750 +14475 377 gram

Deltaco PB-1065: * 37 * 3.7 * 6656 + 7150 + 6934 228 gram

Crave Plus: * 38 * 3.8 * 6825 + 6810 + 6836 243 gram

Iiglo IIPB100BL: * 37 * 3.7* 6830 + 6580 + 6741 201 gram

GP B20A: * 72 * 3.6 * 13840 + 14008 + 13780 460 gram

GP MP15MA: * 55.5 * 3.7 * 9660 + 9980 + 9952 344 gram

GP MP10MA: * 37 * 3.7 * 6867 + 7119 +6740 252 gram

Deltaco PB-831: * 37 * 3.7 * 6382 + 6792 + 6540 232 gram

Gear PD45W-Type C: * 74 * 3.7 * 12811 + 12440 + 12326 422 gram

Goji G6PB20K18: * 74 * 3.7 * 14800 + 14801 + 14785 474 gram

Andersson Powerbank 20 000 PD/QC 3.0: * 74 * 3.7 * 14130 + 14379 + 14384 407 gram

Deltaco PB-1072: * 72 * 3.6 * 14330 + 14150 + 14458 415 gram

Trust Omni Plus 20 000: * 74 * 3.7 * 13860 + 13941 + 13753 464 gram

Gear 15000: * 54 * 3.6 * 10450 + 10620 + 10674 313 gram

Gear 10000: * 37 * 3.7 * 6970 + 6961 + 6924 199 gram

Iiglo IIPB268BL: * 96.5 * 3.6 * 16780 + 16452 + 16842 632 gram

Mophie Powerstation PD XL: * 36.18 * 3.6 * 6059 + 6143 + 6240 205 gram

Mophie Powerstation Plus XL: * 37 * 3.7 * 7080 + 6985 + 7157 258 gram

Andersson PRB 3.6: * 111 * 3.7 * 21647 + 22185 + 21940 632 gram

