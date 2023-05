Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Test av rådløse hodetelefoner til under 2000 kr

Vi har testet 15 trådløse hodetelefoner, og her er det enorm forskjell mellom topp og bunn

Kun fire-fem av settene er verdt å kjøpe.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen 2. november 2016, 06:00 Lagre Lagre artikkel

Nylig testet vi trådløse øreplugger, og nå er tiden kommet til «ordentlige» hodetelefoner uten ledning.

Vi har tatt inn et enormt antall sett, og har derfor bestemt oss for å dele testen i tre. I første omgang presenterer vi testen av de billigste hodetelefonene, med en pris opptil 2000 kroner.

Vi har også laget en test av trådløse sett for deg som har mer enn 2000 kroner å bruke, og til sist samlet vi sammen trådløse sett som også har aktiv støykansellering.

Til sist skal dette resultere i en sak hvor vi prøver å anbefale deg trådløse hodetelefoner uansett hvilken prisklasse eller form du er ute etter.

Ikke veldig imponerende

Åpne fullskjerm Philips Fidelio M2BT Koss BT540i Marshall Major 2 Wireless Sony MDR XB650BT JBL Everest 300 Kitsound Immerse Skullcandy Grind Skullcandy Crusher Jabra Move Wireless Sudio Regent Amadeus AE NC BT Koss BT539i Plantronics Backbeat Pro Philips Fidelio M2BT Koss BT540i Marshall Major 2 Wireless Sony MDR XB650BT JBL Everest 300 Kitsound Immerse Skullcandy Grind Skullcandy Crusher Jabra Move Wireless Sudio Regent Amadeus AE NC BT Koss BT539i Plantronics Backbeat Pro

I utgangspunktet var vi ikke veldig imponert av hva produsentene leverte oss i denne klassen, men etter hvert som vi har testet noen flere sett har det også dukket opp flere og flere godbiter.

Og det litt finurlige er at det faktisk er det aller billigste settet i testen som leverer den beste totalpakken i våre ører.

Lydkvaliteten er naturligvis vektlagt aller høyest, men komfort, batterilevetid, design og ekstrafunksjoner teller også med når vi setter karakterer, i tillegg til at prisen spiller inn.

Settene har også vært innom flere ører i redaksjonen, og sammen har vi diskutert oss frem til vinnere og tapere. Vi har brukt Spotifys Extreme-kvalitet, i tillegg til tilsvarende hos Tidal, altså 320 kbps. Vi har testet både med iPhone og flere Android-telefoner, ettersom det åpenbart er bruk sammen med telefoner som sannsynligvis er mest aktuelt for de fleste som er på jakt etter bluetooth-hodetelefoner.

Det er nemlig viktig å være klar over at iPhone og Android-telefoner har ulik støtte for bluetooth-lyd. Apple bruker AAC-kodeken på all lyd som leveres gjennom iPhone, mens Android-telefoner bruker Aptx-standarden. Det kan derfor være en viss forskjell på lyden du får fra de ulike plattformene, spesielt om hodetelefonene mangler støtte for den ene eller andre standarden. Spesielt ett av testsettene hadde merkbar forskjell i lydkvaliteten.

Jabra Move

Jabra Move Wireless er faktisk det billigste settet vi har med i denne testen, og i en periode ble de solgt for så lite som 399 kroner hos Siba og Netonnet. Nå er prisen stort sett 595 kroner rundt omkring, men selv til det må Jabra Move Wireless sies å være et røverkjøp.

De har den soleklart mest detaljerte lyden av alle settene vi har hatt inne, uten at det går på bekostning av de andre delene av registeret. Move låter ytterst velbalansert, med en presis, punchy bass, fin dynamikk i mellomtonen og en særdeles veloppløst topp. Klangen er svært nøytral: «Analytiske kvaliteter» er et begrep som gjerne brukes om dyrere hodetelefoner, men det er absolutt relevant også for disse.

Jabra Move

Formfaktor: On-ear

Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz

Vekt: 150 gram

Oppgitt batteritid: Åtte timer

Adeles «When we were young» hadde kanskje dratt fordel av litt mer varme i gjengivelsen, mens en låt som «We Love Machine» fra Way Out West låter omtrent akkurat slik vi vil den skal gjøre. Den tunge basslinja får skinne hele veien, uten at hi-hat-trommene og «effektene» underveis mister fokus. Kari Bremnes’ «E du nord» er en låt som kan bringe frysningene frem hos undertegnede, og Move er ett av veldig få sett i denne testen som klarer det.

Instrumentseparasjonen er god selv i tungt produserte låter med mye som skjer på en gang, og de har såpass god kontroll i toppen at de aldri fremstår som skjærende. Sammenliknet med en del hodetelefoner som koster flere ganger så mye synes vi kanskje Jabra Move mangler litt fylde og varme i enkelte vokaler. Du får heller ikke Monster- eller Beats-bass her om det er det du er ute etter.

I begynnelsen syntes vi de klemte i overkant hardt på ørene, men de har blitt litt mindre faste i grepet etter hvert som vi har brukt dem, så det er ikke like plagsomt nå. Fortsatt kan det bli litt ukomfortabelt etter lang tids lytting, dog. Batteritiden er på sin side et område hvor Move reflekterer prisen bedre. De byr kun på rundt åtte timer før de må lades, mens de fleste konkurrentene gjerne byr på 15-20 timer og oppover.

Det kan også virke som om klokkene har litt trøbbel med måten de rapporterer gjenstående batteri til telefonen på. iPhonen vår hevdet klokkene hadde 50 prosent gjenstående batteri, mens de selv konstant (og ofte) klagde over lite batteri.

Uansett: Jabra Move er rett og slett fenomenalt god valuta for hodetelefonpengene dine, og det eneste settet som kommer i nærheten lydmessig er Amadeus-klokkene og Plantronics-settet under - men det er i en helt annen klasse hva gjelder størrelse, funksjoner og pris.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Jabra Move annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Låter like bra som hodetelefoner til tre-fire ganger prisen Fordeler + Svært velbalansert og detaljert lyd

+ Kul design

+ Funker godt som handsfree

+ Kompakte og lette

+ Billige Ting å tenke på — Middels batterilevetid

— Klemmer litt i hardeste laget på ørene

— Bassen litt for lett for enkelte

Amadeus AE NC

Expert-kjedens eget merke Amadeus kommer i to around-ear- og én on-ear-variant, og vi har hatt inne around-ear-varianten med aktiv støykansellering. Da vi først testet dem, kostet de 1500 kroner, men etter at vi påpekte at Biltema solgte identiske hodetelefoner til halvparten av den prisen, valgte Expert/Power å følge etter. Nå får du Amadeus AE NC til 739,-, noe som må sies å være et røverkjøp.

Amadeus-hodetelefonene har en litt uvanlig utforming i og med at selve øreklokkene er firkantige, ikke runde eller ovale. De er likevel komfortable å ha på, med myke puter i kunstskinn og en godt polstret bøyle. Støyreduksjonen har en egen knott på fremsiden av den høyre øreklokken, og om den er på, så lyser denne alltid blått. Ikke spesielt elegant. Kontrolltastene sitter på sin side på baksiden av samme øreklokke, og det gjør at de er nesten umulig å ikke komme borti når du tar hodetelefonene av eller på.

Amadeus AE NC

Formfaktor: Around-ear

Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz

Vekt: Ikke oppgitt

Oppgitt batteritid: 14 timer

Annet: Aktiv støykansellering

Støyreduksjonen er også langt unna nivået til de aller beste, men til denne prisen er det nærmest å anse som en bonus at den er der i det store og hele. Det fungerer greit med den jevne duren i baksetet på en bil eller på bussen, men det må nok sterkere lut for å drukne ut et fly. Mikrofonene på utsiden påvirkes også veldig av vind, noe som resulterer i en irriterende susing.

Amadeus-klokkenes parademarsj er likevel lyden. De låter fyldig og velbalanserte, med punchy bass og en detaljrik, men likevel fint avrundet diskant. Det gjør at vi helst bare vil skru opp så høyt det går, og så får det være at de knitrer litt i bassen på enkelte låter og at S-er ofte låter litt vel spissede. Det kan vi tilgi når det ellers låter så bra som dette. Det som skiller dem fra dyrere hodetelefoner, er at lydbildet der er enda større og luftigere.

Amadeus-klokkene lekker også litt lyd, så du kan ikke spille kjempehøyt i stille omgivelser. Batteritiden er for øvrig rundt 14 timer, og du må passe på å skru av støyreduksjonen når du ikke bruker hodetelefonene. De har nemlig ingen funksjon som automatisk skrur dem av om du ikke spiller noe. Om du vil spare litt batteri kan du også spille uten støyreduksjonen aktivert, og det er med glede vi kan melde at lyden ikke endrer seg nevneverdig.

Dette er rett og slett fenomenalt mye hodetelefon for pengene.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Amadeus AE NC annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende Fordeler + Velbalansert, detaljert og fyldig lyd

+ Komfortable å ha på

+ Aktiv støykansellering

+ Sammenleggbare Ting å tenke på — Vrenger bittelitt i bassen på enkelte låter

— Knappene er plassert litt snålt

— Mildt sagt lite diskret plassering av lysdioden for støykansellering

Plantronics Backbeat Pro

Plantronics Backbeat Pro er virkelig et sett hodetelefoner som byr på det aller meste. De er først og fremst helt gigantiske på hodet, med et utall knotter, knapper og hjul som kan vris på. Vekten stopper på relativt massive 340 gram, men de er likevel rimelig komfortable å ha på, med svært myke øreputer og god polstring rundt hodebøyla. Dette er likevel ikke hodetelefonene du tar med på løpetur, ettersom de spretter rundt på hodet så fort du beveger på deg.

Plantronics Backbeat Pro

Formfaktor: Around-ear

Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz

Vekt: 340 gram

Oppgitt batteritid: 24 timer med musikk, 60 timer om du kun bruker støykanselleringen

Lyden er særdeles god, og muligens også hakket bedre enn Jabra Move. Backbeat Pro har et svært luftig og fint lydbilde, med en tung basslinje i bunn, fin dynamikk i mellomtonen og brukbart med detaljer i toppen. De har også svært god kontroll på diskanten, slik at det aldri låter skjærende eller vondt. Bassgjengivelsen er i noen tilfeller litt i overkant, slik at det tar litt over i lydbildet, men liker du godt med bass, så er dette et hodesett for deg.

Bluetooth-antenna i Backbeat Pro er kraftigere enn den som sitter i de fleste andre settene vi har testet, og oppgitt til å ha opptil 100 meter rekkevidde under optimale forhold. Den rekker lengre enn de andre på kontoret, uten at det betyr at vi kan legge flere vegger mellom oss og kilden uten at lyden faller ut. Hjemme hos undertegnede er det kun i den betongkledde boden på andre siden av leiligheten de må gi opp, og da har de passert tre vegger over en distanse på rundt 10-11 meter.

De kan også by på aktiv støykansellering, som fungerer helt greit, etter vår erfaring. De er ikke i nærheten av teknologilederne Bose og Sony på dette området, men demper den konstante støyen fra for eksempel bussen eller trikken helt kurant. De gir fra seg en viss sus fra elektronikken om du ikke spiller musikk, men ikke mer enn at det enkelt overdøves. Skrur du av støykanselleringen påvirkes lyden noe, men langt fra like mye som på mange andre hodetelefoner med støykansellering. Diskanten flyttes et lite hakk lenger bak i lydbildet, men det går fortsatt fint an å lytte på. Det er kjekt om du skulle være tom for batteri og må bruke hodetelefonene med ledning.

Batteritiden er for øvrig også svært god, med opptil 24 timer. Vi har brukt hodetelefonene masse i testperioden, og de har så langt ikke opplyst noe annet enn «battery high». Backbeat Pro har også noen interessante spesialfunksjoner, som for eksempel at hodetelefonene skrur av lyden om du tar dem av deg. Svært praktisk om noen kommer bort og prikker deg på skuldrene på kontoret, og funksjonen er absolutt til å stole på, etter vår erfaring.

Noen minuser er det da også. Hodetelefonene er så store at det nesten er på grensen til komisk. Dette er absolutt ikke hodetelefonene for deg som er opptatt av stil. De er heller ikke sammenleggbare, så du må legge av plass i veska om du skal ha dem med på reise, og det følger kun med en liten pose til å oppbevare dem i.

Samtidig koster de ikke mer enn 1400 kroner, og for det får du virkelig et hodesett som kan det aller meste - og låter godt, attpåtil.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Plantronics Backbeat Pro annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra Fordeler + Flott, basstung lyd Ting å tenke på — Store og tunge

— Knirker litt i konstruksjonen

Philips Fidelio M2BTBK

Kamera Philips Fidelio M2BTBK

Philips Fidelio M2BT er relativt kompakte on-ear-hodetelefoner, men ikke sammenleggbare, så de kunne strengt tatt vært enda mer kompakte. Utsiden på den ene øreklokka fungerer som en eneste stor multifunksjonstast, i tillegg til at den har et eget hjul som fungerer til volumkontroll og til spoling. Det gjør betjeningen enkel. De er dessuten myke og komfortable å ha på, selv om puta som omslutter hodebøyla gjerne kunne vært litt mer omfattende.

M2BT låter svært fyldig og rikt, med både dyp, pumpende bass og skarpe toppnoter. De er svært velbalanserte, og de ulike delene av registeret får alle skinne - selv om det skjer mye i lydbildet.

Vi synes muligens mellomtonen i noen få tilfeller tar litt i overkant stor plass. Det gjelder spesielt i enkelte låter som ikke har noen pumpende basslinje å lene seg på, men hvor rytmen kommer fra «mykere» instrumenter. De har dessuten brukbar kontroll i toppen, selv om noen av de mest anmassende kvinnestemmene fortsatt låter litt skingrende i ørene, men jevnt over synes vi Philips Fidelio M2BT leverer svært bra.

Sammenliknet med Jabra Move har de litt mer trøkk og fylde å by på, mens Jabraene på sin side kanskje er noe mer detaljerte og veloppløste, og har litt bedre kontroll helt i toppen av registeret. Batteritiden er på rundt ti timer, altså et par timer mer enn Jabra, men i praksis vil du neppe merke så veldig stor forskjell. Philips-ene koster også en god del mer.

I skrivende stund må du ut med nærmere 1700 kroner, altså nesten tre ganger så mye som for Move. Det er vi ikke sikker på om de er verdt, men Fidelio M2BT spiller uansett flott, er komfortable å ha på og har god nok batterilevetid.

Korte fakta:

Formfaktor: On-ear

Frekvensområde: 10 Hz - 20 kHz

Oppgitt batteritid: 10 timer

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Philips Fidelio M2BTBK annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Flott, fyldig lyd i behagelig og kompakt utforming Fordeler + Flott lyd

+ Hendig størrelse

+ Praktisk styring Ting å tenke på — Middels batterilevetid

— Litt kjedelig design

— Ikke sammenleggbare

KitSound Immerse

Kamera KitSound Immerse

Kitsound Immerse er noe så sjeldent som et sett trådløse hodetelefoner under 1000 kroner med aktiv støykansellering. De ser ikke veldig ulike ut for eksempel Sony MDR-1000X, men byggekvaliteten og vekten avslører kanskje at det ikke er de mest eksklusive materialene som er brukt.

De er uansett komfortable å ha på, med myke puter og lav vekt, og støykanselleringen fungerer faktisk ikke så verst, selv om den ikke er på nivå med hva for eksempel Bose og Sony får til med sine (langt dyrere) modeller. Den har få problemer med å kansellere vekk den jevne støyen fra airconditionanlegget på kontoret, men klarer ikke fjerne på langt nær så mange ujevne lyder som de aller beste.

Lyden er heller ikke så verst. Instrumentseparasjonen er fin, lydbildet er luftig og lyden rik på detaljer. Samtidig er de ganske forsiktige i bassgjengivelsen, mellomtonen er litt på den flate siden og noen vokaler mangler fylde og låter litt i overkant syntetisk og kjølig.

De er dessuten litt vel lyse for enkelte kvinnestemmer, noe som gjør at lyden kan bli litt påtrengende og skingrende, men det ser ut til at dette problemet er noe verre på iPhone enn på Android.

Du kan for øvrig bruke Kitsound Immerse uten støykanselleringselektronikken aktivert, men da låter det litt som om du lukker en dør og hører på fra et annet rom. Vokalen flyttes mye lenger bak i lydbildet, og en god del oppløsning og definisjon forsvinner. Det er greit å ha muligheten, men det låter altså langt fra like bra.

Batteritiden er på snaue 12 timer med støykanselleringen aktivert, noe som ikke er all verden, men når vi samtidig tenker på prisen er det til å leve med. Alt i alt mye for pengene, og støykanselleringen er definitivt en bonus.

Korte fakta:

Formfaktor: Around-ear

Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz

Oppgitt batteritid: Opptil 12 timer

Annet: Aktiv støykansellering

8 Meget bra fjerne Sammenlign KitSound Immerse annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat God trådløs lyd og aktiv støykansellering for under tusenlappen Fordeler + Balansert, detaljrik lyd

+ Aktiv støykansellering

+ Komfortable å ha på Ting å tenke på — Middels batterilevetid

— Mangler litt fylde, spesielt i mellomtonen

— Litt for forsiktig bass for enkelte

Plantronics Backbeat 500

Kamera Plantronics Backbeat 500

Der Plantronics Backbeat Pro var et gigantisk hodesett med alle tenkelige funksjoner, er Backbeat 500 en langt mer portabel affære. Til tross for det har Plantronics fått plass til et såpass stort batteri at de skal holde i 18 timer på en lading. Det er solid.

Noen designikoner er de ikke, med matt sort plast som tilsynelatende er litt ekstra sårbar for riper og skraper. Polstringen er helt grei, og komforten litt under middels. De klemmer ganske kraftig, men til gjengjeld kan du lene deg godt bakover på kontorstolen uten at de faller av. Det skal ikke mer til enn 15-20 minutter før undertegnede føler en viss ømhet i ørene, dog.

Backbeat 500 har et visst fokus nedover i registeret, med en svært fyldig mellomtone og tung, pumpende bass. Det går litt utover luftigheten og detaljene i lydbildet, men er samtidig veldig komfortabelt å høre på og en lydsignatur vi tror mange kan like veldig godt. Dette er definitivt dansbar lyd for folket, uten at det byr på noen store hifi-opplevelser. De har også en tendens til å overaksentuere enkelte vokaler, noe som gjør at det kan låte litt kunstig.

Totalt sett trår du definitivt ikke helt feil om du kjøper Plantronics Backbeat 500. Det bare finnes bedre hodetelefoner til en lavere pris.

Korte fakta:

Formfaktor: On-ear

Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz

Oppgitt batteritid: Opptil 18 timer

7 Bra fjerne Sammenlign Plantronics Backbeat 500 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Helt kurante hodetelefoner, men du får bedre til denne prisen. Fordeler + God batterilevetid

+ Lyd som mange kan like Ting å tenke på — Ikke enormt komfortable å ha på

— Konstruksjonen virker litt «billig»

— Lyden mangler litt luft og oppløsning

Sack it WOOFit Headphones

Kamera Sack it WOOFit Headphones

Danske Sackit produserer alt fra stoler til puter, bluetooth-høyttalere og -hodetelefoner, og det borger kanskje ikke alltid for noen enorm kvalitet. Vi sa oss imidlertid veldig fornøyde med høyttaleren Moveit da vi testet den før jul, så vi hadde en viss forventning også til hodetelefonene Woofit.

De blir bare delvis møtt. Først og fremst er Woofit lekre å se på, i en slags metallisk-lakkert plast med kromdetaljer. Dette er hodetelefoner for bloggere og kaffebargjengere. Ellers er det mye her som er veldig midt på treet. De er helt middels komfortable å ha på, og batteritiden er på 12 timer, som verken er fugl eller fisk, men heller «godt nok». Prismessig ligger de også på mellom 800 og 900 kroner.

Lyden er i likhet med Plantronics Backbeat 500 noe vi tror mange kan like, uten at de er i nærheten av å gi oss noen store hifi-opplevelser. De er verken spesielt veloppløste eller detaljerte, men har en fyldig mellomtone og litt ekstra dytt i bassområdet. Lydbildet mangler luftighet, og det gir igjen et ganske begrenset stereoperspektiv. Likevel er dette behagelig og lyden er uten noen åpenbare feil eller mangler.

Woofit har også en ytterst begrenset aktiv støykansellering innebygd, som nok kan være en liten bonus på fly, men ellers ville vi kanskje droppet å ha den aktivert. Lydkvaliteten lider nemlig når du skrur på støykanselleringen, og de låter enda trangere og litt flatere enn ellers.

Woofit er hodetelefoner for de designbevisste. De fleste andre vil kunne gjøre bedre kjøp.

Korte fakta:

Formfaktor: On-ear

Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz

Oppgitt batteritid: Opptil 12 timer

7 Bra fjerne Sammenlign Sack it WOOFit Headphones annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Hodetelefoner for de designbevisste, men lyden når ikke helt opp Fordeler + Ser rimelig lekre ut

+ Aktiv støykansellering

+ Helt kurant lyd Ting å tenke på — Lyden mangler noe luftighet og detaljer

— Støykanselleringen er svak og påvirker lyden negativt

Koss BT539i

Kamera Koss BT539i

Koss BT539i er den nye lillebroren i Koss’ trådløs-serie, og de låter strengt tatt ikke veldig ulikt storebror 540i under, tross en god del lavere pris. De ofrer litt detaljer i diskanten, men har til gjengjeld en langt mer fyldig mellomtone, og det gir en bedre helhet.

Det låter svært nøytralt, med en klangbalanse som heller ørlite mot den kjølige siden. De har et rimelig luftig lydbilde å by på, men det låter i det hele tatt litt «snilt» - verken provoserende på noen måte eller spesielt engasjerende.Det er likevel vanskelig å peke på noe veldig galt med lyden, selv om vi synes testvinner Jabra Move er bedre til å bringe frem nerven og gleden i musikken.

BT539i er svært lette, har myke puter rundt ørene, og er relativt komfortable å på. D-formen betyr at de omslutter ørene ganske tett, og noen vil muligens synes det hadde vært bedre med litt mer plass. Det 230 mAh store batteriet holder tilsynelatende i rundt åtte timer, noe som heller ikke er veldig imponerende.

De har en veiledende pris på 999 kroner, og det betyr at vi sikkert ser dem i butikk til noe under det. Høy plastfaktor til tross - det er et rimelig godt kjøp. Men vær obs på at plasthusene ikke klarer å sperre inne lyden spesielt godt, så du risikerer å plage vettet av naboen på kontoret eller bussen.

Korte fakta:

Formfaktor: Around-ear

Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz

Oppgitt batteritid: Ingen, kun at batteriet er på 230 mAh

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Koss BT539i annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit Fordeler + Velbalansert og fin lyd

+ Lette og komfortable Ting å tenke på — Høy plastfaktor

— Litt detaljfattig i diskanten

— Middels batterilevetid

— Lekker en god del lyd

— Ikke sammenleggbare

Skullcandy Grind Wireless

Kamera Skullcandy Grind Wireless

Matt plast, metallbøyle og store knapper gjør Skullcandy Grind Wireless ganske kule å se på, men kvalitetsfølelsen er kanskje ikke akkurat i overflod. De er likevel behagelige å ha på seg, med myke øreputer og et design som ikke klemmer for hardt på hodet.

Grind Wireless har bra med basspunch å by på, men mellomtonen er flat og udynamisk, og vokalene mangler litt fylde og varme. Detaljnivået er på sin side godt, og de gir fra seg bra med trøkk.

Det låter likevel ikke helt slik det gjør med mer korrekte hodetelefoner, og de blir litt for metalliske til å gjenskape den gode følelsen i mange av undertegnedes favorittlåter.

Batteritiden er oppgitt til 12 timer, men du kan ikke spille veldig høyt om du skal nå slike tall. Alt i alt synes vi Grind låter middels, men til prisen er de likevel brukbar valuta for pengene.

Undertegnede hadde likevel langt heller valgt en av de fem over på lista.

Korte fakta:

Formfaktor: On-ear

Frekvensområde: Ikke oppgitt

Oppgitt batteritid: Opptil 12 timer

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Skullcandy Grind Wireless annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 890 hos Elkjøp Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Brukbar trådløs lyd til en billig penge Fordeler + Detaljert, velbalansert lyd

+ Behagelige å ha på Ting å tenke på — Flat mellomtone

— Låter litt "unaturlig"

Koss BT540i

Kamera Koss BT540i

Koss BT540i er ett av få trådløse sett i den laveste prisklassen som går rundt øret. De er bygget i plast omtrent fra ende til annen, og har følgelig ikke den aller største kvalitetsfølelsen.

De er sammenleggbare, noe som gjør dem enklere å ha med seg i veska, men batteritiden er bare på drøye åtte timer. Det er tynt i denne sammenhengen.

Lyden er ikke så aller verst. Lydbildet er relativt luftig, og det hele låter ganske veloppløst og detaljert. Bassen er punchy, om enn ikke veldig dyp, men vårt store ankepunkt er at spesielt mellomtonen fremstår som flat og uengasjerende.

Diskanten låter dessuten litt kunstig og mangler også noe fylde og varme. Totalt sett låter det greit, men til prisen på 1600 kroner er vi skeptisk.

Testvinneren byr på mer for en langt billigere penge.

Korte fakta:

Formfaktor: Around-ear

Frekvensområde: 10 Hz - 25 kHz

Oppgitt batteritid: Åtte timer

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Koss BT540i annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Låter helt greit, men koster mer enn det smaker Fordeler + Luftig og fint lydbilde

+ Komfortable å ha på seg

+ Sammenleggbare Ting å tenke på — Flat mellomtone

— Mager batterilevetid

— Lav kvalitetsfølelse

Sudio Regent

Kamera Sudio Regent

Svenske Sudio markedsfører seg som et «lifestyle brand», og modellen Regent ser absolutt bra ut. Bøyla ser ut som om den er lånt direkte fra Marshall Major, og de har i tillegg utskiftbare deksler på siden.Testmodellen vår kom med ekstra «marmor»-deksler, uten at de gjorde så mye fra eller til for utseendet. Litt artig er det også at right/left-angivelsen på hodetelefonene her er right/right, uvisst av hvilken grunn...

Hodetelefonene klemmer hardt på ørene, noe som gjør at de kan bli litt slitsomme etter en tids lytting. Det gjør likevel at de isolerer svært godt til å være on-ear-hodetelefoner – både ut og inn. Disse kan du spille høyt i uten at naboen på bussen blir forstyrret.

Sudio hevder å tilby «lyd i studioklasse», men dessverre er ikke dette studioet ett vi ville lyttet mye i. De tilbyr helt grei lyd, men det er som om det ligger et litt ullent filter et sted mellom mellomtonen og diskanten, og det visker ut mye av detaljene i musikken. Bassen tar også noe større plass enn vi strengt tatt liker, og den er mer brølende enn tørr og presis. Diskanten er på sin side fint avrundet, om enn litt syntetisk-låtende, så her går det an å skru opp uten at det skjærer i ørene.

1300 kroner er litt i overkant, etter vår mening – tross 24 timers batterilevetid.

Korte fakta:

Formfaktor: On-ear

Frekvensområde: 18 Hz - 22 kHz

Oppgitt batteritid: 24 timer

6 Helt greit fjerne Sammenlign Sudio Regent annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit Fordeler + Isolerer godt både inn og ut

+ God batterilevetid

+ Relativt tøff design

+ Sammenleggbare Ting å tenke på — Låter syntetisk og litt ullent

— Klemmer hardt på ørene

JBL EVEREST V300

Kamera JBL EVEREST V300

JBL Everest 300 sitter på øret, men er likevel verken kompakte eller sammenleggbare. De er rett og slett ganske massive på hodet, og er stort sett bygget i plast. Likevel føles de noe mer solide og velbygde enn en del av konkurrentene.

De klemmer hardt på ørene, noe som gir svært god isolering fra omgivelseslyden, men også fører til at de kan bli noe ubehagelige etter lang tids lytting. Klangen er kjølig, og lydbildet er noe trangt og mangler luftighet. Det låter dessuten ikke veldig veloppløst, men jevnt over har Everest 300 mye fylde og punch å by på.

Det gjør morofaktoren høy, og de har såpass god kontroll i toppen at du kan spille veldig høyt uten at det låter skjærende eller vondt. Vi savner likevel en god del definisjon, luftighet og varme, og Everest 300 klarer for eksempel ikke å bevare nerven i Kari Bremnes’ stemme på samme måte som Jabra, Kitsound og dyrere hodetelefoner gjør. Det ligger rett og slett et lite slør over den sprø knekken i stemmen i starten av hver setning.

Way Out West-låta «We Are Machine» låter også ullen og detaljfattig, og det er strengt tatt omtrent bare bassen som låter omtrent slik den skal. Batteritiden er for øvrig over 20 timer, noe som bør være nok for de fleste.

Korte fakta:

Formfaktor: On-ear

Frekvensområde: 10 Hz - 22 kHz

Oppgitt batteritid: 20 timer

6 Helt greit fjerne Sammenlign JBL EVEREST V300 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit sitat Svære on-ear-hodetelefoner med ullen, detaljfattig lyd Fordeler + Fyldig lyd

+ Isolerer godt mot omgivelsene

+ God batterilevetid Ting å tenke på — Mangler detaljer

— Litt i overkant kjølig klang

— Store, ikke sammenleggbare

Marshall Major II BT

Kamera Marshall Major II BT

Med Marshall Major 2 har vi et lite problem når vi skal sette karakter. De støtter nemlig ikke Apples lydkodek AAC, så lydkvaliteten er rimelig ulik etter hvilket OS du spiller fra.

Fra iOS låter det smertefullt lyst på lyse stemmer, hi-hat-trommer er i overkant skarpe og S-er skjærer i ørene. Mellomtonen tar for stor plass, og de mangler dynamikk, oppløsning og luftighet – litt som et slør mellom instrumentene og vokalen.

Med Android (og dermed Aptx, som iPhone ikke støtter) låter det noe bedre. Dynamikken er bedre, bassen er en god del mer punchy og toppene i registeret langt fra like vonde. Det låter likevel ikke fantastisk, må sies – lydbildet er fortsatt trangt og de nedre delene av registeret dominerer – på bekostning av vokal og diskant.

Øreputene er myke, men hodetelefonene klemmer ganske hardt på hodet, noe som kan være ubehagelig etter en times lytting. De er dog sammenleggbare, og tar veldig liten plass i veska. Batteritiden er dessuten godt over 30 timer, noe som må sies å være helt i toppklassen.

Marshall Major 2 er ikke så aller verst, selv om vi synes du finner bedre hodetelefoner om du har 1500 kroner å bruke. Bare ikke kjøp dem om du har iPhone.

Korte fakta:

Formfaktor: On-ear

Frekvensområde: 10 Hz - 20 kHz

Oppgitt batteritid: 30 timer

6 Helt greit fjerne Sammenlign Marshall Major II BT annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit sitat Litt i overkant basstunge, og låter spesielt vondt om du har iPhone Fordeler + Enorm batterilevetid

+ Kompakt utforming Ting å tenke på — Låter direkte vondt på iPhone

— Trangt lydbilde med for mye fokus på bass

— Klemmer hardt på ørene

Skullcandy Crusher Wireless

Kamera Skullcandy Crusher Wireless

Skullcandy Crusher er et helt nytt hodesett med en litt uvanlig funksjon: Justerbar bassrespons via en bryter på siden.

Settet er stort, men ganske stilfullt, med filt på bøyla og stilig mørkt «skinn» på hodeputene. Crusher er relativt komfortable å ha, på om enn litt tunge. De omslutter ørene fullstendig og sperrer ute enormt med lyd fra omgivelsene. Aktiv støykansellering er nesten unødvendig når det er slikt som dette.

Bassen er ganske følbar selv på laveste nivå, og om du skrur den opp får du hodetelefoner som bokstavelig talt rister. Det er som å ha en, riktignok ganske kjip, subwoofer på hvert øre, og vi kan ikke helt se at dette er noe annet enn en gimmick. Drønnende bass overdøver nemlig det meste annet, og det kan selvfølgelig være gøy iblant, men det låter ikke spesielt vakkert.

På roligere musikk, for eksempel Bremnes-søsknenes vakre «Å kunne æ skrive» låter det riktignok fyldig og fint, men mellomtonen og bassen vibrerer mer enn de slår, og det gjør at detaljene i vokalen forsvinner bak et ullent teppe.

We Love Machine av Way Out West er en instrumentallåt som stort sett låter veldig bra i de fleste hodetelefoner, og det gjør den for så vidt også her, men bassen overdøver effektene underveis i større grad enn vi liker.

Crusher Wireless skal ha enorme 40 timers batteritid, men vår testutgave var en preproduksjonsmodell med oppgitt 15 timer, så det har vi ikke hatt anledning til å teste.

Korte fakta:

Formfaktor: Around-ear

Frekvensområde: Ikke oppgitt

Oppgitt batteritid: 40 timer

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Skullcandy Crusher Wireless annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5.5 Middelmådig sitat Hodetelefoner for deg som vil ha en subwoofer på hvert øre Fordeler + Mulighet for så mye bass som du bare vil ha

+ Kult design

+ Enorm batterilevetid Ting å tenke på — Bassen vibrerer mer enn den slår, selv på laveste nivå

Sony MDR-XB650BT

Kamera Sony MDR-XB650BT

Sony MDR-650BT er virkelig «plastic fantastic» på høyt nivå. Det er rett og slett ingenting ved disse hodetelefonene som skriker byggekvalitet eller eleganse.

De er riktignok veldig komfortable å ha på seg, med myke skinnimitasjonsputer rundt ørene og en passform som ikke klemmer altfor hardt. Batteritiden er også god, med rundt 30 timer musikk. De markedsføres med «Extra Bass» på esken, og det er aldeles ingen underdrivelse.

MDR-650BT leverer drønnende, treig bass som stort sett overskygger det meste annet i lydbildet. Det gir høy morofaktor på musikk som er ment å få deg til å ville danse, men blir et eneste vibrerende rot på mye annet (hør for eksempel på åpningstonen i Adeles When we were young). De mangler dessuten noe oppløsning og definisjon i toppen, og det hele låter komprimert og ullent.

Det fungerer kanskje greit om bass er det eneste som betyr noe, men for alle andre: Styr unna.

Korte fakta:

Formfaktor: On-ear

Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz

Oppgitt batteritid: 30 timer

4.5 Svakt fjerne Sammenlign Sony MDR-XB650BT annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4.5 Svakt sitat Byr ikke på noe annet enn en hel masse grumsete bass Fordeler + Komfortable å ha på

+ Lang batterilevetid Ting å tenke på — Bassen tar livet av alt annet i lydbildet

— Plasten virker veldig billig

Oppdatert 05.07.2017: Vi har lagt til Plantronics Backbeat 500 og Sackit Woofit.

Oppdatert 12.12: Vi har lagt til Amadeus AE NC og Sudio Regent.

Oppdatert 10.11: I tillegg til de ni settene vi så på i første omgang, har vi nå også tatt med Plantronics Backbeat Pro og Koss BT539i.

2. november 2016, 06:00