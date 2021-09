Samletest Fiskesneller (2021)

Vi har testet 9 haspelsneller

Og du trenger ikke sprenge bankkontoen for å få noe bra.

Fiske er noe du kan bedrive hele året. Og i alle av de tolv månedene du kan komme deg ut og friste lykken, er det alltids et vann å prøve seg i – være seg ferskvann eller i sjøen. Nå på høsten kan du fiske en rekke ulike arter, og da trenger du en fiskestang og ikke minst en god fiskesnelle.

Vi har derfor tatt en nærmere kikk på nettopp sneller, nærmere bestemt haspelsneller i størrelsen 2500 til 3000. En type snelle som er noe av det mer universale du kan velge, som passer mindre stenger du fisker i skog og mark med, men som også uten problemer kan figurere på en sjøørret-stang med litt mer kastevekt på.

Snellene ble med oss på flere fisketurer, både i ferskt og gammalt vann. Denne abboren var for liten og fikk hoppe uti igjen. I bakgrunnen ses Ole Henrik som forsøker å kaste fra Øyeren til Danmark.

Prisen på slik sneller kan variere en god del, der vi har hentet inn modeller fra under 500 kroner og opp mot 3000 kroner fra flere produsenter. I tillegg var det flere som ikke hadde sneller tilgjengelig for test under vår testperiode.

Samtidig er dette et uvanlig år med mange sports- og teknologiprodukter på vent fordi verdens produksjonslinjer har gått i Covid-stå. Det betyr at mange ganske nye produkter ankommer butikkene mer eller mindre akkurat i tide til høstsalget, og rett før en ny sesong. Det er altså svært store prisvariasjoner på disse snellene nå, og ekstra vanskelig å oppgi ett bestemt prisnivå for noen av dem.

Prisen teller denne gang noe mindre enn ellers - og er du på jakt etter de beste snellene oppfordrer vi deg til å lete godt, og muligens til å passe på Black Friday i slutten av november, der siste rest antakeligvis skal pøses ut før vinteren.

Disse er med:

Mitchell MX935

Shimano Nasci 2500 FC

Shimano Ultegra 2500 FC

Shimano Sedona C3000 FI

Shimano Sienna C3000 FG

Penn Pursuit iV 2500

Abu Garcia Max STX30

Abu Garcia Revo SX30

Abu Garcia Elite Max SP20

Et pent knippe små sneller til ferskvann og sjøørrett klare til dyst.

Slik testet vi:

For å finne den beste haspelsnellen kreves det at den innfrir på en rekke punkter. Under vår testperiode har alle snellene vært med på flere fisketurer, der vi har fisket både i ferskvann (Øyeren) og i sjøen etter sjøørret, makrell og lyr. Som makkere til snellene har vi testet med en rekke ulike stenger; Guideline LPX 5–30g (10 fot), Lawson Northern Lite X3 7–32g (9,6 fot), Shimano BeastMaster (10 fot), Shimano Norden SP 9 7–28 gram og Shimano SpeedMaster DX 5–21 gram. Her er for ordensskyld Norden-stangen lånt av Shimano, mens resten er testpanelets egne stenger som strekker seg helt ned mot tidlig 2000-tallet i alder.

Og her er hva vi har lagt vekt på:

Konstruksjon: Når du kjøper en haspelsnelle ønsker du god byggekvalitet. Her kommer ting som bruk av materialer på selve spolen, antallet kulelager og jevnt over hvor godt det hele er satt sammen frem. Samtidig ser vi på hvordan sveiven er å feste og samtidig om det er enkelt å skifte ut spolen.

Kastelengde: Står du fra land ønsker du ofte å kunne ha mulighet til å kaste langt ut. Under testperioden ble alle snellene i testen utstyrt med 0.24 mm monofilament, og i tillegg til å fiske aktivt med disse og merke oss kastelengden, har vi også målt opp på en stor grusplass, og kastet flere kast med en 10 grams sluk for å finne et slags gjennomsnitt. Her er vi selvsagt klar over at det er flere momenter som virker inn, som hvor hardt vi kaster, så målingene er ment som en indikasjon og ikke nødvendigvis en fasit. Men vind og andre utenforliggende momenter holdt seg stabilt under denne testen.

Brems: Når du først får på en stor fisk, er kvaliteten på bremsen en essensiell del av hvor god en snelle er. Hvor sterk den er spiller en rolle, og ikke minst hvor jevn den er når du først trenger den. Samtidig så ser vi på justeringene, og hvor presist du kan minke eller øke bremsen.

Innsveiving: På fisketur er det ikke til å unngå at du må sveive en del. Og dette er en ting som kan gjøre forskjellen på en god eller dårlig opplevelse. For noen sneller er trege å sveive, og har lite moment som gjør at du ikke «får noe hjelp» når du sveiver. De beste snellene i testen gjør denne jobben relativt uanstrengt, mens de dårligste gir lite hjelp. Samtidig så er utveksling noe vi ser på, samt at vi også ser hvor jevnt og presis snellen fordeler senen på spolen. Selv om antallet kulelagre typisk har sagt noe om kvaliteten gjennom årene med snelleproduksjon, er det verdt å ta med at flere kulelager ikke alltid gjør en bedre snelle å sveive med. Noen føles tregere i sveivingen uten å ha høyere utveksling, og atter andre har dårligere balanserte rotorer, slik at de vingler når du sveiver inn.

Pris: Som alltid teller pris en del. Og vi vurderer dette opp mot kvaliteten på de fire andre punktene over. Om en snelle er marginalt dårligere enn en annen, men koster halvparten å kjøpe, vil dette kunne telle til fordel for det rimeligere alternativet. I det litt uoversiktlige året 2021 lar vi likevel pris telle noe mindre enn vi pleier.

Etter gjentatte møter med tenner fra gjedde og asp måtte vi rett og slett pensjonere denne wobbleren. Den var utslitt helt fra lakken til krokene og fortomen.

Shimano Nasci 2500 FC Shimano Sienna 3000 FG Shimano Ultegra 2500 FC Shimano Sedona 3000 FI Mitchell MX935 Abu Garcia Revo SX30 ABU Garcia Elite Max SP20 Penn Pursuit IV 2500 ABU Garcia Max STX 30 annonse Pris - 395 NOK 1895 NOK 795 NOK - - 1495 NOK - 595 NOK Snørekapasitet mm/meter 0,25 / 160 0,25 / 210 0,25 / 160 0,25 / 210 0,25 / 130 0,28 / 150 0,25 / 120 0,25 / 200 0,25 / 165 Vekt m. full spole (gram) 247 257 232 255 216 234 239 283 255 Tre kastelengder [snitt] (meter) 40 - 40 - 43 [41] 40 - 43 - 42 [41,6] 42 - 45 - 45 [44] 48 - 44 - 47 [46,3] 40 - 41 - 36 [39] 39 - 41 - 39 [39,6] 42 - 41 - 42 [41,6] 41 - 40 - 40 [40,3] 44 - 40 - 41 [41,6] Utveksling 5:1 5:1 5,3:1 5:1 5,2:1 6,2:1 6,2:1 6,2:1 5,8:1 Kule-/rullelager 6 4 6 4 10 9 7 5 6 Bremsestyrke (kg) 9 4 9 4 - - - 4,5 - Beskyttelse mot vær/salt Rustfrie lager Rustfrie lager Rustfrie lager Rustfrie lager Rustfrie lager Rustfrie lager Ikke spesielt Rustfrie lager Ikke spesielt Innfellbar sveiv Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Frigir Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Krysse av Bytt Bytt Andre - Gjennomgående festeskru til sveiv - Gjennomgående festeskru til sveiv Sveiv i karbon, ultralett design - - - - - - - - - - - - -

1. Best i test: Shimano Ultegra 2500 FC

«Toppmodellen» av de testede fra Shimano er den som gir deg jevnest gange under innsveiving. Kvalitetsfølelsen er voldsom, med et tight skrudd snellehus og spole av aluminium. Her er det ikke noe slark noen veier, og snellen legger snøret perfekt hver gang, og nærmest uansett pådrag.

Bremsen stilles enkelt til perfeksjon, så du trygt kan kjøre fisken det som trengs for å få den opp med snøre og stang i behold. Innsveivingen er også noenlunde godt balansert, slik at stangen ikke vibrerer for mye under selve fiskingen eller inntrekk av sluk eller annen type bruk.

At snella legger snøret godt viser seg dessuten i at den jevnt over gir oss noen av de lengste kastene. Dette er også en av testens letteste sneller, som kan være av betydning om du er gramjeger på tur - 2500-størrelsen er tross alt en allsidig størrelse som kan brukes både til sjøørret og til fisking i vassdrag.

9 Imponerende Shimano Ultegra 2500 FC annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Luksussnelle som øker trivselen på havet eller langs vannkanten. " Fordeler Krysse av Best gange

Krysse av Kraftigst brems (9 kg)

Krysse av Flott byggekvalitet

Krysse av Ser ut som "en million"

Krysse av Jevn bremseytelse Ting å tenke på Bytt Litt dyr

2. Nest best: Shimano Nasci 2500FC

Nasci 2500FC er svært vanskelig å skille fra førsteplassen. I det hele tatt merkes det meget godt at de fire Shimano-snellene har samme opphav. De føles alle gjennomtenkte og gode. Det eneste vi kan peke på er at du ikke får fullt den samme luksusfølelsen av Nasci som av Ultegra, og at toppmodellen går litt jevnere.

Snellen legger snøret utmerket, den har fin kvalitetsfølelse jevnt over, med metallspole og lite slark. Bremsen fungerer godt og den kaster langt.

Tvers gjennom en god snelle som ikke står i veien for fisketrivselen på noen som helst måte. Og kanskje den beste balansen mellom budsjett og toppmodellfølelse i utvalget.

9 Imponerende Shimano Nasci 2500 FC annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Toppmodell på budsjett " Fordeler Krysse av Svært god gange

Krysse av Kraftigst brems (9kg)

Krysse av Flott byggekvalitet

Krysse av Knallpris mot egenskapene

Krysse av Jevn bremseytelse Ting å tenke på Bytt Går ikke fullt så jevnt som Ultegra

3. Også meget bra: Abu Garcia Revo SX30

Abu Garcias dyreste modell i utvalget sniker seg inn som en av de beste. Den er en av testens letteste sneller, og har en finfin aluminiumsspole. Den er godt balansert og sveiven er god å holde i.

Som Shimanos toppmodeller gjør bremsen en utmerket jobb, og er lett å stille til ønsket nivå. Der griper den også jevnt og fint.

Pluss i boka for å være en av få sneller i testen som lar deg skru av baksperren, så du enkelt kan gi ut litt ekstra snøre - for eksempel før et kast - uten å måtte åpne bøylen.

Luksusfølelsen Revo SX30 gir matches kun av Shimano Ultegra i denne testen, men med høyest pris av alle testede sneller må denne finne seg i en litt lavere plassering.

8.5 Meget bra Abu Garcia Revo SX30 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Abus beste er solid og gjennomført. " Fordeler Krysse av Meget jevn gange

Krysse av God brems

Krysse av Spennende utseende

Krysse av Meget godt håndtak å sveive med

Krysse av Legger jevnt og pent

Krysse av Kan låses opp for bakovegange Ting å tenke på Bytt Litt dyr

Bytt Ikke jevn gange som den beste

4. Desidert mest for penga: Shimano Sedona 2500 FI

Hva kan du forvente til 800 kroner? Tydeligvis ganske mye, hvis du spør japanerne i Shimano. Dette er en av testens billigste sneller, men det er den av de tre under tusenlappen som lettest kunne blitt forvekslet med de tre «testvinnerne», og til prisen i skrivende stund er den rett og slett et fantastisk kjøp. Det er spesielt storebror Shimano Nasci som likner.

Noen ulemper får du likevel; for eksempel en litt dårligere sveiv, og i stedet for at sveiven festes ved at man skrur den rett i snellehuset er det en gjennomgående aksling som festes med skru i andre siden. En del som kan mistes, i motsetning til i de to dyrere.

Sedona når ikke opp til de beste på balansert gange, og den går ikke fullt så jevnt.

Denne snella hører definitivt til i det øvre selskapet i denne testen, og det for en relativt overkommelig sum penger. Det er rett og slett vanskelig å merke at dette ikke er en toppmodell uten en langt dyrere snelle rett ved siden av til å sammenlikne med.

5. God og ikke for dyr: Abu Garcia Elite Max SP20

En god nummer to i Abu-utvalget, og antakeligvis den testens deltakere hadde endt opp med å kjøpe i en butikk som bare hadde Abu Garcia. Her får du det viktigste, med aluminiumsspole og flott byggekvalitet. Den har omtrent like uanstrengt gange som toppmodellen, og legger snøret noenlunde fint.

Konstruksjonen føles solid, men ser noen hakk mindre premium ut, med den matt-svarte lakken og flere plastdetaljer. Fysisk er den svært lik sin «konsernbror» fra Penn (begge er fra enorme Pure Fishing) - og den føles ikke så ulik i bruk heller. Den er imidlertid en god del lettere.

Let og fin å sveive på, men blir ikke like raffinert og god som de heftigere modellene fra Shimano og Abu. I den grad det er større ulemper her, så er det relativt lav senekapasitet. Sveiv med godt håndtak. Jevn og fin brems som er lett å justere.

7.5 Bra ABU Garcia Elite Max SP20 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Solid allrounder og mye for penga. " Fordeler Krysse av Jevn og fin gange

Krysse av God brems

Krysse av Godt håndtak på sveiven Ting å tenke på Bytt Lav senekapasitet

Bytt Legger ikke alltid snøret perfekt

Bytt Ikke like flott finish som de dyrere

6. Helt ok: Penn Pursuit iV 2500

Penn? Driver ikke de med blytungt havfiske, da? Joda, det gjør de også, men det (veldig) amerikanske merket med de illsinte snelleseriene Slammer, Conflict og Wrath har også bittelille Pursuit iV 2500, som i skrivende stund fås fra rundt 800 kroner, men normalt ligger på rundt 1400 kroner.

Dette er den soleklart tyngste snellen i testen. Enkeltgram er ikke så fryktelig farlig for de fleste snellene i denne testen. Kun noen få er så påpasselige med pakkingen. Men Penn Pursuit veier hele 60–70 gram mer enn den letteste i dette utvalget - det er imidlertid med vesentlig mer snøre på spolen.

Samtidig føles den solid bygget. Den er god å sveive, men den ruller ikke like jevnt og pent som de dyreste. Du må bruke litt mer krefter og spesielt når det henger fisk i andre enden. Bremsen er helt grei - hverken mer eller mindre.

7 Bra Penn Pursuit IV 2500 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Fordeler Krysse av Jevn og fin gange

Krysse av Solid bygget Ting å tenke på Bytt Svært tung

Bytt Noen utfordringer med senelegging

7. Også grei: Shimano Sienna 3000 FG

Shimanos enkleste snelle markerer at vi er over humpen til der vi kjenner litt mer på budsjettfaktoren. Det er fortsatt åpenbart en Shimano-snelle, med de fleste av kvalitetene til de dyrere i denne testen, men med litt treigere gange og litt dårligere balanse føler du at det er spart noen kroner her kontra de dyrere. Legger likevel senen pent og pyntelig på spolen.

Det er fortsatt en helt ok snelle, som gjør en grei jobb - men prisforskjellen opp til bedre vare er forholdsvis liten - spesielt nå som høstsalgene kommer på løpende bånd.

Føles langt fra like solid som de beste i testen, men gir heller ikke noe dårlig inntrykk. Dette er den eneste Shimanoen som har «reversbryter», slik at du også kan sveive bakover hvis du vil slippe ut litt snøre før du kaster.

6.5 Helt greit Shimano Sienna 3000 FG annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Billig og helt grei. " Fordeler Krysse av Grei å sveive

Krysse av Fordeler snøret jevnt

Krysse av Høy snørekapasitet Ting å tenke på Bytt Føles ikke så velbygget

Bytt Slås av de beste på jevn gange

Bytt Kjipere håndtak enn de beste

8. Første jumbo: Mitchell MX935

Michell-snella har testens peneste design. Den har en spesiell spole som er perforert til den store gullmedaljen, og det er med nokså god margin den letteste snellen i testen. Selv om snellen er perforert i spolen og gir innsyn til deler av mekanikken under, skal kulelager være rustfrie og skjermet mot vann. Dette er likevel en snelle som kan straffe deg litt ekstra skulle den komme i kontakt med sand, så vær ekstra forsiktig med hvor du legger den.

Vi synes den kaster greit, selv om den ikke nærmet seg de vi kom lengst med. Bremsen fungerer også fint og er nokså presis og grei å stille så den passer snøre og stang perfekt. Vi hadde noen problemer med ujevn legging av snøre med denne snellen, det påvirket en del av kastene negativt.

En ting vi ikke liker så godt med denne er den det store, tykke håndtaket på sveiven som gjør det litt mindre behagelig å sveive med denne enn med andre. Lavere utveksling enn flere av snellene i testen gjør at du får god tid til å irritere deg, hvis du som oss synes håndtaket er for stort. Men jevn og fin gange under innsveiving får man.

Utseendet skryter på seg hakket mer enn snellen har dekning for.

6 Helt greit Mitchell MX935 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Svært flott snelle med noen ulemper. " Fordeler Krysse av Flott design

Krysse av Lavest vekt

Krysse av God gange Ting å tenke på Bytt Lav senekapasitet

Bytt Litt ujevn senelegging

Bytt Utsatt for smuss og sand

9. Superjumbo: Abu Garcia Max STX 30

Abu Garcia leverer den eneste snellen som utmerker seg i virkelig negativ retning. Dette er den eneste av de ni snellene som faktisk følest tungsveivet helt uten fisk i andre enden av snøret. Selv med spole i metall tåler den lite før du finner hakk i snellen, og selv med grei belastning på opplevde vi at denne ikke la snøret på en god og jevn måte.

Ujevn legging av snøret gjør at neste kast fort kan slå knute på seg eller stoppe prematurt.

Snellen ser fin nok ut designmessig, men bærer litt preg av å være en typisk tilbudskassespesial, og en du gjerne kan finne i fiskesett satt sammen av ulike butikker. Du får naturligvis fisket med den, og den gjør jobben når den må. Men den tilfører ikke noe særlig til opplevelsen. Til fullpris er den for dyr, til under 400 - som du kan finne den i høstsalget - er den grei nok.

4 Svakt ABU Garcia Max STX 30 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Treg innsveiving og under middels ytelse. " Fordeler Krysse av Liten og nett

Krysse av Kan finnes svært rimelig i "tilbudskurver"

Krysse av Gjør tross alt jobben Ting å tenke på Bytt Føles treg selv uten belastning

Bytt Under middels brems

Bytt Føles simpel

Bytt Legger ikke snøret godt nok