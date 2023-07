Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Hjemmeovervåkning

Bekymra for huset når du er borte? Disse kan passe på

Smarte sikkerhetssystemer er langt billigere enn alarmselskapene - men er de like pålitelige?

Smarte sikkerhetssystemer

Er du bekymra for huset når du er vekkreist, eller når du ligger og sover? Eller hytta, eller garasjen? Du er nok ikke helt fjern, for ifølge tall fra SSB for 2016 fikk Politiet inn 5464 anmeldelser på såkalte grove tyverier fra bolig, fritidsbolig, garasje eller boder.

Det finnes mange ting man kan gjøre for å redusere innbruddsrisikoen. Du kan gjøre som Kevin i Alene Hjemme, å dekke husets ulike overflater med alt fra spiker, klinkekuler og lim, til fallende strykejern og malingsspann. Eller så kan du få deg boligalarm, med vektere som kan komme hjem til deg hvis alarmen går.

Det første alternativet er forholdsvis rimelig, men litt for upraktisk for de fleste, og egentlig ikke fungerer helt som i filmen. Det andre alternativet er nok mer pålitelig, men koster raskt 5-6000 kroner i året - som er mye penger hvis du vurderer innbruddsrisikoen som relativt lav.

Her kommer de smarte hjemmesikkerhetssystemene inn. Dette er enheter eller systemer som koster mellom 2000 og 3000 kroner, men som ikke har noen løpende abonnementsavgifter slik som alarmselskapene har. Det vil si, noen av dem tilbyr ting som utvidet lagring av opptak i form av et abonnement, men det skal vi komme tilbake til.

Her er våre anbefalinger

For å komme raskt til saken, finner du en ganske enkel oversikt over modellene vi har testet og hvilke vi anbefaler, rett under her. Vi har satt vår favoritt øverst, og ellers har vi bare forsøkt å sette dem opp på en oversiktlig måte, og utover favoritten på topp er de ikke rangert fra best til dårligst.

Under dem igjen kan du lese litt mer om hva vi har sett etter og hvorfor, og hvordan vi har utført testen.

Vår favoritt: Netgear Arlo

Netgear Arlo har kameraer for både innendørs og utendørs bruk, med og uten batteri og lokal lagring. Appen er veldig enkel og oversiktlig, og Arlo-kameraene er de eneste som lar oss aktivere eller deaktivere dem ut fra en kombinasjon av timeplan og GPS fra mobiltelefonen. Vi savner dog to-trinns-pålogging for bedre kontosikkerhet.

Best i test, men kostbar

Netgear Arlo Pro VMS4130-100EUS

Arlo Pro vinner på at det er batteridrevent, tåler vær, vind, minusgrader (ned til 20 minus), og dermed superenkelt å flytte til hvor enn du trenger det. Kanskje vil du ha et kameraet ett sted når du er hjemme, men et annet når du er på ferie? I motsetning til «ikke-Pro»-utgaven får vi her lydopptak, USB-lading rett i kameraet og en ubehagelig høy sirene i basestasjonen. Appen er som sagt lengre opp i saken veldig enkel og oversiktlig, men særs gode programmeringsmuligheter. Inkludert i kjøpsprisen får vi også 7 dager videolagring, som vil si at de fleste vil klare seg utmerket uten ekstra abonnement.

Helt uten ulemper er det selvsagt ikke. Vi kan ikke sette opp deteksjonssoner i bildet, og siden kameraet ikke har lokal lagring komprimeres videoen mer før den lastes opp til «skyen», noe som går ut over bildekvaliteten. Arlo Pro er også betydelig dyrere enn «bare Arlo», så der blir spørsmålet hvor mye USB-lading, lydopptak og sirene er verdt for deg.

Netgear Arlo Pro VMS4130-100EUS
8 Meget bra
Gode forbedringer mot den ordinære utgaven, men prisen er betydelig høyere
Fordeler + Veldig enkel og fleksibel montering

+ Batteridrevet og fullstendig trådløs - fleksibelt og pent

+ Forholdsvis avanserte programmeringsmuligheter med timeplan og GPS

+ IP65-sertifisert - kan brukes utendørs, ned til 20 minusgrader

+ Batteriene kan lades i kameraet med USB

+ Lydopptak og alarm

+ Fungerer utmerket uten ekstra abonnement Ting å tenke på — Svak kontosikkerhet, mangler totrinns-verifisering

— Svake utvidelsesmuligheter

— Lar oss ikke sette opp deteksjonssoner

— Ikke lokal lagring - fungerer ikke uten internett

— Kjenner ikke igjen personer

Mer for pengene

Netgear Arlo (VMS3230)

Den store prisforskjellen mellom Arlo Pro og den ordinære utgaven, kan nok gjøre det aktuelt for mange å ofre sirene, lydopptak og USB-lading; du kan tross alt kjøpe et sett med tre slike kameraer til omtrent samme pris som et sett med ett kamera av proff-utgaven.

Mange av fordelene er de samme: Kameraet er batteridrevent og trådløst, enkelt å montere og flytte, og IP65-sertifisert slik at det skal tåle utendørsbruk, i temperaturer ned til 10 minusgrader. Appen er dessuten den samme som for proff-utgaven, og er en av de beste vi har testet til nå.

Netgear Arlo (VMS3230)
7 Bra
Batteridrevne og helt trådløse kameraer som vi kan plassere omtrent hvor vi vil
Fordeler + Batteridrevet og fullstendig trådløs - fleksibelt og pent

+ Enkel installasjon og god app

+ Forholdsvis avanserte programmeringsmuligheter med timeplan og GPS

+ Grei videokvalitet

+ Værtett - tåler utendørsbruk ned til 10 minusgrader

+ Fungerer utmerket uten ekstra abonnement Ting å tenke på — Tåler ikke mer enn 10 minusgrader - for lite for utendørsbruk vinterstid

— Svak kontosikkerhet, mangler totrinns-verifisering

— Ikke lokal lagring - fungerer ikke uten internett

— Svake utvidelsesmuligheter

— Lar oss ikke sette opp deteksjonssoner

— Har ikke sirene

— Kjenner ikke igjen personer

— Tar ikke opp lyd

Avansert, men ikke trådløs

Netgear Arlo Q

Kamera Netgear Arlo Q

Arlo Q går ikke på batteri, og er ikke værtett, men har til gjengjeld flere avanserte muligheter enn sine batteridrevne brødre, og med innebygget Wi-Fi trenger det ikke noe basestasjon for å koble seg til internett.

Hvis du kan leve med de litt mindre fleksible plasseringsmulighetene (siden det trenger strøm fra stikkontakten), og at det ikke kan stå utendørs, er dette egentlig det beste kameraet i testen siden det byr på god videokvalitet (sammenlignet med andre uten lokal lagring), har en god timeplansfunksjon og lar oss sette opp deteksjonssoner.

Netgear Arlo Q
8 Meget bra
Veldig bra innendørs kameraløsning, men vi savner noen tilleggsmuligheter
Fordeler + Grei å plassere, lang ledning

+ God bildekvalitet

+ Lar oss sette opp deteksjonssoner

+ To-veis lyd

+ Enkel installasjon og god app

+ Gode styringsmuligheter (GPS og timeplan) Ting å tenke på — Svak kontosikkerhet, mangler totrinns-verifisering

— Kan ikke brukes utendørs

— Ikke lokal lagring - fungerer ikke uten internett

— Har ikke sirene eller temperatursensor

Litt smartere, mye dyrere

Nest Cam IQ

Kamera Nest Cam IQ

Nest sine sterke kort er avanserte funksjoner som persongjenkjenning, aktivitetssoner, heldagsopptak, og de er de eneste vi har vært borti til nå som tilbyr to-trinns-pålogging. Noe som er veldig bra.

Men kameraene er nærmest ubrukelige uten abonnementsløsningen Nest Aware, som koster 1000 kroner i året for det første kameraet, og halv pris per kamera etter det.

Uten dette lagrer de ikke video (bare stillbilder, såvidt), kjenner ikke igjen personer og lar oss ikke sette opp deteksjonssoner. Og innkjøpsprisen på kameraene er allerede ganske høy, spesielt sammenlignet med Arlo Q.

Nest Cam IQ
8 Meget bra
Ekstrapoeng for god kontosikkerhet, trekk for pris
Fordeler + Enkel installasjon og god app

+ God kontosikkerhet, totrinns-verifisering

+ Bra økosystem med andre sikkerhetsprodukter

+ To-veis lyd

+ Kan kjenne igjen personer og ansikter (krever Nest Aware)

+ Aktivitetssoner (krever Nest Aware) Ting å tenke på — Følger ikke med feste for vegg eller tak

— Ikke lokal lagring - fungerer ikke uten internett

— Har ikke sirene

— Kan ikke plasseres utendørs

— Praktisk talt ubrukelig uten abonnement

— Dyrt

Bra utendørskamera

Nest Cam Outdoor

Kamera Nest Cam Outdoor

Dette er i grunn bare en litt dummere utendørsutgave av Nest Cam IQ, (og en litt dummere vanlig utgave av Nest Cam IQ Outdoor). Altså, det som skiller dette fra Nest Cam IQ, som står et hakk lengre opp, er at dette tåler å stå utendørs, men kan ikke kjenne igjen ansiktene på folk.

Sammenlignet med Netatmo Presence er dette utrolig mye enklere å montere og flytte etter behov, og som med de andre kameraene fra Nest kan vi sette opp en timeplan for aktivering og deaktivering - noe vi ikke kan med Netatmo Presence.

På en annen side lagrer Netatmo Presence videoen lokalt, noe som gir bedre bildekvalitet (se bilde under), og kan både lagre video og skille mellom personer, dyr og biler uten at vi trenger et ekstra abonnement.

Nest Cam Outdoor
8 Meget bra
Et bra utendørskamera, men det har sterke konkurrenter i Arlo og Netatmo
Fordeler + God kontosikkerhet, totrinns-verifisering

+ Enkelt å montere, tåler utendørs bruk

+ Enkel installasjon og god app

+ Bra økosystem med andre sikkerhetsprodukter

+ Aktivitetssoner og to-veis lyd Ting å tenke på — Praktisk talt ubrukelig uten abonnement

— Ikke lokal lagring - fungerer ikke uten internett

— Har ikke sirene

Smart liten sak

Nest Cam Indoor

Kamera Nest Cam Indoor

Det minste og mest anonyme kameraet fra Nest, og nok førstevalget for deg som vil ha et kamera som ikke synes spesielt godt i huset. Et fleksibelt feste gjør det enkelt å montere på de fleste steder, og selve kameraet kan roteres fritt, som er fint hvis du vil henge det i taket.

Appen er enkel og stort sett brukervennlig (det kunne vært enklere å navigere i opptakene), men siden kameraet ikke tar opp lokalt er bildekvaliteten mer i «grei nok»-kategorien.

Arlo Q er nok den sterkeste konkurrenten, som koster 500 kroner mindre og fungerer helt fint uten abonnementet til 1000 kroner i året. For de fleste tror vi egentlig at det vil være et bedre valg.

Nest Cam Indoor
7.5 Bra
Ekstrapoeng for god kontosikkerhet, trekk for pris
Fordeler + God kontosikkerhet, totrinns-verifisering

+ Enkel installasjon og god app

+ Bra økosystem med andre sikkerhetsprodukter

+ Har aktivitetssoner og to-veis lyd

+ Fleksibelt og enkelt å montere

+ Lite og nøytralt, enkelt å montere (også på vegg og tak) Ting å tenke på — Litt dyrt

— Praktisk talt ubrukelig uten abonnement

— Ikke lokal lagring - fungerer ikke uten internett

— Har ikke sirene

— Kan ikke plasseres utendørs

Beste bildekvalitet, utendørskamera

Netatmo Presence Home Camera NOC01-EU

Kamera Netatmo Presence Home Camera NOC01-EU

Den største ulempen med Netatmo Presence er at monteringen er ganske krevende, og de aller fleste vil nok strengt tatt trenge en elektriker hvis det skal gjøres etter loven. Av samme grunn er det også vanskelig å flytte kameraet når det først er satt opp, så du er litt avhengig av å plassere det riktig første gang.

Men når du først har fått det opp er det et bra utendørskamera som også fungerer som flomlys, som enten kan vise deg vei i mørket eller gjøre uvelkomne gjester oppmerksomme på at de blir sett. Det skal tåle omtrent alt av vær og vind, har god videokvalitet takket være lokal lagring og et smart varslingssystem i en oversiktlig app, som kan kjenne igjen om det er en person, bil eller et dyr i bildet.

Og selv om appen en oversiktlig og enkel å bruke, savner vi helt enkle funksjoner som for eksempel å kunne sette opp en timeplan for når kameraet skal være aktivert eller ikke. Vi kan se for oss at ikke alle vil være like begeistret for det litt strenge designet heller, men det er en smaksak.

Netatmo Presence Home Camera NOC01-EU
7.5 Bra
Bra utendørskamera, men vi savner bedre muligheter for automatisk aktivering/deaktivering
Fordeler + Tåler tilsynelatende all slags vær

+ Fast installasjon = ikke lett å raske med seg

+ Flomlys med bevegelsessensor

+ Kan skille mellom bevegelse fra personer, biler og kjæledyr

+ Lar oss sette opp deteksjonssoner

+ Lokal lagring, god videokvalitet Ting å tenke på — Krevende og lite fleksibel montering

— Svak kontosikkerhet, mangler totrinns-verifisering

— Lite økosystem av tilbehørsprodukter (har for eksempel ikke sirene)

— Litt strengt design vil ikke passe alle hjem - men det er en smaksak

— Nesten ingen programmeringsmuligheter

Inne som ute, lite og rimelig

Logitech Circle 2 Wired

Kamera Logitech Circle 2 Wired

Logitechs andre forsøk på hjemmeovervåkning klarer seg slettes ikke verst. De store trekkplasterne her er nok at kameraet egner seg like godt inne som ute, ser lite og ufarlig ut, og har en noe hyggeligere pris enn de andre utendørskameraene. Og som en morsom/nyttig tilleggsfunksjon kan det lage sammendragsvideoer av det det tar opp, som raskt og enkelt kan gi oversikt over hva som har foregått hvor enn du plasserer det.

Det som trekker ned er at kameraet ikke har noen timeplansstyring for aktivering eller deaktivering, og uten abonnement får bare 24 timer videolagring og går glipp av nyttige funksjoner som deteksjonssoner og persongjenkjenning.

Kameraet lagrer ikke lokalt, noe som går ut over videokvaliteten, og som så mange andre kameraer i denne testen har Logitech ikke noe ordning for to-trinnspålogging.

Logitech Circle 2 Wired
7 Bra
Kan fungere bra til «riktig bruk», men Arlo Q er nok et bedre alternativ
Fordeler + Kan lage videosammendrag av det kameraet har filmet

+ Lite og nett, enkelt å montere og installere

+ Finnes i batteriutgave

+ Tåler å stå utendørs

+ Persongjenkjenning

+ Lar oss justere hyppighet for varsling Ting å tenke på — Mer enn 24 timer lagring og aktivitetssoner krever abonnement

— Har ikke to-veis lyd

— Lagrer ikke lokalt - fungerer ikke uten internett

— Ikke to-trinns pålogging

— Har ikke noe timeplanfunksjon

— Har ikke noe økosystem

Alt-i-ett med reservestrøm

Piper NV Alt-i-ett sikkerhetssystem

Kamera Piper NV Alt-i-ett sikkerhetssystem

Vi kaller det en «alt-i-ett»-enhet siden Piper NV inkluderer ting som temperatursensor, kraftig sirene, reagerer på både bevegelse og lyd, samt at den lar oss snakke gjennom en liten høyttaler i den, via smarttelefonen. Det har også reservebatteri og (litt) lokal lagring, slik at kameraet skal fortsette å fungere i opp til seks timer hvis strømmen går. Det går også an å utvide systemet med ting som smarte stikkontakter, dør- og vindussensor og vannlekasjesensor for å styre og passe på flere deler av huset.

Appen til Piper NV er for så vidt grei nok, men vi savner et bedre system for å automatisere kameraet. Vi kan bruke IFTTT til å slå av eller på overvåkningen på et gitt tidspunkt, eller med stedstjenester, og det siste kan vi også gjøre via appen Life360, men vi kan ikke sette det opp med en kombinasjon av klokkeslett (altså en timeplan) og stedstjenester, som vi kan med Arlo. Dette gjør at det er fort gjort å glemme å aktivere kameraet når du er hjemme, men likevel vil ha overvåkningen slått på, for eksempel om natten.

Du bør også få med deg at vi hadde ofte problemer med at kameraet mistet forbindelsen til nettet, og kunne være utilgjengelig i flere timer av gangen - på det verste rundt seks timer, før vi restartet kameraet ved å trekke ut ledningen. Dette er selvsagt svært kritisk, men vi kan ikke garantere at alle som kjøper det vil oppleve det samme. Etter kundetilbakemeldingene på Amazon og dømme er det likevel tydeligvis mange som gjør det, så det kan være greit å sjekke med de du kjøper det av at du får pengene tilbake hvis du opplever lignende problemer.

Piper NV Alt-i-ett sikkerhetssystem
7 Bra
Bra kameraløsing, men sikre deg mot evt. ustabil tilkobling hvis du kjøper det
Fordeler + Kraftig sirene, temperatursensor og to-veis lyd

+ Kan utvides med dør- og vindussensorer m.m.

+ Kan festes på vegg eller brukes stående på bord

+ Intern lagring og reservebatteri gir sikring i tilfelle strømbrudd

+ Grei bildekvalitet og stor vidvinkel

+ Oversiktlig app Ting å tenke på — Kan ikke brukes utendørs

— Korte videoklipp

— Ustabil tilkobling

— Svake muligheter for automatisering

— Svak kontosikkerhet, mangler totrinns-verifisering

— Litt stor, vanskelig å gjemme bort

Super bildekvalitet, fungerer uten nett

Panasonic KX-HNC800EW

Kamera Panasonic KX-HNC800EW

Panasonic HNC800 lagrer all video lokalt, noe som gir oss betydelig bedre videokvalitet enn mange av konkurrentene, i tillegg til at kameraet også fungerer uten internett. Siden kameraet drives av «USB-strøm» (5V 1A), kan man koble en nødlader mellom kameraet og «veggen» og ha reservestrøm på den måten. Kameraet har også et eget deksel som du kan skyve over «linsa» når du vil ha litt privatliv.

Dessverre har kameraet betydelige svakheter i form av en frustrerende treig og lite brukervennlig app som ikke lar oss hente ut video fra appen - istedet må du ha fysisk tilgang til kameraet og plukke den ut fra minnekortet. Kameret varsler i ett kjør når det ser bevegelse, lar oss ikke sette opp deteksjonssoner og lar oss ikke bruke GPS-posisjonen fra mobilen (stedstjenester) for å automatisk skru det på når vi drar hjemmefra, og av når vi kommer hjem igjen.

HNC800 kan fungere for deg hvis du kan sette opp kameraet et sted der det vanligvis ikke er så mye aktivitet (foran inngangsdøren, for eksempel), eller du bare vil ha det på om natten eller når du er på jobb, og hvis du ikke planlegger å sjekke kameraet og videoen på det med mindre det har skjedd noe.

Panasonic KX-HNC800EW
6.5 Helt greit
Kan være riktig kamera for riktig bruker - men vurder ulempene nøye.
Fordeler + Lokal lagring - fungerer uten internett

+ Svært god bildekvalitet

+ «Personvernsdeksel» til å stenge for kameraet når du trenger det

+ Stort økosystem Ting å tenke på — Lite brukervennlig app

— Varsler for hyppig

— Lar oss ikke lage deteksjonssoner

— Kan ikke stå utendørs

— Kan ikke styres ut fra stedsdata fra telefonen vår

— Kan ikke eksportere video fra appen - vi må ha minnekortet

— Må ha minnekortet for å hente ut video

Hva har vi sett etter

Det er fint å kunne begrense bevegelsesdeteksjonen til bestemte soner i bildet, spesielt hvis du har kjæledyr. Kamera Skjermbilde

Hva slags behov du har, og dermed hva som blir den beste løsningen for deg, avhenger veldig av hvordan du bor, om du bor alene eller med andre, om du har kjæledyr som kan utløse kameraene, og hvor komfortabel du er med å ha et internettoppkoblet overvåkningskamera hjemme i huset. For noen vil for eksempel to-trinns verifiseringen til Nest være viktigere enn den hyggeligere prisen til Arlo, men skal du ha kameraet på hytta er det kanskje viktigst at det fungerer uten Internett.

Vi har sett på ting som brukervennlighet (oversiktlig app som er rask å navigere i), fleksibilitet (altså hvor enkle de er å både montere og å flytte etter behov), programmeringsmuligheter (at kameraet kan slå seg av/på etter en timeplan eller din GPS-posisjon), pålitelighet (fungerer det uten internett og strøm? Hvor lenge lagrer det video?) og selvsagt bildekvalitet.

Bildet under her er fra første omgang med kameratesting, og er rangert fra best til dårligst. Alle er testet etter solnedgang, i en behagelig opplyst yttergang, med unntak av Presence som selvsagt er testet utendørs. Fire av de fem greier seg sånn bra nok, men Arlo Q skiller seg ut med mye bedre bildekvalitet enn de andre kameraene, og Panasonic HNC200 faller helt ut i andre enden med betydelig dårligere bildekvalitet. Det bildet er så uklart at det kunne like gjerne vært Fidel Castros spøkelse i hettegenser, som undertegnede journalist.

Fra venstre: Netatmo Presence, Arlo Q, Arlo, Piper NV og Panasonic Home Security and Control Kamera Kristoffer Møllevik

Nest Cam Outdoor (venstre) VS Netatmo Presence (høyre). Kamera Skjermbilder

Bildet under her igjen er fra andre testrunde, også denne gangen testet etter solnedgang i forsiktig innendørsbelysning. Disse er ikke sortert i noen bestemt rekkefølge. Alle klarer seg greit nok hvis målet er å gi politiet noe å gå etter ved et innbrudd, men Panasonic HNC800 gir tydelig best bildekvalitet takket være lokal lagring.

Logi Circle 2 (nederst til venstre) lagrer ikke lokalt, noe Panasonic HNC-800 (nede til høyre) gjør, og kvalitetsforskjellen er betydelig. OBS: Bildet oppe til venstre er fra Nest Indoor Cam, og ikke Dropcam, som teksten under bildet kan tyde på. Kamera Skjermbilder

Tre enheter glimrer muligens svakt med sitt fravær, nemlig Netatmo Welcome, Canary All-In-One og Withings Home. Samtlige har vi diskvalifisert ganske enkelt på grunn av at de ikke kan henges på veggen, men må stå rett opp og ned på et bord eller hylle. Det høres kanskje ut som en bagatell, men du kan lese mer om hvorfor vi ikke liker det i testen av Canary. Den og Netatmo Welcome har vi testet før, og hvis du vil vite mer om dem finner du testene ved å trykke på navnene over.

Oppdatert november 2017: Vi har lagt til nye kameraer, gått over karakterene på de «gamle» og gjort om på testens forside.

Netgear Arlo Pro

Arlo Pro

Arlo Pro er en oppgradert utgave av de «vanlige» Arlo-kameraene, og jevnt over et bedre valg hvis du har råd til dem. Prisforskjellen er dog betydelig, så du bør tenke deg om to, tre ganger om du virkelig trenger de ekstra funksjonene, eller om du vil bruke mellomlegget på noe annet. Flere kameraer, for eksempel.

Dette liker vi

Nå kan vi lade kameraene via Micro-USB. Kamera Kristoffer Møllevik

Lyd og oppladbare batterier

En ulempe med «bare Arlo» er at kameraene bruker en litt spesiell, og kostbar batteritype (CR123), som må byttes etter 3-6 måneder, alt etter hvor mye kameraene aktiveres. Arlo PRO på sin side kan enkelt lades med USB-strøm, i tillegg til at vi nå også får lydopptak.

Svært fleksibel montering

I likhet med «bare Arlo», er den fleksible monteringen den største fordelen med Arlo Pro. Siden kameraene går på batteri trenger vi ikke la oss begrense av hvor langt ledningen når, og siden det heller ikke blir noen ledninger som må gjemmes og legges pent, er det utrolig mye enklere å flytte på kameraene etter behov. Kanskje du vil ha det i stua på dagtid for å passe bikkja, men i garasjen når dere er på hytta? Eller på babyrommet om natta? Så lenge du har fester eller et annet klargjort sted å plassere det, er flyttetiden mer begrenset til hvor raskt du går fra rom til rom.

Kameraene har magneter som gjør at de fester seg godt på de fleste metallflater, og er spesielt tilpasset med de halvkuleformede veggfestene som følger med. Kamera Kristoffer Møllevik

Men basen er ikke trådløs denne gangen heller, og må kobles til Internett-ruteren med kabel. Noe som, litt avhengig av hvordan du har sistnevnte satt opp, kan kreve litt flytting og omkalfatring, spesielt siden basestasjonen ikke kan henges på veggen. Vel, alt går med gaffa, men så var det dette med WAF-en da…

Enkelt å komme i gang

Undertegnede har fortsatt både app og brukerkonto hos Arlo etter forrige runde, og med det på plass tok det ikke mer enn en times tid å sette opp Arlo Pro. Dette inkluderer «unboxing», montering, innstallasjon og fastvareoppdatering. Appen holder oss i hånda gjennom hele installasjonsprosessen, og alt gikk smertefritt og fint.

Oppsett. Kamera Skjermbilde

Appen er ellers den samme som «bare Arlo» og Arlo Q; oversiktlig og enkel i bruk. Det første som møter oss (etter passordbeskyttelsen) er en oversikt over kameraene og en veldig grei navigasjonsmeny i bunn, slik at vi raskt kan gå til videoopptakene kameraene har gjort, endre armeringsmodus (aktivere/deaktivere videoopptak) og til slutt mer generelle innstillinger.

Noe vi liker veldig godt med appen til Arlo, er muligheten til å programmere armeringsmodusene ut fra en kombinasjon av stedstjenester og timeplan. Dette gjør at vi kan si at kameraene skal aktiveres basert på om vi er hjemme eller ikke på dagtid (for eksempel), og aktiveres uansett etter klokka 22 på kvelden. Som et eksempel.

Appen er oversiktlig og veldig grei i bruk. Kamera Skjermbilde

Kraftig sirene

Et pushvarsel på mobilen er greit nok når Birger Brekkjern tar seg inn i huset mens du er borte. Du ser pushvarselet, får opp videoen, og ringer politiet. På jobb for eksempel, så fremt du ikke er i et møte og har slått av mobillyden. Eller når du er på ferie, så lenge du er tilkoblet nettet og har strøm på telefonen. Men hva når tjuvradden lirker opp et vindu og sniker seg inn på strømpelesten, mens du er hjemme og sover – våkner du av et pushvarsel? Nei, sirenen som kommer med Arlo Pro er et godt tilskudd til systemet.

Vi kan skru på sirenen manuelt også; fint hvis du vil skremme vettet av eventuelle gjestene; budne som ubudne. Kamera Skjermbilde

Med sine 100 desibell er alarmen høy og ubehagelig nok til at alle andre enn stokk døve innbruddstyver raskt får med seg at de er oppdaget, noe som med litt flaks inspirerer dem til å raskt forlate åstedet uten å finne for mye av verdi på veien ut. Det er dog ikke høyt nok til at vi føler oss kjempesikre på at du kommer til å våkne av det hvis du, som undertegnede, har basen med alarmen montert et stykke unna soverommet. For undertegnedes del, med alarmbasen i første, soverommet i andre, og en gang, en trapp, enda en gang og en lukket dør i mellom, er ikke lyden som kommer frem mye høyere enn vekkerklokka på mobilen - og kanskje ikke det engang.

På en positiv side betyr det jo at du ikke kommer til å skremme vannet av hele familien idet du snubler inn døra litt for sent en kveld, og av helt uskyldige årsaker glemmer å deaktivere systemet. Samtidig som ubudne gjester får tydelig og ubehagelig tilbakemelding på at de er nettopp det. Ubunde, altså. Og så kan man jo selvsagt øke den oppfattede lyden ved å flytte alarmen nærmere soverommet, hvis det var om å gjøre, og ikke minst lar seg gjøre.

Tilpasset tilgang

Som med resten av Arlo-systemet kan vi gi begrenset tilgang til venner, familie eller andre vi stoler på, slik at de for eksempel kan hjelpe oss med å passe på huset mens vi er på ferie. Så lenge de skaffer seg en Arlo-konto (og helst appen også) kan vi velge hvilke kameraer de skal få se, og om de skal få «administrativ tilgang» slik at de også kan aktivere eller deaktivere systemet ved behov. Det siste kan være fint hvis du for eksempel har feriegjester som skal være på besøk en stund.

Grei videokvalitet og lagringsplass inkludert

Åpne fullskjerm bildekval1. bildekval2

Bildekvaliteten er langt fra fantastisk, men god nok til at vi klarer å se om det er noen vi kjenner eller ikke. Vi hadde nok slitt med å skille 176-671 fra 176-167, eller andre tvillinger, men i de fleste tilfellene vil vi tro det er godt nok som bevismateriale skulle uhellet være ute og tyven inne. Det er ikke like bra kvalitet som med Arlo Q, men greit på høyde med de andre overvåkningskameraene vi har testa til nå.

Inkludert i «enhetsprisen» får vi syv dager lagring i skyen, med mulighet for å oppgradere mot en måneds- eller årspris. Den gratis «grunnpakken» skal nok holde for de aller fleste, og det er veldig enkelt å laste ned videoklipp du vil bevare for fremtiden, både på telefonen og PC-en.

Dette likte vi ikke

Kan ikke deaktiveres midlertidig

Vi kan fortsatt ikke deaktivere alarmsystemet midlertidig, altså å for eksempel si at det kan skru seg av en time eller to, slik at du slipper å bli «plinget» hvert minutt i 10 minutter fordi naboen er innom og vanner plantene mens du er på ferie. Nå må vi gå inn og skru systemet av manuelt, og da er det fort gjort å glemme å skru det på igjen.



Vi kan ikke sette opp sensorsoner, som på for eksempel Arlo Q. Kamera Skjermbilde

Ikke sensor-soner

Kameraene lar oss ikke sette opp soner i bildet vi vil det skal ignorere, slik som for eksempel Arlo Q og Netatmo Presence. Det er en fin funksjon hvis du har kjæledyr som kan finne på å utløse bevegelsessensoren, og spesielt fint hvis du har alarmen på om natta. Dette er ikke mulig siden kameraet går på batteri, og baserer seg på en bevegelsessensor og ikke bildeanalyse. Det gjør nemlig at det kan spare strøm ved å være avslått så lenge det ikke er armert og ikke har sett noe bevegelse.

Ikke to-trinn eller påloggingsoversikt

Appen krever passord eller fingeravtrykk for innlogging, som er bra, men vi får ingen oversikt over hvilke steder vi allerede er innlogget, og den krever ikke to-trinns-verifisering hvis vi logger på et nytt sted. Det vil si at dersom noen knekker passordet vårt, kan de få tilgang til kameraene og opptaksarkivet, uten at vi får vite det.

Vi kan ikke slå av skylagringen

Og mens vi snakker om opptaksarkiv: Alt er i skyen, og selv om vi kan lagre lokalt på en USB-pinne, kan vi ikke slå av skylagringen. Vi er ikke veldig nervøse for at Arlo skal bli hacket slik at videoene våre havner på ville veier, men som det heter om IT-sikkerhet: det eneste som er helt sikkert er at ingenting er helt sikkert. Og hvis du er av den litt skeptiske, forsiktige typen, kunne det sikkert være greit å slå av skylagringen.

Vi kan lagre lokalt ved å koble til en minnepinne, men vi kan ikke skru av skylagringen helt. Kamera Kristoffer Møllevik

Lite økosystem

Det er enkelt å utvide systemet med flere Arlo-kameraer, men det er lite annet i systemet, som for eksempel dør- og vindussensorer.

Betydelig prisforskjell

For ett sett med basestasjon og to kameraer må du ut med i underkant av 6000 kroner for Arlo Pro, mens et tilsvarende oppsett med «bare» Arlo koster rett under 2900. Det er en betydelig prisforskjell for lydopptak, sirene og oppladbare batterier. Spesielt med tanke på at du kan kjøpe oppladbare CR123 fra utlandet (har ikke funnet i Norge, i alle fall).

Netgear Arlo

Testvinneren: Netgear Arlo og Arlo Q

Netgear Arlo skårer høyt på de fleste av kriteriene våre, og det er særlig den gode, raske appen og store plasseringsfleksibiliteten som gjør at den topper testen vår. Det er nå fem ulike kameraer i Arlo-serien, og her skal vi se på den enkleste modellen, altså «Arlo»; og en litt mer avansert, nemlig «Arlo Q».

I tillegg til disse har Netgear også Arlo Q+, Arlo Pro og Arlo Go. Arlo Q+ er lik Arlo Q men med mulighet for lokal lagring. Arlo Pro kan du lese mer om her, og Arlo Go er ganske lik begge de to siste, men er koblet til mobilnettet. Vi vet ikke om sistnevnte kommer til salg i Norge.

Arlo Q i midten, flanket av «bare» Arlo, igjen flanket av de halvkuleformede veggfestene for Arlos magneter. Kamera Kristoffer Møllevik

Dette likte vi

Noe av det vi liker best med Arlo er fleksibiliteten vi får med en helt kabelfri enhet. Kamera Kristoffer Møllevik

Svært fleksibel montering

«Bare» Arlo går på batteri, er værtett (kan brukes utendørs ned til 10 minusgrader) og kan festes omtrent hvor som helst med magnetiske fester. Dette gjør det veldig enkelt å justere vinkelen på kameraene, og å flytte dem ved behov. Kameraene (vi hadde to i vårt sett) kobler seg til Internett via en basestasjon, som igjen må kobles til Internett med kabel. Vi savner litt å kunne bruke Wi-Fi mellom disse, som på både D-Link og Panasonics løsning, men det vil nok neppe oppleves som noe stort problem med mindre du sliter med mangel på stikkontakter akkurat der du har modemet ditt. I så fall kan du løse det med å flytte modemet, kjøpe en større forgrener eller strekke en lengre LAN-kabel.

Arlo Q er et rent innendørskamera, og trenger strøm fra veggen for å fungere, men har innebygget Wi-Fi og klarer seg uten basestasjon. Strømledningen er lang og enkel å legge fint, og siden den baserer seg på USB er det også veldig enkelt å bytte den ut eller skjøte på den etter ønsket lengde.

Enkel installasjon

Appen tar oss gjennom prosessen trinn for trinn; enkel, grei og problemfritt. I teorien kan det sikkert gjøres på fem minutter, men hvis du setter av en halvtime til en time har du nok også tid til å gjøre det skikkelig.

Appen krever pålogging og lar oss bare være pålogget ett sted om gangen, tar oss gjennom installasjonen steg for steg, og er ellers oversiktlig, kjapp og enkel å bruke. Kamera Skjermbilde, montasje

Oversiktlig, kjapp og enkel app

Appen gir oss umiddelbar oversikt over de ulike kameraene, og det er enkelt å navigere i innstillingsmenyene. Dette er viktig, for hvis du har mistanke om at det er noen i huset ditt som ikke har noe der å gjøre, føles nok hvert sekund som ti, og dess raskere du kommer frem til det du trenger, jo bedre.

Gode programmeringsmuligheter. Kamera Skjermbilde

Arlo er det eneste systemet som lar oss programmere når kameraene skal aktiveres ut fra både timeplan og stedsdata, slik at vi kan velge at kameraet skal aktiveres til ulike, faste tidspunkt på ulike dager, men for eksempel ikke hvis vi er hjemme på andre tidspunkter. Det vil si at vi for eksempel kan stille kameraet inn til å være aktivert hver natt, men på dagtid kun hvis vi ikke er hjemme. Det eneste vi savner her er muligheten til å midlertidig deaktivere systemet; altså at vi kan be det skru seg av den timen svigers er innom og fikser noe, så slipper vi ørt-og-førti pling-plong-varslinger på mobilen, uten at vi risikerer å glemme å aktivere det igjen. «Deaktiver i en time, og så tilbake til timeplan-styrt aktivering» – ja, takk, men nei, dessverre.

Med Arlo Q kan også vi deaktivere bevegelsesdeteksjonen i ulike deler av bildet, slik at vi for eksempel kan velge at kameraet ikke skal reagere på bevegelser under knehøyde, som er fint for oss med kjæledyr.

Grei videokvalitet

Arlo Q gir oss full HD oppløsning, mens «bare» Arlo gir oss HD-Ready (1080x720). Begge fungerer greit og personer i bildet er lett å identifisere, men det infrarøde lyset fra «bare» Arlo har en tendens til å overeksponere ansikter slik at de «brenner ut» på nært hold.

Mulighet for tilpasset tilgang

Vi kan invitere andre og enten gi dem full tilgang til systemet (aktuelt for samboer/ektefelle), slik at de for eksempel kan endre når kameraene er aktivert. Vi kan gi en mer begrenset tilgang slik at de ikke kan gjøre noen endringer, men kan motta varsler fra systemet og se hva som foregår på kameraene dine. Fint å kunne gi til en venn eller slektning som kan passe huset ditt mens du er på ferie.

Gratisløsningen fungerer nok fint for de fleste, men kan utvides. Kamera Skjermbilde

7 dager lagringsplass inkludert

Mange av disse sikkerhetsløsningene tilbyr en eller annen form for abonnementstjeneste, men grunnpakken fra Netgear inkluderer en uke med videolagring (inntil 1GB) og støtte for fem kameraer. Noe som burde holde for de fleste. Filmklippene er dessuten veldig enkle å laste ned til en PC, smarttelefon eller nettbrett.

Dette likte vi ikke

Tåler ikke mer enn 10 minus

Dette har vi allerede nevnt, men vi sier det igjen, siden det er dette som vil hindre mange av oss i å bruke Arlo som utendørskamera vinterstid. Vi skulle ønske de hadde gitt oss muligheten til å bruke kameraet med en ekstern strømforsyning, gjerne med en ledning som lett kan forlenges for utendørsbruk.

Ingen to-trinns-pålogging eller oversikt over innloggede enheter/steder

Appen og nett-tjenesten krever passord eller fingeravtrykk, hvis du har en smarttelefon som støtter det siste, men har ikke to-trinns verifisering. Det er bare mulig å være innlogget ett sted om gangen, men den gir oss ingen oversikt over hvor vi (eller andre) har vært pålogget, så hvis noen får tak i passordet ditt er det dessverre vanskelig å avsløre det. Men det siste får vi heller ikke hos noen av de andre tjenestene, og samlet sett er Arlo likevel den beste på sikkerhetspunktet.

Arlo går på batteri, men har ikke lokal lagring, så hvis strømmen går og Internettet i huset går ned, får ikke kameraet gjort noe fornuftig med bildene det tar. Kamera Kristoffer Møllevik

Varsler ikke hvis strømmen går

Vi har ikke opplevd å ikke bli varslet når vi har gått forbi kameraene og vi vet at de har vært aktivert, men vi får heller ikke noe varsel hvis et kamera kobles fra, enten ved at strømmen går eller at vi plukker ut batteriet.

Ikke lokal lagring

Ingen av kameraene vi har testet her har lokal lagring, noe som hadde vært veldig fint å ha på de batteridrevne enhetene, siden det hadde gitt ekstra god sikring i tilfelle strømbrudd. Og alt etter hvor i huset du har kameraene montert, kan det være fint å kunne slette eventuelle videoklipp du er ukomfortabel med at ligger på en server et eller annet sted - uansett hvor god sikkerhet de lover.

Noe svake utvidelsesmuligheter

Det er enkelt å legge til flere kameraer ved behov (gratisløsningen støtter inntil 5), men det er ingen dør/vindus- eller temperatursensorer i systemet. Det går ikke an å kjøpe sirene utenom – hvis du vil ha det må du ha Pro-utgaven.

Netatmo Presence

Beste utendørsløsning: Netatmo Presence

Er du ukomfortabel med å ha et overvåkningskamera inne i huset? Vi forstår deg godt, for uansett hvor god sikkerhet selskapene lover, har de aller, aller fleste av oss hverken kunnskapen eller informasjonen som skal til for å faktisk sjekke om dette stemmer. Hvordan kan du egentlig være 100 prosent sikker på at de videoklippene fra den litt ekstra romantiske filmkvelden der dere glemte bort kameraet, forblir gjemt og glemt i skyen? Eller slettet for godt? Det eneste som er helt sikkert, er jo tross alt at ingenting er helt sikkert.

Én løsning kan selvsagt være å plassere kameraene et sted der det ikke skjer så mye spennende, som for eksempel foran inngangsdøra. Men hva hvis innbruddstyven ikke går inn hovedinngangen, men istedet, som de så ofte gjør, velger en mer skjermet verandadør, eller et stuevindu? Vel, da kan du enten ha et kamera i alle rom med inngang, eller du kan forsøke å dekke flere innganger på en gang ved å plassere et kamera på utsiden av huset.

De fleste innbruddstyver kommer jo utenifra, så hvorfor ikke bare ta dem der istedet for å vente til de kommer inn? Kamera Kristoffer Møllevik

Arlo kan nok fungere fint for folk i kystnære strøk som teknisk sett ikke opplever vinter etter den metereologiske definisjonen, men for de fleste av oss her på berget er faren for at kvikksølvet kryper under 10 minus ikke bare til stede, men direkte overhengende nå vinterstider. Og her kommer Netatmo Presence inn.

Dette liker vi

Utelys og overvåkning i ett

Netatmo Presence er laget for å enkelt erstatte en eksisterende utelampe, og er utstyrt med bevegelsessensor og en kraftig (men dim-bar) LED-lampe. Dette betyr at du får utelys når du trenger det, i tillegg til at personer som ikke har noe der å gjøre forhåpentligvis forstår at de er under oppsyn, og går videre til et enklere bytte.

Tåler vind og vær

Netatmo oppgir ingen temperaturbegrensinger for Presence, men sier at de har værsikret det med HZO-beskyttelsesstanden. Den kan du lese mer om her, men kort fortalt burde det bety at kameraet skal tåle det meste værgudene har å by på. Hvis en vanlig utelampe tåler været og temperaturene der du er, kan du nok føle deg trygg på at Presence gjør det også.

På varslene får vi et miniatyrbilde av hvem enn som gikk forbi kameraet, noe vi liker veldig godt, for da er det utrolig mye enklere å raskt finne ut om det er noen som har noe der å gjøre eller ikke. Kamera Skjermbilde

Kjenner igjen personer, dyr og biler

Kameraet vet om det ser et menneske, et dyr (i alle fall hunder og katter) og visstnok biler. Den siste har vi ikke fått testet, da vi for å unngå å havne i klammeri med både loven og Datatilsynet, har montert kameraet på baksiden av huset, slik at vi ikke filmer bilveien utenfor eiendommen.

Men de to andre fungerer fint, og vi kan velge hvilken av de tre vi vil bli varslet om. Hvis eiendommen din er et populært sted for nabolagets katter kan det jo være greit å skru av varslingen for disse, uten at du går glipp av tobente nattevandrere av den grunn.

Deteksjons-soner

Vi kan også sette opp soner i bildet vi ønsker at kameraet skal ignorere, som for eksempel i vårt tilfelle der kameraet reagerte på bevegelser det så gjennom stuevinduet.

Dette likte vi ikke

Netatmo lover enkel montering, men de fleste vil nok strengt tatt trenge elektrikker om de ikke har fagbrev selv. Kamera Kristoffer Møllevik

Krevende montering

Netatmo reklamerer med at du kan sette opp Presence på få minutter, men så enkelt er det ikke. For det første må du bytte ut den eksisterende utelampa di, sett at den faktisk er på et egnet sted (og det er slettes ikke sikkert), og hvis utelampa di er koblet på det elektriske anlegget på noen annen måte enn med et støpsel i veggen et sted, må du strengt tatt ha en elektriker til å gjøre dette - noe som fort blir en tusenlapp ekstra - og kanskje mer hvis du ikke skal bytte ut en utelampe, og må legge opp et nytt kontaktpunkt.

Mange utelamper står dessuten montert nokså høyt, og da er en skyggelue eller dyp hette alt som skal til for å skjule ansiktet for Presence.

Veldig lite fleksibel

Og når du har satt den fast, så sitter den fast. Ledningene er trukket gjennom veggen og klippet av til riktig lengde, så det er slettes ikke bare-bare å flytte den hvis du angrer deg.

Nokså funksjonssvak app

Appen er veldig enkel, oversiktlig og grei å bruke, det er ikke det det står på. Når du får en melding om at kameraet har sett en person, får du et miniatyrbilde av personen, og avspillingen hopper til og med direkte til det stedet i videoen der personen synes, slik at du ikke må se et helt minutt video bare for å finne ut at naboguttene har lett etter Pikachu eller noe i hagen din.

Appen tar oss gjennom installasjonen steg for steg, er oversiktlig og grei, men har for få funksjoner. Kamera Skjermbilde

Men der stopper det positive. Vi har ingen mulighet til å gi andre begrenset tilgang, slik som med Arlo, eller programmere når vi vil at kameraet skal være aktivt. Appen har ingen funksjon for å bruke stedstjenester eller timeplan for å skru av kameraet når du er hjemme. Istedet kan det bruke ansiktsgjenkjenningsfunksjonen til Netatmo Welcome, hvis du har den, men den vil vi egentlig ikke anbefale.

Dette kan bli irriterende når ungene leker i hagen (hvis det er der du har kameraet), eller når du klipper plenen i kameraets åsyn, for du kommer til å bli pinget kontinuerlig gjennom hele arbeidsøkten. Noe som er spesielt irriterende hvis du hører på musikk på telefonen, siden pingene da kommer nokså høyt rett i øret ditt. Du kan selvsagt slå av varslene i telefoninnstillingene, men da er det lett å glemme å skru dem på igjen. Dette burde vært løst bedre.

Svake sikkerhetsfunksjoner

Netatmo bruker ikke to-trinns verifisering, og etter den første innloggingen er ikke appen beskyttet av passord. Vi får ingen oversikt over hvor mange enheter som er tilkoblet. Hvis noen knekker passordet ditt har de med andre ord fri tilgang, uten at du kan finne ut av det.

Det er en smaksak, men vi tror ikke alle vil være like begeistret for det litt «strenge» designet - det passer nok bedre på et moderne funkishus enn på et gammelt Trønderlån. Kamera Kristoffer Møllevik

Lite økosystem

I tillegg til kameraene har Netatmo dør- og vindussensorer som vi kan legge til i systemet, og det er det. Så fremt vi ikke teller med værstasjonene, men det gjør vi ikke i denne sammenhengen. Hvis vi vil ha en sirene for å skremme bort tjuvradder og andre uvelkomne gjester må vi ut av systemet, for eksempel ved å koble oss til et annet smartsystem via IFTTT, for eksempel D-Link. Og det er litt tungvint.

Litt strengt design

Dette er helt klart en smaksssak, men det er verdt å nevne likevel, for det svært enkle, firkantede designet gir Presence et litt strengt uttrykk. Som kan være fint utenfor kontoret, men det er ikke sikkert alle i husholdningen kommer til å synes det er så koselig at husfasaden får et lite preg av «amerikansk ambassade». Igjen, det helt klart en smakssak, så det er ikke noe vi veier tungt.

Piper NV

Beste alt-i-ett-enhet

Hvis du ikke har så mange potensielle innganger til huset ditt, for eksempel hvis du bor i en leilighet uten hverken dører eller vinduer på bakkeplan, trenger du kanskje ikke et særlig omfattende system. Da kan en alt-i-ett-enhet være en veldig grei løsning. Det blir rett og slett mindre «greier» å styre med.

Det er likevel en fordel at enheten gir deg noen utvidelsesmuligheter i tilfelle du flytter og får et litt annet behov. Selv om du bor på en femti kvadrats toroms i fjerde nå, kan du om et par år sitte i rekkehus med verandadør og store kjøkkenvinduer mot hagen.

Både Canary All-In-One og Netatmo Welcome har noen fordeler som er verdt å få med seg, men lite fleksible monteringsmuligheter og noen andre betydelige begrensinger gjør at vi ikke har tatt dem med i denne samletesten. Og Piper NV ser ut til å være bedre utrustet til jobben.

Piper NV kan også fungere som kontrollsenter for tilbehør som dør- og vindussensor, og smarte stikkontakter. Kamera Kristoffer Møllevik

Vi takker sikkerheten-selv.no for lånet av enheten.

Dette liker vi

Piper kan reagere på lyder, bevegelse, dør- og vinussensorer og temperatur. Kamera Skjermbilde

Kraftig alarm, temperatursensor og 2-veis lyd innebygget og utvidelsesmuligheter

Piper NV er utstyrt med en sirene på 105 desibel - noe som ifølge litt forskjellige plansjer vi har funnet ser ut til å være omtrent som en motorsag i full drift, eventuelt en kraftig gitarforsterker. Med andre ord høyt nok til å gjøre det ubehagelig å være i rommet med den, og høyt nok til å gjøre det ekstremt tydelig for eventuelle inntrengere at de er oppdaget.

En innebygget temperatursensor kan også varsle deg hvis temperaturen i rommet faller utenfor et visst temperaturområde. Er temperaturen i rommet over 40 grader kan det være brann, og faller den under 10 grader har nok oppvarmingen sviktet. Og begge tilfeller kan være greit å bli informert om.

Toveis lyd er kanskje særlig fint for deg som har yngre barn hjemme fra skolen før du er hjemme fra jobb, spesielt hvis de ikke har mobiltelefon. Da kan du snakke med dem via kameraet og sjekke at alt går greit hjemme, og hvis kameraet oppfatter en høy lyd (for eksempel fra en dør som smeller), får du et varsel i appen.

Muligheter for utvidelse

Piper støtter og kan fungere som en basestasjon for en del tilbehør som bruker Z-Wave. Foreløpig er det nokså grunnleggende ting, men nettsidene til Piper tyder på at det kommer mer etter hvert. Nå er det i alle fall en smart stikkontakt, en strømbryter for å gjemme i veggen, vannlekkasjesensor og dør- og vindussensorer.

Gratis lagring i skyen

Piper har ingen abonnementsløsning for lagring i skyen, i stedet får du en begrensning på 100 klipp, som hvert er 35 sekunder. Hvor mange dager med lagrede klipp dette holder til kommer an på hvor mye du selv utløser kameraet (alt etter hvordan du setter det opp), men hvis du ser for deg at du har 10 selvforskyldte opptak til dagen, har du ti dagers historikk i appen. Dette vil kanskje ikke fungere for bedrifter med større dokumentasjonsbehov, men vil nok holde til hjemmebruk for de aller fleste.

Kameraet har reservebatterier hvis strømmen går. Kamera Kristoffer Møllevik

Intern lagring og 6 timers reservebatteri

Dette er helt klart den enheten som er best rustet mot strømbrudd, siden den har 256 megabyte intern lagringsplass, som vi ut fra informasjonen vi har fått fra importør Sikkerheten-selv.no, har regnet oss frem til at burde holde til noe sånt som 50 klipp eller mer. Disse klippene lastes så opp til skyen når enheten kommer på nett igjen. Tre AA-batterier kobler dessuten inn hvis kameraet mister strømmen, og skal kunne holde den i live mellom fire- og seks timer - som jo er lengre enn de aller fleste strømbruddene vi vanligvis opplever.

Fleksibel montering

Piper NV er forholdsvis stor, og kommer med et lite stativ for å stå på et bord eller en hylle, men som også kan byttes ut med et veggfeste. Dette er fint, for det gjør det mye enklere å finne en egnet plass til kameraet

Greit bilde og stor vidvinkel

Bildekvaliteten fra kameraet er grei nok, og den kraftige vidvinkelen dekker et stort område. Det er også veldig enkelt å zoome seg inn i bildet i appen, slik at du kan forstørre opp områder du vil se større.

Dette liker vi ikke

På det lengste opplevde vi at Piper var borte i 6 timer, før vi restartet kameraet manuelt. Kamera Skjermbilde

Ustabil tilkobling

Det største problemet med Piper NV er at det relativt ofte mistet tilkoblingen til nettet - selv om Wi-Fi-en i huset fungerte helt fint. Med ofte mener vi to-tre ganger i uken, og da kunne det være borte alt fra noen minutter til en time eller to. Dette la vi lett merke til, for appen sier ifra hvis kameraet mister tilkoblingen. Og det er bra, for det er det ingen av de andre i denne testen som gjør.

Og siden de andre ikke sier ifra om dette, kan vi selvsagt ikke garantere at for eksempel Arlo ikke mister forbindelsen med jevne mellomrom uten at vi merker det. Men på en annen side har vi ikke opplevd å ikke få kontakt med Arlo når vi har åpnet appen, og det har vi gjort flere ganger med Piper NV. Kameraet står dessuten montert mindre enn to meter fra ruteren hjemme, så vi tviler på at det er signalet som er problemet.

Hvor utbredt dette problemet er er vanskelig å si, det har vi selvsagt ikke data på. Men det vi kan gjøre er å gå inn på Amazon.com og se på tilbakemeldingene kundene der har gitt produktet. Og selv om de fleste er positive (74% av vurderingene er 4/5 og 5/5 stjerner), er tilkoblingsproblemer en gjenganger blant de som har gitt produktet 3 av 5 stjerner eller mindre. Nå er kan jo ikke dette beskrives som vitenskapelige data av høy kvalitet, for ikke alle gir like utfyllende tilbakemeldinger (én gir 5/5 stjerner med kommentaren «With special app u can schedule on and off.»), men det gir oss i alle fall et tydelig inntrykk av at vi er langt fra alene med å oppleve disse tilkoblingsproblemene, og at det derfor heller ikke er usannsynlig at også du kommer til å gjøre det.

Korte videoklipp

Av en eller annen grunn er lengden på videoklippene begrenset til omtrent 35 sekunder, og så tar det ganske lang tid før kameraet tar opp neste klipp igjen. Dette burde det gått an å utvide, for hvis en innbruddstyv bruker fem minutter på å rote rundt i stua vår, vil vi helst ha hele seansen på video. Hvorfor kan vi ikke bare sette det til å ta opp video så lenge det er bevegelse i rommet?

Svak automatisering og ingen sone-deling

Vi kan bruke tredjepartstjenesten If This Then That (IFTTT) til å sette opp en timeplan for når vi vil at Piper NV skal være aktivert, men dette er vanskelig å få til fungere fint i kombinasjon med stedsdata fra IFTTT eller Life 360-appen som også fungerer med Piper. Og det kan vi med Arlo, uten å måtte bruke tredjepartstjenester. For, som vi har vært inne på før, burde IFTTT egentlig vært If This Then That But Only If And Not If. Altså, «deaktiver kameraet klokka 7 hver morgen, men ikke hvis vi ikke er hjemme». Og «aktiver alarmfunksjonen hvis vi ikke har vært hjemme på 24 timer» (for da er vi nok på ferie).

Siden kameraet aktiveres av en bevegelsessensor, og ikke bildeanalyse, kan vi ikke sette opp deteksjonssoner i bildet. Kamera Kristoffer Møllevik

Kameraet har heller ingen sone-funksjon slik at vi kan be det om å ignorere bevegelser i bestemte deler av bildet, noe som kan være fint hvis du har kjæledyr, eller for eksempel vi at det skal reagere på bevegelser rundt ytterdøra, men ikke når det kommer noen opp trappa ved siden av.

Svak sikkerhetsløsning

Nå må vi bare igjen presisere at vi ikke snakker om hvordan selskapet beskytter serverne sine mot hacking, men sikkerhet i selve appen. Når vi først har koblet telefonen eller nettbrettet sammen med appen, krever den ingen passord for å komme inn - så hvis noen har tilgang til telefonen eller nettbrettet ditt, har de tilgang til videokameraet i huset ditt og alt som ligger på det. Appen krever heller ingen form for to-trinns-verifisering når du logger på første gang, og vi får ingen oversikt over hvor vi er pålogget, så som med de andre systemene i denne testen er det fritt frem for snokere som knekker passordet ditt.

Nest

Nest Labs har produsert kameraer og annet sikkerhetsutstyr for de over dammen (og sikkert andre steder) i noen år nå, men frem til sommeren har vi her på det norske markedet bare hatt tilgang til den smarte brannvarsleren Nest Protect.

Nå har selskapet flere smarte overvåkningskameraer også her på berget, og vi har selvsagt tatt en titt på dem.

Nærmere bestemt Nest Cam Indoor, Nest Cam IQ og Nest Cam Outdoor.

Fra venstre: Nest Cam Outdoor, Nest Cam IQ og Nest Cam Indoor. Kamera Kristoffer Møllevik

Dette likte vi

Skjermbilder fra oppsettet. Kamera Skjermbilder

Enkelt oppsett og (stort sett) enkel installasjon

Alle modellene leveres med lange ledninger, som er fint når de skal legges pent langs med lister og lignende. Nest Cam Outdoor kommer med et magnetisk veggfeste, mens Nest Cam Indoor kan festes magnetisk på metallflater, stå rett opp og ned, eller på veggen eller i taket via et magnetisk veggfeste.

Men Nest Cam IQ er av en eller annen merkelig grunn laget for å stå rett opp og ned, noe som i stor grad begrenser plasseringsmulighetene til bord, hyller, vinduskarmer og lignende. Dette er fryktelig irriterende, for det er slettes ikke sikkert du har et egnet møbel plassert slik at kameraet både får god utsikt, samtidig som det står trygt for katter, barn eller andre som kan velte det overende eller plassere noe midt i glaninga på det. Det har vi hatt problemer med tidligere. Tre hull til skruer i «baseflaten» hadde fikset dette problemet superenkelt.

Installasjonen er også enkel, med steg-for-steg-instruksjoner. To ganger under installasjonen fikk vi dog en feilmelding vi måtte inn på nettsiden for å dekode (hvorfor ikke bare ha det i klartekst i appen?), men utover det gikk det veldig greit.

Nest Cam Outdoor (øverst) montert over den noe «strengere» Netatmo Presence. Kamera Kristoffer Møllevik

Synlig, men ikke truende

Nest Cam IQ og Nest Cam Outdoor er begge forholdsvis store, og med sin runde form og sterke sort-hvit kontrast synes de godt. Henger det en sånn over inngangsdøra di, synes det nok godt at huset er overvåket, noe som forhåpentligvis har en avskrekkende effekt på potensielle tjuvradder. Samtidig er de ikke så strenge i formen som mer tradisjonelle videoovervåkningskameraer, så det vil ikke se ut som du har gjort huset om til en liten ambassade.

Nest Cam Indoor er helt mørk og mye mindre enn IQ, og derfor lettere å plassere litt diskret bortgjemt om du så ønsker.

Deteksjonssoner, person- og ansiktsgjenkjenning

Hvis du abonnerer på «premiumpakken» Nest Aware kan kameraene gi beskjed dersom de ser en person i bildet, og Nest Cam IQ kan til og med lære seg å kjenne igjen ansikter. Dette bruker det til å si ifra om kameraet kjenner igjen personen det ser eller ikke. Men altså ikke på samme måte som Netatmo Welcome, som du kunne be om å (stort sett) ikke varsle om personer det kjente igjen.

Vi kan også sette opp egne soner i bildet, og velge om kameraet skal gi beskjed om eller ignorere bevegelse innafor disse. Dette er veldig fint hvis du har kjæledyr, da du kan be kameraet ignorere bevegelse under kne-høyde. Også denne funksjonen krever Nest Aware.

Dørklokka og alarmen er ikke lansert i skrivende stund, i tillegg har Nest en smart røykvarsler og en termostat som ikke er på bildet. Kamera Skjermbilder

Bra økosystem

Nest har allerede en termostat og en smart brannvarsler i økosystemet, og et ringeklokkekamera samt et alarmsystem med dør- og vindussensorer er på vei. I tillegg fungerer Nest med flere andre produkter, for eksempel en smart dørlås fra Yale og smarte lys fra Philips Hue. Når vi kobler sistnevnte sammen med Nest, kan vi for eksempel få kameraet til å skru av lysene i rom det ikke har vært bevegelse i på en stund, varsle oss med lys hvis brannalarmen går eller skru på lyset i et bestemt rom hvis et av kameraene registrerer bevegelse; slik at for eksempel uvelkomne gjester i hagen skal tro at du har stått opp for å sjekke hva som foregår – selv om du egentlig ikke er hjemme.

Første med to-trinns-pålogging

Selv om alle overvåkningskameraprodusentene selvsagt lover at all data er godt beskyttet og kryptert til opp etter ørene, hjelper det lite når alt som skal til er at noen knekker passordet ditt. Og hvis du har kameraet plassert litt sentralt inne i huset, for eksempel i stua, er det ubehagelig å tenke på at alt som står mellom ditt privatliv og ufrivillig Big Brother/The Truman Show, er hvor godt passordet ditt er. Derfor er det veldig fint at Nest tilbyr to-trinns-verifisering, som går ut på at i tillegg til brukernavn og passord, må du også oppgi en engangskode du får tilsendt via SMS. Litt som å logge inn i nettbanken, med andre ord.

Dette likte vi ikke

Nesten ubrukelig uten abonnement

Uten abonnement på Nest Aware lagrer ikke kameraene video. Ikke i det hele tatt. I stedet får vi bare bilder fra registrerte hendelser 3 timer tilbake i tid. Så hvis du blir robba klokka tre på natta, er det ingenting å se fra kameraet når du står opp klokka 7. Den billigste løsningen lagrer video 10 dager bakover i tid, og koster 1000 kroner i året, eller 100 kroner i måneden for det første kameraet, og halv pris per kamera etter det.

Så tre kameraer kommer til å koste deg minst 2000 kroner i året, i tillegg til innkjøpsprisen på kameraene. Til sammenligning får vi 7 dager gratis videolagring med Arlo.

Arlo Q (øverst) VS Nest IQ (nede t.v.) VS Panasonic KX-HNC800 (nede t.h.) Kamera Skjermbilder

Lagrer ikke lokalt

Kameraet lagrer kun video ved å laste den opp til Nest sine lagringsservere. Det er to problemer med dette:

Hvis internettet ditt er nede, som for eksempel hvis du har et ustabilt modem, lagrer det ikke video. Med litt flaks skremmer kanskje kameraet bort tyvene, men noe eventuelle bevis sitter du ikke igjen med.

Og den videoen som blir lagret når alt fungerer, må komprimeres. Komprimeringen går ut over bildekvaliteten, noe som er lett å se når vi sammenligner bildene fra Nest-kameraene med kameraene fra Panasonic og Netatmo, som lagrer videoen lokalt.

Nest Cam Outdoor (venstre) VS Netatmo Presence (høyre). Kamera Skjermbilder

Lagrer hele dagen - ikke klipp for klipp

Mens Arlo-kameraene kun lagrer klipp med en viss varighet når de ser en bevegelse eller hører en lyd, lagrer Nest-kameraene video hele tiden mens de er påslått. Dette er fint hvis du virkelig ikke vil gå glipp av noe som helst, men det betyr også at de belaster nettet ditt mer. Om de buffrer og laster opp i pakker, eller laster opp fortløpende, vet vi ikke, men på undertegnedes 30/10-linje har vi ikke merket noen forskjell, så det virker ikke å være noe stort problem. Dog noe å være oppmerksom på hvis du allerede har en presset bredbåndslinje.

Varsler ujevnt

Vi må ærlig innrømme at vi ikke har blitt helt kloke på hvordan varslingen til Nest fungerer. I motsetning til mange av de andre kameraene i testen, varsler kameraene nemlig ikke hver gang det ser eller hører noe. Dette kan være fint når kameraet er aktivert og du eller noen du kjenner er i rommet, siden du ikke trenger å bli drevet til vanvidd av plingingen fra flere pushvarsler i minuttet (vi ser på deg, Panasonic), men det kan også bety at du går glipp av ting du helst skulle fått med deg. I skrivende stund har jeg plassert det ene kameraet på arbeidspulten, men selv om jeg har gått litt frem og tilbake, gikk det en hel halvtime fra første varsel til det neste, og mye kan skje på den tiden. Vi skulle ønske dette var mer oversiktlig, og ikke minst justerbart.

Logi Circle 2

Spranget fra webkamera til overvåkningskamera er jo egentlig ikke så stort. Frisk opp designet litt, gi det Wi-Fi-tilkobling og sleng med noe egnet programvare, så er det stort sett i mål.

Sånn sett er det egentlig ikke så merkelig at Logitech forsøker seg her, og Logi Circle 2 er slettes ikke noe dumt forsøk heller. Vi ville nok fortsatt holdt oss til testvinneren Arlo, men dette har sine styrker som kan gjøre det verdt å ta med i vurderingen.

Dette liker vi

Lite og nett, enkelt å montere

Der den første utgaven av Circle så litt ut som et webkamera fra 2005 krysset med en Pokeball produsert av Apple. Circle 2 er derimot et langt nettere kamera, med en forholdsvis slank profil og bedre vegg/tak-feste. Det er enkelt å montere, men ikke riktig så fleksibelt som noen av de andre kameraene i testen, siden kameraet må stå opp-ned dersom du vil plassere det på et bord eller i en hylle. Og siden vi heller ikke har noen «snu bildet»-funksjon i appen, er det praktisk talt nødvendig å montere dette på veggen eller i taket.

Vi har testet den kablede utgaven (og brukt gaffateip for å holde ledningen på plass), men Logi Circle 2 kommer også i en batteridrevet utgave. Kamera Kristoffer Møllevik

Finnes i trådløs utgave

Strøm via kabel er praktisk siden du ikke trenger å tenke på å skifte eller lade batterier, men det krever at du har stikkontakter tilgjengelig, og ledninger som henger og slenger må legges skikkelig for at det ikke skal se stygt ut. Og da blir det mye mer jobb hvis du skal flytte kameraet.

Derfor er det veldig fint at kameraet også kommer i en batteridrevet utgave. Denne koster 300 kroner mer i skrivende stund, men gir deg altså mye mer fleksibilitet. Batteritiden skal ifølge Logitech være på 3 måneder, men vi har ikke testet den og kan dermed ikke anslå hvor mye dette vil variere ut fra bruken.

Både den kablede og batteridrevne utgaven av Circle 2 tåler det meste av været vi har her på berget. Kamera Logitech

Kan stå utendørs

Både den kablede og trådløse utgaven tåler det meste vi har av vind og vær, i alle fall ned til 20 minusgrader. Hvordan batteriet i den trådløse utgaven vil klare seg i de laveste temperaturene vet vi ikke, men generell erfaring med batterier tilsier at det blir kraftig redusert. Så hvis du bor et sted med kalde vintre og vil ha kameraet utendørs hele året, bør du kanskje gå for den kablede utgaven.

Vindusfeste

Men Logitechs vindusfeste kan være et smart alternativ. Denne lar oss montere kameraet på innsiden av vinduet, også justerer kameraet bildet og kameralysene for best resultat. Hvis du har et egnet vindu å plassere det i, kan dette være en smart løsning for deg som ikke har stikkontakter utendørs, eller bare vil holde kameraet inne i varmen.

Dagsvisning

Som kameraene fra Nest, tar Logi Circle 2 opp video kontinuerlig gjennom hele dagen. Hendelser der kameraet har sett personer eller bare «aktivitet» er markert på en tidslinje hvis du vil bla gjennom hver enkelt, men du også lage et sammendrag av hele dagen, hvor kameraet spiller alt som har skjedd i fortfilm.

«Dagsinfo» lager et sammendrag av hva kameraet har sett og spiller det av i fortfilm. Kamera Skjermbilde

Persongjenkjenning og aktivitetssoner

Kameraet kan se om det er en person i bildet og gi tilpassede varsler ut fra det, og du kan sette opp ulike aktivitetssoner der kameraet skal, eller ikke skal, varsle deg om aktivitet. Slik at du for eksempel kan «trekke fra» et vindu som kameraet ser der biler som kjører forbi utløser varsler. Dessverre krever begge disse funksjonene at vi abonnerer på betalingsløsningen Logi Safe Premium, som koster 999 kroner i året.

Dette liker vi ikke

24 timer opptak er ikke det verste vi har vært borti, men det er litt lite hvis du skal reise vekk i lengre perioder, for eksempel på ferie. Kamera Skjermbilde

Betalingsmur foran viktige funksjoner

Uten Circle Safe får vi bare 24 timer videolagring, vi kan ikke sette opp aktivitetssoner og kameraet kan ikke kjenne igjen personer og varsle deretter. At personvarslingen er et premiumstilegg kan vi leve med, men uten aktivitetssoner og med så kort videolagring legger ikke Logitech opp til et godt produkt uten Premium. Circle Safe Basic koster 39 kroner i måneden per kamera og gir 14 dagers videolagring, mens Premium koster 999 kroner i året per kamera og gir altså persongjenkjenning og aktivitetssoner.

Lagrer ikke lokalt

Som de fleste kameraene vi har testet av denne typen, lagrer Logi Circle videoen kun ved å laste den opp til Logitechs servere. Videoen skal riktignok være kryptert opp til ørene (AES 256 Bit Dual Layer Encryption), men noen vil nok kanskje være ukomfortable med det likevel og foretrekke lokal lagring.

Lokal lagring gir dessuten mindre belastning på nettverket og bedre bildekvalitet, siden videoen komprimeres ganske mye for opplasting.

Logi Circle 2 (nederst til venstre) lagrer ikke lokalt, noe Panasonic HNC-800 (nede til høyre) gjør, og kvalitetsforskjellen er betydelig. OBS: Bildet oppe til venstre er fra Nest Indoor Cam, og ikke Dropcam, som teksten under bildet kan tyde på. Kamera Skjermbilder

Ikke to-trinns pålogging

Og krypteringen kan være så god den bare vil, men det hjelper lite hvis noen knekker passordet ditt og kan logge inn. Circle har, som de fleste andre overvåkningskameraene vi har testa, dessverre ikke to-trinns-verifisering. Så videoene dine er med andre ikke tryggere enn passordet ditt er sterkt. Det er heller ingen funksjon for å se om andre er pålogget kontoen, så dersom noen mot formodning knekker passordet ditt og kommer seg inn, er det ikke noen åpenbar måte å finne ut av det på.

Personvernsmodus, der kameraet fortsetter å strømme uten å ta opp video, kan bare skrus av manuelt. Kamera Skjermbilde

Ingen timeplanfunksjon

Hvis du har kameraet plassert i et rom der du er mye, for eksempel stua, er det greit å kunne velge å ikke ha det på. Det skjer ting innafor hjemmets fire vegger som de fleste av oss ikke ønsker lastet opp til internett, kryptert eller ikke. Netgear Arlo er de beste på dette, der kan vi sette opp en timeplan for når kameraene skal ta opp video og kombinere den med GPS-posisjonen på mobilen. Logi Circle har ingen av delene. Vi kan manuelt skru av opptakene, men av erfaring vet vi at slikt er lett å glemme å skru på igjen, så vi synes ikke det er ikke noe god løsning.

Ikke noe økosystem

Og mens andre kameraprodusenter bygger ut større systemer med alarmer, sensorer og utvidede smarthjemfunksjoner gjennom for eksempel IFTTT, har Logi Circle lite slikt. Vi kan bruke Amazon Alexa eller Apple HomeKit for å styre selve kameraet, men vi kan for eksempel ikke bruke IFTTT til å skru på lyset (med en smart lyspære) hvis kameraet ser en person.

Panasonic HNC800

Det er både himmel og hav mellom HNC800 og forgjengerene fra Panasonic, og vi har nå fått et overvåkningskamera som ikke er ubrukelig. Fra å ha dårligst bildekvalitet med HNC200 i første omgang, har Panasonic HNC800 nå den beste bildekvaliteten.

Det er fortsatt noen ulemper med kameraet, men det kan likevel være riktig kamera for den riktige brukeren.

Dette likte vi

Arlo Q (øverst) VS Nest IQ (nede t.v.) VS Pansonic KX-HNC800 (nede t.h.) De to første lagrer videoen i «skyen» mens HNC800 lagrer lokalt. Kamera Skjermbilder

Lokal lagring gir god bildekvalitet

Dette overvåkningskameraet laster ikke opp video til «skyen», men lagrer alt lokalt på et micro-SD-kort. Om dataene blir noe særlig sikrere av den grunn er vanskelig for oss å si, kameraet er fortsatt koblet opp mot internett, og hvis noen får tilgang til kontoen din får de også tilgang til videoene på kameraet. Men bildekvaliteten blir i det minste bedre.

Siden videoen ikke lastes opp til skyen, trenger ikke kameraet komprimere den like mye som mange av konkurrentene, noe som gir betydelig bedre bildekvalitet enn hva vi får fra de fleste av konkurrentene.

Fungerer uten internett

Siden kameraet lagrer lokalt, tar det opp video selv om internettet er nede. Kobler du til en reservestrømløsning får du et kamera som fungerer like fint også hvis strømmen går. Det trenger selvsagt nettforbindelse for å kommunisere med appen, så du får riktignok ikke sett videoene på kameraet før nettet er tilbake eller du får fysisk tilgang til kameraet. Men veldig fint likevel.

Når du vil ha litt privatliv kan du stenge for kameraet med et eget deksel. Kamera Kristoffer Møllevik

Personvernsdeksel

En god metode for å passe på at kameraet ikke filmer noe av nevneverdig privat karakter, er å plassere det på «kjedelige» steder, som for eksempel foran inngangsdøra. Men hvis du har flere innganger til huset, og vil sikre deg mot innbruddstyver, bør du plassere kameraet mer sentralt, for eksempel på kjøkkenet eller i stua.

Men hvis Netflix og chill faktisk blir til Netflix og chill, er det greit at du kan «lukke» kameraet uten å måtte fomle frem telefonen.

Enkel montering og oppsett

Oppsettet gikk smertefritt, og appen tok oss gjennom det steg for steg. Monteringen er også enkel. Kameraet har en lang ledning og står på en fleksibel fot som gjør at vi kan plassere det på bordflater, på veggen eller montere det i taket. Den eneste ulempen er at når det er montert på en vegg, kan det bare filme rett frem, og ikke dreies sidelengs. Så hvis veggmontering er planen må du enten være heldig med plasseringen, eller leve med at det blir «litt sånn omtrent».

Stort økosystem

Panasonic har et stort økosystem med alarmsentral, døråpning- og vindusknusesensor, alarmpanel for å montere på veggen, reservebatterier, smarte stikkontakter og mer. Som er kjekt hvis du vil ha et utvidet alarmsystem som dekker større deler av huset. Men vær oppmerksom på at appen har et stort forbedringspotensiale. For å si det på en hyggelig måte. Men det kan du lese mer om her.

Panasonic har et stort økosystem for deg som vil bygge ut et større alarmsystem. Kamera Skjermbilde

Dette likte vi ikke

Uoversiktlig app med mye venting

De forrige Panasonic-kameraene i denne testen var ganske ræl, for å være helt ærlige. Så når Panasonic lanserte et bedre kamera, hadde vi egentlig trodd at de skulle oppdatere appen, eller aller helst lage en helt ny. Det har de ikke gjort.

Appen kan i beste fall beskrives som helt grei når man blir vant til den, men sammenlignet med flere av konkurrentene er navigeringen lite effektiv satt opp, vi må vente for hver minste ting, og den ser litt Windows Millenium ut...

Appen er grei nok med litt tilvenning, men den er treig, og i vårt tilfelle var den også ustabil. Kamera Skjermbilder

Slet med nettverksforbindelsen

Mot slutten av testperioden slet kameraet mye med nettverksforbindelsen, til vår store frustrasjon. Dette var et problem som dukket opp etter en stund, og kan være en firmware-feil for alt vi vet. Men ta vare på kvitteringen i tilfelle det ikke er det.

Siden kameraet ikke lar oss justere hyppigheten for varslingene, eller eksludere (eller inkludere) bestemte soner i bildet, kan du risikere å bli drevet til vanvidd av plingingen - i alle fall hvis du har kjæledyr. Kamera Skjermbilde

Varsler i ett kjør...

Ingen kameraer har så hyppige pushvarsler som Pansonic HNC-800, som gjerne kan «plinge» på oss flere ganger i minuttet når det ser bevegelse. Undertegnede har flere ganger holdt på å miste besinnelsen når jeg har stått i gangen, med plugger i ørene (koblet til telefonen) og Panasonic-appen har ustanselig avbrutt musikken eller podcasten min med høye, irriterende «pling» mens jeg kler meg for en sykkeltur eller noe slikt. Alle disse kameraene skulle hatt en slags «ikke varsle på 10-minutter»-funksjon, og Panasonic burde i det minste latt oss justere hyppigheten på varslene, slik som Logitech gjør.

Lar oss ikke lage aktivitetssoner

Og apropos å varsle i ett kjør; det blir ikke bedre av at vi ikke kan sette opp aktivietssoner som kameraet skal ignorere. For eksempel i bildet til høyre, der vi gjerne kunne tenkt oss å satt det opp slik at kameraet ignorerte alt annet enn inngangsdøra over dørhåndtaket, slik at ikke for eksempel kjæledyr utløser varslingene unødvendig.

Tåler ikke regn eller kulde

Kameraet tåler hverken regn eller minusgrader, noe som begrenser det til innendørs bruk. Selv om det i teorien kan stå utendørs hvis du har det under tak og bor et sted uten vinter (også kjent som Vestlandet).

Vi kan lage ulike «scenarioer» for hva som skal skje når, men dette inkluderer ikke GPS-posisjonen vår fra telefonens stedstjenester. Kamera Skjermbilder

Ikke GPS-funksjon

Vi kan lage en timeplanløsning for å bestemme når kameraet skal være påslått, og om det skal ta opp video eller bare varsle oss ut ifra om det ser bevegelse, hører en lyd, registrerer en hvis temperatur (det har temperaturmåler). Dette er kronglete satt opp, men det fungerer.

Men det har ikke noe form for GPS-sporing via mobiltelefonens stedstjenester, slik som mange av de andre har. Dermed kan vi ikke gi det beskjed om å automatisk skru seg på når vi drar hjemmefra, og av når vi kommer hjem igjen.

Panasonic Home Monitoring and Control-kit

God tanke, svak gjennomføring:

Panasonic Home Monitoring and Controll-kit

Da vi først fikk Panasonic Home Monitoring and Controll-kit (heretter omtalt som Panasonic HMC) hadde vi virkelig troen på det. Settet inkluderer et innendørskamera, en basestasjon, en smart stikkontakt og to dør- og vindussensorer. I tillegg har Panasonic et svært stort økosystem til settet med tilbehør som vannlekkasjesensor, bevegelsessensor, sirene og til og med et fysisk kodepanel, slik at det er mulig å aktivere eller deaktivere alarmsystemet uten smarttelefonen. En mer fullstendig oversikt finner du hos Panasonic, og i bildet under.

Her ligger det med andre ord godt til rette for at vi skal kunne utvide systemet med det tilbehøret vi trenger.

Dessverre er bildekvaliteten alt, alt for dårlig, så som et kameraovervåkningssystem står dette til stryk.

Panasonics store utvalg av tilbehør ser forlokkende ut - men kvaliteten står ikke til kvantiteten. Kamera Kristoffer Møllevik

Dette liker vi

Stort økosystem

Dette har vi allerede nevnt over. Veldig fint med muligheten til å legge til utstyr etter behov. Ikke så interessert i å ha en sirene i huset? Dropp den. Har du yngre barn som ikke har smarttelefon? Kjøp et kontrollpanel og lær dem å bruke det istedet. Vil du styre omtrent alt som kan kobles i en stikkontakt fra telefonen din? Kjøp noen ekstra, smarte stikkontakter etter behov, og styr alt fra Panasonic-appen. Eller, vent litt, og les mer om appen først under punktet «Dette liker vi ikke».

Videoklippene lagres på et minnekort i basestasjonen (bak kameraet), som siden den kobles opp til nettet med Wi-Fi lett kan gjemmes bort. Kamera Kristoffer Møllevik

Lokal lagring i basestasjonen

Heller ikke her trenger vi å forholde oss til noen abonnementstjeneste for skylagring av videoene våre - alt lagres lokalt på et Micro-SD-kort, i basestasjonen. Denne kobler seg til Internett via wifi, noe som gjør det enkelt å gjemme den vekk i en skuff eller noe slikt. Dette er fint, for det betyr at opptakene ikke forsvinner bare fordi noen stikker avgårde med kameraet.

Reservebatteri

Dette er riktignok ekstrautstyr, men hvis du er redd for strømbrudd kan du kjøpe et reservebatteri til både basestasjonen og kameraet. Batteriet kan ikke drifte basestasjonen mer enn omtrent halvannen time, og kameraet i to. Så det holder ikke ved langvarige strømbrudd, men nok til at du kan få med deg hva som foregår hjemme mens du ringer kraftselskapet for å finne ut om strømmen vil være borte lenge. Såfremt det ikke skjer mens du sover, da.

Toveis lyd og nattasanger

Innendørskameraet har to-veis lyd, slik at vi kan både høre det som skjer i rommet, og snakke gjennom kameraet. I tillegg har det flere forhåndsinstallerte vuggevise-melodier, som kan være fint hvis du planlegger å bruke kameraet som babycall.

Dette liker vi ikke

Veldig treig reaksjonstid

Av en eller annen grunn er det så lang forsinkelse fra kameraet registrerer bevegelse til det tar opp, at vi rakk å gå gjennom yttergangen i huset i litt kjapt tempo (tok av oss skoene og løp ikke), før kameraet startet opptaket. Dermed fikk vi bare opptak av en tom gang. Dette er veldig kritisk, og en stor grunn til den dårlige karakteren vi gir systemet.

Svært dårlig app

Det er ikke bare det at den ser gammel ut, men den er treg (vi må vente på omtrent alt), uoversiktlig og den norske oversettelsen er veldig svak og bærer preg av Google Translate. Det som antakeligvis har vært «Add units» i den engelske versjonen, heter for eksempel her «Legg til enhets (sic)», og videoinnstillingene finner vi under «Enhetsprofiler» av en eller annen grunn.

Til høyre og i midten: Vær forberedet på å vente en del på dette systemet. Til venstre: Utendørskameraet gjorde en fryktelig dårlig jobb med eksponeringen, og når vi forsøkte å kompensere for dette justerer appen bare lyset i bildet, og ikke eksponeringen i selve kameraet - til slutt måtte vi sette opp en egen lampe ved kameraet (innfelt, oppe til høyre) for at det skulle fungere. Dette er for dårlig. Kamera Skjermbilde

Veldig rart og tungvint automatiseringssystem

For å få systemet til å gjøre noe som helst av seg selv må vi opprette et «Scenario». Dette er ikke helt ulikt IFTTT, for de som kjenner det. For å opprette et scenario må vi først velge hva vi vil skal skje (kameraet skal ta opp), så må vi velge enheten det skal gjelde (Kamera 1), hva som skal utløse scenarioet (bevegelse, temperatur, lyd eller dørsensor), og så kan vi bestemme om det skal være begrenset til en bestemt tid på døgnet og/eller til bestemte dager.

Så hvis vi vil at kameraet skal ta opp video hvis det ser bevegelse og natten, må vi sette det opp for eksempel fra klokken 23 til 06. Greit nok. Men hvis vi nå vil at kameraet skal reagere på lyd i samme periode, må vi sette opp et nytt scenario for dette. Og hvis vi vil ha samme funksjonalitet i arbeidstiden, må vi sette opp enda to scenarioer for det tidsrommet. Dette virker nesten mer som et «Lær deg programmerings»-sett med repetisjoner, enn et smart hjemmeovervåkningssystem, for spesielt «hands off» er det ikke.

Dessuten kan vi av en eller annen grunn bare opprette 5 scenarioer. Av det vi har lest skal det være mulig å opprette 50, og i manualen står det bare at dersom vi har problemer med dette, må vi oppdatere fastvaren på basestasjonen, men den er jo oppdatert!

Kan ikke skifte modus automatisk

Men sett at du får scenariene til å fungere som du vil. Da må du også velge hva som skal skje i de ulike armeringsmodusene, og da vil i alle fall vi skru av både opptak og varsling når vi velger «Desarmert». Problemet er bare at det går ikke an å få systemet til å automatisk endre armeringsmodus basert på en timeplan og/eller stedsdata; dette må du gjøre selv, og det er veldig fort gjort å glemme bort.

Bildekvaliteten er svært dårlig, og et lite fleksibelt kamerafeste gjorde at vi måtte skråstille hele kameraet for å filme der vi ville. Kamera Kristoffer Møllevik

For dårlig bildekvalitet

Bildekvaliteten fra kameraene er betydelig dårligere enn de andre i testen, med en oppløsning på 640x480 piksler. Greit nok hvis du bare vil se om bikkja sniker seg opp i sofaen mens du er på jobb, men ikke fullt så greit hvis det handler om å sikre bevismateriale som kan identifisere en eventuell innbruddstyv.

Lite fleksibelt kamerafeste

Kameraet i seg selv er for så vidt greit nok, med et sånn passelig nøytralt design, og det er enkelt å montere både på veggen og i taket. Men det siste kommer du nok til å trenge en skjøteledning for å få til, for strømledningen som følger med er ganske kort. Det er irriterende, for det gjør det er vanskelig å legge den opp på en noenlunde pen måte, med mindre du fester kameraet ekstra lavt, eller tilfeldigvis har en stikkontakt der du skal ha kameraet.

I tillegg til dette kan vi ikke snu kameraet fra side til side når vi har festet det, bare rotere det rundt seg selv, eller vippe det opp eller ned, noe som gjør det unødvendig vanskelig å stille det inn akkurat slik vi vil ha det.

D-Link Home Security start-sett

Ikke godt nok: D-Link Home Security start-sett

D-Link har i likhet med Panasonic et stort økosystem av smarte enheter, og er nok først og fremst et smarthjem-system med overvåkningsfunksjoner, heller enn et overvåkningsystem med smarthjem-funksjoner.

Det er flere grunner til at vi inkluderte dem i denne testen. Én er at vi har lyst til å teste flere komplette smarthjemsystemer, og D-Links system er forholdsvis populært og stort. En annen grunn er at settet heter «Home Security» og inkluderer et overvåkningskamera.

Pakken innheholder en basestasjon, et kamera, en kombinert dør/vindu/lys og temperatursensor, og en sirene med reservebatteri (ikke i bildet). Kamera Kristoffer Møllevik

Men det tar ikke opp video

Problemet er bare at dette overvåkningskameraet i pakken, som har betegnelsen DSC-935L, ikke tar opp video; det bare varsler oss på telefonen hvis det ser bevegelse. Men for å få med oss hva det er som beveger seg, som kameraet har sett, må vi i åpne appen og sjekke direkte, der og da. Og hvis kameraet for eksempel – som hos oss – står i gangen, er sjansen stor for at hvem enn det er kameraet har sett, har gått videre inn i huset innen vi får opp visningen.

Det skal gå an å få kameraet til å sende en video til oss på epost, eller til en FTP-server, men dette er krevende å sette opp. I tillegg må vi oppgi passordet til epost-kontoen vår, noe vi slettes ikke tror er noe de fleste kommer til å føle seg komfortable med.

Vi sliter litt med å forstå hvorfor kameraet som følger med i sikkerhetspakken ikke er et av D-Links kameraer som støtter videoopptak. Kamera Kristoffer Møllevik

D-Link har bedre kameraer enn dette

Det vi har nevnt over gjorde at vi vurderte sterkt å bare droppe D-Link Home Security start-settet fra testen, og heller oppdatere testen senere når vi får testet et av D-Link-kameraene som tar opp video. De har tross alt flere slike.

Men tingen er dette selges helt spesifikt som et hjemmesikkerhetssett, og da er det virkelig verdt å få med seg at vi ikke kan ta opp video med kameraet som følger med. Og sammenlignet med de andre systemene vi har testet her, er det egentlig en diskvalifiserende feil.

God app, stort økosystem, men pakken passer ikke vårt formål

Men når det er sagt virker appen å være veldig brukervennlig og oversiktlig, og D-Link har et forholdsvis stort økosystem av tilbehør, som dessuten kan utvides enda mer gjennom IFTTT. Så vi skal komme tilbake til D-Link som et større smarthjemsystem senere, og forsøke å oppdatere denne testen med et av D-Links mer egnede sikkerhetskameraer.

Men til det vi ønsker at et smart hjemmesikkerhetssystem skal gjøre, fungerer ikke dette start-settet godt nok.

