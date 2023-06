Samletest Billige droner - Disse er best i test

Billige droner: For under 500 kroner kan du få en kameradrone

Vi testet 6 billige droner og kåret en vinner.

Kamera Erik Røseid, Tek.no

Torstein Norum Bugge 19. november 2015, 06:00

Introduksjon og test av de små dronene

Dronebølgen er i ferd med å sveipe over landet vårt, og man finner stadig nye bruksområder for dem. Entusiaster utstyrer dronene med kameraer og lager spektakulære videoer, eiendomsmeglere bruker dem til å ta bilder av hus og eiendommer og nettbutikker drømmer om å bruke dem for å levere varer til folk.

Men droner kan rett og slett også være masse moro, og du trenger slettes ikke være rakettforsker for å fly en drone. Og kanskje viktigst av alt: det trenger ikke å koste masse heller.

Kontrollerne til dronene. Øverst fra venstre: UDI Mini Drone, 2Fast2Fun Focus Drone. Nederst fra venstre: Hábrók Nano Quadcopter, Zoopa Q Zepto 55, 2Fast2Fun Color Quad XS, Hubsan X4 HD. Foto: Erik Røseid, Tek.no

Derfor har vi valgt ut seks forskjellige droner du kan kjøpe i norske butikker i dag, og som ikke koster mer enn et par hundrelapper. I denne testen skal vi finne ut hvilke droner som gir deg mest for pengene, og hvilke du burde holde deg unna. Dette er de konkurrerende dronene:

De tre første dronene er nokså små, og passer nok kanskje best til innebruk. De tre siste er større droner, og klarer seg i større grad ute. De to dyreste av disse tre skiller seg imidlertid ut ved at de er utstyrt med små kameraer, og dermed har svært interessant ekstrafunksjonalitet.

Dette betyr også at testen ikke først og fremst blir en sammenligning mellom de forskjellige dronene, men heller en test av hvilken drone som gir deg mest moro for pengene.

Bli med videre, så kan du se hvordan testen gikk!

2Fast2Fun Color Quad XS – definisjonen av liten

Ingen stueplanter ble skadet under testingen av denne dronen. Det er den for lett til. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

2Fast2Fun Color Quad XS Størrelse: 3 x 3 x 2,2 centimeter

3 x 3 x 2,2 centimeter Rekkevidde : 20-25 meter

: 20-25 meter Flytid/ladetid : ca. 4 minutter/20 minutter

: ca. 4 minutter/20 minutter Batteri : 70 mAh (kan ikke fjernes)

: 70 mAh (kan ikke fjernes) Pris : 399 kroner

: 399 kroner Levert av: Coolstuff.no Mer +

Utenpå pakken til 2Fast2Fun Color Quad XS, står det et spørsmål: Er dette verdens minste drone? Spørsmålet kunne nesten ikke vært mer passende, for med sine 3 x 3 centimeter har dronen et fotavtrykk knapt større enn en 20-kroning.

Dette har flere positive sider, og det kanskje aller beste er at 2Fast2Fun har integrert en egen kapsel på kontrolleren som du kan putte dronen i når du ikke bruker den. Kapselen er svært hendig, og etter undertegnedes mening kunne flere av de andre produsentene med fordel gjort det samme på sine kontrollere – forutsatt at dronen er i samme størrelsesklasse, altså.

Men for å ta det helt grunnleggende først, dette er det som kommer inkludert i pakken:

Color Quad XS

Kontroller m/ kapsel (bruker 2 x AAA-batterier)

(bruker 2 x AAA-batterier) Ladekabel

Bruksanvisning

Ekstra propeller (4x)

At det er lagt ved ekstra propeller er bra, for disse går ofte i stykker. Men det er heller ikke noe vi er spesielt imponerte over, for dette er standard hos nær sagt alle droneprodusenter.

Vanskelig å styre

Color Quad XS er liten. Veldig liten. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Så, over til det aller viktigste: hvordan er Color Quad XS å fly? Vel, «velkontrollert» er kanskje ikke det mest beskrivende ordet. Under testingen av dronene har vi nemlig innsett et av fysikkens nokså innlysende faktum: dess mindre overflate, dess mindre oppdrift. Dette gjelder i aller høyeste grad Color Quad XS, ettersom den har såpass kompakt formfaktor.

I praksis betyr det at det er vanskelig å holde dronen stabil i luften, fordi bare litt for mye fart sender den rett i taket, mens litt for lite gjør at den faller som en kule.

Ellers er styringen fram og tilbake helt ok, og lys på alle fire sider av dronen gjør at du lett ser hvilken side som er frem og hvilken som er bak. Retningsledende farge på propellene er det imidlertid ikke. Når vi først er inne på propeller, så er det verdt å nevne at disse svært lett samler opp hårstrå og annet rusk. Dette er Color Quad XS grunnet den svært kompakte formen også svært utsatt for, i større grad enn alle de andre dronene i testen.

Å fly denne dronen noe som helst annet sted enn inne i stua er for øvrig ren og skjær galskap. For det første vil den kjapt bli ødelagt, og for det andre er den svært lett å miste.

Kort flyvetid og mystisk knapp

Denne lille kapselen er den vesle dronens hjem. Smart! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dersom dronen skjener til den ene eller den andre siden, kan du enkelt kalibrere den med den lille, runde knappen nede til høyre på kontrolleren. På andre siden sitter for øvrig en annen, identisk knapp, som tilsynelatende ikke har noen funksjon overhodet. Det står heller ikke nevnt med et ord i manualen hva knappen skal være godt for, så dette forblir et mysterium.

Kontrolleren er grei å bruke, størrelsen tatt i betraktning, men styrespaken lager en gnisselyd og «henger» litt. Denne spaken brukes ganske mye, og styrer dessuten flip-funksjonen, så dette problemet skulle vi gjerne vært foruten.

Color Quad XS lades via denne lille, grønne chipen. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Batteritiden kunne med fordel ha vært et knepp mer prioritert, for det skal ikke lange økten til før Color Quad XS blinker faretruende og må ligge lenket til veggen igjen. Mer nøyaktig 4 minutter flyvetid oppgir 2Fast2Fun selv, og deretter 20 minutter ladetid. Det er litt for dårlig til at det virkelig rekker å bli gøy før det tar slutt.

For øvrig har dronen en bitteliten, dedikert på-knapp, og på venstre side er det en utvekst som ser ut som et knøttlite kretskort. Det er her du skal plugge på laderen, men det både føles og er litt knotete. Det er heller ingen av de andre dronene i testen som har en slik løsning, og vi er litt bekymret for at utveksten kan komme til skade under en kollisjon eller et fall.

Når vi først er inne på skade, så må vi nesten nevne at vårt eksemplar av Color Quad XS ble skadet i løpet av testperioden. Etter et litt hardt fall ble det ene rotorfestet bøyd, noe som gjør at dronen ikke lenger flyr oppover, men bortover. Den er altså ganske sårbar.

ACME Zoopa Q Zepto 55 – kvalitet tvers igjennom

Zoopa Q Zepto 55 og kontrolleren skiller seg ut fra den gemene hop – på en svært positiv måte. Foto: Thea Solli Sagbakken, Tek.no

ACME Zoopa Q Zepto 55 Størrelse: 5 x 5 x 2,5 centimeter

5 x 5 x 2,5 centimeter Rekkevidde : 25 meter

: 25 meter Flytid/ladetid : ca. 6 minutter/25 minutter

: ca. 6 minutter/25 minutter Batteri : 100 mAh (kan ikke fjernes)

: 100 mAh (kan ikke fjernes) Pris : 399 kroner

: 399 kroner Levert av: Expert Mer +

Zoopa Q Zepto 55 er kanskje ingen stor drone, men med knøttlille Quad Color XS friskt i minne virker den ganske mye mer velproposjonert. Den virker dessuten betydelig mer velbygget, noe som understrekes når vi også pakker opp kontrolleren. Her er det ikke snakk om billig, knirkete plast, men solide, gummierte overflater og godt design.

Selskapet bak den lille dronen, tyske ACME, har tydeligvis ikke hadde ufaglærte til å designe dette produktet. Spesielt kontrolleren utmerker seg, og har en dynamisk, elegant og rett og slett ganske tøff utforming.

At alt er gummiert hever inntrykket, og det gjør også det minimalistiske, stilrene utseendet. Knappene gir god respons, og er kanskje testens mest behagelige i bruk.

Uansett, dette er det som følger med i pakken:

Zoopa Q Zepto 55

Kontroller (bruker 3 x AAA-batterier)

(bruker 3 x AAA-batterier) Ladekabel (passer også til Hábrók Nano Quadcopter)

(passer også til Hábrók Nano Quadcopter) Bruksanvisning

Ekstra propeller (4x)

(4x) Skrujern

Presis styring og gode retningsmarkører

Med en gang du starter opp Zoopa Q Zepto 55, merker du at dette er en relativt lettstyrt sak. Responsen er kjapp og kontant, og styringen føles nokså presis og «riktig». Dronen lider heller ikke av det samme oppdriftsproblemet som Color Quad XS, og det er dessuten langt lettere å finne et slags balansepunkt der den bare svever mer eller mindre stille omkring i lufta.

I tillegg til de nærmest obligatoriske lysdiodene på hver arm, har Zoopa Q Zepto 55 en liten, grønn diode foran. Det hjelper på orienteringen, og gjør også dronen hakket raffere. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Zoopa Q Zepto 55 har lysdioder på alle sider og oransje signalpropeller foran, som gjør fronten lett å skille fra baksiden. Men i tillegg til disse markørene, har det også blitt viet plass til en frontmontert, grønn lysdiode. Dette hjelper med retningsorienteringen.

Vi kan vel egentlig forklare hvorfor nettopp dette er så elementært i nær sagt alle droner. Framover er nemlig ikke alltid framover, og det gjelder egentlig alle retninger. Dette er fordi dronen alltid har én fast retning, så om du bruker fartsspaken til å dreie selve dronen blir plutselig styringen snudd fullstendig på hodet.

Visse droner har en såkalt «headless-mode», som sørger for at dronen orienterer seg etter kontrolleren – og dermed ikke endrer styremønster. Dette har imidlertid ikke Zoopa Q Zepto 55, uten at vi kan si at vi savner det spesielt.

Alt i alt oppleves styringen som god.

Knotete kalibrering – men tilfredsstillende flyvetid

Det minimalistiske uttrykket på Zoopa Q Zepto 55 sin kontroller er veldig stilig, men vi måtte klø oss litt i hodet for å finne ut av hvordan vi skulle kalibrere dronen. På baksiden av kontrolleren er det en liten, oransje knapp, hvis eneste funksjon er nettopp kalibrering. Etter litt om og men og lesing i bruksanvisningen skjønte vi at tanken var at knappen skulle trykkes inn, hvorpå man brukte styrespaken for å fininnstille dronen. Dette opplevdes som litt uelegant og lite intuitivt.

Vi fikk aldri helt greip på kalibreringen, men den fungerte nokså greit uten også. Nuvel. Utover kalibreringsknappen, er det to andre funksjoner du kan ta i bruk på kontrolleren.

Kontrolleren til Zoopa Q Zepto 55 ser rett og slett tøff ut. Den er også testens beste i bruk. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Den første av disse to funksjonene er flip-funksjonen, som kan brukes ved å trykke inn styrespaken på venstre side av kontrolleren og dra den til en valgfri side. Dronen vil da gjøre en salto i den retningen du drar mot. Den andre funksjonen finner du på av/på-knappen, ved å dra denne ett hakk lenger til høyre – der det står S/F.

Da setter du Zoopa Q Zepto 55 i ekspertmodus, som egentlig bare betyr raskere respons, mer ytelse og mer presis styring. Forskjellen oppleves ikke som dramatisk.

Når det kommer til utholdenhet, så oppgir ACME selv 6 minutter flyvetid mellom hver ladeøkt. Oppladingen er ikke oppgitt i tid, men erfaringsmessig vil vi gjette på ca. 25 minutter. Det oppleves som tilfredsstillende, men ikke imponerende. Ladeporten sitter bak på dronen, rett under den lille av/på-knappen, og er enkel å betjene.

Helt til sist kan vi nevne at det fulgte med et lite skrujern, som brukes til å åpne lokket bakpå kontrolleren. Dette er nødvendig for å stappe inn de tre AAA-batteriene kontrolleren trenger for å fungere.

Hábrók Nano Quadcopter – billig og sikker

Hábrók Nano Quadcopter har en svært god, beskyttelsesring, som ikke bare dekker rundt, men også under. Med mindre du tråkker på den, er Nano Quadcopter nærmest umulig å ødelegge. Foto: Erik Røseid, Tek.no

Hábrók Nano Quadcopter Størrelse: 7 x 7 x 2,2 centimeter

7 x 7 x 2,2 centimeter Rekkevidde : 20-30 meter

: 20-30 meter Flytid/ladetid : ca. 7 minutter/25 minutter

: ca. 7 minutter/25 minutter Batteri : 100 mAh (kan ikke fjernes)

: 100 mAh (kan ikke fjernes) Pris : 279 kroner

: 279 kroner Levert av: Elkjøp Mer +

Dette er den største av de små dronene i testen, med en oppgitt størrelse på 7 x 7 centimeter. Størrelsesmessig er imidlertid selve Hábrók Nano Quadcopter mer eller mindre identisk med Zoopa Q Zepto 55, som på sin side er oppgitt til 5 x 5 centimeter. Så hvorfor er den da oppgitt til å være større?

Jo, på grunn av noe veldig smart: en beskyttelsesring som omkranser alle propellene og undersiden av dronen. Dette er mer omfattende beskyttelse enn fra andre slike ringer vi har sett, og gir Nano Quadcopter store fordeler – spesielt sammenlignet med de to andre dronene vi tidligere har testet.

Vi skal komme tilbake til denne ringen, men la oss første titte på innholdet i esken:

Hábrók Nano Quadcopter

Kontroller (bruker 2 x AAA-batterier)

(bruker 2 x AAA-batterier) Ladekabel (passer også til Zoopa Q Zepto 55)

(passer også til Zoopa Q Zepto 55) Bruksanvisning

Ekstra propeller (4x)

(4x) Skrujern

Beskyttelsesring

Støtsikker ring og «headless-mode»

Å fly Nano Quadcopter er svært enkelt, og ikke minst svært sikkert – mye takket være beskyttelsesringen. Ringen frir deg fra det som er den kanskje største frykten når man flyr slike små droner: frykten for å krasje inn i møblement, intetanende katter og familiens øvrige medlemmer.

Beskyttelsesringen til Nano Quadcopter gir svært god beskyttelse av dronen. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dette har to sider. På den ene siden sørger den effektivt for å holde dronens propeller på trygg avstand fra sarte fingre. På den andre siden sørger den også for at propellene ikke blir ødelagt av ublide møter med husets øvrige objekter. Uansett et stort pluss, spesielt med tanke på at dette er en drone som først og fremst skal flys innendørs.

Styringen oppleves som presis og kontrollert, om enn kanskje ikke helt på høyde med den hos Zoopa Q Zepto 55. Den økte størrelsen ser heller ikke ut til å gjøre noe særlig for luftmotstanden, og kombinert med mindre presis styring av kraften fra rotorene er det noe vanskeligere å holde dronen stille i lufta. Altså blir det fort litt mye ukontrollert flyvning opp og ned, før man finner en slags balanse.

Retningsmarkører er naturligvis tilstede, med blå lys foran og røde lys bak. De blå lysene er paret med hvite propeller, mens de røde sitter på samme side som de svarte propellene. En pil på toppen av dronen angir også retningen, skulle man være i tvil.

På denne dronen har du for øvrig tre forskjellige moduser, som aktiveres ved å trykke inn kraft-spaken på kontrolleren. Første modus er en slags standard-innstilling, mens andre modus gjør dronen mer kontant i styringen og skarpere i styringen motoreffekten. En slags modus for viderekomne, altså. Den tredje modusen er «headless-mode», som vi nevnte tidligere. Alle tre fungerer utmerket, og akkompagneres av henholdsvis ett, to og tre pip fra kontrolleren når de aktiveres.

Forferdelig kontroller – men god utholdenhet

Den bittelille kontrolleren er det kanskje største ankepunktet til Hábrók Nano Quadcopter. Den er direkte vond å holde i. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Nano Quadcopters store styrker er altså gode flyveegenskaper og den beskyttende plastringen rundt. På den motsatte enden av skalaen finner vi kontrolleren, som overhodet ikke lever opp til forventningene. Det kanskje største minuset, er den fysiske størrelsen. Kontrolleren er knapt større enn selve dronen, og føles knotete å bruke.

Sammenlignet med kontrolleren til Zoopa Q Zepto 55 er den rett og slett helt forferdelig, og det gjelder ikke bare størrelsen. Byggekvaliteten er ikke spesielt imponerende, og spakene oppleves som seige og lite tilfredsstillende i bruk. Faktisk er de ganske harde å dreie rundt på, en effekt som også forsterkes av den relativt anstrengte håndstillingen man fort inntar på grunn av størrelsen.

Et barn vil nok fint greie å gripe behagelig rundt kontrolleren, men selv for undertegnede – med relativt små mannshender – er det anstrengende å bruke den over lengre tid.

Ladeinngang og av/på-knapp. Zoopa Q Zepto 55 følger for øvrig samme ladestandard. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Når det kommer til kalibrering, er det nokså tydelige, dedikerte knapper på forsiden av kontrolleren, og de fungerer utmerket. Det er også en innebygd flip-funksjon, som fungerer på samme måte som på de to andre dronene. Altså ved å presse inn styrespaken, og dra den til den siden du vil flippe. Dette gjelder imidlertid bare til høyre og venstre. For å foreta en salto fremover eller bakover, må du først presse inn styrespaken, og deretter dra kraftspaken bakover eller fremover. Det oppleves som upraktisk, og kunne vært løst mye enklere og mer naturlig.

For øvrig er flytiden oppgitt til hele 7 minutter, med en ladetid på ca. 25 minutter. Dette stemmer ganske godt, selv om det i praksis ikke er stor forskjell på flytiden til Nano Quadcopter og Zoopa Q Zepto 55 – som har 6 minutter oppgitt. Her er det også inkludert et skrujern for å kunne bytte batteriene i kontrolleren.

Test av de større dronene

Nå som vi har testet de små dronene, er det på tide å bevege oss over på de større dronene.

Dette er droner som først og fremst egner seg til bruk utendørs. Akkurat dét er det flere grunner til, og flere av dem burde være nokså innlysende. For det første er tar de mer plass, noe som gjør det vanskeligere å unngå kollisjoner. For det andre er det langt morsommere å fly dem utendørs, fordi det er det de er ment for. Og for det tredje, så bråker de betydelig mer. Om ikke droneføreren selv blir sliten av bråket, så kan vi garantere at alle øvrige medlemmer av husstanden etterhvert vil føle en utpreget trang til å knuse spetakkelet i mange, veldig små biter.

Som tidligere nevnt, er det kun to av disse som er utstyrt med kamera, så de vil naturligvis få litt større omtale enn dronen uten. Verdt å nevne er at alle de tre dronene har samme type utskiftbare batteri, noe som er svært hendig.

Uansett, la oss starte med dronen uten kamera.

UDI Mini Drone – Billig plastikk, god drone

UDI Mini Drone er en relativt stor drone til en relativt lav pris. Men er den noe tess? Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

UDI Mini Drone Størrelse: 16,5 x 16,5 x 5 centimeter

16,5 x 16,5 x 5 centimeter Rekkevidde : ca. 30 meter

: ca. 30 meter Flytid/ladetid : ca. 6-9 minutter/30 minutter

: ca. 6-9 minutter/30 minutter Batteri : 240 mAh (utskiftbart)

: 240 mAh (utskiftbart) Pris : fra 399 kroner

: fra 399 kroner Levert av: Digital Impuls Mer +

UDI Mini Drone er den nest største dronen i testen, og måler hele 16,5 centimeter både i bredden og lengden.

Størrelsen har imidlertid ikke slått særlig ut på prisen, og Mini Drone koster faktisk nøyaktig det samme som Zoopa Q Zepto 55, som er på knapt en tredjedel av størrelsen. Ganske imponerende altså – ihvertfall på papiret.

Men har dette noe å si for byggekvaliteten? Eller er det rett og slett billig arbeidskraft og effektive produksjonsledd som har gitt positive ringvirkninger på prisen?

Svaret skal vi få om litt, men la oss først ta en titt på innholdet. I pakken til Mini Drone finner du:

UDI Mini Drone

Kontroller (bruker 4 x AA-batterier)

(bruker 4 x AA-batterier) Ladekabel + forgrener

Løst batteri

Bruksanvisning (dårlig oversatt til engelsk)

(dårlig oversatt til engelsk) Ekstra propeller (4 x)

(4 x) Ekstra deksel

Klistremerker

Kjapp i svingene – men hvor er lysene?

UDI Mini Drone er forholdsvis enkel å manøvrere. Foto: Erik Røseid, Tek.no

Selv om Mini Drone er ganske mye større enn de små dronene vi har testet, er den ikke så veldig mye vanskeligere å fly. Den reagerer kjapt i svingene, og er generelt stødig i lufta. Du kan bruke dronen innendørs, men man kjenner fort at den trives bedre i litt mer åpne landskap. Det merkes blant annet på størrelsen og responsen, men også på kraften fra propellene. Om du ikke passer på, får Mini Drone raskt et ublidt møte med taket.

For øvrig er ikke dronen utstyrt med noen ledelys på sidene, noe vi savnet stort under testingen. Det er riktig nok én forholdsvis kraftig LED-diode foran på dronen, men det er ikke alltid like lett å følge med på hvor den lyser. I dagslys er dette mer eller mindre uproblematisk, både fordi dronen er utstyrt med retningsmarkerende propeller og fordi den er usymmetrisk.

Når nettene blir lange og kulda setter inn, er det imidlertid harde kår. Svart drone med lite lys gjør seg dårlig i mørke omgivelser, noe som er litt synd med tanke på Norges tidlige vinternetter og at Mini Drone er beregnet på utendørs bruk.

Dette lille lyset er det eneste på Mini Drone som hjelper deg i mørket. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Her er det alternative dekselet til UDI Mini Drone, med originaldekselet i bakgrunnen. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Noe annet som er litt problematisk, er at dronen er forholdsvis lett i forhold til størrelsen. Det betyr at det ikke skal store vindkastet til før du mister kontrollen, noe som er synd når dronen tross alt trives best utendørs.

UDI Mini Drone kommer med en forgrener som lar deg lade to batterier samtidig. Smart! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Modulær oppbygning og tynn plast

En ting som skiller Mini Drone fra andre droner, er at den er svært modulær. Med det mener vi at dronen lett kan tas fra hverandre, og at deler med stor enkelhet kan erstattes. Det er positivt.

For eksempel kommer Mini Drone som standard med et (veldig tynt og skjørt) plastdeksel utstyrt med beskyttelsesringer, men dette kan lett tas av. Da sitter du igjen med et skjelett bestående av hovedkortet, en del ledninger og fire, stive armer ut til propellene.

Det følger dessuten med et ekstra, mye mindre (og fortsatt like skjørt) beskyttelsesdeksel som kan settes på istedenfor, og som til en viss grad eliminerer problemet med at dronen lett blåser bort. Det gjør også dronen noe kjappere og mer responsiv. Da går du naturligvis også glipp av beskyttelsen, i tillegg til at LED-lyset må demonteres. Festene på dekslene vekker imidlertid ikke den helt store tilliten, og allerede første gangen vi skulle skifte deksel fryktet vi at de skulle brekke.

En ting vi liker svært godt med Mini Drone, er laderen som følger med. Den ender nemlig i en forgrener, som har to ladeinnganger. Dermed kan du lade to batterier av gangen, noe som er svært praktisk. Det fikk vi testet grundig, for både Mini Drone og de to kameradronene benytter samme batteristandard. Å skifte batteriet på Mini Drone er for øvrig svært enkelt – bare plugg ut det gamle, og stapp inn det nye på undersiden.

Skjermen på kontrolleren til UDI Mini Drone er blant de bedre. Her vises blant annet ytelsen i prosent, noe som gjør det svært lett å fininnstille farten. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Av rent estetiske grunner følger det dessuten med et sett grønne klistremerker, som kan festes rundt omkring på standarddekselet.

Kontrolleren er på sin side stor og god, og har en hendig, liten skjerm som viser diverse informasjon – blant annet motorytelse i prosent. På forsiden finner du også de obligatoriske knappene for kalibrering, samt en knapp som veksler mellom lav og høy fart og en knapp som for dronen til å utføre saltoer. På venstre side av kontrollerens overside er det også en knapp for saltoer, og på andre siden finner du en knapp som skrur av og på det lille LED-lyset. Hvorfor noen skulle ville finne på å bruke noen av dem er uforståelig, og mest av alt sørger de for å føre deg ut i ufrivillige saltoer og for at du mister dronen i nattemørket.

Alt i alt er vi ikke helt overbevist av byggekvaliteten til Mini Drone, men liker hvor enkelt det er å bytte ut deler og ta den fra hverandre.

2Fast2Fun Focus Drone – Stor og funksjonsrik

Focus Drone er en svær drone, og egner seg best ute. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

2Fast2Fun Focus Drone Størrelse: 24,5 x 24,5 x 7 centimeter

24,5 x 24,5 x 7 centimeter Rekkevidde : 50 meter

: 50 meter Flytid/ladetid : 7 minutter/45 minutter

: 7 minutter/45 minutter Batteri : 380 mAh (utskiftbart)

: 380 mAh (utskiftbart) Kamera : 720 x 480 video/1 280 x 960 bilde

: 720 x 480 video/1 280 x 960 bilde Pris : fra 499 kroner

: fra 499 kroner Levert av: Coolstuff.no Mer +

Den aller første og aller minste dronen i testen, Color Quad XS, var det 2Fast2Fun som stod for. Nå har selskapet nok en deltager, i form av den aller største dronen. Møt Focus Drone, som måler hele 24,5 centimeter i både lengden og bredden.

Av alle dronene i testen er denne den eneste som ser ut som en «skikkelig» drone, helt utelukkende på grunn av størrelsen. Videre er den også på papiret den kanskje mest avanserte dronen i testen. Her finner du nemlig både flip-funksjon, headless-mode, vend hjem-funksjon, fire hastighetsnivåer og – ikke minst – et kamera!

Dette skal det bli svært spennende å titte litt nærmere på, men la oss først ta den obligatoriske titten på innholdet i pakken:

Focus Drone

Kontroller (bruker 4 x AA-batterier)

(bruker 4 x AA-batterier) Ladekabel

Løst batteri

Beskyttelsesring

Bruksanvisning

Ekstra propeller (4 x)

(4 x) 2 GB Micro SD-kort

Micro SD-til-USB-adapter

Unik funksjon

Hverken katter, småbarn, møblement eller øvrige deler av husholdningen kommer til å bli glad hvis du flyr Focus Drone inne – mest av alt på grunn av størrelsen. Det er riktignok en beskyttelsesring rundt dronen, men det hjelper ikke på innendørs-egenskapene. Dette er ganske enkelt en drone du skal fly utendørs.

Dronens fire el-motorer yter godt, og har tilsvarende fire velvoksne propeller til å transformere kraften til oppdrift. Størrelsen tatt i betraktning er det imidlertid ikke så fryktelig imponerende, og kombinert med svært lett vekt og stort overflateareal blir Focus Drone lett revet bort av litt vind. Litt synd, ettersom det sjeldent er helt vindstille i dette landet.

Focus Drone er ikke så vanskelig å kontrollere, men den blir veldig lett tatt av vinden på grunn av den relativt lave vekten. Foto: Erik Røseid, Tek.no

Fire ganske kraftige lysdioder har sitt hjem under Focus Drone. Det gjør seg godt ute om kvelden. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Focus Drone er spekket med forskjellige funksjoner, og den som kanskje peker seg mest ut, er vend hjem-funksjonen. Denne skal returnere dronen tilbake til eieren automatisk, og er langt fra noe vi forventer å finne på en drone til 499 kroner. Vi testet ut funksjonen litt, og kan konkludere med at den faktisk virker helt greit – men ikke noe mer. Dronen bommer ofte med et par meter, og den styrer ikke farten selv. Den stanser heller ikke når den når droneføreren, men fortsetter videre bortover. Mer enn en vend hjem-funksjon, er det altså en «lås retningen mot kontrolleren og fly forbi»-funksjon.

I praksis var det minst like lett å orientere seg etter ledelysene montert under dronen for å få dronen tilbake, fremfor å aktivere vend hjem-funksjonen.

Ellers reagerte undertegnede litt på at Focus Drone føltes litt sjanglete, og ikke reagerte helt så kjapt og smidig på kommandoene som vi kunne ønsket. Men alt i alt er den relativt lett og greit å fly rundt.

Dårlig byggekvalitet

Denne batteriløsningen liker vi ikke. Det er fryktelig knotete å presse kontakten ned i det lille hullet, og ledningene på batteriet vil sannsynligvis ta skade av det til slutt. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Byggekvaliteten på både dronen og kontrolleren føles for øvrig jevnt over ganske billig, og bruken av tynn, lettbøyelig plast er utbredt. Dette understrekes også av vekten. Knappene på kontrolleren er i og for seg greie i bruk, og kalibreringen fungerer som den skal.

En annen ting vi nesten føler må nevnes, er den snodige plasseringen av ladekontakten på Focus Drone. Av en eller annen grunn fant noen ut at det var smart å plassere denne helt innklemt langs kanten inni rommet som åpenbarer seg når du åpner kameramodulen.

Her sitter naturlig nok også batteriet, og når du har satt inn det er det flere minutters kamp for å få plugget i kontakten – som for øvrig må gjøres ved å dytte hardt ned på skjøre, små kobberledninger. Ikke tillitsvekkende i noen forstand av ordet. Heldigvis finnes det en dedikert på-knapp, slik at du slipper å ta batteriet ut og inn annet enn for å lade.

Elendig kamera – men god brukervennlighet

Ved hjelp av denne knappen starter du kameraet på Focus Drone. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Så, over til det du kanskje har ventet på: testen av kameraet på Focus Drone. Dette er en av tingene både produsenten og importørene reklamerer mest med, og det er dermed også noe vi har høye forventninger til. Selve kameraet sitter som en liten modul midt under dronen, med en liten minnekortinngang på baksiden.

Akkurat det å bruke kameraet er lett som en lek. På øvre, venstre side av kontrolleren er det en knapp merket med «Kamera», som fungerer til akkurat det. Trykker du én gang, tar dronen et stillbilde, og holder du knappen inne i 3 sekunder starter du videopptak – begge deler markert med et lite lydsignal.

2Fast2Fun har også gjort det svært enkelt å lagre og hente ut bilde- og videofilene i etterkant. I pakken er det nemlig vedlagt både et Micro SD-kort på 2 GB og en Micro SD-til-USB-adapter. Dermed er det bare å filme i vei fra første stund.

Den lille kameramodulen som sitter under dronen duger ikke til stort. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Problemet er imidlertid at videoopptakene fra Focus Drone er helt fullstendig ubrukelige. Selv undertegnedes 12 år gamle klapptelefon tar opptak flere ganger bedre enn det denne dronen makter å levere, og det er ikke bare på grunn av den magre 480p-oppløsningen.

I tillegg er fargene veldig feil, lysfølsomheten elendig og på toppen av det hele legger kameraet en slags form for «skitt» i en vignett rundt bildet som ødelegger det som måtte være igjen av brukbarhet. Under kan du se det aller beste videoklippet vi klarte å få ut av dronen, som ikke akkurat overbeviser. Pass opp for høy og irriterende lyd:

Stillbilder blir ikke noe bedre, om mulig enda verre, faktisk – til tross for at oppløsningen på 1 280 x 960 piksler er en del høyere. Dette skyldes nok i stor grad mangelen på stabilisering, kombinert med det allerede elendige kameraet. Og mens vi først er inne på det: elendig gjelder i dagslys. Når natten kommer sigende på er det bare å glemme, for da filmer ikke Focus Drone annet enn svart.

Alt i alt kunne Focus Drone nesten like gjerne ikke vært utstyrt med et kamera – resultatet blir ikke spesielt bra uansett.

Hubsan X4 HD – Kvalitet og kamera

Hubsan X4 HD er en snerten tass. Den er også den dyreste i testen. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Hubsan X4 HD Størrelse: 14,5 x 14,5 x 3,2 centimeter

14,5 x 14,5 x 3,2 centimeter Rekkevidde : 100 meter

: 100 meter Flytid/ladetid : 8-10 minutter/30 minutter

: 8-10 minutter/30 minutter Batteri : 380 mAh (utskiftbart)

: 380 mAh (utskiftbart) Kamera : 1 280 x 720 video

: 1 280 x 720 video Pris : fra 695 kroner

: fra 695 kroner Levert av: Coolstuff.no Mer +

Hubsan X4 HD er kanskje ikke testens største drone, men den er definitivt den dyreste. Du kan få en slik drone fra 695 kroner kroner, altså omtrent 200 kroner mer enn Focus Drone. Vårt eksemplar, fra Coolstuff.no, koster riktig nok 799 kroner, men med gratis frakt. Uansett er det store spørsmålet: er det verdt pengene?

I motsetning til Focus Drone, vitner X4 HD fra første stund om gode løsninger og tillitsvekkende byggekvalitet. Den knirker ikke, plasten har en stilig finish, og selve dronen virker veldig godt satt sammen. I tillegg er den utstyrt med et kamera, og på papiret skal dette kunne filme i HD-oppløsning – altså 1 280 x 720 piksler.

Dette høres altså veldig lovende ut, men holder det vann i virkeligheten? Før vi finner ut det, må vi nesten se på hva som finnes i pakken:

X4 HD

Kontroller (bruker 4 x AAA-batterier)

(bruker 4 x AAA-batterier) Ladekabel

Løst batteri

Beskyttelsesring

Bruksanvisning

Ekstra propeller (4 x)

(4 x) U-nøkkel

Gode flygeegenskaper og suveren rekkevidde

Å fly X4 HD er en fryd, både inne og ute. Størrelsen er ikke avskrekkende til innendørsbruk, og ute sørger den kompakte formen og relativt høye vekten for at den ikke er så utsatt for vindkast som de andre dronene i testen. Styringen er kjapp og presis, og det samme kan sies om kraftstyringen. Motorene er kraftige, men uten at dronen blir vanskelig å kontrollere å av den grunn.

Du kan sette en beskyttelsesring utenpå Hubsan X4 HD hvis du vil. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dessuten gjør de det lett å gjøre det som kanskje er aller morsomst å bruke X4 HD til: å fly høyt. Skikkelig høyt. Rekkevidden til dronen er offisielt oppgitt til 100 meter, men av erfaring vet vi at den kan kontrolleres trygt på langt lengre avstand – opptil flere hundre meter unna, faktisk.

Risikoen ved å fly slik er naturlig nok at man mister dronen, så det gjelder å finne et relativt åpent landskap der du lett vil kunne finne den igjen uansett hvor den lander.

For flyvning i lavere høyder har du små lysdioder å forholde deg til, samt også fargen på propellene. Dette gjør det svært enkelt å hele tiden ha kontroll på retningene, men når du kommer høyt blir det umulig å forholde seg til slike markører. Da må man nesten bare prøve seg fram.

For øvrig finner du også salto-løsning her, og egne knapper for kalibrering på kontrolleren sørger for at du kan korrigere vingling. Skulle du virkelig føle for å bruse med fjærene, kan du også aktivere en egen ekspert-modus, som gir deg raskere styring og mer krefter.

God batteriløsning

Slik skal ledningene stappes inn etter batteriet. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Hubsan bruker samme type batteri i X4 HD som 2Fast2Fun gjør i sin Focus Drone, og de to har også nøyaktig samme kapasitet og omtrent samme størrelse. Allikevel synes vi at batteriløsningen er mye mer gjennomtenkt i X4 HD, noe som først og fremst skyldes at den er svært lett tilgjengelig. Her finnes det heller ingen av/på-knapp, og for å skru på dronen plugger du ganske enkelt i batteriet.

Batteriet kan så stappes trygt inn i en liten lomme midt under dronen, mens ledningene skal vris én gang og legges bak en liten tapp rett foran batteriet. Å bytte batteri er dermed ingen sak – det tar bare et par sekunder.

Du bruker en u-nøkkel for å flikke av de små propellene. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Som tidligere nevnt er byggekvaliteten på dronen svært god, og kontrolleren er også velbygget og med en LCD-skjerm. Plasten kjennes solid, ledningene er beskyttet og bena på dronen har myke gummiputer for å absorbere knall og fall. Når vi først er inne på bena, kan vi nevne en annen smart ting: leddmekanismen. Det underste leddet som strekker seg fra dronens kropp til bena, er nemlig delt i to deler, som er designet for å brekke fra hverandre under spesielt harde fall.

Dette er ganske genialt, for om de skulle brekke, så er det bare å klipse dem sammen igjen etterpå – uten noen form for skade. Bedre enn en ødelagt drone, hvertfall.

Ellers er det også verdt å nevne at dronen blir levert med en u-nøkkel, som skal brukes til å trygt kunne vippe propellene av motorene. Dette må gjøres for å montere beskyttelsesringen, eller for å bytte en propell.

God videokvalitet – men dårlig minnekortløsning

Foran på Hubsan X4 HD sitter det et bittelite kamera som filmer i 720p-oppløsning. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dette er kanskje det punktet der X4 HD har mest å bevise: kameraet. Kan vi virkelig forvente å få bra video ut av en så liten drone til en fortsatt såpass lav pris? Vel, på papiret ser det hvertfall lovende ut. X4 HD kan skilte – ikke overraskende – med HD-oppløsning, og det burde i seg selv gjøre underverker for detaljrikdommen – spesielt sammenlignet med den lusne 480p-oppløsningen fra Focus Drone.

Så, kan vi bruke video fra X4 HD til noe? Det korte svaret, er ja. Videoeopptakene fra Hubsans lille kameradrone er absolutt kurante, om enn ikke perfekte. Det er noe riving i bildet, kameraet sliter litt med kontraster, og detaljene er ikke så skarpe som man kanskje hadde håpet.

Men alt i alt er dette jevngodt med de fleste ville klassifisere som en «helt grei mobilvideo». Det kanskje største problemet, er at det ikke finnes noen form for stabilisering, men det er heller ikke å forvente i denne prisklassen. Dette kan dessuten kompenseres noe for ved å være myk i styringen, pluss at man kan stabilisere noe i etterkant. Ta en kikk på videoen under og bedøm selv. Merk at vi fløy veldig høyt i dette klippet, noe som gjorde at den var ekstra utsatt for vindkast. (X4 HD tar ikke opp lyd):

Å plassere minnekortet stikkende ut av dronens underside var ikke et sjakktrekk. Det lærte untertegnede på den harde måten. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Ellers er det svært enkelt og greit å aktivere filmingen. Sett inn et minnekort i den lille leseren under batteriet, og trykk på knappen rett ved siden av til høyre. Når du er ferdig med å filme, trykker du ganske enkelt på knappen en gang til. Du kan ikke ta stillbilder med X4 HD, men det er i og for seg helt greit, og absolutt ikke noe stort savn.

Det som ikke er så greit, er plasseringen av minnekortet. Minnekortleseren er nemlig plassert slik at minnekortet alltid vil stikke ca. 0,5 centimeter ut av dronen, noe som gjør det svært utsatt når dronen skal lande. Dette lærte undertegnede på den harde måten i løpet av testperioden, da et 16 GB Micro SD-kort måtte bøte med livet etter et ublidt møte med en gruslagt oppkjørsel. Her burde kortet helt klart vært integrert i en holder inne i selv enheten, og ikke blitt hengende utenfor.

Men alt i alt er vi veldig fornøyde med bildekvaliteten X4 HD leverer, spesielt med tanke på prisen.

Anbefalinger og konklusjon

De seks dronene vi har testet er svært forskjellige, både i form og størrelse. Hvilke funksjoner de har og hva du kan bruke dem til, varierer også sterkt. Det de har til felles, er i bunn og grunn at de tilhører det absolutt nederste prissegmentet. Dette gjør dem alle til billige innstegsmodeller for en vordende dronepilot, men det store spørsmålet er: hvilken drone gir deg mest for pengene?

Dette er et vanskelig spørsmål, og svaret vil variere alt ettersom hva du ønsker å bruke dronen til. Men på generelt grunnlag kan vi si at du helt klart vil velge en drone som tåler å bli herset litt med – for det kommer den til å bli.

Med det kan vi med en gang utelukke minst én kandidat. 2Fast2Fun sin bittelille Color Quad XS ble nemlig ødelagt i løpet av testen, og det i løpet av nokså kort tid. Det har nok både å gjøre med at den er helt ubeskyttet, og at det er svært vanskelig å ikke kollidere den inn i gjenstander over en lav sko. At dronen du kjøper er solid, godt beskyttet og godt bygget, er dermed helt essensielt.

Videre er det også viktig at dronen er lett å styre. Spesielt de store dronene har et behov for å kunne manøvreres utendørs i litt vind. I tillegg er det utelukkende positivt om dronen har mange morsomme og/eller nyttige funksjoner – så lenge de faktisk fungerer. Én ting samtlige av de store dronene skal ha ros for, er at de benytter samme batteristandard og har utskiftbare batterier. Det er kjærkomment i mange situasjoner.

Slike batterier benyttes i de tre største dronene. Vi har ett ekstrabatteri, noe som er svært kjekt. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Våre anbefalinger – en drone til hvert sitt bruk

På bakgrunn av de punktene vi nevnte over, skal vi altså kåre en vinner blant de seks dronene vi har hatt inne til test. Vi skal også komme med en spesiell anbefaling, ettersom det blir litt urettferdig å sammenligne de små og de store dronene på alle områder. Dermed er det spesielt to droner vi vil trekke frem som for oss står igjen som veldig positive erfaringer.

Hubsan X4 HD – funksjonsrik og velbygget kameradrone

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Den dronen som i dag gir deg aller mest glede igjen for dine hardt ervervede kronasjer, er den relativt kompakte og funksjonsrike Hubsan X4 HD. Dronen føles betydelig mer velbygget enn samtlige av de andre i testen, og vekten er også svært tilfredsstillende, Videre har den både en beskyttelsesring, gummiputer under bena og en leddmekanisme som sørger for effektivt å absorbere harde fall uten å skade selve dronen.

X4 HD har også den suverent beste rekkevidden av alle dronene i testen, og kan styres opptil flere hundre meter unna. Vekten, styrken fra motorene og den kompakte formen gjør den dessuten velegnet til bruk ute, og den kan stå i mot ganske kraftig vind. Styringen er responsiv og myk, og gir deg en god følelse av kontroll over dronen.

Videre er X4 HD utstyrt med et kamera som faktisk leverer helt brukbar kvalitet. Dette er intet mindre enn imponerende, størrelsen og prisen tatt i betraktning, selv om videokvaliteten overhodet ikke kan konkurrere mot dedikerte kameradroner. Det er imidlertid en svært urettferdig sammenligning, spesielt sett i forhold til prisen.

For så lite som 695 kroner kan du altså få langt mer moro enn du skulle tro, i tillegg til at styringen av dronen er såpass gjennomført at det er god trening også for droneførere med store ambisjoner. X4 HD er ganske enkelt den beste dronen i testen.

Hábrók Nano Quadcopter – billig og robust innedrone

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

I tillegg til X4 HD, vil vi spesielt anbefale en drone til: Hábrók Nano Quadcopter. Dette er den aller billigste dronen i testen, men det er også den vi kanskje har største tro at vil overleve flest knall og fall. Vekten er svært lav, og den virker relativt solid bygget. Men det aller viktigste er den svært omfattende beskyttelsesringen, som sørger for total beskyttelse både fra siden og under dronen – de to mest sårbare punktene.

Styringen av dronen er helt grei, men ikke imponerende. For en voksen er dessuten kontrolleren et par hakk for liten, og gjør at du må holde den i et slags krampaktig grep. Men for et barn vil den sannsynligvis være midt i blinken – og det gjelder også dronen.

Med mindre noen skulle komme til å tråkke på Nano Quadcopter, tror undertegnede du skal slite med å ødelegge denne lille tassen. Og om du skulle være så uheldig å ødelegge den, så koster jo en ny bare 279 kroner. På bakgrunn av dette velger vi å gi dronen vårt anbefalt-stempel.

Video av dronene mens de flyr

Vi har for øvrig også laget en video av dronene i deres rette element, altså i luften. Legg merke til at Color Quad XS ikke er med, fordi den ble ødelagt før videoen ble filmet:

Vi vil takke Expert for utlån av Zoopa Q55 Zepto, Elkjøp for utlån av Hábrók Nano Quadcopter, Digital Impuls for utlån av UDI Mini Drone og Coolstuff.no for utlån av 2Fast2Fun Mini Quadcopter, 2Fast2Fun Focus Drone HD og Hubsan X4 Mini Quadcopter HD.

