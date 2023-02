Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste trådløse våtstøvsuger (2023)

Vi har funnet den beste trådløse våtstøvsugeren

Vi har testet fem våtstøvsugere og én gulvvasker.

Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Støvsuge først, vaske etterpå. Slik er den naturlig rekkefølgen for de fleste av oss når husvasken står for tur. Men hva om de to arbeidsoppgavene kunne slås sammen? Det er nettopp det disse nye trådløse våtstøvsugerene er designet for å gjøre: vaske og støvsuge gulvene dine samtidig. Det høres tidsbesparende ut, men våre erfaringer i denne testen viser at det ikke er fullt så enkelt.

De seks modellene vi har testet i denne omgang fungerer omtrent på samme måte. Istedenfor et vanlig munnstykke man finner på en tradisjonell støvsuger har disse våtstøvsugerne et munnstykke med vaskeruller, og der støvbeholderen vanligvis er plassert finner man her en skittenvannstank. I tillegg har våtstøvsugerne en egen tank tiltenkt rent vann og vaskemiddel. Mens man bruker maskinene blir det rene vannet porsjonert ut, mens det skitne vannet samles opp i en annen beholder. På den måten blir aldri gulvet eksponert for skittent vann - noe som fort blir et problem når man vasker på tradisjonell måte.

De fleste våtstøvsugere har såkalt «totanksystem» med en tank til rent vann og en tank til skittent vann. På denne modellen fra Bissell er skittentanken plassert foran og rentvannstanken bak. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Det store spørsmålet er selvfølgelig hva som tar minst tid og energi samlet sett: bruke en våtstøvsuger, eller støvsuge og vaske over på tradisjonell måte? På flere av modellene vi testet tok det paradoksalt nok mye tid å rengjøre selve enheten og tidvis opplevde vi at vinningen gikk opp i spinningen. Men det var unntak.

Vi har i denne omgangen hanket inn seks ulike modeller fra rundt 4000 kr og oppover. En av modellene vi har testet - Kärcher FC7 - er kun en gulvvasker uten støvsugefunksjon. En av de andre modellene - Philips AquaTrio - er en kombinert våtstøvsuger og vanlig støvsuger. Utover det har vi med fire rene våtstøvsugere.

Under kan du se hvilke vi har har hatt inne til test:

Product Roborock Dyad Philips Aqua Trio Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum Kärcher FC7 Premium Trådløs Bissell Crosswave Max Dreame H12 Wet and Dry Vacuum annonse Pris 2990 9990 7878 5243 4799 8175 Ca. pris ved test 4100 kr 11500 kr 6900 kr 5300 kr 4600 kr 5350 kr Type batteri Integrert Li-Ion Avtagbart Li-Ion Integrert Li-Ion Integrert Li-Ion Integrert Li-Ion Integrert Li-Ion Oppgitt batteritid 35 min 25 min 35 min 45 min 30 min 35 min Type Vaskestøvsuger Vaskestøvsuger + støvsuger Vaskestøvsuger Gulvvasker Vaskestøvsuger Vaskestøvsuger Modus Vannoppsamling, Auto, Max Normal, Turbo Vannoppsamling, Auto, Turbo Normal mengde, mye vann Gulv, teppe Vannoppsamling, Auto, Ultra Størrelse rentvannstank/skittentank 850ml/620ml 450ml/400ml 745ml/640ml 200ml/400ml 828ml/550ml 900ml/700ml Lydvolum 65 db 62 db 60 db 46 db 65 db 57 db LED-lys Bytt Bytt Bytt Krysse av Krysse av Bytt Vekt (uten vann) 5 kg 4,2 kg 5,3 kg 4,3 kg 5,2 kg 4,9 kg Ekstrautstyr Vaskekost En rekke munnstykker, vaskemiddel og vaskekost Filter og vaskekost 3 flasker vaskemiddel, ekstra ruller Vaskemiddel Vaskemiddel, rull, vaskekost, filter Åpne fullskjerm Mer +

Noen tips til deg som skal i gang med husvasken På enkelte reklamevideoer for våtstøvsugere moppes det opp store lapskaus-aktige flekker og hele middager. Og ja, det er teknisk sett mulig å moppe opp spaghetti à la Capri med en våtstøvsuger. Men anbefaler vi at du gjør det? Nei. Uansett hvilken modell du bruker vil man få et problem med rengjøringen i etterkant. Bruk heller tørkepapir og vanlig sunn fornuft - før du til slutt går over med våtstøvsugeren.

Alle produsentene anbefaler å bruke sitt rengjøringsmiddel. Det låser deg fast både når det kommer til pris og tilgjengelighet. Det viktigste er å bruke et rengjøringsmiddel som ikke skummer. Finn den du liker selv.

Tenk over om du har et sted å sette våtstøvsugeren der den både kan lade og tørke. En våtstøvsuger er mer sjenerende enn en vanlig støvsuger, og kan produsere lukt hvis man ikke rengjør den skikkelig. Mer +

Slik testet vi

Siden vi har å gjøre med våtstøvsugere er det kanskje ikke overraskende at det viktigste kriteriet i denne testen er rengjøringseffekten. For å undersøke dette har vi brukt maskinene til å moppe opp kaffe- og ketchupflekker, støv og vanlig skit. Vi har vasket på fliser og parkett, under badekaret og sofaen, langs kanter og inne i hjørner.

Under kan du se noen av utfordringene våtstøvsugerne fikk bryne seg på:

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Mer overraskende er det kanskje at rengjøring av selve rengjøringsenheten også har vist seg å være et nesten like viktig kriterium. På en vanlig støvsuger må man tømme støvkammeret og kanskje skifte eller vaske filteret med jevne mellomrom. På en våtstøvsuger derimot, kreves det mye mer vedlikehold. Det er et paradoks at en maskin som skal hjelpe deg å få det renere kan bli så skitten. Derfor har vi undersøkt hvor enkelt det er å rengjøre de ulike modellene. Kreves det mye manuelt vedlikeholdsarbeid der man må vaske og tørke selv, eller er dette noe maskinen ordner selv?

På Roborock Dyad må man ta ut rullene etter bruk for å vaske og tørke dem. Det slipper man på flere andre modeller. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Men det hjelper lite om maskinen er effektiv hvis den er ubehagelig å bruke. Derfor er ergonomi også et viktig kriterium. Hvor enkelt er det å manøvrere våtstøvsugeren rundt på gulvet? Hvor lett er det å komme til i hjørner, langs lister og under møbler?

Batteritiden har vi i denne omgang lagt litt mindre vekt på. Istedenfor har vi tatt utgangspunkt i den oppgitte brukstiden på modellene, og så sett etter avvik på dette. På en våtstøvsuger avhenger brukstiden heller ikke bare av størrelsen på batteriet, det er også viktig hvor stor vanntanken er. Det hjelper lite om batteritiden er på en halvtime om man må skifte vann hvert femte minutt.

Det var store forskjeller på størrelsen til vanntankene på våtstøvsugerne vi testet. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Trenger du en våtstøvsuger? Og i så fall hvilken?

Vi ønsker å trekke frem tre veldig ulike modeller som på hver sin måte utmerket seg i testen. Først, en god modell som krever mye egeninnsats, nemlig Roborock Dyad. Den er veldig effektiv til å vaske, men forutsetter at man er nøye med å holde maskinen ren - ellers vil den begynne å lukte. Til tross for sine mangler får den utmerkelsen “Godt kjøp” av oss rett og slett fordi den er veldig god på å vaske.

Den andre modellen vi ønsker å trekke frem er Philips AquaTrio. Selv om det ikke er den mest vellykkede støvsugermodellen vi har sett fra Philips, er den kanskje den mest allsidige. Den er både god på å vaske og å støvsuge. Trenger du en modell som kan gjøre “alt” ville vi gått for denne - selv om det må sies at modellen har flere områder den kan forbedre seg på. Det teller uansett veldig positivt at man både kan komme til lavt under møbler - som er et typisk problem for våtstøvsugere generelt - og at man kan få støvsugd tepper og møbler.

Med Philips AquaTrio kommer man lavt til under for eksempel sofaen. Dette er et problem på mange modeller siden de fort begynner å lekke vann når man mopper lavt. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Den siste modellen er Xiaomi Truclean W10 som er den beste rene våtstøvsugeren vi testet i denne omgang. Truclean W10 er den eneste modellen der man slipper å styre med vaskemiddel. Istedenfor bruker den oppvarmet vann til å få det rent. I tillegg har den testens mest gjennomtenkte og forseggjorte dokkingstasjon. Samtidig må det nevnes at maskinen overhodet ikke kan brukes på tepper - så nei, det er dessverre ikke mulig å bytte ut støvsugeren din med denne.

Under kan du se hvordan de ulike modellene gjorde det.

7.5 Roborock Dyad Bytt 8 Philips Aqua Trio Bytt 9 Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum Bytt 7 Kärcher FC7 Premium Trådløs Bytt 6 Bissell Crosswave Max Bytt 7.5 Dreame H12 Wet and Dry Vacuum Bytt

Best i test: Xiaomi Truclean W10

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Bruken av vaskemidler er en av denne produktkategoriens store hodepiner. Siden produsentene informerer om at man er nødt til å bruke deres eget vaskemiddel for å sikre riktig bruk av maskinen, blir man fort låst til et type vaskemiddel som kanskje koster mer enn man er komfortabel med og som dessuten er vanskelig tilgjengelig.

Xiaomi omgår denne problemstillingen fullstendig ved å rett å slett kutte ut vaskemiddelet. Istedenfor har den en dokkingstasjon som varmer opp vannet til maksimum 75 grader. Vår første tanke var at den høyeste varmesettingen umulig kunne være bra for gulvene. Men under bruk ble vi positivt overrasket. Her damper det ikke av gulvene, heldigvis.

Displayet på Truclean W10 viser temperaturen på vannet i rentvannstanken. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Denne modellen fungerer annerledes enn de andre på flere måter. Her fyller man på kaldt vann i en større tank på 3 liter som er festet til dokkingstasjonen. Når maskinen settes i dokkingen kan man fylle på vann, vaske eller tørke rullene samt lade. Det er den mest automatiserte løsningen blant modellene i testen.

Ulempen er naturligvis at man blir helt avhengig av dokkingstasjonen. Her gjelder det å ha et sted - et gjesterom for eksempel - til oppbevaring. Og det er ikke bare fordi den tar mye plass, men også fordi den lager mye lyd. Ja, det er nesten så den lever sitt eget liv der i hjørnet. I det ene øyeblikket surkler den, i det andre kommer det noen forsiktige summetoner. Enten så fylles det på vann eller så tørkes rullene. Men når det meste ordnes for deg, føles det verdt det. Det eneste som man selv må fikse manuelt er å tømme og rengjøre skittenvannstanken.

Heller ikke på testvinner slipper man unna å rengjøre skittenvannstanken. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Truclean W10 høres kanskje ut som den komplette rengjøringsmaskin, men slik er det dessverre ikke. Du er nok pent nødt til å beholde støvsugeren din selv om du skulle gå til innkjøp av denne. Maskinen kan ikke brukes på tepper, det står helt eksplisitt i bruksanvisningen. Og den er naturligvis ikke egnet til støvsuge hverken sofaen eller senga. Når det er sagt så er dette en helt ypperlig maskin til å vaske gulvene med. Maskinen tok knekken på flekkene og vasket enkelt over alle overflater. Her er det mulig å stille inn på tre ulike program: auto, turbo eller vannoppsamling. Maskinen kan også fint stå av seg selv på gulvet hvis man behøver å ta en pause. Her fungerer det meste knirkefritt, og det eneste vi savner er lys og at det heller ikke med denne modellen er lett å komme til under møbler.

Foruten dét er det meste på stell her. Vi liker spesielt LED-skjermen som blant annet gir informasjon om temperaturen på vannet inne i vanntanken. I tillegg har modellen tydelige og klare stemmekommandoer. Og ja, de er mulig å slå av om ønskelig. Opplevelsen etter å ha testet denne modellen en stund er at Xiaomi er eneste produsent som virkelig har tatt alle utfordringene ved en våtstøvsuger på alvor. Ulempen er at den tar plass og lager mye lyd. Den kan heller ikke erstatte støvsugeren din, så om du på utkikk etter en våtstøvsuger som kan gjøre alt ville vi heller gått for Philips AquaTrio. Er du derimot på utkikk etter en dedikert gulvvasker er denne modellen fra Xiaomi helt klart å foretrekke.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Løser mange av utfordringene knyttet til våtstøvsugere. Fordeler + Veldig god på å vaske

+ Renser og tørker rullene selv.

+ Trenger ikke bruke vaskemiddel

+ Automatisk påfyll av vann

+ Smart dokkingstasjon Ting å tenke på — Litt stor i størrelsen

— Kan ikke brukes på tepper

— Lager en del lyd

— Kan ikke komme til lavt

Philips AquaTrio

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Fra og med 1. februar 2023 vil denne få en lavere veiledende pris på 9990 kr.

Et av de store spørsmålene vi stilte oss i forkant av denne testen var om man kunne bytte ut sin vanlige støvsuger med en våtstøvsuger. I de fleste tilfeller vil svaret på det være nei, men akkurat her er Philips AquaTrio et godt unntak. Modellen kan nemlig fungere både som en vanlig støvsuger og som en våtstøvsuger. Med det er den et trygt kjøp for deg som først og fremst er på utkikk etter en vanlig støvsuger, men som også er nysgjerrig på vaskefunksjonen.

Designmessig ser modellen ut som et overdimensjonert maskingevær fra science fiction-filmen Starship Troopers. Imidlertid kunne vi faktisk ha ønsket oss at den var enda et hakk større. Tanken for rent og skittent vann er nemlig kun på henholdsvis 450 ml og 400 ml. Det er en god del mindre enn på de største modellene i testen. Her ender man med å fylle på enten rent vann eller tømme skittenvannstanken litt for hyppig.

Det er allikevel mye positivt å si om vaskefunksjonen på denne modellen. For det første så blir det skikkelig rent. Nei, modellen er ikke like bulldoser-aktig som for eksempel Roborock Dyad, men vi opplever allikevel at den er effektiv på flekker, støv og skit. På settingen med maks kraft og fuktighet kan den finne på å etterlate seg noe vann, men modellen kommer heldigvis også med en egen innstilling for å suge opp ekstra vann eller søl.

En annen stor fordel med Philips AquaTrio sammenlignet med nesten alle de andre modellene i testen er at man med denne enkelt kan komme til lavt under møbler.

Når det kommer til stativet på denne modellen så kunne vi godt ønsket oss at den var noe mer robust og med mer funksjonalitet. Byggekvaliteten er ikke all verden og det er ikke mulig med hverken påfylling av vann eller tørking av rullene - som det er på testvinner Xiaomi Truclean W10. Lading må også gjøres manuelt ved å sette inn stikkontakten. Allikevel fungerer den greit til sitt bruk og vi setter pris på at modellen har selvrensefunksjon. Rullene tørker dessuten fint av seg selv uten at vi må ta de av. Her oppstår det ingen problemer med lukt selv om man ikke tar av rullene og venter til neste dag.

Apropos oppbevaring: AquaTrio har avtagbart batteri og håndtak, så her har man fint muligheten til å lade enheten uten at den behøver å stå fremme. Det gjør også at man kan veksle mellom to batterier (følger kun med ett batteri). Det trengs kanskje, brukstiden i vaskemodus er nemlig kun satt til 25 minutter.

Avtagbart håndtak og batteri gjør ladingen enklere. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Philips gjør i det hele tatt mye riktig med denne modellen, men vi savner kanskje en enda mer forseggjort dokkingstasjon, et ekstra batteri med på kjøpet og bedre størrelse på vanntankene. Når det er sagt så er AquaTrio den mest allsidige maskinen i testen - men som våtstøvsuger er den ikke best i test.

Godt kjøp: Roborock Dyad

8 Meget bra fjerne Sammenlign Philips AquaTrio XW9383 Trådløs annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 9990 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat Testens mest allsidige modell. Fordeler + Veldig allsidig og fungerer både som støvsuger og våtstøvsuger

+ Mye ekstrautstyr

+ Børstene tørker av seg selv og lukter ikke

+ God på å vaske

+ Lett å komme til lavt Ting å tenke på — Ikke testens beste som våtstøvsuger

— For små vanntanker

— Enkelt stativ. Burde heller vært en dedikert dokkingstasjon.

— Kunne vært lettere å rengjøre

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Førsteinntrykket av Roborock Dyad er at den minner om en dampveivalser med vaskefunksjon. Den er tung, tettbygd og med doble vaskebørster. Derfor blir vi overrasket når vi tar den i bruk, fordi Dyad er enkel å skyve på og vi klarer fint å komme til å kriker og kroker. Det eneste som umiddelbart trekker opplevelsen litt ned er lydnivået som er i høyeste laget. Vi målte den til 65 db på én meters avstand, men lyden er av det hvinende slaget. Her gjelder det å ikke være lydsensitiv. Det andre trekkpunktet er at den ikke kan stå av seg selv. Eller jo, den kan stå, men man må vippe ut en støttepinne. Det er mer tungvint enn på de andre modellene som enkelt kan låses i oppreist posisjon.

Uansett, når vi tester på flekker og generell gulvvask klarer maskinen seg mer enn bra. De doble tettsittende vaskebørstene gjør jobben på eksemplarisk måte. Her oppleves både porsjoneringen av vannet riktig justert, og den mekaniske gnissingen mot gulvet er et effektivt våpen mot alle typer flekker. Dyad har flere programmer man kan stille inn på som auto, turbo og egen innstilling for å samle opp væske.

Problemet kommer imidlertid i etterkant ved tørking og rengjøring av rullene. Siden rullene setter så tett inntil hverandre får de ikke rom til å tørke på egenhånd. Heldigvis har Dyad en selvrensfunksjon som kan brukes i dokkingen. Det gjør at selve rensingen av rullene blir enklere, men altså da ikke tørkingen. Hvis det er en modell som skulle ha kommet med automatisk tørking av rullene, så er det denne. Det er faktisk såpass ille at man ikke kan la maskinen stå til dagen etterpå uten å ta av rullene, siden det da vil utvikle seg lukt. Heldigvis er det enkelt å plukke ut rullene, men det forutsetter at man er typen som husker på sånt.

Dyad fikk forsøke seg på tepper, men vi vil ikke anbefale det om ikke teppene dine er veldig robuste. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Vi forsøkte Dyad på tepper også. Dette er ikke en modell som er designet for nettopp det, men vi opplevde allikevel at det gikk greit. Men det er ikke her modellen skinner - nei, det er på harde overflater som parkett eller flisene på badet. Dyad er ikke bare god til å vaske, den er også veldig behagelig i bruk. Til en ganske så overkommelig er dette en modell der du får mye vaskehjelp for pengene. Derfor får den et godt kjøp av oss. Men - og det er et ganske stort men her - er du typen som bare setter fra deg maskinen etter bruk uten tenke noe mer over det, så er dette ikke våtstøvsugeren for deg. Her kreves det egeninnsats.

Dreame H12

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Dreame H12 er den eneste andre modellen sammen med testvinner Xiaomi Truclean W10 som har automatisk tørking av rullene. Dokkingstasjonen er i det hele tatt denne modellens største fortrinn. Selv om den er mye mindre i størrelse har den de samme funksjonene som på Xiaomi - med unntak av automatisk påfyll av vann. At dokkingstasjonen både renser og tørker rullene er virkelig en stor fordel og gjør vedlikeholdsarbeidet så mye enklere

Dessverre er ikke Dreame H12 fullt så god som den kan gi inntrykk av utseendemessig. På flekker og på skitne gulv fungerer den godt og modellen har tre ulike programmer (Auto, Ultra og oppsuging av væske) som på hver sin måte fungerer fint. Ergonomisk sett derimot, er den ikke like god. Mange våtstøvsugere har en tendens til å trekke deg litt fremover, og siden maskinene er såpass tunge er det egentlig bare positivt. Men Dreame H12 trekker for mye synes vi. At den i tillegg ikke er så enkel å manøvrere og at vi derfor sliter med å komme til i kriker og kroker, trekker ned.

Det er synd fordi Dreame H12 er en våtstøvsuger som på veldig mange måter fungerer godt. Det er en slank og pent designet modell. Den har talemeldinger som kan slås av og på og et flott display. I tillegg har den som nevnt et velfungerende dokkingsystem som både renser og tørker rullene. I pakken følger det også med ekstra filter, rull og vaskemiddel. Til en pris på litt i overkant av 5000 kr er dette mye for pengene og kan være verdt det hvis man trives med hvordan den er å ta i bruk.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Dreame H12 Wet and Dry Vacuum annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Et godt alternativ, men som kunne vært enda mer behagelig i bruk Fordeler + God til å vaske

+ Smart dokking som både renser og tørker rullene Ting å tenke på — Trekker for mye og er ikke så behagelig i bruk

— Kan ikke komme til lavt

— God pris

Kärcher FC7 Premium

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Kärcher FC7 er den eneste modellen i testen som ikke teknisk sett er en våtstøvsuger. Istedenfor går den inn under kategorien for trådløse gulvvaskere. I praksis må vi allikevel si at vi ikke merket så stor forskjell verken ved vanlig mopping av gulv eller på flekker. På hybelkaniner er den naturlig nok ikke den beste, og modellen har heller ikke støvfilter. Det gjør at alt støvet og håret samler seg i skittenvannstanken. Å tømme denne blir med andre ord en ganske så skitten affære om man ikke har støvsuget på forhånd. Skittenvannstanken er også kun på 200 ml, noe vi synes var altfor lite.

Den store fordelen med denne modellen fra Kärcher er bevegeligheten: den oppleves nesten mer som en vanlig gulvmopp enn som en støvsuger. Faktisk så lager den nesten ikke mer lyd enn en mopp heller. Siden modellen ikke støvsuger er det kun lyden av snurrende børster som høres. Det er veldig behagelig.

Når det er sagt så er denne modellens store svakhet en altfor liten skittentank med vann som lett skvulper ut om man ikke er forsiktig. Det går helt fint ved vanlig vask, men løfter man den over lister skal man passe på. Skittentanken som er plassert mellom de to rullene er nemlig av det åpne slaget. Det fikk vi smertelig erfare når vi forsøkte å flytte vaskeren fra et gulv til et annet.

Vi forsøkte å bære Kärcher FC7 over noen lister og fikk oss en ubehagelig overraskelse. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Stativet som følger med er ikke spesielt avansert. Her må man manuelt sette ladekontakten i maskinen, men vi setter pris på at stativet kan brukes til rensing av rullene og oppbevaring av enheten. Vi synes imidlertid det var knotete å finne frem til selvrensefunksjonen der man må holde inn to knapper samtidig.

Den følger dessuten med en egen oppbevaringsboks for rullene som stativet kan plasseres oppå. Det er plassbesparende og løser problemet med hvor man skal oppbevare de våte rullene etter at de er tatt av og vasket. Alt i alt er Kärcher FC7 en god gulvvasker som uten støvsugerfunksjon og støvfilter naturligvis ikke er den beste på store støvdotter eller hår. Men trenger du en oppgradering til vaskekosten din kan den helt klart være et godt alternativ.

7 Bra fjerne Sammenlign Kärcher FC 7 Premium Trådløs annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Føles som en helautomatisk vaskemopp Fordeler + Veldig god til å vaske

+ Lett å komme til lavt

+ Behagelig i bruk og nesten lydløs

+ Har LED-lys Ting å tenke på — Ikke den beste på støv og større partikler

— Altfor liten skittenvannstank

— Skittenvannstanken lekker ved forflytning

— Lite intuitiv selvrensefunksjon

Bissell Crosswave Max

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Det første vi legger merke til på Bissell Crosswave Max er den ganske så store rentvannstanken. Vi fyller på med varmt vann, men stusser over hvor målestrekene for vann og vaskemiddel er satt. Her må man fylle på med mye vaskemiddel i forhold til vann. I pakken følger det riktignok med en stor flaske vaskemiddel, men i lengden vil nok det ujevne blandeforholdet bli en dyr affære. Vi målte hvor mye vaskemiddel man må bruke og kom til nøyaktig 1 dl. Det følger med 1 liter vaskemiddel, noe som altså vil holde til ti større vask.

På Bissell Crosswave Max må man bruke mye vaskemiddel. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

I bruk faller dessverre Crosswave Max litt igjennom sammenlignet med de andre modellene. Den er dårligst på flekkfjerning og vi må føre den roterende rullen mange ganger over ketchupflekkene for at de til slutt skal forsvinne. Kaffeflekkene går det for så vidt bedre med, men vi synes maskinen er tung å skyve på. Den kommer greit til i hjørner og langs listene, men ergonomisk sett er ikke dette testens beste - langt derifra. Det kan også virke som om vannfordelingen er noe ujevn

Allikevel gjør Bissell mye riktig, så det er synd den ikke er bedre til å moppe gulv. Som nevnt er vanntanken stor. Skittenvannstanken har også en god størrelse, og den har også et smart system for fjerning av matbiter. Modellen har også et eget teppeprogram. Vi forsøkte selvfølgelig, men syntes at den var enda tyngre på tepper enn på gulvet. Og vil man uansett at teppet skal lukte vaskemiddel?

Renseprogrammet, som kan aktiveres når maskinen står i dokkingstasjonen, er raskt og effektivt. Vi synes også det er positivt at modellen har LED-lys. Allikevel, dette hjelper lite når maskinen hverken er spesielt effektiv eller behagelig å rengjøre med.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Bissell Crosswave Max annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit sitat Litt tung å skyve på og ikke den beste til å rengjøre. Fordeler + God størrelse på vanntankene

+ Relativt enkelt å rengjøre

+ Har LED-lys

+ Har innstilling for bruk på teppe Ting å tenke på — Ikke den beste på flekkfjerning

— Litt tung å skyve på

— Må bruke mye vaskemiddel

— Kan ikke komme til lavt

