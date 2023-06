Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Treningsklokker / pulsklokker (toppmodeller) 2021

Supermosjonistenes drømmeklokker

De koster, men er de verdt det?

DE FIRE STORE: Vi har testet fire av de beste treningsklokkene på markedet. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Veslemøy Wedum 4. april 2021, 12:00 Lagre Lagre artikkel

For noen er det ikke engang et spørsmål hvorvidt man synes det er greit å bruke 10.000 på en treningskompis som omtrent prater med deg underveis på landeveisturen, enten til fots eller på en sykkel.

Tidligere i år testet vi et godt utvalg «mid-range»-klokker, altså treningsklokker for folk flest, enten de vil starte med trening nå eller har kommet godt i gang. Den testen kan du lese her.

Viktig å nevne at skillet mellom disse mellomklasseklokkene og toppmodellene vi har inne til test nå ikke nødvendigvis er så tydelig, men vil være markant nok for de som er ute etter å få alt.

I denne testen har vi fått tak i de beste treningsklokkene fra Suunto, Garmin og Polar for å sjekke om de er verdt prisen, eller om «dyrt nok» duger like bra.

Hva skiller en dyr og en rimelig klokke?

Noen lurer kanskje på hva som er den faktiske forskjellen mellom en treningsklokke til to-tre-fire tusen kroner, og disse toppmodellene som kan koste helt opp mot 10.000 kroner. Er det egentlig nødvendig å bruke så mye klokker på en treningsklokke?

Den åpenbare forskjellen ligger i mulighetene, og ofte i kvaliteten på både urskive og teknologi. I skillet mellom en helt ordinær, men fullt ut god treningsklokke, og en i øverste sjikte på pris, vil mye koke ned til hva slags utøver eller mosjonist du er, eller ønsker å bli.

De dyreste klokkene i denne testen gir deg fartsmålinger underveis på løpeturen din basert på steg og treffpunkt på underlag, samt spesialtilpassende treningsprogram og VO2 maks-kalkuleringer. Du kan til og med få solcellelading i skjermen på urskiven på noen av disse klokkene, som gjør at dersom du er på siste mil på EcoTrail i finværet, vil du ikke måtte bry deg om batteritiden på klokken din.

Om dette er «må ha»-funksjoner eller bare «kjekt-å-ha»-funksjoner avhenger både av hvem du spør og hva du skal bruke klokken til. Dyrt er det i hvert fall.

Alle tre klokkeprodusentene bruker tre helt forskjellige brukergrensesnitt. Her vil det være litt smak og behag, eller bare erfaring, som bikker deg den ene eller den andre veien. Polar er for eksempel mer avhengig av egen app for at alle analyser skal gi fullt potensial, mens Garmins Connect-app er tilrettelagt for de med et mye større detaljbehov og kjærlighet for grafer. Dette skal vi gå gjennom lenger ned og vise eksempler på.

Spørsmålet du bør stille deg er hvorvidt du har bruk for alle disse flotte mulighetene en slik klokke gir? Bruker du informasjonen? Vil den bidra til å flytte deg nærmere målet ditt? Motiverer det deg over dørstokkmila?

I så fall, løp og kjøp. Ingen av klokkene i denne testen er et dårlig kjøp, men du bør matche på formkurve skal det være verdt det.

Dette er klokkene vi har testet:

Product Garmin Forerunner 945 Tri-Bundle Suunto 9 Baro Polar Vantage V2 HR Garmin Fēnix 6X Pro Solar Titanium DLC annonse Pris 6620 3991 4999 6480 Tilgjengelige farger Sort, Blå Sort, Hvit, Sølv, Grå, Brun, Rød, Grønn Sort, Sølv, Grå, Grønn Sort, Grå Vekt/Dimensjoner 50 gram/4,7 x 1,37 cm 81 gram/5,0 x 1,68 cm 52 gram/4,6 x 1,3 cm 82 gram/5,1 x 1,49 cm Størrelse på hus 47 mm 50 mm 46 mm 51 mm / 47 mm / 42 mm Funksjoner Baremoter, Hastighetsmåler, Kompass, Pulsmåler, GPS Barometer, Hastighetsmåler, Kompass, Pulsmåler, GPS Barometer, Hastighetsmåler, Kompass, Pulsmåler, GPS Barometer, Hastighetsmåler, Kompass, Pulsmåler, GPS Tilkoblinger Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ Bluetooth, Wi-Fi Bluetooth, Wi-Fi Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ Skjerm 1,2 tommer, 240 x 240 piksler 1,7 tommer, 320 x 300 piksler 1,2 tommer, 240 x 240 piksler, Touch 1,4 tommer, 280 x 280 piksler Vanntett Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Oppgitt batteritid (trening) 10-36 timer 25-120 timer (avhengig av modus) 40 timer 15-148 timer Annet Triatlon-funksjon, 16 GB lagring Ingen lagring Kraftmålinger direkte i klokken, ingen lagring Solcellelading i skjermen, 32 GB lagring Åpne fullskjerm Mer +

Slik har vi testet klokkene Siden denne testen «kun» har fire klokker, har vi testet hver og en fra start til slutt. Det vil si fra fulladet batteritid og helt ut. Fra tidligere tester vet vi at flere har ønsket seg mer spesifikk info om batteritiden, så dette har vi tatt til etterretning. Derfor vil det være en egen seksjon om batteritiden på hver enkelt klokke. Klokkene er testet i ulike miljø, ulike værforhold og selvsagt flere forskjellige sportsmodus. Primært er de testet til langrenn og løping. Til info er Garmin Forerunner 945 i utgangspunktet en multisport klokke som man med fordel også bør teste i svømming. På grunn av Covid-19 har denne treningsmuligheten ikke vært tilgjengelig. Under løping er de testet både på langturer (alt over 1 time og 15 minutter), men også raske intervaller både innendørs og på tredemølle. Alle klokkene er brukt med tilhørende app. Vi har testet rutevelgeren som eksisterer både hos Suunto og i en litt enklere form også hos Garmin. Både Polar og Garmin har treningsveileder i klokken som etter en ukes bruk vil lage treningsprogram og dagsforslag til deg basert på egen form. Denne har vi også testet. I og med at dette er klokker som tar seg godt betalt, har det vært viktig å teste funksjonaliteten på de dyreste ekstrafuksjonene. For eksempel om det er verdt å betale ganske mange ekstra kroner for at klokken skal kunne lade seg selv ved hjelp av solceller i urskiven. I mange tilfeller er det små forskjeller i funksjonalitet på klokkene, noe denne testen vil vise, men likevel stor forskjell i pris. Det er selvsagt også viktig å teste alle grunnprinsippene i klokken, som GPS, optisk pulsmåling, analyser underveis og i etterkant, sportsmoduser og tilleggvalg for utseende i app. Dessuten også treningsvalg i klokken under bruk, som varsler, skjermer og personlige oppsett. For to av fire klokker har vi testet med pulsbelte: Garmin Forerunner 945 Tri Bundle (her følger pulsbelte med ved kjøp) og Polar Vantage V2 (pulsbelte ble sendt med fra leverandør. Følger ikke med ved kjøp). For Garmin Fenix 6X Pro Solar og Suunto 9 Baro har vi testet kun med på optisk pulsmåling på håndleddet da det ikke fulgte med pulsbelte. Sist men ikke minst har vi også testet den rene smartklokken i hver av dem. Varsler, SMS-muligheter, anrop, betalingsløsninger med mer. Mer +

FORSKJELL: Det er en klar forskjell i størrelse på de fire ulike klokkene. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

En ting er sikkert: etter å ha testet alle disse klokkene over tid er det klart at ingen av dem, dersom du ønsker en klokke med bredt treningstilbud, er et dårlig kjøp uansett hvilken du velger.

Men, det er et stort steg mellom den som er rimeligst og de dyreste av dem.

Best i test: Garmin Fenix 6X Pro Solar

TAR SIN PLASS: Garmin Fenix 6X Pro Solar er ingen smal sak. Den tar sin plass på håndleddet, men er fullspekket med alt du behøver - pluss litt til. Skjermen har også solcellelading, noe du kan hente et par ekstra dager med klokke på. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

En robust helvinner! Denne klokken har alt du trenger for trening og hverdag, pluss eksedisjon. Utmerket batteritid som forsterkes av at den har innebygd solcellelading på sin forholdsvis store 1,4 tommer skjerm. Forhåndslastede TOPO-kart og skikart, PacePro-funksjon, søvnanalyser og en detaljert navgiasjonsfunksjon gjør denne klokken til en soleklar vinner.

Design og komfort

Ved første øyekast: denne klokken er stor. Den tar plass på håndleddet, muligens mer enn man ønsker, men «size matters» og for mange er det nettopp dette som gjør den såpass robust og god også. Den sitter som et skudd på, men om noe kan den for enkelte kvinner kanskje være i overkant stor. Dette er først og fremst en smakssak. Klokken føles ellers veldig solid og eksklusiv. Garmin skryter også av at den er laget i materiale i henhold til amerikanske militære standarder, som skal kunne takle det meste av støt, varme og vann.

Den føles utrolig nok ikke prangende eller klumpete på. Det eneste som kanskje var noe kronglete var ved bruk av skihansker. Her vil det være best på bruke klokken utenpå skijakken for å få mindre glippe, men det vil samtidig kreve at man måler pulsen via pulsbelte i stedet. Det tror vi vil være løsningen for mange, spesielt på vinterstid med varierende vær.

Klokken fås i flere ulike varianter. For ordens skyld har vi også sett på Fenix 6 Pro Solar Cobalt Blue (se bilde under) for å vise forskjell. Denne klokken er omtrent identisk, med unntak av materiale rundt urskiven og noen andre sportsmodus, samt at den faktisk er et hakk mindre. Den er noe dyrere i pris, men markant forskjell på størrelse som kan være et bedre alternativ for de av dere som ikke vil ha en klokke som tar så plass på armen.

Utover det fås det uendelig utvalg av reimer i ulike størrelser og materiale til Fenix 6X. Her er det kun fantasien som stopper deg og muligens lommeboken: en del av skinnreimene fra Garmin er svært stive i pris (over 2000 kroner for én reim!).

MINDRE UTGAVE: Fenix 6X Pro Solar Cobalt blue er en litt mindre modell enn Fenix 6X. Som bilder viser har det ganske mye å si på størrelsen. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Batteritid

Ifølge produsenten kan klokken leve i 14 dager i smartklokkemodus, med to ekstra dager inkludert solcellelading - altså 16 dager. I vår testperiode kan vi ikke skryte av for mange finværsdager, men på de dagene det var bra og vi effektivt brukte klokken ute i solen, ble batteritiden forlenget med én dag.

Vi har ikke brukt klokkens musikkfunksjon noe særlig i testen, bortsett fra å verifisere at det fungerer. Med GPS og musikk vil klokken leve i 10 timer, så dette vil nok være merkbart dersom du er ute på langtur og bruker GPS samtidig som du dropper å ta med deg telefonen for musikkavspilling, men bruker klokken som avspiller. Dette er jo kjempehendig, det er jo en befrielse til tider å ikke ha med seg telefon og være tilgjengelig, men det er opplagt at dette spiser mye av den totale batteritiden på klokken.

Det er også vel verdt å merke seg at klokken har batterisparingsmodus. Det gjør at den kan leve opptil 48 dager (80 med solcellelading), og slik sett kan man selv justere når man ser at klokken nærmer seg bunnpunkt. Ved valg av aktivitet vil dessuten klokken oppgi hvor mange timer du har å bruke og du kan selv ved å trykke på alternativer i aktiviteten velge en annen strømmodus for å holde hele turen.

For å ta et eksempel. Vi gikk for løpetur midt i testperioden og hadde 19 timers bruk igjen på klokken. Følgende valg av modus gir disse forskjellene i bruk:

Normal modus, 19 timer: A lle tilganger til musikk, optisk pulsmåler og smartvarsler samt GLONASS.

lle tilganger til musikk, optisk pulsmåler og smartvarsler samt GLONASS. Maks batteri-modus, 39 timer: Ingen tilgang til musikk, optisk pulsmåler og smartvarsler samt UltraTrac.

Ingen tilgang til musikk, optisk pulsmåler og smartvarsler samt UltraTrac. Jakkemodus, 21 timer: Tilgang til smartvarsler, men ikke optisk pulsmåler og musikk. Dog GLONASS.

Vi brukte klokken i normal modus, altså med tilgang til alle vanlige funksjoner hele tiden, døgnet rundt. Vi har trent 5 av 7 dager, og etter 15 dager var batteriet tomt.

Merk: Funksjonen UltraTrac er en GPS-innstilling som ikke registrerer punkter i sporloggen og sensordata like ofte som vanlig GPS-modus. GLONASS er en satellittkonstellasjon laget av Russland som gir svært nøyaktig punktsporing selv på steder med dårlig sikt til himmelen. Kort forklart.

Treningsfunksjoner og analyse

Først og fremst, her er det alt å velge mellom av sportsmodus. Sykle, løpe, styrke, golf, surfe, padle, gå, svømme, klatre og mye mer. Alt du ikke finner forhåndsinnstilt kan du laste ned fra appbutikken Connect IQ.

Er du en av dem som gruser på i motbakkene og mister all futt på flatmark? Da er PacePro-funksjonen klokken og Garmin skimter med, noe for deg. Denne funksjonen gir deg høydejustert pulsmåling underveis i løpeturen. Last inn løypen i forkant i Garmin Connect-appen, eller last over en allerede eksisterende løype til klokken. Dermed er det bare å ta skoene og viljen fatt og la veiledningen sørge for resten. Denne funksjonen fungerte veldig bra under flere av testturene og var en fin måte å tvangsjustere egen overtenning i motbakkene.

En annen fin funksjon vi ble veldig overrasket over med Fenix 6 Pro Solar, er de animerte styrke- og pilatesøktene som ligger lagret på klokken. Her ligger flere ulike forslag til styrkeøkter som er akkompagnert med animerte videoer som spilles av i klokken slik at utførelse skal bli «perfekt». Dette er både kult og tildels praktisk, samtidig som vi tenker at dersom du kjøper deg en klokke til såpass mange tusen, så har man kanskje koll på teknikken på enkle styrkeøvelser.

Fenix 6 Pro Solar har en hel del fancy funksjoner som kanskje ikke er så hyperaktuelle for den norske supermosjonisten, som surfing. Men for de av oss som ser frem til en actionfylt ferie igjen på sikt, så skal klokken fungere med Surfline Sessions. Ikke hørt om det før? Det betyr at etter en endt dag med surf på bøljan blå kan du ved å logge inn på telefonen din få se film av hele økten din.

I testperioden har vi kun brukt den optiske pulsmåleren på klokken. Denne har fungert utrolig bra og er svært nøyaktig, etter våre mål. Både under intervalltrening innendørs og i svette motbakker ute i mer vær har klokken vært pinlig nøyaktig på målingene sammenliknet med pulsbelte som har vært synkronisert med en klokke på motsatt arm.

Ellers er det et hav av analyser å hente i denne klokken: søvnanalyse, restitusjonsanalyse, stressmonitorering, kondisjonsberegninger, menstruasjonsovervåknig og hydreringssporing. Du kan logge deg nesten ihjel, men mange setter pris på å leve som en realitydeltager og hele tiden ha 110 prosent kontroll.

For de av dere som har brukt Garmin tidligere, og som har lært seg brukergrensesnittet i appen til Garmin, så vil det være vanskelig å snu til en annen leverandør, er vår erfaring. Garmin Connect er kanskje ikke så brukervennlig, men det er til gjengjeld spekket med grafer og analyser om det meste. For å fremheve noe, søvnanalysene er rimelig avansert med detaljer på REM-nivåer og respirasjonsdata.

OVERSIKT: I Garmin Connect vil du få full oversikt over siste aktivitet, avstand, høyde, rundetider og mer. Kamera Foto skjermdump/Garmin Connect: Veslemøy Eineteig Wedum

Navigasjon

Det er verdt å skrive litt om navigasjon for Fenix-serien. Den har flere ulike modus som skal kunne ta deg til nye høyder, og selv om vi ikke har fått tatt den med oss ut på en superekspedisjon over Nordpolen, så har vi likevel fått testet en del prinsipper.

Det vi liker aller best er muligheten til å velge seg populære ruter for løping, enten det er sti eller asfalt, laste den over til klokken og dra ut med kart på armen. Det er kanskje ikke helt like brukervennlig som Suunto, men utrolig effektivt likevel. Starter du ruten så vil klokken guide deg fra start til mål. Du kan se vanskelighetsgrad, distanse, få detaljert veiledning og ikke minst velge deg de rutene som er mest populære, om det er viktig.

Man har også mulighet for ekspedisjonsmodus i denne klokken. Det innebærer at du kan gå langt og lenger enn langt før du må lade. Den bruker minimalt med batteri og skal kunne vare i flere uker.

Smartfunksjoner

Det meste man kan forvente av en smartklokke er på plass her, og du kan få inn alt av varsler fra telefonen, også anrop, rett på klokken. Du kan for eksempel svare på meldinger med korte svaralternativ du har lagt inn fra appen, og betalingstjenesten Garmin Pay fungerer bra. Det oppleves kanskje ekstra nyttig i «disse tider». Flere ganger har vi glemt lommebok og bankkort, men ved hjelp av Garmins Pay-funksjon bruker du klokken som en chip, betaler og er glad. Veldig praktisk.

Du kan laste inn over 2000 sanger rett inn fra mobilen, og kobler du samtidig til de trådløse hodetelefonene dine kan du stikke ut på tur uten å ta ha med telefonen i et irriterende hoftebelte. Det er flere ulike musikkapper tilgjengelig som du kan koble til. Vi testet denne funksjonen med Spotify og egne trådløse Bose. Dette fungerte bra, men har mye å si på batteritiden. Siden undertegnede her er såpass opptatt av å få tatt en selfie i skog og mark er det ikke et alternativ å droppe telefon på tur på bekostning av batteri på klokke.

PÅ TIDE Å TRENE: Har du hatt flere gode netter men bra søvn, vil klokken melde fra om at restitusjonstiden din er optimal. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Konklusjon: alt i en klokke

Det er ikke mye å utsette på denne klokken. Om vi skal sette fingeren på noe må det være størrelsen, for den er stor, i tillegg til å være testens dyreste klokke.

Fenix 6 Pro Solar er en klokke for enhver supermosjonist som vet å sette pris på et hav av data og analyser både underveis og i etterkant. Men en ting er sikkert: dette er ikke bare en treningsklokke, den er veldig mye mer. Legger du til alt av ABC-informasjon den gir, navigasjon, analyser med mer, så er dette en klokke som kan pushe deg, være smart i hverdagen og ta deg på ekstreme høydeopphold.

Dette er ikke en klokke du kjøper for moro skyld, her vet du hva du er ute etter.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Garmin Fēnix 6X Pro Solar Titanium DLC annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende Fordeler + Rå på navigasjon

+ Svært bra batteritid

+ Solcelle-lading i skjermen

+ Garmin Pay - trådløs betalingssystem

+ Rutevelger og planlegger

+ Musikklagring

+ Bra også som smartklokke Ting å tenke på — Om noe - veldig stor

Garmin Forerunner 945 Tri-Bundle - Triatletens drøm

SITTER GODT: Forerunner 945 sitter som en skudd på håndleddet. Reimene kan skiftes og de finnes i en utallig antall farger og former. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Så lett og likevel så fullpakket med funksjoner. En lettvekter i denne klassen, og ikke vår totalvinner, men likevel en soleklar vinner for en triatlonutøver.

Design og komfort

Vi synes Garmin har truffet blink med dette klokkedesignet. Den sitter som et skudd, nesten for godt, men aldri at det var ubehagelig over lengre tid. Siden den er såpass lett og ikke hviler like godt på armen opplevde vi at den må strammes ganske bra for å fungere 24/7, noe som gjorde det til et svett og litt klaustrofobisk opplevelse til tider. Når det er sagt, målingene var til gjengjeld pinlig nøyaktig.

Klokken føles ikke like robust og solid som de litt dyrere variantene i denne testen. Sammenlignet med testvinneren Fenix 6 blir denne litt enkel. Men for all del, her snakker vi kun design og komfort. Mange velger denne til fordel for Fenix nettopp på grunn av slitt slanke og ikke prangende utseende.

SMART: I starten vil klokken gi deg nyttige tips og triks for best utnyttelse av klokken og alle funksjoner. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Batteritid

Forerunner 945 oppleves som nærmest uslitelig på batteri. Klokken har et «liten» skjerm på 1,2 tommer, noe som gjør at den også varer og varer.

Garmin lister opp følgende batteritid på Forerunner 945:

Smartklokkemodus: opptil 2 uker.

GPS-modus med musikk: opptil 10 timer.

GPS-modus uten musikk: opptil 36 timer.

Bytter til UltraTrac: opptil 70 timer.

Vi brukte klokken 24/7 med pulsmåler aktivert og daglige treningsturer, og klokken holdt seg gående rett under to uker - altså veldig nært den oppgitte tiden. Dette syntes vi var bra, og det er også her tilgjengelig med ulike strømmoduser man kan velge/skifte underveis dersom batteriet begynner å røyne på. Dessuten kan det være lønnsomt for batteriet om du velger en enklere form for GPS (UltraTrac) om du er på kjente stier der det ikke er så kronglete, og skrur av ekstrafunksjoner du ikke behøver. Det samme med pulsmåling døgnet rundt dersom du ikke trenger den totale oversikten. Dette henter man mye batteri på.

Som med resten av gjengen hos Garmin erfarer vi også her at ved å bruke Spotify, eller andre musikkapper, tar du fort livet av batteriet på klokken. Det er jo synd, for funksjonen med musikk på telefonen er utrolig bra, så det blir en liten fartsdump i moroa.

Treningsfunksjoner og analyser

Treningsfunksjonene på Forerunner 945 er mye av det samme som i de andre Garmin-modellene, men i denne modellen er fokuset lagt på løping, svømming og sykling. En triatlets førstevalg, muligens.

Alt av sportsmoduser, omtrent, ligger ferdiglagret i klokken. Skulle du finne noe som likevel mangler, kan du enkelt lage og opprette disse selv. Ellers gir klokken deg alt du skulle behøve av distanse, høyde, avstand, tid med mer.

Som i de andre Garmin-klokkene vi har testet tidligere, har også Forerunner PacePro-støtte. Altså at du kan opprette definerte mål for en tur, enten på distanse eller tid, og få klokken til å guide deg underveis. Dessuten vil klokken etter en ukes bruk gi deg «dagens forslag» på trening basert på kondisjonsberegninger. Dette har vi testet over tid, også på andre Garmin-enheter, og det fungerer veldig bra. Det som er gøy å se er hvordan progresjonen flytter seg og øktene blir mer og mer tilpasset din egen form over tid, samtidig som den helt klart pusher deg kanskje mer enn du ville gjort alene.

Den nye Forerunner 945 har også fått noe så fancy som et pulsoksymeter på håndleddet. Dette måler altså den perifere oksygenmetningen i blodet ditt og kan være til hjelp om du skal akklimatisere deg i høyden.

Vi fikk tilsendt Garmin Forerunner 945 Tri-Bundle, som vil si at det følger med et et vanlig pulsbelte og et spesiallaget pulsbelte du blant annet kan bruke i vann for svømming. Dette fikk vi ikke testet ut her på grunn av restriksjoner på bruk av svømmehall, og isbading var ganske uaktuelt. Merk: du vil ikke få se puls underveis i svømmeøkten, den vises i etterkant på klokken. Klokken vil dessuten alltid velge puls fra bryst og ikke håndledd dersom begge er tilgjengelig.

I døgnovervåkningen brukte klokken den optiske pulsmåleren som utgangspunkt for alt av restitusjon, stress og daglig analyse. Dette fungerte bra og var ikke særlig «off» da vi sammenliknet med pulsbelte. Faktisk var den ganske nøyaktig selv ved eksplosive tester.

Utover det er alt av analyser tilgjengelig i Forerunner 945, akkurat som ved andre Garmin-enheter: søvnanalyse, restitusjon, kondisjonsberegninger, hydreringssporing, menstruasjonssporing og stressnivå.

En annen kjekk ting som nå er tilgjengelig i Garmins enheter, er at du kan pause din egen trening. Dette gjør du via Garmin Connect sin app. Veldig kjekt om du ryker på et tretthetsbrudd eller blir syk, da slipper beregningene dine å gå helt løpsk i mellomtiden.

KART: Garmin kan kart! De er oversiktlige og kontrasten i skjermen er god. Ved hjelp av knappene på høyre og venstre side kan du navigere og zoome deg inn og rundt i kartet. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Smartfunksjoner

Alle varsler, anrop, mailer, Snapchat og nyhetspusher får man åpenbart inn på 945. Her er det kun egne ønsker omtrent som setter begrensninger. Man får inn ganske mye av meldingene på telefonen, omtrent hele meldingen eller varslet, også under trening om man ønsker det. Merk at hvis du har Android har du litt mer muligheter, i form av at du kan legge inn korte og raske svar du kan svare SMSer og anrop med. Ganske fint om du er ute på farten i skog og mark, så du slipper å dra opp telefonen.

Ellers får du inn alt det samme av musikkapper og live Strava-segmenter, du kan koble til trådløse nettverk og ikke minst: du kan bruke Garmin Pay og alltid ha et bankkort for hånden selv uten lommebok med deg.

Navigasjon

Også med denne klokken får du full tilgang til løyper, enten du vil velge populære stier og turer, du vil at klokken velger for deg ut i fra ønsket distanse, eller du lager en selv i kartet og laster over. Deretter kan du løpe ut og starte navigasjonen og se hvor det bærer deg.

Du kan legge til og lagre posisjoner, legge til bestemmelsespunkt, navigere til interessepunkt og til og med velge deg noe som heter «SightN Go», der du kan peke klokken mot et fast og tydelig punkt i det fjerne, låse enheten dit og bli navigert i riktig retning.

Under bruk av klokken på lange turer i noe krevende skogsterreng, viste GPS seg å være uhyre nøyaktig. Det fungerte også veldig bra å legge ut på tur uten særlig planlegging, på tross av at området rundt her er kjent, valgte vi rute på måfå ut i fra ønsket distanse. Dette kan vi ikke få fullrost nok - veldig bra.

Konklusjon

Denne klokken er uten tvil en pur treningsklokke først og fremst, den har alt av aktiviteter, den er lett og du trenger ikke bruke mye tid og krefter for å lære den og kjenne dersom dette er din første Garmin.

Batteriet er veldig bra, du kan velge og vrake i ulike reimer om du vil skifte farger, men opp i mot de andre store i denne testen oppleves den litt «lett». I alle fall om du er ute etter den fullkomne klokken for alle behov.

En allsidig og trofast utfordrer.

PS: Denne finnes selvfølgelig også i «vanlig» utgave, uten de ekstra pulsbeltene som følger med i Tri-Bundle-pakken, og koster da betydelig mindre.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Garmin Forerunner 945 Tri-Bundle annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra Fordeler + Utrolig lett

+ Svært bra batteri

+ God skjerm

+ Triatlot og multisportfunksjon

+ Bra GPS-nøyaktighet Ting å tenke på — Må sitte tett for god optisk pulsmåling - blir derfor fort svett

— Føles litt mindre solid i utførelsen

Suunto 9 Baro

GOD PÅ TUR: Suunto 9 Baro er en knall trenings- og navigasjonskompis på tur! Om noe tar den veldig, veldig mye plass på hånden. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Suunto har hørt etter i timen og slanket klokkene sine. Det har mye å si. Suunto 9 Baro ser bra ut, har glimrende GPS og holder svært, svært lenge.

Design og komfort

Suunto var lenge en klump i markedet. Klokkene var store og tok mye plass. Nå er de slankere og nettere, men fortsatt i største laget. 81 gram og 50 mm krever sin arm.

Klokken sitter likevel fint på armen og føles solid. Den er unektelig pen, og fargene på den skinner som en regnbue på en dårlig dag. Det gjør at den er enkel å lese av både i høy fart og dårlig vær/pent vær. Ellers er det enkelt å navigere i skjermen, den er brukervennlig og tar ikke lang tid før man er innkjørt. Vi savner dog en tilbake-knapp, og det er litt irriterende at den låser skjermen på auto når du ikke er i treningsmodus. Dersom du løper eller sykler kan du velge å låse knapper, men likevel få tilgang til å bla i skjermene. Kjekt. Men i smartklokkemodus låser den seg selv.

Suunto 9 finnes for øvrig i svært mange lekre fargekombinasjoner, og hos Suunto kan du designe den helt slik du selv ønsker.

Batteritid

Batteritiden til Suunto Baro 9 er et av klokkens aller sterkeste kort. Den holder ufattelig lenge, selv med sin fargerike og pene skjerm. Vi brukte klokken sammenhengende i 12 dager, 5 økter på 7 dager, uten å lade, og det er med optisk pulsmålinger kontinuerlig. Når det er sagt, hadde vi slått av denne funksjonen ville klokken spart en hel del batteri.

Den har tre ulike batterimodus innebygd i klokka. Ytelse, utholdenhet og ultra. Ifølge leverandør kan Suunto 9 med disse modusene levere fra 25−120 timer med logget GPS-sporing i de ulike moduser. Det betyr at også her, som hos Fenix, så får du beskjed ved start av aktiviteten din hvorvidt du har strøm nok og for hvor lenge, samtidig som du får muligheten til å bytte til et annet batterimodus.

Skulle du underveis på turen begynne å nærme deg tomt batteri, vil klokken varsle deg og anbefale et annet modus. Dette er modusene du kan velge mellom:

Ytelse - a lt tilgjengelig, maks GPS og optisk pulsmåling

lt tilgjengelig, maks GPS og optisk pulsmåling Utholdenhet - lavere kvalitet på GPS. Reduksjon av farger i skjerm, varsler og lyder, optisk pulsmåler på.

- lavere kvalitet på GPS. Reduksjon av farger i skjerm, varsler og lyder, optisk pulsmåler på. Ultra - OK eller laveste kvalitet på GPS, alt annet slåes av. Denne modusen kan gi 120 timer batteri.

NB: Det anbefales, dersom batteritid er en kjepphest for deg, å kjøpe et pulsbelte. Dette vil forlenge batteritid betydelig.

KLAR SKJERM: Skjermen på Suunto 9 Baro er fargerik og pen. Touchskjermen er også god og rask. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Treningsfunksjoner og analyser

Suunto har over 80 forhåndsinnstallerte moduser å velge mellom. Nå er det også mulig å gjøre intervaller direkte i klokken og ikke måtte gå via appen og laste de over (ja, dette er irriterende om du er på farten og vil kjøre en rask intervalløkt). Suunto lar deg velge mellom fire ulike skjermbilder i hver øvelse. Derimot får du ikke redigert dem, da må du opprette en egen. Sammenlignet med Garmins tilnærming, hvor du kan velge alt av analyser underveis i treningen, synes vi Suuntos løsning er litt mangelfull. Du kan dog lage deg en egen aktivitetsprofil i appen og laste den kjapt over.

Du kan lage deg mål før hver økt, og om du skal ut å løpe og du kjenner turen, kan du legge inn mål på tid eller fart og se hvordan du måler deg mot forrige runde.

En annen litt artig ting som Suunto har, er spørsmålet på tampen av hver økt, om hvordan turen føltes. Slik sett kan du jo også få registrert om noe var tungt eller bra etter endt økt.

Klokken lar deg også få innsikt i ukentlig aktivitet ut i fra dine egne mål for treningen som du legger inn ved oppstart. Du får sammendrag av hele uker og kan følge progresjon.

Ellers har Suunto, i likhet med Garmin, bra med overvåkning av helse og stress. Når det er sagt fungerer ikke den optiske pulsmåleren på Suunto 9 like bra som hos en del av de andre klokkene. Sannsynligvis fordi den er såpass stor og selve urskiven ikke ligger like godt på håndleddet som de andre. Dette gjorde også at noe av søvnsporingen var litt «off» til tider.

Den optiske pulsmåleren ble også testet direkte mot en annen klokke som var koblet til et pulsbelte. Her viste den en forsinkelse på 10 slag eller opp mot 20 i minuttet. Er du slavisk på intervallene og løper på puls er dette i meste laget. Anbefaler pulsbelte.

Så skal det sies at med nye SuuntoPlus får man enda mer innsikt. Den viser mer detaljert informasjon om fart og intervalltrening, klatretrening og veiledning.

OVERSIKT: Både kart og bilder er oversiktelig og bra i Suunto sin app. I tillegg får man opp alt av prestasjoner og mål fra turen. Kamera Foto skjermdump/Suunto: Veslemøy Eineteig Wedum

Navigasjon

Suunto er jo godt kjent for sine navigasjonsmuligheter og GPS. Dog er det andre modeller som er finspisset på ekspedisjon, fjell og utholdenhet i røft terreng mer enn denne. Likevel, Suunto 9 får jobben gjort, og rutevelgeren til Suunto er rett og slett fantastisk! Dette er en av de funksjonene som alltid drar opp Suunto i tester. I appen kan du velge og vrake i ulike turforslag, alt etter popularitet, lengde osv. Vi har testet dette tidligere på ukjente steder, og det er en fryd å dra ut med en viser på armen som guider deg fra start til mål. Dette synes i et skjermbilde med stiplet linje som hele tiden viser vei. Praktisk måte å bli bedre kjent i eget nærmiljø - det er garantert upløyd mark også der.

Suunto 9 Baro har noen ekstrafunksjoner som ikke den «vanlige» 9-eren har. For eksempel at den kontinuerlig måler lufttrykk i høyden og ved havoverflaten. I tillegg har den høydemåler kombinert med FusedAlti (kombinasjon av GPS og barometisk høydemåler) som skal gi deg best høydeavlesning.

Ellers er både FusedSpeed og FusedTrack to ting som bør nevnes i Suuntos sammenheng. Førstnevnte er en kombinasjon av GPS og en avlesning av bevegelsene fra klokken på hånden. Dette gjør at du for eksempel ved løp i terreng, får en mer nøyaktig avlesning. FusedTrack fungerer slik at dersom GPS-signalet der du er blir dårlig, så leser den av bevegelsessensor for å likevel logge hvor langt du løper. Denne funksjonen aktiveres automatisk ved dårlig batteri, slik at du uansett kommer hjem med kartet i behold over ruten din.

Suunto 9 Baro er kjent for bra GPS, men totalen av dette er imponerende og var svært god på alle testturer.

KART: En av de store fordelene med Suunto er navigasjon og kart. Man kan ikke skylde på mye annet enn seg selv om man roter seg bort med denne på armen. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Smartfunksjoner

Suunto 9 Baro er smart også, og alt av varslinger på telefonen får man nødvendigvis også på klokken. Den har en stor skjerm som gjør at du får lest omtrent hele meldinger som kommer inn, og selv om du nå får fjernet varslene fra mobilen, får du ikke slettet de direkte på klokken. Sammenliknet med Suunto 7, som vi testet sist, så er ikke denne på langt nær så full av smartfunksjoner og Google-løsninger, så slik sett vil vi si at Suunto 9 Baro opp i mot feks. testvinner Garmin, kommer litt til kort.

Konklusjon

Suunto 9 Baro gir oss nærmest perfekt GPS og svært god batteritid. Heatmaps og rutevelger, flott skjerm med svært bra kontrast og berøringsskjerm, men fortsatt en klokke som tar for mye plass på armen. Den optiske pulsmåleren er ikke veldig nøyaktig, muligens på grunn av størrelsen, men det gjør at alle kontinuerlige målinger må tas litt med en klype salt.

Dette er en treningsklokke med navigasjonsgaranti.

7 Bra fjerne Sammenlign Suunto 9 Baro annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra Fordeler + Ekstremt flott skjerm - gode farger og kontrast

+ Rutevelgeren til Suunto er fantastisk

+ Brukervennlig

+ Pen av utseende

+ Bra batteritid

+ God og lesbar skjerm Ting å tenke på — Veldig stor

— Unøyaktig optisk pulsmåler

— Treg GPS

Polar Vantage V2

KNALLBRA SKJERM: Skjermen på Polar Vantage V2 er unektelig god å se på, selv ute i mørket som her. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Polar Vantage V2 er en lett og pen klokke som i all hovedsak gjør akkurat det den skal. Bruker du appen til Polar i tillegg vil du få full uttelling.

Design og komfort

I likhet med sin lillebror, Vantage M, er dette en pen klokke som sitter godt på armen. Den tar ikke mye plass og er behagelig på også over tid. Den stikke heller ikke for mye ut og opp, noe som gjør at den er fin å bruke mellom skijakke og hansker, for eksempel. Skjermen er på «bare» 1,2 på tommer, samme som Garmin 945, noe mange kan sette pris på.

Knappene på den er gode å bruke, selv om vi kanskje synes de er noe rotete i funksjonen, hvilke knapper som gjør hva. Mye av navigasjonen kan også gjøres via berøringsskjermen, men den oppleves som ganske treg i bruk. Den ser imidlertid svært bra ut, med gode farger og tydelig lesbarhet, selv i blendende sollys.

SITTER GODT: Den tar ikke for mye plass, som noen av de andre klokkene, som for mange vil være et stort pluss. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Batteritid

Ifølge Polar sine spesifikasjoner har klokken følgende varighet på batteri:

Treningsmodus, med GPS og puls på håndledd: 40 timer

Smartklokke med 24/7 pulsmåling: 7 dager.

Aktiverer du litt forskjellige strømsparingsalternativer skal du kunne forlenge batteritiden opptil 100 timer.

Vi brukte klokken døgnet rundt fra fulladet til 0, med daglige økter og pulsmåling samt kobling mot telefon, og klokken varte i litt over en uke. Det er altså bedre enn Polar selv oppgir, men desidert dårligst sammenlignet med de andre klokkene i testen. Den er til gjengjeld svært kjapp å lade, men når noen av konkurrentene varer dobbelt så lenge med de samme funksjonene aktivert, kan vi ikke si at vi er så imponerte.

Treningsfunksjoner og analyser

Det er mye med Polar som er veldig bra hva gjelder funksjoner. Blant annet har V2 egne treningstester ferdiglaget i klokken som er veldig bra. For eksempel ulike ytelsestester for løping og sykling. Klokken veileder deg gjennom planen og gir deg tempoveiledning og tid underveis. Slik kan du i etterkan fintilpasse pulssoner, terskel og vite sikkert hvordan du ligger an. Det finnes også ulike restitusjonstester.

HillSplitter gir deg oversikt over hvordan du ligger an i motbakkene og for de som liker å bruke noe annet enn bare puls og fart for å justere seg underveis kan du med med V2 få opp løpskraft (baserer seg på GPS og barometerdata). Dette fungerte ikke helt under testperioden, men det kan være vi ikke brukte nok tid på løping som treningsform på klokken. Mange liker å bruke kraftmålinger som en måleform som kan være mer nøyaktig enn for eksempel puls. GPS-målingene ellers fungerte veldig bra.

Også med Polar får man, som i Garmin, treningsveiledning, FitSpark, basert på hvordan du har trent over tid samt restituert og her kan du også lage egne treningsprogram i Flow-appen som du laster over til klokken.

Ellers får du her, som hos de andre, en god oversikt (kanskje best i appen) over hvordan du har prestert den siste tiden, søvnanalyser, restitusjonsnivå og kondisjonsberegninger. Dersom du er usikker på hva du bør fylle på med etter mye trening vil FuelWise kunne fortelle deg hva du må få i deg for å ikke gå tom. Det gjelder også før trening, hydrering og mat ut i fra hva du kommer til å bruke. Smart! I alle fall for de av oss som har tendens til å legge ut på tur uten den helt store sekken med påfyll.

Det bør også nevnes at den optiske pulsmåleren på V2 ikke var all verdens, så vi ble anbefalt å bruke pulsbelte i tillegg og fikk dette medsendt fra leverandør. Det forstår vi godt, for den optiske måleren var flere ganger litt ute på tur som ble særlig tydelig da vi sammenliknet med pulsbelte som fulgte med.

FUNKSJONELL: Appen til Polar, Flow, er utrolig oversiktlig og meget lett både å lese og forstå. Kamera Foto: Skjermdump Polar Flow/ Veslemøy Eineteig Wedum.:

Navigasjon

Polar har ikke innebygde kart, slik som mange av de andre konkurrentene. Men den lar deg importere kart og ruter gjenneom Komoot-appen. For det første vil vi understreke at dette vil fungere for de fleste som kanskje ser på dette mer som en bonus enn et must. Den piper og sier fra om du løper feil, men det tar litt for lang tid før den faktisk skjønner at du er på villspor. Det er også smått irriterende at man må bruke enda en app for å synkronisere til Polar-appen før du får den inn på klokken. I alle fall når det ligger så lett tilgjengelig hos Suunto og Garmin.

INFORMATIV: Polar Vantage V2 er informativ så det holder. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Smartfunksjoner

Denne klokken er ikke like smartfullverdig som de andre i denne testen. Men du får inn varsler fra telefon og kan avvise/besvare innkommende anrop. Dersom du har uleste meldinger vil dette vises ved en rød liten prikk på skjermen. Under trening får du ikke et valg om å vise varsler. Dette kan jo være helt greit for noen som liker å trene i fred og ro, for andre er dette en irriterende mangel.

Utover det kan du ikke legge til egne widgets (skjermer og apper) på V2, ei heller laste inn musikk eller bruke betalingssløsninger.

Konklusjon - en klokke for utøveren

Dette er ikke først og fremst en smartklokke, den mangler litt på å nå opp til de andre i testen. Flow-appen er utrolig bra, oversiktlig og meget funksjonell, dessuten enkel å forstå. Når det er sagt er ikke klokken i seg selv så full av informasjon som man kanskje ser hos de andre, derfor er man mer avhengig av å avlese appen i tillegg.

Den optiske pulsmåleren var ikke særlig nøyaktig, og den hadde også dårligst batteritid med «bare» syv dager.

Polar Vantage V2 har utrolig mange gode tester og funksjoner, men den snakker kanskje best til den rene utøveren som vet hva han/hun ser etter og får brukt det til sitt fulle potensial.

—

4. april 2021, 12:00

