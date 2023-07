Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Treningsklokker / pulsklokker (toppmodeller) 2023

Supermosjonistenes drøm: De beste treningsklokkene

De koster, men er de verdt det? Nå oppdatert med flere nye klokker.

DE STORE: Vi har testet seks av de beste treningsklokkene på markedet. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Veslemøy Wedum Publisert 1. juli Lagre Lagre artikkel

For noen er det ikke engang et spørsmål hvorvidt man synes det er greit å bruke 10.000 på en treningskompis som omtrent prater med deg underveis på landeveisturen, enten til fots eller på en sykkel.

Tidligere i år testet vi et godt utvalg «mid-range»-klokker, altså treningsklokker for folk flest, enten de vil starte med trening nå eller har kommet godt i gang. Den testen kan du lese her.

Viktig å nevne at skillet mellom disse mellomklasseklokkene og toppmodellene ikke nødvendigvis er så tydelig, men vil være markant nok for de som er ute etter å få alt.

Hva skiller en dyr og en rimelig klokke?

Noen lurer kanskje på hva som er den faktiske forskjellen mellom en treningsklokke til to-tre-fire tusen kroner, og disse toppmodellene som kan koste helt opp mot 10.000 kroner.

Den åpenbare forskjellen ligger i mulighetene, og ofte i kvaliteten på både urskive og teknologi. Mye vil koke ned til hva slags utøver eller mosjonist du er, eller ønsker å bli.

De dyreste klokkene i denne testen gir deg fartsmålinger underveis på løpeturen din basert på steg og treffpunkt på underlag, samt spesialtilpassende treningsprogram og VO2 maks-kalkuleringer. Du kan til og med få solcellelading i skjermen på noen, som gjør at dersom du er på siste mil på EcoTrail i finværet, vil du ikke måtte bry deg om batteritiden på klokken din.

Alle tre klokkeprodusentene bruker tre helt forskjellige brukergrensesnitt. Polar er for eksempel mer avhengig av egen app for at alle analyser skal gi fullt potensial, mens Garmins Connect-app er tilrettelagt for de med et mye større detaljbehov og kjærlighet for grafer.

Spørsmålet du bør stille deg er hvorvidt du har bruk for alle mulighetene en slik klokke gir.

I så fall, løp og kjøp. Ingen av klokkene i denne testen er et dårlig kjøp, men du bør matche på formkurve skal det være verdt det.

Dette er klokkene vi har testet:

Product Garmin Enduro 2 Garmin Epix Sapphire (gen 2) Garmin Fēnix 7X Sapphire Solar Garmin Forerunner 965 Suunto 9 Baro Polar Vantage V2 HR annonse Pris 10589 8199 7996 6889 4056 4999 Tilgjengelige farger Sort, Grå Sort, Hvit, Sølv, Grå, Brun Sort, Hvit, Grå, Brun, Blå Sort, Hvit, Grå, Gul Sort, Hvit, Sølv, Grå, Brun, Rød, Grønn Sort, Sølv, Grå, Grønn Vekt/Dimensjoner 64 gram/5,1 x 1,56 cm 47 gram/4,7 x 1,45 cm 61 gram/5,1 x 1,49 cm 52 gram/4,71 x 1,32 cm 81 gram/5,0 x 1,68 cm 34 gram/4,6 x 1,3 cm Størrelse på hus 51 mm 47 mm 51 mm 47 mm 50 mm 46 mm Funksjoner Barometer, hastighetsmåler, kompass, pulsmåler, GPS, pulsoksymetri, termometer, solcellelading Barometer, hastighetsmåler, kompass, pulsmåler, GPS, pulsoksymetri, termometer, solcellelading Barometer, hastighetsmåler, kompass, pulsmåler, GPS, pulsoksymetri, termometer, solcellelading Barometer, hastighetsmåler, kompass, pulsmåler, GPS, pulsoksymetri, termometer Barometer, Hastighetsmåler, Kompass, Pulsmåler, GPS Barometer, Hastighetsmåler, Kompass, Pulsmåler, GPS Tilkoblinger Bluetooth, ANT, Wi-Fi Bluetooth, ANT, Wi-Fi Bluetooth, ANT, Wi-Fi Bluetooth, ANT, Wi-Fi Bluetooth, ANT, Wi-Fi Bluetooth, ANT, Wi-Fi Skjerm 1,4 tommer, 280 x 280 piksler, touch 1,3 tommer, 416 x 416 piksler, touch 1,4 tommer, 280 x 280 piksler, touch 1,4 tommer, 454 x 454 piksler, touch 1,7 tommer, 320 x 300 piksler 1,2 tommer, 240 x 240 piksler, Touch Vanntett Ja, 10 ATM Ja, 10 ATM Ja, 10 ATM Ja, 5 ATM Krysse av Krysse av Oppgitt batteritid (trening) 68 - 264 timer 20 - 75 timer 36-213 timer 19 - 31 timer 25-170 timer 40-100 timer Oppgitt batteritid (smartklokke) 34 dager (46 med solcellelading) 16 dager (6 med alltid på-skjerm) 28 dager (37 med solcellelading) 23 dager 7 dager 7 dager Annet 32 GB lagring. Garmin Pay 32 GB lagring. Garmin Pay 32 GB lagring. Garmin Pay 32 GB lagring. Garmin Pay Ingen lagring Kraftmålinger direkte i klokken, ingen lagring Åpne fullskjerm Mer +

Testen ble sist oppdatert juni 2023 med Garmin Fenix 7X, Garmin Enduro 2, Garmin Forerunner 965 og Garmin Epix Gen 2, samt at utgåtte modeller ble tatt ut.

Obs: Denne testen er dessverre noe Garmin-tung på nåværende tidspunkt. Det skyldes i hovedsak at vi har hatt store logistikkproblemer med testklokkene vi ventet på fra Suunto - og at Polars siste modell Grit X Pro ble lagt i testen av mellomklasseklokker. Suuntos nye toppmodell Suunto Vertical vil bli lagt til så fort vi har fått den inn.

Best i test: Garmin Fenix 7X

Kamera Veslemøy Eineteig Wedum, Tek.no

Fenix 7X markedsføreres som en bauta på batteritid, en soleklar vinner på lange ekspedisjoner og turer, samt som smartklokke med alle dens funksjoner. Nytt fra tidligere modeller er blant annet berøringsskjerm, forsterket lommelykt, direkte nedlasting av kart via wifi, bedre batteritid og bedre pulssensor. Hele listen kan du lese i vår opprinnelige test.

For vår kvinnelige tester oppleves en klokke av slike dimensjoner (51 x 51 x 14,9 mm) som i største laget. Det er vanskelig å få ullgenseren over armen med klokken på, såpass at vi måtte ta den av. Tross størrelsen sitter klokken godt på armen.

Den 1,4 tommer store skjermen er en liten nedtur: Den er veldig blass, og fargene synes knapt. Oppløsningen på 280 x 280 piksler er også relativt lav - søstermodellen Epix Gen 2 har eksempel 416 x 416 piksler.

Litt seig berøring

Ellers har klokka berøringsskjerm. Vi synes nok ikke den er like responsiv og kjapp som Epix Gen2 eller Suunto sine modeller med samme funksjon. Heldigvis følger det med fem trykkbare knapper på klokka som i denne nye versjonen er metallforsterket. Under hele testen var det stort sett knapper vi benyttet oss av, og under aktivitet slo vi uansett av berøringsskjermen for å unngå feil.

Det skal mye til for å bli kvitt batteriprosentene på denne klokka. Det er mildt sagt imponerende hva den holder ut. Faktisk oppgir produsenten at klokka kan holde på batteriet et helt år (!) i batterisparingsmodus og forutsatt solcellelading hver dag ute, tre timer i 50.000 lux (omtrent som en lys, overskyet dag).

Fenix 7X er en ganske massiv klokke på armen. Kamera Veslemøy Eineteig Wedum, Tek.no

Ved full utnyttelse, ingen batterisparing, full smartklokkemodus, 24/7-målinger, mye test og fest med lommelykt og fem av sju dager i uka med enten langrenn eller løping, holdt klokka ut i nesten fire uker, mer nøyaktig 26 dager. Vi kan ikke annet enn å si at det er imponerende, i tillegg til at den nok egentlig ville holdt enda lenger ved mer normal bruk.

Som hos Forerunner får du mulighet til å løpe populære løyper, som er en kjærkommen oppgradering fra forrige Fenix-modell. En annen ny og smart funksjon er Up Ahead. Denne forteller deg hva som ligger lenger frem i løypa, så dersom du er på ekspedisjon i fjellheimen i sommer og kryssjekker kart med klokkenavigasjon, så vil den varsle deg om interessepunkter foran. Disse legger du selv inn i forkant av turen, i appen, når du lager ruten.

Slik ser rutevelgeren ut, og nå kan man altså plotte inn interessepunkt som vil varsles på klokka når du drar ut. For øvrig har denne funksjonen «lag egendefinert rute» blitt veldig mye bedre. Kamera Veslemøy Eineteig Wedum, Tek.no

Stamina-funksjonen er en form sanntidsovervåkning av hvordan treningen går. Denne er tilgjengelig for aktivitetsprofilene sykling og løping, og viser deg et øyeblikksbilde av om du har nok igjen på lager til å klare resten av turen, hvordan du ligger an på tempo og hvor du bør legge deg for å gjennomføre. Denne funksjonen kan komme godt med om du skal delta i et skikkelig langløp og blir usikker på om du makter komme deg helt i mål.

Kjekt med lommelykt

Som smartklokke gjør denne klokken alt den skal. Du kan lagre opptil 2000 sanger på den og spille musikk fra Spotify, dette gjør at du ikke trenger ha med deg telefonen ut på tur. Har du trådløse hodetelefoner kan du koble disse til klokka også.

Alle smartfunksjoner og varsler, kalender, SMS og anrop og generelt alle apper du vil ha varsel fra, kommer på klokka. Her kan du gjøre egne innstillinger og sette opp alt slik du selv ønsker. Du kan også lete opp telefonen via klokka på «Finn telefonen», da piper det i telefonen til den er funnet.

Lommelyktfunksjonen er kjekt å ha, og lyset kommer nå i flere styrker, i tillegg til et rødt lys for å bevare nattesynet. Det kan høres flåsete ut med innebygd lommelykt, men enten du leter etter øreproppene dine midt i svarte natta, eller du ikke finner tennstålet i teltet på natta - dette funker veldig godt.

Kamera Veslemøy Eineteig Wedum, Tek.no

Det er i det hele tatt farlig lite å sette fingeren på som trekker denne klokka ned funksjonsmessig. Den er veldig enkel å bruke, og er nærmest fullspekket med alt du trenger både til trening, helse og virkelig stor ytelse. Eneste minus er at skjermen er blassere enn på konkurrentene - og at prisen er stiv.

Passer for: Supermosjonisten som vil ha en alt-i-en-klokke med fokus på batteritid og robusthet.

Les hele testen av Garmin Fenix 7X Sapphire >>

9.5 Imponerende fjerne Sammenlign Garmin Fēnix 7X Sapphire Solar annonse Utvalgte butikker 8499 hos Milrab Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 7996 hos Teknikproffset Sjekk nå 9.5 Imponerende Fordeler + Ekstremt god batteritid

+ Svært nøyaktig GPS

+ Bra touchskjerm

+ Forbedret lommelyktfunksjon

+ Solcellelading i skjerm

+ Robust - og likevel lett Ting å tenke på — Noe blass skjerm

— Stor

— Dyr

Garmin Forerunner 965

KLOKKEKLART: Forerunner 965 lyser opp selv en solrik juni med sin nye AMOLED-skjerm. Kamera Veslemøy Eineteig Wedum / Tek.no

Så kom Garmin med sin oppgraderte utgave av Forerunner 955. 965 er en fullspekket treningsklokke laget for løperen og multiutøveren med AMOLED-skjerm og et oppsiktsvekkende fargesprakende maskineri. En fryd å ha med seg på tur!

Utgaven vi har testet har signalgul reim (disse kan skiftes ut enkelt) og sitter som støpt på håndleddet. Klokka veier bare 52 gram (ett gram mindre enn forgjengeren), og man merker knapt at man har den på seg. Komforten er det altså fint lite å utsette på, klokka er lett og tynn, tar lite plass og forstyrrer ikke.

Ifølge produsenten er Forerunner 965 sin batteritid kraftig oppgradert. Det på tross av en enormt lyssterk skjerm. Her skal den kunne leve i 23 dager i smartklokkemodus, mot 15 dager i 955 (uten solarskjerm).

Vi brukte klokka hver eneste dag, med daglige 1-4 timers løp, sykkel eller toppturer, 24/7-pulsmålinger for søvn og restitusjon og «løft for å vekke»-skjerm. Totalt, med denne type bruk, holdt batteritiden i 15 dager. Det er bra, men bare en drøy dag bedre enn forrige modell.

Avansert statistikk

Det er litt over 30 innebygde treningsaktiviteter for alt fra golf til yoga, svømming og trugevandring. Det er også animerte videoer for styrketrening, yoga og pilates. Skulle du mangle noe, kan dette lastes ned i appen og synkroniseres med klokka.

Klokka har fokus på å vise frem ganske avansert statistikk. Særlig på løpsdynamikk, der den gir deg informasjon om skrittfrekvens, skrittlengde, tid på bakken og så videre. En ganske inngående måte å lese sin egen løpetur på, men nyttig om du trener veldig spesifikt mot et gitt mål.

Dessuten har Forerunner en svært sofistikert daglig analyse av restitusjon, pulsoksymetersensor (sporer metning av oksygen i blodet når du er våken eller sover. Denne må brukes i tre uker for å gi et totalbilde og sum). I tillegg får du opp kondisjonsberegningen ditt, stressmålinger, ytelseskondisjon og mye mer som forteller om heltestatusen(!) din.

Kartet er meget lesbart og detaljert. Her kan man også velge vinter/sommer og laste ned flere ulike kartvarianter fra appen. Kamera Veslemøy Eineteig Wedum / Tek.no

Vi likte godt Training readiness-funksjonen, som fra du står opp gir deg en poengsum for hvor klar du er for trening, Dette regner den ut i fra søvnkvaliteten din, restitusjonen og belastningen du har hatt på treningen i det siste. Overraskende bra målinger på dette, må vi si.

Alle analyser ligger også tilgjengelig i Connect-appen. For kvinner er det også en bra syklussporing som synkroniserer med klokka slik at du kan følge med på menstruasjonssyklus eller svangerskap, logge symptomer og få tips og råd om det trengs.

Flott skjerm og kart

Forerunner 965 kommer med innebygde fargekart. Wow, som de er lekre å se på! Klokka tilbyr alle de funksjonene du trenger for å legge ut på en vanvittig ekspedisjon, bli kjent i nye byer eller områder, eller legge ut på en rundtur-ruting basert på anbefalte ruter som tar deg fra start og tilbake. Veldig kul funksjon, som riktignok også finnes i en del andre klokker (som Suunto sine), og som lar deg oppdage nye stier selv der du trodde du hadde løpt eller trødd deg gjennom det aller meste.

Forerunner 965 bruker noe som kalles SATIQ-teknologi og multibånd GPS, som skal gi «enestestående» nøyaktighet på posisjon og samtidig ikke spise opp batteritiden. I løpet av vår testperiode kan vi ikke annet enn å si at dette har fungert svært bra og det har ikke vært unøyaktigheter å spore. Dessuten finner den signal lynraskt når du trykker deg inn på ønsket aktivitet.

Garmins Connect-app. Kamera Veslemøy Eineteig Wedum / Tek.no

Forerunner 965 har alle de samme smartfunksjoner som de fleste av de dyreste Garmin-modellene, det ser bare en hel del mer sexy ut! Du kan velge hvilke apper som varsler, innkomne/utgående anrop og SMS. Garmin Pay fungerer også utmerket.

Ved bruk døgnet rundt vil du få utfyllende morgenrapporter. Disse ser fantastiske ut på skjermen og du vekkes av en kaffekopp i skjermen og info om nattens søvnmønster og kalenderen din for dagen.

Det er ingen lommelyktfunksjon på Forerunner-serien, men det var heller ikke noe vi savnet. Det vi derimot vil trekke frem som et svakhetspunkt er følsomheten til «løft for å vekke»-funksjonen. Denne er ikke spesielt sensitiv, og vi klarte heller ikke å få stilt den inn til å bli spesielt mye bedre. Spesielt irriterende når du er ute og løper og vil vekke skjermen.

Klokka sitter som et skudd på armen og veier lite. Foruten farge og skjerm er den knapt merkbar. Kamera Veslemøy Eineteig Wedum / Tek.no

Konklusjon

Forerunner 965 er en av de mest imponerende treningsklokkene vi har testet, og bunnsolid i alle sine uendelige funksjoner, navigasjonsmuligheter og ikke minst i design. Skjermen alene er oppsiktsvekkende bra! Den både ser og føles ekstremt bra ut, den veier omtrent ingenting og sitter som et skudd.

Om noe vil vi trekke frem, at selv om den ser ut som en million kroner og er ultrafunksjonell, så skulle vi gjerne sett at batteritiden var noe bedre og at skjermen var mer responsiv.

Prisen er også et pluss, da den faktisk er relativt rimelig for hva du får.

Passer for: Triatleter, løpere, syklister og svømmere, samt de med øye for design og teknologi og som ikke vil ha en for stor klokke på armen.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Garmin Forerunner 965 annonse Utvalgte butikker 6890 hos Milrab Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 6889 hos Bikeshop Sjekk nå 9 Imponerende sitat Vanvittig skjerm og en klokke som er fullspekket med alt Fordeler + Fantastisk AMOLED-skjerm

+ Lett, svært behagelig på

+ Har "alle" funksjoner for trening; animerte styrkeøvelser i klokka

+ Enkel å bruke

+ Relativt rimelig i pris

+ Gode smartfunksjoner (musikk, apper, Garmin Pay) Ting å tenke på — Skjermen spiser litt batteri

— Ikke så responsiv skjerm

For ultraløperen: Garmin Enduro 2

Enduro har stor skjerm, 1,4”, noe som gjør den utrolig lesbar ute i felt. Kamera Veslemøy Eineteig Wedum / Tek.no

Garmin Enduro er som navnet tilsier, laget for å holde ut. Og det gjør den! Her trenger man ikke bekymre seg over batteritid.

Ved første øyekast er dette en klokke som er svært lik Fenix-modellen fra Garmin, med unntak av reimen rundt. Denne er i elastisk nylon og føles utrolig bra på (synd den ikke er tilgjengelig for de andre Garmin-modellene - den kommer kun i 26 mm reim). Utover det er den ganske stor og vanskelig å få over jakker og gensere uten å faktisk måtte ta den av.

Skjermen oppleves også noe blassere enn hva man kanskje forventer av en slik klokke i en slik prisklasse.

Oppgitt batteritid er 34 dager i smartklokkemodus, og 46 med solcellefunksjonen i glasset. Deretter har du et hav av ulike spareblussmoduser som i beste fall skal gi klokka en levetid på 111 dager (eller 555 med maks solcelleopplading).

Vi har ikke testet den mest ekstreme varianten, men Enduro holdt det gående i smartklokkemodus med alle funksjoner på (24/7 puls og pulsvariasjonsmåling) i 31 dager. Dette inkluderer solcellelading (men det skal sies at det var lite sol å hente disse fire ukene).

Da hadde klokka vært brukt på daglige treningsturer på 60-90 minutter, samt flere og lengre skiturer på minimum 2 timer per tur. Totalt er det logget 29 timer aktivitet i perioden.

Treningsfunksjoner og analyse

Som i de aller fleste dyre variantene fra Garmin kommer også Enduro 2 med alle de samme funksjonene for både trening og restitusjon. Alt i fra et bredt spekter med treningsprofiler til inngående helseoversikt. Etter at Garmin kjøpte opp Firstbeat Analyze har Garmin gått fra å «kun» gi sine brukere enkle snapshots av helseoversikten, mens nå er det fullt mulig å til enhver tid se hvordan helsa ligger an. Alt fra puls, oksygenmetning, hjertevariasjon, stress, restitusjon, kvinnehelse og inntak av vann.

Det er flere smarte treningsfunksjoner her for deg som er ultraløper. Klokka har alle funksjoner for løping og ytelse, men i tillegg også automatisk hviletidtaker som logger tiden du stopper på en drikkestasjon eller et sjekkpunkt. Praktisk om du løper ultraløp og vil vite tid brukt på stopp.

Det er enkelt å både lese og bruke navigasjon og kart under aktivitet på Enduro. Kamera Veslemøy Eineteig Wedum / Tek.no

I Garmins Connect-app kan man også lage egne treningsprogram eller plotte inn ønskelige mål, lage ruter selv og sende til klokka. Garmins tegnefunksjon på rutevalg er ikke like god som eksempelvis Suunto sin, men den har blitt hakket mer brukervennlig enn hva den var.

I og med at klokka er såpass stor vil man oppleve at pulsmåleren er litt unøyaktig, særlig på et lite håndledd. Vi har brukt egen pulsmåler i tillegg for de øktene med behov for mest presisjon (eksempelvis intervaller).

Enduro 2 kommer med forhåndsinnstilte kart fra TopoActive, men her kan du laste ned kart fra hele verden gratis og laste over, velge deg hva slags visninger du først og fremst er ute etter å fremheve i kartet (eksempelvis skianlegg eller langrennsruter), eller du kan synkronisere mot andre apper som Strava og hente inn kart herfra.

Funksjonene føles nesten uendelige, og det er enkelt å lese av og bruke den i kombinasjon med touchskjerm. Alt fra ClimbPro som viser høydeprofiler og motbakker rundt deg der du er eller i valgt rute, interessepunkt foran og rundt deg eller du kan velge deg runderuter som automatisk lager en tur for deg ut fra de mest populære eller brukte rutene der du er.

Høydemåleren viste noe feil ved en del steder selv om man bruker GPS, så vi endte opp med å kalibrere denne i en del tilfeller før løp eller tur for å sørge for nøyaktighet.

Den er stor og krever sin plass. Faktisk måtte vi ta den av for å få på oss ski/treningsjakke uten å dra hull i klærne. Enduro kommer kun i størrelse 51 mm. Kamera Veslemøy Eineteig Wedum / Tek.no

Smartfunksjoner

Av smartfunksjoner kommer Enduro 2 med stort sett alt det samme som mange av Fenix og Forerunner-modellene. Først og fremst er musikkfunksjonene og Garmin Pay kanskje det vi vil fremheve. Her kan du laste ned sanger rett inn på klokka, koble opp trådløse hodetelefoner og nyte en fri tur (omtrent naked running) uten telefon i rumpetaska. Totalt har klokka lagringskapasitet på 32 GB.

Lommelykt finner du også på Enduro, lik den som er i Fenix 7X, men denne er hakket kraftigere. Denne er faktisk imponerende god. I Enduro kan du også sette opp flere funksjoner, slik at den kan lyse i takt med løpingen din, blinke eller lyse konstant rødt. Den kommer med fire nivå samt rødlampen.

En annen helt sikkert smart funksjon som irriterer oss ofte med Garmin er nødvarslingene, som sender koordinatene dine til dine nødkontakter om den registrerer fare. Men denne er høyst sensitiv. Vi opplevde stadig at etter å ha løpt bratt i motbakke for så å stoppe opp, startet varsling på klokka. Du har riktignok noen sekunder på deg for å bryte nødvarslingen, men denne piper og uler i ett sett ved brå endringer på turen.

Forrige Neste Veslemøy Eineteig Wedum / Tek.no Veslemøy Eineteig Wedum / Tek.no Veslemøy Eineteig Wedum / Tek.no

Konklusjon

Så, hvorfor velge denne kontra for eksempel en av de nyeste Fenix-modellene? Ikke lett å svare på. Fenix 7X er omtrent helt lik denne. Om noe skiller det litt på batteri, navigasjon og enkelte funksjoner, men utover det er de ganske like. Også i pris. For brukerene kan det være forvirrende nok med alle disse modellene, fra Forerunners til Fenix i S og X-modeller, til også denne Enduro 2.

Er du en ultraløper og er mange timer i fjellet på lange turer er dette en klokke som har alt du kan drømme om. Det skiller noen tusenlapper på denne og Fenix 7X, samt de fleste toppmodellene til Suunto ligger alle under 7000 kroner. Det skal dog sies at ingen klokker vi har testet måler seg i batteritid og funksjonalitet med Enduro 2.

Passer for: Ultraløperen og de som trenger en utholdende og kraftig navigasjonsklokke.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Garmin Enduro 2 annonse Utvalgte butikker 10598 hos Milrab Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 10589 hos Bikeshop Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Ekstremt solid og ekstremt god batteritid. En klokke for ultraløperen Fordeler + Svært solid bygd

+ Ekstremt god batteritid

+ Alt av funksjoner

+ Svært god GPS og navigasjon

+ Forsterket lommelykt

+ God skjerm

+ Gode smartfunksjoner Ting å tenke på — Stor og tykk

— Dyr

Garmin Epix Gen 2

Kamera Veslemøy Eineteig Wedum, Tek.no

Garmin slapp i fjor en gjenoppliving av sin 15 år gamle Epix-modell - denne gang med rund i stedet for firkantet skjerm. Denne lover å tilsvare en Fenix i funksjoner, men med en sprek AMOLED-fargeskjerm og høyoppløste 416 x 416 piksler fordelt på et panel på 1,3 tommer.

I motsetning til flere av Garmins andre klokker kommer Epix Gen 2 bare i én størrelse: 47 millimeter. Du kan imidlertid variere både på urskive- og glassmateriale. Den er hakket mindre og ikke så prangende som en del av de øvrige klokkene i testen, og sitter lett på med sine 70 gram (inkludert 22 gram silikonreim).

Som hos flere av konkurrentene har også Epix knapper i tillegg til berøringsskjermen, tre på venstre og to på høyre. Disse kan man sette opp til å bruke under aktivitet, slik at du ikke kommer borti berøringsskjermen mens du trener. Med hansker og i regn og vær kan det være mest praktisk med knapper.

I praksis er treningsfunksjonene på Epix veldig mye av de samme som på Fenix og de øvrige påkostede Garmin-klokkene. En nyhet da den ble lansert er at klokken automatisk oppdager om du løper eller går. Dette blir igjen delt inn i intervaller.

Klokka er lett og ikke så prangende som eksempelvis flere av Suunto-modellene vi har testet, eller Fenix fra Garmin, men den tar fortsatt litt plass på hånden. Kamera Veslemøy Eineteig Wedum, Tek.no

Vi ble derimot ikke helt blåst av banen av Epix Gen 2 og dens automatiske målinger. Vi dro ut på en 5 x 5 minutters intervall, med 2 minutters pause mellom. I første skjermdump under ser man hvordan klokken målte dette automatisk, og i den ved siden av ser man hvordan det ble målt der vi la inn økta på tid i forkant direkte i klokka. Som man ser er det ganske store avvik, så vi vil nok anbefale å legge inn økta på forhånd.

Kamera Veslemøy Eineteig Wedum, Tek.no

Batterimessig oppgir Garmin inntil 16 dager med vanlig bruk, og inntil 42 timer med GPS. Vi fulladet klokken på en tirsdag og deretter ble den brukt hele døgnet med pulsmåling og trening daglig. Den har hatt alle smartfunksjoner og varslinger på, samt betalingsløsning. I tillegg ble det trykket og testet en del. Vi satte den i «dvale»-modus slik at skjermen ikke alltid er på, kun når man vekker den ved å snu skjermen mot ansiktet. Det samme på natt, da vi hadde lagt inn sovemønster og tider på klokka, så gikk den i nattmodus.

Klokken var tom for strøm etter 12 dager med full bruk - rundt halvparten av tiden sammenliknet med den ekstremt utholdende Fenix 7X.

Ellers gjelder det aller meste av det som også gjelder for Fenix 7X - men skjermen er betydelig bedre her. AMOLED-skjermen fungerer veldig godt både i mørke og i sterkt sollys, men vi opplevde den som litt treig til å våkne når du løfter den mot ansiktet.

Berøringsskjermen i seg selv er derimot svært responsiv. Sammenlignet med Suunto 9 Baro og Polar sin Vantage V2, som vi opplevde som treg ved trykk, er denne kjapp og reagerer deretter. Pulsmålingen er også svært nøyaktig så lenge det ikke er ikke snakk om høyintervalltrening og raske skifter i fart og puls - da bør du bruke pulsbelte.

Alt i alt er Epix Gen 2 i likhet med søstermodellene en veldig god treningsklokke. Likevel kan man jo lure på om verden trenger så mange relativt like Garmin-modeller.

Passer for: Supermosjonisten med øye for farger og design.

Les hele testen av Garmin Epix Gen 2 >>

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Garmin Epix Sapphire (gen 2) annonse Utvalgte butikker 8199 hos Milrab Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 8199 hos Milrab Sjekk nå 8.5 Meget bra Fordeler + Flott fargeskjerm, svært responsiv

+ God batteritid, flere batterisparingsmoduser

+ Nøyaktig GPS

+ Fin passform

+ Bredt utvalg aktivitetsprofiler

+ Nøyaktig sporing både søvn, skritt og helse Ting å tenke på — Dyr

— Kan oppleves stor

— Unøyaktige målinger på automatiske intervaller

Suunto 9 Baro

GOD PÅ TUR: Suunto 9 Baro er en knall trenings- og navigasjonskompis på tur! Om noe tar den veldig, veldig mye plass på hånden. Kamera Veslemøy Eineteig Wedum

Suunto har hørt etter i timen og slanket klokkene sine. Det har mye å si. Suunto 9 Baro ser bra ut, har glimrende GPS og holder svært, svært lenge.

Design og komfort

Suunto var lenge en klump i markedet. Klokkene var store og tok mye plass. Nå er de slankere og nettere, men fortsatt i største laget. 81 gram og 50 mm krever sin arm.

Klokken sitter likevel fint på armen og føles solid. Den er unektelig pen, og fargene skinner som en regnbue på en dårlig dag. Det gjør at den er enkel å lese av både i høy fart og mye vær. Ellers er det enkelt å navigere, den er brukervennlig og tar ikke lang tid før man er innkjørt. Vi savner dog en tilbake-knapp, og det er litt irriterende at den låser skjermen på auto når du ikke er i treningsmodus. Dersom du løper eller sykler kan du velge å låse knapper, men likevel få tilgang til å bla i skjermene. Kjekt. Men i smartklokkemodus låser den seg selv.

Batteritid

Batteritiden er et av klokkens aller sterkeste kort. Den holder særdeles lenge, selv med sin fargerike og pene skjerm. Vi brukte klokken sammenhengende i 12 dager, med 5 økter på 7 dager, uten å lade, og det er med optisk pulsmåling kontinuerlig. Når det er sagt, hadde vi slått av denne funksjonen ville klokken spart en hel del batteri.

Den har tre ulike batterimodus innebygd i klokken. Ytelse, utholdenhet og ultra. Ifølge leverandør kan Suunto 9 med disse modusene levere fra 25−120 timer med logget GPS-sporing i de ulike moduser. Det betyr at også her, som hos Fenix, så får du beskjed ved start av aktiviteten din hvorvidt du har strøm nok og for hvor lenge, samtidig som du får muligheten til å bytte til et annet batterimodus.

NB: Det anbefales, dersom batteritid er en kjepphest for deg, å kjøpe et pulsbelte. Dette vil forlenge batteritiden betydelig.

KLAR SKJERM: Skjermen på Suunto 9 Baro er fargerik og pen. Touchskjermen er også god og rask. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Treningsfunksjoner og analyser

Suunto har over 80 forhåndsinnstallerte moduser å velge mellom. Nå er det også mulig å gjøre intervaller direkte i klokken og ikke måtte gå via appen og laste dem over. Suunto lar deg velge mellom fire ulike skjermbilder i hver øvelse. Sammenlignet med Garmins tilnærming, hvor du kan velge alt av analyser underveis i treningen, synes vi Suuntos løsning er litt mangelfull. Du kan dog lage deg en egen aktivitetsprofil i appen og laste den kjapt over.

Du kan lage deg mål før hver økt, og om du skal ut og løpe og du kjenner turen, kan du legge inn mål på tid eller fart og se hvordan du måler deg mot forrige runde.

Klokken lar deg også få innsikt i ukentlig aktivitet ut i fra dine egne mål for treningen som du legger inn ved oppstart. Du får sammendrag av hele uker og kan følge progresjon.

Ellers har Suunto, i likhet med Garmin, bra med overvåkning av helse og stress. Når det er sagt, fungerer ikke den optiske pulsmåleren på Suunto 9 like bra som hos en del av de andre klokkene. Sannsynligvis fordi den er såpass stor og selve urskiven ikke ligger like godt på håndleddet som de andre. Dette gjorde også at noe av søvnsporingen var litt «off» til tider.

Den optiske pulsmåleren ble også testet direkte mot en annen klokke som var koblet til et pulsbelte. Her viste den en forsinkelse på 10 slag eller opp mot 20 i minuttet. Er du slavisk på intervallene og løper på puls er dette i meste laget. Anbefaler pulsbelte.

Så skal det sies at med nye SuuntoPlus får man enda mer innsikt. Den viser mer detaljert informasjon om fart og intervalltrening, klatretrening og veiledning.

OVERSIKT: Både kart og bilder er oversiktelig og bra i Suunto sin app. I tillegg får man opp alt av prestasjoner og mål fra turen. Kamera Foto skjermdump/Suunto: Veslemøy Eineteig Wedum

Navigasjon

Suunto er jo godt kjent for sine navigasjonsmuligheter og GPS. Dog er det andre modeller som er mer finspisset på ekspedisjon, fjell og utholdenhet i røft terreng mer enn denne. Likevel, Suunto 9 får jobben gjort, og rutevelgeren til Suunto er rett og slett fantastisk! I appen kan du velge og vrake i ulike turforslag, alt etter popularitet, lengde og så videre Vi har testet dette tidligere på ukjente steder, og det er en fryd å dra ut med en viser på armen som guider deg fra start til mål.

Suunto 9 Baro har noen ekstrafunksjoner som ikke den «vanlige» 9-eren har. For eksempel at den kontinuerlig måler lufttrykk i høyden og ved havoverflaten. I tillegg har den høydemåler kombinert med FusedAlti (kombinasjon av GPS og barometrisk høydemåler) som skal gi deg best høydeavlesning.

Ellers er både «FusedSpeed» og «FusedTrack» to ting som bør nevnes. Førstnevnte er en kombinasjon av GPS og en avlesning av bevegelsene fra klokken på hånden. Dette gjør at du for eksempel ved løp i terreng, får en mer nøyaktig avlesning. FusedTrack fungerer slik at dersom GPS-signalet der du er blir dårlig, så leser den av bevegelsessensor for å likevel logge hvor langt du løper. Denne funksjonen aktiveres automatisk ved dårlig batteri, slik at du uansett kommer hjem med kartet i behold over ruten din.

Totalen av dette er imponerende og ga utmerket sporing på alle testturer.

KART: En av de store fordelene med Suunto er navigasjon og kart. Man kan ikke skylde på mye annet enn seg selv om man roter seg bort med denne på armen. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Smartfunksjoner

Suunto 9 Baro er smart også, og alt av varslinger på telefonen får man nødvendigvis også på klokken. Den har en stor skjerm som gjør at du får lest omtrent hele meldinger som kommer inn, og selv om du nå får fjernet varslene fra mobilen, får du ikke slettet dem direkte på klokken.

Sammenliknet med Suunto 7, som vi testet sist, så er ikke denne på langt nær så full av smartfunksjoner og Google-løsninger, så slik sett vil vi si at Suunto 9 Baro opp mot for eksempel testvinner Garmin, kommer litt til kort.

Konklusjon

Suunto 9 Baro gir oss nærmest perfekt GPS og svært god batteritid. Heatmaps og rutevelger, flott skjerm med svært bra kontrast og berøringsskjerm, men fortsatt en klokke som tar for mye plass på armen. Den optiske pulsmåleren er ikke veldig nøyaktig, muligens på grunn av størrelsen, men det gjør at alle kontinuerlige målinger må tas litt med en klype salt.

Dette er en treningsklokke med navigasjonsgaranti.

Passer for: All type trening og de som ikke vil tømme lommeboka helt. En pen og fargerik klokke med fantastisk og funksjonell app.

7 Bra fjerne Sammenlign Suunto 9 Baro 7 Bra Fordeler + Ekstremt flott skjerm - gode farger og kontrast

+ Rutevelgeren til Suunto er fantastisk

+ Brukervennlig

+ Pen av utseende

+ Bra batteritid

+ God og lesbar skjerm Ting å tenke på — Veldig stor

— Unøyaktig optisk pulsmåler

— Treg GPS

Polar Vantage V2

KNALLBRA SKJERM: Skjermen på Polar Vantage V2 er unektelig god å se på, selv ute i mørket som her. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Polar Vantage V2 er en lett og pen klokke som i all hovedsak gjør akkurat det den skal. Bruker du appen til Polar i tillegg vil du få full uttelling.

Design og komfort

I likhet med sin lillebror, Vantage M, er dette en pen klokke som sitter godt på armen. Den tar ikke mye plass og er behagelig på også over tid. Den stikke heller ikke for mye ut og opp, noe som gjør at den er fin å bruke mellom skijakke og hansker, for eksempel. Skjermen er på «bare» 1,2 på tommer, noe mange kan sette pris på.

Knappene er gode å bruke, selv om vi kanskje synes de er noe rotete i funksjonen, og hvilke knapper som gjør hva. Mye av navigasjonen kan også gjøres via berøringsskjermen, men den oppleves som ganske treg i bruk. Den ser imidlertid svært bra ut, med gode farger og tydelig lesbarhet, selv i blendende sollys.

SITTER GODT: Den tar ikke for mye plass, som noen av de andre klokkene, som for mange vil være et stort pluss. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Batteritid

Ifølge Polar sine spesifikasjoner har klokken følgende varighet på batteri:

Treningsmodus, med GPS og puls på håndledd: 40 timer

Smartklokke med 24/7 pulsmåling: 7 dager.

Aktiverer du litt forskjellige strømsparingsalternativer skal du kunne forlenge batteritiden opptil 100 timer.

Vi brukte klokken døgnet rundt fra fulladet til tom, med daglige økter og pulsmåling samt kobling mot telefon, og klokken varte i litt over en uke. Det er altså bedre enn Polar selv oppgir, men desidert dårligst sammenlignet med de andre klokkene i testen.

Den er til gjengjeld svært kjapp å lade, men når noen av konkurrentene varer dobbelt så lenge med de samme funksjonene aktivert, kan vi ikke si at vi er så imponerte.

Treningsfunksjoner og analyser

Det er mye med Polar som er veldig bra hva gjelder funksjoner. Blant annet har V2 egne treningstester i klokken som er veldig gode, for eksempel ulike ytelsestester for løping og sykling. Klokken veileder deg gjennom planen og gir deg tempoveiledning og tid underveis. Slik kan du i etterkant fintilpasse pulssoner, terskel og vite sikkert hvordan du ligger an. Det finnes også ulike restitusjonstester.

HillSplitter gir deg oversikt over hvordan du ligger an i motbakkene og for dem som liker å bruke noe annet enn bare puls og fart for å justere seg underveis kan du med med V2 få opp løpskraft (baserer seg på GPS og barometerdata). Dette fungerte ikke helt under testperioden, men det kan være vi ikke brukte nok tid på løping som treningsform. Mange liker å bruke kraftmålinger som en måleform som kan være mer nøyaktig enn for eksempel puls. GPS-målingene ellers fungerte veldig godt.

Også med Polar får man, som hos Garmin, treningsveiledning basert på hvordan du har trent og restituert over tid, og her kan du også lage egne treningsprogram i Flow-appen som du laster over til klokken.

Ellers får du her, som hos de andre, en god oversikt (kanskje best i appen) over hvordan du har prestert den siste tiden, søvnanalyser, restitusjonsnivå og kondisjonsberegninger. Dersom du er usikker på hva du bør fylle på med etter mye trening vil FuelWise kunne fortelle deg hva du må få i deg for å ikke gå tom. Det gjelder også før trening, hydrering og mat ut fra hva du kommer til å bruke. Smart! I alle fall for de av oss som har tendens til å legge ut på tur uten den helt store sekken med påfyll.

Det bør også nevnes at den optiske pulsmåleren på V2 ikke var all verdens, så vi ble anbefalt å bruke pulsbelte i tillegg og fikk dette medsendt fra leverandør. Det forstår vi godt, for den optiske måleren var flere ganger litt ute på tur, som ble særlig tydelig da vi sammenliknet med pulsbeltet som fulgte med.

FUNKSJONELL: Appen til Polar, Flow, er utrolig oversiktlig og meget lett både å lese og forstå. Kamera Foto: Skjermdump Polar Flow/ Veslemøy Eineteig Wedum.:

Navigasjon og smartfunksjoner

Polar har ikke innebygde kart, slik som mange av de andre konkurrentene. Men den lar deg importere kart og ruter gjennom Komoot-appen. For det første vil vi understreke at dette vil fungere for de fleste som kanskje ser på dette mer som en bonus enn noe man må ha.

Den piper og sier fra om du løper feil, men det tar litt for lang tid før den faktisk skjønner at du er på villspor. Det er også smått irriterende at man må bruke enda en app for å synkronisere til Polar-appen før du får den inn på klokken. I alle fall når det ligger så lett tilgjengelig hos Suunto og Garmin.

Denne klokken er ikke like smartfullverdig som de andre i denne testen. Men du får inn varsler fra telefon og kan avvise/besvare innkommende anrop. Dersom du har uleste meldinger vil dette vises ved en rød liten prikk på skjermen. Under trening får du ikke et valg om å vise varsler. Dette kan jo være helt greit for noen som liker å trene i fred og ro, for andre er dette en irriterende mangel.

Utover det kan du ikke legge til egne widgets (skjermer og apper) på V2, ei heller laste inn musikk eller bruke betalingsløsninger.

INFORMATIV: Polar Vantage V2 er informativ så det holder. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum.

Konklusjon - en klokke for utøveren

Dette er ikke først og fremst en smartklokke, den mangler litt på å nå opp til de andre i testen. Flow-appen er oversiktlig og meget funksjonell, dessuten enkel å forstå. Når det er sagt er ikke klokken i seg selv så full av informasjon som man kanskje ser hos de andre, derfor er man mer avhengig av å avlese appen i tillegg.

Den optiske pulsmåleren var ikke særlig nøyaktig, og den hadde også dårligst batteritid med «bare» syv dager.

Polar Vantage V2 har utrolig mange gode tester og funksjoner, men den snakker kanskje best til den rene utøveren som vet hva han/hun ser etter og får brukt det til sitt fulle potensial.

Passer for: Deg som ikke er avhengig av uslåelig navigasjon og ekstraytelser. Et rimeligere alternativ til de dyre modellene. Lett og funksjonell.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Polar Vantage V2 HR annonse Utvalgte butikker 5219 hos Milrab Sjekk nå 5490 hos Elkjøp Sjekk nå 5799 hos Power Sjekk nå 6 Helt greit Fordeler + Flott skjerm

+ God på

+ Pen

+ Kraftmålinger og tester direkte i klokken

+ Lett

+ God treningsveiledning

+ Bra GPS Ting å tenke på — Ikke best batteritid

— Noe treg touchskjerm

— Ikke best på kart og navigasjon - krever ekstra app

— Ikke støtte for betalingssløsning

Slik har vi testet klokkene Vi har testet hver klokke fra start til slutt. Det vil si fra fulladet batteritid og helt ut. Klokkene er testet i ulike miljø, ulike værforhold og selvsagt flere forskjellige sportsmodus. Primært er de testet til langrenn og løping. Under løping er de testet både på langturer (alt over 1 time og 15 minutter), men også raske intervaller både innendørs og på tredemølle. Alle klokkene er brukt med tilhørende app. Vi har testet rutevelgeren som eksisterer både hos Suunto og i en litt enklere form også hos Garmin. Både Polar og Garmin har treningsveileder i klokken som etter en ukes bruk vil lage treningsprogram og dagsforslag til deg basert på egen form. Denne har vi også testet. I og med at dette er såpass dyre klokker, har det vært viktig å teste funksjonaliteten på de dyreste ekstrafunksjonene. For eksempel om det er verdt å betale ganske mange ekstra kroner for at klokken skal kunne lade seg selv ved hjelp av solceller i urskiven. I mange tilfeller er det små forskjeller i funksjonalitet, noe denne testen vil vise, men likevel stor forskjell i pris. Det er selvsagt også viktig å teste alle grunnprinsippene i klokken, som GPS, optisk pulsmåling, analyser underveis og i etterkant, sportsmoduser og tilleggsvalg for utseende i app. Dessuten også treningsvalg i klokken under bruk, som varsler, skjermer og personlige oppsett. Sist, men ikke minst har vi også testet den rene smartklokken i hver av dem. Varsler, SMS-muligheter, anrop, betalingsløsninger med mer. Mer +

Utgåtte modeller

Vis innhold Garmin Fenix 6X Pro Solar TAR SIN PLASS: Garmin Fenix 6X Pro Solar er ingen smal sak. Den tar sin plass på håndleddet, men er fullspekket med alt du behøver - pluss litt til. Skjermen har også solcellelading, noe du kan hente et par ekstra dager med klokke på. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum Også Fenix er en Denne klokken har alt du trenger for trening og hverdag, pluss ekspedisjon. Ved første øyekast: Denne klokken er stor. Den tar plass på håndleddet, muligens mer enn man ønsker, men «size matters» og for mange er det nettopp dette som gjør den såpass robust og god også - selv om den kan være for stor for noen. Klokken føles ellers veldig solid og eksklusiv. Batteritid Ifølge produsenten kan klokken leve i 14 dager i smartklokkemodus, med to ekstra dager inkludert solcellelading - altså 16 dager. I vår testperiode kan vi ikke skryte av for mange finværsdager, men på de dagene det var bra og vi effektivt brukte klokken ute i solen, ble batteritiden forlenget med én dag. Med strømsparingsmodusen kan klokken leve opptil 48 dager (og 80 med solcellelading), og slik sett kan man selv justere når man ser at klokken nærmer seg bunnpunktet. Ved valg av aktivitet vil dessuten klokken oppgi hvor mange timer du har å bruke og du kan selv ved å trykke på alternativer i aktiviteten velge en annen strømmodus for å holde hele turen. Vi brukte klokken i normal modus, altså med tilgang til alle vanlige funksjoner hele tiden, døgnet rundt. Vi har trent fem av sju dager, og etter 15 dager var batteriet tomt. Treningsfunksjoner og analyse Fenix 6X Pro har «alt» å velge mellom av sportsmodus. Sykling, løping, styrke, golf, surfing, padling, gåing, svømming, klatring og mye mer. Alt du ikke finner forhåndsinnstilt kan du laste ned fra appbutikken Connect IQ. Er du en av dem som gruser på i motbakkene og mister all futt på flatmark? Da er PacePro-funksjonen Garmin skimter med, noe for deg. Denne funksjonen gir deg høydejustert pulsmåling underveis i løpeturen. Last inn løypa i forkant i Garmin Connect-appen, eller last over en allerede eksisterende løype til klokken. Dermed er det bare å ta skoene og viljen fatt og la veiledningen sørge for resten. Denne funksjonen fungerte veldig bra under flere av testturene og var en fin måte å tvangsjustere egen overtenning i motbakkene. Smart er også de små, animerte styrkevideoene du får rett på klokken: I testperioden har vi kun brukt den optiske pulsmåleren på klokken. Denne er svært nøyaktig, etter våre mål. Både under intervalltrening innendørs og i svette motbakker har klokken vært pinlig nøyaktig på målingene, selv sammenliknet med pulsbelte som har vært synkronisert med en klokke på motsatt arm. Ellers er det et hav av analyser å hente: Søvn, restitusjon, stressmonitorering, kondisjonsberegninger, menstruasjonsovervåkning og hydreringssporing. Garmins Connect-tjeneste er kanskje ikke så brukervennlig, men den er til gjengjeld spekket med grafer og analyser om det meste. OVERSIKT: I Garmin Connect vil du få full oversikt over siste aktivitet, avstand, høyde, rundetider og mer. Kamera Foto skjermdump/Garmin Connect: Veslemøy Eineteig Wedum Navigasjon Det er verdt å skrive litt om navigasjon for Fenix-serien. Det vi liker aller best er muligheten til å velge seg populære ruter for løping, enten det er sti eller asfalt, laste den over til klokken og dra ut med kart på armen. Det er kanskje ikke helt like brukervennlig som Suunto, men utrolig effektivt likevel. Starter du ruten så vil klokken guide deg fra start til mål. Du kan se vanskelighetsgrad, distanse, få detaljert veiledning og ikke minst velge deg de rutene som er mest populære, om det er viktig. Man har også mulighet for ekspedisjonsmodus. Det innebærer at du kan gå langt og lenger enn langt før du må lade. Den bruker minimalt med batteri og skal kunne vare i flere uker. Smartfunksjoner Det meste man kan forvente av en smartklokke er på plass her, og du kan få inn alt av varsler fra telefonen, også anrop, rett på klokken. Du kan for eksempel svare på meldinger med korte svaralternativ du har lagt inn fra appen, og betalingstjenesten Garmin Pay fungerer godt. Du kan laste inn over 2000 sanger rett inn fra mobilen, og kobler du samtidig til de trådløse hodetelefonene dine kan du stikke ut på tur uten å ta ha med telefonen med. Det er flere ulike musikkapper tilgjengelig som du kan koble til. Vi testet med Spotify, som fungerte godt - men koster en god del batteri. Med GPS og musikkavspilling skal den eksempelvis leve i omtrent ti timer. PÅ TIDE Å TRENE: Har du hatt flere gode netter men bra søvn, vil klokken melde fra om at restitusjonstiden din er optimal. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum Konklusjon: Alt i en klokke Det er ikke mye å utsette på denne klokken. Om vi skal sette fingeren på noe må det være størrelsen, for den er stor, i tillegg til å være testens dyreste klokke. Fenix 6 Pro Solar er en klokke for enhver supermosjonist som vet å sette pris på et hav av data og analyser både underveis og i etterkant. Men en ting er sikkert: dette er ikke bare en treningsklokke, den er veldig mye mer. Legger du til alt av ABC-informasjon den gir, navigasjon, analyser med mer, så er dette en klokke som kan pushe deg, være smart i hverdagen og ta deg på ekstreme høydeopphold. Dette er ikke en klokke du kjøper for moro skyld, her vet du hva du er ute etter. 9 Imponerende fjerne Sammenlign Garmin Fēnix 6X Pro Solar Titanium DLC annonse Billigste hos Se alle priser 6510 hos Proshop.no Sjekk nå 9 Imponerende Fordeler + Rå på navigasjon

+ Svært bra batteritid

+ Solcelle-lading i skjermen

+ Garmin Pay - trådløs betalingssystem

+ Rutevelger og planlegger

+ Musikklagring

+ Bra også som smartklokke Ting å tenke på — Om noe - veldig stor Garmin Forerunner 945 Tri-Bundle - Triatletens drøm SITTER GODT: Forerunner 945 sitter som en skudd på håndleddet. Reimene kan skiftes og de finnes i en utallig antall farger og former. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum Så lett og likevel så fullpakket med funksjoner. En lettvekter i denne klassen, og ikke vår totalvinner, men likevel en soleklar vinner for en triatlonutøver. Design og komfort Vi synes Garmin har truffet blink med dette klokkedesignet. Den sitter som et skudd, nesten for godt, men aldri at det var ubehagelig over lengre tid. Siden den er såpass lett og ikke hviler like godt på armen opplevde vi at den må strammes ganske bra for å fungere 24/7, noe som gjorde det til et svett og litt klaustrofobisk opplevelse til tider. Når det er sagt, målingene var til gjengjeld pinlig nøyaktig. Klokken føles ikke like robust og solid som de litt dyrere variantene i denne testen. Sammenlignet med testvinneren Fenix 6 blir denne litt enkel. Men for all del, her snakker vi kun design og komfort. Mange velger denne til fordel for Fenix nettopp på grunn av slitt slanke og ikke prangende utseende. SMART: I starten vil klokken gi deg nyttige tips og triks for best utnyttelse av klokken og alle funksjoner. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum Batteritid Forerunner 945 oppleves som nærmest uslitelig på batteri. Klokken har et «liten» skjerm på 1,2 tommer, noe som gjør at den også varer og varer. Garmin lister opp følgende batteritid på Forerunner 945: Smartklokkemodus: opptil 2 uker.

GPS-modus med musikk: opptil 10 timer.

GPS-modus uten musikk: opptil 36 timer.

Bytter til UltraTrac: opptil 70 timer. Vi brukte klokken 24/7 med pulsmåler aktivert og daglige treningsturer, og klokken holdt seg gående rett under to uker - altså veldig nært den oppgitte tiden. Dette syntes vi var bra, og det er også her tilgjengelig med ulike strømmoduser man kan velge/skifte underveis dersom batteriet begynner å røyne på. Dessuten kan det være lønnsomt for batteriet om du velger en enklere form for GPS (UltraTrac) om du er på kjente stier der det ikke er så kronglete, og skrur av ekstrafunksjoner du ikke behøver. Det samme med pulsmåling døgnet rundt dersom du ikke trenger den totale oversikten. Dette henter man mye batteri på. Som med resten av gjengen hos Garmin erfarer vi også her at ved å bruke Spotify, eller andre musikkapper, tar du fort livet av batteriet på klokken. Det er jo synd, for funksjonen med musikk på telefonen er utrolig bra, så det blir en liten fartsdump i moroa. Treningsfunksjoner og analyser Treningsfunksjonene på Forerunner 945 er mye av det samme som i de andre Garmin-modellene, men i denne modellen er fokuset lagt på løping, svømming og sykling. En triatlets førstevalg, muligens. Alt av sportsmoduser, omtrent, ligger ferdiglagret i klokken. Skulle du finne noe som likevel mangler, kan du enkelt lage og opprette disse selv. Ellers gir klokken deg alt du skulle behøve av distanse, høyde, avstand, tid med mer. Som i de andre Garmin-klokkene vi har testet tidligere, har også Forerunner PacePro-støtte. Altså at du kan opprette definerte mål for en tur, enten på distanse eller tid, og få klokken til å guide deg underveis. Dessuten vil klokken etter en ukes bruk gi deg «dagens forslag» på trening basert på kondisjonsberegninger. Dette har vi testet over tid, også på andre Garmin-enheter, og det fungerer veldig bra. Det som er gøy å se er hvordan progresjonen flytter seg og øktene blir mer og mer tilpasset din egen form over tid, samtidig som den helt klart pusher deg kanskje mer enn du ville gjort alene. Den nye Forerunner 945 har også fått noe så fancy som et pulsoksymeter på håndleddet. Dette måler altså den perifere oksygenmetningen i blodet ditt og kan være til hjelp om du skal akklimatisere deg i høyden. Vi fikk tilsendt Garmin Forerunner 945 Tri-Bundle, som vil si at det følger med et et vanlig pulsbelte og et spesiallaget pulsbelte du blant annet kan bruke i vann for svømming. Dette fikk vi ikke testet ut her på grunn av restriksjoner på bruk av svømmehall, og isbading var ganske uaktuelt. Merk: du vil ikke få se puls underveis i svømmeøkten, den vises i etterkant på klokken. Klokken vil dessuten alltid velge puls fra bryst og ikke håndledd dersom begge er tilgjengelig. I døgnovervåkningen brukte klokken den optiske pulsmåleren som utgangspunkt for alt av restitusjon, stress og daglig analyse. Dette fungerte bra og var ikke særlig «off» da vi sammenliknet med pulsbelte. Faktisk var den ganske nøyaktig selv ved eksplosive tester. Utover det er alt av analyser tilgjengelig i Forerunner 945, akkurat som ved andre Garmin-enheter: søvnanalyse, restitusjon, kondisjonsberegninger, hydreringssporing, menstruasjonssporing og stressnivå. En annen kjekk ting som nå er tilgjengelig i Garmins enheter, er at du kan pause din egen trening. Dette gjør du via Garmin Connect sin app. Veldig kjekt om du ryker på et tretthetsbrudd eller blir syk, da slipper beregningene dine å gå helt løpsk i mellomtiden. KART: Garmin kan kart! De er oversiktlige og kontrasten i skjermen er god. Ved hjelp av knappene på høyre og venstre side kan du navigere og zoome deg inn og rundt i kartet. Kamera Foto: Veslemøy Eineteig Wedum Smartfunksjoner Alle varsler, anrop, mailer, Snapchat og nyhetspusher får man åpenbart inn på 945. Her er det kun egne ønsker omtrent som setter begrensninger. Man får inn ganske mye av meldingene på telefonen, omtrent hele meldingen eller varslet, også under trening om man ønsker det. Merk at hvis du har Android har du litt mer muligheter, i form av at du kan legge inn korte og raske svar du kan svare SMSer og anrop med. Ganske fint om du er ute på farten i skog og mark, så du slipper å dra opp telefonen. Ellers får du inn alt det samme av musikkapper og live Strava-segmenter, du kan koble til trådløse nettverk og ikke minst: du kan bruke Garmin Pay og alltid ha et bankkort for hånden selv uten lommebok med deg. Navigasjon Også med denne klokken får du full tilgang til løyper, enten du vil velge populære stier og turer, du vil at klokken velger for deg ut i fra ønsket distanse, eller du lager en selv i kartet og laster over. Deretter kan du løpe ut og starte navigasjonen og se hvor det bærer deg. Du kan legge til og lagre posisjoner, legge til bestemmelsespunkt, navigere til interessepunkt og til og med velge deg noe som heter «SightN Go», der du kan peke klokken mot et fast og tydelig punkt i det fjerne, låse enheten dit og bli navigert i riktig retning. Under bruk av klokken på lange turer i noe krevende skogsterreng, viste GPS seg å være uhyre nøyaktig. Det fungerte også veldig bra å legge ut på tur uten særlig planlegging, på tross av at området rundt her er kjent, valgte vi rute på måfå ut i fra ønsket distanse. Dette kan vi ikke få fullrost nok - veldig bra. Konklusjon Denne klokken er uten tvil en pur treningsklokke først og fremst, den har alt av aktiviteter, den er lett og du trenger ikke bruke mye tid og krefter for å lære den og kjenne dersom dette er din første Garmin. Batteriet er veldig bra, du kan velge og vrake i ulike reimer om du vil skifte farger, men opp i mot de andre store i denne testen oppleves den litt «lett». I alle fall om du er ute etter den fullkomne klokken for alle behov. En allsidig og trofast utfordrer. PS: Denne finnes selvfølgelig også i «vanlig» utgave, uten de ekstra pulsbeltene som følger med i Tri-Bundle-pakken, og koster da betydelig mindre. 8 Meget bra fjerne Sammenlign Garmin Forerunner 945 Tri-Bundle annonse Billigste hos Se alle priser 6620 hos SPORT 24 Sjekk nå 8 Meget bra Fordeler + Utrolig lett

+ Svært bra batteri

+ God skjerm

+ Triatlot og multisportfunksjon

+ Bra GPS-nøyaktighet Ting å tenke på — Må sitte tett for god optisk pulsmåling - blir derfor fort svett

— Føles litt mindre solid i utførelsen

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Garmin Fēnix 7X Sapphire Solar Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Garmin Forerunner 965 Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Garmin Enduro 2 Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Garmin Epix Sapphire (gen 2) Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Suunto 9 Baro Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Polar Vantage V2 HR Forrige Neste

Publisert 1. juli 2023, 06:00

Mer om SuuntoGarminPolarTreningsklokkerTestTeknologi