«Beste spill-PC» gir deg mulighet til å gjøre et sjeldent godt kjøp.

Deltagerne fra Elkjøp, Komplett, Power og Multicom.

Det er hevet over all tvil at det er krevende å være PC-gamer for tiden, med ekstremt høye priser på de viktige grafikkortene.

Samtidig beveger vi oss inn i de kalde og mørke månedene. Som er prima spilletid.

Med et halvt år siden forrige gang vi i Tek kåret «beste spill-PC», og vel vitende om at mange vil «time» PC-kjøpet sitt til kåringene, henter vi den frem igjen.

Sjelden kan du jo gjøre et så godt kjøp av en komplett spillmaskin som etter kåringene våre. Der norske butikker inviteres til å strekke seg så langt de klarer for å vinne «laurbærkransen vår». Og kanskje deg som kunde.

Denne gangen har vi fått med oss Elkjøp, Komplett, Multicom og Power, som hver har sendt oss den beste maskinen de klarer under budsjettgrensen vår på 15.000 kroner.

Ettersom grafikkort er så dyre for tiden, leverer ingen maskiner med kraftigere grafikkort enn Nvidias RTX 3060 Ti. Men, det er da heller ikke til å kimse av, og til tross for at dette alene legger beslag på rundt 50 prosent av budsjettet skal vi se at de resterende delene av maskinene også leverer til gull denne gangen.

Vi skal nemlig dele ut mange lovord i denne kåringen. Og lover deg mulighet til å kunne velge blant flere gode maskiner også utenfor førsteplassen.

Dette er deltagerne

Power Elkjøp Komplett Multicom annonse Pris 12999 NOK 14995 NOK 14999 NOK 14995 NOK Pris ved test 13.000 kroner 15.000 kroner 15.000 kroner 15.000 kroner Modell Lenovo Legion T5 PCSpecialist Tornado R5X Komplett a131 Epic Gaming Multicom Mesh i824 Gaming Operativsystem Windows 10 (støtter Windows 11-oppgradering) Windows 10 (støtter Windows 11-oppgradering) Windows 11 Windows 11 Grafikkort Nvidia RTX 3060 Ti (8 GB) Nvidia RTX 3060 Ti (8 GB) Nvidia RTX 3060 Ti (8 GB) Nvidia RTX 3060 Ti (8 GB) Prosessor AMD Ryzen 5 5600G (6 kjerner) AMD Ryzen 5 5600X (6 kjerner) AMD Ryzen 5 5600X (6 kjerner) Intel Core i5 11400F (6 kjerner) Minne 16 GB (3200 MHz) 16 GB (3200 MHz) 16 GB (3200 MHz) 16 GB (3200 MHz) Lagring 1 TB (M.2 NVMe) 1 TB (M.2 NVMe) 1 TB (M.2 NVMe) 1 TB (M.2 NVMe) Kommunikasjon WiFi 6, BT 5.1 WiFi 6, BT 5 WiFi 5, BT 5 WiFi 6, BT 5 Brikkesett B550 (M-ATX) B550 A520 (M-ATX) B560 Kabinett Lite (M-ATX) Standard (ATX) Standard (ATX) Standard (ATX) Strømforsyning 550 Watt (Ukjent) 650 Watt (80+ Gold) 650 Watt (80+ Gold) 700 Watt (80+ Bronze)

Oppsummert om maskinene

Grafikkytelse Prosessorytelse Minne og lagring Støy og kjøling Oppgraderingsmuligheter og tilkoblinger Bygg og design Power Elkjøp Komplett Multicom

1. plass: Multicom med «Mesh i824»

Mesh i824 fra Multicom er ikke den aller kraftigste i testen på alle områder, men den er rå der det virkelig gjelder og mer enn god nok på andre områder.

Maskinen er basert på en Intel-plattform med en prosessor som er litt svakere enn to av konkurrentene. Den er med det kanskje ikke førstevalget for deg som skal drive med mye tunge prosessorintensive oppgaver, men det gjør sjelden spillere, og for «gaming» er denne prosessoren helt topp.

Grafikkortet, et Gigabyte Eagle med to vifter, holdes ikke tilbake av prosessoren i noen betydelig grad og leverer nok ytelse til at selv tunge spill flyter godt ved 1440p-oppløsning og maks detaljer. Gjerne med en kombinasjon av strålesporing og DLSS om det støttes. Lettere spill kan enten kjøres med flere hundre FPS, eller med lavere flyt i 4K-oppløsning.

Det lille du mister av ren prosessorytelse ved å velge denne maskinen får spesielt ørene dine betalt for hele tiden under bruk. Mesh-maskinen høres nemlig ikke med mindre du spiller, og selv da er den svært støysvak. Det er takket være god kjøling av viktige komponenter og et kabinett med god luftstrøm til tross for at det også er delvis støydempet i front.

Kabinettet er veldig funksjonelt og lett å jobbe i. Det er rom for å montere mye ekstra komponenter, skjule kabler og holde det rent takket være støvfilter. Det er også stilrent og kommer med et stort vindu så du kan speide inn på de stilige, belyste komponentene.

Aorus B560 Pro AX-hovedkortet har mange tilkoblinger, standard størrelse og rom for både mer minne og mer lynrask M.2 PCIe 4.0-basert lagring eller SSD-er for å nevne noe. Strømforsyningen er også på gode 700 watt, har en grei effektivitet og nok strømkabler, så i fremtiden kan du enkelt smelle inn kraftige prosessor- eller grafikkort-oppgraderinger.

WiFi 6 og blåtann er for øvrig integrert, og antennen festes på kabinettet magnetisk. Maskinen leveres med nye Windows 11 ferdig installert.

Det eneste vi må gjøre oppmerksom på er at Intel veldig snart lanserer nye prosessorer som ikke støttes av denne maskinen uten å også bytte hovedkortet. Det vil imidlertid neppe ha så mye å si for spillytelsen og ville naturlig nok før til høyere pris.

Både i dag og i overskuelig fremtid vil Multicoms Mash i824 gi deg god spillytelse, en topp opplevelse og høy grad av fremtidssikring.

9 Imponerende Multicom annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Gir god ytelse, ekstremt lite støy og store oppgraderingsmuligheter. Den mest balanserte maskinen i testen! " Fordeler Krysse av God grafikkytelse for 1440p-oppløsning og lavere

Krysse av God prosessorytelse

Krysse av Ekstremt støysvak og godt kjølt

Krysse av Bra med minne og lagringsplass

Krysse av Svært oppgraderingsvennlig

Krysse av Effektivt og stilig kabinett

Krysse av Integrert WiFi 6 og blåtann

Krysse av Mange tilkoblingsporter Ting å tenke på Bytt Intel lanserer snart ny generasjon prosessorer

2. plass: Elkjøp med «PCSpecialist Tornado R5X»

Vi ble litt overrasket da vi pakket opp maskinen Elkjøp sendte oss denne gangen.

Fra «PCSpecialist».

Aldri hørt om!

Vel, de viser seg å være et europeisk merke Elkjøp fører, og som setter sammen PC-er med komponenter fra andre kjente produsenter. Tornado R5X består eksempelvis av deler fra Asus (hovedkort), Corsair (minne og strømforsyning), samt PNY (grafikkort). I tillegg kommer kjøling, lagringsdisk og kabinett fra eget merkenavn.

I forhold til de ferdigbygde maskinene Elkjøp tidligere har sendt til oss, er dette et enormt steg opp og sammenlignbart med de egenbygde maskinene fra Komplett og Multicom når vi snakker kvalitet.

Det betyr at maskinen nå er bygget på en gjennomtenkt måte for å oppnå god kjøling, kunne oppgraderes og være et fremtidssikkert valg for selv kresne spillere.

Hva gjelder krefter sørger det RTX 3060 Ti-baserte PNY-grafikkortet for at Tornado R5X leverer like god spillytelse som testvinneren. AMD-prosessoren leverer dessuten best ytelse i testen, slik at maskinen er et mulig førstevalg for deg som skal drive med svært prosessorintensive oppgaver i tillegg.

Kjølingen er nok medvirkende årsak til at Elkjøp-maskinen kommer litt bedre ut enn Komplett-maskinen med samme prosessor.

Da er det verdt å navne den eneste lille svakheten til denne maskinen, og det er at de mange viftene dens kjører på høyere hastighet enn konkurrentene. I motsetning til konkurrentene er den aldri helt stille selv under lett belastning, og gir alltid en monoton suselyd fra seg, som stiger litt i styrke når du spiller.

Vi lot oss ikke plage veldig av det, men støyallergikere bør enten velge en annen maskin eller belage seg på å endre vifteprofilene i BIOS, noe ikke alle er komfortable med. Det vil jo føre til litt høyere temperaturer – som bør gå helt fint – og kanskje litt lavere ytelse i noen ekstreme tilfeller.

Ellers får du et kabinett som er svært lett å jobbe i og holde rent, og som kommer med et stort sidevindu der du får speide inn på tøffe RGB-belyste komponenter.

Hovedkortet byr på mange tilkoblingsmuligheter, ekstra utvidelsesspor for lynrask M.2 PCIe 4.0-basert lagring og flere SATA-SSD-er. WiFi 6 og blåtann er integrert. Strømforsyningen har for øvrig ganske god kapasitet og er effektiv, så fremtidige oppgraderinger til et mye kraftigere grafikkort støttes, så lenge det ikke krever mer enn 2x8 strømpinner.

Om du lever fint med litt hørbart viftesus, eller vet å løse denne utfordringen selv, får du mye for pengene fra Elkjøp. Særlig når det gjelder rå ytelse, men også når det kommer til oppgraderingsmuligheter.

8.5 Meget bra Elkjøp annonse 14995 NOK Sjekk nå 14995 NOK sitat " Testens kraftigste maskin er både fremtidssikker og kul å se på. Høres bedre enn de andre i testen. " Fordeler Krysse av God grafikkytelse for 1440p-oppløsning og lavere

Krysse av Topp prosessorytelse

Krysse av Godt kjølt

Krysse av Bra med minne og lagringsplass

Krysse av Oppgraderingsvennlig

Krysse av Effektivt og stilig kabinett

Krysse av Mange tilkoblingsporter

Krysse av Integrert WiFi 6 og blåtann Ting å tenke på Bytt «Støyer» mest i testen (ut av boksen)

3. plass: Komplett med «a131 Epic Gaming»

Komplett leverer også en fin maskin i denne runden. Deres a131 Epic Gamer er litt kraftigere enn testvinneren og kan i praksis ikke høres under normal bruk eller tung prosessorlast. Ved spilling støyer den dessuten minst i testen!

Men, testvinneren er nesten like kraftig, også i spill der det bare skiller inntil et par-tre prosent i ytelsesforskjell. Og det er ganske tvilsomt at du hører forskjell på de to mens du spiller, med mindre du setter dem ved siden av hverandre på pulten.

Med slike sammenlignbare resultater som testvinneren, og lik pris, blir Komplett-maskinen mest et alternativ for dem som av en eller annen grunn vil ha en AMD-basert maskin heller enn en Intel-basert.

I dette tilfellet tror vi ikke det er de fleste. Ikke minst fordi det er verdt å se nærmere på Kompletts valg av hovedkort: Et med en kompakt M-ATX-formfaktor heller enn et «vanlig» ATX-kort med plass til flere oppgraderingsspor. Vi lurer på hvorfor. Kabinettet deres har jo plass til et ATX-kort!

Sammenlignet med testvinneren har dermed ikke hovedkortet i Komplett-maskinen plass til en ekstra M.2 PCIe-basert SSD. Brikkesettet fra Intel støtter heller ikke den nye raske PCIe 4.0-standarden som kan gjøre disse lagringsdiskene lynraske. Hastigheter du kan låse opp hos testvinneren, med riktig SSD. Det har nok ikke så mye å si i praksis, men vi vil også nevne at maskinen har integrert WiFi 5 fremfor WiFi 6, som hos alle konkurrentene støtter mye høyere trådløshastigheter.

Når det er sagt leverer ellers Komplett et toppers kabinett, som er solid, lett å jobbe i, holde ryddig og som holder seg rent takket være strategisk plasserte støvfilter. Det er også ganske elegant og stilrent, med pene programmerbare LED-striper og lys, og et stort vindu inn mot komponentene som er stilige å se på.

Strømforsyningen er svært effektiv og har en god kapasitet på 650 watt, så den har ingen problemer med å støtte kraftige fremtidige oppgraderinger av prosessor eller grafikk.

Som Multicom-maskinen leveres den med Windows 11 ferdig installert for deg, mens de andre maskinene i testen kan oppgraderes manuelt.

PS! Det er verdt å nevne at Komplett-maskinen, til forskjell fra de andre i testen, kan tilpasses før kjøp. Du kan altså bytte ut flere av komponentene, som hovedkortet, og sette sammen din egen maskin ut fra denne modellen. Selvsagt for en litt høyere pris, men det kan være verdt å eksperimentere med denne muligheten før du bestemmer deg for maskin.

8 Meget bra Komplett annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " En kraftig, svært støysvak og oppgraderingsvennlig maskin med et litt pussig hovedkort. " Fordeler Krysse av God grafikkytelse for 1440p-oppløsning og lavere

Krysse av Topp prosessorytelse

Krysse av Ekstremt støysvak og greit kjølt

Krysse av Bra med minne og lagringsplass

Krysse av Oppgraderingsvennlig

Krysse av Effektivt og stilig kabinett

Krysse av Mange tilkoblingsporter Ting å tenke på Bytt Hvorfor Micro-ATX-hovedkort i ATX-kabinett?

Bytt Ingen ledige M.2-spor for mer lynrask lagring

Bytt «Kun» WiFi 5

Bytt Ingen PCIe 4.0-støtte

4. plass: Power med «Lenovo Legion T5»

Forrige gang vi kåret det beste PC-tilbudet leverte Power spillmaskinen med klart best spillytelse. Men den vant ikke, for den hadde store problemer med kjølingen, bråket og støttet ikke så mange oppgraderinger.

Vi tror Power fikk med seg vurderingen vår og var litt enige med oss. Maskinen de har sendt oss nå, en Lenovo Legion, er nemlig mye bedre.

Altså, den gir faktisk ikke så høy spillytelse som den forrige(!), men den er ikke så langt unna, og den er vesentlig bedre på alle andre områder.

For det første er den i praksis lydløs under lett bruk og ved prosessorintensive oppgaver. Den er også ganske støysvak når du spiller.

Og, selv om maskinen er litt mer kompakt (og dermed plasseringsvennlig) enn de andre, og kommer med et ditto kompakt M-ATX-hovedkort, får du mange oppgraderingsmuligheter nå.

Du kan blant annet legge til ekstra rask M.2 PCIe-basert lagring og flere SSD-er, eller bytte grafikkortet til et enda litt mer potent et senere. Da takket være at strømforsyningen nå er på 550 watt fremfor 500 watt, som var i knappeste laget.

WiFi 6 og blåtann er for øvrig integrert, og lagringsdisken du får med er lynrask!

Maskinen leverer jo svakest spill- og prosessorytelse i testen. Det skyldes en kombinasjon av litt svakere prosessor, og litt svakere kjøling av den enn det som er helt optimalt. Vi tror dette holder igjen spillytelsen noe i enkelte spill med svært høy FPS.

Selv om ytelsen ikke når helt opp, kabinettet kanskje ikke er like spennende som de andre og du aldri vil kunne putte en strømkrevende toppmodell av et grafikkort inn i maskinen, overbeviser kandidaten fra Power såpass at den tar med seg «Godt kjøp»-logoen vår og en svært respektabel karakter.

Den er nemlig uten tvil maskinen i testen som leverer mest spillytelse for pengene denne gangen ved å koste hele 2000 kroner mindre enn de andre.

Prisen, ytelsen og mulighetene som bor i denne maskinen gjør den til et lite kupp for gamere på litt ekstra stramt budsjett denne høsten.

8 Meget bra Power annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Leverer mest ytelse for pengene, lite støy og gode nok oppgraderingsmuligheter for mange. " Fordeler Krysse av God grafikkytelse for 1440p-oppløsning og lavere

Krysse av Støyer lite - høres knapt utenfor spilling

Krysse av Bra med minne og lagringsplass

Krysse av Greit med oppgraderingsmuligheter

Krysse av Integrert WiFi 6 og blåtann

Krysse av Svært rask lagring

Krysse av Billigst i testen Ting å tenke på Bytt Prosessoren kunne vært bedre kjølt og er ikke raskest i testen

Bytt Få tilkoblingsporter

Bytt Øvrige maskiner er enda mer oppgraderingsvennlige

Bytt Ikke så spennende å se på

Målinger

Om testen Vi vurderer hver maskin med særlig tanke på spillytelse, fremtidige oppgraderingsmuligheter og kjøling. Også helhetlig bygg/design spiller inn. Vi har testet spillytelsen i ett svært krevende spill (Control) med teknologier som strålesporing og DLSS aktivert, samt i ett populært lettdrevet spill (Overwatch). Da ved 1440p-oppløsning med høyeste detaljnivå. Ved siden av spillytelse har vi målt prosessor- og lagringsytelse, hvor mye maskinene støyer og hvor effektiv kjølingen til grafikkortet og prosessoren er. Multicom, Digital Impuls, Power, Elkjøp og Komplett fikk forespørsel om å være med i kåringen. Kravene til maskiner som deltar i testen er at de koster under 15.000 kroner og enten kan kjøpes eller reserveres på publiseringstidspunktet. Butikkene kan benytte eventuelle logoer de oppnår i testen i inntil tre måneder etter publisering, men kun så lenge prisen er den samme som eller lavere enn ved publisering. Mer +

