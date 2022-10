Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Trådløse støvsugere - under 5000 kr (2022)

Vi har testet trådløse støvsugere på budsjett

Ja, man finner kvalitet til langt under 5000 kr.

Vi har testet 15 støvsugermodeller til under 5000 kr.

Om du synes det har blitt en kostbar affære å kjøpe støvsuger er du ikke alene. En bekjent av meg oppsummerte det slik: «Før i tiden plukket man opp en støvsuger på OBS til 500 kr, nå koster de jo en månedslønn!».

Og ja - skal du ha en toppmodell fra Philips, Miele eller Dyson så kan det fort ende med å lukte svidd av Visa-kortet. Men så er det heller ikke sånn at alle har behov for laserlys, vaskefunksjon eller et dusin ulike munnstykker.

Derfor har vi hanket inn 15 modeller til under 5000 kr for å undersøke hvilke budsjettalternativer som finnes der ute. Noen koster til og med så lite som 1500 kroner, men fungerer likevel strålende!

PS: om du ble nysgjerrig da vi skrev “laserlys”, sjekk ut vår test av Dyson V15.

Men er det sånn at de rimeligere modellene er kjedelige og grå? Nei, tvert imot faktisk. En del av de morsomste og mest oppfinnsomme løsningene finner man nettopp her. Et eksempel på det er at flere modeller kommer med såkalt “fleksibelt ledd”, som betyr at selve røret på støvsugeren kan bøyes for å komme bedre til.

Bosch Unlimited 7 var en av modellene som hadde fleksibelt ledd.

Vi finner også en spesiell «retningsuavhengig» Dyson-variant som vi tror kan være midt i blinken for noen. Og ikke minst: Vi har modeller fra produsenter som Wilfa og OBH Nordica - produsenter som man vanligvis ikke assosierer med trådløse støvsugere.

Men, finurlige løsninger til side: klarer de rimelige modellene å vare like lenge og støvsuge like godt som toppmodellene?

Apropos toppmodeller: er du på utkikk etter det beste av det beste, sjekk også vår test av trådløse støvsugere over 5000 kr.

Slik testet vi Tro det eller ei, dette er ikke første gangen vi tester trådløse støvsugere. Testkriteriene vi vurderer etter vil derfor ikke komme som noen overraskelse på de av dere som har lest noen av våre støvsuger-tester tidligere. Og ja, det er fremdeles batteritid og sugekraft som er de to viktigste kriteriene også i denne testen. Batteritiden undersøker vi på høyeste og laveste effektnivå ved å simpelthen la batteriet gå tomt uten å støvsuge. Reell brukstid vil derfor sannsynligvis være noe lavere, men styrkeforholdet mellom støvsugerne vil bli riktig. På enkelte modeller vil det følge med flere batterier, og da opplyser vi om dette i tabellene og i teksten. Sugekraften vurderer vi ved å strø 100 gram ris utover ett teppe og så støvsuge over på laveste styrkenivå. I tillegg gjør vi en generell vurdering under bruk. Sugekraften vurderes heller ikke alene, men må sees i sammenheng med batteritid. Det hjelper med andre ord ikke om sugekraften er enormt sterkt hvis batteriet kun varer i 15 minutter. I tillegg tester vi hvor allsidige støvsugerne er og hvor egnet de er til å støvsuge møbler og tepper. Her vil det telle positivt om modellen kommer med flere ulike munnstykker. Når det er sagt så er det forskjell på munnstykker og oss mennesker: ikke alle er like mye verdt. Her ser vi spesielt etter om modellen kommer med såkalt motorisert munnstykke for hår eller større munnstykker spesielt egnet for parkett eller teppe. Motorisert munnstykke er for eksempel veldig nyttig hvis man har husdyr som røyter mye. Til sist sjekker vi hva slags filter støvsugerne kommer med. De fleste modeller kommer nå med HEPA-filter, men det er forskjell på om de kan vaskes eller ikke. Noen støvsugere kommer attpåtil med ekstra HEPA-filter, noe som naturligvis teller positivt. Og sist men ikke minst: vi gjør også en vurdering av hvor behagelige og ergonomisk støvsugerne oppleves under bruk. Noen er både lettere i vekt og glir lettere over gulvet enn andre. Visse støvsugere er testet tidligere, men vurdert på nytt i forbindelse med denne testen. Flesteparten er imidlertid testet helt på nytt, eller for første gang, høsten 2022. Mer +

Dette er støvsugerne vi har testet

Motorisert munnstykke for hår kan brukes til å for eksempel støvsuge tepper.

Product Electrolux Well Q7 Philips Speedpro Max 8000 XC8045 Bosch Unlimited 7 OBH Nordica X-Force Flex 11.60 Dyson Cyclone V10 Absolute 2022 Wilfa Innovac Sensor Dreame Cordless Vacuum T10 Dyson Omni-Glide Andersson VCH 3.0 Point Pro POVCW01 Roborock Mace H6 Samsung Jet 75 Multi Roborock Mace H7 Ryobi One+ R18SV7 ON Stick Vacuum 10 annonse Pris 2995 4499 3269 - - 3990 1959 4190 1290 3490 3493 4790 3273 2199 790 Pris testet 2995 kr 4279 kr 3299 kr 4099 kr 4995 kr 3990 kr 2093 kr 4190 kr 1590 kr 3490 kr 3299 kr 4490 kr 2924 kr 2199 kr 790 kr Type batteri Integrert Li-Ion Integrert Li-Ion Avtagbar Li-Ion Avtagbar Li-Ion Integrert Li-Ion Integrert Li-Ion Avtagbart Li-Ion Avtagbart Li-Ion Avtagbart Li-Ion Avtagbart Li-Ion Integrert Li-Po Avtagbart Li-Ion Integrert Li-Po Avtagbart Li-Ion (følger ikke med) Avtagbart Li-Ion Batteritid min/maks styrke 63/17 min 70/31 min 42/15 min 41/7 min 47/9 min 58/12 min 37/8 min 25/10 min 40/10 min 47/14 min 11/80 min 10/44 min 11/86 min 18/41 min 28/16 min Bruksinnstillinger 2-i-1 (ministøvsuger) 2-i-1 2-i-1, fleksibelt ledd 2-i-1, fleksibelt ledd 2-i-1 2-i-1 2-i-1 2-i-1 2-i-1 2-i-1 2-i-1 2-i-1 2-i-1 2-i-1 2-i-1 Trinnvis styrke 2 3 3 (inkludert Auto) 3 3 4 (inkludert Auto) 3 2 3 3 3 3 3 2 2 Munnstykker 4 3 (inkludert en som henger på) 7 + forlengerslange 4 5 5 5 4 5 5 + vaskefunksjon 5 5 + fleksibelt munnstykke 5 3 4 Størrelse støvbeholder 0,3 liter 0,6 liter 0,3 liter 0,9 liter 0,76 0,7 liter 0,6 liter 0,2 liter 0,65 liter 0,65 liter 0,5 liter 0,8 liter 0,5 liter 0,5 liter 0,5 liter Lydvolum 62 db 66 db 64 db 62 db 63 db 58 db 65 db 70 db 71 db 68 db 64 db 67 db 73 db 75 db 65 db LED-lys Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Bytt Bytt Krysse av Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Ladestativ Veggfeste Veggfeste Veggfeste Veggfeste Veggfeste Veggfeste Veggfeste Veggfeste Veggfeste Veggfeste Veggfeste Ja, stående og vegghengt Ja (dockingstasjon med magnetfeste) Veggfeste Veggfeste Vekt total/håndholdt 2680/1400 gram 2770/1570 gram 2980/1480 gram 3160/1760 2670/1650 2600/1610 gram 4540/1740 gram 1780/1050 gram 2990/1680 gram 2780/1820 gram 2480/1430 gram 2700/1650 gram 2540/1480 gram 3300/2210 gram 2310/1410 gram

En kjapp oppsummering

I denne runden har vi hatt flere billigutgaver fra topprodusenter som Dyson, Miele og Philips inne til test. Ingen av de kan helt måle seg med toppmodellene, men én av de er veldig nær: nemlig Speedpro Max 8000 XC8045 fra Philips. Denne har samme motor og samme batteri som tidligere testvinner XC8149 (og oppfølgeren XC8349), men kommer uten vaskefunksjon.

Det er mye batterikraft og stor sugeevne til en overkommelig pris: derfor går XC8045 av som vinner i denne testen.

Når det gjelder de to Dyson-modellene i testen, nemlig V10 og Omni-Glide må man gå i kompromiss med både sugekraft og batterikraft. Omni-Glide er støvsuger som virkelig gjør det gøy å støvsuge. Samtidig har den altfor kort batteritid, så hvis du har planer om å støvsuge noe mer enn en liten leilighet, så vil det bli mye lading mellom øktene. Dyson V10 er fremdeles en utrolig god modell, men for 3000 kr får man den betydelig bedre V15-modellen. Allikevel, hvis man er veldig sugen på Dyson, men har lyst til å spare litt penger, så er det et godt alternativ.

Utover det ønsker vi å trekke frem modellen fra Wilfa. Den imponerte på alle punkter, unntatt ris-testen der den “bare” klarte 80/100 gram. Vi skriver bare i hermetegn siden 80 gram ris ikke er så aller verst. Det er også viktig å understreke at testen blir gjort på laveste effektnivå, og batteritiden her var på nesten en time.

Til sist ønsker vi igjen å fremheve budsjettmodellen ON Stick Vacuum 10. Etter å nå ha testet en rekke rimeligere modeller har vi et bredere sammenligningsgrunnlag, og vi er ikke noe mindre imponert over hvor mye støvsuger man her får til under tusenlappen.

Under kan du se hvordan de ulike modellene målte seg med hverandre:

Product Batterikapasitet Sugekraft Allsidighet Støvsuging av hår Filter Ergonomi Har LED-lys Har Auto-funksjon Støvbeholder Electrolux Well Q7 Krysse av Bytt Philips Speedpro Max 8000 XC8045 Krysse av Bytt Bosch Unlimited 7 Krysse av Krysse av OBH Nordica X-Force Flex 11.60 Krysse av Bytt Dyson Cyclone V10 Absolute 2022 Bytt Bytt Wilfa Innovac Sensor Krysse av Krysse av Dreame Cordless Vacuum T10 Bytt Bytt Dyson Omni-Glide Bytt Bytt Andersson VCH 3.0 Krysse av Bytt Point Pro POVCW01 Krysse av Bytt Roborock Mace H6 Bytt Krysse av Samsung Jet 75 Multi Bytt Krysse av Roborock Mace H7 Bytt Krysse av Ryobi One+ R18SV7 Bytt Bytt ON Stick Vacuum 10 Krysse av Bytt

Best i test: Philips Speedpro Max 8000 XC8045

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Vi har testet flere modeller i serien Philips Speedpro Max 8000 tidligere, nemlig XC8149 og oppfølgeren XC8349. Begge disse modellen er såkalt “Aqua”-modeller, noe som betyr at de kommer med mulighet for å moppe samtidig som man støvsuger. Vi synes dette har fungert overraskende godt, men ikke alle har behov for vaskefunksjoner og all verdens tilbehør. Og det er nettopp her XC8045 kommer inn i bildet! Denne modellen er helt lik de andre, der den eneste forskjellen er tilbehøret som følger med.

Dette er nemlig «billigutgaven» av Philips Speedpro Max og det eneste tilbehøret man får med her er motorisert munnstykke for hår og fugemunnstykke. I tillegg har den et ekstra munnstykke plassert på røret som man kan flippe ut. Det lille vedhenget er perfekt for å komme til i kriker og kroker, bak vaskemaskinen eller andre vanskelige steder. Her slipper man å lete frem munnstykket (som selvfølgelig ligger lagret ett eller annet lurt sted).

På Philips Speedpro Max er det bare å vippe ut munnstykket.

XC8045 har også andre smarte løsninger. Som sine brødre XC8149 og XC8349 har den motoren plassert på oversiden av røret, noe som gjør den ypperlig til å støvsuge lavt med. Med sine 70 minutter på laveste styrke har den også testens desidert beste batterikapasitet. På maks styrke klokket den inn på utrolige 31 minutter. Det er en bedre tid enn mange av de andre støvsugerne på lav styrke. Sugekraften er det heller ingenting å utsette på. Av 100 gram ris klarte den å støvsuge opp 90 gram, noe som er upåklagelig - spesielt med tanke på batterikapasiteten.

XC8045 er et utrolig bra kjøp på nesten alle måter. Den kommer ikke med så mye tilbehør, men den har motorisert munnstykke for hår. Den har en vanvittig god batterikapasitet og svært god sugeevne. I tillegg har den LED-lys og super ergonomi. Derfor vil vi på det sterkeste anbefale modellen - med ett forbehold: nemlig støvsuging av tepper. Her oppleves den litt luggete og tung. Så om du har mange tunge tepper, så burde du kanskje gå for en annen modell. Men hvis du for det meste har parkett eller tregulv, er det ingen tvil om at det er Philips du burde velge.

8.5 Meget bra Philips SpeedPro Max 8000 XC8045 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Til litt i overkant av 4000 kr er dette den beste støvsugeren på markedet. Fordeler + Testens beste batteritid

+ Veldig god sugekraft

+ Enkelt å komme til lavt under sofa og seng

+ Ikke så mye, men riktig tilleggsutstyr Ting å tenke på — Kunne vært bedre på tepper

— Støvkammeret kunne vært større og enklere å tømme

Godt kjøp: ON Stick Vacuum 10

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Lav pris, utrolig god sugekapasitet og komfortabel i bruk. Støvsugeren med det litt anonyme navnet ON Stick Vacuum 10 imponerte i vår test. Spesielt sugekapasiteten var langt bedre enn vi kunne forvente: ON Stick Vacuum 10 klarte hele 96 gram. Det er helt opp mot de aller beste (og dyreste modellene) vi har testet.

ON Stick Vacuum 10 har et pent design, men byggekvaliteten er ikke den beste. Delene oppleves for så vidt greie å klikke sammen, men vi har kjent bedre. Når det er sagt så er brukervennligheten ellers svært god. I støvkammeret er det godt med plass (0,5 liter), og den er enkel å tømme

På vår batteritest tikket denne modellen inn på 28 minutter på laveste effekt og 16 min på maks. Det er bra, selv om gjerne kunne ønsket oss enda bedre. Men sett i forhold til prisen er dette mer enn godkjent. Dette er på mange måter den perfekte studentstøvsugeren og perfekt hvis man bor i en mindre hybel.

Les en utvidet test av av ON Stick Vacuum 10 her.

8 Meget bra ON Stick Vacuum 10 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat En rimelig, god og brukervennlig støvsuger. Fordeler + Svært god brukervennlighet

+ Svært god sugeevne

+ Følger med rull til hardt underlag

+ Billig: veldig mye for pengene

+ Har LED-lys

+ Lett i vekt Ting å tenke på — Ikke spesielt god på dyrehår

— Batteri kan ikke lades separat

— Medium god byggekvalitet

Anbefalt: Wilfa Innovac Sensor

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Denne støvsugeren med det spesielle tilnavnet “Innovac Sensor” er den første trådløse støvsugermodellen vi har hatt inne fra norske Wilfa. Selskapet som kanskje er mest kjent for sine kaffetraktere og vaffeljern begynte faktisk som et selskap spesialisert på støvsugere da det startet opp i 1948. Derfor var vi veldig nysgjerrige på denne modellen fra Wilfa.

Og vi må si at Innovac Sensor imponerte fra start. Støvsugeren er utrolig behagelig og god i bruk. Den har tre effektnivåer i tillegg til såkalt “auto-funksjon”. Vanligvis vil auto-funksjon tilsi at støvsugeren har en sensor som registrerer hvilket underlag man støvsuger på og som tilpasser sugestyrken deretter. Innovac sensor fungerer imidlertid annerledes. Her skal visstnok støvsugerens sensor oppdage hvor mye støv som finnes og tilpasse sugestyrken etter det. Men fungerer det? Ja, det fungerer helt greit, selv om vi ikke kan si å være “blåst av banen”. Støvsugeren øker styrken et hakk når den kommer til områder med mye støv og når vi støvsuger på tepper. Det tar imidlertid 2-3 sekunder før den øker styrken, men allikevel vil vi si at det er en nyttig funksjon.

Som vanlig testet vi batterikapasiteten på den laveste og den høyeste effekten. På lavest effekt holdt batteriet i 58 minutter, og med det har modellen testens nest beste batteritid, bare overgått av testvinner fra Philips. I sugekrafttesten gjør Wilfa det helt på det jevne og klarer 80/100 gram ris. Sett i forhold til batteritiden er det allikevel slettest ikke dårlig.

Men hovedgrunnen til at vi anbefaler Innovac Sensor er hverken sugekraft eller batteritid, men ergonomi. Denne støvsugeren fra Wilfa er såpass behagelig å bruke at vi nesten vil kalle den ergonomisk perfekt. Den er veldig lett i bruk, har testens mest behagelige lydvolum og den er perfekt til å støvsuge lavt under sofaen med - her kommer dessuten LED-lyset på fronten av munnstykket godt med. I tillegg har den et stort støvkammer som er veldig enkelt å tømme.

8 Meget bra Wilfa Innovac Sensor Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat En topp støvsuger på nesten alle måter, men sugekraften kunne vært enda bedre. Fordeler + Kjempegod batteritid

+ Allsidig, kommer med en rekke munnstykker

+ Auto-funksjon som justerer sugekraften

+ Veldig behagelig i bruk Ting å tenke på — Sugekraften kunne vært enda bedre.

Roborock Mace H6

Forrige Neste Åpne fullskjerm

De fleste kjenner kinesiske Roborock som en produsent av robotstøvsugere. I vår seneste samletest av disse selvkjørende krabatene kåret vi Roborocks S7+ til vinner. Vi har derfor alltid høye forventninger når vi tester støvsugere fra Roborock.

Førsteinntrykket av RoboRock Mace H6 er svært så god. Modellen har et stilig design som ligger tett opptil det ikoniske designet til støvsugerne fra Dyson. Men på Dysons modeller må man holde inne på-knappen for å støvsuge. Det kan spare batteri på kortere økter, men er slitsomt i lengden. På Roborocks modell er dette valgfritt ved at man kan låse knappen fast. Smart!

I batteritesten klarte Mace 80 minutter i ECO-mode og 11 minutter når vi satte den på full guffe. Det er godkjent, selv om vi kanskje kunne ønske at den kunne gå noe lenger på maks kraft. Selv om ECO-mode fungerer bra, er det først når man setter den på maks at støvsugeren virkelig får vist potensialet sitt. I vår «ris-test» (der vi strør 100 gram ris utover et teppe) klarte den 92 gram på ECO, noe som er veldig bra.

Modellen kommer med motorisert munnstykke for hår. Vi opplever også at hovedmunnstykket fungerer veldig bra og at det setter seg fast lite hår, så har du røytende husdyr er dette en modell som kommer til å fungere godt.

Det er ikke så mye å sette fingeren på med Roborock H6. Støvbeholderen er i minste laget, men samtidig var den enkel å tømme. Når det er sagt så fungerer det aller meste ellers svært så godt. Verdt å nevne seg er at RoboRock Mace h6 er en veldig lett modell, og derfor veldig behagelig å støvsuge for eksempel sofaen med. Vi likte også OLED-displayet som blant annet viser gjenværende batteritid.

8 Meget bra Roborock Mace H6 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Kjempegod sugekraft og batteritid til en lav pris. Fordeler + Kjempegod batteritid på ECO-mode

+ Lav vekt

+ Behagelig i bruk

+ God sugekraft Ting å tenke på — Ikke den beste batterikraften på boost.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Dyson Cyclone V10 testet vi også da den ble lansert i 2018, men siden den nå ligger ute til salgs for under 5000 kr tenkte vi det kunne være interessant å undersøke modellen med 2022-øyne. Er den like imponerende nå som da?

Svaret på det er delt. På den ene siden er Dyson V10 fremdeles en virkelig god støvsuger, men den er ikke unikt god i sin priskategori: flere andre modeller som koster omtrent det samme støvsuger like godt eller bedre enn V10. Med sine 47 minutter på lavest effekt og 9 minutter når vi kjører den opp til maks, er helt gjennomsnittlig. Til sammenligning holdt testvinneren Philips Speedpro XC8045 i 70 minutter på lav effekt og 31 minutter på maks. Sugestyrken er omtrent den samme på de to modellene.

Når vi først er inne på en sammenligning med testvinneren vil vi si at Dyson V10 er bedre på noen områder. Først og fremst er den bedre til å støvsuge tepper. V10 kommer med både vanlig og rullemunnstykke, noe som gjør den god på alle overflater. I tillegg er den hakket bedre i håndholdt modus enn Phillips. Philips har til gjengjeld bedre batterikapasitet og ergonomi - spesielt evnen til å støvsuge lavt.

Dyson V10 er ikke den beste støvsugeren til å støvsuge lavt. Det er heller ikke mulig å vri på håndtaket og så skyve den inn sidelengs som på en del av de andre modellene.

Hvis du er nysgjerrig på Dyson, men ikke ønsker å blakke deg, kan V10 være et godt alternativ. Men som vi har skrevet om utallige ganger tidligere er det delte meninger om støvsugerne fra Dyson. En av hovedinnvendingene mot Dyson er at den ikke har LED-lys, at man må holde inne knappen og at ergonomien ikke er for alle. Når det er sagt så er Dyson V10 en veldig god støvsuger som man nå får til under 5000 kr.

8 Meget bra Dyson Cyclone V10 Absolute 2022 Trådløs Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Er du nysgjerrig på Dyson er dette et godt budsjettalternativ. Fordeler + God sugekraft

+ Allsidig, kommer med en rekke munnstykker

+ Behagelig i bruk

+ Smart tømming av støvbeholder Ting å tenke på — Ikke den beste til å støvsuge lavt under sofa og seng

— Har ikke LED-lys

— Må holde knappen inne mens man støvsuger

Samsung Jet 75

I vår test av trådløse støvsugere over 5000 kr har vi også testet Samsung Jet 90, og fikk der vårt “Anbefalt”-stempel. Det er noen forskjeller den og Jet 75, og det er verdt å bemerke seg at Jet 90 kommer med egen ladestativ (selv om det kun følger med ett batteri) og justerbart rør. Sistnevnte er en løsning vi gjerne skulle sett på flere håndholdte støvsugermodeller da det løser to viktige problemer i ett enkelt grep: enklere å støvsuge hvis man er lavere eller høyere enn gjennomsnittet, og lettere å komme til dypt under en større sofa eller seng. Ladestativ og teleskoprør er i det hele tatt to smarte løsninger som man da altså finner på Jet90, men ikke på Jet 75. Jet 90 er med andre ord en modell vi liker bedre, selv om det må sies at den koster noe mer enn Jet 75.

Samsung Jet 75 er en veldig god modell, men den har også en del mangler. Det viktigste er nok at den ikke har LED-lys og at den ikke kommer utstyr med motorisert munnstykke for hår. Det medfølgende rullemunnstykket er riktignok bra, men fungerer aller best på parketten. Batteritiden er også helt gjennomsnittlig og klokket inn på 44 minutter på lav effekt og 10 minutter på maks.

Utover dette må det sies at Samsung Jet75 er en jevnt over god modell med super sugekraft. Den klarte 98/100 gram ris i vår sugekraft-test, noe som er best i vår test, og det er tydelig at dette er en modell med mye kraft – på både tepper og parkett. Vi synes den var lett og god også ved håndholdt bruk. Med en vekt på 1650 gram i håndholdt modus er det en av aller letteste modellene i testen.

8 Meget bra Samsung Jet 75 Multi VS20T7534T5 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Fantastisk sugekraft, men mangler LED-lys og er ikke den beste på hår. Fordeler + Veldig god sugekraft

+ Behagelig i bruk Ting å tenke på — Har ikke LED-lys

— Kommer uten motorisert munnstykke for hår

— Middels batteritid

Roborock Mace H7

H7 er – i hvert fall utseendemessig – nærmest som en blåkopi av H6. Støvkammeret er økt fra 0,4 til 0,5 liter. Også motorkraften har økt, fra 420 til 480 watt. Sugeeffekten, som måles i AW (Air Watts), er økt fra 140 til 160. Bedre på papiret, altså, men erfaring viser at dette alene ikke nødvendigvis gir noen bedre støvsuger.

Også nytt med H7 er muligheten for å sette en støvsugerpose inn i støvkammeret. Hvorfor, spør du kanskje? Det lurer vi på også. Utover dette følger det med de samme munnstykkene som på H6 – vi er spesielt fornøyd med at det følger med eget motorisert munnstykke til bruk på sofa, seng og så videre. Nytt med H7 er også at veggfestet som følger med er magnetisk, slik at man kan henge munnstykkene på den.

På H7 er det fremdeles slik at man kan velge om man skal holde inne på-knappen eller bruke låsemekanismen. Vi foretrekker sistnevnte, men er glad for at det er mulig å velge. Det er det for eksempel ikke hos Dyson. At motoren kun går når knappen holdes inne kan være en fordel hvis man for eksempel støvsuger sofa på full effekt – da går gjerne batteriet tomt rimelig kjapt.

Alt i alt synes vi at Mace H6 er en bedre modell, spesielt på at man der slipper å styre med unødvendige støvsugerposer.

Les en utvidet test av Roborock Mace H7 her.

7.5 Bra Roborock Mace H7 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat En god modell, men forgjengeren Mace H6 er enda bedre. Fordeler + Svært god batteritid på Eco-mode

+ Har motorisert munnstykke for hår

+ God sugekraft

+ Lett i vekt Ting å tenke på — Hardhendt på tepper

— Meningsløst posedesign

— Har ikke LED-lys

— Lite fleksibel når man støvsuger lavt

— Forrige modell (Mace H6) var bedre

Dyson Omni-Glide

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Vi har testet en rekke Dyson-modeller tidligere, men aldri en modell med to parallelle munnstykker. Men det er faktisk ikke bare derfor modellen har fått navnet «Omni-Glide». Leddet mellom stangen og munnstykket kan nemlig roteres helt rundt, noe som gjør den enkel å svinge rundt - nesten som et vaskemopp. Siden munnstykkene er myke går det dessuten relativt greit å bevege den sidelengs også. Totalopplevelsen er i det hele tatt veldig behagelig, ja nesten så behagelig at det det blir morsomt å støvsuge!

Omni-Glide er perfekt for en rask sveip hvis man bor i en relativt liten leilighet. Trenger du en støvsuger til å dyprengjøre huset med derimot, er nok ikke dette det beste valget. Til det er batteritiden for kort. Omni-Glide stoppet nemlig etter bare 25 minutter på laveste effekt. Lengden på munnstykkene er også ganske korte, så selv om det går kjapt å sveipe tar det en god stund å støvsuge overflatene. Omni-Glide får pluss i boka for at man endelig slipper å holde inne knappen som på de andre Dyson-modellene. Det er også viktig å nevne at Omni-Glide kan skilte med veldig god sugekraft!

Med en vekt på kun 1050 gram i håndholdt modus skulle man også tro at støvsugeren var perfekt til å bruke til møblene eller i bilen. Slik er det dessverre ikke. Siden Omni-Glide har batteriet plassert i selve skaftet blir den veldig baktung, og føles derfor mye tyngre å holde i en vekten skulle tilsi. Vi savner i det hele tatt et bedre håndtak, for her blir man fort sliten i håndleddet.

Selv om Onmi-Glide er en kraftfull støvsuger som det er veldig morsomt å støvsuge med, har den noen irritasjonsmomenter som trekker litt ned. Det første er støvkammeret som vi synes er altfor lite. Her setter det seg også fast hår nederst under gummiringen inne i kammeret som må fiskes ut med fingrene. Det andre er at modellen ikke har batteriindikator. Her er det umulig å si hvor mye batteri som er igjen, før det plutselig blinker rødt for å signalisere at «Nå er det tomt».

PS: Liker du å føle deg som en konge mens du støvsuger hjemme i pysjen? Da må du ikke gå for denne standardmodellen av Omni-Glide, men heller “Plus”-modellen som er gullfarget. Den koster 400 kr mer og på kjøpet får man også et ekstra rørmunnstykke. Om prisen er verdt der kommer helt an på hvor opptatt man er av gullfargede støvsugere.

7 Bra Dyson Omni-glid Trådløs Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat En annerledes Dyson-støvsuger det virkelig er morsomt å støvsuge med! Fordeler + Veldig god ergonomi, morsom å støvsuge med

+ Kjempegod sugekraft Ting å tenke på — Svak batteritid

— Har ikke LED-lys

— Veldig liten støvbeholder

— Litt baktung ved håndholdt bruk

Bosch Unlimited 7

Forrige Neste Åpne fullskjerm

En annen ting som skiller de to modellene er at Unlimited 7 faktisk har et bøyelig ledd. Vi sier faktisk, fordi dette må være første gang vi har sett noe lignende. Funksjonen gjør at man kan komme ekstremt lavt til. Det er en kul funksjon vi gjerne skulle ha sett på flere modeller. I denne testen er det faktisk en annen støvsuger som også har dette, nemlig OBH Nordica X-Force.

Unlimited 7 er ellers en støvsuger som er veldig behagelig å bruke og enkel å manøvrere rundt både på parketten og på tepper. Vi irriterer oss imidlertid litt over måten man tømmer støvbeholderen på. Her må man ta av filteret i toppen først. HEPA-filteret er heller ikke vaskbart, men kan rengjøres ved en roteringsmekanisme inne i støvbeholderen.

Bosch Unlimited 7 er en veldig god støvsuger som kan måle seg med Unlimited 8. Den store forskjellen er at Unlimited 8 kommer med flere batterier og egen batterilader. I tillegg kommer Unlimited 8 med motorisert munnstykke for hår (turbobørste). Både batterier og turbobørste er viktig tilbehør, og mangelen på disse er faktisk grunnen til at Unlimited 7 ikke blir testvinner. Ellers er dette nemlig en glimrende støvsuger, og har du noen Bosch-batterier liggende fra før kan det definitivt være et smart kjøp.

På Bosch Unlimited 7 følger det kun med ett mindre batteri.

Vi har tidligere hatt Bosch Unlimited 8 inne til test. Da konkluderte vi med at støvsugeren hadde skikkelig god sugekraft og at den var behagelig i bruk, men at den var ganske så dyr. Bosch Unlimited 7 derimot er en god del billigere. Men betyr det i så fall at støvsugeren er langt underlegen når det kommer til sugekraft?

Nei, faktisk ikke. I vår test med 100 gram ris på teppe klarte Unlimited 7 hele 95/100 gram, noe som kun er 2 gram mindre enn på Unlimited 8. Det er også mange andre likheter mellom støvsugerne. I utforming er de to modellene ganske så like, og de er begge veldig behagelige i bruk. Begge modellene har dessuten LED-lys på hovedmunnstykket, noe som gjør den ideell til å støvsuge med for eksempel under sengen eller andre steder med lite lys.

Det som imidlertid skiller de to modellen er batteritid og evnen til å støvsuge hår. Mens Unlimited 8 kom med et eget dedikert munnstykke for hår, må man på Unlimited 7 nøye seg med hovedmunnstykket til å støvsuge tepper. Det fungerer for så vidt greit, men vi skulle gjerne hatt andre alternativer til møblene. Unlimited 8 kom også med flere batterier og egen lader. Unlimited 7 kommer kun med ett batteri, som dessuten har lavere kapasitet. Her er det en fordel om man allerede har noen Bosch batterier og kanskje en lader liggende fra før.

7 Bra Bosch Unlimited 7 BCS711EXT Trådløs Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat På nivå med storebror Bosch Unlimited 8, med unntak av batterikapasiteten. Fordeler + Kjempegod sugekraft

+ Allsidig, kommer med en rekke munnstykker

+ Veldig behagelig i bruk

+ Kommer med LED-lys

+ Har Auto-funksjon som tilpasser sugekraften

+ Har fleksibelt ledd Ting å tenke på — Kommer med kun ett batteri, så noe begrenset batterikapasitet

— Har ikke motorisert munnstykke for hår

— Har HEPA-filter, men det er ikke vaskbart

— Liten støvbeholder

Andersson VCH 3.0

Vi har tidligere testet VCH 2.1 som er forrige generasjon håndholdt støvsuger fra Andersson. Den fikk gode skussmål, men batteritiden som var på kun 18 minutter trakk ned. Nå er batteritiden kraftig forbedret, og i vår måling klokket den inn på hele 40 minutter på laveste effekt. Allikevel kan det virke som om styrken også er redusert på den laveste effekten sammenlignet med VCH 2.1 (som for øvrig kun hadde ett effektnivå). I vår test av sugekraft klarte nemlig VCH 3.0 kun 77/100 gram ris, mens VCH 2.1 klarte 88/100 gram. Også når vi støvsuget på full hastighet synes vi den kom til kort.

På høy hastighet opplevde vi at sugekraften var en del bedre, men da holdt batteriet kun i 10 minutter. For ordens skyld testet vi også batteritiden på det midterste nivået. Da varte batteriet i 25 minutter, og vi tror nok at dette vil være det ideelle styrkenivået for de fleste oppgaver.

I likhet med forgjengeren har VCH 3.0 LED-lys og kommer med et eget motorisert munnstykke for hår. Det følger også med et eget rullemunnstykke som vi syntes fungerte veldig godt på harde underlag, men også på tepper. Det er litt kronglete å bytte det (her må man frem med kronestykket), men det er definitivt verdt det.

I det hele tatt er VCH 3.0 en behagelig og god støvsuger som fungerer til det meste. Derfor er det litt synd at støvsugeren har såpass svak sugekraft, fordi den innfrir på mange andre områder. Til rundt 1300 kr er VCH 3.0 allikevel et ganske godt kjøp, selv om det finnes bedre alternativer til lavere pris.

7 Bra Andersson VCH 3.0 Trådløs Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Behagelig i bruk, men ikke den beste sugekraften. Fordeler + Behagelig i bruk

+ Allsidig, kommer med en rekke munnstykker

+ God pris Ting å tenke på — Middels sugekraft

Dreame Cordless Vacuum T10

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Dreame Cordless Vacuum T10 er en av disse støvsugermodellene som ser mye dyrere ut enn de faktisk er. I skrivende stund koster T10 rundt 2000 kr, men skulle vi ha gjettet prisen basert på utseendet ville vi ha tippet i hvert fall det dobbelte. For det er designmessig en flott støvsuger vi har med å gjøre.

I bruk derimot oppleves ikke støvsugeren like eksklusiv. Når vi setter den sammen klikker ikke alle delene skikkelig på plass, og det fortsetter å irritere også etter å ha tatt av og på ulike munnstykker flere ganger. Under bruk er heller ikke støvsugeren den mest behagelig. Bevegelsene er til tider rykkete og støvsugeren er noe tung å skyve på. Det er kanskje ikke så rart: med sine 4,5 kg er det den absolutte tyngste støvsugeren i testen.

Klikk på plass da!

Modellen reklamerer med «opptil 60 minutters batteritid». Opptil må være nøkkelordet her, for i vår test klokket den inn på snaue 37 minutter på lavest effekt og kun 8 minutter når vi satt den på full guffe. I testen av sugekraft klarte den seg imidlertid bedre der den sugde opp 91/100 gram ris. Det er absolutt bra, og bedre enn forventet med tanke på at støvsugeren ellers ikke er den beste i bruk.

Allikevel er Dreame T10 en helt grei støvsuger i sin prisklasse. Støvkammeret er av god størrelse og enkelt å tømme. Batteriet kan tas av og derfor byttes ut, men ladingen må skje direkte i støvsugeren. Det trekker også ned at modellen er tung i bruk og at batteritiden er noe svak.

6.5 Helt greit Dreame Cordless Vacuum T10 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Ikke den mest behagelige, ganske tung i bruk, men kjempegod sugekraft. Fordeler + Veldig god sugekraft Ting å tenke på — Ikke den beste byggekvaliteten

— Tung og stor

— Noe svak batterikraft

— Ikke den mest behagelig i bruk

OBH Nordica X-Force Flex 11.60 Animal

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Førsteinntrykket av OBH Nordica X-Force Flex 11.60 Animal er dessverre ikke så godt. Modellen kommer nemlig med et litt knotete ladesystem. Her er man nødt til å lade i det medfølgende veggfestet. Det er for så vidt ikke så uvanlig, men det som er annerledes her er at støvsugeren helst burde henge i veggfestet for å lade - ellers har strømtilførselen lett for å bli brutt. Vi skriver «helst henge», fordi det er mulig å lade uten at veggfestet er ladet, men den løse forbindelsen forutsetter at man ikke kommer borti laderen mens den ligger på gulvet.

Når vi først har kommet over den lille irritasjonen med ladingen synes vi X-Force Flex fungerer fint. Den er behagelig i bruk og ruller lett over gulvet. Det er også kult at den har fleksibelt ledd (derav navnet «Flex»). Det er faktisk en ganske nyttig funksjon som vi gjerne hadde sett at flere modeller hadde - for selv om man i utgangspunktet enkelt kommer lavt til med denne støvsugeren er det ekstra behagelig å bare trykke på en knapp og vipps så kan man støvsuge lavt under kommoden, sofaen eller hva det skulle være - helt uten å måtte bøye seg helt ned.

Det er også positivt at støvsugeren kommer med et ekstra HEPA-filter og at den kommer med et motorisert munnstykke for hår. Det motoriserte munnstykket var dessuten ekstremt behagelig i bruk, så denne støvsugeren var det en fryd å støvsuge sofaen med.

Så var det ris-testen. Her klarer støvsugeren kun å støvsuge opp 74 av totalt 100 gram ris. Det blir med andre ord liggende igjen mye ris på teppet. Sugekraften på laveste effekt er rett og slett ikke den beste. Heller ikke når vi øker styrken er støvsugeren spesielt god til å støvsuge opp den resterende risen (eller andre større partikler). Alle støvsugerne vi tester får den samme testen, og det er store forskjeller på hvor godt de gjør det. De beste Dyson-modellene vi har hatt inne for eksempel støvsuger opp nærmest all ris. Det hjelper litt at støvsugeren har såkalt “boost”-funksjon. Men da rekker batteriet kun i snaue 7 minutter. Støvsugeren er heller ikke spesielt god på tynne tepper og den har en tendens til å “spise” teppet - det vil si at den setter seg fast og at rullen inne i munnstykket slutter å rotere.

OBH-Nordica X-Force Flex er en støvsuger vi har lyst til å like. Den ser kul ut, har LED-lys og kommer med ekstra HEPA-filter. I tillegg kan den bøyes, noe som gjør den spesielt egnet til å støvsuge lavt. Men, den er dessverre kronglete å lade og dessuten skuffer den når det kommer til sugekraft.

6.5 Helt greit OBH Nordica X-Force Flex 11.60 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Kommer med fleksibelt ledd, men har dessverre ikke god nok sugekraft. Fordeler + Har en rekke munnstykker og fleksibelt ledd

+ Kommer med ekstra HEPA-filter

+ Spesielt behagelig motorisert munnstykke for hår Ting å tenke på — Middels sugekraft

— Knotete lading

— Tendens til å sette seg fast i tynnere tepper

Point Pro POVCW01

Forrige Neste Åpne fullskjerm

De siste årene har det vært en trend med trådløse støvsugere som kommer med vaskefunksjon. Det vil si at de både kan støvsuge og moppe samtidig. Vi har sett vellykkede og mindre vellykkede varianter av dette, og denne modellen fra Point havner nok dessverre i sistnevnte kategori. Hovedgrunnen er at støvsugeren blir mye tyngre å skyve på når moppen er installert. Dette problemet hadde vi for eksempel ikke da vil testet Philips sin Aqua-modell.

Sett bort i fra vaskefunksjonen synes vi Point leverer en helt grei støvsuger. I testen med ris klarte den 82/100 gram på laveste styrke, noe som er tålelig bra - spesielt når batteritiden var på 47 minutter. Det som imidlertid trekker en del ned er ergonomien: Støvsugeren er rett og slett ikke spesielt behagelig å støvsuge med. For det første så har den en tendens til å skjene litt når vi beveger den fra side til side. For det andre har den av/på-knappen plassert på innsiden av håndtaket, noe som gjorde at vi flere ganger slo av støvsugeren uten å mene det mens vi testet.

På Point sin modell kan man lade direkte i batteriet.

Men, det er viktig å påpeke at Point også har noen gode sider. Den viktigste - bortsett fra den gode batteritiden - er kanskje at man kan ta av batteriet og lade dette separat. Det er supert fordi man da slipper å ha støvsugeren liggende ute mens man lader. Dette burde vært standard på flere modeller. Modellen kommer også med berøringsskjerm. Nå er det ikke så mye man kan gjøre på skjermen utenom å velge styrkenivå, men rent visuelt sett ser det uansett flott ut. Støvsugeren kommer også med vaskbart HEPA-filter og eget motorisert munnstykke for hår. Alt i alt leverer Point en helt grei støvsuger med litt under middels ergonomi.

6 Helt greit Point Pro 2.1 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Ikke den mest behagelig i bruk og middels sugekraft. Fordeler + God batteritid, og mulighet for å lade batteriet separat

+ Har berøringsskjerm Ting å tenke på — Ikke den beste ergonomien

— Vaskefunksjon som ikke fungerer optimalt

— Irriterende plassering av av/på-knapp

— Middels sugekraft

Ryobi One + R18SV7

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Du har sikkert sett dem. De grønngule elektriske verktøyene er ikke å ta feil av. Det japanske selskapet Ryobi har alt fra motorsager og gressklippere til skrutrekkere i sortimentet sitt – alle drevet av de avtagbare Ryobi-batteriene. Fordelen med dette «One»-systemet er at man kan bruke de samme batteriene til alt du har fra Ryobi. Hvis du skal kjøpe dem løst koster de rundt 1.000 – 1.200 kroner stykket.

Førsteinntrykket av Ryobi One + er at støvsugeren minner mer om et hageredskap enn en støvsuger til innendørs bruk. Designet er definitivt av det litt røffe slaget. Ikke noe galt i det, men til deg som gjerne vil at støvsugeren din skal være et designobjekt pent dandert ved siden av sofaen – du er herved advart.

Lydvolumet er også røft: Denne støvsugeren snakker med «utestemme». Volumet ble målt til 75 desibel, noe som ikke er ekstremt i seg selv, men kvaliteten på lyden er høy og skarp. Av samtlige støvsugere i testen hadde denne definitivt den mest plagsomme lyden.

Med et inntak på 90/100 gram ris vil vi si at sugekraften absolutt er godkjent (nå skal det sies at på vårt testeksemplar slo dessverre ikke motoren på munnstykket seg på ved bruk på laveste hastighet, men kun når vi kjørte på maks). Samtidig føles den bedre på parketten enn på teppet, der den var ganske hardhendt.

Det motoriserte hovedmunnstykket er dessuten lite fleksibelt og ganske smalt. De medfølgende munnstykkene (et fuge- og et børstestykke) fungerer greit nok, men vi savner et munnstykke til å støvsuge sofa eller seng med. Det var også vanskelig å komme til under sofaen siden motordelen på støvsugeren er plassert under skaftet.

Batteritiden, som vi målte til 41 minutter i vanlig modus og 18 på maks, er godkjent. Vi brukte et 5.0 Ah batteri, og her vil batteritiden naturligvis variere med kapasiteten på batteriet. Nå skal det sies at støvsugeren, og spesielt motordelen, allerede er ganske tung, så her må det gjøres en avveining mellom batteri- og muskelkraft. Med et 5.0 Ah-batteri veide den som håndholdt rundt 2,2 kilo, noe som er rimelig tungt. Her blir man fort sliten i armen.

Merk at hverken batteri eller lader følger med i pakken, men må kjøpes separat, men dette er altså en i utgangspunktet rimelig støvsuger – og om du har Ryobi-utstyr fra før klarer du deg sannsynligvis uten.

6 Helt greit Ryobi One+ R18SV7 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat En rimelig støvsuger med høyt støyvolum og svak ergonomi Fordeler + God sugekraft

+ Om du har Ryobi-batterier fra før kan du bruke dem til støvsugeren også Ting å tenke på — Ikke så behagelig å bruke

— Lager veldig høy lyd

— Ikke god på hår

— Vanskelig å komme til under sofa/seng

Electrolux Well Q7

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Da vi for rundt 5 år siden testet håndholdte støvsugere for første gang var det modellen Electrolux ErgoRapido som stakk av med seieren. Designet på den var omtrent det samme som på Electrolux Well. I 2017 fremsto det friskt og nyskapende, men i dag føles det dessverre utdatert. Det kanskje mest slående er hvor stor og bulkete støvsugeren føles. I løpet av kun få år har håndholdte støvsugere blitt markant slankere, så når vi nå tar i bruk en modell med et «gammelt» design blir det veldig tydelig. Electrolux Well har også beholdt den litt eldre 2-i-1-løsningen der man kan klikke løs en ministøvsuger. Men selv om det kanskje føles litt gammeldags, har det omtrent det samme bruksområdet som på de andre modellene.

Allikevel, et gammeldags design trenger ikke bare være håpløst. Electrolux Well har i likhet med andre eldre Electrolux-modeller såkalt «BrushRollClean». Det høres fancy ut, men er i realiteten en ganske enkel innretning som på genialt vis fjerner hår fra munnstykket. Det fungerer ved at man trykker på en pedal på munnstykket som igjen «kapper» håret. For 5 år siden var vi over oss av begeistring over denne funksjonen og det var en hovedårsakene til at Electrolux gikk av med topplasseringen den gang. Nå derimot, er støvsuging av hår et mye mindre problem enn det var tidligere. De aller fleste støvsugermodeller har enten spesialformede munnstykker der håret ikke setter seg fast (flere Dyson-modeller blant annet) eller egne dedikerte munnstykker for hår.

Nesten halvparten av risen lå igjen etter at vi hadde støvsuget over med Electrolux Well Q7.

Ok, Electrolux Well har kanskje et gammeldags design, men er det god nok grunn til at støvsugeren får såpass dårlig score? Nei, det er det ikke. Hovedgrunnen til det er rett og slett sugekraften. For selv om modellen er behagelig i bruk og har noen nyttige funksjoner, skuffer den kraftig i vår test av ris på teppe der den kun klarte 58/100 gram ris, noe som er rekordlavt. Så selv om støvsugeren har over 1 time batteritid på laveste effekt, ville vi ikke anbefale å bruke den på så lav effekt siden den rett og slett er lite effektiv da. På høy effekt er den absolutt bedre, men holder da kun 17 minutter.

Electrolux Well Q7 er en er en støvsuger vi gjerne har lyst til å like. Den er behagelig i bruk og har noen kule og nyttige funksjoner. Den har også vaskbart HEPA-filter og LED-lys. Men dessverre skuffer den kraftig når det kommer til ren sugekraft.

5.5 Middelmådig Electrolux Well Q7 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Helt super på mange områder, men altfor svak sugekraft. Fordeler + Veldig god batterikapasitet

+ Avtagbar ministøvsuger

+ Behagelig i bruk

+ Har LED-lys

+ Har innretning på munnstykke for fjerning av hår Ting å tenke på — Testens svakeste sugekraft

— Ikke den beste til å støvsuge lavt under sofa og seng

— Liten støvbeholder

— Gammeldags design