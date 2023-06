Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Aktiv støydemping til under 2000 kroner

Er det mulig å få god støydemping til en billig penge? Vi tester

Åtte sett fra 750 til 2000 kroner.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen Oppdatert 28. juni

Fasiten for hodetelefoner med aktiv støydemping har i mange år vært å kjøpe et sett fra Bose. Da har du stort sett fått den beste støydempingen som har vært å oppdrive, samtidig som lyden har vært god nok for de fleste.

I det siste har imidlertid stadig flere meldt seg på, og spesielt Sony har seilt opp som en stadig sterkere konkurrent til Bose med sine sett i 1000X-serien. Både 1000X og Bose-settene koster imidlertid godt over 3000 kroner, og det er ikke alle som ønsker å bruke så mye penger på hodetelefoner.

Heldigvis har vi fått aktiv støydemping også i langt lavere prisklasser de siste par årene, og det er disse vi skal se på i dag. Vi har satt makspris til 2000 kroner, og konsentrerer oss om hodetelefoner som sitter på eller over øret, altså ikke øreplugger og liknende.

Noen av disse har vi testet før, men da i andre sammenhenger og for noen av dem med en betraktelig høyere pris. Det kan få betydning for vurderingen.

Testkriteriene

Når vi vurderer hodetelefoner i denne klassen er det naturligvis to kriterier som teller mest av alt: Lyden og støydempingen. Deretter kommer bærekomfort, stabilitet og rekkevidde i den trådløse tilkoblingen, batterilevetid og eventuelle ekstrafunksjoner og -utstyr. Til sist vurderer vi også ting som design og byggekvalitet.

La oss ta støydempingen først, siden det gjerne er her du merker at teknologien er mindre påkostet. Ingen av modellene i testen kommer i nærheten av det vi opplever med de to modellene som tilbyr den beste støydempingen på markedet, de nevnte Bose QC35 og Sony WH-1000XM2.

Flere av modellene i denne testen tar godt hånd om jevn støy fra for eksempel trafikk, ventilasjonsanlegg og liknende, men de færreste klarer å håndtere mer høyfrekvente og ujevne lyder. For noen virker det også som om støydempingen er en slags lite gjennomtenkt tilleggsfunksjon, og som ikke egentlig gjør så veldig mye av seg.

Lydmessig er det relativt sett mindre som skiller disse modellene fra toppmodellene. Mange av dem leverer lyd som ikke står mye tilbake for støydempings-lederne.

Amadeus AE NC BT Denon AH-GC20 JVC HA-S90BN Kitsound Immerse Plantronics Backbeat Pro 2 Sennheiser HD 4.50 Sony WH-H900N Urbanista New York Lyd Meget god. Veloppløst i toppen og fint bass-fundament. Imponerende til prisen. Svak. Veldig mye og «boomy» bass ødelegger balansen, og diskanten er i tillegg lukket og ullen. Middels. Godt balansert, men mangler litt skarphet i toppen og litt trykk i bunnen. Rett og slett litt kjedelig, og maks volum er ganske lavt. Middels. Litt i overkant skarp i diskanten, noe syntetisk klang. Også litt lette i bassen. Meget god. Litt spiss i toppen iblant, men ellers veloppløst, fyldig og luftig. God. Velbalansert, nøytralt og fyldig, men litt lukket mellomtone og mangler litt engasjement for å nå helt opp. Meget god. Står ikke mye tilbake for toppmodellen 1000XM2. Velbalansert og krisp med passe mengde bass. Meget god. Engasjerende, fyldig lyd med presis bass som fyller ut lydbildet på en god måte. Mangler kanskje litt oppløsning i diskanten. Støy-demping Svak. Selv ventilasjonen på kontoret slipper gjennom. Produserer også en liten suselyd og er veldig følsomme for vind. Middels. Fjerner en god del av den jevne, lavfrekvente støyen, men lite av de mer ujevne lydene. Ingen egenstøy. Svak. Selv ventilasjonen på kontoret slipper gjennom. Ingen egenstøy. Middels. Brukbar på jevn støy, men de høyfrekvente lydene klarer de gjøre lite med. Introduserer også litt knitring på egen hånd. Middels. Fjerner noe lavfrekvent støy, men sliter med mer ujevne lyder. Lite egenstøy. Middels. Klarer å dempe vekk en brukbar del av støyen på kontoret, men den heftigste ventilasjonen gjenstår. Liten demping av høyfrekvente lyder. Ingen egenstøy. God. Demper mest i testen av den jevne, lavfrekvente støyen, og klarer også å dempe de mer høyfrekvente lydene noe. Men produserer en liten suselyd på egen hånd, og er følsomme for vind. Svak. Klarer ikke engang fjerne ventilasjons-anlegget på kontoret. Produserer også ørlite egenstøy. Komfort Middels. Mykt lær, men putene sitter veldig tett på ørene. Gnager også litt på hodet. God. Myke øreputer og god polstring over hodet. God. Myke øreputer og lav vekt. Meget god. Veldig lette hodetelefoner med god polstring. God. Ganske store og tunge, men godt polstret. Middels. Behagelige øreputer, men polstringen over hodet er minimal. Meget god. Mykt lær rundt ørene og over hodet. Klemmer akkurat passe. God. Mykt lær rundt ørene, men hodebøyla kunne hatt godt av litt mer polstring. Batteri-levetid Middels. Opptil 14 timer. God. Opptil 20 timer. God. Opptil 16 timer. Middels. Opptil 12 timer. Meget god. Opptil 24 timer. God. Opptil 19 timer. Meget god. Opptil 28 timer. God. Opptil 16 timer. Pris 739,- Fra 1998,- Fra 967,- Fra 795,- Fra 1790,- Fra 1490,- Fra 1990,- Fra 1190,- Åpne fullskjerm Mer +

Langt billigere lillebror

Sony WH-H900

Lillebroren til populære og svært gode WH-1000XM2 har sneket seg under 2000 kroner i pris i det siste, og kommer dermed med i vår test med en hårsbredd. Tidligere var det bare noen hundrelapper som skilte, og da var det et enkelt valg å gå for toppmodellen.

WH-900N har nesten den samme støydempingen som storebror, og er først og fremst god på å fjerne den jevne, lavfrekvente støyen fra ventilasjonsanlegg, flymotorer og liknende, men de er dessuten definitivt den beste i testen til å kansellere vekk de litt mer ujevne lydene. 1000XM2 er nok fortsatt et hakk over, men dette er uansett solid.

Med støydempingen på fullt er WH-900N veldig følsomme for vind, men de har heldigvis en egen modus for å redusere vindstøy som fungerer godt. Uheldigvis må du inn i den tilhørende appen for å aktivere den – vi skulle ønske at det var en mulighet til å aktivere den via støydempingsknappen på siden av hodetelefonene.

WH-900N er behagelige å ha på, med god polstring og myke lærputer. Enkelte vil nok kunne synes de sitter litt tett over ørene, men vi vil tro de fleste vil synes disse er komfortable å ha på, også over lengre perioder. Hodetelefonene har touchpaneler på hver side, hvor sveip opp og ned justerer volum, høyre/venstre går frem og tilbake i spillelista og dobbelttapp pauser eller starter musikken. Det fungerer stort sett som det skal.

Lyden er også god, faktisk så god at vi mistenker at de kan ha de samme elementene som storebror 1000X. De er svært pent balansert, veloppløst i toppen og har godt med bass å by på, i tillegg til et relativt luftig lydbilde. Det er dessuten bra at de kan brukes uten støydempingen aktivert uten at lyden taper seg voldsomt. Litt er det tilsynelatende, men langt fra så mye at de blir ubrukelige, slik enkelte hodetelefoner kan bli når du skrur av elektronikken. De har også en meget solid batteritid.

Alt i alt har vi svært lite å utsette på WH-900N. Da de kom hadde de som sagt en langt høyere pris, og da så vi ikke helt vitsen med dem ettersom de uansett lå såpass nært 1000XM2. Til en god tusenlapp mindre er valget langt vanskeligere.

I denne testen er imidlertid valget enkelt: Sony stikker av med seieren.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Sony WH-H900 8.5 Meget bra sitat Lillebroren til WH-1000XM2 har sunket drastisk i pris og blitt et meget interessant valg Fordeler + Meget velbalansert og flott lyd

+ Best støydemping av de billigere hodetelefonene

+ Veldig komfortable

+ God batterilevetid

+ Sammenleggbare Ting å tenke på — Følsomme for vind; vindmodusen må aktiveres fra app

— Touchkontrollerne kan være et minus for noen

Jevnt over meget solid

Plantronics BackBeat Pro 2

Plantronics Backbeat Pro 2 er et ganske massivt sett med hodetelefoner, og som i forgjengeren har Plantronics kjørt på med knapper, knotter og rullehjul i alle retninger. Hvis du gjerne vil unngå touchpaneler for alle penga, så er dette hodetelefonene for deg.

De har i tillegg en autopause-funksjon som slår inn når du tar dem av hodet, og denne fungerer helt utmerket. Her er det et par andre aktører som har litt å lære, og vi liker også at det følger med et bæreetui i hardplast.

Backbeat Pro 2 er ganske store og tunge, men likevel behagelige å ha på seg, med fin polstring over hodet og mykt lær rundt ørene.

Støydempingen er imidlertid ganske middelmådig, og et godt stykke under testvinneren fra Sony. De gjør det helt greit på airconditionanlegget på kontoret, men spesielt mer høyfrekvente og ujevne lyder slipper gjennom i større grad.

Lyden er på sin side helt i toppsjiktet i denne testen. Plantronics-ene er flott balansert og har et ganske luftig lydbilde med en liten ekstra dytt i bunnen av registeret. De sliter imidlertid litt med at spesielt S-lyder ofte fremstår som litt overaksentuerte og oppskarpede, og det kan iblant gjøre at de låter litt syntetisk og skjærende.

24 timers batterilevetid er solid, og selv om de ikke er sammenleggbare, så kan i det minste øreklokkene vendes innover for transport i etuiet. De er også meget solide til telefonsamtaler, både inn og ut.

Alt i alt gjør Plantronics det godt, men i denne testen når de ikke helt opp på grunn av den bedre støydempingen til Sony.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Plantronics BackBeat Pro 2 annonse Billigste hos Se alle priser 3032 hos MyTrendyPhone Sjekk nå 8 Meget bra sitat Jevnt over et godt par, men støydempingen er ikke like god som hos Bose og Sony Fordeler + Velbalansert og veloppløst lyd

+ God batterilevetid

+ Smart pausefunksjon som fungerer utmerket

+ Fysiske knapper kan være et pluss for mange Ting å tenke på — Litt skranglete byggekvalitet

— Relativt store og tunge

— Ikke veldig imponerende støydemping

Solid lyd, svak støydemping

Urbanista New York

Kamera Urbanista New York

Urbanistas siste hodetelefoner har fått aktiv støydemping, og med en pris på rundt 1200 kroner plasserer de seg i midtsjiktet prismessig i denne testen.

Lyden er imidlertid meget engasjerende. Hodetelefonene byr på masse bass og fylde, men det er likevel ganske veloppløst og pent. Toppen er behagelig avrundet, og det gjør det lett å ville skru opp volumet litt ekstra. Det eneste vi har å utsette på dem, er at mellomtonen iblant kan låte litt innestengt og blikkboksaktig, men jevnt over er det gøy å lytte til Urbanista New York.

Det mattsorte designet er ellers stilig, til tross for at dette er et massivt sett hodetelefoner. Komforten er dessuten god, selv om vi gjerne skulle hatt litt mer polstring over hodet.

Støydempingen er på sin side ganske svak, og selv ventilasjonsanlegget på kontoret kan godt høres gjennom dempingen her. Det bør ikke være hovedgrunnen til at du kjøper disse, og de lager i tillegg litt elektronisk støy på egenhånd.

Vi har også en liten høne å plukke med bluetooth-mottakeren til Urbanista, som virker å ha ganske begrenset rekkevidde sammenliknet med en del andre produsenter. Det er ikke ofte et problem, men kan være verdt å tenke på om du liker å bevege deg rundt med lydkilden liggende midt i huset, for eksempel.

Likevel: Til 1200 kroner er det en tiltrekkende pakke Urbanista tilbyr, selv om støydempingen ikke er allverden.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Urbanista New York annonse Billigste hos Se alle priser 1499 hos ProlydAV Sjekk nå 7.5 Bra sitat Fin lyd, men ikke kjøp disse for støydempingen Fordeler + Engasjerende lyd

+ Stilig design Ting å tenke på — Svak støydemping

— Begrenset bluetooth-rekkevidde

Fortsatt et godt valg

Amadeus Around Ear BT NC

Kamera Amadeus Around Ear BT NC

Den virkelige budsjettvarianten i denne samlingen av produkter er hodetelefonene fra Power, som også selges som en egen merkevare hos Biltema.

Amadeus-klokkene er ganske veloppløste, relativt luftige og har både punch og fylde å by på. De mangler nok akkurat den siste lille «edgen» i diskanten sammenliknet med de aller beste i testen, men det er ikke mye som mangler. Bassen har også en tendens til å vrenge litt i noen basslinjer. For de aller fleste låter er det imidlertid ikke noe problem.

Komforten er helt grei. Øreklokkene har myke øreputer, men firkantformen er ikke optimal, slik at de gjerne ender opp med å klemme litt for hardt på ørene. Det gjør at de kan bli litt slitsomme etter hvert. 14 timers batteritid er også helt middels i dette selskapet, men du må passe på å skru av støyreduksjonen når du ikke bruker hodetelefonene. De har nemlig ingen funksjon som automatisk skrur dem av om du ikke spiller noe, og støyreduksjonen har sin egen knott.

Støydempingen er også ganske svak. Det fungerer noenlunde greit med den jevne duren i baksetet på en bil eller på bussen, men det må sterkere lut til for å drukne ut et fly. I denne prisklassen er imidlertid forventningene ganske lave. Mikrofonene på utsiden påvirkes også veldig av vind, noe som resulterer i en irriterende susing, og Amadeus-klokkene lekker litt lyd, så du kan ikke spille kjempehøyt i stille omgivelser.

Likevel: Om støydempingen ikke er det viktigste, er konklusjonen fortsatt den samme som første gang vi testet disse: Særdeles mye hodetelefoner for pengene, og bonus er dessuten at det følger med et pent bæreetui i hardplast.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Amadeus Around Ear BT NC 7.5 Bra sitat Rett og slett svært god lyd for pengene, og støydempingen er i så måte bonus Fordeler + Flott lyd til prisen

+ Godt polstret hodebøyle

+ Hardplastetui følger med

+ Sammenleggbare Ting å tenke på — Kan vrenge litt i bassen på noen låter

— Middels batterilevetid

— Svak støydemping

Skiller seg ikke ut på noen måte

Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless

Kamera Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless

Sennheisers billigste sett med aktiv støydemping er rett og slett litt intetsigende. Designmessig ser de omtrent nøyaktig ut som hodetelefon-emojien på mobilen, men om du gjerne vil ha hodetelefoner som ikke skiller seg ut på noen måte, kan dette kanskje være paret for deg.

Komforten er også bare grei. Tross myke øreputer klemmer de hardt og har minimalt med polstring langs hodebøyla, og det gjør at de ikke blir kjempekomfortable å ha på når vi bikker en times lytting.

Lyden er rimelig god, men ikke helt på nivå med de beste i testen. De har fyldig bass og relativt veloppløst diskant, men mellomtonen er litt lukket og ullen, og de minner i så måte litt om Sennheisers ellers utmerkede Momentum In-Ear Wireless. HD 4.50 mangler også litt luftighet i lydbildet.

Støydempingen er også et stykke unna de beste. Jevn støy tas greit hånd om, men den når ikke opp til Sony-modellen i toppen på litt mer ujevne lyder, for eksempel snakking på kontoret.

Sennheiser har for øvrig gått for fysiske kontrollknapper, men de er bittesmå og kan være litt vanskelige å finne tak i. Det er imidlertid praktisk med en egen skyvebryter for å gå frem og tilbake mellom låter.

HD 4.50 er et helt greit par med støydempende hodetelefoner som egentlig ikke har så mange graverende feil. De bare gjør ingenting testvinneren ikke gjør bedre.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless 7.5 Bra sitat Rett og slett et litt kjedelig par hodetelefoner Fordeler + Relativt velbalansert lyd

+ OK støydemping

+ Nøytralt design Ting å tenke på — Litt lukket mellomtone

— Ikke kjempekomfortable å ha på over lange perioder

Svært lette og Bose-liknende

KitSound Immerse

Kamera KitSound Immerse

Kitsound Immerse både ser og føles ut som et Bose-headset uten logoen påklistret, men utformingen av knapper og knotter varsler tydelig at prissjiktet her er et helt annet. Det skriker nemlig Kina-produkt.

Støydempingen er hakket bedre enn hos Urbanista, men fortsatt ikke veldig imponerende. Den er også langt fra Bose-nivå, og heller ikke disse klarer å gjøre noe særlig med samtaler, tastaturknitring og andre ujevne lyder.

Lydbildet er tydelig fokusert på skarphet og oppløsning i toppen fremfor bass og fylde, og Immerse vil nok kunne oppleves som litt kjedelige for noen. De kan også bli litt i overkant skarpe i diskanten iblant, men det er likevel mye å like her. Spesielt til akustisk musikk ala Kari Bremnes er det flotte opplevelser i vente.

Immerse er også svært lette, har myke øreputer og plenty med polstring over hodet. Det gjør dem meget komfortable å ha på, og spesielt her er Bose-inspirasjonen tydelig.

Den oppgitte batteritiden er imidlertid lavest i testen med 12 timer, og siden de har en egen knott for støydempingen er det veldig lett å glemme den på og komme til batteritomme hodetelefoner ved neste bruksanledning.

Vi liker imidlertid at de er sammenleggbare og tar svært liten plass i sekken på reise.

Prisen er også snill, men det er likevel andre produkter i testen som låter bedre enn disse.

7 Bra fjerne Sammenlign KitSound Immerse 7 Bra sitat Billige og komfortable hodetelefoner med middels støydemping og grei lyd Fordeler + Lette og komfortable å ha på

+ Sammenleggbare

+ Skarpe og veloppløste Ting å tenke på — Litt lite bass

— Ikke imponerende byggekvalitet

— Kan låte litt syntetiske iblant

— Støydempingen knitrer litt

Lette, men høy plastfaktor

JVC HA-S90BN

Kamera JVC HA-S90BN

JVC-hodetelefonene i testen har hatt en stadig vinglende pris i løpet av testperioden, men vi har sett dem så langt nede som 890 kroner ved flere anledninger.

Lyden er også omtrent som vi forventer av hodetelefoner i denne prisklassen - den gjør nytten, men kommer neppe til å gi deg noen wow-opplevelser av favorittmusikken. De låter rett og slett litt kjedelig: Diskanten er litt bortgjemt, mens bassen er litt flatere enn vi strengt tatt liker. Gjennom en knapp på hodetelefonene kan du bytte mellom tre lydmoduser - normal, bass og klar, men både bass og klar kommer med tydelige kompromisser på andre fronter, så vi holdt oss stort sett til normal i testperioden.

JVCs støydemping er langt mindre hvass enn hos de beste, både på jevn dur og mer ujevn støy som snakking og liknende. Maksimalt volum på hodetelefonene er dessuten ganske lavt, og det gjør at du gjerne ender med å skru helt opp til maks om du prøver å bruke dem på fly, for eksempel.

Byggekvaliteten virker også å være tvilsom. JVC-hodetelefonene har et voldsomt plastpreg, og virker dårlig avstivet. Den blanke plasten får også veldig lett fettmerker, men øreputene er i det minste myke og komforten stort sett god.

Et minus er også samtalekvaliteten på mobil. Motparten hadde store problemer med å høre oss, og også stemmen hans fremstod som ullen og utydelig på vår ende. Dette er ikke hodetelefonene du kjøper om du planlegger å bruke dem mye til å snakke i mobilen.

Alt i alt helt greit fra JVC, men vi hadde nok heller spart noen hundrelapper og valgt Amadeus AE NC eller lagt på litt mer og gått for Sony.

6 Helt greit fjerne Sammenlign JVC HA-S90BN 6 Helt greit sitat Litt plastic fantastic og svak støydemping, men helt ok lyd og grei batterilevetid. Fordeler + Komfortable å ha på

+ Kurant batterilevetid

+ NFC for tilkobling Ting å tenke på — Svak støydemping

— Litt tvilsom byggekvalitet

— Lavt maksvolum

— Elendig samtalekvalitet både inn og ut

Vi ville følt oss lurt

Denon AH-GC20

Kamera Denon AH-GC20

Denon AH-GC20 låter så «boomy» og ullent at vi, etter å ha sett dem få god omtale andre steder, rett og slett lurte på om det var noe galt med testsettet vårt.

En tur innom Hifiklubben bekreftet imidlertid at det faktisk er slik de låter. Hele registeret låter sammentrykket i en trang mellomtone, og deretter er det spedd på med så mye løssluppen bass at det hele nærmest fremstår som en parodi. Det aller meste av oppløsning og raffinement forsvinner i en saus av bass og nedre mellomtone.

Det låter rett og slett ikke spesielt bra for noen andre enn utpregede basshoder, og hvis jeg hadde blitt overbevist om å kjøpe disse av god omtale andre steder hadde jeg rett og slett følt meg rundlurt.

Minst ille låter det til snill, klassisk pop ala Kylie Minogues siste album, og ørene venner seg også til dels til den litt merkelige lydsignaturen etter hvert, men kvalitet blir det liksom aldri. Bassen tøyles imidlertid noe om vi skrur av støydempingen, og da låter det faktisk hakket bedre.

Det er synd, for de er komfortable å ha på, og vi liker designet godt. Komforten er også brukbar – øreputene er myke, de klemmer ikke for hardt og det er godt med polstring på hodebøylen. Støydempingen er også helt grei, om enn ikke på nivå med Sony.

Blåtanntilkoblingen er imidlertid litt ustabil, og det gjør at lyden kan finne på å hakke iblant, selv under gode forhold innendørs. De lekker også en del lyd.

Nei, Denon, dere får dessverre ikke noen heder fra oss i denne omgang, selv ikke etter å ha redusert prisen betraktelig.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Denon AH-GC20 5.5 Middelmådig sitat Bassdruknet lyd og middels støydemping gir ikke noe godt resultat for Denon Fordeler + Komfortable å ha på

+ Stilig design

+ Rimelig god batterilevetid Ting å tenke på — Altfor mye og ukontrollert bass drukner hele lydbildet

— Ikke imponerende støydemping

— Ikke alltid like stabil bluetooth-tilkobling

Oppdatert 28. juni 2023, 09:07