Godt grep overalt: Årets beste terrengsko

Særlig to modeller vakte begeistring.

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Dag Yngve Dahle og Kjetil Molund Publisert 15. juli Lagre

Løping i terreng har på mange måter fått et oppsving de siste 10 – 15 årene – med vekst i antallet motbakkeløp, fjelløp og ultraløp i terreng.

I tillegg har mange fått med seg at det er mer skånsomt for legemet å løpe på mykere underlag i terreng enn på hard asfalt – risikoen for skader er mindre.

Samtidig har det vært en viss utvikling i utviklingen av terrengsko. Vi kan peke på flere parallelle trender:

Mer rendyrkede terrengsko. Mange skoprodusenter har utviklet sko som er bedre tilpasset det særegne ved terrengløpingen, blant annet med røffere materialbruk, mindre støtdemping og annen passform.

Mange skoprodusenter har utviklet sko som er bedre tilpasset det særegne ved terrengløpingen, blant annet med røffere materialbruk, mindre støtdemping og annen passform. Lettere skum for støtdemping. Nye og lettere støtdempende materialer er utviklet og tatt i bruk i sko for asfalt, men også i sko for offroad-løping. Lettere skum gir lettere sko.

Nye og lettere støtdempende materialer er utviklet og tatt i bruk i sko for asfalt, men også i sko for offroad-løping. Lettere skum gir lettere sko. Karboninnlegg. «Supersko» med fjærende karboninnlegg har kommet for fullt de siste årene, spesielt i sko for vei og bane. Nå finnes det også en rekke terrengsko med den nye teknologien.

«Supersko» med fjærende karboninnlegg har kommet for fullt de siste årene, spesielt i sko for vei og bane. Nå finnes det også en rekke terrengsko med den nye teknologien. Maksimalisme. Hoka introduserte maksimalistisk støtdemping i sko for asfalt, og nå ser det ut til at maksimalisttrenden har nådd sko for terreng – muligens akselerert av terrengløp i ultrakategorien (svært lange løp).

Teknologien

Dette gjør at vi i dag har terrengsko i flere ulike kategorier: Rendyrkede, minimalistiske terrengsko for trening eller konkurranser, terrengsko med karbon, maksimalistiske terrengsko med 35 – 45 millimeter støtdemping og mer tradisjonelle terrengsko med egenskaper fra asfaltsko.

Sistnevnte kategori fungerer godt for dem som ønsker seg hybrid- eller kombinasjonssko som kan brukes hvis de starter løpeturen i et urbant bymiljø og derfra løper inn i terreng, på stier, skogsbilveier eller grusveier.

Slik testet vi I denne testen ble skoene vurdert opp mot sitt primære bruksområde. Karakteren reflekterer hvor vellykket vi mener de er innen det aktuelle bruksområdet. Skoene ble testet på ulike typer terrengunderlag vinteren og våren 2023. To modeller med karbonplate er med i testen. Denne gangen er vi to testere: Testløper A - aktiv / supermosjonist: Er i meget god form, trener daglig og deltar i konkurranser innen gateløp, terrengløp, orientering, langrenn og sykkel. Lander på hælen. Vekt: 68 kilo.

Er i meget god form, trener daglig og deltar i konkurranser innen gateløp, terrengløp, orientering, langrenn og sykkel. Lander på hælen. Vekt: 68 kilo. Testløper B – lat mosjonist: Avdanket. Trener et par ganger i uka, litt mer i sommerhalvåret. Løper mest på skogsvei og sti. Lander på midtfoten. Vekt: 84 kilo.

Samtidig ser vi at teknologi som brukes i asfaltsko også benyttes i terrengsko. I utgangspunktet gir terrengunderlag en viss støtdemping i seg selv, noe som skulle tilsi at karboninnlegg ikke er nødvendig. Samtidig løper mange på hardere terrengunderlag, og da kan karbonteknologien komme mer til sin rett.

Dette indikerer at det ikke er sikkert at terrengsko med karbonplate fungerer bedre enn terrengsko uten. Dette er blant det vi tester her, og det er også grunnen til at testen både inkluderer sko med og uten karboninnlegg.

Karboninnlegg gir i kombinasjon med støtdempende skum bedre energiretur, som i praksis betyr at skoene gir en viss fjærende trampoline-effekt. Løperen får et visst løft av teknologien i frasparket. Det gjør det mindre belastende å løpe, muskulaturen får mindre juling og løperen løper i teorien raskere.

Siden karbonsko er stivere enn andre sko har mange sko det vi kaller en rocker-geometri, som i praksis er en litt kurvet lest for at foten skal rullere lettere framover i steget.

Terrengsko har større fokus på grep enn «vanlige» joggesko. Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

For å øke denne bevegelsen har mange sko det vi kaller dropp, som innebærer at foten i hælpartiet sitter litt høyere enn i forfoten. Denne høydeforskjellen stimulerer et effektivt steg.

I dag er man i stand til å utvikle lettere og mer responsivt støtdempende skum enn tidligere. Skummet som brukes er betydelig lettere enn EVA (Etylen-vinyl-acetat), som har dominert som støtdempende materiale i flere tiår, noe som har gjort løpesko lettere enn de var tidligere. Noen av terrengskoene i testen veier ikke mer enn 250 gram.

Vurderingene kjapt oppsummert

Anbefalt: Saucony Endorphin Peregrine 13

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Saucony lykkes med en sko tilpasset det særegne ved terrengløping.

Skogens underlag, enten det er mose, lyng, myr, sti eller skogsvei, har en viss støtdempende effekt. Terrengsko trenger følgelig ikke voldsomt mye støtdemping. Det er ihvertfall én måte å se det på. Dette har Saucony tatt innover seg da denne modellen var på tegnebrettet.

Her får du ikke den maksimalistiske støtdempingen som du får med testmodellene fra Brooks eller New Balance. Dette faktisk en av to sko i testen med mindre enn 30 millimeter tjukt hælparti og en av tre sko med mindre enn 25 millimeter i forfoten.

Dette merkes under løping. Er du blant dem som trenger mye demping og beskyttelse fra slagene mot underlag, vil du antagelig synes det blir i minste laget.

Men samtidig – er du vant til å løpe i terreng vil du sannsynligvis sette pris på den moderate mengden dempemateriale her.

Fordelen er flere: Løper du på ikke alt for hardt terrengunderlag, for eksempel grusvei, berg og steinete stier, gir denne modellen en balansert støtdemping, altså passe mengde og middels hardhet. Du får i tillegg bedre kontakt med underlaget og økt fartsfølelse, som i praksis gir et mer effektivt fraspark og i teorien høyere fart. Testløper A var meget entusiastisk. «Dette er min favoritt», sa han.

Testløper B, som veier mer, ønsker seg litt mer støtdemping, i hvert fall for løping på hardere terrengunderlag. Tungvektere vil muligens ønske det samme.

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Et klart fortrinn ved denne modellen er grepet mot underlaget. Undersålen er helgummiert med fleksible knaster som solid friksjon mot underlaget. I terrengsko er yttersålen viktig. Skoene sitter meget godt på ulike typer terrengunderlag som vei, sti, grus, snø, is og berg, og grepet er suverent også når det regner eller snør. Vi applauderer.

Passformen er relativt smal til middels bred. Testløper B, som har brede føtter, opplevde dem ikke som smale. Tåboksen er avrundet og godt tilpasset formen til de fleste føtter. Materialet i overdelen fremstår i utgangspunktet som relativt tynt, men holdbarheten ser ut til å være god: Lite slitasje kan ses etter flere måneders testing.

Testløperne mente polstringen i hælkappa er slik den skal være: Ikke for tykk og ikke for tynn. For tynn hælkappe kan gi lite støtte, men gnagsår. For tykk hælkappe kan gi mye støtte, men mangelfullt hælgrep. Saucony har også lagt til fine detaljer som hempe for feste av lissene, hemper for å løfte opp pløse og hæl samt feste for gamasjer.

Passer best for: Lette til middels tunge løpere og raskere løping på variert underlag, inkludert det røffeste.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Saucony Peregrine 13 annonse Billigste hos Se alle priser 1308 hos Løpeshop.no Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat En svært vellykket sko skreddersydd for offroadløping. En favoritt selv uten karboninnlegg. Fordeler + God kontakt med underlaget

+ Suveren fartsfølelse

+ Meget godt grep

+ Moderat pris Ting å tenke på — Ikke så mye støtdemping

— Litt smal passform

— For lange skolisser

Anbefalt 2: North Face Summit Vectiv Pro

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

North Face imponerer med en terrengmodell som kombinerer støtdemping og fartsegenskaper.

Mellomsålen måler 35,5 millimeter i hælpartiet og 29,5 millimeter i forfoten. Dette er følgelig ikke maksimalistsko, men du får solid støtdemping.

North Face bruker svært responsivt Pebax-skum i kombinasjon med en kurvet karbonplate. Testløperne var enige om at skoene fjærer betydelig, altså at energireturen fra skum og karbonplate er markant.

Vi satte pris på dette, spesielt på harde stier og bergknauser. Det er liten tvil om at fordelene med teknologien vil være merkbare under lengre løpeturer og konkurranser på slikt underlag. Testløper B var svært entusiastisk, og dette var hans favoritt blant skoene i testen. Også testløper A likte skoene. «Beste støtdemping blant skoene i testen», sa han.

På mykere terrengunderlag kunne det dog vært ønskelig med bedre kontakt med underlaget, noe du ikke får med såpass mye støtdemping. Samtidig har skoene en smått aggressiv rocker-profil, som bedrer kontakten med mykt underlag i stegets siste fase, effektiviserer stegavviklingen og øker fartsfølelsen.

Dette gjelder selvsagt også hardere terrengunderlag. Disse skoene har altså visse fartsegenskaper i tillegg til solid støtdemping. Skoene er ikke fjærlette. De veier opp mot 300 gram, men det er ikke så mye når vi tar den solide støtdempingen i betraktning.

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Hva så med terrengspesifikke egenskaper? Skoenes overdel er lett og luftig, men muligens ikke alt for motstandsdyktig mot greiner, røtter og skarpe steiner. Ingen skader oppsto dog under testingen. «For det røffeste terrenget bør man kanskje velge andre sko», sa testløper B.

Grepet mot underlaget er godt når det er tørt, men ikke fullt så godt når det er vått. Undersålen har mye gummi, men knastene glipper litt på regnvåte steiner.

Skoene har ikke en sokkeliknende konstruksjon slik Scotts modell har, men har en slags halvsokk knyttet til pløsen som kan irritere og i verste fall gi gnagsår. Overgangen mellom polstring og kanten av hælkappen er noe brå og kan irritere akillesen under løping. Overdelen er luftig og fin for varme dager, men materialet er ikke så slitesterkt som på Scotts modell.

Testløperne bemerket at skoene er relativt romslige og brede. «Foten får litt mye plass», sa testløper B. Dette gir ikke den samme presisjonen i utfordrende terreng som Sauconys modell, for eksempel, gir. Dette er altså ikke sko for løpere med smale føtter, og selv løpere med brede føtter kan tjene på å gå for en halv størrelse mindre enn de vanligvis bruker.

Passer best for: Variert løping på ulike typer terrengunderlag, men kanskje ikke det aller røffeste.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign The North Face Summit Vectiv Pro annonse Billigste hos Se alle priser 2306 hos Løpeshop.no Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat En suveren allroundsko med testens beste støtdemping. En favoritt med karboninnlegg. Fordeler + Meget god støtdemping

+ Tydelig karboneffekt

+ En viss fartsfølelse

+ Luftig overdel Ting å tenke på — Litt vel romslige

— Veier en del

— Koster mye

Hoka Tecton X2

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Hoka leverer her sin hittil mest vellykkede terrengsko.

Hoka gikk tidlig i bresjen for sko med maksimalistisk støtdemping, noe som er det de fleste forbinder med merket.

Modellen Speedgoat var preget av nettopp dette da den ble lansert i 2017, mens modellen Challenger er noe mindre maksimalistisk. Tecton X2, derimot, er en modell med mer spesifikke terrengegenskaper.

Den har støtdemping av middels tykkelse (33 millimeter i hælen), og gir foten solid beskyttelse mot stein og harde greiner. I bruk? Støtdempingen er moderat, men samtidig balansert i den forstand at det ikke blir for mye, men heller ikke for lite.

Skoen har to parallelle karbonplater i lengderetningen. Testløperne opplevde karboneffekten som moderat og mindre markant enn med modellen fra North Face, noe som understreker det balanserte inntrykket. Testløper B var entusiastisk. «Dette viser hvordan karbonteknologien kan og bør brukes i terrengsko», sa han.

Tecton X2 har middels god fartsfølelse, om enn ikke så god som med Sauconys modell.

Rocker-geometri og 5 millimeter skal gjøre fartsfølelsen god, men 28 millimeter dempemateriale i forfoten er antagelig i meste laget hvis fartsegenskaper står i høysetet. Dette er ikke konkurransesko for terrengbruk.

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Samtidig veier skoene lite, støtdemping og karbonplater tatt i betraktning. Testløperne bemerket at skoene faktisk føles en tanke lettere enn de 250 grammene vekta viser.

Støtdempingen er ikke hard – det er tross alt Hoka vi snakker om - men samtidig ikke marshmallow-bløt. Balansert er ordet, igjen.

Der Hokas tidligere terrengsko var romslige, sitter Tecton bedre på foten - noe som gir deg bedre kontroll over hvor du setter foten. Det er gunstig hvis underlaget er ujevnt. Testløper A påpekte en viss torsjonsstivhet – skoene kunne med fordel vært mer fleksible sideveis.

Passformen er relativt smal, i realiteten smal til middels bred, så løpere med brede føtter vil muligens synes at disse blir i smaleste laget. Ingen av testløperne opplevde dog at dette var et problem.

Overdelen ser ut til å være relativt robust, slik at den tåler forholdsvis røft underlag. Dette er positivt. Polstringen i hælkappa og pløsen er passe omfangsrik, og hælkappa gir godt hælgrep.

Grepet mot underlaget er kurant, men når ikke opp til Sauconys nivå når det er vått. Knastene gir ikke den ønskede friksjonen mot sleipt underlag, og skoene har heller ikke knaster under midtpartiet av undersålen.

Passer best for: Variert løping på ulike typer terrengunderlag.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Hoka One One Tecton X 2 annonse Billigste hos Se alle priser 2140 hos Løpeshop.no Sjekk nå 8 Meget bra sitat En flott sko som kombinerer stødempende skum og karbon på en måte som passer offroad-løping. Fordeler + Balansert støtdemping

+ Karbonteknologi tilpasset terreng

+ Egnet for flere typer terrengunderlag

+ Lav opplevd vekt Ting å tenke på — Ikke utpregede fartssko

— Noe sideveis rigiditet

— Ikke fullgodt grep

— Høy pris

New Balance Fresh Foam X More Trail V3

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Ekstreme maksimalistsko for terreng? New Balance trer inn i en ny skokategori her.

4,4 centimeter støtdemping i hælen på terrengsko – hvordan fungerer det?

La oss ta det mest åpenbare først: Dette er ikke terrengsko tilpasset terrengets særegenheter – det er snarere 300 gram tunge sko for deg som skal løpe langt og svært langt på varierende terrengunderlag.

Dermed må vi ta disse skoene for det de er og vurdere dem ut fra det tiltenkte bruksområdet. De leverer åpenbart varene når det gjelder støtabsorbsjon og demping av støt fra underlaget.

Komforten er omtrent så høy som det er mulig å få den. Å løpe med disse gir luftputefølelse – takket være det myke, responsive skummet i mellomsålen. Skoene har faktisk et snev av karboneffekt, altså den fjærende effekten som en karbonplate i mellomsålen gir.

Vi merker at disse er skånsomme mot leggmuskulaturen, spesielt på lengre turer på hard skogsvei, steinete stier og asfalt. «Her snakker vi skyhøy komfort, ikke minst for rolig restitusjonstrening», sa testløper A.

Disse skoene er samtidig ikke rendyrkede terrengsko i den forstand at de er ubrukelige på asfalt. Løper du litt på asfalt på vei til ditt foretrukne skogsområde? Da kan du fint bruke disse.

Det sier seg selv at fartsfølelsen ikke er videre god, spesielt ikke for lette løpere. Vi savner noe mer kontakt med underlaget, men anerkjenner at det ikke er det skoene primært skal gi oss.

En effekt av all støtdempingen er at den tar unna ubehageligheter som skarpe steiner, harde kvister eller uregjerlige røtter på bakken kan skape. Som løper merker du mindre til dette siden det absorberes av skummet i mellomsålen. Det kan sammenliknes med å sykle med en fulldempet terrengsykkel kontra en hardtail (med dempegaffel kun foran).

Samtidig sitter foten høyt over bakken, noe som kan gi ankelvrikk på svært ujevnt underlag. Men ingen ankler ble vrikket under testingen.

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Passformen er relativt bred, men testløperne erfarte at skoene ser bredere ut enn de faktisk er, antagelig på grunn av den brede undersålen. Skoenes innersokk er ikke så bred, selv om tåboksen er romslig. Løpere med smale føtter kan likevel synes skoene blir i bredeste laget.

Men i motsetning til karbonsko for asfalt fra Adidas og Nike, som er noe ustabile som følge av den smale passformen, er dette relativt stabile sko tross den høye mellomsålen.

Grepet mot underlaget er ikke imponerende. De sitter greit på tørt underlag, men er til dels glatte når det blir vått. Undersålen er ikke heldekkende, slik at deler av mellomsålematerialet er eksponert – sannsynligvis for å spare vekt.

Overdelen er tøyaktig og ikke så robust som mer rendyrkede terrengsko. Til gjengjeld har New Balance utstyrt skoene med detaljer som hemper til pløse og hælkappe-

Passer best for: Lange, rolige turer på variert terrengunderlag, med unntak av det aller røffeste.

7.5 Bra fjerne Sammenlign New Balance Fresh Foam X More Trail V3 annonse Utvalgte butikker 1900 hos Milrab Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 1364 hos Løpeshop.no Sjekk nå 7.5 Bra sitat En god sko tilpasset restitusjonsløping og de lange, rolige turene. Fordeler + Svært høy komfort

+ God stabilitet

+ Luftig overdel

+ Funker også på asfalt Ting å tenke på — Lite kontakt med underlaget

— Ikke fullgodt grep

— Overdelen ikke optimert for røft terreng

— Veier en del

Scott Supertrac RC 2

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Scotts minimalistiske modell fungerer godt for vante løpere på mykere terrengunderlag.

Med 22,5 millimeter i hælpartiet og 17,5 millimeter i forfoten har Scotts modell betydelig mindre støtdempende skum enn andre sko i testen.

Tankegangen er åpenbar: Terrengunderlag er mykere enn asfalt og virker støtdempende i seg selv, noe som reduserer behovet for støtdemping.

Testløperne syntes teori og praksis henger relativt godt sammen. På lyng og mose utenfor stiene og på mykere stier og skogsveier fungerer disse skoene godt. Tyngre løpere vil dog kunne ønske seg litt mer skum under føttene selv på slikt underlag.

På hardere terrengunderlag etterlyste testløperne både mer og mykere støtdemping. Det gjaldt når de løp på mye brukte og nedtråkkede stier i urbane strøk, på bergknauser og på steinete underlag. En mer effektiv demping av støtene fra underlaget vil der vært ønskelig.

Det minimalistiske og litt ekstreme preget gir svært god fartsfølelse. Kontakten med underlaget er meget godt, og det aller meste av kraften i frasparket transformeres til bevegelse forover – i stedet for å forsvinne i støtdempende skum.

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Uansett underlag har skoene en sokkeliknende utforming. De sitter svært godt på foten og er relativt smale, noe som gir god kontroll på steg og fotplassering. «Presisjon», sa testløper B.

Løpere med brede føtter vil imidlertid kunne få det noe trangt i disse skoene. Foran smalner skoene såpass mye inn at tærne på en normal fot får liten plass. Gå opp en halv størrelse.

Undersålen ser røffere ut enn den er. Grepet mot underlaget er middels godt, men ikke når det er vått. Skoene sitter, men på sleipt underlag ville mer markante knaster - med mer friksjon - under sålen vært ønskelig. Grepet er ikke fullgodt. Undersålen er trukket opp over tåboksen foran, men avsluttes i en knott som står ut foran. «En snubleknott», sa testløper A.

Overdelen er av et svært solid materiale, noe som borger for god holdbarhet. Det øker skoenes vekt, men her har Scott virkelig tatt offroad-løpingens særegenheter på alvor. Vi applauderer.

Passer best for: Lette, erfarne løpere og raskere løping på mykt terrengunderlag

7 Bra fjerne Sammenlign Scott Supertrac RC 2 annonse Billigste hos Se alle priser 1100 hos XXL Sport & Villmark Sjekk nå 7 Bra sitat En rendyrket terrengmodell for erfarne løpere. Fordeler + Bygget for fart

+ Støtdemping tilpasset mykt underlag

+ Sitter godt på foten

+ Slitesterk overdel

+ Lav pris Ting å tenke på — Lite støtdemping for hardere underlag

— Litt glatte på vått underlag

— Veldig smal passform

— Veier mer enn ventet

Asics Gel-Trabuco 11

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Terrengklassikeren fra Asics begynner å dra på årene, men holder fortsatt mål.

Trabuco har vært på markedet i en årrekke, og Asics har solgt i bøtter og spann av denne gjennom årenes løp.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Den tilfredsstiller de fleste kravene folk flest har til løpesko for offroadløping: Balansert støtdemping, solid beskyttelse og god holdbarhet.

Mellomsålen er middels omfangsrik med 33 og 22 millimeter i henholdsvis hæl og forfot, og det relativt myke skummet gir høy komfort. Samtidig er ikke dette maksimalistsko.

Testløperne opplevde skoene som pålitelige og sikre, siden støtdempingen i seg selv og en dedikert plate beskytter foten mot stein og andre uhumskheter. «Det føles trygt», sa testløper B.

Tross solid dropp på 8 millimeter er ikke fartsfølelsen på nivå med de beste. Dette er ikke utpregede fartssko. Det er vel heller ikke det skoene er laget for, noe vekten på over 324 gram og en overdel som ikke er fjærlett vitner om.

Grepet mot underlaget? Det er i likhet med flere sko i testen godt når det er tørt, men ikke så godt når det blir vått.

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Passformen er tilpasset gjennomsnittsløperen: Trabuco er middels brede, og bør kunne brukes av de fleste løpere.

Testløperne opplevde skoene som godt polstret og støttende rundt hælen. Noen liker det, noen liker det ikke. Testløper A syntes at hælkappa strammet noe mot akillesen. Den solide polstringen gjorde at skoene ble varme under løpingen, særlig på solrike sommerdager.

Testløperne la merke til en innvendig søm som kan gi gnagsår. «Ikke bruk for tynne sokker», sa testløper A. Skoene har fine detaljer som strikk til lissene og hemper til pløsen.

Passer best for: Ulike typer løpere og variert terrengunderlag.

7 Bra fjerne Sammenlign Asics Gel-Trabuco 11 annonse Billigste hos Se alle priser 1196 hos Løpeshop.no Sjekk nå 7 Bra sitat En klassisk terrengsko som passer mange typer løpere. Fordeler + Gode allroundkvaliteter

+ Komfortabel støtdemping

+ Solid beskyttelse av foten

+ Moderat pris Ting å tenke på — Moderat fartsfølelse

— Veier en del

— Blir varme

Altra Olympus 5

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Altras mest støtdempende terrengsko er godt tilpasset offroadløping, men med et par unntak.

Her får du 33 millimeter med støtdempende skum, som gir en middels «stack height» i hælen.

Siden dette er Altra, som er kjent for sine nulldroppsko med samme høyde i hæl og forfot, får du 33 millimeter også i forfoten. Det er mer enn med Sauconys modell, men mindre enn med Saucony og Brooks.

Hvordan fungerer så nulldropp-teknologien i terreng? Du får ikke følelsen av å bli propellert framover, men testløpere opplevde ikke det som et problem. De har løpt mye med orienteringssko, som tradisjonelt har hatt null dropp fra hæl til tå.

Støtdempingen er en tanke hardere enn hos modellene fra Asics og North Face, og lette løpere vil muligens ønske seg mykere skum. Testløper A, som veier lite, anførte nettopp det.

33 millimeter middels hardt skum i forfoten og fravær av rocker-effekt gjør dog at fartsfølelsen ikke blir så god. Men dette er ikke skoenes primære bruksområde – de er mer egnet for lange, rolige turer.

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Ellers er overdelen middels robust her, selv om vi ikke snakker holdbarhet i Scott-klassen. Grepet mot underlaget er ikke klasseledende, men relativt godt – takket være Vibrams Megagrip-undersåle. Altra har til en vis grad tatt terrengløpingens finurligheter på alvor.

Testløperne bemerket dog tendenser til hælglipp under løpingen. Hælgrepet kunne vært noe bedre. Pløsen er tynn, men polstringen i hælkappa er omfangsrik.

Testerne synes at skoene veier litt vel mye sammenliknet med mange andre terrengsko. 345 gram ville vært mye selv for ti år siden. Nå har produsentene utviklet støtdempende skum som er lettere enn før, og da er i alle fall 345 gram mye.

På den positive siden er skoene robuste, stabile og velegnet for røft terreng. De er bygget som tanks, og da er ikke lav vekt førsteprioritet.

Passer best for: Middels tunge til tunge løpere og løping i røft terreng.

7 Bra fjerne Sammenlign Altra Olympus 5 annonse Utvalgte butikker 2299 hos Milrab Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 1449 hos Milrab Sjekk nå 7 Bra sitat En sikker og stabil sko tilpasset løping på litt røffere terrengunderlag. Fordeler + God beskyttelse mot underlaget

+ God stabilitet

+ Bred tåboks Ting å tenke på — Litt hard støtdemping

— Veier mye

— Bred tåboks

— Koster en del

Brooks Caldera 6

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Brooks leverer en god terrengmodell, men den passer ikke for alle.

Utseendemessig ser disse skoene ut til å ha støtdemping i maksimalistklassen – vi ville ha tippet over 40 millimeter.

Men mellomsålen måler mer «normale» 32 millimeter i hælpartiet og 26 millimeter i forfoten. Forklaringen er at mellomsålen er dratt en centimeter opp på siden for bedre stabilitet og stødighet.

Og dette er i sannhet stødige sko der foten sitter trygt i dempematerialet. Det bidrar til at Caldera faktisk føles mer maksimalistisk enn den er ut fra «stack height» på mellomsålen: Testløperne opplevde støtdempingen som svært solid, noe som kommer til nytte på de lange løpeturene i terreng som skoene er laget for.

Denne støtdempingen tar med letthet unna stein, kvist og røtter på bakken, noe som gir trygghet på ujevnt underlag. Samtidig duger skoene også godt på grusvei og til en viss grad asfalt.

Hvor myk er så støtdempingen? Vi erfarte at den ser en tanke mykere ut enn den er. Under løping bemerket testløper A, som veier lite, at mellomsålen ble litt i hardeste laget. Andre lette løpere vil muligens erfare dette samme. Skoene ser følgelig noe mer komfortable enn de faktisk er i bruk.

Dette er ikke fartssko, men mengdetreningssko for terrengbruk - noe vekta på over 300 gram vitner om. Men der North Face-modellen gir en viss fartsfølelse, er det lite av det med disse. Tross en viss rocker-effekt og 6 millimeter dropp er det ikke mye fartsfølelse å finne her. «Skoene blir litt klumpete for meg», sa testløper A.

Kamera Dag Yngve Dahle / Tek.no

Tyngre løpere vil sannsynligvis få litt bedre kontakt med underlaget, men testløper B på 84 kilo syntes det ble lite av nettopp det.

Grepet mot underlaget er kurant så lenge det er tørt, men det er ikke like godt når det er vått. Passformen er middels bred til bred og de ser ut til å være store i størrelsene – vi anbefaler å gå ned minst en halv størrelse.

Hælkappa er generøst polstret, og lissene kan festes i en hendig hempe. Skoene har feste for gamasjer. Overdelen er delvis gummiert og følgelig ikke så tynn og eksponert som på enkelte andre modeller, og er godt tilpasset offroadløping.

Samlet sett er disse skoene ikke fullt så komfortable som andre sko med mye støtdemping og har samtidig noe mindre løpsfølelse enn sammenliknbare sko. Tyngre løpere ser ut til å være den mest naturlige målgruppen.

Passer best for: Middels tunge til tunge løpere og lange, rolige turer på variert terrengunderlag.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Brooks Caldera 6 annonse Billigste hos Se alle priser 1196 hos Løpeshop.no Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat En trygg og stabil sko for de lange, rolige turene. Fordeler + Solid støtdemping

+ God stabilitet

+ Beskytter foten mot underlaget

+ Bestandig overdel

+ Moderat pris Ting å tenke på — Litt hard støtdemping for lettvektere

— Innbyr ikke til fart

— Litt glatte på vått underlag

— Veier en del

Hva skiller terrengsko fra asfaltsko? Grov yttersåle. Siden terrengsko skal brukes på mer ujevnt underlag enn asfalt, er yttersålen grovere. Det innebærer at den har knaster eller knotter i varierende mønster og utførelse for at skoene skal gi grep i terrenget. Jo røffere underlag, jo større / dypere knaster. Grepet skal være godt også når det er vått, noe som betinger at gummien / gummiblandingen som brukes må skape tilstrekkelig friksjon mot underlaget.

Siden terrengsko skal brukes på mer ujevnt underlag enn asfalt, er yttersålen grovere. Det innebærer at den har knaster eller knotter i varierende mønster og utførelse for at skoene skal gi grep i terrenget. Jo røffere underlag, jo større / dypere knaster. Grepet skal være godt også når det er vått, noe som betinger at gummien / gummiblandingen som brukes må skape tilstrekkelig friksjon mot underlaget. Slitesterke materialer. Å løpe i terrenget sliter generelt mer på skoenes overdel og yttersåle enn å løpe på vei. Det krever mer slitesterke og bestandige materialer. En tynn mesh-overdel vil ikke holde lenge i terrenget, spesielt ikke ved røffere løping på ujevnt underlag.

Å løpe i terrenget sliter generelt mer på skoenes overdel og yttersåle enn å løpe på vei. Det krever mer slitesterke og bestandige materialer. En tynn mesh-overdel vil ikke holde lenge i terrenget, spesielt ikke ved røffere løping på ujevnt underlag. Beskyttelse av foten. Siden slikt underlag kan by på både spisse steiner og sinte røtter, er det en fordel at skoene til en viss grad beskytter føttene mot dette. Mange terrengsko har derfor en plate som gjør nettopp det. Med maksimalistiske terrengsko har den tykke mellomsålen noe av den samme effekten.

Siden slikt underlag kan by på både spisse steiner og sinte røtter, er det en fordel at skoene til en viss grad beskytter føttene mot dette. Mange terrengsko har derfor en plate som gjør nettopp det. Med maksimalistiske terrengsko har den tykke mellomsålen noe av den samme effekten. Vannavstøtende. En del terrengsko er laget med materialer som enten ikke trekker til seg for mye fuktighet og tørker raskt eller har en mer eller mindre vanntett membran som holder fuktighet ute, for eksempel Gore-Tex. Mer +

Publisert 15. juli 2023

