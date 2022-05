Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste elsykkel under 30.000 kr (2022)

Samletest av syv elsykler under 30.000 kr

To av syklene overrasker meget positivt.

Elsykler er blitt populært i Norge, men prisene varierer veldig. Du kan betale alt fra noen tusenlapper til flere titalls tusen. Alt ettersom hva lags kvalitet og behov du måtte ha.

En av klassene som har vært veldig populær, og som vi nylig testet, er såkalte trekking-sykler, hvor du må regne med å punge ut opp mot 45.000 kroner for velutstyrte eksemplarer med kraftige motorer og stor batterikapasitet.

Men samtidig som vi hentet inn disse syklene utfordret vi også de samme leverandørene til å sende oss det de mente var den beste sykkelen under 30.000 kroner.

Så nå har vi testet disse syv modellene vi har fått inn, i en slags «åpen klasse», og det viser seg at det finnes noen virkelig gode kjøp du kan gjøre her.

Slik har vi testet Vi har vurdert komfort . Noen av syklene har mer polstring i salen enn andre, mens slikt som ulike holker, sittestillinger og andre funksjoner som gjør et inntrykk av hvor behagelig sykkelen er å bruke over tid. En ekstra hard sal kan være en utfordring for baken de første turene.

. Noen av syklene har mer polstring i salen enn andre, mens slikt som ulike holker, sittestillinger og andre funksjoner som gjør et inntrykk av hvor behagelig sykkelen er å bruke over tid. En ekstra hard sal kan være en utfordring for baken de første turene. Vi har vurdert syklenes byggekvalitet . Som for eksempel hvor robust og stiv rammen føles, hvordan bagasjebrett og skjermer er festet og hvor godt sykkelen generelt virker skrudd sammen.

. Som for eksempel hvor robust og stiv rammen føles, hvordan bagasjebrett og skjermer er festet og hvor godt sykkelen generelt virker skrudd sammen. Vi har også tatt med eventuelle andre funksjoner. Noen modeller kan for eksempel kobles trådløst mot smartmobilen, slik at du kan oppgradere sykkelens systemer eller hente sensordata den andre veien. Så er det selve sykkelen og hvordan denne presterer. Her har vi syklet på ulike underlag for å skape oss et inntrykk av hvordan de er på: Flate strekninger . Her har vi både prøvd oss frem på asfalt og grus, og dannet oss et bilde av hvor enkelt du klarer å holde toppfarten på rundt 25 km/t.

. Her har vi både prøvd oss frem på asfalt og grus, og dannet oss et bilde av hvor enkelt du klarer å holde toppfarten på rundt 25 km/t. Litt ujevnt underlag . Disse syklene er ikke ment for tungt terreng, men vi har sjekket hvordan de klarer seg på grusveier og enkle stier.

. Disse syklene er ikke ment for tungt terreng, men vi har sjekket hvordan de klarer seg på grusveier og enkle stier. Hvordan er syklene i bakker? Dette er en av de viktigste funksjonene for en elsykkel, og der den også trengs mest for de som vil slippe å slite seg ut. Vi har testet både med korte og bratte bakker, men også ved å sykle lengre strekninger med vedvarende og ganske bratt stigning.

- - Buddy Bike D1 Cube Touring Hybrid ONE Rock Machine Storm INT E90-29 Touring 2021 Olympia Master 630 R Raymond Tourray E 2.0 Frappé FBC 600i 2022 Frappé FSD M800i annonse Pris - 27 999,- 29 900,- - 29 340,- 29 900,- 24 900,- Pris ved innhenting 29.900,- 27.999,- 29.990,- 30.000,- 29.999,- 29.900,- 24.900,- Motor Bafang M420 Bosch Performance 3. gen Sport Drive Ananda M81 Yamaha PW-TE Bosch Active Line Sport Drive Moment 80 Nm 65 Nm 90 Nm 100 Nm 60 Nm 50 Nm 90 Nm Kontroller Bafang DPC18 Bosch Purion Sport Drive Color KD718 Ananda D10 Yamaha Display A Bosch BUI255 (Intuvia) Sport Drive Grip Batteristørrelse 672 Wh 500 Wh 500 Wh 600 Wh 500 Wh 500 Wh 400 Wh Oppgitt rekkevidde inntil 40 - 140 km 50 - 75 km 100 km - - - 80 km Batteritype Integrert Integrert Integrert Integrert Eksternt Integrert Integrert Bremser Tektro Auriga Shimano MT200 Shimano MT200 Zoom Tektro HD-T275 Shimano MT200 Shimano MT200 Skivestørrelse 180 mm 180 mm 160 mm 180 + 160 mm 180 + 160 mm 160 mm 160 mm Hjul 28 x 1,6" 28 x 2,15" 29 x 2,25" 29 x 2,6" 28 x 1,75" 28 x 2" 29 x 2" Girsystem SRAM GX10, 10 gir Shimano Alivio, 9 gir Shimano Altus, 9 gir L-TWOO A5 Olympia, 9 gir Shimano Acera, 8 gir Shimano Nexus, 7 navgir Shimano Nexus, 7 navgir Lykter Spanninga Kendo+ CUBE Shiny 50 Lux AXA Blueline 30 Lev. uten lys AXA Compactline, 20 Lux AXA Compactline 20 lux AXA Compactline 20 lux Dempegaffel Suntour NEX e25 Suntour NVX30 Coil Suntour Mobie25 RST Blaze RL Suntour NEX E25 DS Ikke dempet Ikke dempet Dempervandring 63 mm 100 mm 75 mm 100 mm 63 mm 0 mm 0 mm Sykkelvekt - 25,1 kg 24,9 kg - 25 kg - - Førerlengde (rammestørrelse) 160 - 185 cm (48) 160 - 190 cm (46-54, XS-M) 145 - 195 cm (S - L) - 155-200 cm (S - XL) - 153 - 185 cm (46 - 54) Maksimal totalvekt (maks førervekt) - 135(110 kg) (120 kg) (120 kg) (130 kg) (120 kg) (120 kg) Bagasjebærer, system 25 kg Acid Link 12 kg, Atran Velo system (merke?) Lev. uten bærer 25 kg, Mik 12 kg, Atran Velo 12 kg, Atran Velo Andre egenskaper Lett å skifte dekk med ReTyre, USB-port for dingselading - - - Punkteringsfrie dekk Punkteringsfrie dekk Punkteringsfrie dekk

Mindre batterier, gir og bremser

Sammenlignet med noe dyrere elsykler – som vi altså nylig testet – ser vi av tabellen at vi går glipp av noen goder og fordeler. Det skulle jo også bare mangle med tanke på at vi sparer en del tusenlapper.

Først og fremst har rimeligere sykler en tendens til å ha noe svakere motor. Dette trenger likevel ikke være noe stort problem dersom du i hovedsak sykler på flatmark eller benytter deg av mulighetene til å gire ned i bratte bakker. Men vær klar over at med mindre du da bruker mer krefter selv, kan du få visse problemer med å holde følge med en kraftigere utstyrt sykkel i stigningene.

Samtidig har svakere motorer også sin fordel i at de ikke nødvendigvis bruker like mye strøm, og det har så avgjort noe å si det også, ettersom disse modellene vanligvis ikke er utstyrt med like kraftige batterier som de dyrere syklene. I dette prisleiet ligger kapasiteten gjerne på rundt 500 wattimer (Wh). Det skal likevel nevnes at dette normalt sett holder til en lang tur på sykkelsetet – typisk fem til åtte mil eller enda lenger om du hjelper til en del selv.

Les også Slik vedlikeholder du elsykkelen din

For syklene i denne testen har flertallet likevel relativt sterke motorer – i hvert fall på papiret. Men ikke alle yter like godt som man kan lese av rene tall. Enten oppfattes de gjerne som svakere, eller de oppfører seg mer ujevnt eller mindre responsivt enn motorene som gjerne kommer med dyrere sykler.

I dette selskapet skuler vi spesielt til Sport Drive-motoren fra Dapu, som har nok av krefter når den først vil, men samtidig ikke er spesielt god til å følge rytterens ønske om drahjelp. Testpanelet oppfatter i hvert fall denne motoren som lunefull og uforutsigbar.

En annen typisk forskjell fra mer påkostede sykkelmodeller er at de gjerne har litt færre gir. I tillegg dukker det gjerne opp bremsesystemer fra Tektro eller andre produsenter i tillegg til den vante rekka fra Shimano. Det blir også mer vanlig å se bremseskiver av mindre diameter – 160 i stedet for 180 millimeter – i det minste på bakbremsen, som normalt sett også får mindre belastning.

Det er også greit å merke seg at modellene fra Frappé kommer helt uten demping på fremgaffelen. Dette er i og for seg helt greit for typiske «bysykler» som disse, selv om ekstra demping kan være fint å ha når du sykler rundt i strøk med mange fortauskanter også.

Best i test: Cube Touring Hybrid One Performance

Cube Touring Hybrid One er på papiret en svakere sykkel enn Buddy Bike D1. Men ikke i praksis. Sykkelen er ekstremt lettråkket selv i beinharde motbakker og for tunge ryttere.

Denne sykkelen lager nesten ikke lyd under bruk, og den har også gode dekk og god demper. En utmerket sykkel for grusveien i skogen, for eksempel. Du får dessuten et helt ålreit display og noenlunde greie gir. I sammenlikning med den dyrere Cube-modellen vi nylig testet er likevel girene en av nedgraderingene, sammen med et mindre batteri – her får du «bare» 500 wattimer. Men du får uansett en nokså strømgjerrig motor.

Vi liker omtrent alt ved denne sykkelen. Den er testens nest billigste sykkel, og «slår» de fleste av konkurrentene sine med 2000 kroner når handelen skal gjennomføres. Men seieren hadde vært i boks også om den kostet de samme 30.000 kronene som konkurrentene ligger på.

Du får den mest raffinerte motorstyringen, du får girindikatoren Buddy D1 ikke har og du får bremser i toppklasse i dette utvalget. Bæreren tåler mye og hører til et utbredt system for tilbehør, og du kan oppgradere batteriet hvis du vil - selv om det koster flesk i de fleste fall.

Uansett; elsykkel kan knapt gjøres bedre til prisen enn Cube Touring Hybrid One Performance.

9.5 Imponerende Cube Touring Hybrid ONE 500 Easy Entry 2022 (Electric) sitat " Det er vanskelig å se for seg en bedre elsykkelpakke til prisen. " Fordeler Krysse av Sterk motor

Krysse av Musestille

Krysse av Svært responsiv til rytteren

Krysse av Gode dekk og holker

Krysse av Kraftige bremser

Krysse av Ålreit display

Krysse av Bærer som tåler mye (Acid)

Krysse av Godt kjørelys Ting å tenke på Bytt Mangler lockout (lås av dempere)

Bytt På papiret lavere moment enn enkelte sykler

Bytt Bare middels batteristørrelse

Et godt alternativ: Buddy Bike D1

Buddy Bike D1 ble testet i fjor, men siden den er blant få modeller som ikke har gått opp i pris siste år passet den perfekt også i denne testen. Og blant dette utvalget sykler gjør den det svært skarpt, med sin trekkvillige og passe raffinerte motor. Det beste fra Bosch, Shimano og Yamaha føles mer «smidig» å sykle på, men Bafangs M420-løsning leverer krefter når du trenger det og er forutsigbart og godt å sykle på.

Sykkelen triller godt, i motsetning til mange konkurrenter uavhengig av prisklasse. Her er det meget gode bremser, og batteriet er det aller største i testen. ReTyre-dekkene gjør at det er meget enkelt å bytte til piggdekk når høsten kommer, hvis du vil helårssykle. En finfin fargeskjerm med USB-lading for tilbehør hører til, og automatiske, gode kjørelys følger med. Det er knall holker å holde i på styret, og setet har demping i pinnen.

Det viktigste vi «misliker» her er at girene ikke har noen form for indikator. En imponerende bysykkel for kronasjene, og skal du en tur på stien finnes det ReTyre-skinn du kan glidelåse på.

9 Imponerende Buddy Bike D1 sitat " Buddy D1 fortsetter å levere varene til en gunstig pris. " Fordeler Krysse av Godt med krefter

Krysse av Sivilisert og god motorstyring

Krysse av Lockout (lås av demper)

Krysse av ReTyre-dekk inkludert for lett piggdekkskifte

Krysse av Stort batteri (670 Wh)

Krysse av Demping i setepinnen

Krysse av God og informativ skjerm

Krysse av Gode holker

Krysse av Meget gode bremser

Krysse av Stiv ramme tross lavt innsteg Ting å tenke på Bytt Smale dekk egner seg best for by

Bytt Mangler synlig girindikator

Også anbefalt: R Raymond Tourray E 2.0

R Raymond-sykkelen er en sportslig sykkel som liker seg godt på mildt humpete grusvei. Yamaha-motoren er ikke blant de sterkeste vi har vært borti, men ganske kvikk motorstyring gjør at du med aktiv giring kommer lett frem – også i tunge bakker. Giringen er også presis og god på vår testsykkel, og med 180 mm bremsekive foran får du god respons når du trenger å bremse fort.

Sykkelfølelsen er veldig «Haibike» anno 2019. Litt gammeldags ser det saktens ut med eksternt batteri i 2022, men det er lettere å ta av batteriet hvis du liker å ta det med deg når du parkerer.

Vi liker dessuten den kraftige bæreren som tåler 25 kilo og har MIK-system for feste av tilbehør. Vi kunne gjerne ønsket oss større batteri og en mulighet for å låse demperne, men til tross for dette er dette mye sykkel og knall merkevare for pengene.

8 Meget bra R Raymond Tourray E 2.0 sitat " Leken og allsidig sykkel på asfalt og grus. " Fordeler Krysse av Responsiv og god motor

Krysse av Lett å ta av og på batteri

Krysse av Føles dyrere enn den er

Krysse av Gode gir

Krysse av Bærer med MIK-system og 25 kg kapasitet

Krysse av Meget gode bremser Ting å tenke på Bytt Mangler lockout og justering på demper

Bytt Eksternt batteri

Bytt Middels motorstyrke

Bytt Ikke de beste holkene

Bytt Middels godt display

Bytt Middels batteristørrelse (500Wh)

4. Olympia Master 630

Nokså sterk sykkel, med relativt ukjent motorløsning fra kinesiske Ananda. Den trekker godt, men kunne respondert litt kjappere. Like fullt en god løsning. Finfin å sykle på, men setet er laget for trening og aktiv sykling - her bør komfortsyklistene eventuelt bytte sete eller ha sykkelbukse med demping.

Vi liker at Olympia-sykkelen har lockout på styret, slik at det er lett å låse demperen i bymiljø, men dette er først og fremst en offroader. Til den bruken har den store, fine dekk og en meget god demper - samt svært gode bremser.

Det er litt irriterende at motorløsninga kutter nokså tidlig sammenliknet med de andre syklene i testen. Rundt 23–24 kilometer i timen slutter den å hjelpe til, mens resten som regel holder ut til de lovlige 25 kilometerne i timen.

Vår testmodell gikk fra 4/5 batteristrek ned til 1/5 og så opp igjen til 3/5 på samme tur. Om det er en form for rekkeviddegjetting, eller uforutsigbart batterinivå er vanskelig å vite.

7.5 Bra Olympia Master 630 sitat " Sportslig sykkel med masse krefter for pengene. " Fordeler Krysse av Trekkvillig motor

Krysse av Lockout på styret (lås av demper)

Krysse av Gode bremser

Krysse av Velfungerende god demping

Krysse av Store og gode offroad-dekk

Krysse av Helt ok kjørecomputer Ting å tenke på Bytt Kunne vært mer responsiv

Bytt Sportslig sete er vondt å sitte på

Bytt Runde holker gir ikke særlig støtte

Bytt Uforutsigbar batteriindikator

Bytt "Pedaler bare på ene siden"

Bytt Motorstøtte kutter bittelitt tidlig (23-24 km/t)

Bytt Leveres uten lys

5. Frappé FBC 600i

Frappé FBC 600i har den stort og lettlest display og testens mest responsive motor, i form av en Bosch Active Drive. Den har bare 50 Nm å rutte med, så for de tyngste rytterne i de bratteste bakkene blir dette litt skralt. Navgir fra Shimano som ikke kan brukes mens du tråkker gjør det litt ekstra utfordrende å sykle denne, siden du også må gire aktivt for å få mest mulig ut av motoren.

Men girer du først aktivt er motoren veldig «med» på ditt tempo – den må aldri tenke seg om. Og dermed kan du få en del mer ut av den enn de 50 Nm-ene på papiret skulle tilsi.

Vi synes den er en drøm på flatmark. Men dette er også en «ren bysykkel» uten dempere på styret, og dermed blir selv en vanlig grusvei tidvis litt utfordrende. Vi synes heller ikke bremsene er så imponerende. Bæreren som bare takler 12 kilo er blant de svakere i testen.

7.5 Bra Frappé FBC 600i 2022 sitat " Fin sykkel med gode egenskaper, men den er både litt dyr og litt svak gitt utstyret. " Fordeler Krysse av Svært responsiv motorløsning

Krysse av Stor, fin kjørecomputer

Krysse av Flott på flatmark

Krysse av Vedlikeholdsfrie navgir

Krysse av Atran Velo-system på bærer Ting å tenke på Bytt Nøkkel som sitter fast i lås

Bytt Kunne hatt mer krefter

Bytt Små, litt svake bremser

Bytt Knotete navgir

Bytt Ingen demper i fremgaffel

Bytt Bare 12 kg bagasjebærervekt

6. Rock Machine Storm E90

Rock Machine Storm E90 har motor fra Dapu Sport Drive - et mindre kjent merke enn flertallet av syklene i testen. I teorien leverer motoren hele 90 Nm moment, men det merkes ikke så godt. Motoren bruker lang tid på å respondere på rytterens tråkk, og det er uforutsigbart når den gir «bånn gass» og når du tråkker i sirup. Det gjør sykkelopplevelsen frusterende. På sitt beste føles det som kreftene er der, men i enkelte bakker føles motoren også nokså dau. Her har vi en ellers god sykkel som mister mye av glansen på grunn av motorløsningen.

Vi liker mye ved denne sykkelen likevel. Setet er knall, selv om det er sportslig, og det er en sportslig fin sittestilling. Vi liker de gode dekkene som er brede og fikser grusete underlag uten problemer. Sykkelen føles også velbygget.

Den store, fine skjermen minner en del om Bafang-skjermen i Buddy D1, men en kuriositet er at polariseringen i skjermen gjør at innholdet blir vanskelig å lese ved bruk av en del solbriller.

Det er ellers mulig å justere dempingen på denne sykkelen, den har en ålreit bærer med det utbredte Atran Velo-systemet for tilbehør. Men den trenger sårt en bedre motor, eller bedre styring til det denne har av krefter.

7 Bra Rock Machine Storm INT E90-29 Touring 2021 (Electric) sitat " En ålreit sykkel som sviktes av middels motor. " Fordeler Krysse av Sterk når den vil

Krysse av God demping

Krysse av Brede fine dekk

Krysse av Behagelig sete tross sportslig

Krysse av Demping i setepinnen

Krysse av Lockout på styret (låsing av demper) Ting å tenke på Bytt Nøkkel som sitter fast i lås

Bytt Treg og uforutsigbar Sport Drive-motor

Bytt Lite kjente merker gir litt usikker levetid og servicemulighet

Bytt Vanskelig å lese disp m. polariserte solbriller

7. Frappé FSB M800i

Frappé FSB M800i er testens andre sykkel med Dapus Sport Drive-motor, og den oppfører seg relativt likt her også. Den angriper start-tråkket fra stillestående med liv og lyst, men alt annet med en uforutsigbarhet vi sjelden opplever. Tråkker du helt jevnt kan den levere nokså jevnt med krefter også, men navgiret gjør at du må stoppe tråkket hver gang du skifter gir. Hver gang du stopper tråkket må motoren «hentes med» igjen. En bedre motor hadde tjent denne sykkelen meget godt.

Sykkelen har et svært behagelig sete og god sittestilling. Vi liker styret og holkene. Men vi skulle gjerne sett dempere på gaffelen for allsidighetens skyld.

Dette er ellers sykkelen med den dårligste skjermen i testen.

Til syvende og sist blir denne sykkelen for uberegnelig, og den føles heller ikke like velbygget som flere av testens andre deltakere. Den har det minste batteriet av alle som er med, med bare 400 wattimer strøm.

Av oppsig er det først og fremst prisen å melde om. Til 25.000 kroner er denne billigst, men med denne motorløsningen føles det litt som å spare seg til fant.

6.5 Helt greit Frappé FSD M800i sitat " Kombinasjonen uforutsigbar motor og veldig aktiv giring gjør Frappé FSD M800i frustrerende. " Fordeler Krysse av Sterk når den vil

Krysse av Vedlikeholdsfrie navgir

Krysse av Atran Velo-system på bærer

Krysse av Gode holker på styret

Krysse av Lavest pris i testen Ting å tenke på Bytt Nøkkel som sitter fast i lås

Bytt Treg og uforutsigbar Sport Drive-motor

Bytt Små, litt svake bremser

Bytt Knotete navgir

Bytt Ingen demper i fremgaffel

Bytt Bare 12 kg bagasjebærervekt

Bytt Minst batteri i testen (400 Wh)