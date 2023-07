Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Løpevester (2023)

Genial på tur: Den beste løpevesten

Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Daniel Rosenquist Publisert 16. juli Lagre

Samtidig som store deler av landet de siste ukene har badet i sol, har løpere i alle kategorier fått kjenne på at det koster litt mer å gjennomføre øktene sine i 20+ grader. Det er rett og slett nødvendig å ha med seg litt drikke, kanskje en gel, og å ha muligheten til å justere bekledning underveis.

Å ha med seg ting på løpetur er alltid en utfordring. Mobiltelefonen kan du ha på overarmen i et lite strikkbånd. Nøklene kan man kanskje få i en liten spesiallomme på shortsen eller tightsen. Men hva med resten?

Det finnes mange løsninger av varierende kvalitet på markedet etter hvert. Den mest populære og velprøvde løsningen er rett og slett løpevesten. De siste ukene har vi fått øye på ekstra mange av disse i tråd med at både temperaturen har gått opp og at mange kanskje trener mot lengre distanser, for eksempel et (halv-)maraton til høsten.

Men hva skiller en god og en dårlig løpevest, og hvilken er aller best? Vi har dratt på oss gnagsår og irritasjon, men også latt oss imponere av de beste, slik at du slipper å velge feil.

Hva er en løpevest? En løpevest er en liten og lett konstruksjon av tøy som du kler på deg rundt øvre del av overkroppen og som gir deg lagringsplass under aktivitet på en veldig smart og effektiv måte. En løpevest er absolutt ingen sekk, og det er ikke meningen at du skal pakke veldig mye ned i en vest. Du vil i mange tilfeller ikke engang ha spesielt mye lagringsplass bak på ryggen, men snarere pakke det i en rekke små lommer foran på brystet eller nedover langs siden og under armene. I alle tilfellene er det lagt opp til drikke, samt plass til mobiltelefon, nøkler og flere lommer til mat, energi, klær og annet. Mer +

Best i test: Salomon Sense Pro 2/5

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no Salomon SensePro2 er en god og minimalistisk løpevest. Daniel Rosenquist / Tek.no Strikkene foran er en viktig medvirkende årsak til at denne vesten er testvinner. Daniel Rosenquist / Tek.no Sense Pro2 har en bitte liten lomme på ryggen. Storebror Pro5 har mer lagringsplass bak.

Dette er en svært god løpevest, der lagringsplassen er det eneste som skiller de to modellene fra hverandre. De ekstra literne med lagringsplass er lagt på ryggen, ellers har den de samme lommene, samme drikkesystem og samme design for justering. Derfor har vi valgt å samle omtalen av Sense Pro 2 og Sense Pro 5, og det er behovet for å ha plass til et lite skift eller annet på ryggen som avgjør om du bør gå for to eller fem liter.

Når det gjelder to-literen, er dette langt på vei den perfekte løpevest hvis du ikke trenger mer enn en drikkeflaske og gel i tillegg til mobiltelefonen og nøklene dine. Dette er minimalisme løst på en svært pen måte fra den franske produsenten. Vesten har ekstremt lav egenvekt, og du merker knapt at den er på før du fyller lommene med ting. Med sine to liter lagringsplass er plassen fort brukt opp, men lommene er intuitivt og effektivt løst. Begge modellene har brede stropper, ingen sømmer og mye strikk, noe som gjør komforten svært god.

I forkant har du én enkelt strammeanordning som på en smart måte strammer et lite nettverk av strikker foran. Dette gjør at du kan dra til ganske godt, også flytter vesten fleksibiliteten dit den trenger det og vesten “går seg til” på overkroppen din av seg selv. Det er med det også ekstra lett å justere passformen underveis, noe som er viktig ettersom du for eksempel har drukket opp mer av vannet og vesten strammer litt annerledes.

Det er også noen ekstra strikker både i topp og bunn du kan velge å stramme til ekstra. Spesielt om du fyller 5-literen i ryggen kan det være nødvendig å dra til litt ekstra for å hindre bevegelse. Bevegelse i en løpevest er ubehagelig, og betyr som oftest også gnagsår. Løsningen er testens suverent beste!

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no Salomon SensePro5. Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no Slik ligger drikkeflasken i lommen. Designet gjør den lett å ta ut og inn, selv med vesten på.

Vestene kommer med to av Salomons egne drikkeflasker, som strengt talt er myke poser du fyller med vann. Også disse flaskene er smart laget. De er avlange og legger seg enkelt i de tilegnede lommene foran på vesten. Det er lett å ta flaskene ut og inn av lommene, også om vesten er på. Mange av de andre modellene gjør det krevende å ta flaskene helt ut eller inn med vesten på kroppen.

Flaskene har en relativt smal kork, som er kjekt ettersom de brede korkene hos noen andre modeller har en tendens til å bore seg inn i brystet underveis i økta. Her holder de seg greit unna kroppen din, og flaskene ligger godt i lommene underveis i økta.

Når en slik drikkeflaske er full er den ganske stiv, og er lett å få stappet ned i lommene. Utfordringene dukker opp når du har drukket halvparten, og «spennet» i flasken er borte. Da har mange flasker en tendens til å slenge litt rundt. Dette skjer ikke med Salomons Sense Pro-vester, blant annet på grunn av den lettere plastkorken i toppen og en god strikk som holder flaskene på plass.

På forsiden har du i tillegg to fleksible lommer på hver side, pluss en dedikert mobillomme med glidelås. De to lommene foran er ganske store, og avhengig av hva du pakker kan ting faktisk slenge bittelitt rundt. Her undres vi om det i alle fall på én av sidene burde vært to atskilte rom, slik at ting satt enda bedre fast. Bevegelse er som nevnt det verste som kan skje i en slik løpevest.

Når lagringsplassen er så sparsommelig som her så påvirker alt hverandre. Om du har drikkeflaske i venstre brystlomme vil dette også stjele en del av plassen i mobillommen. Men du får fint med deg en liter vann i tillegg til mobil og nøkkel. Men da er det også ganske fullt.

Sense Pro er testens absolutt beste på å holde fulle drikkeflasker stabilt og tett på kroppen underveis. Det er overraskende lite merkbart at du har en liter med drikke pakket rundt brystet. Mobillommen er enkel å åpne og manøvrere uten å stoppe.

Det går også veldig fint å ha en tynn jakke, genser eller caps i den såkalte kengurulommen på ryggen, men denne er vanskeligere å få tilgang til uten å både stoppe og ta av seg hele vesten. 5-literen har en ekstra finesse med to små nøkellommer på skulderen, den ene med glidelås.

Det er lite å utsette på Salomons Sense Pro. Dens største utfordring er kapasiteten, men om du klarer deg med denne lagringsplassen kan vi ikke finne bedre måter å ta det med seg på.

9.5 Imponerende fjerne Sammenlign Salomon Sense Pro 2 annonse Billigste hos Se alle priser 1563 hos Løpeshop.no Sjekk nå 9.5 Imponerende sitat Perfekt minimalisme Fordeler + Veldig lav egenvekt

+ Glimrende justeringsmuligheter

+ Fleksible og gode lommer

+ Behagelig, selv med fulle lommer

+ Romslig glidelåslomme til verdisaker Ting å tenke på — Store lommer, kunne vært flere små rom

— Er 2 liter nok lagringsplass til ditt bruk?

— Strikken til stramming er litt lang, uten noe naturlig sted å plasseres

9.5 Imponerende fjerne Sammenlign Salomon Sense Pro 5 Set annonse Billigste hos Se alle priser 899 hos Addnature Sjekk nå 9.5 Imponerende sitat Svært behagelig lettvekter Fordeler + Veldig lav egenvekt

+ Glimrende justeringsmuligheter

+ Fleksible og gode lommer

+ Behagelig, selv med fulle lommer

+ Romslig glidelåslomme til verdisaker

+ Nøkkellomme på skulder er ekstra finesse Ting å tenke på — Store lommer, kunne vært flere små rom

— Strikken til stramming er litt lang, uten noe naturlig sted å plasseres

Romslig og god lettvekter: Osprey Duro 1,5

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no Ospreys Duro1.5. Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no De justerbare og fleksible stroppene foran er viktige for komforten.

Osprey er kanskje kongen av mer tradisjonelle sekker til ulike aktiviteter, og de har lenge hatt svært gode skussmål for sine løpesekker. Da snakker vi om sekker med plass til både laptop og et helt skift, og som du kan bruke om du løper til eller fra jobben. Det er derfor veldig spennende å se hva de får til i denne kategorien, og vi har på testbenken to versjoner av modellen Duro.

Det er to merkbare forskjeller på modellene fra Osprey. Den første er total lagringsplass og den andre er en ekstra justerbar strikk som utgjør en enorm forskjell. Duro 1,5 har nemlig har en justerbar strikk på hele baksiden, som gjør at tilpasningen er svært fleksibel og svært god. Duro 6 har ingen slik strikk, og du er derfor avhengig av at passformen fra produsenten passer din kropp perfekt, og selv da har den åpenbare mangler. Mer om 6-eren senere.

Denne modellen er god å ta på, og den er helt i tetsjiktet i komfort når du ikke har fylt lommene. Foran har du to fleksible stropper som kan strammes eller løsnes. Det er bra at det er strikk i disse stroppene. De kan også flyttes relativt fritt rundt på fremsiden slik at du kan feste de på et sted som fungerer optimalt for deg.

En genial detalj her er at du langs hele ryggen også har en justerbar strikk som du enkelt kan stramme eller løsne mens du har den på. Sammen med fleksible stropper foran utgjør dette en svært god måte å finne perfekt passform.

Vesten kommer også her med to myke flasker eller poser som rommer 500 ml hver. Hos Osprey sitter flaskene høyere plassert på brystet enn hos noen av de andre. Det gjør at du ikke må bøye nakken like mye for å få tuten i munnen, og oppleves ålreit. Flaskene sitter OK i sine lommer, men beveger seg litt under rask løping. En strikk i toppen forsøker å holde dem på plass. Flaskene har brede plastkorker i toppen, og disse slenger litt når flaskene blir mykere jo tommere de blir. Dette kan bli litt ubehagelig, og jeg opplever at jeg flytter litt rundt på flaskene mens jeg løper.

Med begge Duro-modellene opplever jeg dessverre at flaskene hopper en del, spesielt når de ikke er fulle. 1.5-modellen gjør dette langt bedre enn sin storebror, men ikke perfekt.

I tillegg til flaskene har du fire fleksible lommer foran og to som er plassert langt ned på vesten, og strekker seg langs ribbeina og under armene. Disse kolliderer ikke med flaskene og er ganske smart løst. Det kan bli litt knoting for å komme til lengst inne i lommene, men alt i alt fungerer disse lommene godt. På fremsiden har du også en romslig lomme med glidelås til mobil eller nøkler. Denne fungerer godt, men det er veldig trangt her når du har full flaske på venstre side.

Et par ganger i starten måtte jeg sjekke at dette faktisk var 1.5-modellen, for den føles langt mer romslig enn navnet og modellen skulle tilsi.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Osprey Duro 1.5 annonse Utvalgte butikker 1250 hos Milrab Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 749 hos Milrab Sjekk nå 8.5 Meget bra Fordeler + Svært romslig til sin størrelse

+ Gode justeringsmuligheter med strikken på bakside

+ God plassering av flasker på fremside

+ God plassering av lommer gir maks utnyttelse av plassen

+ God komfort Ting å tenke på — Flaskene beveger seg en del under løping

— Full vannflaske stjeler nesten hele glidelåslommen foran

Her snakker vi kengurulomme: Salomon Adv Skin 5

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no Salomon AdvSkin 5. Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no

Den franske giganten Salomon har i tillegg til ultralette Sense Pro sendt en «gammel traver» til test, i Adv Skin 5. Denne modellen finnes i flere utgaver med varierende lagringsplass, men denne modellen passer fint inn i det lette segmentet.

Adv Skin er, kort oppsummert, en svært god løpevest. Den er litt mer til stede på overkroppen enn de aller letteste i testen, men sitter til gjengjeld svært godt og gjør det å ha med seg en rekke ting på gå- eller løpetur svært komfortabelt.

Mye av nøkkelen her er - igjen - gode strikker til justering. Salomon bruker samme system i disse vestene, og Adv Skin 5 har også en lang strikk med flere fester på fremsiden, som gjør det svært enkelt å justere vesten både før økt og underveis.

Ekstra stropper som er valgfrie å bruke både i topp og bunn gjør det enkelt å finne måter å eliminere eventuell friksjon du måtte oppleve underveis, og på den måten unngå ubehag og gnagsår. Spesielt om du fyller rygglommen med ekstra ting, eller har drikkeblære på ryggen, er det kjekt å ha ekstra muligheter til å justere.

Adv Skin 5 har to avlange myke drikkeflasker foran, som ikke er nøyaktig samme modell som i Sense Pro-serien. Pro-flaskene har en avrundet bunn i hardere plast, mens dette bare er «pose» hele veien. Det gjør det litt mer utfordrende å få flaskene opp og ned, spesielt om du har vesten på deg. Men i dette selskapet gjør disse flaskene også dette på en bra måte. De medfølgende flaskene er på 2 x 500ml, som er veldig standard i dette segmentet.

Denne modellen har også en lomme klar til en drikkeblære på inntil 2 liter på ryggen. Dette følger ikke med, og er valgfritt ekstrautstyr. Vi har testet det så vidt, og det er viktig å bemerke at 2 kilo med vann på ryggen endrer opplevelsen noe, men vesten er god likevel, så lenge man får justert det godt til sin egen kropp.

I tillegg til drikkeflaskene har du to fleksible lommer på fremsiden av vesten der du kan putte gel, vanter, luer, eller hva det måtte være. Lommene er ganske store, som er bra, men den ene er delt i to og gjør at du får flere mindre lommer, noe som kan forhindre bevegelse. Du har en glidelåslomme, som lider litt når du har full drikkeflaske, men som fungerer godt og er ganske stor. Du har også to ganske små lommer helt oppe på skulderen, der den ene har en krok ment for å feste nøkler i. Denne lommen er såpass liten og avlang at mitt ganske beskjedne nøkkelknippe fikk problemer med plassen, men det er en ålreit ekstra finesse du kanskje får bruk for.

Adv Skin 5 har testens beste løsning for å nå baksiden av vesten. På innsiden av de store lommene på fremsiden er det nemlig en liten luke hvor du når hele veien rundt i kengurulommen på baksiden. Dette er veldig smart og gjør det lett å ta for eksempel en liten matbit uten å ta vesten helt av. Skal du til den litt større rygglommen høyere opp må du også her ta vesten helt av.

Det er store og brede stropper overalt, og ingen irriterende sømmer. Som du ser i spesifikasjonene er denne vesten en del tyngre enn Salomons Sense-serie, og den er også litt stivere i materialene. Med muligheten for drikkeblære på ryggen er dette først og fremst en modell for ekstra lange turer.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Salomon Adv Skin 5 annonse Billigste hos Se alle priser 899 hos Pölder Sport Sjekk nå 8 Meget bra Fordeler + God passform

+ Glimrende justeringsmuligheter

+ Plass til drikkeblære

+ Avdelte lommer foran

+ Utmerket løsning for å nå rygglomme uten å ta den av Ting å tenke på — Litt stiv konstruksjon

— Ikke like behagelig som andre i testen med samme lagringsplass

Lett og anvendelig: Ultimate Direction Race Vest 5.0

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no Ultimate Direction Race Vest 5.0 Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no Litt harde stropper og litt stor flaske; dette er bildet av hva som trekker UDs vest ned.

Ultimate Direction har levert en svært lett og samtidig anvendelig løpevest. Med sine 141 gram er den en av testens aller letteste, men samtidig leverer den godt på lagringsplass og på hvor lett det er å bruke lommene underveis. Den har testens høyeste lagringsplass med 8 liter, men oppleves ikke spesielt mye større enn sine 5-liters konkurrenter. Det er også en såkalt ultralett «race vest», laget for å brukes i konkurranse.

Denne vesten setter seg trygt og godt på kroppen fra start, men marker seg negativt gjennom at det ikke er noe fleksibilitet i stroppene foran. De kan derimot flyttes opp og ned fritt, og bidrar til å justere vesten til din kropp. Fleksibiliteten hentes godt inn igjen gjennom en justerbar strikk i bakkant som gjør det lett å finne bedre balanse uavhengig av om du har med drikke foran og/eller bak eller har noe i rygglommen.

Med kommer også her to myke flasker eller drikkeposer på 500 milliliter hver. Disse har en relativt stor kork i plast som også stikker litt over lommene. Dette er veldig kjekt når flaskene er fulle, for da sitter dette veldig godt sammen og holder alle harde kanter unna kroppen. Det blir verre når du begynner å drikke og flasken synker litt sammen. Flaskene er spesielt plagsomme når de er halvfulle, da henger og slenger de i strikken og er rett og slett veldig irriterende. Tuten borer seg da litt inn i brystet i tillegg. Det er greit nok igjen når flaskene er tomme og kan stappes ned i lommene. Men her feiler vesten på et viktig punkt.

Foran har du i tillegg to åpne og fleksible lommer til hva du vil. Det er ingen glidelåslomme til mobil eller nøkler, og du må bruke minst en av disse lommene til verdisakene dine. Det føles likevel aldri utrygt å ha mobilen i en av de åpne lommene, men her burde det vært en ekstra lomme til mobil. På baksiden er det to lommer, og det er mulig å ta med en drikkeblære.

7 Bra fjerne Ultimate Direction Race Vest 5.0 7 Bra Fordeler + Svært lav vekt

+ Strikk i ryggen er god til justering

+ Stropper foran kan flyttes Ting å tenke på — Ikke strikk i stropper foran gjør justering vanskelig

— Tunge flasker som hopper rundt når de er halvfulle

— Ikke glidelåslomme foran

Smarte lommer: North Face Summit Vest 8

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no North Face Summit Vest 8. Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no North Face sitt system for å holde vannflaskene på plass er både kjekt og irriterende.

Det beste med denne vesten fra North Face er hvordan lommene er plassert foran. Her har produsenten klart å få til noe ingen andre i testen har gjort, nemlig å gjøre det svært enkelt å nå lommene underveis i en økt ved å tenke litt motsatt. For i stedet for at du tar høyre arm ned i høyre lomme og roter litt rundt, er lommene her plassert på skrå inn mot midten slik at du heller strekker armen over magen og rett ned i en av flere små lommer på fremsiden. Dette er svært elegant.

Vesten har fire mindre lommer på fremsiden, og du mister litt av den store romsligheten som enkelte andre vester i denne testen har. Samtidig får du en bedre følelse av ulike rom til ulike saker. Smak og behag. Du har også to lommer på ryggen.

De to drikkeflaskene på fremsiden fungerer godt. De skal ha skryt for testens minste kork, som skaper så lite friksjon og problemer som mulig. Til gjengjeld har toppen av selve flasken noe hardere plast, så det går litt opp i opp her.

På denne modellen er flaskene forankret i bunnen av sin tilegnede lomme med to små kroker. I utgangspunktet en god idé, for flaskene vil dermed hoppe mindre rundt. De er også festet med en annen strikk i toppen. Dette fungerer ganske bra, men samtidig ikke noe bedre enn det Salomon gjør i testen UTEN ankerstrikken i bunnen. Og når du skal ta flaskene ut for å fylle eller vaske dem er ankeret ganske irriterende, så dette er et litt toegget sverd.

Mens vi er inne på strikk; det mangler denne vesten vesentlige deler av. North Face Summit 8 har bare to stropper foran, og disse er ikke fleksible. Det gjør at størrelsen på selve vesten og kroppsfasongen din er helt avgjørende for om denne passer deg. Stroppene foran kan riktignok flyttes fritt opp og ned, som hjelper litt.

Som med de andre vestene er passformen også knyttet til mengden ting du stapper i vesten. Helt tom er den veldig ålreit, men allerede med to fulle vannflasker i endres passformen en del, og på min kropp står stroppene foran i spenn 2-3 centimeter utenfor kroppen min. Dette er ikke optimalt.

Denne vesten har også testens absolutt trangeste mobillomme, spesielt når vannflasken er full. En ganske standard iPhone 13 må stappes inn, men da mangler du et sted å gjøre av nøklene. Her plasserer jeg mobilen i en av de fleksible lommene og nøkler i glidelåslomme, noe som fungerer greit.

Dette blir litt stang ut, spesielt med justeringsmulighetene og komforten. Lommene er smarte, men det meste andre er et lite stykke unna å være perfekt.

6 Helt greit fjerne Sammenlign North Face Summit 8 Løpevest annonse Billigste hos Se alle priser 1749 hos Løpeshop.no Sjekk nå 6 Helt greit sitat Smarte lommer, men stang ut på mye Fordeler + Glimrende lommer foran

+ Flere små rom foran kan være fordel

+ Drikkeflaskenes kork er smal og lite plagsom Ting å tenke på — Lite strikker eller stropper

— Med fulle flasker endres komforten ganske mye

— Trang mobillomme

Storebror feiler på målstreken: Osprey Duro 6

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no Osprey Duro6. Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no Disse flaskene har en lei tendens til å bevege seg under løping med denne modellen.

Duro, duro, duro. Hvordan kunne det gå så galt med storebror, når lillebror på 1.5 liter får anbefalt-merke fra oss? Jeg mistenker at forskjellen er at Osprey har fjernet strikken på ryggen for å heller lage mer lagringsplass i denne modellen.

For det er hovedsaklig her at de to Osprey-modellene skiller seg fra hverandre. Duro 6 har plass til mer i en større lomme på ryggen, og kan nesten brukes som en veldig lett sekk. Totalt teller vesten tre lommer på ryggen, og den har også fire lommer på fremsiden, mot lillebrors to.

Men Duro 6 har kun to fleksible stropper på fremsiden som justeringsmulighet, og derfor skal det holde hardt om du finner perfekt passform. Jeg har stoppet gjentatte ganger med denne vesten for å stramme, løsne og flytte stropper rundt for å få den til å sitte perfekt, men ikke klart det. Det har resultert i en vest som hopper og beveger seg litt underveis. Her er det altså ekstra viktig å finne perfekt størrelse, og å finne ut om denne vesten passer deg overhodet.

Og husker du at jeg nevnte at drikkeflaskene hos lillebror 1.5 beveget seg litt under løping? Med Duro 6 opplevde jeg flere ganger at drikkeflaskene hoppet ut av lommen (!) under løpetur og ble hengende igjen i en liten strikk, slengende foran på brystet.

Det er rett og slett fen «dealbreaker». Jeg har tatt kontakt med bekjente som har denne vesten fra før, og enkelte bekrefter disse opplevelsene. Dessverre.

Med Duro-modellen kan vi gjerne anbefale 1,5-literen, men en dårlig opplevelse med 6-eren kombinert med høy egenvekt og at lite annet skiller seg ekstremt positivt ut fra konkurrentene, ville vi sett andre steder enn denne.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Osprey Duro 6 annonse Utvalgte butikker 1400 hos Milrab Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 899 hos Milrab Sjekk nå 5.5 Middelmådig Fordeler + God komfort uten flasker

+ Mye lagringsplass på ryggen

+ Flyttbare og tøyelige stropper foran Ting å tenke på — Kun to stropper foran gjør justering vanskelig

— Flaskene hopper mye underveis

— Ganske tung

Slik har vi testet

Det finnes mange type løpevester, fra de helt minimale til de som begynner å ligne mer på en liten tursekk. Det er lagringsplassen, gjerne oppgitt i liter. som skiller dem.

Denne testen tar bare for seg de aller minste og enkleste vestene, men for alt fra korte til lange løpeturer eller for eksempel fotturer inntil en dags varighet.

Denne testen er avgrenset til løpevestene som starter på 1,5 liter, som er det minste vi har funnet, til de som rommer rundt 6 liter. Enkelte modeller har såvidt mer lagringsplass, men er til gjengjeld laget for å være ekstra lette, og har fått plass i denne testen. Du finner lett vester med mer lagringsplass på markedet, men vestene med ti liter og mer i lagringsplass har andre kvaliteter og mulige bruksområder, og er derfor ikke sammenlignet med de ultralette.

Alle vestene er testet under løping i ulikt terreng og intensitet. At en vest sitter godt på kroppen hjemme på stuegulvet er ikke en garanti for at den sitter like godt i det du begynner å jogge. Og i hvert fall ikke om du må opp og ned kanter, røtter eller fortauskanter i god fart.

Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Ulik påpakning endrer også vestenes egenskaper i ulik grad. Først og fremst er det fulle vannflasker i brystlommene som endrer vestens passform og kvaliteter, men også mobiltelefon, nøkler, en tynn jakke og andre mindre ting er pakket med for å vurdere egenskapene.

Om du er i markedet etter en løpevest er det nyttig å få hjelp til å finne riktig størrelse, og vurdere hvilke kriterier av lagringsplass og ulike løsninger for lommer som er viktig for ditt bruk.

Kriteriene

Det aller viktigste kriteriet i denne testen er det noe objektive begrepet «komfort». Med det mener vi hvor behagelig vesten er å ha på kroppen. Ingen overkropp er lik, men de objektive vurderingene er blant annet sømmer, bredden på ulike stropper og justeringsmuligheter. Sistnevnte er ekstremt viktig for å få vesten til å passe akkurat din kropp perfekt. De beste vestene i testen kan forandre karakter fullstendig med riktige justeringer.

Andre kriterier er lagringsplass, og ikke minst hvor godt denne lagringsplassen er tilrettelagt. Det hjelper ikke å ha mange lommer hvis de er vanskelige å bruke eller for trange til å få noe opp eller ned av, spesielt underveis i en økt. En god lomme kan brukes så godt som i blinde uten at man må stoppe helt opp.

Et annet viktig kriterium er hvordan vesten oppfører seg mens man er på tur. Vi har blant annet opplevd at det som virket som en svært god vest var fullstendig umulig å ha med å gjøre når man kom godt i gang med en treningsøkt i litt god fart.

En god løpevest holder seg på plass selv under skikkelig bevegelse og med fulle lommer. Det gjør denne testvinneren. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

En god løpevest består av så mange strikker og fleksible stropper som mulig. Du vil gjerne ha fleksibilitet i festet foran, men også gjerne bak. Med en god strikk kan du stramme vesten stramt rundt kroppen, men likevel oppleve at du klarer å ta noen dype magadrag med luft underveis. Det er nemlig viktig å få vesten til å sitte stramt rundt kroppen for å unngå at spesielt drikkeflaskene beveger seg mens du løper, og samtidig føle at du får puste fritt.

Den største synden for en løpevest er bevegelse. Det er veldig ubehagelig og fører i tillegg til gnagsår. Jo mer tilpasningsmulighet i vesten, jo større sannsynlighet for at du kan tilpasse den din kropp og det du måtte velge å pakke i vesten.

Spesifikasjoner og priser

Product Salomon Sense Pro 2 Salomon Sense Pro 5 Set Osprey Duro 1.5 Salomon Adv Skin 5 Osprey Duro 6 Ultimate Direction Race Vest 5.0 North Face Summit 8 Løpevest annonse Pris 1563 899 749 899 899 - 1749 Vekt 95 gram 144 gram 400 gram 249 400 gram 141 gram 124 gram Drikke 2x500ml myk flaske 2x500ml myk flaske 2x500ml myk flaske, plass til drikkeblære på dyggen 2x500ml myk flaske, plass til drikkeblære på ryggen 2x500ml foran, plass til drikkeblære på ryggen 2x500ml myk flaske foran 2x500ml myk flaske foran Lagringsplass 2 liter 5 liter 1.5 liter 5 liter 6 liter 8.5 liter 8 liter Antall lommer 2 lommer med stretch foran, kengurulomme bak, glidelåslomme 2 lommer med stretch foran, kengurulomme bak, glidelåslomme 2 lommer med strecht foran, større lomme med glidelås bak, glidelåslomme til mobil 2 lommer med stretch foran, to rygglommer, glidelåslomme 2 lommer med stretch foran, 2 større lomme med glidelås på ryggen, glidelåslomme i front 2 lommer med strech foran, stor lomme med glidelås bak, glidelåslomme i front 4 lommer med stretch foran Åpne fullskjerm Mer +

Publisert 16. juli 2023, 06:00