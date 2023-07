Samletest Droner med FPV-funksjonalitet

Disse billige dronene lar deg se det du filmer i sanntid

...men det er kun én av dem som leverer video med kvalitet.

Kamera Torstein norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge Oppdatert 30. juni

Del 1: Introduksjon og test av FPV-droner

Det selges i dag mange droner i Norge, men for en nybegynner er det jammen ikke lett å vite hvilke som er bra og hvilke som vil gå i stykker allerede på jomfruturen. Derfor tok vi i november ansvar, og rasket sammen de billigste dronene vi kunne finne på det norske markedet.

På det tidspunktet hadde vi også to kameradroner inne på testbenken, og det ga oss naturligvis blod på tann. Derfor er vi nå klare til å servere dere en test av droner som lar deg se det du filmer i sanntid. Eller med andre ord: det dronen filmer overføres direkte til en skjerm mens du flyr.

Slike droner kalles gjerne «FPV-droner», etter det nokså innlysende, engelske begrepet «First Person View» – eller førstepersons-synsvinkel på godt norsk.

Alle dronene på rekke og rad. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med FPV-begrepet under huden er det altså på tide å presentere denne rundens kandidater, rangert etter pris. Prisene er hentet inn fra Prisguide.no (kommersiell partner):

En positiv side ved utvalget vårt er at de alle klassifiseres som såkalte «nano-droner», ifølge det splitter nye, norske droneregelverket. Der er alle droner under 250 gram unntatt fra de fleste reglene fordi skadepotensialet deres er tilnærmet neglisjérbart.

Våre droner er dermed unntatt de fleste restriksjoner – hvilket jo er positivt for uerfarne droneførere. Det er imidlertid viktig å påpeke at også nano-droner må ta hensyn til flyplasser og militære områder.

Før vi fortsetter skal vi ta en liten titt på spesifikasjonene til samtlige av dronene. Sett bort i fra det fellestrekket at de kan vise sanntidsfilm, så er det nemlig store forskjeller på dem – både fysisk og spesifikasjonsmessig:

Egenskaper Cheerson CX-30W Hábrók Plus CX-30W Syma X5SW Hubsan X4 Plus FPV Nine Eagles Galaxy Visitor 6 Pro Pris: 899 kroner 899 kroner 1 298 kroner 1 899 kroner 2 295 kroner Oppgitt rekkevidde: 30 meter 40 meter 100 meter 150 meter/100 meter FPV 150 meter/80 meter FPV Flyvetid: 5-6 minutter 7 minutter 6 minutter 6-7 minutter 10 minutter Ladetid: 40-90 minutter 40-90 minutter 40-120 minutter 30-60 minutter 40-70 minutter Batteri: 700 mAh, standard 700 mAh, standard 500 mAh, standard 520 mAh, proprietært 700 mAh, standard Videokvalitet: 720 x 576, 25 fps 720 x 576, 25 fps 640 x 480, 15 fps 1 280 x 720 (HD), 30 fps 1 280 x 720 (HD), 20 fps Gyroskop: 6-akses 6-akses 6-akses 6-akses 3-akses Høydemåler: Bytt Bytt Bytt Krysse av Krysse av Kommunik. teknologi: WiFi + 2,4 GHz WiFi + 2,4 GHz WiFi + 2,4 GHz WiFi + 2,4 GHz WiFi + 2,4 GHz FPV-funksjon: Ja, sender til mobilen Ja, sender til mobilen Ja, sender til mobilen Ja, sender til skjerm på kontrolleren Ja, sender til mobilen Kan styres fra mobilen: Krysse av Krysse av Bytt Bytt Krysse av Medfølgende minnekort: Nei, filmen spilles inn på smartenheten Nei, filmen spilles inn på smartenheten Nei, filmen spilles inn på smartenheten Bytt Ja, 2 GB Kontrollerbatteri: 4 x AA-batterier 4 x AA-batterier 4 x AA-batterier 4 x AA-batterier 4 x AA-batterier Vekt: 55 gram 55 gram 120 gram 57 gram 122 gram Dimensjoner: 15,5 x 15,5 x 5 cm 15,5 x 15,5 x 5 cm 31,5 x 31,5 x 10,5 cm 10,6 x 10,6 x 3,5 cm 20 x 20 x 5,5 cm Åpne fullskjerm Mer +

Hvis du bare vil lese konklusjonen og anbefalingene eller se videoen av dronene i aksjon (og videoen fra dronene selv), kan du eventuelt bare klikke deg til siste side i menyen på toppen.

Cheerson CX-30W + Hábrók Plus CX-30W – To produkter, samme drone

Cheerson CX-30W og Hábrók Plus CX-30W er i praksis samme drone – rent utenom farger, logoer og innpakning. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Allerede da vi satt og tittet på disse på nettet ble vi mistenksomme – er ikke dette egentlig samme drone? Til og med modellnavnet var jo likt, men prisen på sistnevnte var nesten 200 kroner høyere!

De to CX-30W-dronene er som to speilbilder av hverandre, og deler dermed de samme ulempene. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi endte opp med å ta inn begge to, og ganske riktig: da de et par dager senere dumpet ned i postkassen så fikk vi bekreftet mistanken.

Selv om forpakningen og designet ser noe forskjellig ut, så er det i bunn og grunn ett produkt vi snakker om.

Hvorfor det er slik er vi litt usikre på, men det kan være at én patent lisensieres ut for bruk av flere produsenter.

Akkurat det er ikke nødvendigvis negativt, men prisforskjellen overrasket oss. Etter litt mailing fram og tilbake med Elkjøp fikk vi en kommentar på nettopp dette, og også beskjed om at de hadde satt ned prisen på produktet tilsvarende differansen:

– Vi var ikke klar over at andre produsenter har droner som er like i form og fasong som Habrok-produktene, men at to ulike aktører bruker samme patent kan skje fra tid til annen. All den tid produktene fremstår som like har vi nå satt ned prisen på vår Habrok-drone til 899 kroner [...].

Billig, lett og skjør plast

Billig, lett og ganske skjør plast preger konstruksjonen av de to dronene. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med produktforvirringen oppklart kan vi starte selve testen av dronen, som vi for enkelhets skyld kan kalle CX-30W. Med en pris på 899 kroner er det den klart billigste i testen, og det reflekteres også i byggekvaliteten. Her snakker vi billig, lett og skjør hardplast, som både knirker og knaker om du er litt hardhendt med dronen.

I mindre droner er ikke slik plast så dumt, men blåst opp i større format er det verre. CX-30W måler nemlig 15,5 x 15,5 x 5 centimeter.

Kontrolleren er på sin side bygget av litt kraftigere plast, og virker O.K. konstruert med tanke på prisklassen. Spakene er litt seige og kan ha en tendens til å «skrape», men utenom dette er det ingenting å si.

CX-30W er også utstyrt med noen litt puslete beskyttelsesringer til propellene. Det er uansett positivt at det finnes beskyttelse her, for en drone som dette blir fort slengt veggimellom på de første turene.

Relativt god kontroll i lufta – men blir fort ødelagt

De små beskyttelsesringene gir ironisk nok ikke så veldig god beskyttelse, og knekker og bøyes lett. Her kunne man med fordel gått for en omsluttende ring istedenfor. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det er en relativt uproblematisk affære å manøvrere CX-30W rundt omkring mellom husets møblement, spesielt om man har litt trening. Styringen er ikke så veldig responsiv, men kontroll kan oppnås så lenge du ikke flyr som en villmann.

Gjør du det sistnevnte, så går det fort utover både stueplanter, husdyr og tær – men kanskje først og fremst dronen selv.

I løpet av testperioden ødela vi den ene dronen ved å lande den litt for hardt på gulvet slik at én motor fikk en bøy. Ved hjelp av knoting og kalibrering fikk vi reddet tilbake noe, men langt fra all funksjonalitet.

Dette er med andre ord en drone du skal være litt forsiktig med, noe som er litt ironisk med tanke på den sannsynlige gjennomsnittserfaringen hos kundegruppen dens.

CX-30W-dronene egner seg dårlig til å ta med på skitur – de tåler ikke kulde, og du kan knapt puste på dem før de ikke greier å lette. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Grei app, men sviktende FPV-funksjonalitet og bildekvalitet

Salgsargumentet her er imidlertid FPV-funksjonaliteten, og sanntidsvisningen skjer gjennom en app som finnes til både Android og iOS. Den bærer det kryptiske navnet «CX-WiFiUFO», og imponerer ikke visuelt. Grensesnittet ser ut som noe en gjennomsnittlig ungdomsskoleelev kunne ha mekket i Photoshop på et par timer.

CX-30W tar helt ok bilder, uten at det er spesielt imponerende. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Nuvel. For å komme i gang må du koble mobilen til et WiFi-nett dronen kringkaster, hvorpå du både kan se og ta opp video. Bortsett fra opptaksfunksjonen kan du la alle de andre funksjonene ligge – de er uansett bedre på kontrolleren.

Det som ikke er så bra, er mobilfestet. Det er ikke spesielt sterkt, og «slipper» gradvis taket – noe som lett kunne endt i en ødelagt mobiltelefon i løpet av testen.

Men så lenge konstruksjonen holdt så hadde vi naturligvis FPV-funksjonalitet. Både FPV-film og opptak blir imidlertid både kornete, hakkete og sammenskvist. Kameraet sliter med kontraster og fargegjengivelse, og om du kjører CX-30W et stykke vekk fra telefonen blir dekningen så dårlig at du får en forsinkelse på 3-4 sekunder.

Dette skyldes nok at videoen lagres i sanntid på telefonen, og ikke på et eget minnekort.

Billig drone – men det gjenspeiles også i stort sett alt

Antennen på Hábrók-dronen fikk vi aldri til å sitte skikkelig, ettersom festet var ødelagt fra fabrikk. De små, røde gummiputene har også en lei tendens til å falle av. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

CX-30W er billig, men det går dessverre også på bekostning av det meste. Byggekvaliteten er ikke tillitsvekkende, og ved testens slutt hadde begge dronene takket for seg – uten at vi hadde behandlet dem spesielt dårlig.

De røde gummiputene under beina på CX-30W har dessuten en lei tendens til å falle av, grunnet manglende festing.

Den moroa som det ellers kunne vært mulig å få ut av dronen hindres til dels av at motorene både er litt slappe og upålitelige. Et hett tips er også å holde dronen innendørs, mest fordi forholdet mellom vekt og størrelse ikke tillater at noe særlig vind blander seg inn.

Kameraet fungerer sånn nogenlunde greit til FPV-bruk, men filene som pumpes ut fra CX-30W er ikke akkurat noe du blåser opp på storskjerm hjemme i stua. Til det er kvaliteten jevnt over alt for dårlig.

Batteriet er standard tilkobling, noe som er svært positivt. Det som ikke er så positivt, er batteriluken. Ikke bare er den tynn og skjør, men det er også ganske vanskelig å pakke batteriet slik at du i det hele tatt kan lukke luken. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Brukstiden er oppgitt til 5-7 minutter, noe som er nokså presist – men også overraskende siden batteriet er på hele 700 mAh. Dette er langt mer enn for eksempel Hubsan X4 Plus FPV, som også er langt mer avansert.

Syma X5SW – Stordronefølelse for litt over tusenlappen

Syma X5SW er en relativt stor drone, men vekten er ikke så høy. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Syma X5SW er den klart største dronen i testen, og utformingen og omfanget er svært likt mange dyrere og mer avanserte droner. Spesifikasjonene forsvarer ikke dette imaget like godt, men byggekvaliteten virker tilfredsstillende.

Det er relativt kraftige lysdioder under dronen, som gjør det lett å se den i skumringen. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vekten virker også å være innafor. Med det mener vi først og fremst at dronen ikke oppleves som for lett, hvilket burde love godt for utendørsbruk. Størrelsen tatt i betraktning kommer du uansett ikke til å få mye glede av X5SW inne uansett.

Dronen måler nemlig 31,5 x 31,5 x 10,5 centimeter fra vingespiss til vingespiss, noe som rett og slett gir litt «stordronefølelse».

Både drone og kontroller er laget av plast, og selv om kontrolleren har litt løse og kjipe knapper er det ingenting som umiddelbart vekker bekymring. At det fungerer er jo faktisk det viktigste.

De store propellbeskytterne som følger med X5SW er blant de bedre vi har sett. De er kraftige, robuste og fleksible, og festemekanismen virker solid. Det er to kraftige plugger på hver side, før en skrue tres inn i midten for å sikre det hele.

Beskyttelsesringene til Syma X5SW er solid festet med to plugger og én skrue. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dette er rett og slett mye bedre enn det vi ellers har vært borti av droner i denne klassen, og i tillegg er samme løsning brukt på beina. Dette betyr ikke bare sikker festing, men også at delen er lett å skifte ut selv. Sånt liker vi!

Hvordan er den å fly?

Propellene og motorene virker solid konstruert. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Rent flyvemessig gir X5SW en annen følelse enn de andre dronene i testen. I motsetning til ofte ellers får vi her opplevelsen av at vi styrer noe som er stødig, kraftig og skikkelig. Det til tross for at dronen i seg selv ikke veier mer enn knappe 120 gram.

Styringen oppleves som svært responsiv, og du har full kontroll over hvor dronen beveger seg. Veldimensjonerte motorer skal også ha noe av æren for dette, samt også for evnen til å motstå vind. Til tross for varierende vindforhold opplevde vi aldri noen store utfordringer ved å bruke X5SW.

Motstandsdyktigheten mot vind er helt nødvendig, for dronen egner seg utelukkende for utebruk. De kraftige motorene tillater dessuten litt råkjøring, og relativt kontrollerte bråstopper – hvilket jo er gøy.

Elendig, ubrukelig kamera – men levelig FPV

Kameraet i Syma X5SW er ingenting å snakke hjem om. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Hovedpoenget med å kjøpe Syma X5SW er imidlertid at den har FPV-funksjon. Dette fungerer på samme vis som før – altså ved at du fester mobiltelefonen til kontrolleren, åpner en app og ser videoen live derfra.

Dette var det beste ut av fem stillbilder i motlys fra Syma X5SW. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Appen er faktisk nokså stilren og fin i bruk, og når du har fått koblet deg på dronens WiFi-nett og startet videooverføringen så er det egentlig bare tut og kjør.

Bilder og video lagres direkte på mobilen, hvilket i bunn og grunn har flest ulemper.

Ja, du slipper å styre med minnekort, og videoen er tilgjengelig med én gang. Det betyr imidlertid også at komprimeringen er beinhard, og at bildefrekvens og oppløsning er skuffende. Signalet dronen sender til mobilen er rett og slett så dårlig at kvaliteten verken egner seg for sanntids- eller ettertidsbruk.

Det er faktisk svært sjelden nye produkter med så dårlig bildekvalitet kommer inn til test – selv sammenlignet med dårlige 6-7 år gamle mobiler er dette dårlig.

Med 640 x 480 piksler og 15 bilder i sekundet som oppgitt kvalitet er det kanskje ikke annet å forvente, men det er allikevel skuffende.

VENSTRE: På baksiden finner vi bakluka, der batteriet gjemmer seg. HØYRE: Slik er batteriet koblet til Syma X5SW. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Todelt bruksopplevelse

Bruksopplevelsen av X5SW er todelt. På den ene siden er det et godt produkt rent flyvemessig, spesielt med tanke på prisen. God byggekvalitet og størrelse er også utelukkende positivt.

Mobilfestet som følger med kontrollen til Syma X5SW er helt suverent – enklere og sikrere blir det ikke! Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

På den annen side er altså kameraet helt latterlig dårlig, Spesielt filmopptak er ganske håpløst med X5SW, men også FPV-opplevelsen lider under den lave oppløsningen og bildefrekvensen og signalforsinkelsen.

Alt sammen trekker både sanntids- og ettertidsfilmingen ned. Det er egentlig størrelsen og flyveegenskapene vi liker best her, men det finnes det versjoner uten FPV til.

FPV eller ei: dette er en solid drone, uten at vi helt ser poenget med FPV-funksjonen. Syma skal imidlertid ha kudos for et suverent mobilfeste, nemlig en svær klype.

Til sist kan vi også nevne at X5SW har litt kort batteritid. De oppgitte seks minuttene er verken imponerende eller klasseledende i noen forstand – og kortest av alle i testen.

Del 2: Test av FPV-droner

Hubsan X4 Plus FPV – liten og kraftig

Hubsans droner stiftet vi bekjentskap med i den forrige samletesten vår – da i form av Hubsan X4 HD. Den var også testvinneren den gangen, noe som også heverforventningene til dronen vi nå skal teste: Hubsan X4 Plus FPV.

Dette er altså både neste generasjon av X4 og i tillegg FPV-versjonen av denne. Prisen er dermed også tilsvarende høy, og ikke før du leser 1 899 kroner på kontoutskriften kan du kalle deg den stolte eier av en X4 Plus FPV. Dette bidrar naturlig nok også til å høyne forventningene ytterligere.

Dronen er en liten og lekker sak. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Ved første øyekast er det ingenting ved dronen som skuffer oss. Siden den forrige generasjonen var inne til test har designet forbedret seg og byggekvaliteten er høynet enda et hakk.

Dette følger med i Hubsan X4 Plus FPV-pakken. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Hele dronen er nesten utelukkende bygget i hvit, matt plast – og vi er gjerne tilforlatelige til å kalle det «kvalitetsplast». Den robuste unibody-kroppen gjør dessuten at dronen virker nærmest som skåret ut av ett stykke – og ikke satt sammen av mange små deler.

Med mål på 10,6 x 10,6 x 3,5 centimeter er ikke X4 Plus FPV store saken, og er til tross for nest høyest pris faktisk den minste dronen i testen. Det burde ha en hel del å si for flyveegenskapene.

Ellers følger det med en kolossoal kontroller, med en 4,3 tommer stor LCD-skjerm til FPV bygget inn. Byggekvaliteten virker bra, og det er store, tydelig knapper med godt grep og mønster under for bedre holdegrep.

I motsetning til i forrige generasjon så følger det ikke med noen beskyttelsesring til propellene, noe som trekker ned. Det er billig og overraskende nyttig ekstrautstyr – spesielt om du er uerfaren.

Hvordan er den å fly?

Å manøvrere Hubsan X4 Plus FPV er stort sett lett som en lek. Dette skyldes i all hovedsak to ting: kraftige motorer og kompakt design. Til tross for at dronen er liten, så kjennes den relativt tung ut – noe den også er. Massetettheten er for eksempel langt større her enn hos CX-30W – som er 5 centimeter bredere men veier 2 gram mindre.

Med skikkelige kraftige motorer betyr dette kort og godt suverene flyveegenskaper, og selv i kontorlandskapet vårt var det en smal sak å unngå både dyr elektronikk og andre medjournalister. Skjønt, dronen bråker en del, og egner seg nok derfor bedre andre steder – for eksempel ute.

Av/på-knappen sitter under dronen. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Ute kommer også den kompakte formen til sin rett. Selv i ganske kraftig vind har du god kontroll på X4 Plus FPV, selv om du da hele tiden må jobbe deg mot vindretningen med spakene.

Nytt av denne generasjonen er imidlertid en høydemåler. Denne setter dronen i stand til å holde en gitt høyde, og selv om den svever litt opp og ned så merkes det at den forsøker å stabilisere seg på valgt høyde.

Også oppstartsmekanismen er ny – og automatisk. Rotorene starter ved å holde kraftspaken opp i to sekunder, og deretter styrer man ved å regulere høyden mens dronen selv tar ansvar for å holde seg i gang. Smart!

Fin LCD-skjerm og god stabilisering – men uskarpt bilde

Til FPV-bruk er det bygget inn en 4,3-tommers skjerm i kontrolleren. Dette er nok til at vi føler vi får god oversikt, samtidig som oppløsningen oppleves som helt tilstrekkelig. Lysstyrken og innsynsvinkelen kunne dog med fordel ha vært bedre.

Kontrollerskjermen til X4 Plus FPV. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Nuvel. Du slipper uansett å bekymre deg for både dårlige mobilfester, størrelsen på disse og ikke minst den dyrebare batteritiden til mobilen din.

Hubsan X4 Plus FPV klarer seg ganske bra med tanke på lys og skygger, men sliter med uskarpt og mørkt bilde. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det hendte at vi mistet kontakten med skjermen og at den flimret litt, men dette skyldtes nok programvaren heller enn noe annet. Etter en liten restart gikk maskineriet som smurt igjen.

Bildekvaliteten som mates ut i sanntid er høyst kurant, mens opptakene skal måle 1 280 x 720 piksler i 16:9-format med 30 bilder i sekundet. Disse tallene lyver litt om kvaliteten, mest fordi bildet aldri blir helt skarpt. Nærområdet blir relativt riktig, mens alt som er 5 meter eller lenger unna flyter ut i en grøtete masse.

Dette var et problem også i den forrige generasjonen, men vi legger mer vekt på det nå fordi X4 Plus FPV koster tre ganger mer enn dronen vi da testet. Bildet er også generelt litt mørkt.

Ellers er alt på stell, og stabiliteten er suveren takket være den 6-aksers gyroen. For nesten 2 000 kroner hadde vi allikevel forventet hakket bedre kameraytelse enn det X4 Plus FPV greier å levere.

Kameraet som sitter i Hubsan X4 Plus FPV imponerer ikke, prisen tatt i betraktning. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

God FPV-drone, men for dyr i forhold til videokvaliteten

Minnekortplassen har siden forrige generasjon X4 fått en ny og MYE smartere plassering, der minnekortet ikke lenger stikker en halv centimeter ut av selve dronen. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi hadde som nevnt høye forventninger til Hubsans lille, hvite rakker, og på mange områder imponerer den – spesielt på opplevd kvalitet og byggekvalitet. Sjelden har vi vært borti en så sammensveiset konstruksjon i denne typen droner, og det er tydelig at Hubsans ingeniører har vært møysommelige med materialvalg og design.

Dessverre gir dette seg også utslag i pris, og til 2 000 kroner er det mye fint å få der ute. Legger du på et par tusenlapper til, så begynner vi dessuten å snakke DJI Phantom 2-territorie. Det er sannsynligvis en bedre investering i så fall.

Bildekvaliteten dronen pumper ut skuffer oss, og er for dårlig til å kunne brukes til noe i ettertid. Men som FPV-materiale duger videoen veldig bra. Kombinert med svært gode flyveegenskaper gjør dette X4 Plus FPV til et godt valg for den vordende FPV-entusiasten.

Siden forrige generasjon har også minnekortplassen fått en ny plassering, hvilket er svært bra. Forrige gang knakk nemlig X4 kortet vårt tvert av.

Vi liker at X4 Plus FPV kan lades med en standard Micro-USB-kabel. Det vi derimot ikke liker så godt, er at batteriet er proprietært og modellspesifikt. Ikke er det spesielt lett å ta ut heller. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Videre er det også positivt at batteriet har blitt hakket større, og dessuten langt mer elegant å smekke på plass – skjønt også proprietært. Det lades imidlertid nå via Micro-USB, noe som er svært bra.

Nine Eagles Galaxy Visitor 6 Pro – strålende bildekvalitet, tøff drone

Nine Eagles Galaxy Visitor 6 Pro er en ganske tøff drone, synes vi. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Oversiden og designet generelt er ganske rafft, sammenlignet med alle de andre dronene i testen. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Nine Eagles Galaxy Visitor 6 Pro. Bare navnet i seg selv gir jo dronen noe å leve opp til, men når Coolstuff.no i tillegg skal ha 2 295 kroner for saken blir det helt klart store forventninger å håndtere. Men klarer dronen å levere varene som forespeilet?

Førsteinntrykket er iallefall veldig bra. Sammenlignet med alle de andre dronene i testen er dette den klart raffeste så langt, med et slankt og skarpt design.

Spesielt oversiden utmerker seg, og har et dynamisk og rett og slett ganske tøft utseende. Også undersiden på Galaxy Visitor 6 Pro viser seg frem med svære, fargede plastforsterkere som samtidig fungerer som retningsvisere i tospann med lysdiodene.

Dronen kan fås i flere farger, men versjonen som selges her til lands kommer utelukkende i svart og hvit, med hvite og blå plastforsterkere og tilsvarende lys. Helt greit, og bedre enn eksempelvis denne neongrønne versjonen. I pakka til Galaxy Visitor 6 Pro finner vi mye bra utstyrt, deriblant en Micro-SD-kort, batterier, ekstra propeller og mobilfeste med solskjermer (!).

Dette følger med i CX-30W-pakken. Det fulgte også med fire AA-batterier til kontrolleren.n. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det sistnevnte er langt fra vanlig kost, heller ikke medfølgende minnekort er standard, men mest imponerende er at det følger med en bitteliten Micro-SD-til-USB-dongel. Her er alt du trenger rett ut av pakka – slik skal det gjøres!

Batteriet har en egen lomme på baksiden av dronen, og er relativt stort. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Komponentene består fortrinnsvis av plast. God og kraftig plast, heldigvis. Mobilholderen er fast og robust, og kameraet ser stilig ut i en gummiert utføring. Skumgummiputen kameraet er feste til dronen med burde også dempe knall og fall.

Med mål på 20 x 20 x 5,5 centimeter er Galaxy Visitor 6 Pro en relativt stor drone i denne klassen, men takket slank profil er den nokså kompakt. Faktisk veier Nine Eagles-dronen 2 gram mer (122 vs. 120 gram) enn Syma X5SW – til tross for at sistnevnte har henholdsvis 10 og 5 centimeter ekstra i bredden og høyden.

Til sist vil vi nevne at kameraet er justérbart i høyden, så hvis du ikke vil ha med propellene i videoen kan det være lurt å vinkle det litt nedover. Det glemte nemlig vi da vi filmet eksempelvideoen til denne saken.

VENSTRE: Kameraet på Galaxy Visitor 6 Pro er avtagbart, og kun festet med en skumgummipolstring til selve kroppen. HØYRE: Minnekortplassen på kameraet er kjekt plassert, og klikkes på plass med en låsemekanisme. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.

Tilstrekkelig ytelse og mye ekstrafunksjonalitet

Flyveegenskapene til Galaxy Visitor 6 Pro er ikke de beste vi har vært borti, men de duger fint til formålet. Når det blåser ute merkes det fort at både Syma X5SW og Hubsan X4 Plus FPV leverer bedre på akkurat dette området, mest av alt fordi motorene deres yter svært godt. Offisielt står det da også at Nine Eagles' drone ikke burde brukes i mer enn 5 m/s.

Styringen oppleves som svært presis, og motorkraften tilstrekkelig så lenge du tar hensyn til vinden.

Verdt å nevne er at Galaxy Visitor 6 Pro kan du justere styrefunksjonens følsomhet slik du selv vil. Det kan være et nyttig våpen i kampen mot ruskeværet, og vi opplevde ganske stor forskjell med og uten dette.

Galaxy Visitor 6 Pro har en relativt slank profil, men stor overflate og lav vekt kommer med en pris: den klarer seg dårlig i vind. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Selve oppstarten og landingen sørger dronen for selv. Ved oppstart trykker du ganske enkelt inn en knapp, og dronen starter propellene og løfter seg et par meter opp i lufta. Dette styres av en innebygd høydemåler. Det finnes også en landeknapp, men den styrer bare styrken på propellene, og ikke retningen. Ved lav høyde og vindstille forhold fungerer det fint.

Foruten disse finessene, så har Galaxy Visitor 6 Pro i tillegg en nødstoppfunksjon som slår av motorene både ved harde sammenstøt og hvis dronen kommer utenfor rekkevidde.

Et kamera som imponerer

Som med mange andre FPV-droner leveres også Galaxy Visitor 6 Pro med en app. Appen heter kort og godt «Nine Eagles», finnes til både Android og iOS og er en relativt stueren sak. Designet er skarpt, enkelt og preget av rene linjer og fargeflater. Det første som møter deg er en slags «bilderamme» med et avspillingsikon i midten.

Ved å trykke på dette ikonet kobles telefonen automatisk til dronens Wi-Fi, og ved å trykke én gang til får du video – forutsatt at dronen er skrudd på. Det er også mulig å lagre flere droner her.

Når du først er inne så kan du både starte og avslutte opptak, ta bilder og stille følsomhet direkte fra appen, og det er også mulig å styre den herfra med virtuelle spaker. Vi anbefaler å bruke kontrolleren til det meste – mest av alt fordi det er enklere og mer presist.

Sammen med kontrolleren følger det med et relativt kraftig telefonfeste, som dessuten leveres med en solskjermer. Dette øker leseligheten av skjermen ute betraktelig, og er noe Nine Eagles skal ha kudos for! Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Det følger med en nokså solid og lang mobilholder, som løfter mobilen nærmere ansiktet. Her kan du også montere den medfølgende solskjermeren, som langt på vei eliminerer alt av refleksjoner. Det er bra, for det som skjer på skjermen er virkelig verdt å få med seg.

Bildekvaliteten fra Nine Eagles Galaxy Visitor 6 Pro er rett og slett imponerende, sammenlignet med de andre dronene i testen. Her er også en skikkelig vidvinkel på plass. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med 1 280 x 720 piksler, 30 bilder i sekundet og god både fargegjengivelse og kontrast gir Galaxy Visitor 6 Pro en bildekvalitet som er lysår foran alle de andre dronene i testen. Her er dessuten alt i bildet mer eller mindre sylskarpt, og for første gang i testen vil vi våge å påstå at det faktisk er relativt bra kvalitet på både video og bilder.

Videokvaliteten forstyrres imidlertid en del når det blir turbulent. Dette gir seg utslag i spesielt i stabiliseringen av filmen, og fordi denne dronen som eneste i testen «kun» har 3-aksers gyroskop (mot 6-aksers hos de andre) blir resultatet lettere merkbart. Samtidig har Galaxy Visitor 6 Pro såpass mye bedre bildekvalitet over hele fjøla at akkurat den litt sviktende stabiliseringen nærmest er neglisjérbar.

Høy pris, men du får mye igjen for pengene

Galaxy Visitor 6 Pro er kanskje den dyreste dronen i testen, men det er også den mest imponerende på mange områder. Der de andre dronene har ofret enten én eller flere funksjoner på kompromissenes alter, har vi en følelse av at tankegangen bak Galaxy Visitor 6 Pro har vært mer generell. Nei, styringen er ikke klasseledende, og motorene er ikke et overflødighetshorn av kraft. Men det fungerer på en høyst tilfredsstillende måte.

Nine Eagles Galaxy Visitor 6 Pro gjør det meste bra, og har mye funksjonalitet. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Galaxy Visitor 6 Pro leveres også med propellbeskyttere, men vi opplevde at disse både var litt unødvendige og gjorde dronen hakket mer utsatt for vind. Derfor valgte vi å gjøre testen uten, noe som var helt uproblematisk. Kamera Coolstuff.no

Kanskje aller best er kameraet, som faktisk leverer kvalitet du kan bruke i etterkant. Det er kanskje «bare» HD-oppløsning og 30 fps, men sammenlignet med konkurrentene er kvaliteten på videofilene fra Galaxy Visitor 6 Pro rett og slett imponerende gode.

Et lite ankepunkt vi har, er beskyttelsesringene til propellene. Disse brukte vi ikke under testen, mest fordi de var svært vanskelige å montere, og dernest fordi de uansett ikke var så viktige.

All den tid dronen er såpass stor burde du uansett ikke fly den på steder med lite plass, og da minimeres skadepotensialet.

Alt i alt er Galaxy Visitor 6 Pro en velbygget, kompakt og ganske tøff drone, som det dessuten er veldig gøy å fly med og som du har mer enn tilstrekkelig kontroll over. Det er dessuten en rekke kule ekstrafunksjoner, slik som automatiserte handlinger og høydemåler – samt også feilsikringer som sørger for at dronen ikke blir skadet eller reiser av gårde på egen hånd.

Konklusjon og anbefalinger

Fire droner, men svært varierende kvalitet

Etter flere uker med nesten daglig testing av FPV-droner nærmer vi oss altså en konklusjon på denne samletesten. Hovedfokuset i testen har vært på hvilken drone som gir deg mest og best funksjonalitet for pengene, med et forbehold om at FPV-funksjonaliteten faktisk må fungere som tiltenkt. Det er nemlig mye penger å spare på å velge en drone uten FPV, så hvis en FPV-drone først har dårlig FPV-funksjonalitet så går vinningen på en måte litt opp i spinningen.

Eller med andre ord: selv om en drone utmerker seg på de aller fleste områder, så kan vi ikke anbefale den om selve kjernefunksjonaliteten svikter.

Dette gjelder for eksempel både Syma X5SW og CX-30W til en viss grad, fordi såvel oppløsningen som overføringshastigheten er for dårlig til å gi et detaljert og godt bilde. Flyr du for langt unna, så blir forsinkelsen dessuten på opptil flere sekunder, og bildefrekvensen elendig. Det er rett og slett ikke godt nok, selv om prisen er lav.

Disse stillbildene tok vi med kameraene på de forskjellige dronene. Som i videoene er det også her én drone som peker seg ut: Nine Eagles Galaxy Visitor 6 Pro. Hubsan X4 Plus FPV skuffer litt med tanke på prisen, fordi kameraet aldri leverer skikkelig skarpt bildemateriale. Både farger, detaljer og kontraster har en tendens til å flyte ut. Bilde fra Syma-dronen er fullstendig ubrukelig, mens CX-30W leverer sånn nogenlunde overlevelig kvalitet. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Resultatet kan du selv se over i sammenligningsbildet. Det burde ikke være noe problem å se hva vi mener med at Galaxy Visitor 6 Pro har overlegen bildekvalitet. Alle bildene er valgt ut fra totalt fem bilder tatt med samme drone fra det samme ståstedet, og representerer det beste vi greide å få til.

Hadde det ikke vært for den håpløst lave oppløsningen og det ukurante formatet (som synes om du zoomer inn) så kunne faktisk CX-30W-dronene halt i land en andreplass her. Legg merke til at stillbildeformatet ikke nødvendigvis samsvarer med videoformatet.

Før vi går videre med selve konklusjonen og vår anbefaling, så kan du jo ta deg tid til å titte på videoen som viser de fire dronene i aksjon, samt også bildemateriale fra alle sammen. Videoen ble publisert i en smakebitsak parallelt med denne saken, som du finner her.

Galaxy Visitor 6 Pro og X4 Plus FPV – En todelt anbefaling

Det har vært vanskelig å kåre en vinner i denne testen, mest av alt på grunn av det enorme prisspennet. Det blir urettferdig å sammenligne en drone til 899 kroner med én til over 2 000 kroner, men etter en helhetlig vurdering har vi kommet fram til en todelt løsning. Både Hubsan X4 Plus FPV og Nine Eagles Galaxy Visitor 6 Pro fortjener en anbefaling, men på forskjellig grunnlag.

Hubsans lille tass er god på det aller, aller meste – bortsett fra bildekvalitet i ettertid. Det trekker ned, men samtidig er FPV-funksjonaliteten såpass bra at dersom du kun er ute etter FPV-moro og ikke opptak for senere bruk, så er det definitivt å anbefale. På den annen side er det også en dyr drone, og du kan få X4 Plus uten FPV for ganske nøyaktig 1 000 kroner mindre. Om du velger å kjøpe X4 Plus FPV betaler du dermed i dyre dommer for nettopp kun denne funksjonaliteten, så det blir en vurderingssak. Kameraet som sådan er nemlig likt.

Galaxy Visitor 6 Pro har desidert best bildekvalitet av de fire dronene, mens Hubsan X4 Plus FPV er bedre å fly og er billigere. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Nine Eagles' større drone er også god på de fleste områder, og stråler på bildekvalitet sammenlignet med konkurrentene. FPV-funksjonen er også veldig bra, og mobilfestet er blant de bedre vi har sett. Her får du både film du har glede av i nuet, men også som du uten skam kan hente ut og plage hele slekta med om du skulle ønske det. At motorene ikke er blant de kraftigste trekker litt ned, men ikke så mye. Det er nemlig tilstrekkelig. Det er egentlig noe som er gjennomgående ved Galaxy Visitor 6 Pro – der mange andre faller totalt igjennom på ett eller flere områder, så gjør denne dronen alt enten bra eller tilstrekkelig godt.

Med det sagt, så er bildekvaliteten fra de aller fleste mobilkameraer langt bedre enn det du får her, men så kan heller ikke mobiltelefoner flys rundt med. Begge dronene leverer imidlertid varene på FPV-området, og begge får plusspoeng for relativt lang rekkevidde på 150 meter.

Alt i alt anbefaler vi Galaxy Visitor 6 Pro til deg som vil ha en god allround-drone med velfungerende FPV og mulighet for opptak, og X4 Plus FPV om du heller vil ha en drone utelukkende for FPV-opplevelsen og aerodynamiske sprell. Vi synes imidlertid begge to er litt dyre, så om FPV ikke er så viktig for deg burde du kanskje heller se på droner av denne typen.

Vær obs på defekte Galaxy Visitor-enheter

Vi har også en annen gledelig nyhet: Galaxy Visitor 6 Pro er en relativt lett drone å reparere. Ofte er det slik at delene og spesielt kontaktene i slike små droner er smeltet eller loddet sammen. I Nine Eagles' drone er elektronikken derimot koblet sammen med enkle standardkontakter, og de alle øvrige deler skrudd fast med vanlige stjerneskruer.

Her kommer også den ikke så gledelige nyheten: vi fikk førstehåndserfaring med akkurat dette , fordi vi fikk levert to defekte enheter på rad av denne dronen.

Ødelagt motor? På Galaxy Visitor 6 Pro kan du lett fikse det selv! Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Takket være enkel konstruksjon og litt reparatørerfaring fikk vi imidlertid reparert den ene dronen med delene fra den andre, og problemet var løst. Allikevel virket det rart at begge enhetene skulle være defekte rett ut av esken, og vi spurte derfor Coolstuff om saken. Ifølge talsperson Crister Magnusson fra leverandøren Kyosho så har de hatt noen andre tilfeller av disse feilene:

– Vi har hatt et par tilfeller der dronen ikke har fungert som den skal med hensyn til styring, og også noen der motorene ikke har fungert. Skal vi se på det totale antallet leverte maskiner, så tror vi nok at det kan være 1 prosent som har hatt kontrollproblemer, og ca. 2-3 prosent som har hatt defekt motor. Min følelse er nok at dere har hatt ekstremt uflaks i dette tilfellet [...], men det viktigste er at leverandøren eller butikken løser problemet om det intreffer.

For øvrig var Coolstuff veldig samarbeidsvillige, og raske med å både behandle klagen og erstatte enheten. Dermed skulle det ikke være noen fare om du faktisk skulle ende opp med en defekt enhet.

Fikk du ikke med deg den forrige samletesten vår?

Test: For under 500 kroner kan du få en kameradrone »

