Samletest Panelovn med wifi-styring 2023

Vi har funnet den beste panelovnen med smartstyring

Panelovner med wifi-styring kan være et bidrag til å redusere strømforbruket hjemme. Vi har testet syv ulike løsninger. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

David Johansen Auby og Stein Jarle Olsen Oppdatert 20. november 2022 mer Lagre

De siste årenes strømpriser har gjort det høyst aktuelt å gå gjennom eget forbruk og redusere der man kan. Men utover å bruke mindre varmtvann, effektivisere der man kan og fyre mindre - går det også an å fyre smartere?

Vi har testet panelovner fra syv ulike tilbydere av nett-tilkoblet oppvarming. Fem bruker wifi, én bruker zigbee og én bruker en proprietær standard med egen hub.

Dette er produktene vi har testet:

Adax Neo og Clea (wifi)

Dimplex Alta (wifi)

Duux Edge og Threesixty (wifi)

Mill Invisible (wifi)

Namron Panelovn Zigbee (zigbee)

Nobø Front + NCU kontrollenheter + Nobø Eco Hub (egen løsning)

Point (wifi) (ny, testet oktober 2023)

Det vi har testet er i hovedsak hvor enkelt det er å koble produktene til sin tilhørende app, hvor brukervennlig og funksjonelt det er å sette opp ukesprogrammer. I tillegg har vi sett på hvilke tredjepartsløsninger som er støttet og ellers hvilke funksjoner som ligger inne i økosystemene til de ulike produsentene.

Design og pris er selvfølgelig også tatt med i betraktningen. Vi har ikke testet effektivitet eller oppvarmingseffekten direkte, da enkel teknologi som dette stort sett innebærer at tusen watt inn er tilnærmet tusen watt i varmeeffekt. Nyere ovner har også gjerne såkalt PID-kontroll, som betyr at de justerer ned wattstyrken for å holde temperaturen ved like i stedet for å skru ovnen helt av, og så på igjen når temperaturen har sunket.

Hvor stor ovn? Adax opererer med følgende guide for hvor store rom ovnene kan dekke: 400 watt: 5 m²

5 m² 800 watt: 10 m²

10 m² 1000 watt: 13 m²

13 m² 1200 watt: 15 m²

15 m² 1400 watt: 18 m²

18 m² 2000 watt: 25 m² Beha har et litt mer konservativt anslag, hvor 1000 watt kan dekke 10 m² og 2000 watt inntil 20 m². Mer +

Å sette opp ukeprogram er for øvrig noe alle nye ovner i dag støtter, selv ovner som ikke har nettilkobling og tilhørende app. Det er nemlig et krav i det såkalte økodesigndirektivet til EU, men å sette opp ukeprogrammer direkte på ovnenes bittesmå «skjermer» kan være ganske komplisert og noe man må sitte limt til bruksanvisningen for å få til.

Kortfattet sammenlikning

Slik vurderer vi de ulike systemene:

8 Mill Invisible 1000W Wifi Gen3 Bytt 8 Adax Neo H10 Bytt 7.5 Namron Panelovn Zigbee 1000W Bytt 7 Nobø NFK2N 500W Bytt 6.5 Dimplex Alta 1000 W Bytt 6.5 Point POPANW1000 Bytt 5 Duux Edge Smart 1500 W Bytt

Før vi kommer til produktene har vi en liten høne å plukke med alle ovnsprodusentene i denne testen, og det er at ukeplanene deres konsekvent bare har tre moduser å velge blant - gjerne sove/øko, komfort og borte. Det er lite fleksibelt, og gjør det vanskelig å skreddersy ukeplanene for enkelte rom og scenarier.

Ta for eksempel en situasjon som hjemme hos undertegnede, hvor jeg har et rom som fungerer som hjemmekontor på dagen, men hvor ovnen bidrar til å varme opp gangen utenfor og dels resten av leiligheten resten av dagen. Her vil jeg gjerne ha ordentlig nattesenking, komforttemperatur mens jeg faktisk sitter hjemme og jobber, en slags senket komforttemperatur (for eksempel 19–20 grader) etter arbeidstid og samtidig muligheten til å velge bortemodus når jeg ikke er hjemme. Det er i praksis ikke mulig med noen av løsningene i testen.

Kluss blir det fort også om du liker å ha det varmere på soverommet på natten enn på dagen. Én av løsningene gjør det umulig å sette opp en sovetemperatur som er høyere enn komforttemperaturen, og generelt skaper slike scenarier problemer for såkalt global overstyring, altså at du vil justere temperaturen for alle rom samtidig - for eksempel om du kommer tidligere hjem fra jobb enn det som ligger inne i systemet.

En enkel løsning ville vært å gi oss en fjerde modus i ukeplanene. Et lite gratis forslag fra oss der, altså, men nok om det. Videre til testvinneren:

Best i test: Mill Invisible Steel: Stort sett alt vi kan ønske oss

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no

Norske Mill er nok blant produsentene som har gjort de største fremskrittene siden sist gang vi testet panelovner i 2018. Deres siste generasjon wifi-ovner har fått bluetooth for tilkobling, problemer med rutere som sender 2,4 og 5 GHz på samme nettverksnavn er blitt rettet opp i og ovnene har som nevnt fått såkalt PID-kontroll (proportional-integrated-derivative).

Du må ha konto hos Mill for å bruke systemet, men i motsetning til sist hadde vi få problemer med å koble til ovnene i denne omgang. De dukker automatisk opp i appen (riktignok på andre forsøk for den ene ovnen) og er lagt til i systemet på få minutter. Startskjermen i Mill-appen er hakket mer overveldende enn den ekstreme enkelheten til Adax, men det er knapt en funksjon Mill-systemet ikke har.

Ukeprogram lager du raskt og enkelt i et visuelt og lettfattelig skjermbilde. Det kan være litt knotete å justere eksakte tidspunkt med dra-og-slipp-funksjonaliteten, men heldigvis kan du trykke på de ulike tidsbolkene og legge inn tidspunkter manuelt - og det er kjempeenkelt å kopiere en tidsplan fra en dag til en annen.

Du kan overstyre per sone eller globalt ved å velge en annen modus og angi hvor lenge den skal være aktiv, og du kan unnta enkelte ovner fra den globale overstyringen om du ønsker. En funksjon vi kanskje kunne ønsket oss var at det gikk an å bare justere en grad eller to i et rom uten å endre temperaturen til den aktuelle modusen «permanent».

Ellers får du både åpent vindu-funksjon og tastelås (både i app eller på ovn), du kan kalibrere termostaten selv eller legge til en Mill Sense-sensor som både gir deg luftkvalitets- og mer nøyaktige temperaturmålinger i en sone. Mill har også wifi-plugger, luftavfuktere og aircondition i utvalget sitt, og i tillegg støtte for både Tibber, Homey, Futurehome og et eget åpent API.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fra Mill får vi også opplyst at de jobber med støtte for den nye smarthusstandarden Matter, som skal la smarthusutstyr fra ulike produsenter snakke sammen uten en egen hub. Foreløpig er imidlertid mangelen på Google Home- og Assistant-støtte et lite minus, og optimalt sett burde det også gått an å integrere gulvvarmetermostater i Mill-systemet.

Ellers er det lett å dele huset ditt med andre brukere (må ha Mill-konto) og du kan gi tillatelser på ganske finkornet nivå når du inviterer inn en ny bruker - eventuelt bare gi mulighet til å styre enkelte rom. Responstiden fra du gir en kommando i appen til det skjer noe på ovnen er i de fleste tilfeller umiddelbar, og du får fin statistikk i appen som gir deg bedre oversikt over strømforbruket til oppvarming.

Alt i alt synes vi Mill er systemet vi vil anbefale til flest. De huker stort sett av i alle boksene hva gjelder funksjoner, har en pent designet og velfungerende app og relativt pent design på ovnene. De viktigste tredjepartene er støttet, og åpent API gjør det også mulig for de mer avanserte brukerne å programmere sin egen løsning.

Om du vil ha det enklest mulig ville vi nok likevel vurdert systemet fra Adax.

Mill har varianter i mange wattstyrker, samt alternativer med glassfront. Her er et par av de andre modellene (annonselenker):

8 Meget bra fjerne Sammenlign Mill Invisible 1000 W Wifi 3 annonse Utvalgte butikker 1799 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 1799 hos Komplett Sjekk nå 8 Meget bra sitat Med unntak av Google-integrasjon er det lite Mill-systemet mangler Fordeler + Pene ovner, både stål- og glassfronter tilgjengelig

+ Enkle å sette opp, lett å lage ukeplaner, pen app

+ PID-oppvarming skal i teorien gi jevnere oppvarming

+ Stort sett umiddelbar respons mellom app og ovn

+ Kalibrering, statistikk, åpent vindu-funksjon og barnesikring

+ Støtter Tibber, Futurehome, Homey og har åpent API

+ Lett å dele med flere brukere, finkornet tilgangskontroll Ting å tenke på — Ingen Google Home-støtte

— Touchknappene på ovnen kan være litt knotete å operere

Adax Neo og Clea: Toppen av enkelhet - og tredjeparter

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Adax tilbyr ovner med glassfronter (Clea, venstre) og stålfronter (Neo, høyre). De kan også monteres på gulvstativ, men det følger ikke med som standard. Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no

Adax imponerer bokstavelig talt rett ut av esken. Lokket på esken har nemlig stanset inn hull du kan bruke for å markere på veggen hvor skruene til ovnen skal inn. Du setter esken på gulvet, vipper opp lokket, og så har du et veldig godt utgangspunkt for å få ovnen i vater.

Ovnene har både wifi og bluetooth, så de dukker opp automatisk i Adax-appen - men du må lage en konto med Apple- eller Google-innlogging for å komme dit. For Adax som for de fleste av de andre må du også oppgi wattstyrken på hver ovn manuelt i appen, som nok er et tegn på at de produseres på «samlebånd» og alle har samme kontrollenhet.

Adax-appen er kanskje ikke den mest moderne i utseende, men den er så enkel å bruke at vi er villige til ikke bare å tilgi, men også rose dem for valget. Hovedskjermen gir deg veldig raskt oversikt over både nåværende temperatur og måltemperatur i de ulike sonene, og dette er også løsningen som aller raskest lar deg overstyre nåværende innstilling i ukeplanen allerede på hjemskjermen.

Dette var faktisk den første løsningen vi monterte opp og testet (delvis fordi Adax var forutseende nok til å sende med gulvstativer til ovnene sine), og akkurat denne funksjonen var noe vi savnet på samtlige av de andre løsningene. En overstyring varer til neste gang planen endrer modus, og om vi skal pirke kunne man kanskje ønske seg at det var mulig å velge en annen varighet - slik man kan hos andre. Det er også lett å endre temperatur rett på ovnen, og du kan velge å låse tastene om du vil at det ikke skal være mulig - enten på ovnen eller enklere i appen.

Selve ukeplanen settes opp med et litt mer pedagogisk system enn hos en del av konkurrentene, med spørsmål som «Når sover du vanligvis?» og «Når er du ikke hjemme?» og en enkel visuell fremstilling av planen. Det er veldig lettforståelig og fungerer godt - temperaturer for de ulike modusene settes per rom, og så ligger ukeplanen på toppen og styrer når de ulike modusene skal aktiveres, som gjør det lett å bytte til en annen plan om du vil. Som nevnt kan du også se nåværende temperatur i de ulike sonene i appen, en luksus om krever ekstrautstyr hos noen av de andre.

Adax-appen er kanskje ikke den visuelt peneste, men den er veldig enkel å bruke. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

En liten mangel er at det ikke finnes noen mulighet for å overstyre ukeplanen på alle ovnene i huset samtidig utover å sette huset i feriemodus. Samtidig kan feriemodusen fungere som global overstyring om du bare ønsker å sette alle ovnene i huset på samme temperatur - du kan velge at den skal være aktiv til du deaktiverer den manuelt eller sette en start- og stopptid.

Adax er også det systemet som støtter flest tredjeparter på nåværende tidspunkt. Først og fremst får du ekte Google Home-integrasjon, som også gjør at du kan bruke Google-assistenten på ordentlig vis og si «Skru opp temperaturen på soverommet med to grader», for eksempel. Ellers fungerer Adax både med Tibber, med Homey og Futurehome, i tillegg til at de tilbyr et åpent API for selvprogrammerte løsninger, så det er mange muligheter til å «oppgradere» fra Adax-appen om du vil det.

Responstiden fra app til ovn er litt seigere hos Adax enn hos de fleste av de andre, men et par-tre sekunder er likevel innenfor akseptable rammer. Appen bruker imidlertid ganske lang tid på å vise at ovnene er uten wifi-tilkobling, som potensielt kan være problematisk i forbindelse med et utfall. Gjør du endringer blir de heller ikke kommunisert til ovnene før nettet er tilbake - uten at du egentlig får beskjed om det. Her er det forbedringspotensial.

Det er imidlertid enkelt å legge til ekstra brukere via epost, og du kan velge mellom full eller begrenset tilgang. Termostaten kan også kalibreres manuelt.

Oppsummert: Adax-systemet er et meget godt alternativ for deg som vil sette opp systemet ditt i Google Home eller som bare vil ha ting enklest mulig.

PS: Adax Neo er ovnene med stålfront, mens glassovnene heter Clea. Neo Basic er stålovner uten wifi.

Adax har varianter i mange wattstyrker, samt alternativer med glassfront. Her er et par av de andre modellene (annonselenker):

8 Meget bra fjerne Sammenlign Adax Neo 1000 W annonse Utvalgte butikker 1189 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 1189 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat "Det enkle er ofte det beste" vises tydelig av Adax Fordeler + Enkle å sette opp, veldig enkel og brukervennlig app

+ Støtte for "alt" av tredjeparter og åpent API

+ Veldig lett å justere temperatur i appen

+ Lett å lage ukeplaner

+ Eneste ovn i testen som har ekte Google Assistent-styring

+ Åpent vindu-funksjon, statistikk, kalibrering og tastelås. Ting å tenke på — Litt lenger responstid enn en del av de andre

— Økosystemet til Adax er ganske begrenset

— Ingen global overstyring utover feriemodus

— Appen bruker lang tid på å vise at ovnene mangler wifi

Namron Panelovn Zigbee: For de litt mer avanserte, men stort potensial

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Namrons panelovner bruker zigbee, ikke wifi. Det gir muligheter, men krever også en egen hub for å fungere. Stein Jarle Olsen, Tek.no Namron-ovnene er de eneste i testen som bruker en skrue for å feste veggbraketten til ovnen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Elektroimportørens husmerke Namron er en liten joker i denne testen. Smartovnene deres bruker nemlig den såkalte zigbee-standarden til å kommunisere med, og krever dermed en smarthushub som Homey eller Futurehome for å kunne kobles til nett. Det blir dermed en løsning for litt mer avanserte brukere enn en del av de andre, men samtidig får du også en type fleksibilitet som mange vil sette pris på.

En smarthushub gjør eksempelvis at du kan bruke ovner og annet utstyr fra flere ulike produsenter sammen, og du kan sette opp helt spesifikke kommandoer som at ovnen skal skrus av om ikke bevegelsessensoren registrerer bevegelse i et rom på x antall timer.

I forbindelse med denne testen har vi koblet Namron-ovnene til en hub fra Homey, som er den hubben som gir størst funksjonalitet. Panelovnen dukker opp i Homey-appen automatisk så fort vi har koblet til strøm og aktivert paringsmodus - om enn i fire ulike varianter med ulike wattstyrker.

Å sette opp ukesprogram er litt i overkant komplisert om du bruker ovnens egen «Weekly Schedule Settings», så du kan alternativt velge å bruke såkalte «Flows» i Homey eller en tredjeparts-utviklet app som Homey Heating Schedule. Den gir deg full kontroll over hele ukeplanen, med fire moduser å velge blant (Economy, Night, Comfort og Comfort Plus, som riktignok alle har predefinerte temperaturer) og i tillegg mulighet til å sette egendefinerte temperaturer utenfor modusene.

Å vurdere funksjonaliteten i Namron-ovnene blir i praksis å vurdere funksjonaliteten i Homey-systemet. For mer eller mindre avanserte brukere gir det imidlertid mange muligheter. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Du kan også overstyre nåværende modus direkte på ovnen, og overstyringen vil da vare frem til neste bytte-kommando i ukeplanen, eventuelt kan du justere per ovn/sone eller globalt i Homey-appen. Åpent vindu-funksjon er aktivert som standard når du setter opp i Homey, og du kan kalibrere termostaten selv.

Jeg er også relativt svak for designspråket til Namron. Til å være hvite rektangler er disse av den penere typen, og den matthvite (eller -sorte) finishen vil passe inn i de fleste interiører. De blir imidlertid rimelig varme foran, som er greit å være klar over. Det er mange av de andre ovnene i testen som leder varmen mer opp og har kaldere fronter enn hva Namron-ovnene har. Lysstyrken på panelet er også relativt kraftig for bruk på soverom, men det kan heldigvis også justeres i Homey-løsningen.

Alt i alt blir dermed Namron-ovnene avhengig av at du enten har eller har planer om å sette opp en smarthushub, men om det er tilfelle gir denne løsningen nok den mest finkornede kontrollen over ovnene dine - og du kan bruke dem sammen med utstyr fra «alle» andre produsenter.

PS: Akkurat som for de andre ovnene kan du også bruke disse uten å koble til noen hub. Men da kan du like godt kjøpe modellen uten zigbee, som koster rundt en tredel mindre.

Namron har zigbee-varianter i flere wattstyrker, samt i hvit og svart. Her er et par av de andre modellene (annonselenker):

7.5 Bra fjerne Sammenlign Namron Panelovn Zigbee 1000 watt annonse Billigste hos Se alle priser 999 hos Elektroimportøren Sjekk nå 7.5 Bra sitat Viser at en zigbee-ovn kan være et utmerket alternativ for et smartere hjem Fordeler + Homey-støtte gir mulighet for veldig finkornet kontroll

+ Enkel å koble til

+ Veldig kort responstid fra app til ovn

+ Kan brukes sammen med ovner og sensorer også fra andre merker

+ Åpent vindu-funksjon, tastelås og kalibrering Ting å tenke på — Krever smarthushub; kan være ganske kostbar i innkjøp

— Rimelig varm front

— Ovnens egen ukeprogram-løsning er ikke veldig god

Nobø Front NFK2N: Fleksibelt, men appen er et oldtidsrelikvie

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Nobø-systemet er lagt opp rundt en egen kommunikasjonsprotokoll og en hub. Du kan også bruke ovner fra Dimplex, siden de støtter Nobøs kontrollenheter. Stein Jarle Olsen, Tek.no Nobø-hubben kobler du til ruteren din via ethernet, og så må den ha strøm. Nobø anbefaler at du henger den på veggen. Stein Jarle Olsen, Tek.no På denne kontrollenheten justerer du komforttemperaturen manuelt, mens øvrige moduser justeres i appen.

Vi har vært litt i tvil om hvordan vi skal vurdere ovnene fra Nobø i denne omgang. På overordnet plan er dette sannsynligvis det enkeltsystemet som kan gi deg best styring over oppvarmingen av eget hjem, takket være at du kan utvide det til også å inkludere gulvvarme-termostater.

Samtidig fremstår Nobø-systemet som ganske sidrumpa, ikke minst takket være at den tilhørende appen ser ut som den ble designet i 2010 - med de mangler det gir for moderne brukergrensesnitt og intuitiv navigasjon.

Nobø-systemet er ett av to som leveres av Glen Dimplex, og skiller seg fra «forbrukermerket» Dimplex ved at det bruker en egen kommunikasjonsprotokoll og krever Nobøs såkalte Energy Control Hub for å fungere. Den koster rundt 2000 kroner.

På oppsettet fungerte ikke autosøk på noen av ovnene, så vi måtte legge dem til manuelt i Nobø Energy-appen ved hjelp av et nummer på baksiden av selve kontrollenheten. Det var imidlertid problemfritt. Nobø-systemet krever for øvrig ingen brukerkonto, og baserer seg ifølge Nobø på at du ikke lar uvedkommende få tilgang til wifi-nettverket ditt.

Om noen kobler seg til wifien din og legger til Nobø-hubben i appen får de nemlig full tilgang til systemet både når de er innenfor wifi-rekkevidden og utenfor huset. Det er selvfølgelig kjekt å slippe nok en brukerkonto, men akkurat her hadde nok bedre tilgangskontroll vært en fordel - og du bør definitivt sørge for å ha et gjestenettverk å tilby gjester om du har et Nobø-system i hus. Til Nobøs forsvar krever det å legge til systemet i appen fysisk tilgang til hubben, for du må oppgi de tre siste sifrene i ID-nummeret - og du kan kaste ut alle andre brukere ved å deaktivere internett-tilgang og aktivere den igjen.

Nobø-appen ser også ut som et relikvie fra gammelt av. Den har bildeformat som nok stammer fra iPhone 4-generasjonen, med store svarte hull over og under grensesnittet på moderne telefoner. Hele grensesnittet skriker også aldrende smarthus-grensesnitt, og det er ganske mye her som vi rett og slett må konsultere bruksanvisningen for å forstå.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Når det er sagt, så er det mye fin funksjonalitet i Nobø-systemet. Produktene legges til i ulike soner (les: rom), og det er lett å sette opp ukeprogram med visuelt lettfattelig oversikt (selv om vi gjerne skulle sett en mulighet for å se alle dagene i samme skjermbilde). Du kan ha flere ulike programmer og velger ett program per sone.

Bare for å understreke hvor utdatert Nobø-appen er: Den tvinger deg over i landskapsmodus for å lage ukeprogram. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Også her savner vi imidlertid en fjerde modus, og en liten finurlighet er at det ikke er mulig å sette økotemperaturen under komforttemperaturen. Om du vil ha det varmere på soverommet om natten enn om dagen må du dermed sette komforttemperaturen til å være aktiv om natten - som potensielt kan skape trøbbel når du vil overstyre ukeprogrammet.

Heldigvis kan du velge å unnta soner fra den globale overstyringen, og du har mange valg for lengden av overstyringen. Du kan også overstyre på sonenivå, og eventuelt på ovnen om du har en kontrollenhet som støtter det. Nobø tilbyr nemlig ulike kontrollenheter med ulik funksjonalitet - og også noen helt uten knapper og kun med fjernstyring fra appen.

Det må også sies at en del grunnleggende funksjonalitet fra konkurrentene mangler. Du kan ikke se termostatens avlesning av temperaturen i et rom uten et eksternt bryterpanel, du kan ikke kalibrere termostaten selv, ovnene har ikke åpent vindu-funksjon uten en ekstern sensor, appen har ingen statistikkfunksjoner og det finnes ingen tredjepartsintegrasjoner utover at Nobø tilbyr et åpent API.

Styrken i Nobø-systemet ligger naturligvis i at du kan bruke det til også å styre gulvvarmen i de rom du måtte ha det. Men kombinasjonen av ovn, kontrollenhet og hub blir fort ganske dyr, og funksjonaliteten i systemet klarer ikke helt å forsvare akkurat dét.

Nobø har varianter i mange wattstyrker, samt både front- og topputslipp. Her er et par av de andre modellene (annonselenker):

7 Bra fjerne Sammenlign Nobø Front 500 W annonse Billigste hos Se alle priser 1399 hos Staypro Sjekk nå 7 Bra sitat Nobø-systemet er avansert, men appen er et skremmende syn Fordeler + Systemet lar deg styre gulvvarme i tillegg til panelovner

+ Enkelt å sette opp ukeprogram

+ Gode muligheter for overstyring

+ Fysisk bryterpanel og vindussensorer kan kjøpes til

+ Ulike kontrollenheter dekker ulike behov Ting å tenke på — Appen ser ut som om den var designet i 2010.

— Mangler åpent vindu-funksjon, kalibrering og appstyrt barnesikring

— Krever egen Nobø-hub

— Ovn + kontrollenhet blir relativt kostbart

— Noe tvilsom løsning for tilgangskontroll

— Ingen tredjepartsintegrasjoner utover åpent API

Dimplex Alta: Enkel å bruke, men litt funksjonsfattig

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Dimplex Alta i 1000-watts-versjon - med og uten glassfrontene du kan klipse på. Stein Jarle Olsen, Tek.no Termostaten på Dimplex-ovnene kan tas av og byttes med en termostat fra Nobø om du vil bruke ovnene med Nobø-systemet. Stein Jarle Olsen, Tek.no Glassfrontene hektes på i toppen og dyttes inn til klipsen festes under. Det kunne knapt vært enklere.

Dimplex og Nobø er del av samme selskap (Glen Dimplex), men der Nobø-ovnene bruker egen protokoll og krever hub, er Dimplex wifi-baserte og kommuniserer direkte med ruteren din. I praksis er nok likevel selve ovnene fra Nobø og Dimplex de samme, bare at de kommer med ulik kontrollenhet og dermed kommuniserer med hvert sitt system. Om du vil sette en kontrollenhet fra Nobø på en Dimplex-ovn kan du dermed gjøre det - og motsatt.

Oppsettet krever Dimplex-konto og er litt mer knot enn hos enkelte av de andre fordi det i praksis krever at du scanner en QR-kode bakpå ovnen med kameraet i appen. Det finnes ikke noe autosøk, og er noe som kan være greit å være klar over før du skrur ovnen på veggen. Oppsettet kompliseres også av at du må taste inn en sekssifret kode som vises to og to siffer av gangen på ovnens lille skjerm - om du ikke har fått den med deg i skjermbildet før. I tillegg kan du kun velge blant predefinerte sonenavn på engelsk, etter sigende fordi det er det eneste som vil fungere med stemmestyring. Det hele virker litt unødig kronglete sammenliknet med konkurrentene.

Når du vel har kommet gjennom oppsettet er imidlertid Dimplex Capa-appen ganske grei å ha med å gjøre. Du setter opp ulike soner/rom, og så legger du til produktene dine i de ulike sonene. Ukeplan-oppsettet er også veldig lettfattelig: Du velger en modus (øko, komfort, borte eller av) og en starttid, og så er modusen aktiv frem til neste modus er lagt inn. Det er lett å kopiere et dagsoppsett til andre dager, en egen knapp gir deg full oversikt over hele ukeplanen og du kan lage flere ulike ukeplaner som du så velger for hver sone. Også her skulle vi gjerne hatt en fjerde modus å velge blant.

Å overstyre ukeplanen er også enkelt - du kan enten velge en annen modus for hele huset, eller du kan velge per sone - men du kan ikke som hos Nobø velge at enkelte soner skal unntas den globale overstyringen. Du kan også justere direkte på ovn - men det er litt lite intuitivt at du må stille temperaturen for modusene individuelt for hver sone.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ellers mangler Dimplex rett og slett en del funksjoner som konkurrentene har. Det er ingen mulighet til å se nåværende temperatur i en sone i appen, det finnes ingen bruksstatistikk, du kan ikke kalibrere termostaten på ovnene manuelt og åpent vindu-funksjon finnes ikke. I motsetning til hos søstermerket Nobø finnes heller ikke noe særlig tilbehør å legge til - du kan få glassfronter og gulvstativ med hjul, men det er omtrent det, og systemet kan ikke integreres hos Tibber, Homey eller andre via noe åpent API.

Dimplex er også glade i å markedsføre seg med at ovnene deres støtter stemmestyring, og det er i og for seg riktig, men i motsetning til Adax, som har direkte integrasjon med Google Home, må du gjennom en langt mer innviklet oppsett for å sette opp Dimplex Capa som en «tjeneste» i Google Home. Den er kompleks til å få til å fungere, og støtter kun engelsk - med kommandoer som «Ask Dimplex Capa to increase temperature in Kitchen by 2 degrees». Vi mistenker nok at de aller færreste vil bry seg med dette.

Om du bare har et par-tre rom du vil sette opp og la ukeplanen ta seg av styringen, er Dimplex et helt kurant valg. Men her har det skjedd minimalt siden vi sist testet panelovner i 2018.

PS: Dimplex har to produktserier: Alta har utslipp på toppen, mens Pria har utslipp foran, men de er ellers identiske. Kun Alta støtter glassfrontene du kan klipse på.

Dimplex har varianter i mange wattstyrker, samt både front- og topputslipp. Her er et par av de andre modellene (annonselenker):

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Dimplex Alta 1000 W annonse Billigste hos Se alle priser 1695 hos Bauhaus Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat En ålreit løsning for deg som bare har et par-tre rom å styre Fordeler + Ganske pen og brukervennlig app

+ Egne glassfronter du kan sette på

+ Enkelt å lage ukeplaner, lett å overstyre

+ Kan gå inn i Nobø-systemet ved å bytte kontrollenhet

+ Kjapp respons mellom app og ovn Ting å tenke på — Litt mer knotete å sette opp enn konkurrentene

— Ingen åpent vindu-funksjon, ingen statistikk

— Ingen mulighet for å kalibrere termostaten

— Ingen støtte for tredjeparts-systemer

— Stemmestyring kun på engelsk

— Lite tilbehør å finne

Point POPANW1000: Ikke helt i mål

Forrige Neste Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no

Elkjeden Power har tydeligvis vært på handletur. Her er det nemlig appen Smart Life fra det kinesiske selskapet Tuya som tar seg av styringen, en app som også kan håndtere massevis av annet smartutstyr fra selskaper du sannsynligvis ikke har hørt om.

Selve ovnene er relativt nøytrale og pene flater i matt hvit eller sort, og det er enkelt å sette dem opp - i alle fall etter at du har konsultert manualen for å finne ut hvordan du setter dem i wifi-modus. Du må riktignok først lage deg en Tuya-konto, men etter det dukker ovnene automatisk opp i appen så fort du aktiverer wifi.

Point-ovnene og Tuya-systemet er ikke like umiddelbart enkle å forstå som enkelte av de andre systemene, noe vi også har vært i kontakt med Power om. De kommer først og fremst med tre forhåndsoppsatte programmer, som i praksis er helt like (økomodus fra 23-06 og fra 09-16, resten komforttemperatur), men med ulike dager.

P1: Mandag til fredag

P2: Mandag til lørdag

P3: Mandag til søndag

På dagene «utenfor» programmet er det komforttemperatur fra 07-23 og økomodus fra 23-07 som gjelder. I tillegg finnes et fjerde program (P4) som lar deg gå inn i appen og lage ukeplan selv - som nok er mest aktuelt om du har familie eller noe som helst annet enn en vanlig 09-17-jobb og er på kontoret hver dag.

Å sette opp programmet er enkelt og ganske fort gjort, med en oversiktlig ukesvisning i appen. Point-ovnene lar deg imidlertid ikke velge noe annet enn komfort- og økomodus, så du kan eksempelvis ikke velge en egen borte-temperatur eller en slags mild oppvarming for tidspunkter hvor du er hjemme, men ikke nødvendigvis trenger full komforttemperatur i alle rom.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Økomodus vil alltid være fire grader lavere enn den satte komforttemperaturen, som føles litt lite fleksibelt, og både ovn og app vil til enhver tid vise komforttemperaturen. Står den i økomodus vil måltemperaturen dermed være fire grader lavere enn hva ovnen viser, som kanskje ikke akkurat er et eksempel på intuitivt brukergrensesnitt. Det hadde også vært kjekt å kunne kopiere et ukeprogram fra en ovn/rom til en annen.

Det må sies at du kan sette dette opp litt mer finkornet ved å bruke Smart Life-appens generelle automatiseringsløsninger, som har en «If this, then that»-type av logikk. Det er ikke like fort gjort - og ikke like visuelt oversiktlig, men det gir i alle fall muligheten til å oppnå det vi vil.

Ellers har Smart Life-appen støtte for stemmestyring med Google Assistant og Alexa, for å nevne noe - selv om kommandoene er begrenset til «skru av/på» og «sett temperatur til...» Ovnene har åpent vindu-funksjon (som fungerer, men som vi gjerne skulle hatt varsling om i appen), og barnesikringsfunksjonen som låser kontrollpanelet kan aktiveres både fra ovnen selv og fra appen. De er også relativt kjølige i front, selv under oppvarming.

Oppsummert: Point-ovnene har egentlig alle forutsetninger på plass for å score betydelig høyere, men et litt røft brukergrensesnitt står foreløpig i veien. Dette blir nok bra - etter hvert.

(Power sier appen vil bli oppdatert i løpet av 45 dager, både med muligheten til å justere øko- og komforttemperaturene individuelt og at faktisk økotemperaturinnstilling vil vises)

Point har også flere varianter, og altså i hvit eller sort (annonselenker):

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Point POPANW1000 panelovn annonse Utvalgte butikker 1399 hos Power Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 1399 hos Power Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Powers innkjøpte løsning er foreløpig litt røff i kantene Fordeler + Pent, matt design

+ Enkel å sette opp; lett å lage ukeprogram

+ Åpent vindu-funksjon og barnelås

+ Kjempeenkelt om du bare vil ha nattsenking

+ Mange muligheter med automatiseringsløsningene

+ Relativt kjølig foran

+ Grei tredjepartsstøtte Ting å tenke på — Ukeprogrammet er lite fleksibelt ved at du ikke kan justere modusene individuelt

— Uforståelig at ovn og app viser komforttemperatur selv i økomodus

— Generelt ikke like brukervennlig som de beste

— App ikke tilgjengelig på norsk

Duux Edge (og Threesixty): Pene, men uferdige

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no

Duux er et nederlandsk selskap som lager alle mulige slags inneklima-, oppvarmings- og kjøleprodukter. Duux-ovnene skiller seg fra de fleste konkurrentene ved at de kommer med både gulvstativ og veggbrakett i esken, i tillegg til at det følger med en egen fysisk fjernkontroll til hver ovn.

Ovnene er imidlertid ganske store og tykke, og du får dem kun i 1000, 1500 og 2000 watt, så det finnes ingen liten og kompakt variant for små rom - i alle fall ikke foreløpig. Vi liker likevel designet, med en matt hvit eller grå front og linjer som forsøker å skjule det faktum at volumet på ovnene er ganske stort.

Oppsettet er svært enkelt - ovnene dukker opp automatisk i Duux-appen med forespørsel om å legge dem til, takket være at de har både bluetooth og wifi. Duux er også en av veldig få som lar deg bruke appen uten å lage en konto, men da får du til gjengjeld ikke tilgang til fjernstyring utenfor eget wifi-nett, ukeplaner eller liknende.

Med konto på plass har du imidlertid full tilgang, men det å sette opp en ukeplan er likevel en ganske frustrerende affære. Du må sette opp hver enkelt tidsbolk manuelt, og det finnes ingen moduser du kan lagre eller mulighet til å lage flere ukeplaner som du kan bytte mellom. Siden vi først testet dem virker det i alle fall som Duux har fått styr på feilmeldingene vi opplevde i starten.

Duux-appen er fresh og moderne, og det å legge til nye enheter er enkelt og automatisk. Men spesielt ukeplan-løsningen er mangelfull. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det finnes heller ingen mulighet til å overstyre alle ovnene samtidig eller sette systemet i feriemodus. Statistikken forteller deg også kun om historisk temperatur, og ingenting eksempelvis om strømforbruk. Kort fortalt: Duux-appen mangler på nåværende tidspunkt grunnleggende funksjonalitet som slike «smarte» ovner bør ha. Det er helt sikkert noe de etter hvert kan løse, men akkurat nå er det vanskelig å anbefale disse om du vil ha en wifi-oppkoblet ovnsløsning.

Små irritasjonsmomenter er det også flere av, som at ovnen piper hver gang den bytter fra en tidsbolk til en annen. Du kan aktivere en nattmodus som demper pipingen og halverer lysstyrken på ovnens lille skjerm, men denne resettes hver dag og krever at du aktiverer den på nytt og på nytt. Åpent vindu-funksjonen skrur også av ovnene fullstendig, i stedet for å aktivere dem igjen når vinduet lukkes, og det må sies at vi ikke fikk funksjonen til å fungere i det hele tatt da vi prøvde.

Helt mørkt er det naturligvis ikke: Responstiden er konsekvent umiddelbar, og ovnene hadde ingen problemer med å koble seg til igjen etter et wifi-utfall - og det er lett å legge til flere brukere i appen - om enn uten mulighet til å kontrollere hvilke tilganger de skal ha. Appen er dessuten pen og ganske enkel å bruke, så grunnlaget for Duux er godt.

Utviklerne deres må bare kaste seg rundt og få på plass ordentlige systemer som fungerer slik de skal.

Duux har også ovner i 1000 og 2000 watt (annonselenker):

5 Middelmådig fjerne Sammenlign Duux Edge Smart 1500 W annonse Utvalgte butikker 1999 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 1999 hos Elkjøp Sjekk nå 5 Middelmådig sitat Pene og fleksible ovner, men spesielt smarte er de foreløpig ikke. Fordeler + Ganske pent design på ovnene

+ Enkle å koble til appen; kan i teorien brukes uten konto

+ Både bein og veggbrakett medfølger i esken

+ Appen er intuitiv og lett å navigere i

+ Svært kjapp respons mellom app og ovn Ting å tenke på — Ukeplan-oppsettet er fullstendig manuelt - og preget av bugs

— Piper hver gang den bytter fra en tidsbolk til en annen

— Ingen mulighet til å overstyre alle ovner samtidig

— Ingen små ovner i utvalget (minste er 1000 watt)

— Ingen støtte for tredjepartssystemer (selv om Google Home skal være på vei)

Under finner du vurderingene av åtte smarte panelovner vi testet i 2018. Vi har justert testkriteriene og testmetodikk siden den gang, og resultatene er dermed ikke direkte sammenlignbare med testene fra 2022.

Tidligere modeller Vis innhold Dette var løsningene vi testet i 2018. Slik har vi vurdert de ulike løsningene: Adax Neo Beha Wifi Dimplex Alta Mill Wifi Nobø HUB Installasjon Enkelt, fungerte automatisk. Enkelt, fungerte automatisk. Enkelt, fungerte automatisk. Utfordrende, slet med både automatisk og manuell tilkobling. Enkel installasjon, men måtte gjøres manuelt. Bruker-vennlighet Ikke den mest intuitive løsningen. En del bugs i app. Vanskelig uten bruksanvisning. Fint designet, ikke like intuitiv. Fint designet, ikke like intuitiv. Svært god, veldig familievennlig. Opprette ukesprogram Fungerer greit, men savner bedre visuell fremstilling. Gjøres raskt og enkelt. Fungerer greit, men savner bedre visuell fremstilling. Ja, fungerer greit med litt prøving og feiling. Best i testen, svært intuitivt. Bruks-anvisning God og utfyllende. Brukbar, noe rotete bilder og tekst. Følger med en enkel, men savner mer dyptgående. Da vi testet var serveren til den komplette bruksanvisningen nede. God bruksanvisning. Best i test, mange gode eksempler på bruk. Lett tilgjengelig i appen. Fjernstyring Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Overstyring Ja, men må gjøres for hver enkelt sone. Ja, men må gjøres for hver enkelt sone. Settes automatisk til 24 timer. Ja, men kan ikke lage unntak på et rom eller ovn. Lett å overstyre samtlige ovner, men kan ikke lage unntak på et rom eller ovn. Ja, «global overstyring» gir full kontroll. Best fungerende i testen. Kaldras/"åpent vindu"-funksjon Ja, sensor for åpent vindu. Ja. Nei. Ja. Ja, men må bruke ekstrautstyr. Frostsikring Ja. Ja. Ja. Ja. Krysse av Barnesikring Ja, låses i app. Ja, både på ovn og i app. Enkel tastelås på ovn. Ikke i app. Ja, men kun på enkelte termostater Responstid God. God. God. God. God. Pris 1000 watt ovn med stålfront Ca 1400,- Ca 1100,- Ca 1500,- Ca 1350,- Ca 1550,-. Krever egen hub til ca 1500,-. Åpne fullskjerm Mer + Krever hub, men banker alle på brukervennlighet Nobö Electro Top NTE2N 10 1000W (200x1325) Nobø, som distribueres av det norske firmaet Glen Dimplex ,leverer en hel rekke el-varmeløsninger. I pakken vi fikk levert medfulgte det flere forskjellige dingser, noe som sikkert kan virke litt overveldende hvis man ikke har vært borti smarthus-løsninger tidligere. Her var det inkludert tre ulike termostater, en trådløs switch til å montere på veggen, en magnetbryter til å installere på vindu eller dør, og en Nobø HUB som det er meningen at skal kobles direkte i ruteren. Dette er ikke nødvendige hjelpemidler for alle, men det er fint å kunne ha mulighetene hvis man trenger dem. Vi fant også fort ut at bruksanvisningene fra Nobø (som du finner både på nett og i appen) var av det helt geniale slaget. Her fikk vi en grundig oversikt over alle hjelpemidler og gode eksempler på bruk. En bruksanvisning av dette kaliberet gjør alt så mye enklere. Selve hjernen i løsningen fra Nobø er hubben. Denne er helt nødvendig for å få løsningen til å fungere. Under testingen klarte ikke appen å finne panelovnene automatisk, og vi ble da nødt til å skrive inn termostatens ID-kode skrevet på undersiden av enheten. Backup-løsningen fungerte imidlertid utmerket, og vi kom kjapt i gang med de ulike enhetene. Nobø-appen er visuelt sett veldig oversiktlig, og i tillegg brukervennlig. Nobø kunne sikkert funnet et enklere navn, men «global kontroll» betyr simpelthen at man ved et enkelt trykk enten i appen eller kontrollpanelet kan ta styringen over samtlige ovner i huset (med unntak av de ovnene man selv velger vekk). Her kan man enkelt overstyre temperaturen til komfortvarme hvis man kommer tidligere hjem fra jobb, men samtidig velge å la for eksempel vaskerommet i kjelleren holde en jevn temperatur året rundt. Dette er utrolig enkelt å programmere inn i appen. Her kan man også sette timer på overstyringen både med nedtelling eller konkrete tidspunkter. Med andre ord: detaljert styring gjort på enkel måte. Det er for øvrig ukomplisert for flere brukere å bruke samme system. Det er bare å laste ned appen og koble seg til samme hub. Etter det har man tilgang til akkurat de samme sonene og ukesystemene som er satt opp fra før. Ønsker man å endre på en innstilling blir dette kjapt oppdatert i alle apper uten at man må restarte. Nobøs kontrollpanel fungerer fint for de i husstanden som ikke har tilgang til appen. Kamera David Auby Johansen, Tek.no I appen kan man også sette opp soner og ukesprogrammer. Dette fungerer som en lek. Appen er uten tvil den mest intuitive av alle i testen. Oppsettet for ukesprogram er umulig å misforstå og vi tror at selv de mest teknofobe brukerne vil få dette til. Her kan man enkelt styre tiden med en slide og kopiere programmet til de dagene man selv ønsker. Å opprette soner og legge til enheter er like enkelt. Det går også helt fint å ikke være tilkoblet hjemmenettverket, men fjernstyre eksternt. Man kan også velge vekk at enkelte brukere kan fjernstyre ovnene (så kan poden fint overstyre systemet hjemmefra, men ikke mens dere er på ferie). Det er med andre ord mange muligheter for å skreddersy systemet etter behov. Ovnene har ikke kaldras- eller "åpent vindu-funksjon" som er ment for å sette ovnen i frostsikring når rommet blir raskt avkjølt. Men magnetkontakten (Nobø Sense) fungerer på samme måte, så her er det muligheter også for det, selv om det er noe mer tungvint. Alt i alt er det tydelig at Nobø har utviklet et system fra bunnen som ikke bare gjelder for panelovner, men som sikter på et helt økosystem. Det virker også som de har vært bevisste på å lage en løsning som skal fungere for hele familien. Det er en holdning de vinner mye på. 9 Imponerende fjerne Nobö Electro Top NTE2N 10 1000W (200x1325) 9 Imponerende sitat Med et veldig familevennlig design leverer Nobø testens udiskutable vinner. Fordeler + Veldig familievennlig. Enkel og intuitiv app

+ Enkelt å lage detaljert ukesprogram

+ Spesielt god bruksanvisning

+ Enkel å overstyre temperatur via "Global overstyring"

+ Enkelt å bruke som del av en større smarthus-løsning Ting å tenke på — Må ha ekstrautstyr for å bruke kaldras-funksjon

— Må ha egen HUB God, men når ikke helt opp på brukervennlighet Adax Neo H 06 KWT 230V 600W (330x635) Norske Adax er en produsent de aller fleste kjenner til og som først og fremst forbindes med nettopp panelovner. Det første vi blir bedt om etter å satt i gang appen er å opprette konto. Her savner vi kanskje noe mer informasjon om hvorfor vi må nettopp det, selv om det fort blir klart at det er for at flere brukere kan bruke den samme kontoen. Alle som har tilgang til kontoen kan styre systemet, men vi savner en funksjon for å kunne blokkere enkelte brukere (barn eller gjester for eksempel) fra å fjernstyre temperaturen. Oppkobling av ovnene mot trådløst nettverk fungerte fint. Førsteinntrykket er at Adax sin app definitivt er den minst tiltalende i testen visuelt sett. Heldigvis er brukergrensesnittet i hvert fall bedre enn fargepaletten, selv om det må sies at dette ikke oppleves som den mest intuitive løsningen. Menystrukturen er tungvint og man må være forberedt på å bruke en god del tid for å sette seg inn i de ulike menyvalgene. Selv etter en god time inne i appen sliter vi med å få fullt overblikk. Å legge til enheter og opprette soner går greit nok. Å lage ukesprogram er heller ikke så vanskelig, selv om vi savner en mer nøyaktig grafisk fremstilling av tidslinjen. Å lage ukeprogram i Adax-appen går fint, men den visuelle oversikten er ikke den beste. Her er også muligheter for manuell overstyring for hvert enkelt rom. Noe av det vi fant mest praktisk hos testvinneren fra Nobø var en funksjon der man enkelt kunne overstyre alle soner om man for eksempel kommer tidligere hjem fra jobb. Hos Adax finner vi ikke muligheten til å gjøre det samme. Her må man manuelt overstyre hver enkelt sone. Det lar seg gjøre, men tar lengre tid og er mer upraktisk enn hos testvinner. Appen har en soneoversikt, men mangler oversikt over hvilke ovner eller enheter som tilhører hvilke soner. Slik det er nå må man gjennom flere menyvalg for å komme frem til denne oversikten. Leter man litt på Adax sine hjemmesider finner man heldigvis en brukbar bruksanvisning for appen. Denne er helt nødvendig å bruke for å forstå all funksjonalitet. Generelt sett er appen av det buggy slaget: Tekstelementer legger seg oppe på hverandre og enkelte funksjoner forsvinner frem til man setter i gang appen på nytt. Appen har allikevel mange funksjoner, som tastelås på sonene (fungerer som barnesikring på ovnene) og temperaturkalibrering (som gjør at man kan justere ovnen slik at den faktisk varmer opp til nøyaktig ønsket temperatur i rommet) som trekker en del opp. Her er det mange muligheter, men vi kunne ønsket oss en mer ryddig og intuitiv app. Dette er nok en løsning som vil passe de som allerede er komfortable med smarthus-løsninger, men vi tror uerfarne brukere vil kunne slite mer. Et pluss er imidlertid at den ikke krever noen en egen hub, og dermed er billigere i innkjøp om du bare skal ha en ovn eller to. 7.5 Bra fjerne Sammenlign Adax Neo H 06 KWT 230V 600W (330x635) annonse Utvalgte butikker 1189 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 1189 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat Appløsningen til Adax trenger en makeover, men har endel god funksjonalitet. Fordeler + Lett å installere

+ Veldig god bruksanvisning

+ Kaldras-funksjon, frostsikring og barnesikring Ting å tenke på — Buggete app

— En del begrensninger i appen

— Tungvint brukergrensesnitt God, men ikke for alle Beha PGV 10 Wifi Norske Beha har i en årrekke levert komfyrer og annen hjemmeelektronikk til norske husholdninger. De er også leverandører av en rekke ulike typer panelovner, der de fleste etter hvert kan styres via Beha sin app. Fra Beha har vi kun brukt én ovn, men det har ikke hatt noe å si på resultatet i testen. Vi hadde ingen problemer med å koble ovnen opp til hjemmenettverket vårt, men vi måtte være nøye på å starte appen før vi slo på ovnen, siden ovnen automatisk settes i parringsmodus i tre minutter ved første gangs bruk (dette står også i bruksanvisningen). Det er enkelt å legge til soner og enheter, og vi får raskt opp temperaturen i rommet der ovnen er plassert. En fin detalj her er at man både får opp målt og ønsket temperatur side om side, noe som gjør det praktisk enklere å stille inn nøyaktig slik man ønsker. Når vi flytter ovnen til et annet rom, går det også fint å flytte denne over. Behas app har mange funksjoner, men det er ikke alltid like lett å oppnå det man vil. Appen stiller med tre default-programmer man kan bruke: ”Arbeid”, ”Hjemme” og ”Stue”. Det er oversiktlig og enkelt å sette opp egne program med tider. Setter man en temperatur for eksempel på «Arbeidsdag» vil denne temperaturen settes automatisk for de andre dagene man også har satt til arbeidsdag. Kategoriene «bortedag», «arbeidsdag» og «hjemmedag» er også gode og intuitive. Det tar noe tid ved første oppsett, men går raskere etter hvert. Det som dessverre ikke fungerer like godt er overstyring av programmene. Det er mulig å gjøre dette for hver enkelt rom, men vi savner en funksjon for å overstyre alle rom samtidig. Hvis man overstyrer vil dessuten den nye temperaturen være gjeldende for 24 timer. Her savner vi også mulighet for å sette en timer for hvor lenge man ønsker å overstyre. Det er jo ikke sikkert man ønsker å overstyre temperaturen i et rom et helt døgn. I så fall må man gå tilbake til hvert enkelt rom og endre temperaturen manuelt på nytt. Det er tungvint. Funksjonene er fint forklart i bruksanvisningen, men hadde vi kun hatt appen å forholde oss til ville det vært vanskelig å forstå. Hvordan vet vi at temperaturen som settes inne på rom-siden er manuell overstyring for eksempel? Og hvordan sletter man et helt område inne i appen? Heldigvis følger det med en brukbar bruksanvisning. Allikevel kunne vi ønske at det var lettere å forstå inne i appen, og generelt sett så opplever vi ikke dette som en spesielt intuitiv løsning. Avslutningsvis er det greit å nevne at selv om appen ikke er spesielt intuitiv, er det allikevel mange gode funksjoner her og appen får både pluss for å kunne sette frostsikring og barnesikring på ovnene. Behas løsning er god, men den passer kanskje ikke for de minst teknologiinteresserte. 7 Bra fjerne Sammenlign Beha PGV 10 Wifi annonse Utvalgte butikker 1799 hos Power Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 1799 hos Power Sjekk nå 7 Bra sitat Grei løsning som det er helt nødvendig å bruke bruksanvisning for å forstå. Fordeler + Enkelt å installere

+ Enkelt å lage ukesprogram

+ Har barnesikring og frostsikring Ting å tenke på — Tungvint å overstyre programmet

— Ikke kaldras-funksjon

— Ikke den mest intuitive appen Fint design, ikke like intuitiv Mill NE1200 WiFi 230V 1200W (400x1050) Førsteinntrykket av panelovnene og appen til Mill er strålende. Appen er flott designet, ovnene likeså. Vi forsøker med automatisk tilkobling og følger bruksanvisningen. Etter flere mislykkede forsøk med begge ovnene går vi over til den manuelle tilkoblingen. Dette er ingen big deal i seg selv – også hos testvinneren slet vi med automatisk tilkobling – men her sliter vi også kraftig med den manuelle tilkoblingen, og da går frustrasjonsnivået naturlig opp. Vi kan ikke utelukke at vi har mistolket bruksanvisningen eller at dette er et lokalt problem, samtidig var ovnene til Mill de vi slet mest med. Heldigvis fikk vi tilkoblet den ene ovnen til et annet trådløst nettverk som vi hadde tilgjengelig. Inne i appen går det enkelt å opprette soner og legge til ovnen. Etter å ha lagt den til står ovnen oppført som «offline». Ovnen har falt ut, og vi slår den av og på. Da kommer den online igjen og problemet kommer tilbake ved et par anledninger. Her gjelder det å ha god wifi-dekning i huset. Vi åpner appen igjen og forsøker å lage eget ukesprogram. Appen har fine og funksjonelle slidere for valg av temperatur og designet forøvrig er både pent og brukervennlig. Å sette opp en velfungerende ukesplan er relativt enkelt med litt prøving og feiling. Vi slet med å koble til ovnene fra Mill. Men etter oppsettet er det oversiktlig å lage ukesprogram, selv om det gjerne krever litt prøving og feiling. Rom legger man til når man registrerer nye enheter, men det er vanskelig å finne en måte å legge til rom ellers i appen. Man kan slette rom, men dette vil samtidig slette alle enheter i rommet. Det burde vært mulig å gjøre dette separat, nemlig å slette rommet, men beholde ovnene i nettverket. Det står i bruksanvisningen at man kan legge til enheter uavhengig av soner og dette er riktignok mulig når man legger til enheten. Samtidig klarer vi ikke finne ut hvordan man tar en enhet ut av en sone og inn i en annen i appen. Man kan også overstyre ovnene i hele huset, men vi finner ikke mulighet for å utelate enkelte soner i overstyringen. Løsningen får pluss for å både ha mulighet til å kalibrere den registrerte romtemperaturen i forhold til den faktiske temperaturen og å ha «åpent vindu»-funksjon der ovnen slår seg av hvis temperaturen faller kraftig. Alt i alt leverer Mill både en pen app og en pen ovn, men vi synes ikke brukergrensesnittet var optimalt, og vi burde ikke hatt så mye trøbbel med å sette opp ovnene. 7 Bra fjerne Mill NE1200 WiFi 230V 1200W (400x1050) 7 Bra sitat Mills løsning kommer med en pent designet app som dessverre ikke er spesielt intuitiv. Fordeler + Pent designet app

+ Mulighet for kalibrering av temperatur og kaldras-funksjon

+ God bruksanvisning Ting å tenke på — Kan være vanskelig å koble til

— Ikke spesielt intuitiv app

— Endel begrensinger i appfunksjonene Lite intuitiv, virker også litt «uferdig» Dimplex DTD4R 10 1000W (400x725) Glen Dimplex står for to løsninger i denne testen: En ment for elektrikerinstallasjon (Nobø, som kom seirende ut av denne testen) og Dimplex, som er ment for butikkmarkedet. Denne løsningen ligner i mye større grad på de andre løsningene vi har testet. Istedenfor en hub som tilknyttes nettverket og kjører egen radiokommunikasjon mot ulike mottakere, tilknyttes hver enkelt ovn til ditt lokale nettverk. Denne løsningen bruker en annen app («Dimplex Capa»). Oppkoblingen er noe annerledes, men fungerer allikevel svært godt. På baksiden av ovnen er det klistret både en produkt-ID og en QR-kode. Vi skannet QR-koden og oppkoblingen gikk lekende lett. Det første vi blir bedt om er å opprette et sted, og så deretter en sone. Å legge ovnen inn i sonen er enkelt og det popper også opp en bruksanvisning underveis som blant annet forklarer hva en sone er og hvordan denne kan brukes. Det første som slår oss inne i appen er hvor ulikt grensesnitt Dimplex Capa-appen har i forhold til Nobø. På hjemskjermen i appen får man mulighet til til å overstyre varmen i samtlige rom samtidig, og man kan velge mellom flere ulike moduser som øko, normal, komfort og borte. Samtidig savner vi sårt at «Global kontroll» fungerer slik det gjorde i Nobø-appen. Her var det enkelt å bortvelge rom. Dette ga mange flere valgmuligheter om man for eksempel ønsker at noen rom alltid skal holde samme temperatur, mens andre skal overstyres. Denne ferdiginnstillingen ville også gjort det enklere for dem i familien som ikke er like komfortable med systemet. På dette punktet var Nobø overlegen. I Dimplex Capa kommer bruksanvisningen opp underveis. Det trengs, denne appen er nemlig langt unna den mest intuitive i vår test. Det er i det hele tatt noe merkelig at Glen Dimplex ikke har brukt de samme gode løsningene fra Nobø-appen. Også det å lage ukesprogram er mer kronglete her. Her savner vi både slidere for å sette tiden og en bedre visuell oversikt. Capa er jevnt over en grei løsning, men langt på vei så intuitiv som Nobø. Det vi kanskje irriterte oss mest over er at appen ikke har et eget sted der man kan stille temperaturen til «Øko», «Komfort» og så videre. Her må man stille inn egen øko-temperatur for hver enkelt sone, og det blir raskt uoversiktlig. Vår spådom er at en privatperson vil ha større utfordringer med denne appen enn med løsningen fra Nobø. Oppkoblingen gikk fint, men både det å sette temperaturer og å overstyre programmet er mer intuitivt og ikke minst familievennlig på Nobø. Vi savner også en utfyllende bruksanvisning ("Hjelp"-knappen inne i appen fører oss rett til en død lenke, og et google søk gir lite resultater) og kaldras/åpent-vindu funksjonalitet. Igjen er imidlertid plusset at du ikke trenger noen egen hub, men bruker wifi-systemet du allerede har. 6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Dimplex DTD4R 10 1000W (400x725) annonse Billigste hos Se alle priser 1695 hos Bauhaus Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Glen Dimplex burde lært av seg selv og brukt de gode løsningene fra sin egen Nobø-app Fordeler + Lett å installere

+ Pent designet app Ting å tenke på — Mangler kaldras/åpent vindu-funksjonalitet

— Svak bruksanvisning

— Ikke spesielt intuitiv app Konklusjon Testen har fem løsninger som alle fungerer godt. Det er generelt sett mye god funksjonalitet. I alle løsningene kan man naturligvis opprette soner, legge til ovner og lage ukesprogrammer. I noen av løsningene er dette løst bedre enn hos andre. Alle løsninger unntatt Nobø kommuniserer direkte mellom ovn og hjemmenettverk. Vi syntes allikevel Nobø hadde den beste løsningen, selv om noen sikkert vil synes at det er tungvint (og til dels dyrt) å ha en ekstra boks tilkoblet ruteren. Testen viser at Nobø sin løsning skiller seg positivt ut når det kommer til brukervennlighet. Appen er både gjennomtenkt og intuitiv. Man kan dessuten bruke et kontrollpanel som monteres på veggen. Dermed blir dette en familievennlig løsning som også kan fungere for dem som ikke bruker smarttelefon, eller for andre som ikke har tilgang på selve appen. Utfordringen er selvfølgelig at den koster litt mer i innkjøp.

Vil du sammenligne? Velg produktene du er interessert i og se hvordan de skiller seg. 8 / 10 Sammenlign Sammenlign Mill Invisible 1000 W Wifi 3 8 / 10 Sammenlign Sammenlign Adax Neo 1000 W 7.5 / 10 Sammenlign Sammenlign Namron Panelovn Zigbee 1000 watt 7 / 10 Sammenlign Sammenlign Nobø Front 500 W 6.5 / 10 Sammenlign Sammenlign Dimplex Alta 1000 W 6.5 / 10 Sammenlign Sammenlign Point POPANW1000 panelovn 5 / 10 Sammenlign Sammenlign Duux Edge Smart 1500 W Forrige Neste