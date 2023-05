Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Mobilkameratest (2016)

Hvor bra er egentlig kameraet i Moto G4 Plus?

Vi tok med oss Motorolas rimelige supertelefon og sju andre ut for å ta bilder.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 25. juli 2016, 06:00 Lagre Lagre artikkel

Introduksjon og utvalg

Da vi nylig testet topptelefonen i Motorolas nye Moto G-serie ble vi overrasket over den flotte kamerakvaliteten i en såpass rimelig telefon. Den koster ikke mer enn 2 500 kroner, og enkelte steder på nettet påstås det at den har vel så godt kamera som enkelte av toppmodellene som er i salg.

Derfor fant vi ut det ville være interessant å se omtrent hvor Motorola G4 Plus plasserer seg kameramessig. Trenger du virkelig å bruke godt over 4 500 kroner for å få en god kameratelefon?

Fra midten til toppen av prisstigen

Vi tok med oss ut et utvalg bestående av tre av fjorårets toppmodeller, tre av årets toppmodeller og den nevnte Moto G4 Plus. I tillegg tok vi med oss Huaweis P9 Lite som en middelpriset telefon, med kamera som er nokså typisk for sin prisklasse.

Motorola Moto G4 Plus kan ta meget gode bilder. Her er ett av dem som fikk oss til å se litt nærmere på kamerasituasjonen i mobilmarkedet akkurat nå. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

P9 Lite og en av fjorårets toppmodeller, LG G4, koster i dag omtrent det samme, altså rundt 3000 kroner. Gitt at LG de siste årene har vært helt i toppen på kamerakvalitet i telefonene sine, er det interessant å se kontrastene mellom to telefoner til samme pris, men med ganske forskjellig utgangspunkt. Den ene er en lettmodell der pris har vært viktig fra første stund, mens den andre er en påkostet toppmodell som nå er usedvanlig prisgunstig å kjøpe.

Under ser du listen over telefonene vi har med. De dyreste er merket med rødt, mens de rimeligste er merket med grønt. Priser for rimeligste modell av hver type er tatt med i parentes. Her forutsetter vi at kameraet er det samme i inngangsmodellen som i utgaven vi har testet med, selv om det noen ganger er en versjon med større lagringskapasitet eller kosmetiske endringer som er brukt i selve testingen.

Til sammenlikning kommer dette bildet fra Cat S60, en telefon til over 6 000 kroner. Kameraytelsen er god nok, men bærer ofte preg av fokusproblemer eller bevegelsesuskarphet, der andre telefoner gjør unna knipsinga før man rekker å riste for mye på hånden. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De to billigste:

Motorola Moto G4 Plus (2 500 kroner)

Huawei P9 Lite (3 000 kroner)

Fjorårets toppmodeller:

LG G4 (3 000 kroner)

Samsung Galaxy S6 Edge (4 000 kroner)

Apple iPhone 6S Plus (7 800 kroner)

Årets toppmodeller:

HTC 10 (7 000 kroner)

Samsung Galaxy S7 Edge (5 900 kroner)

Huawei P9 (4 900 kroner)

Det er ikke så lenge siden vi laget en omfattende mobilkameratest for årets toppmodeller. Vi går derfor ikke fullt så grundig til verks denne gang. I dagslys forutsetter vi at alle disse telefonene tar ålreite bilder, noe du finner eksempler på i testene av hver enkelt modell. Denne gang har vi fokusert på ytelse under de vanskeligste lysforholdene, altså bilder tatt i skumring og om natten.

Apples iPhone 6S Plus er ofte en vanskelig telefon å vurdere. Den kan ta virkelig gode bilder, men det forutsetter ofte en hel del flaks med både omstendigheter og lysforhold. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De fleste bildene er tatt med stativ, mens vi kostet på oss to håndholdte bilder fra hver telefon i tillegg.

Ettersom de fleste telefonene i testen har automatisk veksling mellom HDR og vanlig fotografering, har vi tatt noen bilder med og uten HDR manuelt, og noen der telefonene har fått velge selv. HDR-modusen er spesielt hendig i vanskelig lys, enten det er veldig mye eller veldig lite av det. Til slutt har vi valgt de bildene som var mest detaljerte og hadde minst støy fra alle de åtte telefonene.

Målet er å få en indikator på hvor langt over egen prisklasse kameraet i Motorolas billige toppmodell faktisk hører hjemme. Vi har dessuten med oss HTC 10 som ikke rakk å få en større kameraoppdatering før vi gjorde forrige samletest. Den vil være ekstra interessant å se opp mot Samsungs Galaxy S7-modeller.

Les testene av alle telefonene her:

Se også vårens store samletest av kameratelefoner. Den finner du her. Vær obs på at kameraet i HTC 10 har blitt noe forbedret siden testen ble utført. Ut fra resultatene i denne gjennomgangen virker det likevel lite sannsynlig at det vil ha endret særlig på plasseringen.

De viktigste tallene

Så langt har vi sett litt på utvalget og på pris. Men det er også en rekke fysiske spesifikasjoner på disse kameraene. Her får du en oversikt over hvilket som har de mest imponerende tallene.

Det er slett ikke alltid pene tall gir uttelling i form av flotte bilder. Spesielt kan høye megapikseltall være helt bortkastet om bildebrikken er for liten, og lyssterk optikk med lave f-verdier er først og fremst en fordel om bildebrikken bak er normalt sensitiv eller bedre enn gjennomsnittet.

Slik påvirker omtrent alle tallverdiene hverandre, og dette er altså ikke fasit, men det gir en indikasjon på hvor mye fokus kameradelen i hver telefon har fått. Knalltall over hele linjen pleier å være lovende med tanke på faktisk kvalitet.

Megapiksler f/? Brikkestørrelse Stabilisert Fokus Belysning RAW-støtte Proffmodus Moto G4 Plus 16 f/2.0 1/2.4" Bytt Laser/f.det. 2x LED Bytt Krysse av Huawei P9 Lite 13 f/2.0 1/3" Bytt Kontrast LED Bytt Krysse av - - - - - - - - LG G4 16 f/1.8 1/2.6" Krysse av Laser/f.det. 2x LED Krysse av Krysse av Samsung Galaxy S6 16 f/1.9 1/2.6" Bytt F.det. LED Krysse av Krysse av Apple iPhone 6S Plus 12 f/2.2 1/3" Krysse av F.det. 2x LED Nei* Bytt - - - - - - - - HTC 10 12 f/1.8 1/2.3" Bytt Laser/f.det. 2x LED Krysse av Krysse av Samsung Galaxy S7 12 f/1.7 1/2.5" Krysse av F.det. LED Krysse av Krysse av Huawei P9 12 f/2.2 Dobbel sensor Bytt Laser/f.det. 2x LED Krysse av Krysse av Åpne fullskjerm Mer +

Så langt har Samsungs Galaxy S7-modeller vært mobilkamerafavorittene våre. Og noen av de viktigste tallene istemmer. Lyssterk optikk, moderat antall megapiksler og forholdsvis stor bildebrikke er alle med på å forklare de gode resultatene vi får fra disse telefonene.

Men tallene for Moto G4 Plus er slett ikke dårlige de heller. Også her er det snakk om en relativt stor bildebrikke, men Motorola henter noen flere piksler ut av brikken enn flere av de andre. Optikken er ikke fullt så lyssterk som for de beste, men f/2.0 er heller ikke spesielt dårlig.

Natt, T-bane

For å forsøksvis finne akkurat passelig lys ble telefonene med ut to ganger. Vi begynner med et bilde tatt utenfor Romsås T-banestasjon. Klokken litt over tre om natten, og det begynner såvidt å lysne. Sammen med sterke gatelys rundt, og belysning av selve inngangen, burde telefonene ha litt å jobbe med, samtidig som det ikke blir for enkelt for dem.

Her ser vi ganske raskt at Galaxy S7 tar et noenlunde detaljert bilde, med relativt lite støy. Denne telefonen lager ganske lyse bilder nesten uansett situasjon, og dermed ser vi nær sagt som vanlig at den brenner ut bildet litt der det er mest lys. Likevel er dette det beste bildet vi får ut av dette utvalget.

iPhone 6S Plus eller Moto G4 Plus?

HTC 10 og Apples iPhone 6S Plus lager veldig støyete bilder, og klarer seg uventet dårlig her. Bunnen er det Huaweis P9 Lite som tar seg av, med ekstra mye støy og relativt dårlig gjengivelse av detaljer.

Moto G4 Plus lander omtrent midt i, først og fremst fordi den tar med seg en del støy i bildet, som ellers er passe lyst og noenlunde detaljert. Vi opplever den ikke som nevneverdig dårligere enn Apples og HTCs kandidater her. Interessant nok gjør også fjorårets Galaxy S6 det godt her, men legg merke til at støyfjerningsmekanismene har tatt vekk en del detaljer, for eksempel i asfalten.

Bildene

De to billigste telefonene:

Tatt med Motorola Moto G4 Plus. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Huawei P9 Lite. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fjorårets toppmodeller:

Tatt med LG G4. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Samsung Galaxy S6 Edge. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Apple iPhone 6S Plus. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Årets toppmodeller:

Tatt med HTC 10. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Samsung Galaxy S7 Edge. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Huawei P9. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Morgen, Kirke

Det har blitt enda litt senere på natten, eller morgenen, om du vil. En lyssatt Grorud Kirke virket som et utmerket motiv for neste forsøk. Hvis vi var på jakt etter det aller beste bildet av kirken, under rådende lysforhold, hadde vi ikke tatt med trappen fra parken under, men her handler det om å sette mobilkameraene på prøve.

Ettersom trappen ikke er opplyst, og dermed utgjør et forholdsvis mørkt område i bildet, setter den kameraenes dynamikk på prøve, og for noen av telefonene ble det en del forskjell med og uten HDR aktivert.

De to Samsungene er åpenbart i slekt, og bildene fra dem har relativt lik fargegjengivelse, og når de slipper opp for detaljer eller støter på støy har begge en tendens til å forsøke å glatte ut detaljene i det området av bildet. Like fullt leverer begge disse meget godt.

Ny jumboplass for Apple, overraskende bra fra Motorola

Nok en gang er det Apples iPhone 6S Plus som opptar jumboplassen, med altfor mye støy. Her klarer HTC 10 seg mye bedre, selv om himmelen nok er noen hakk blåere enn den faktisk var da bildet ble tatt.

Igjen pådrar Moto G4 Plus seg litt støy, men her er det også massevis av detaljer, og bildet er forholdsvis skarpt og fint. Her er den langt bedre enn Apples modell, og omtrent på linje med HTC og LGs telefoner.

Et akseptabelt bilde leverer også Huaweis P9 Lite fra seg, men legg merke til at trappen opp mot kirken ikke engang er synlig. Her er ikke dynamikken i nærheten av like god som for resten, men telefonen gjør en hederlig innsats med støyen rundt den opplyste bygningen.

Bildene

De to billigste telefonene:

Tatt med Motorola Moto G4 Plus. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Huawei P9 Lite. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fjorårets toppmodeller:

Tatt med LG G4. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Samsung Galaxy S6 Edge. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Apple iPhone 6S Plus. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Årets toppmodeller:

Tatt med HTC 10. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Samsung Galaxy S7 Edge. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Huawei P9. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Håndholdte bilder 1

Så langt har vi fotografert bare med stativ i bruk. Men mobilbilder flest tas i farta, uten at stativ er involvert. På denne siden og neste har vi fotografert uten hjelp fra stativet. Det betyr flere feilkilder, og spesielt er det vanskelig å forsikre seg om at fotografens hånd er like stabil hver gang det tas et bilde.

Her tok vi en drøss bilder med alle telefonene, og ga oss først etter å ha tatt mange nok til å ha noen noenlunde rene og fine bildekandidater. Målet med å ta mange var å så langt som mulig sikre seg mot bevegelsesuskarphet i bildene.

For noen telefoner er det svært vanskelig å unngå denne uskarpheten. Det kan skyldes svak maskinvare eller at programvaren i telefonen ønsker å ha lengst mulig lukkertid for å kutte ned på støyen. Dette kan slå ut litt forskjellig fra telefon til telefon.

Samsung best, Apple slett ikke så verst

I denne omgangen er det HTC 10 og Huaweis P9 som sliter litt, og det er først og fremst med bevegelse. Vi tok mange bilder med begge to, og de to du ser under er de beste. Her er det viktig å få med at det er mulig å avhjelpe dette noe, fordi begge telefonene har proffmoduser som lar deg stille på lukkertid og fokus selv. Men med full automatikk ble bildene slik du ser under.

Apples iPhone 6S Plus leverer endelig et noenlunde bra bilde. Produsentens telefoner har en tendens til å treffe under enkelte forhold, og innimellom overrasker de ved håndholdt fotografering i mørket.

Her kommer Motorolas Moto G4 Plus ut omtrent midt på treet, sammen med Huaweis P9 Lite. Motorolas telefon leverer et lysere bilde med forholdsvis mye støy, mens Huaweis har skrudd ned både lys og støy.

Det beste bildet kom igjen fra Samsungs Galaxy S7.

Bildene

De to billigste telefonene:

Tatt med Motorola Moto G4 Plus. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Huawei P9 Lite. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fjorårets toppmodeller:

Tatt med LG G4. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Samsung Galaxy S6 Edge. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Apple iPhone 6S Plus. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Årets toppmodeller:

Tatt med HTC 10. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Samsung Galaxy S7 Edge. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Huawei P9. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Håndholdte bilder 2

Nok en omgang med håndholdt fotografering må til. Denne gangen fant vi oss en stor tue med høyt gress, godt belyst av gatelys rett over. Bak den digre veksten skjuler det seg en nesten helt mørk horisont. Kanskje ville noen av telefonene klare å gjengi deler av den, til tross for det kraftige lyset på motivet?

Her byr de mange brungule stråene også på utfordringer, med små detaljer og mønstre i motivet.

Fjorårets LG-topp best

Nokså forutsigbart gjør Galaxy S7 det bra også i denne øvelsen, men Samsungs to telefoner gir lyset et brunskjær som det ikke får hos de andre telefonene. HTC 10 tegner opp et meget fint bilde fargemessig, men får ikke med seg noe særlig av bakgrunnen. Det samme kan sies for Huawei P9.

iPhone 6S Plus gir en noenlunde god gjengivelse av både for- og bakgrunn, med riktig farge på lyset. Likevel er det ikke fullt så krispt som bildet Samsungs toppmodell gir fra seg.

LGs toppmodell fra i fjor, G4, er muligens den som treffer best på helheten i denne omgangen, mens Moto G4 Plus og Huawei P9 Lite må ta til takke med jumboplass. Her ble det svært vanskelig å unngå bevegelsesuskarphet med de to telefonene.

Bildene

De to billigste telefonene:

Tatt med Motorola Moto G4 Plus. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Huawei P9 Lite. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fjorårets toppmodeller:

Tatt med LG G4. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Samsung Galaxy S6 Edge. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Apple iPhone 6S Plus. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Årets toppmodeller:

Tatt med HTC 10. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Samsung Galaxy S7 Edge. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Huawei P9. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stummende mørke

Det så ut til å være passe lyst da vi første gang beveget oss ut for å ta bilder, rundt halv ett om natten. Men skyer kommer fort, og før vi rakk å si stativ, hadde mørke ulldotter sørget for å stikke av med det lille lyset som var igjen etter dagen.

Like fullt satte vi opp stativet. Her skulle det tas bilder, banna bein!

Det er kanskje ikke så overraskende at vi ikke får noe særlig til kvalitetsskala fra disse bildene. Men resultatene viser likevel noe spennende for to av modellene som er med.

HTC 10: Overraskende bra bilde i «umulige» forhold

Kanskje har du allerede gjettet at Galaxy S7 er én av disse to telefonene. Den kan rett og slett skilte med en voldsom dynamikk, og får med seg langt flere detaljer enn nesten alle andre både på nært hold og på avstand. Den leverer et bilde som gitt forholdene har svært lite støy, og lander aller nærmest det vi oppfattet med egne øyne da bildene ble tatt.

Den store overraskelsen her er at HTC 10 faktisk overgår Galaxy S7 på dette forsøket. Den leverer et knivskarpt bilde. Samsungs telefon leverer litt støy, men den er ikke så enkel å se siden fargene på støyen dempes og for en stor del går i ett med omgivelsene. HTCs toppmodell leverer nesten ikke synlig støy i det hele tatt, og fremstår dermed som enda bedre enn bildet fra S7 i denne omgangen. Det er åpenbart at HTCs telefon kan når den får forhold den vet akkurat hva den skal gjøre med. Dessverre skjer det litt for sjelden.

Bildene fra alle de øvrige modellene ble enten for mørke, eller fulle av støy, til å kunne brukes til noe fornuftig. Legg likevel merke til at Moto G4 Plus gjør det markant bedre enn Huawei P9 Lite.

Bildene

De to billigste telefonene:

Tatt med Motorola Moto G4 Plus. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Huawei P9 Lite. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fjorårets toppmodeller:

Tatt med LG G4. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Samsung Galaxy S6 Edge. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Apple iPhone 6S Plus. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Årets toppmodeller:

Tatt med HTC 10. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Samsung Galaxy S7 Edge. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tatt med Huawei P9. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Konklusjon

Det er alltid vanskelig å gi en klar konklusjon når man tester mobilkamera. Det endelige bildet fra hver telefon er et resultat av mye mer enn bare den fysiske maskinvaren. Automatikk som bestemmer fotomodus og hvor god telefonen er til å renske opp i støy spiller en vel så stor rolle.

I denne gjennomgangen har vi ønsket å sette fokus på hvordan mobiltelefonenes prisstige gjør seg gjeldende på kamerakvalitet. Dette er altså ikke noen tradisjonell samletest, men heller et forsøk på å se forskjellene mellom de dyreste og best spesifiserte telefonene og ned til de mer budsjettorienterte modellene rundt 2 500 til 3 000 kroner.

I denne fotorunden har vi blant annet fått se hvordan automatikken både kan være medspiller og motspiller. Eksempelvis plukket HTC 10 seg det aller vanskeligste bildet å briljere på.

Samsungs Galaxy S7 Edge ble tatt med som referanse, og selv om det er svært synlig at telefonen bruker alle triksene i boka for å komme frem til et godt resultat, er det også nettopp denne som kommer best ut oftest. Her som i samletesten tidligere i år.

Billigst overgår dyrest

Moto G4 Plus er sannsynligvis den aller beste telefonen du kan kjøpe for 2 500 kroner. I hvert fall om du ikke skal importere telefon selv. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Motorolas Moto G4 Plus er den billigste telefonen vi tar med her, og til en pris på rundt 2 500 kroner får du kjøpt tre av Motorolas telefoner før du begynner å nærme deg prislappen på Apple iPhone 6S Plus.

Da er det svært spenstig at den i mange av situasjonene gjør det vesentlig bedre enn Apples heftigste iPhone-modell. Det er viktig å ta med forbehold om at dette er noen av de aller vanskeligste situasjonene du kan utsette et mobilkamera for, men det er også her de største forskjellene typisk dukker opp.

Støyen Apples telefon stiller med i flere av tilfellene skuffer veldig.

Ellers er det ganske ofte dødt løp i midten, med LG G4, Moto G4 Plus og Samsung Galaxy S6 Edge noenlunde på likt. Det virker som om Motorolas rimelige telefon oftere tenderer i retning av toppen enn mot tilsvarende prisede Huawei P9 Lite til rundt 2 800 kroner.

Det betyr at du kan få et knallbra mobilkamera uten å betale skjorta i 2016. Det var strengt tatt på tide. Samtidig viser det også tydelig hvor godt kjøp LGs fjorårsmodell kan være, med tanke på at den nokså jevnt overgår Huaweis P9 Lite.



Det er mange ulike meninger om hva som utgjør et godt mobilkamera. Hvilken synes du gjorde best jobb i utvalget her, og var det noen av dem som overrasket deg? Syng ut i kommentarfeltet under.

25. juli 2016, 06:00

